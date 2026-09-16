เชียงราย - Chiang Rai News
แพทย์จากเชียงรายจ่ายเงินดาวน์ 250,000 บาท ในคดีอุบัติเหตุรถชนที่มีผู้เสียชีวิต
เชียงราย – เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2569 คู่กรณีคดีรถเก๋งชนนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้เข้าพบตำรวจที่ สภ.บ้านดู่ เพื่อเจรจาค่าเสียหาย เหตุการณ์เศร้าสลดนี้ทำให้นักศึกษาหญิงชั้นปีที่ 1 เสียชีวิต 2 คน และบาดเจ็บสาหัสอีก 1 คน การเจรจาเบื้องต้นยังไม่สามารถหาข้อสรุปที่ลงตัวได้ในขณะนี้
คนขับรถเก๋งซึ่งเป็นนายแพทย์ ได้นำเงินสดจำนวน 250,000 บาท มามอบให้เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น เงินจำนวนนี้ไม่ใช่ข้อสรุปของค่าสินไหมทั้งหมดที่ครอบครัวผู้สูญเสียเรียกร้อง การพูดคุยเกิดขึ้นท่ามกลางความโศกเศร้าอย่างหนักของญาติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ
ประเด็นสำคัญ
- หมอขับเก๋งชนนักศึกษา มฟล. มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 250,000 บาท แต่ยังไม่ยุติคดี
- ญาติผู้เสียชีวิตยังทำใจไม่ได้ และปฏิเสธการรับพวงมาลัยขอขมาจากผู้ขับขี่
- ตำรวจไม่พบแอลกอฮอล์ในตัวคนขับ และกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีอาญาต่อไป
บรรยากาศสุดเศร้า ญาติปฏิเสธรับพวงมาลัย
การเจรจาครั้งนี้มีตำรวจ สภ.บ้านดู่ เข้ามาร่วมเป็นคนกลางคอยช่วยไกล่เกลี่ยให้กับทั้งสองฝ่าย บรรยากาศในห้องสืบสวนเต็มไปด้วยความตึงเครียดและมีน้ำตา ระหว่างนั้นนายแพทย์ได้นำพวงมาลัยเข้าไปกราบขอขมาครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบทุกคน ญาติของนักศึกษาที่บาดเจ็บยอมรับพวงมาลัยไว้เพื่อเห็นแก่ความตั้งใจ
แต่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้งสองคนยังคงทำใจรับเหตุการณ์ไม่ได้ จึงปฏิเสธที่จะรับพวงมาลัยจากผู้ก่อเหตุ เรื่องค่าเยียวยาก็ยังคงเป็นประเด็นหลักที่ตกลงกันไม่ได้ ฝ่ายหมอเสนอเงินช่วยเหลือในระดับหลักแสนบาท แต่ครอบครัวของผู้เสียหายต้องการเงินเยียวยาในระดับหลักล้านบาท
ทนายความฝ่ายผู้เสียหายอธิบายว่า ตัวเลขที่เรียกร้องไม่ใช่การตีราคาชีวิตของลูกหลาน แต่เป็นการประเมินจากความเสียหายและผลกระทบที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย ครอบครัวขอสงวนตัวเลขที่แน่ชัดไว้ก่อน เพื่อไม่ให้สังคมมองในแง่ลบ สำหรับเงิน 250,000 บาทที่หมอนำมาวางไว้นั้น ญาติยินดีรับไว้เป็นค่าใช้จ่ายเบื้องต้น
ทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจตรงกันว่ายอดเงินจำนวนนี้เป็นยอดรวมสำหรับทุกคน ไม่ใช่การจ่ายเงินจำนวน 250,000 บาทต่อครอบครัว หากท้ายที่สุดแล้วไม่สามารถตกลงกันได้ เรื่องนี้อาจจำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการทางศาล
ขั้นตอนกฎหมายและคดีอาญา
นายแพทย์คนดังกล่าวเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า เขารู้สึกเสียใจกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างสุดซึ้ง เขาเข้าใจดีว่าชีวิตคนไม่สามารถตีค่าหรือทดแทนเป็นตัวเงินได้ ตอนนี้เขากำลังพยายามรวบรวมทรัพย์สินส่วนตัว เพื่อนำมาช่วยเหลือญาติของผู้เสียชีวิตอย่างเต็มกำลังความสามารถ
