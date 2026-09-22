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ดีเซลทะลุ 40 บาท/ลิตร! อัปเดตราคาน้ำมันบางจากล่าสุด
เชียงราย – สถานการณ์ราคาน้ำมันในภาคเหนือของประเทศไทย">ประเทศไทยกำลังเป็นที่จับตามองอย่างมากในขณะนี้ ล่าสุดราคาน้ำมันดีเซลได้พุ่งทะลุเพดาน 40 บาทต่อลิตรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว วันนี้สถานีบริการน้ำมันบางจากได้ประกาศปรับป้ายราคาใหม่ ซึ่งสร้างความตกใจให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นอย่างมาก ตัวเลขนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการขนส่งที่ต้องแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
การปรับราคาครั้งใหญ่นี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีการปรับขึ้นราคาน้ำมัน 85 สตางค์ต่อลิตรเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้โครงสร้างราคาพลังงานในประเทศขยับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลายฝ่ายกังวลว่าราคาน้ำมันที่แพงขึ้นจะทำให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในตลาดปรับตัวตาม เรามาดูรายละเอียดของราคาหน้าปั๊มในวันนี้กันว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง
ประเด็นสำคัญ
- น้ำมันไฮดีเซล S (Hi Diesel S) ที่ปั๊มบางจากปรับราคาทะลุ 40.69 บาทต่อลิตรแล้ว
- ดีเซล B20 ยังคงอยู่ที่ 35.69 บาท ส่วนกลุ่มพรีเมียมดีเซลราคาทะลุ 49 บาท
- การพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันเป็นผลพวงต่อเนื่องจากการปรับขึ้น 85 สตางค์เมื่อสัปดาห์ก่อน
เจาะลึกราคาหน้าปั๊มและผลกระทบต่อประชาชน
สำหรับผู้ที่ต้องเติมน้ำมันในวันนี้ ราคาหน้าปั๊มของบางจากมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมาก น้ำมันไฮดีเซล S ซึ่งเป็นที่นิยม ถูกปรับขึ้นมาอยู่ที่ราคา 40.69 บาทต่อลิตร ในขณะที่น้ำมันทางเลือกอย่างดีเซล B20 ยังคงตรึงราคาไว้ที่ 35.69 บาทต่อลิตร หากคุณเป็นผู้ที่ใช้น้ำมันเกรดพรีเมียม คุณจะต้องจ่ายในราคาที่สูงกว่า 49 บาทต่อลิตร ซึ่งถือเป็นภาระที่หนักหน่วงมาก
สาเหตุหลักที่ทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นขนาดนี้ มาจากความผันผวนของตลาดน้ำมันดิบโลกและภาระของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง คุณสามารถติดตาม ข่าวราคาน้ำมันล่าสุด เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของราคาหน้าปั๊มแบบเรียลไทม์ การปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ทำให้ผู้ใช้รถต้องเริ่มวางแผนการเดินทางอย่างรัดกุมมากขึ้น การประหยัดพลังงานจึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นในยุคที่เศรษฐกิจมีความท้าทายสูง
ทำไมราคาน้ำมันดีเซลถึงแพงขึ้นอย่างต่อเนื่อง?
หากมองย้อนกลับไปในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ตลาดน้ำมันโลกมีความผันผวนอย่างหนัก ปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์และการลดกำลังการผลิต ทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น เมื่อต้นทุนนำเข้าสูงขึ้น กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงของไทยจึงเริ่มแบกรับภาระการอุดหนุนราคาไม่ไหว การปล่อยให้ราคาน้ำมันดีเซลทะลุ 40 บาทจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในเวลานี้
นอกจากนี้ การขึ้นราคารวดเดียว 85 สตางค์ต่อลิตรเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้ ถือเป็นสัญญาณเตือนที่ชัดเจน การเปลี่ยนแปลงนี้นับเป็นความท้าทายครั้งใหญ่สำหรับผู้บริโภคที่คุ้นเคยกับการตรึงราคา รัฐบาลอาจต้องเริ่มปล่อยให้กลไกตลาดทำงานมากขึ้นเพื่อลดภาระหนี้ของกองทุน ทุกคนจึงต้องปรับตัวอย่างเร่งด่วนเพื่อรับมือกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น
แนวทางรับมือวิกฤตพลังงานสำหรับผู้ใช้รถ
เมื่อราคาน้ำมันดีเซลซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ของการขนส่งแพงขึ้น ธุรกิจลอจิสติกส์ย่อมต้องปรับแผนงานอย่างหนัก ประชาชนทั่วไปควรเริ่มหันมาตรวจเช็คสภาพรถยนต์อย่างสม่ำเสมอ การเติมลมยางที่พอดีและการขับขี่ด้วยความเร็วคงที่จะช่วยประหยัดน้ำมันได้อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ การใช้ระบบขนส่งสาธารณะในบางวันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดี
ในอนาคตอันใกล้ เรายังคงต้องจับตาดูมาตรการจากทางภาครัฐอย่างใกล้ชิด กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอาจมีการแทรกแซงราคาเพิ่มเติมหากสถานการณ์เลวร้ายลง อย่างไรก็ตาม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานด้วยตัวเองคือสิ่งที่เราสามารถทำได้ทันที ขอให้ทุกคนขับขี่ด้วยความปลอดภัยและวางแผนการเดินทางอย่างรอบคอบ
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ไทยจัดเต็มคาร์ฟรีเดย์ ชวนคนกรุงลดใช้รถ รับน้ำมันทะลุ 40 บ.
