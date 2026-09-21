เชียงราย - Chiang Rai News
เชียงรายผลักดันให้ลุ่มน้ำอิงตอนล่างได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำแรมซาร์
เชียงราย – จังหวัดเชียงรายกำลังก้าวสู่ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิตจับมือกับองค์กรนานาชาติ พวกเขาได้ร่วมกันเปิดตัวโครงการ “แม่โขง โฟลว์” (Mekong Flow) อย่างเป็นทางการ โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิโคคา-โคล่า โดยมุ่งเน้นการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำลุ่มน้ำอิงตอนล่างอย่างยั่งยืน งานนี้มีนายเกียรติชัย ชัยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลยางฮอม เป็นประธาน พร้อมด้วยตัวแทนจากภาครัฐและชาวบ้านที่มาร่วมงานอย่างคึกคัก
เป้าหมายหลักของการประชุมครั้งนี้ คือการผลักดันลุ่มน้ำอิงตอนล่างให้กลายเป็นพื้นที่ Ramsar Site หรือพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ หากโครงการนี้ประสบความสำเร็จ ที่นี่จะกลายเป็นพื้นที่ Ramsar แห่งที่ 2 ของจังหวัดเชียงราย การยกระดับครั้งนี้จะช่วยปกป้องระบบนิเวศและวิถีชีวิตของชุมชนในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นสำคัญ
- เป้าหมายระดับโลก: มุ่งผลักดันลุ่มน้ำอิงตอนล่างใน 4 อำเภอของเชียงราย ให้เป็น Ramsar Site แห่งใหม่ เพื่อยกระดับการอนุรักษ์สู่สากล
- พื้นที่เป้าหมาย: ทีมงานสำรวจพบพื้นที่ชุ่มน้ำสำคัญ 33 แปลง ครอบคลุมเนื้อที่กว่า 9,441 ไร่ ซึ่งเต็มไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
- เสียงจากชุมชน: ชาวบ้านในพื้นที่โหวตให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูธรรมชาติ และการปลูกพืชอาหารท้องถิ่นเป็นอันดับแรก
จากการสำรวจพื้นที่เบื้องต้น ทีมงานพบพื้นที่ป่าชุ่มน้ำที่สำคัญถึง 33 แปลง รวมเนื้อที่ประมาณ 9,441 ไร่ พื้นที่เหล่านี้กระจายอยู่ใน 4 อำเภอ ได้แก่ เทิง พญาเม็งราย ขุนตาล และเชียงของ ครอบคลุมถึง 12 ตำบลด้วยกัน แหล่งน้ำและป่าที่สำคัญ เช่น ป่าวังเสือ หนองปลาโอ และป่าห้วยสัก ล้วนแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ที่ซ่อนอยู่ในชุมชน
ป่าชุ่มน้ำเหล่านี้มีความสำคัญอย่างมากต่อระบบนิเวศในท้องถิ่น มันทำหน้าที่เหมือนฟองน้ำธรรมชาติที่ช่วยชะลอน้ำและกรองน้ำให้สะอาด นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำรองในช่วงฤดูแล้ง และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญสำหรับชาวบ้าน สหภาพระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) ยืนยันว่าพื้นที่ที่ราบลุ่มแม่น้ำอิงมีความสำคัญต่อระบบนิเวศอย่างยิ่ง
นอกเหนือจากเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้ว ภาครัฐยังมีแผนสนับสนุนให้นำทรัพยากรเหล่านี้มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน นางสาวประอร อุดมประเสริฐ จากกรมทรัพยากรน้ำ ระบุว่าในปี 2570 จะมีการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างเป็นรูปธรรม โครงการนี้จะช่วยสร้างรายได้และบอกเล่าเรื่องราวของชุมชนสู่ระดับสากลต่อไป
ก้าวข้ามอุปสรรคและข้อจำกัดทางกฎหมาย
แม้โครงการจะมีเป้าหมายที่ชัดเจน แต่การผลักดันพื้นที่ชุ่มน้ำยังคงพบข้อจำกัดด้านกฎหมาย พื้นที่หลายแห่งเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ (นสล.) ซึ่งทำให้การขอขึ้นทะเบียนเป็นป่าชุมชนทำได้ยากตาม พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 นอกจากนี้ การก่อสร้างหรือขุดลอกในพื้นที่ก็มักจะติดระเบียบของทางราชการที่ซับซ้อน