นอกจากนี้ เขายังตั้งใจที่จะบวชเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับนักศึกษาที่จากไปอีกด้วย ทนายความยืนยันว่า การแสดงความเสียใจเป็นเรื่องที่ดี แต่ความรับผิดชอบตามกฎหมายก็ต้องดำเนินต่อไป หากไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ ศาลจะเป็นผู้ตัดสินเรื่องค่าสินไหมทดแทนที่เหมาะสม
ในส่วนของคดีอาญานั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดและรอบคอบ หลังเกิดเหตุได้มีการตรวจวัดแอลกอฮอล์ในร่างกายผู้ขับขี่ทันที ผลปรากฏว่าไม่พบแอลกอฮอล์หรือสารเสพติดใดๆ ตอนนี้ตำรวจกำลังตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในบริเวณนั้นเพื่อนำมาประกอบสำนวนคดี
ตำรวจได้เตรียมตั้งข้อหาขับรถโดยประมาท เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับบาดเจ็บสาหัส การพูดคุยเรื่องเงินชดเชยทางแพ่งจะไม่มีผลต่อการตัดสินความผิดทางอาญา คดีนี้จะต้องเดินหน้าต่อไปตามกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยดูแลสภาพจิตใจของครอบครัวนักศึกษาอย่างใกล้ชิด เหตุการณ์นี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน ทุกคนหวังว่าอุบัติเหตุแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นซ้ำอีก และขอให้กระบวนการทางกฎหมายให้ความยุติธรรมกับผู้สูญเสียอย่างแท้จริง
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เชียงราย – เกิดเหตุการณ์สะเทือนใจในจังหวัดเชียงราย เมื่อตำรวจเริ่มสอบสวนคดีที่กลุ่มเยาวชนชายล่วงละเมิดเด็กหญิงวัย 7 ขวบ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ศาลากลางหมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองเชียงรายในช่วงหัวค่ำ ซึ่งสร้างความตกใจให้กับคนในชุมชนอย่างมาก โดยคดีนี้กำลังได้รับความสนใจและถูกจับตามองจากสังคมในวงกว้าง
เรื่องราวอันน่าเศร้าถูกเปิดเผยขึ้น หลังจากแม่ของเด็กหญิงสังเกตเห็นความผิดปกติของลูกสาวที่เพิ่งกลับจากนักเรียนมัธยมปลายวัย 15 ปีคลุ้มคลั่งกราดยิงในโรงเรียน โชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต">โรงเรียน เด็กน้อยมีอาการหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัด และเอาแต่นั่งร้องไห้คนเดียวโดยไม่ยอมพูดจา เมื่อผู้เป็นแม่ตัดสินใจตรวจสอบร่างกาย จึงพบร่องรอยคล้ายเลือดที่กางเกงชั้นในของลูก
ประเด็นสำคัญ
- เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่ยาว กำลังเร่งสอบสวนคดีกลุ่มเด็กชายอายุ 8-12 ปี ล่วงละเมิดเด็กหญิงวัย 7 ขวบ
- แม่ของผู้เสียหายพบร่องรอยคล้ายเลือดที่เสื้อผ้าของลูกสาว และพบว่าเด็กมีสภาพจิตใจที่หวาดกลัวอย่างหนัก
- ครอบครัวเด็กชายปฏิเสธข้อกล่าวหา ทำให้ตำรวจต้องเร่งพึ่งพากระบวนการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อหาหลักฐาน
หลังจากทราบเรื่องราว แม่ของเด็กหญิงได้พยายามเข้าไปพูดคุยกับครอบครัวของเด็กชายที่ระบุว่าเป็นผู้ก่อเหตุ เนื่องจากทั้งสองฝ่ายเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกัน แต่เธอกลับได้รับการปฏิเสธและไม่ยอมรับความจริงอย่างสิ้นเชิง ครอบครัวฝั่งเด็กชายยืนยันเสียงแข็งว่าลูกของตนไม่ได้ทำเรื่องดังกล่าว พร้อมท้าให้แม่ของเด็กหญิงไปแจ้งความเอาผิดเอง