เชียงราย – วันที่ 22 กันยายน ของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็นวันปลอดรถสากล หรือ “วันปลอดรถยนต์โลก” หลายเมืองใหญ่ทั่วโลกรวมถึงภาคเหนือของประเทศไทย">ประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ปีนี้มีความพิเศษกว่าปีอื่นๆ เนื่องจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนทะลุ 40 บาทต่อลิตร ทำให้หลายภาคส่วนต้องเร่งกระตุ้นให้คนไทยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การหันมาปั่นจักรยาน เดินเท้า หรือใช้ระบบขนส่งสาธารณะ เป็นทางเลือกที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้อย่างมาก
การรณรงค์คาร์ฟรีเดย์ในกรุงเทพฯ ไม่ได้มีเป้าหมายเพียงแค่การประหยัดพลังงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการแก้ปัญหาจราจรติดขัดที่สะสมมานาน การลดจำนวนรถยนต์บนท้องถนนแม้เพียงวันเดียว จะช่วยคืนพื้นที่ผิวจราจรและทำให้การเดินทางคล่องตัวขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้ภาครัฐเร่งพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การสร้างทางเลือกในการเดินทางที่หลากหลาย จะนำไปสู่ความยั่งยืนในระยะยาว
ข้อมูลสำคัญ
- 22 กันยายน คือวัน World Car Free Day ที่มุ่งรณรงค์ลดใช้รถยนต์ส่วนตัวทั่วโลก
- ราคาน้ำมันที่แพงทะลุ 40 บาทต่อลิตร เป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้คนเปลี่ยนวิธีเดินทาง
- รถไฟฟ้า MRT และ BTS เปิดให้ผู้ใช้จักรยานและสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าขึ้นฟรีตลอดสาย
รถไฟฟ้าจัดโปรโมชัน ดึงดูดคนใช้ขนส่งสาธารณะ
เพื่อสนับสนุนให้แคมเปญนี้ประสบความสำเร็จ ผู้ให้บริการระบบขนส่งมวลชนหลักในกรุงเทพฯ ได้จัดกิจกรรมพิเศษมากมาย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดโอกาสให้ผู้โดยสารนำรถจักรยานพับได้และสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า ใช้บริการรถไฟฟ้าฟรีทั้ง 4 สาย ได้แก่ สายสีน้ำเงิน สีม่วง สีเหลือง และสีชมพู สิ่งนี้ถือเป็นมาตรการเชิงรุกที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนอย่างมาก
ทางด้านรถไฟฟ้า BTS และรถไฟฟ้าสายสีทอง ก็ได้ประกาศต้อนรับนักปั่นด้วยการยกเว้นค่าโดยสารเช่นกัน ผู้ที่นำจักรยาน สกู๊ตเตอร์ และล้อเดียวไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ จะได้รับสิทธิ์เดินทางฟรี การเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างล้อและราง ถือเป็นกุญแจสำคัญในยุคนี้ การสร้างความสะดวกสบายจะช่วยให้ประชาชนตัดสินใจทิ้งรถยนต์ไว้ที่บ้าน แล้วหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะได้อย่างมั่นใจมากขึ้น
ผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ประเด็นที่ไม่สามารถมองข้ามได้คือ เรื่องของคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมในเมือง ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่คุกคามสุขภาพของคนไทย มีสาเหตุหลักมาจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์และการจราจรที่ติดขัด การลดจำนวนรถยนต์บนท้องถนน จึงส่งผลโดยตรงต่อการลดปริมาณมลพิษเหล่านี้ การเปลี่ยนมาเดินหรือปั่นจักรยานในระยะทางสั้นๆ จะช่วยลดการปล่อยคาร์บอนและส่งผลดีต่อสุขภาพ
ก้าวต่อไปของการเดินทางในเมืองไทย
แม้ว่าการรณรงค์ลดใช้รถยนต์จะได้รับความสนใจมากขึ้น แต่ความท้าทายยังคงอยู่ที่ความปลอดภัย ปัจจุบันเมืองใหญ่หลายแห่งยังขาดแคลนทางเท้าที่มีคุณภาพ และเลนจักรยานที่ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งานจริง การผลักดันนโยบายจากภาครัฐเพื่อปรับปรุงกายภาพของถนน เป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่จะทำให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างถาวร การแก้ปัญหาอย่างจริงจังเท่านั้นที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้
ท้ายที่สุดแล้ว วัน Car Free Day อาจเป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ช่วยเตือนสติให้เราทุกคนตระหนักถึงปัญหา การแก้ปัญหาที่แท้จริงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง ทั้งภาครัฐที่ต้องจัดหาสวัสดิการด้านคมนาคมที่ดี และเอกชนที่ร่วมสนับสนุน เมื่อโครงสร้างพื้นฐานพร้อม ประชาชนก็จะก้าวออกจากความเคยชินเดิมๆ เพื่อสร้างเมืองที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน
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EV vs ดีเซลในไทย: ค่าใช้จ่ายต่อกิโลเมตรใครคุ้มกว่า
ดีเซลทะลุ 40 บาท/ลิตร! อัปเดตราคาน้ำมันบางจากล่าสุด
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EV vs ดีเซลในไทย: ค่าใช้จ่ายต่อกิโลเมตรใครคุ้มกว่า
โดยทั่วไป EV มีค่าใช้จ่ายต่อกิโลเมตรต่ำกว่ารถดีเซล โดยเฉพาะเมื่อชาร์จไฟที่บ้าน ค่าไฟสำหรับ EV มักอยู่ราว 0.49 ถึง 0.95 บาทต่อกิโลเมตร ขณะที่ราคาดีเซลอ้างอิงในช่วงเดือนกันยายน 2026 อยู่ที่ประมาณ 40.69 บาทต่อลิตร ดังนั้นคนที่ขับรถเป็นประจำจึงมีโอกาสลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ชัดเจนเมื่อเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้า
อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจไม่ได้ขึ้นอยู่กับค่าน้ำมันหรือค่าไฟเพียงอย่างเดียว เพราะรถแต่ละรุ่นใช้พลังงานไม่เท่ากัน และผลลัพธ์ยังขึ้นอยู่กับระยะทางที่คุณขับต่อปี รวมถึงรูปแบบการชาร์จ หากต้องพึ่งสถานีชาร์จสาธารณะหรือชาร์จเร็วเป็นหลัก ความได้เปรียบด้านค่าใช้จ่ายอาจลดลง คุณสามารถดูพื้นฐานเพิ่มเติมจากบทความ เปรียบเทียบรถยนต์น้ำมันกับรถยนต์ไฟฟ้าในไทย
บทความนี้จะเปรียบเทียบต้นทุนการใช้งานจริง ตั้งแต่ราคาซื้อ ค่าพลังงาน ค่าบำรุงรักษา ค่าเสื่อมราคา ค่าใช้จ่ายในการชาร์จ ไปจนถึงสิทธิประโยชน์จากมาตรการ EV 3.5 เพื่อช่วยให้คุณเห็นว่ารถแบบไหนคุ้มกว่าสำหรับลักษณะการใช้งานของตัวเอง เริ่มจากการคำนวณค่าใช้จ่ายต่อกิโลเมตรของ EV และดีเซลกันก่อน