นายสุเวช หาญเชาว์วงศ์ ตัวแทนจากมูลนิธิโคคา-โคล่า สะท้อนว่าปัญหาที่ดินมีความซับซ้อนมาก เพราะเกี่ยวข้องกับเอกสารสิทธิ์หลายประเภท ความร่วมมือที่เข้มแข็งของชุมชนผ่านโครงการแม่โขง โฟลว์ จะเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหานี้ ทุกหน่วยงานต้องมาหารือกันเพื่อหาทางออกที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ทางด้าน นายองอาจ คนุตวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย ได้เสนอให้มีการจัดทำแผนแม่บทและกำหนดเขตพื้นที่ (Zoning) อย่างชัดเจน วิธีนี้จะช่วยลดความขัดแย้งระหว่างการพัฒนาของรัฐและวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้าน การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนคือสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย
อนาคตที่ชุมชนเป็นผู้กำหนดและดูแลรักษา
ในช่วงท้ายของการประชุม ได้มีการเปิดเวทีให้ชาวบ้านร่วมกันโหวตทิศทางการพัฒนาพื้นที่ ผลปรากฏว่าชาวบ้านให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูพื้นที่และปลูกพืชท้องถิ่นมากที่สุดถึง 52 คะแนน รองลงมาคือการขึ้นทะเบียน Ramsar Site ที่ 38 คะแนน สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าชุมชนต้องการความมั่นคงทางอาหารและธรรมชาติที่สมบูรณ์ไปพร้อมกัน
ตัวแทนชุมชนตำบลศรีดอนชัยยังได้เสนอแนวคิดการอยู่ร่วมกับป่าชุ่มน้ำอย่างยั่งยืน พวกเขาต้องการเชื่อมโยงระบบนิเวศเข้ากับประเพณีดั้งเดิมของชาวไทลื้อ เช่น การปลูกฝ้ายเพื่อใช้ในประเพณี “จุลกฐิน” การผสมผสานวัฒนธรรมเข้ากับการอนุรักษ์ จะช่วยสร้างอัตลักษณ์และทำให้โครงการนี้มีความหมายต่อจิตใจของคนในพื้นที่มากขึ้น
ท้ายที่สุด การอนุรักษ์ลุ่มน้ำอิงตอนล่างจะไม่หยุดอยู่แค่การขึ้นทะเบียนให้เป็นที่ยอมรับระดับโลก ทุกภาคส่วนเห็นตรงกันว่าต้องมีการตั้งเครือข่ายพื้นที่ชุ่มน้ำลุ่มน้ำอิงตอนล่าง เพื่อดูแลพื้นที่ในระยะยาว การแก้ปัญหาเรื่องที่ดินและการฟื้นฟูธรรมชาติต้องเดินหน้าไปพร้อมกัน เพื่อให้ลุ่มน้ำอิงหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนต่อไปอีกนานเท่านาน
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
เชียงรายเป็นเจ้าภาพจัดเทศกาลกาแฟปางขอนครั้งแรก
วิกฤตแม่น้ำกก: “ฆาตกรเงียบ” สีแดงขุ่น ภัยคุกคามข้ามพรมแดนที่กำลังทำลายล้างเชียงราย
เชียงราย - Chiang Rai News
ระดับสารหนูในแม่น้ำในจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ยังคงอยู่ในระดับสูง
เชียงราย – กรมควบคุมมลพิษรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำกกและลำน้ำสาขา แม่น้ำสาย แม่น้ำรวก และแม่น้ำโขง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย เป็นครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 3 ถึง 7 สิงหาคม 2569 เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและสารปนเปื้อนอย่างต่อเนื่อง
การตรวจสอบครอบคลุม 22 จุด โดยใช้มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินเป็นเกณฑ์พิจารณาปริมาณสารหนู ซึ่งต้องไม่เกิน 0.010 มิลลิกรัมต่อลิตร (มก./ล.) ผลตรวจพบสารหนูเกินมาตรฐานในบางจุดของแม่น้ำกก แม่น้ำสาย แม่น้ำรวก และแม่น้ำโขง ส่วนรายละเอียดมีดังนี้
แม่น้ำกก
พบสารหนูเกินมาตรฐาน 6 จุด ได้แก่
- สะพานท่าตอน ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ พบ 0.011 มก./ล.
- สะพานมิตรภาพแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ พบ 0.011 มก./ล.
- สะพานมิตรภาพแม่ยาวถึงดอยยาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พบ 0.013 มก./ล.
- สะพานข้ามแม่น้ำกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พบ 0.013 มก./ล.
- ฝายเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พบ 0.013 มก./ล.
- สะพานริมกกเวียงเหนือรวมใจ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พบ 0.011 มก./ล.
แม่น้ำสาย
พบสารหนูและตะกั่วเกินมาตรฐาน 3 จุด โดยมาตรฐานตะกั่วกำหนดให้มีค่าไม่เกิน 0.05 มก./ล. ได้แก่
- บ้านหัวฝาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พบสารหนู 0.284 มก./ล. และตะกั่ว 0.266 มก./ล.
- สะพานมิตรภาพแม่น้ำสายแห่งที่ 2 อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พบสารหนู 0.208 มก./ล. และตะกั่ว 0.193 มก./ล.
- บ้านป่าซางงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พบสารหนู 0.184 มก./ล. และตะกั่ว 0.176 มก./ล.
สำหรับโลหะหนักชนิดอื่น ผลตรวจยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกจุดตรวจวัด
แม่น้ำรวก
พบสารหนูเกินมาตรฐาน 2 จุด ได้แก่
- สถานีสูบน้ำเกาะช้าง การประปาส่วนภูมิภาค อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พบ 0.017 มก./ล.
- ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พบ 0.012 มก./ล.
แม่น้ำโขง
พบสารหนูเกินมาตรฐาน 1 จุด คือบริเวณตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย โดยพบสารหนู 0.014 มก./ล.
ประชาชนสามารถติดตามผลตรวจวัดคุณภาพน้ำและข้อมูลสถานการณ์ล่าสุดได้ที่เว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ www.pcd.go.th
นักวิชาการเตือนสารโลหะหนักสะสมในสิ่งแวดล้อม
ดร.สืบสกุล กิจนุกร นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้มีนักศึกษาปริญญาเอกจากต่างประเทศสัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว โดยตนได้อธิบายว่า การปนเปื้อนของโลหะหนักมีลักษณะสะสมอย่างช้าๆ ในสิ่งแวดล้อม ห่วงโซ่อาหาร และร่างกายมนุษย์
ผลกระทบจึงอาจเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปและกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ ทำให้การควบคุมและคาดการณ์สถานการณ์ทำได้ยาก ขณะเดียวกัน ระบบนิเวศ โดยเฉพาะแม่น้ำ อาจเสื่อมโทรมลงจากการสูญเสียพืชน้ำและสัตว์น้ำ
ดร.สืบสกุลยังกล่าวว่า การตอบสนองของภาครัฐต่อปัญหานี้เป็นไปอย่างล่าช้า จนประชาชนเกิดคำถามและขาดความเชื่อมั่นต่อการจัดการสถานการณ์ดังกล่าว
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
ศุลกากรเชียงรายยึดเนื้อสุกรลักลอบนำเข้า 16.5 ตัน
วัยรุ่นเชียงรายวัย 15 ปี อาการโคม่าหลังประสบอุบัติเหตุชนรุนแรง
เชียงราย - Chiang Rai News
ศุลกากรเชียงรายยึดเนื้อสุกรลักลอบนำเข้า 16.5 ตัน
เชียงราย – เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ได้สกัดจับการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายครั้งใหญ่ พวกเขาสามารถยึดเนื้อหมูเถื่อนที่ลักลอบนำเข้าจากประเทศจีนได้จำนวนมากถึง 379 กล่อง น้ำหนักรวมทั้งหมดประมาณ 16.5 ตัน เนื้อหมูเถื่อนเหล่านี้มีมูลค่าประเมินสูงถึง 1.53 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ท้าทายกฎหมายอย่างชัดเจน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 17 กันยายนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่าจะมีเรือสินค้าจากจีนขออนุญาตนำเข้าสินค้า เมื่อตรวจสอบเอกสาร ผู้ขนส่งได้แจ้งว่าสินค้าในตู้ห้องเย็นคือผักสดชนิดต่างๆ สินค้าที่แจ้งไว้ได้แก่ ผักกาดฮ่องเต้ และผักกาดหอม จำนวนรวมทั้งหมด 930 กล่อง