ด้วยความเป็นห่วงสภาพจิตใจของลูกสาวที่เปลี่ยนจากเด็กร่าเริงกลายเป็นคนเงียบซึม ผู้เป็นแม่จึงตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากเพจชื่อดังเพื่อเป็นกระบอกเสียง เธอต้องการเรียกร้องความยุติธรรมให้กับครอบครัว และอยากให้แน่ใจว่าลูกสาวจะได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายอย่างเหมาะสมตามสิทธิ์
การนำเรื่องนี้เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของแม่ที่ต้องการปกป้องลูกสาวจากเหตุการณ์ร้ายแรง เธอหวังเพียงให้คดีนี้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่โปร่งใส เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เลวร้ายซ้ำรอยกับเด็กคนอื่นๆ ในชุมชนแห่งนี้อีกต่อไป
ตำรวจเร่งหาหลักฐานและคุ้มครองเยาวชน
พ.ต.อ.สง่า ศรีวิชัย ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรแม่ยาว ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างเต็มที่ ขณะนี้ทีมสืบสวนได้ส่งเสื้อผ้าและหลักฐานที่พบไปตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์แล้ว นอกจากนี้ยังมีการส่งตัวเด็กหญิงไปตรวจร่างกายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหาความจริงให้กระจ่างชัดเจนที่สุด
เนื่องจากคดีนี้เกี่ยวข้องกับเยาวชนที่อายุยังน้อยทั้งสองฝ่าย เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงต้องดำเนินการสอบสวนด้วยความระมัดระวังและรัดกุมอย่างสูงสุด กฎหมายคุ้มครองเด็กกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า การทำงานต้องคำนึงถึงสภาพจิตใจของเยาวชนและผู้ปกครองที่เกี่ยวข้องเป็นอันดับแรก ดังนั้นการสืบสวนจึงเป็นเรื่องละเอียดอ่อน
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสภาพแวดล้อมครอบครัว และประเมินการดูแลเด็กของผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายด้วย เพื่อดูว่ามีการปล่อยปละละเลยจนนำไปสู่เหตุการณ์สะเทือนใจนี้หรือไม่ กระบวนการทั้งหมดจะดำเนินไปอย่างรัดกุม เพื่อมอบความเป็นธรรมให้กับครอบครัวผู้เสียหายอย่างแท้จริง
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เฉลิมชัย ศิลปินชาวเชียงราย บริจาคเงิน 1.18 ล้านบาทให้แก่โรงพยาบาล
เชียงราย – ข่าวดีสำหรับชาวเชียงราย เมื่อศิลปินแห่งชาติชื่อดังอย่าง อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ได้ส่งมอบน้ำใจครั้งใหญ่เพื่อช่วยเหลือสังคม ท่านได้บริจาคเงินจำนวน 1,185,200 บาท ให้กับ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อย่างเป็นทางการ เงินก้อนนี้มาจากรายได้ของการจำหน่ายภาพพิมพ์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าของท่าน โดยมีเป้าหมายหลักคือการนำไปสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น การกระทำครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความห่วงใยที่ศิลปินมีต่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริง
พิธีรับมอบเงินบริจาคจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2569 เวลา 11.00 น. ที่ผ่านมา นำโดย นายแพทย์สมศักดิ์ อุทัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารที่มาร่วมเป็นเกียรติ ทางโรงพยาบาลรู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการสนับสนุนในครั้งนี้ เพราะเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยจะช่วยรักษาชีวิตผู้คนได้อีกมากมาย นอกจากนี้ ยังช่วยลดภาระการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องดูแลผู้ป่วยจำนวนมากในแต่ละวันอีกด้วย
