เชียงราย - Chiang Rai News
ตำรวจทลายแก๊งค้าอาวุธปืนผิดกฎหมายในจังหวัดเชียงราย
ตำรวจจับกุมชายคนหนึ่งในข้อหาครอบครองอาวุธปืนผิดกฎหมาย ที่แม่สาย จังหวัดเชียงราย">เชียงราย – อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เดินหน้าจัดการปัญหาอาวุธปืนเถื่อนอย่างจริงจัง เพื่อสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้ประชาชนในพื้นที่ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2569 ได้มีการเปิดปฏิบัติการกวาดล้างครั้งใหญ่ นายอำเภอแม่จันและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่จัน สั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ทันที
ปฏิบัติการนี้ นำทีมโดยชุดปฏิบัติการพิเศษ “หมาป่าราตรี” ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่จัน เป้าหมายคือกระท่อมต้องสงสัยบริเวณท้ายหมู่บ้านจอป่าคา หมู่ที่ 14 ตำบลแม่จัน เจ้าหน้าที่ทำงานร่วมกันอย่างรวดเร็ว เพื่อหยุดยั้งแหล่งมั่วสุมและยึดอาวุธผิดกฎหมายให้หมดไป
ประเด็นสำคัญ
- เจ้าหน้าที่สนธิกำลังบุกกวาดล้างปืนเถื่อนที่หมู่บ้านจอป่าคา อำเภอแม่จัน
- รวบตัวชายวัย 56 ปี พร้อมปืนพกสั้น 9 มม. ยี่ห้อ RUGER และเครื่องกระสุนจำนวนมาก
- ขยายผลยึดปืนแก๊ปได้อีก 3 กระบอก ขณะที่กลุ่มผู้ต้องสงสัยวิ่งหนีขึ้นดอยไปได้
ระหว่างทางที่เจ้าหน้าที่กำลังเดินทางไปยังกระท่อมเป้าหมาย พวกเขาพบชายคนหนึ่งมีท่าทีพิรุธชัดเจน เจ้าหน้าที่จึงขอเข้าทำการตรวจค้นตามขั้นตอนทันที ทราบชื่อต่อมาคือ นายอาพี เป็นชายอายุ 56 ปีที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว
จากการตรวจค้นกระเป๋าของนายอาพี เจ้าหน้าที่พบของกลางที่น่าตกใจ เป็นอาวุธปืนพกสั้นขนาด 9 มม. ยี่ห้อ RUGER จำนวน 1 กระบอก นอกจากนี้ยังพบเครื่องกระสุนปืนขนาด 9 มม. บรรจุอยู่ในแมกกาซีนพร้อมใช้งานจำนวน 13 นัด
แต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้น เจ้าหน้าที่ยังพบกระสุนปืนขนาด 9 มม. จำนวน 7 นัด ซ่อนอยู่ในถุงพลาสติกใส เจ้าหน้าที่จึงยึดของกลางทั้งหมดและจับกุมนายอาปิตทันทีสมาคมนักข่าวเชียงราย
ขยายผลค้นกระท่อม ยึดปืนยาว เร่งล่าตัวผู้หลบหนี
หลังจากคุมตัวนายอาพีไว้แล้ว ทีมเจ้าหน้าที่ได้เดินหน้าต่อไปยังกระท่อมเป้าหมายท้ายหมู่บ้าน เมื่อไปถึงจุดตรวจค้น กลับพบกลุ่มชายฉกรรจ์ประมาณ 2-3 คน รวมตัวกันอยู่ในบริเวณนั้น
ชายกลุ่มดังกล่าวไหวตัวทันเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ พวกเขาอาศัยความคุ้นเคยกับเส้นทางป่า วิ่งหลบหนีขึ้นดอยไปอย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบภายในกระท่อมอย่างละเอียด และพบอาวุธปืนยาวแบบประดิษฐ์เอง หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าปืนแก๊ป ซุกซ่อนอยู่อีก 3 กระบอก