ประเด็นสำคัญ
- เจ้าหน้าที่ยึดเนื้อหมูลักลอบนำเข้าจากจีน 16.5 ตัน มูลค่า 1.53 ล้านบาท
- ผู้กระทำผิดพยายามตบตาโดยแจ้งเอกสารเท็จว่าเป็นตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งผักสด
- สินค้าไม่มีใบอนุญาตนำเข้าและใบรับรองปลอดโรค เสี่ยงนำเชื้อโรคเข้าประเทศ
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ไม่ได้ปักใจเชื่อเพียงแค่เอกสารสำแดงสินค้า ด่านศุลกากรจึงได้ใช้เครื่องเอกซเรย์ตรวจสอบตู้สินค้าอย่างละเอียดอีกครั้ง นอกจากนี้ยังได้สนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันตรวจสอบ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ รายงานว่าเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์และด่านอาหารและยาเชียงแสนได้เข้าร่วมภารกิจสำคัญนี้ด้วย ผลการตรวจสอบพบว่าสิ่งที่อยู่ด้านในไม่ใช่ผักสดตามที่แจ้งไว้
เจ้าหน้าที่พบว่าภายในกล่องมีการซุกซ่อนห่อบรรจุเนื้อหมูจำนวนมากแทนที่จะเป็นผัก เนื้อหมูทั้งหมด 379 กล่องนี้ไม่เคยมีการแจ้งในเอกสารล่วงหน้ามาก่อน ที่สำคัญคือเนื้อสัตว์เหล่านี้ไม่มีเอกสารรับรองการตรวจโรคหรือใบอนุญาตนำเข้าใดๆ การนำเข้าเนื้อสัตว์โดยไม่ผ่านด่านตรวจโรคถือเป็นความเสี่ยงอย่างยิ่ง
ดำเนินคดีเด็ดขาด ป้องกันโรคระบาด
เจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันตรวจยึดเนื้อหมูทั้งหมดไว้เป็นของกลางทันที หลังจากนี้จะมีการดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 อย่างเด็ดขาด นอกจากนี้ผู้กระทำผิดยังมีความผิดตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การจับกุมครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงการทำงานที่รัดกุมของเจ้าหน้าที่
การลักลอบนำเข้าเนื้อสัตว์ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบถือเป็นภัยคุกคามร้ายแรง เนื้อหมูเหล่านี้อาจเป็นพาหะนำโรคระบาดสัตว์ร้ายแรงมาสู่ฟาร์มในประเทศได้ โรคระบาดสามารถสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูชาวไทย ดังนั้นการสกัดจับที่รวดเร็วของเจ้าหน้าที่จึงช่วยป้องกันความสูญเสียทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาล
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
วัยรุ่นเชียงรายวัย 15 ปี อาการโคม่าหลังประสบอุบัติเหตุชนรุนแรง
ตำรวจและทหารในจังหวัดเชียงรายยึดไอซ์น้ำหนัก 72 กิโลกรัม หลังมีการไล่ล่ารถยนต์
เชียงราย - Chiang Rai News
วัยรุ่นเชียงรายวัย 15 ปี อาการโคม่าหลังประสบอุบัติเหตุชนรุนแรง
เชียงราย – เกิดเหตุการณ์สุดสลดขึ้นบนทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงราย-เชียงใหม่ ซึ่งสร้างความสะเทือนใจให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมาก อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดจากรถเก๋งสีขาวที่ตัดสินใจกลับรถกะทันหันในจุดห้ามเลี้ยว ส่งผลให้รถจักรยานยนต์ของนักเรียนพุ่งชนเข้าอย่างรุนแรง
อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นบริเวณหน้าตลาดสดป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ในช่วงเช้าที่ทุกคนกำลังเร่งรีบ นักเรียนทั้งสองคนกำลังเดินทางไปโรงเรียนเพื่อเตรียมตัวไปทัศนศึกษา แต่การเดินทางของพวกเขาต้องหยุดชะงักลงและจบลงที่โรงพยาบาล