ประเด็นสำคัญ
- EV มักมีค่าใช้จ่ายต่อกิโลเมตรต่ำกว่าดีเซล โดยเฉพาะเมื่อชาร์จไฟที่บ้านและใช้รถเป็นประจำ
- ต้นทุนจริงต้องคำนวณจากอัตรากินไฟหรืออัตราสิ้นเปลืองของรถแต่ละรุ่น ไม่ควรดูเฉพาะราคาพลังงาน
- ราคาดีเซลอ้างอิงประมาณ 40.69 บาทต่อลิตร และอาจเปลี่ยนตามนโยบายอุดหนุนหรือ แนวโน้มราคาน้ำมันดีเซล
- ค่าไฟบ้านช่วง 3.70 ถึง 4.15 บาทต่อหน่วยเหมาะสำหรับคำนวณ EV เบื้องต้น แต่ชาร์จสาธารณะอาจทำให้ต้นทุนสูงขึ้น
- ราคาซื้อ ค่าเสื่อมราคา ค่าบำรุงรักษา และเงื่อนไข EV 3.5 ควรถูกรวมก่อนตัดสินว่าแบบไหนคุ้มกว่า โดยดูข้อมูลราคาพลังงานจาก กระทรวงพลังงานประกอบ
EV vs ดีเซลในไทย: ค่าใช้จ่ายต่อกิโลเมตรใครคุ้มกว่า
การคำนวณค่าใช้จ่ายต่อกิโลเมตรต้องใช้ข้อมูลการกินพลังงานของรถจริง ไม่ใช่ดูเฉพาะราคาน้ำมันหรือค่าไฟ สูตรพื้นฐานคือ ราคาพลังงาน ÷ ระยะทางที่รถวิ่งได้ เช่น รถดีเซลที่วิ่งได้ 14 ถึง 18 กิโลเมตรต่อลิตร และใช้น้ำมันราคา 40.69 บาทต่อลิตร จะมีต้นทุนประมาณ 2.26 ถึง 2.90 บาทต่อกิโลเมตร
ส่วน EV ให้ใช้สูตร ค่าไฟต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง ÷ ระยะทางที่รถวิ่งได้ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง ทั้งนี้ ความเร็ว รถติด น้ำหนักบรรทุก อุณหภูมิ และพฤติกรรมการขับ ล้วนทำให้ตัวเลขต่างจากผลทดสอบของผู้ผลิตได้
ค่าไฟบ้านถูกที่สุด แต่ต้องมีที่ชาร์จของตัวเอง
การชาร์จที่บ้านมักให้ต้นทุนต่ำที่สุด โดยเฉพาะเมื่อชาร์จช่วงค่าไฟต่ำหรือช่วง Off-Peak ค่าไฟที่ใช้เป็นกรอบอ้างอิงได้อยู่ที่ประมาณ 4.25 ถึง 4.85 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แต่บิลจริงอาจเปลี่ยนตามอัตราค่าไฟ ค่า Ft ภาษีมูลค่าเพิ่ม และช่วงเวลาที่ชาร์จ ดูรายละเอียด อัตราค่าไฟฟ้าประเทศไทย ประกอบได้
ตัวอย่างเช่น EV ที่วิ่งได้ 5.1 กิโลเมตรต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง จะเสียค่าไฟประมาณ 0.83 ถึง 0.95 บาทต่อกิโลเมตร หากรถประหยัดได้ 8.5 กิโลเมตรต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง ต้นทุนจะลดเหลือประมาณ 0.50 ถึง 0.57 บาทต่อกิโลเมตร จึงเห็นได้ชัดว่าประสิทธิภาพรถมีผลพอๆ กับอัตราค่าไฟ
อย่างไรก็ตาม ผู้ซื้อควรเผื่อค่าใช้จ่ายสำหรับวอลล์บ็อกซ์ การเดินสายไฟ อุปกรณ์ป้องกันไฟ และการปรับปรุงมิเตอร์ตามสภาพบ้าน ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ไม่ใช่ค่าไฟต่อกิโลเมตรโดยตรง แต่ควรรวมไว้เมื่อคำนวณความคุ้มค่าระยะยาว
ชาร์จเร็วสาธารณะทำให้ส่วนต่างค่าใช้จ่ายลดลง
สถานี DC สาธารณะอาจคิดค่าบริการประมาณ 5.30 ถึง 8.00 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง ส่งผลให้ EV มีต้นทุนราว 1.25 ถึง 1.58 บาทต่อกิโลเมตรตามรุ่นรถและเครือข่าย ตัวเลขนี้ยังมักต่ำกว่าดีเซล แต่ไม่ควรใช้ราคาเดียวกับทุกสถานี เพราะกำลังชาร์จ ช่วงเวลา ค่าจอดรถ และโปรโมชั่นอาจต่างกัน
เครือข่ายที่พบในไทย ได้แก่ PEA Volta และ Evolt โดย ข้อมูลสถานี PEA Volta ช่วยให้ตรวจสอบประเภทหัวชาร์จและรายละเอียดบริการได้ ก่อนเดินทางควรเช็กราคาปัจจุบันในแอปของผู้ให้บริการ รวมถึงดู สถานีชาร์จ EV ในเชียงราย หากต้องวางแผนเส้นทางล่วงหน้า
ต้นทุนซื้อและค่าใช้รถระยะยาว ต่างกันอย่างไร
การเทียบ EV กับดีเซลต้องมองไกลกว่าค่าไฟและค่าน้ำมัน เพราะต้นทุนจริงยังรวม ราคาซื้อ เงินดาวน์ ดอกเบี้ย ประกัน ภาษี ค่าเสื่อมราคา และราคาขายต่อ รถที่ประหยัดพลังงานกว่าอาจไม่ได้คุ้มกว่าทันที หากมีราคาซื้อสูงหรือราคามือสองลดลงเร็ว
คนที่ขับปีละ 15,000 กิโลเมตรอาจใช้เวลานานกว่าจะชดเชยส่วนต่างราคารถ ขณะที่คนขับปีละ 30,000 กิโลเมตรจะเห็นเงินประหยัดจากค่าไฟได้เร็วขึ้น ตัวอย่างเช่น หาก EV ประหยัดกว่าดีเซลเฉลี่ย 1.50 บาทต่อกิโลเมตร ส่วนต่างจะอยู่ที่ประมาณ 22,500 บาทต่อปีสำหรับการขับ 15,000 กิโลเมตร และ 45,000 บาทต่อปีเมื่อขับ 30,000 กิโลเมตร ตัวเลขนี้เป็นเพียงกรอบคำนวณเบื้องต้น เพราะค่าใช้จริงขึ้นกับรุ่นรถ วิธีชาร์จ และราคาพลังงาน
EV ลดค่าบำรุงรักษา แต่ไม่ได้ไม่มีค่าใช้จ่าย
EV ไม่มีน้ำมันเครื่อง ไส้กรองน้ำมัน หัวเทียน และชิ้นส่วนเครื่องยนต์หลายรายการ จึงมักมีงานบำรุงรักษาตามระยะน้อยกว่ารถดีเซล อย่างไรก็ตาม เจ้าของยังต้องจ่ายค่าเปลี่ยนยาง ผ้าเบรก น้ำยาหล่อเย็น ระบบปรับอากาศ และชิ้นส่วนช่วงล่างตามอายุและสภาพการใช้งาน
ส่วนรถดีเซลอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเมื่อใช้งานนานขึ้น โดยเฉพาะระบบกรองเขม่า เทอร์โบ หัวฉีด คลัตช์ หรือเกียร์ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ไม่ได้เกิดกับรถทุกคันในเวลาเดียวกัน จึงไม่ควรนำตัวเลขซ่อมจากรถรุ่นหนึ่งไปเหมารวมกับอีกรุ่น ควรตรวจตารางเช็กระยะ เงื่อนไขรับประกัน และรายการอะไหล่ของรุ่นที่สนใจก่อนตัดสินใจ
แบตเตอรี่และราคาขายต่อคือความเสี่ยงที่ต้องประเมิน
แบตเตอรี่ก้อนใหญ่ไม่ควรถูกนำมาคิดเป็นค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนตั้งแต่วันซื้อ เพราะแบตเตอรี่มีการรับประกันและเสื่อมตามระยะทาง สภาพอากาศ รูปแบบการชาร์จ และการใช้งาน หลายแบรนด์ในไทยมีประกันแบตเตอรี่ราว 8 ปี หรือ 160,000 กิโลเมตร แต่รายละเอียดต่างกัน ตัวอย่างเช่น การรับประกันแบตเตอรี่ Mazda6e ระบุเงื่อนไขตามแพ็กเกจของผู้ผลิต
ก่อนซื้อควรตรวจความจุขั้นต่ำที่รับประกัน เงื่อนไขการชาร์จ ศูนย์บริการ และการโอนสิทธิ์เมื่อขายรถ ขณะเดียวกัน รถดีเซลก็มีความเสี่ยงด้านราคาขายต่อจากอายุรถ เลขไมล์ และค่าซ่อมในอนาคต ส่วน EV อาจได้รับผลจากการลดราคารถใหม่และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนเร็ว จึงควรเปรียบเทียบค่าเสื่อมของรุ่นจริง ไม่ควรสรุปว่า EV หรือดีเซลขายต่อได้ดีกว่าเสมอไป โดยดู ข้อมูลต้นทุนและตลาด EV ในไทย ประกอบด้วย