เจ้าหน้าที่ได้ยึดอาวุธปืนยาวทั้งหมด นำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อใช้เป็นหลักฐานทางคดี สำหรับผู้ที่วิ่งหลบหนีไปได้ ทีมงานจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อขออนุมัติหมายจับจากศาล และนำตัวมารับโทษต่อไป
ปฏิบัติการกวาดล้างอาวุธปืนเถื่อนครั้งนี้ ถือเป็นความสำเร็จที่สำคัญของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ชาวบ้านในพื้นที่ต่างรู้สึกอุ่นใจและปลอดภัยมากขึ้น เมื่อเห็นการทำงานที่รวดเร็วและเด็ดขาดของภาครัฐ
การแพร่ระบาดของปืนผิดกฎหมาย เป็นสาเหตุหลักที่นำไปสู่อาชญากรรมรุนแรง อำเภอแม่จันจึงตั้งเป้าที่จะดูแลชุมชนให้ปลอดยาเสพติดและอาวุธปืนอย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ขอให้ประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตา เพื่อชุมชนที่น่าอยู่ของเรา
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เชียงราย - Chiang Rai News
ตำรวจจับกุมชายคนหนึ่งในข้อหาครอบครองอาวุธปืนผิดกฎหมาย ที่แม่สาย จังหวัดเชียงราย
เชียงราย – วันที่ 25 สิงหาคม 2569 เวลา 08.30 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สายได้เปิดปฏิบัติการกวาดล้างอาชญากรรม">อาชญากรรมครั้งสำคัญ ปฏิบัติการนี้จัดขึ้นภายใต้ภารกิจ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข พิทักษ์สันติราษฎร์ พิฆาตยาเสพติด พิชิตอันธพาล” เป้าหมายหลักคือการสร้างความปลอดภัยและความสงบสุขให้กับชาวบ้าน นายวรายุทธ ค่อมบุญ นายอำเภอแม่สาย ได้สั่งการให้กลุ่มงานความมั่นคงลงพื้นที่อย่างเร่งด่วน โดยทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่สาย อย่างใกล้ชิด
ทีมเจ้าหน้าที่ได้นำหมายค้นจากศาลจังหวัดเชียงราย เข้าตรวจสอบห้องเช่าแห่งหนึ่งในพื้นที่บ้านเหมืองแดงใต้ ตำบลแม่สาย เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ พบชายคนหนึ่งนามสมมุติว่า นาย A แสดงตัวว่าเป็นผู้เช่าห้อง เจ้าหน้าที่ได้แสดงหมายค้นให้เขาดูและอธิบายขั้นตอนอย่างชัดเจน เมื่อนาย A เข้าใจดีแล้ว จึงเริ่มทำการตรวจค้นด้วยความโปร่งใส โดยมีนาย A เป็นผู้นำตรวจค้นด้วยตัวเอง
ประเด็นสำคัญ
- ฝ่ายปกครองและตำรวจแม่สายร่วมมือกันบุกตรวจค้นห้องเช่าเป้าหมายในพื้นที่บ้านเหมืองแดงใต้
- เจ้าหน้าที่ค้นพบอาวุธปืนยาวอัดลมแบบไทยประดิษฐ์และเครื่องกระสุนซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าดำ
- นาย A ผู้เช่าห้อง ยอมรับสารภาพและถูกจับกุมในข้อหาครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
พบอาวุธปืนเถื่อนซุกซ่อนในห้องพัก
หลังจากการตรวจค้นห้องเช่าของนายเออย่างละเอียด เจ้าหน้าที่พบสิ่งของผิดกฎหมายซ่อนอยู่ภายใน ซึ่งรวมถึงปืนลมทำเองของไทยและถุงกระสุนตะกั่ว สิ่งของผิดกฎหมายทั้งหมดนี้ถูกซ่อนไว้ในถุงสีดำที่พบอย่างชัดเจนในห้องเช่าของนายเอ การค้นพบนี้เน้นย้ำถึงการปราบปรามกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอย่างเข้มข้นขึ้น