ประเด็นสำคัญ
- รถเก๋งขาวทำผิดกฎจราจรอย่างชัดเจน โดยการกลับรถตัดหน้ากะทันหันบริเวณเส้นทึบคู่
- นักเรียนหญิงวัย 15 ปี ได้รับบาดเจ็บสาหัสทางสมอง และยังคงอยู่ในอาการโคม่า
- ครอบครัวผู้บาดเจ็บเรียกร้องความยุติธรรม ขณะที่ตำรวจกำลังเร่งรวบรวมหลักฐานจากวงจรปิด
ข้อมูลจากตำรวจระบุว่า เหตุการณ์ระทึกขวัญนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 กันยายน โดยรถเก๋งโตโยต้าสีขาวซึ่งขับโดยหญิงวัย 56 ปี ได้ชะลอความเร็วลงที่ข้างทาง ก่อนจะตัดสินใจเลี้ยวกลับรถกะทันหันกลางถนน
บริเวณจุดเกิดเหตุเป็นทางตรงแบบสองช่องจราจร และมีเส้นจราจรทึบคู่แสดงไว้อย่างชัดเจน สัญลักษณ์นี้หมายความว่าห้ามแซงและห้ามกลับรถอย่างเด็ดขาด การฝ่าฝืนกฎจราจรในครั้งนี้ นำมาซึ่งความสูญเสียที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
ในจังหวะเดียวกันนั้น รถจักรยานยนต์ของนักเรียนก็ขับตามมาในทางตรง คนขี่คือเด็กชายวัย 14 ปี และมีเด็กหญิงวัย 15 ปีเป็นคนซ้อนท้าย เมื่อรถเก๋งตัดหน้าในระยะประชิด พวกเขาไม่สามารถเบรกหรือหักหลบได้ทัน รถจักรยานยนต์จึงพุ่งชนเข้าที่ช่วงกลางของรถเก๋งอย่างรุนแรง
อาการบาดเจ็บ และการเรียกร้องความรับผิดชอบ
แรงปะทะจากอุบัติเหตุทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งหมด 3 ราย คนขับรถเก๋งถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า ขณะที่เด็กนักเรียนทั้งสองคนมีอาการสาหัสมาก เด็กชายที่เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์กระดูกขาหัก และยังต้องนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ส่วนอาการที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือ นางสาวสุทธิดา หรือน้องข้าวหอม เยาวชนหญิงวัย 15 ปี ศีรษะของเธอได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงจากแรงกระแทก ทีมแพทย์ต้องทำการผ่าตัดสมองอย่างเร่งด่วน และปัจจุบันเธอยังคงอยู่ในอาการโคม่า
หลังเกิดเหตุ ร.ต.ท.ธรรมปพน คำยศ พนักงานสอบสวน สภ.เวียงป่าเป้า ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุทันที เจ้าหน้าที่ได้เก็บรวบรวมหลักฐานสำคัญทั้งหมด โดยเฉพาะภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าตลาดสด เพื่อนำมาประกอบสำนวนคดี
ผลกระทบต่อชุมชน และความปลอดภัยบนท้องถนน
เหตุการณ์นี้สร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับพ่อแม่และผู้ปกครองของเด็กนักเรียนทั้งสองคนเป็นอย่างมาก พวกเขาต้องการเรียกร้องให้คนขับรถเก๋งคู่กรณี ออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้น
อุบัติเหตุหน้าตลาดสดป่างิ้วครั้งนี้ ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่เริ่มตระหนักถึงอันตรายบนท้องถนนมากขึ้น บริเวณดังกล่าวเป็นจุดที่มีผู้คนพลุกพล่าน และมักจะมีการฝ่าฝืนกฎจราจรอยู่บ่อยครั้ง การตีเส้นทึบคู่มีไว้เพื่อความปลอดภัยของทุกคน แต่ผู้ขับขี่บางคนก็ยังเลือกที่จะละเลย
ความสูญเสียจากอุบัติเหตุที่เกิดจากความมักง่าย เป็นสิ่งที่สามารถป้องกันได้เสมอ หากทุกคนบนท้องถนนมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ครอบครัวของผู้บาดเจ็บหวังว่าคดีนี้จะได้รับความเป็นธรรม และเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับสังคมให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังมากขึ้น
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
เตือนด่วน 76 จังหวัดรับมือน้ำท่วมฉับพลัน ฝนตกหนัก 18-20 ก.ย.