สิทธิประโยชน์ EV 3.5 ช่วยลดราคาซื้อในไทยอย่างไร
มาตรการ EV 3.5 ครอบคลุมช่วงปี 2024 ถึง 2027 โดยรัฐใช้ทั้งเงินอุดหนุน การลดภาษีสรรพสามิต และการลดอากรนำเข้า เพื่อช่วยให้รถไฟฟ้ามีราคาซื้อที่เข้าถึงง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม สิทธิ์ไม่ได้เหมือนกันทุกรุ่น ผู้ซื้อจึงต้องดูทั้งราคารถ ขนาดแบตเตอรี่ และการผลิตในประเทศ
รถยนต์ไฟฟ้าที่เข้าร่วมโครงการต้องเป็นรุ่นและแบรนด์ที่ผ่านเงื่อนไขของภาครัฐ รวมถึงผู้จำหน่ายต้องมีภาระผลิตรถในไทยชดเชยรถนำเข้าตามสัดส่วนที่กำหนด โดยปี 2026 ต้องผลิต 2 คันต่อรถนำเข้า 1 คัน และปี 2027 เพิ่มเป็น 3 คันต่อรถนำเข้า 1 คัน รายละเอียดภาพรวมอ่านเพิ่มได้จาก ข้อมูลซื้อ EV ในไทยเรื่องเงินอุดหนุน ภาษี และการชาร์จ
ราคารถที่ลดลงไม่ได้แปลว่าทุกรุ่นคุ้มเท่ากัน
สำหรับรถยนต์นั่งไฟฟ้าราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท ปี 2026 ถึง 2027 จะมีเงินอุดหนุนตามขนาดแบตเตอรี่ ดังนี้
|ขนาดแบตเตอรี่
|เงินอุดหนุน
|ต่ำกว่า 50 kWh
|25,000 บาท
|ตั้งแต่ 50 kWh ขึ้นไป
|50,000 บาท
ช่วงต้นโครงการ รถนำเข้าและรถประกอบในประเทศอาจได้รับสิทธิ์ต่างกัน รวมถึงมีการลดอากรนำเข้าสูงสุดตามเงื่อนไขในช่วงปี 2024 ถึง 2025 ส่วนปี 2026 ถึง 2027 เงินอุดหนุนสำหรับรถยนต์นั่งจะเน้นรถที่ผลิตหรือประกอบในประเทศ ผู้ซื้อจึงควรตรวจสถานะของรุ่นนั้นก่อนเซ็นสัญญา โดยดูรายละเอียดโครงสร้างภาษีจาก มาตรการ EV 3.5 และสิทธิประโยชน์ทางภาษี
รถที่ราคาเกิน 2 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 7 ล้านบาท ไม่มีเงินอุดหนุนซื้อรถ แต่ยังได้ลดภาษีสรรพสามิตเหลือ 2% จนถึงปี 2027 ดังนั้นรถนำเข้าราคาแพงกับรถ EV ประกอบในประเทศจึงมีโครงสร้างราคาต่างกัน แม้จะใช้เทคโนโลยีใกล้เคียงกัน
ราคาสุทธิหลังหักส่วนลดเป็นเพียงจุดเริ่มต้น ควรรวมดอกเบี้ยสินเชื่อ ประกันภัย ค่าเครื่องชาร์จ ค่าติดตั้ง และค่าบำรุงรักษาที่ไม่ได้อยู่ในแพ็กเกจด้วย รถที่ป้ายราคาถูกกว่าอาจมีต้นทุนรวมสูงกว่า หากต้องติดตั้งระบบไฟใหม่หรือมีประกันราคาแพง
สิ่งที่ควรตรวจในใบเสนอราคาจากโชว์รูม
ก่อนวางเงินจอง ให้ขอใบเสนอราคาเป็นลายลักษณ์อักษรและตรวจรายการเหล่านี้:
- เงินอุดหนุน EV 3.5 รวมอยู่ในราคาที่แจ้งแล้วหรือยัง
- ค่าติดตั้งวอลล์บ็อกซ์ สายไฟ และอุปกรณ์ป้องกันไฟรวมอยู่หรือไม่
- แบตเตอรี่รับประกันกี่ปี กี่กิโลเมตร และกำหนดความจุขั้นต่ำไว้อย่างไร
- แพ็กเกจบำรุงรักษาฟรีครอบคลุมค่าแรง อะไหล่ และระยะใดบ้าง
- ประกันภัยปีแรกฟรีหรือไม่ และมีเงื่อนไขทุนประกันหรือซ่อมศูนย์อย่างไร
- มีค่าจดทะเบียน ค่าขนส่ง ฟิล์ม กรอบป้าย หรืออุปกรณ์เพิ่มเติมที่ต้องจ่ายเองหรือไม่
ข้อเสนอของแต่ละแบรนด์และช่วงเวลาอาจเปลี่ยนได้ จึงควรแยกให้ชัดว่าอะไรคือสิทธิ์จากรัฐ และอะไรคือโปรโมชั่นของโชว์รูม เพราะสองส่วนนี้อาจไม่ใช่ส่วนลดก้อนเดียวกัน.
เลือกรถแบบไหนให้คุ้มกับชีวิตประจำวันในไทย
คำตอบไม่ได้อยู่ที่ EV หรือดีเซลเพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นกับระยะทางต่อวัน จุดจอดรถ เวลาเติมพลังงาน งบซื้อ และแผนถือรถของคุณ หากใช้รถต่างกันทุกวัน การคำนวณจากรูปแบบชีวิตจริงจะให้คำตอบแม่นกว่าการดูค่าไฟหรือน้ำมันเพียงตัวเลขเดียว
EV เหมาะกับใครเมื่อมีที่ชาร์จบ้าน
EV เหมาะกับคนที่ขับไปกลับที่ทำงานเป็นประจำ วันละประมาณ 30 ถึง 100 กิโลเมตร และมีที่จอดส่วนตัวพร้อมติดตั้งเครื่องชาร์จได้ คุณสามารถเสียบชาร์จตอนกลางคืน แล้วเริ่มวันใหม่ด้วยแบตเตอรี่ที่เพียงพอ โดยไม่ต้องแวะสถานีชาร์จระหว่างทาง
คนที่ขับในเมืองทุกวันจะได้ประโยชน์จากค่าไฟบ้านและค่าบำรุงรักษาที่มักต่ำกว่าดีเซล โดยเฉพาะเมื่อถือรถหลายปีจนเงินประหยัดสะสมมากพอ อย่างไรก็ตาม ควรตั้งขีดจำกัดการชาร์จตามคำแนะนำของผู้ผลิต และไม่ชาร์จเต็ม 100% เป็นประจำ หากคู่มือรถแนะนำให้ใช้ระดับที่ต่ำกว่าเพื่อช่วยถนอมแบตเตอรี่
สำหรับผู้ที่อยู่คอนโด EV จะคุ้มก็ต่อเมื่อมีหัวชาร์จที่ใช้งานได้จริง ต้องตรวจสอบก่อนว่าใช้ไฟส่วนกลางหรือมิเตอร์ส่วนตัว คิดค่าบริการอย่างไร จองช่องชาร์จล่วงหน้าหรือไม่ และมีข้อจำกัดเวลาใช้งานหรือเปล่า เพราะถ้าต้องพึ่ง DC สาธารณะทุกครั้ง ส่วนต่างค่าไฟอาจลดลง การเข้าถึงที่ชาร์จส่วนตัวก็เป็นปัจจัยสำคัญตามข้อมูลของ สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ
ดีเซลยังเหมาะกับการเดินทางไกลและผู้ไม่มีจุดชาร์จ
ดีเซลยังตอบโจทย์คนที่เดินทางต่างจังหวัดบ่อย เส้นทางผ่านพื้นที่ที่มีสถานีชาร์จน้อย หรือไม่สามารถติดตั้งเครื่องชาร์จที่บ้านได้ การเติมน้ำมันใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที ขณะที่ EV อาจต้องรอชาร์จเร็วประมาณ 20 ถึง 40 นาที และการชาร์จ AC อาจใช้เวลาหลายชั่วโมง
รถดีเซลเหมาะกับผู้ที่ต้องบรรทุกของ ลากจูง หรือใช้รถกระบะทำงานต่อเนื่อง เพราะไม่ต้องหยุดรอชาร์จระหว่างรอบงาน แต่ต้องยอมรับค่าน้ำมันที่ผันผวน รวมถึงค่าดูแลระบบเครื่องยนต์ เทอร์โบ หัวฉีด คลัตช์ และระบบกรองเขม่าเมื่อรถมีอายุเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ดีเซลปล่อยมลพิษจากการเผาไหม้มากกว่า EV จึงควรพิจารณาทั้งค่าใช้จ่ายและผลกระทบต่ออากาศ ไม่ใช่ตัดสินจากความสะดวกเพียงด้านเดียว
สูตรตัดสินใจที่ใช้ได้ก่อนเซ็นสัญญา
ก่อนเลือกซื้อ ให้คำนวณตามลำดับนี้:
- จดระยะทางที่ขับต่อปี รวมวันทำงานและทริปต่างจังหวัด
- เปรียบเทียบพลังงานต่อกิโลเมตรของรถรุ่นที่สนใจ
- รวมค่าไฟบ้าน ค่าชาร์จสาธารณะ หรือน้ำมันตามการใช้งานจริง
- ประเมินค่าดูแลรักษา ประกัน อุปกรณ์ชาร์จ และค่าเสื่อมราคา
- นำส่วนต่างราคารถหารด้วยเงินที่ประหยัดได้ต่อปี เพื่อดูระยะคืนทุน
หากไม่มีจุดชาร์จที่สะดวก หรือมีแผนขายรถภายในไม่กี่ปี อย่าซื้อ EV เพียงเพราะค่าไฟถูกกว่า เพราะต้นทุนติดตั้ง เวลาเดินทาง และราคาขายต่ออาจทำให้ความคุ้มค่าที่คาดไว้ลดลงได้.