หลังจากพบของกลาง เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเคร่งครัด พวกเขาได้แจ้งสิทธิและอธิบายความผิดให้ผู้ต้องหาฟังทันที นาย A ถูกตั้งข้อหา “ครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต” ซึ่งหลังจากรับฟังข้อกล่าวหา เขาได้ให้การรับสารภาพทั้งหมด เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวเขาพร้อมกับของกลางเดินทางไปยังสถานีตำรวจภูธรแม่สาย จากนั้นได้ส่งตัวให้พนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไป ปฏิบัติการครั้งนี้ช่วยสร้างความอุ่นใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี
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ด่วน! AIS เตือนลูกค้าอัปเดตข้อมูลซิมก่อน 31 ส.ค. 2569 ป้องกันโดนตัดสัญญาณ
ตำรวจจับกุมชายคนหนึ่งในข้อหาครอบครองอาวุธปืนผิดกฎหมาย ที่แม่สาย จังหวัดเชียงราย">เชียงราย – AIS เดินหน้าเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือทุกคนอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้ออกประกาศเตือนลูกค้าที่ได้รับข้อความแจ้งเตือนให้อัปเดตข้อมูลซิมการ์ดให้ถูกต้อง การดำเนินการนี้เป็นไปตามกฎกติกาของ กสทช. ซึ่งเป็นหน่วยงานดูแลโทรคมนาคมของไทย ขั้นตอนนี้ทำได้ง่ายมากและใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น
เป้าหมายหลักของมาตรการนี้คือการยืนยันตัวตนว่าใครเป็นเจ้าของเบอร์ตัวจริง หากคุณได้รับข้อความแจ้งเตือน คุณต้องรีบอัปเดตข้อมูลให้เสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2569 หากเลยกำหนดเวลานี้ เบอร์โทรศัพท์ของคุณอาจถูกระงับการใช้งานได้ การทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณใช้งานมือถือต่อไปได้อย่างราบรื่นและปลอดภัย
สรุปประเด็นสำคัญ
- ลูกค้า AIS ที่ได้รับข้อความเตือน ต้องอัปเดตข้อมูลซิมภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2569
- หากไม่ดำเนินการตามกำหนด เบอร์โทรศัพท์ของคุณอาจถูกระงับสัญญาณการใช้งาน
- สามารถอัปเดตข้อมูลได้ฟรีผ่านแอป myAIS, เบอร์ USSD, เว็บไซต์ หรือที่ศูนย์บริการทั่วประเทศ
วิธีอัปเดตข้อมูลซิม AIS ด้วยตัวเองง่ายๆ
คุณสามารถอัปเดตข้อมูลได้เองแบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปที่ศูนย์บริการ วิธีที่ง่ายที่สุดคือการใช้แอปพลิเคชัน myAIS แล้วกดเลือกเมนู “อัปเดตผู้ใช้งานซิม” หรืออีกวิธีคือการกดหมายเลข 1612*ตามด้วยเลขบัตรประชาชน# แล้วกดโทรออก ระบบจะจัดการอัปเดตให้คุณทันที
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ AIS ได้โดยตรงผ่านระบบออนไลน์ แต่ถ้าใครไม่สะดวกทำด้วยตัวเอง ก็สามารถแวะไปที่ AIS Shop, ร้าน Telewiz หรือตัวแทนจำหน่ายของ AIS ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ พนักงานทุกคนพร้อมช่วยเหลือคุณเสมอ
ทำไมเราถึงต้องยืนยันตัวตนใหม่?
การอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันคือเกราะป้องกันชั้นดีสำหรับผู้ใช้บริการมือถือทุกคน ข้อมูลที่ถูกต้องจะช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกมิจฉาชีพขโมยเบอร์ไปทำเรื่องผิดกฎหมาย นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณใช้บริการออนไลน์ต่างๆ ที่ต้องผูกกับเบอร์มือถือได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจมากขึ้น
AIS ย้ำว่าบริษัทมีความตั้งใจจริงที่จะสร้างพื้นที่ออนไลน์ที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน การร่วมมือกันอัปเดตข้อมูลในครั้งนี้ จึงเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยปกป้องคุณจากภัยไซเบอร์ในปัจจุบัน
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เชียงรายเปิดตัว “คลังข้อมูลศิลปะเชียงราย” ดันเมืองศิลปินสู่ระดับเวทีโลก
เชียงราย - Chiang Rai News
เชียงรายเปิดตัว “คลังข้อมูลศิลปะเชียงราย” ดันเมืองศิลปินสู่ระดับเวทีโลก
ตำรวจจับกุมชายคนหนึ่งในข้อหาครอบครองอาวุธปืนผิดกฎหมาย ที่แม่สาย จังหวัดเชียงราย">เชียงราย – จังหวัดเชียงรายก้าวไปอีกขั้นในการเป็นเมืองศิลปะระดับสากล เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2569 ได้มีการเปิดตัวโครงการสำคัญอย่างเป็นทางการ งานนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โครงการนี้ใช้ชื่อว่า “คลังข้อมูลศิลปะเชียงราย” หรือที่รู้จักกันในชื่อ Chiang Rai Art Archives จุดประสงค์หลักคือการรวบรวมความรู้ด้านศิลปะทั้งหมดไว้ในที่เดียวกันเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่าย
นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด งานนี้ได้รับเกียรติจากศิลปินชื่อดังระดับชาติมาร่วมงานมากมาย ตัวอย่างเช่น อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และอาจารย์สมลักษณ์ ปันติบุญ นอกจากนี้ยังมีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และนักศึกษาเข้าร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง
ประเด็นสำคัญ
- แหล่งรวมข้อมูลระดับชาติ: รวบรวมประวัติและผลงานของศิลปินเชียงรายกว่า 500 คนไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
- ศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ยั่งยืน: เป็นฐานข้อมูลสำคัญสำหรับนักเรียน นักวิจัย และคนทั่วไปที่สนใจศึกษาศิลปะ
- ผลักดันเชียงรายสู่สากล: มุ่งหวังยกระดับเมืองเชียงรายให้เป็นที่รู้จักระดับโลกผ่านมรดกทางวัฒนธรรมและศิลปะ
เชียงรายเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์และเรื่องราวทางศิลปะที่ยาวนานมาก ที่นี่เป็นบ้านเกิดและพื้นที่สร้างสรรค์ของศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลายท่าน ศิลปินผู้ยิ่งใหญ่อย่างอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี และอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ได้สร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยเสมอมา ผลงานอันทรงคุณค่าของพวกท่านยังคงเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้คนรุ่นใหม่สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ต่อไป
ปัจจุบันเชียงรายมีกลุ่มคนทำงานศิลปะและศิลปินอิสระมากกว่า 500 คนกระจายอยู่ทั่วจังหวัด นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ แกลเลอรี และบ้านศิลปินเปิดให้บริการมากมาย พื้นที่สร้างสรรค์เหล่านี้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เข้าถึงง่ายสำหรับทุกคน ปัจจัยทั้งหมดนี้ทำให้เชียงรายได้รับการยกย่องว่าเป็น “เมืองศิลปะ” อย่างเต็มภาคภูมิ
โครงการ คลังข้อมูลศิลปะเชียงราย ถือเป็นก้าวสำคัญในการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ โครงการนี้จะรวบรวมประวัติศิลปิน ผลงานเด่น และเหตุการณ์สำคัญทางศิลปะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลที่ใช้งานง่ายและค้นหาได้สะดวก การทำเช่นนี้จะช่วยรักษามรดกทางวัฒนธรรมไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา
คลังข้อมูลแห่งนี้จะมีประโยชน์อย่างมากต่อภัณฑารักษ์ นักศึกษา และคนรักศิลปะทุกคน ผู้คนสามารถเข้ามาค้นคว้า วิจัย และแลกเปลี่ยนความรู้กันได้อย่างอิสระ ในขณะเดียวกัน โครงการนี้ยังช่วยประชาสัมพันธ์ผลงานของศิลปินท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้น ท้ายที่สุดแล้ว สิ่งนี้จะช่วยเชื่อมโยงอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของวงการศิลปะเชียงรายให้เติบโตอย่างยั่งยืน
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