ตำรวจและทหารในจังหวัดเชียงรายยึดไอซ์น้ำหนัก 72 กิโลกรัม หลังมีการไล่ล่ารถยนต์
เชียงรายผลักดันให้ลุ่มน้ำอิงตอนล่างได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำแรมซาร์
ระดับสารหนูในแม่น้ำในจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ยังคงอยู่ในระดับสูง
ศุลกากรเชียงรายยึดเนื้อสุกรลักลอบนำเข้า 16.5 ตัน
วัยรุ่นเชียงรายวัย 15 ปี อาการโคม่าหลังประสบอุบัติเหตุชนรุนแรง
ตำรวจและทหารในจังหวัดเชียงรายยึดไอซ์น้ำหนัก 72 กิโลกรัม หลังมีการไล่ล่ารถยนต์
พาสปอร์ตไทยอยู่อันดับ 5 ในอาเซียน คะแนนการเดินทางอยู่ที่ 93
ตำรวจสอบสวนคดีสามเณรวัย 7 ขวบมรณภาพผิดธรรมชาติ
เชียงรายปั้น 60 อาสาฯ ชูเทคโนโลยีไบโอชาร์ ดับเครื่องชน PM2.5
เตือนด่วน 76 จังหวัดรับมือน้ำท่วมฉับพลัน ฝนตกหนัก 18-20 ก.ย.
ยึดยาบ้า 612 ล้านเม็ด! แฉกลโกงใหม่แก๊งค้ายาภาคเหนือ
เหตุการณ์สุดสยอง! นักเรียนมัธยมปลายวัย 15 ปีคลุ้มคลั่งกราดยิงในโรงเรียน โชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
น่าตกใจ!! รถยนต์วิ่งด้วยความเร็วสูงชนนักเรียนเสียชีวิต 2 ราย ในจังหวัดเชียงราย
เชียงรายคึกคัก! เปิดศึกเทเบิลเทนนิส 4 ดาว ชิงเงินแสน ปลุกกระแสท่องเที่ยวเชิงกีฬา
นักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถชนและพลิคว่ำบนถนนไปยังภูทับเบี่ยง
ตำรวจจับกุมพระรูปหนึ่งในข้อหาครอบครองยาเมทแอมเฟตามีนในห้องพักของท่านในวัด
ระทึก! ตำรวจเชียงแสนไล่ล่าแก๊งค้ายาข้ามชาติ ยึดไอซ์ล็อตใหญ่ 600 กิโลกรัม ซุกเต็มรถหรู
จังหวัดน่านกำลังฟื้นตัวหลังจากน้ำท่วมสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือน 21,000 หลัง
ด่วน! AIS เตือนลูกค้าอัปเดตข้อมูลซิมก่อน 31 ส.ค. 2569 ป้องกันโดนตัดสัญญาณ
ทหารและอาสาสมัครเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในมณฑลน่าน
ตำรวจเชียงรายจับกุมหญิง 2 ราย ในคดีฉ้อโกงเกี่ยวกับการเสนองานปลอม มูลค่า 27 ล้านบาท
บทสรุปดราม่ารถไฟฟ้า BTS! นักเรียนอิตาลีขอโทษสาวไทย ยอมรับผิดและจ่ายค่าปรับตามกฎหมาย
บาร์เซโลน่า ถล่ม ราโย่ บาเยกาโน่ 1-0
พอร์ตเอฟซี ปะทะ เชียงราย ยูไนเต็ด 2-1 โดยได้ประตูชัยในครึ่งหลัง
การตัดแต่งต้นไม้ผิดพลาดอย่างร้ายแรง ส่งผลให้หลังคาตลาดในจังหวัดพะเยาพังเสียหาย
Trending
-
เชียงราย - Chiang Rai News6 days ago
ครอบครัวช็อก! เด็กชายกลุ่มหนึ่งล่วงละเมิดทางเพศเด็กหญิงวัย 7 ขวบที่เชียงราย
-
เชียงราย - Chiang Rai News6 days ago
เฉลิมชัย ศิลปินชาวเชียงราย บริจาคเงิน 1.18 ล้านบาทให้แก่โรงพยาบาล
-
เชียงใหม่ - Chiang Mai6 days ago
ระทึกขวัญดอยสุเทพ! ต้นสนยักษ์อายุ 60 ปี โค่นทับรถสี่ล้อแดงพังยับ โชคดีไร้คนเจ็บ
-
การเงิน -Finance6 days ago
ราคาทองวันนี้ 15 ก.ย. 2026 แตะ 67,950 บาท แนวโน้มและวิเคราะห์