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ EV และรถดีเซล
การเปรียบเทียบ EV กับดีเซลไม่มีคำตอบเดียวสำหรับทุกคน เพราะรูปแบบการขับ จุดชาร์จ และระยะเวลาถือรถมีผลต่อต้นทุนจริง คำถามต่อไปนี้ช่วยให้คุณประเมินความคุ้มค่าได้ตรงกับการใช้งานมากขึ้น
EV ประหยัดกว่าดีเซลทุกกรณีหรือไม่
ไม่เสมอไป ค่าไฟต่อกิโลเมตรของ EV มักต่ำกว่าค่าน้ำมัน โดยเฉพาะเมื่อชาร์จที่บ้าน แต่ต้นทุนรวมยังขึ้นกับราคาซื้อ ค่าประกัน ค่าเสื่อม และค่าติดตั้งเครื่องชาร์จด้วย หากต้องชาร์จเร็วสาธารณะเป็นหลัก ค่าใช้จ่ายอาจเพิ่มเป็นประมาณ 6 ถึง 9 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง
คนที่เปลี่ยนรถบ่อยอาจยังไม่ทันคืนส่วนต่างราคาซื้อ ขณะที่ผู้ถือรถหลายปีและขับระยะทางมากมีโอกาสเห็นเงินประหยัดชัดกว่า จึงควรคำนวณต้นทุนตลอดช่วงเวลาที่ตั้งใจใช้รถ ไม่ใช่ดูเฉพาะค่าไฟรายเดือน
ถ้าอยู่คอนโด ควรซื้อ EV หรือไม่
ควรตรวจสอบสิทธิ์จอดรถ จุดติดตั้งเครื่องชาร์จ มิเตอร์ไฟ และวิธีคิดค่าบริการของนิติบุคคลก่อนซื้อ นอกจากนี้ ให้เช็กว่าต้องจองช่องชาร์จหรือไม่ มีค่าจอดรถเพิ่มเติมหรือเปล่า และสถานีใกล้บ้านเปิดให้บริการเวลาใด
หากไม่มีจุดชาร์จส่วนตัว ควรคำนวณโดยใช้สัดส่วนการชาร์จสาธารณะจริง อย่าใช้ต้นทุนไฟบ้านเป็นหลัก เพราะราคาต่อกิโลเมตรอาจสูงขึ้น รวมถึงต้องเผื่อเวลาเดินทางไปสถานีและรอคิวด้วย
ชาร์จ EV ที่บ้านใช้ไฟเพิ่มเดือนละเท่าไร
ให้คูณระยะทางที่ขับต่อเดือนด้วยค่าไฟต่อกิโลเมตร ตัวอย่างเช่น หากขับ 1,500 กิโลเมตรต่อเดือน และรถมีต้นทุน 0.49 ถึง 0.95 บาทต่อกิโลเมตร ค่าไฟจะอยู่ที่ประมาณ 735 ถึง 1,425 บาทต่อเดือน
ตัวเลขนี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าปรับปรุงระบบไฟ และการสูญเสียพลังงานระหว่างชาร์จ หากต้องการคำนวณให้ใกล้เคียงบิลจริง ควรใช้ค่าไฟตามมิเตอร์ของบ้าน รวมทั้งพิจารณาช่วงเวลาที่ชาร์จด้วย
แบตเตอรี่ EV ต้องเปลี่ยนเมื่อไร
ไม่มีระยะเวลาตายตัว เพราะอายุแบตเตอรี่ขึ้นกับรุ่นรถ ระยะทาง อุณหภูมิ และรูปแบบการชาร์จ แบตเตอรี่บางรุ่นมีประกัน 8 ปี หรือ 160,000 กิโลเมตร ขณะที่บางแพ็กเกจขยายระยะคุ้มครองได้นานกว่านั้น
ก่อนซื้อรถมือสอง ให้ตรวจเงื่อนไขประกัน ความจุขั้นต่ำที่ผู้ผลิตรับรอง และผลตรวจสุขภาพแบตเตอรี่ อย่าสมมติว่าต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ทันทีเมื่อหมดประกัน เพราะการหมดประกันไม่ได้แปลว่าแบตเตอรี่เสื่อมจนใช้งานไม่ได้
รถดีเซลยังคุ้มสำหรับการใช้งานในต่างจังหวัดหรือไม่
มีโอกาสคุ้ม โดยเฉพาะพื้นที่ที่สถานีชาร์จยังไม่ครอบคลุม ผู้ที่เดินทางไกล บรรทุกของ หรือลากจูงควรพิจารณาเครือข่ายเติมเชื้อเพลิง ความทนทาน และความสะดวกในการซ่อมควบคู่กับราคาน้ำมัน
แม้ค่าเชื้อเพลิงอาจสูงกว่า EV แต่รถดีเซลเติมพลังงานได้รวดเร็วและมีอู่รองรับจำนวนมาก ส่วนผู้ใช้ EV ควรวางแผนเส้นทางและตรวจ การเปรียบเทียบราคาและความเร็วการชาร์จ EV ก่อนเดินทางไกล
ควรใช้ตัวเลขใดเป็นหลักในการเปรียบเทียบ
ให้ใช้ทั้ง ต้นทุนต่อกิโลเมตร และ ต้นทุนการเป็นเจ้าของตลอดช่วงเวลาที่จะถือรถ โดยรวมราคาซื้อ ดอกเบี้ย ประกัน ค่าพลังงาน ค่าบำรุงรักษา ค่าเสื่อม และราคาขายต่อ อย่าตัดสินจากราคาน้ำมันหรือค่าไฟเพียงเดือนเดียว
ควรปรับตัวเลขใหม่เมื่อราคาพลังงาน โปรโมชั่น ภาษี หรือเงื่อนไขประกันเปลี่ยน วิธีนี้จะช่วยให้ผลคำนวณสะท้อนค่าใช้จริงมากกว่าการใช้ตัวเลขจากโบรชัวร์หรือช่วงโปรโมชั่น.
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น้ำมันดีเซลไทย B7, B20 และ Premium ต่างกันอย่างไร?
B7, B20 และดีเซล Premium ต่างกันอย่างไร แล้วรถของคุณควรเติมแบบไหน? คำตอบไม่ได้ดูจากคำว่า “แรงกว่า” เพียงอย่างเดียว เพราะตัวเลข B ระบุสัดส่วนไบโอดีเซลในน้ำมัน โดย B7 มีไบโอดีเซลประมาณ 7% ส่วน B20 มีประมาณ 20% ไม่ใช่ระดับความแรงของเครื่องยนต์หรือความเร็วที่รถจะทำได้
การเลือกน้ำมันจึงต้องดูว่ารถรุ่นนั้นรองรับ B20 หรือไม่ รวมถึงพิจารณาราคา ลักษณะการใช้งาน และข้อเสนอของผู้ผลิต ขณะที่ดีเซล Premium มักเน้นสารเพิ่มคุณภาพและคุณสมบัติด้านการทำความสะอาด จึงไม่ควรเข้าใจว่าเป็น B20 ที่มีไบโอดีเซลเข้มข้นกว่า นอกจากนี้ ราคาหน้าปั๊มยังเปลี่ยนตามช่วงเวลา พื้นที่ และนโยบายเชื้อเพลิง เช่น ราคาน้ำมันดีเซล B7 และ B20 ที่อาจแตกต่างกันในแต่ละช่วง ต่อไปมาดูความแตกต่างของแต่ละชนิด และวิธีเลือกให้เหมาะกับรถของคุณมากขึ้น
ประเด็นสำคัญ
- B7 ผสมไบโอดีเซลประมาณ 7% และเป็นเกรดมาตรฐานที่รถดีเซลส่วนใหญ่เติมได้
- B20 มีไบโอดีเซลประมาณ 20% จึงควรใช้เฉพาะรถที่คู่มือหรือผู้ผลิตระบุว่ารองรับ
- ดีเซล Premium เป็นคนละเกรดกับ B7 และ B20 โดยเน้นสารเพิ่มคุณภาพ ไม่ได้หมายถึงไบโอดีเซลเข้มข้นกว่า
- การเลือกน้ำมันควรดูความเข้ากันได้กับเครื่องยนต์ ราคา และรูปแบบการใช้งาน ไม่ควรตัดสินจากคำว่าแรงกว่า
- ราคาหน้าปั๊มเปลี่ยนตามช่วงเวลาและนโยบายรัฐ จึงควรตรวจสอบ ราคาดีเซล B7 และ B20 ล่าสุด ก่อนเติมทุกครั้ง
ทำความเข้าใจประเภทน้ำมันดีเซลในไทย: B7, B20 และ Premium
น้ำมันดีเซลทั้งสามแบบใช้ฐานเชื้อเพลิงใกล้เคียงกัน แต่ต่างกันที่สัดส่วนไบโอดีเซล สูตรสารเติมแต่ง และข้อกำหนดของรถแต่ละรุ่น การเลือกจึงควรเริ่มจากคู่มือรถ ไม่ใช่ดูเพียงราคาหรือคำว่า Premium บนหัวจ่าย
B7 คือดีเซลมาตรฐานที่รถส่วนใหญ่คุ้นเคย
B7 คือดีเซลที่ผสมไบโอดีเซลประมาณ 7% โดยข้อมูลปัจจุบันอาจอยู่ราว 6.6 ถึง 7.0% ตามเกณฑ์เชื้อเพลิงและการควบคุมคุณภาพ ตัวอักษร B หมายถึงการผสมไบโอดีเซล ส่วนตัวเลขหมายถึงสัดส่วนโดยประมาณในน้ำมัน
น้ำมันชนิดนี้เป็นดีเซลเกรดมาตรฐานที่พบได้ทั่วไปตามสถานีบริการ จึงเหมาะกับรถดีเซลที่คู่มือระบุให้ใช้ดีเซลมาตรฐานหรือ B7 ผู้ขับยังควรตรวจสติกเกอร์บริเวณฝาถังน้ำมันและคำแนะนำของผู้ผลิตก่อนเติม เพราะรถแต่ละรุ่นอาจมีข้อกำหนดต่างกัน
โดยทั่วไป B7 หาซื้อง่าย และราคามักอยู่ระหว่าง B20 กับ Premium อย่างไรก็ตาม ราคาจริงเปลี่ยนตามช่วงเวลา พื้นที่ และนโยบายภาครัฐ ผู้ใช้จึงควรตรวจสอบ ราคาน้ำมันไทยล่าสุด ก่อนวางแผนเติมน้ำมัน
B20 มีไบโอดีเซลมากกว่า แต่ไม่ได้เหมาะกับรถทุกคัน
B20 มีไบโอดีเซลผสมประมาณ 20% หรืออยู่ราว 19 ถึง 20% ตามมาตรฐานที่ใช้อ้างอิง สัดส่วนที่สูงกว่า B7 ทำให้มักมีราคาต่ำกว่า แต่ไม่ได้หมายความว่าจะใช้แทนกันได้กับรถทุกคัน
ก่อนเติม B20 ให้ตรวจข้อมูลสามจุดนี้:
- อ่านสติกเกอร์ที่ฝาถังน้ำมันหรือข้างตัวรถ
- เปิดดูคู่มือประจำรถในหัวข้อชนิดเชื้อเพลิง
- สอบถามศูนย์บริการหรือผู้ผลิต หากข้อมูลยังไม่ชัดเจน
รถรุ่นเก่า รถบางประเภท และรถที่ยังอยู่ในการรับประกันอาจไม่รองรับ B20 การเติมผิดชนิดอาจกระทบเงื่อนไขการรับประกันหรือการทำงานของระบบเชื้อเพลิงได้ ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลภาพรวมของนโยบายเชื้อเพลิงได้จาก รายงานไบโอดีเซลของ USDA
นอกจากนี้ หากจอดรถไว้นาน ควรเติมจากสถานีบริการที่มีการหมุนเวียนน้ำมันดีและดูแลถังเก็บตามมาตรฐาน เพราะคุณภาพน้ำมันและการเก็บรักษามีผลต่อความมั่นใจในการใช้งานมากกว่าส่วนต่างราคาหน้าปั๊มเพียงอย่างเดียว
Premium Diesel ต่างจาก B7 และ B20 อย่างไร
Premium Diesel เป็นชื่อทางการตลาดของดีเซลเกรดพิเศษจากแต่ละแบรนด์ ตัวอย่างเช่น PTT Super Power Diesel, Bangchak Hi Premium Diesel S และ Shell V-Power Diesel แต่ละบริษัทอาจใช้สูตรและสารเติมแต่งแตกต่างกัน จึงไม่ควรถือว่า Premium มีมาตรฐานเดียวกันทุกยี่ห้อ
โดยทั่วไป Premium มักมีสารเติมแต่งที่เน้นความสะอาดของระบบเชื้อเพลิง การหล่อลื่น หรือการควบคุมคราบสะสม และมีราคาสูงกว่า B7 กับ B20 บางสูตรมีพื้นฐานใกล้เคียง B7 แต่ต้องดูข้อมูลบนป้ายหรือรายละเอียดของผู้ให้บริการเป็นรายผลิตภัณฑ์
คำว่า Premium จึงไม่ได้รับรองว่าจะเพิ่มแรงม้า แก้อาการเครื่องยนต์ หรือทำให้รถทุกคันประหยัดขึ้น หากรถมีปัญหาควันดำ อัตราเร่งตก หรือสตาร์ตยาก ควรตรวจกรองน้ำมัน หัวฉีด และระบบเครื่องยนต์ก่อนแยกเรื่องคุณภาพน้ำมันออกจากคำโฆษณาเสมอ
เปรียบเทียบ B7, B20 และ Premium ทั้งราคา การใช้งาน และความคุ้มค่า
ราคาอย่างเดียวไม่พอสำหรับตัดสินว่าน้ำมันชนิดใดคุ้มที่สุด เพราะรถแต่ละคันรองรับเชื้อเพลิงไม่เหมือนกัน และอัตราสิ้นเปลืองอาจเปลี่ยนตามสภาพการขับขี่ด้วย ตารางนี้ใช้ตัวเลขตัวอย่างช่วงเดือนกันยายน 2026 เพื่อให้เห็นภาพเท่านั้น ราคาจริงอาจต่างกันตามวัน จังหวัด แบรนด์ และมาตรการของกองทุนน้ำมัน
|ประเภทน้ำมัน
|สัดส่วนไบโอดีเซลโดยประมาณ
|ราคาอ้างอิงบางช่วง
|เหมาะกับรถ
|จุดเด่น
|B7
|7%
|40-41 บาทต่อลิตร
|รถดีเซลที่รองรับดีเซลมาตรฐาน
|หาซื้อง่าย ใช้ได้กับรถหลายรุ่น
|B20
|20%
|35-36 บาทต่อลิตร
|รถที่ผู้ผลิตระบุว่ารองรับ B20
|ราคาต่ำกว่าและมีไบโอดีเซลสูงกว่า
|Premium
|ขึ้นกับสูตรของแบรนด์
|50-52 บาทต่อลิตร
|รถที่เติมดีเซล Premium ได้
|มีสารเติมแต่งและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสูตร
ทำไม B20 มักถูกกว่า B7 แต่ Premium แพงกว่า
B20 มักมีราคาต่ำกว่า B7 เพราะโครงสร้างต้นทุนและนโยบายภาครัฐสนับสนุนเชื้อเพลิงที่มีไบโอดีเซลในสัดส่วนสูงกว่า อย่างไรก็ตาม ราคาหน้าปั๊มไม่ได้มาจากต้นทุนน้ำมันเพียงอย่างเดียว ยังรวมภาษี ค่าการตลาด ค่าขนส่ง และเงินชดเชยหรือเงินเรียกเก็บจากกองทุนน้ำมันด้วย ในบางช่วง กบน. ยังปรับราคาหน้าโรงกลั่นเพื่อช่วยพยุงราคาขายปลีก มาตรการลดภาระกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง จึงทำให้ส่วนต่างของ B7 และ B20 เปลี่ยนได้
ส่วน Premium มีต้นทุนเพิ่มจากสารเติมแต่งและสูตรเฉพาะของผู้ให้บริการ เช่น สารช่วยทำความสะอาดหัวฉีด สารลดคราบสะสม หรือสารช่วยรักษาคุณสมบัติของเชื้อเพลิง จึงมีราคาสูงกว่า B7 และ B20 แต่ไม่ได้แปลว่าจะเพิ่มกำลังเครื่องยนต์หรือประหยัดขึ้นในรถทุกคัน
การเปรียบเทียบที่ถูกต้องควรดูค่าใช้จ่ายต่อระยะทาง ไม่ใช่ราคาต่อลิตรอย่างเดียว หาก Premium แพงกว่าลิตรละหลายบาท แต่อัตราสิ้นเปลืองแทบไม่เปลี่ยน B7 อาจคุ้มกว่าสำหรับการใช้งานประจำวัน ขณะที่ Premium อาจเหมาะกับผู้ที่ต้องการใช้สารเติมแต่งตามรอบ หรือขับรถหนักเป็นประจำ
แบรนด์หลักใช้ชื่อเรียกน้ำมันดีเซลว่าอะไรบ้าง
ชื่อบนป้ายหน้าหัวจ่ายอาจต่างกัน แม้เป็นน้ำมันกลุ่มเดียวกัน ตัวอย่างที่พบได้บ่อยมีดังนี้
- OR หรือ PTT ใช้ชื่อ Diesel B7, Diesel B20 และ Premium Diesel โดยชื่อพรีเมียมที่ผู้ขับคุ้นเคยคือ PTT Super Power Diesel
- Bangchak ใช้ชื่อ Hi Diesel S สำหรับดีเซลมาตรฐาน, Diesel B20 และ Hi Premium Diesel Plus สำหรับสูตรพรีเมียม
- Shell ใช้ชื่อ Shell Diesel B20 และ Shell V-Power Diesel สำหรับกลุ่มพรีเมียมในบางสถานี
อย่างไรก็ตาม แต่ละสถานีอาจมีน้ำมันไม่ครบทุกชนิด โดยเฉพาะ B20 หรือ Premium และชื่อสินค้าอาจเปลี่ยนตามนโยบายของแบรนด์ ควรอ่านฉลากที่หัวจ่ายและตรวจข้อกำหนดของรถก่อนเติมเสมอ การมีชื่อ Premium ไม่ได้ยืนยันว่าแบรนด์นั้นดีที่สุด เพราะต้องใช้ผลทดสอบภายใต้เงื่อนไขเดียวกันจึงจะเปรียบเทียบกันได้อย่างเป็นธรรม
เลือกระหว่าง B7, B20 และ Premium ให้ตรงกับรถของคุณ
การเลือกน้ำมันดีเซลควรเริ่มจากความเข้ากันได้กับรถ แล้วจึงค่อยเปรียบเทียบราคาและความคุ้มค่า วิธีนี้ช่วยลดความเสี่ยงจากการเติมผิดชนิด โดยเฉพาะ B20 ที่ใช้ได้เฉพาะรถรุ่นซึ่งผู้ผลิตรับรองเท่านั้น หากต้องการดูแนวทาง เลือกน้ำมันให้เหมาะกับรถยนต์ ควรยึดข้อมูลจากคู่มือและประกาศของผู้ผลิตเป็นหลัก
ตรวจความเข้ากันได้ก่อนเติม โดยเฉพาะ B20
เริ่มจากดูสัญลักษณ์หรือข้อความบริเวณฝาถังน้ำมัน เช่น B20, biodiesel หรือชนิดดีเซลที่รถรองรับ จากนั้นเปิดคู่มือรถเพื่อตรวจสอบรายละเอียดของรุ่น ปีผลิต และรหัสเครื่องยนต์ เพราะรถดีเซลของยี่ห้อเดียวกันอาจรองรับเชื้อเพลิงต่างกันได้
หากข้อมูลยังไม่ชัดเจน ให้ติดต่อศูนย์บริการหรือตรวจสอบเว็บไซต์ของผู้ผลิตโดยตรง อย่าใช้ประสบการณ์จากรถรุ่นอื่นมาตัดสินแทนกัน เพราะการเติม B20 ในรถที่ไม่รองรับอาจกระทบระบบเชื้อเพลิงและเงื่อนไขการรับประกันได้
ผู้ใช้รถที่ยังอยู่ในประกันควรเก็บใบเสร็จทุกครั้ง พร้อมจดวันที่ เลขไมล์ สถานีบริการ และชนิดน้ำมันที่เติม การถ่ายรูปใบเสร็จเก็บไว้ในโทรศัพท์ช่วยค้นหาได้ง่าย หากภายหลังต้องยืนยันประวัติการใช้งานกับศูนย์บริการ
เลือกน้ำมันตามลักษณะการขับและงบประมาณ
เมื่อยืนยันแล้วว่ารถรองรับน้ำมันชนิดใด ให้พิจารณาค่าใช้จ่ายต่อเดือนร่วมกับระยะทางและรูปแบบการขับ ไม่ควรดูเฉพาะราคาต่อลิตร โดยใช้แนวทางง่าย ๆ ดังนี้
- หากเป็นผู้ใช้รถทั่วไปและต้องการหาซื้อง่าย ให้เริ่มจาก B7 ซึ่งมีจำหน่ายตามสถานีบริการจำนวนมาก
- หากรถรองรับ B20 และวิ่งระยะทางไกลเป็นประจำ ให้พิจารณา B20 เพื่อควบคุมค่าเชื้อเพลิง
- หากต้องการทดลองดีเซลเกรดพิเศษ ให้เลือก Premium แต่ควรยอมรับราคาที่สูงกว่าและตรวจสอบว่าสูตรนั้นเหมาะกับรถของคุณ
หลังเปลี่ยนชนิดน้ำมัน ควรจดระยะทางและปริมาณที่เติมต่อเนื่องหลายถัง แล้วคำนวณค่าใช้จ่ายต่อกิโลเมตร การรู้สึกว่าเครื่องยนต์เดินเรียบขึ้นเพียงครั้งเดียว ยังไม่พอจะสรุปว่า Premium คุ้มกว่า
สิ่งที่ไม่ควรทำเมื่อสลับชนิดน้ำมันดีเซล
อย่าเติม B20 เพียงเพราะราคาถูกกว่า หากคู่มือไม่ได้รับรอง และอย่าคิดว่า Premium จะช่วยชดเชยการขาดการบำรุงรักษา เพราะน้ำมันเกรดพิเศษไม่สามารถแทนการเปลี่ยนกรอง การตรวจหัวฉีด หรือการซ่อมระบบเครื่องยนต์ได้
หากจอดรถไว้นาน ควรเลือกสถานีที่มีการหมุนเวียนน้ำมันดี และหมั่นสังเกตอาการผิดปกติ เช่น สตาร์ตยาก เครื่องสะดุด ควันผิดปกติ หรือไฟเตือนเครื่องยนต์ หากเติมผิดชนิดหรือรถมีอาการเหล่านี้ ให้หยุดใช้งานเมื่อปลอดภัย แล้วติดต่อศูนย์บริการเพื่อวินิจฉัยตามขั้นตอนที่เหมาะสม.
คำถามที่พบบ่อย
ข้อสงสัยเรื่อง B7, B20 และ Premium มักเกิดตอนต้องเลือกน้ำมันหน้าปั๊ม หรือเผลอเติมผิดชนิด คำตอบที่ปลอดภัยที่สุดคือยึดข้อมูลของรถแต่ละคัน ไม่ใช้ราคาและคำโฆษณาเป็นเกณฑ์เดียว
B7 กับ B20 ผสมกันในถังได้หรือไม่
การเติมสลับกันไม่ควรทำโดยไม่ตรวจสอบก่อนว่ารถรองรับ B20 หรือไม่ หากผู้ผลิตรับรอง B20 การเติม B7 และ B20 สลับกันตามคำแนะนำในคู่มือมักทำได้ แต่รถที่ไม่รองรับควรใช้เชื้อเพลิงตามสเปกเท่านั้น
หากเติมผิดไปแล้ว อย่ารีบเติมชนิดอื่นเพื่อแก้เอง โดยเฉพาะเมื่อรถมีอาการเครื่องสะดุด สตาร์ตยาก หรือไฟเตือนเครื่องยนต์ขึ้น ให้หยุดใช้งานเมื่อปลอดภัยและติดต่อศูนย์บริการ
Premium Diesel ทำให้รถแรงขึ้นจริงหรือไม่
ไม่ควรคาดหวังว่า Premium Diesel จะเพิ่มแรงม้าอย่างชัดเจนในรถทุกคัน สูตรของแต่ละแบรนด์อาจช่วยเรื่องความสะอาดของระบบเชื้อเพลิง การควบคุมคราบสะสม หรือคุณสมบัติอื่นของน้ำมัน แต่ผลลัพธ์ขึ้นกับรุ่นรถ สภาพเครื่องยนต์ และพฤติกรรมการขับ
หากรถอืดหรือกินน้ำมันมาก การตรวจกรองอากาศ หัวฉีด และระบบเครื่องยนต์มักให้คำตอบตรงกว่าการเปลี่ยนไปใช้เชื้อเพลิงราคาแพง
รถกระบะรุ่นใหม่ควรเติม B7 หรือ B20
ไม่มีคำตอบเดียวสำหรับรถกระบะทุกรุ่น แม้รถรุ่นใหม่บางรุ่นรองรับ B20 แต่บางรุ่นอาจกำหนดให้ใช้ B7 หรือดีเซลตามเกรดที่ระบุไว้ในคู่มือ โดยรายงาน ข้อมูลเชื้อเพลิงชีวภาพในไทย ก็แยก B7 เป็นเชื้อเพลิงหลักและ B20 เป็นทางเลือก
ตรวจปีรถ รุ่นย่อย เครื่องยนต์ และคำรับรองจากผู้ผลิตก่อนเติมทุกครั้ง
ถ้าไม่รู้ว่ารถรองรับ B20 จะตรวจสอบได้จากที่ไหน
เริ่มจากคู่มือรถและข้อความบนฝาถังน้ำมัน จากนั้นตรวจเว็บไซต์ผู้ผลิตหรือโทรถามศูนย์บริการโดยแจ้งรุ่นย่อย ปีผลิต และเลขตัวถัง หากรถยังอยู่ในการรับประกัน ควรอ่านเงื่อนไขเชื้อเพลิงในเอกสารรับประกันด้วย
อย่าใช้คำบอกเล่าจากผู้ใช้รถรุ่นใกล้เคียงแทนข้อมูลจากผู้ผลิต เพราะเครื่องยนต์ต่างปีหรือคนละรุ่นย่อยอาจมีข้อกำหนดไม่เหมือนกัน
ทำไมราคาดีเซลในไทยเปลี่ยนบ่อย
ราคาดีเซลขึ้นลงตามราคาน้ำมันโลก ค่าเงินบาท ต้นทุนโรงกลั่น ค่าขนส่ง ภาษี และค่าการตลาด นอกจากนี้ เงินชดเชยหรือเงินเรียกเก็บจากกองทุนน้ำมัน รวมถึงมาตรการควบคุมราคาของรัฐ ยังทำให้ราคาหน้าปั๊มไม่เปลี่ยนตามตลาดโลกแบบทันที
ดังนั้นควรตรวจ ราคาดีเซลหน้าปั๊มล่าสุด ในวันที่เติมจริง เพราะราคาของ B7, B20 และ Premium อาจปรับไม่พร้อมกัน.
สรุปวิธีเลือกน้ำมันดีเซลให้คุ้มและปลอดภัย
การเลือกน้ำมันดีเซลที่เหมาะสมควรเริ่มจากความเข้ากันได้กับรถ แล้วจึงพิจารณาราคาและลักษณะการใช้งาน B7 เป็นทางเลือกมาตรฐานที่หาซื้อง่าย และเหมาะกับรถดีเซลส่วนใหญ่ หากยังไม่แน่ใจว่ารถรองรับเชื้อเพลิงชนิดใด B7 มักเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยกว่า
เลือกตามคู่มือและค่าใช้จ่ายจริง
B20 มักมีราคาต่อลิตรถูกกว่า B7 แต่ควรเติมเฉพาะรถที่ผู้ผลิตรับรองอย่างชัดเจนเท่านั้น เพราะสัดส่วนไบโอดีเซลที่สูงกว่าอาจไม่เหมาะกับระบบเชื้อเพลิงของรถบางรุ่น ส่วน Premium Diesel เป็นดีเซลเกรดพิเศษที่มีสารเติมแต่งและสูตรแตกต่างกันตามแบรนด์ ราคาจึงสูงกว่า และผลลัพธ์เรื่องความเรียบหรือความสะอาดของระบบเชื้อเพลิงขึ้นกับรุ่นรถ สภาพเครื่องยนต์ และสูตรน้ำมันที่ใช้
ก่อนเติม ควรอ่านคู่มือ ตรวจข้อความบริเวณฝาถัง และเช็กราคาหน้าปั๊มในวันนั้น โดยสามารถดู ราคาน้ำมันดีเซลแต่ละประเภท ประกอบการตัดสินใจได้ ราคาที่ถูกกว่าต่อลิตรไม่ได้แปลว่าประหยัดกว่าเสมอไป ให้จดระยะทางและปริมาณน้ำมันหลังเติมต่อเนื่องหลายถัง แล้วคำนวณค่าใช้จ่ายต่อกิโลเมตร หากต้องการติดตามแนวโน้มเชื้อเพลิงชีวภาพเพิ่มเติม รายงานความพร้อมด้านเชื้อเพลิงชีวภาพของไทย ก็ช่วยให้เห็นภาพตลาดได้ชัดขึ้น
สรุปง่าย ๆ คือ ใช้ B7 เมื่อเน้นความสะดวก, ใช้ B20 เมื่อคู่มือรับรองและราคาคุ้ม, ส่วน Premium เลือกเมื่อยอมจ่ายเพิ่มโดยไม่คาดหวังผลเกินจริง.
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