สรุปประเด็นสำคัญ
- เงินบริจาคก้อนใหญ่: อาจารย์เฉลิมชัยส่งมอบเงินจำนวน 1,185,200 บาท ซึ่งได้มาจากการขายภาพพิมพ์ศิลปะ
- เป้าหมายชัดเจน: เงินบริจาคทั้งหมดจะถูกนำไปจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
- การส่งมอบ: นายศักดา ธรานิศร เป็นตัวแทนมอบเงินให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ณ วัดร่องขุ่น เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2569
ศิลปะที่สร้างสรรค์เพื่อช่วยเหลือระบบสาธารณสุข
สำหรับการส่งมอบเงินในครั้งนี้ อาจารย์เฉลิมชัยไม่ได้เดินทางมาด้วยตนเอง แต่ได้มอบหมายให้ นายศักดา ธรานิศร เป็นตัวแทนในการทำหน้าที่อันมีเกียรตินี้แทน พิธีอันอบอุ่นจัดขึ้น ณ สถานที่ชื่อดังอย่าง วัดร่องขุ่น ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย ซึ่งเป็นผลงานชิ้นเอกของอาจารย์ บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอิ่มเอมใจของทั้งฝ่ายผู้ให้และผู้รับที่ได้ร่วมกันทำบุญใหญ่เพื่อชีวิตเพื่อนมนุษย์
ความตั้งใจของอาจารย์สะท้อนให้เห็นว่า ศิลปะไม่ได้มีไว้เพื่อความสวยงามเพียงอย่างเดียว แต่ยังนำมาสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่สังคมได้ การสนับสนุนครั้งนี้เป็นพลังสำคัญจากภาคศิลปวัฒนธรรมที่ช่วยเสริมความเข้มแข็งให้สาธารณสุขท้องถิ่น หลายแหล่ง ข่าวภูมิภาคเชียงราย ต่างยกย่องว่านี่คือแบบอย่างที่ดีในการนำรายได้มาคืนกำไรให้สังคม ท้ายที่สุดแล้ว ผลประโยชน์ทั้งหมดก็ตกอยู่กับชาวเชียงรายที่จะได้รับการดูแลทางการแพทย์ที่ดีขึ้น
เหตุการณ์นี้ตอกย้ำให้เห็นถึงน้ำใจของคนไทยที่ไม่เคยทิ้งกัน ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมได้ในแบบของตัวเอง เงินบริจาคกว่า 1.18 ล้านบาทนี้ จะถูกเปลี่ยนเป็นเครื่องมือต่อลมหายใจ และสร้างความหวังใหม่ให้กับผู้ป่วยอีกหลายครอบครัวในจังหวัดเชียงรายอย่างแน่นอน
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เชียงราย - Chiang Rai News
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เชียงราย – เรื่องราวสุดสะเทือนใจนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงราย เมื่อเด็กหญิงวัยเพียง 7 ขวบตกเป็นเหยื่อของการกระทำความรุนแรง เพจเฟซบุ๊กช่วยเหลือสังคมชื่อดังได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวที่สร้างความตกตะลึงให้กับประชาชนอย่างมาก เหตุการณ์นี้ทำให้หลายคนตั้งคำถามถึงความปลอดภัยขั้นพื้นฐานของเด็กๆ ในชุมชนของเรา
ตามรายงานข่าวระบุว่า กลุ่มเด็กชายอายุประมาณ 8 ถึง 12 ปี จำนวนเกือบ 10 คน ได้รุมจับตัวเด็กหญิงคนดังกล่าวที่ศาลากลางหมู่บ้าน จากนั้นมีเด็กชายหนึ่งในกลุ่มได้ทำการล่วงละเมิดทางเพศเด็กหญิงผู้เคราะห์ร้าย เรื่องราวนี้ถูกเปิดเผยขึ้นเมื่อผู้เป็นแม่สังเกตเห็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับลูกสาวของตนเอง
ประเด็นสำคัญ
- เด็กหญิงวัย 7 ขวบถูกกลุ่มเด็กชายรุมจับและล่วงละเมิดทางเพศที่ศาลาหมู่บ้านในจังหวัดเชียงราย
- ครอบครัวของเหยื่อถูกข่มขู่จากญาติของผู้ก่อเหตุ ทำให้ครอบครัวรู้สึกหวาดผวาและไม่ปลอดภัย
- เพจสังคมและหน่วยงานภาครัฐกำลังลงพื้นที่เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองเหยื่อ
แม่พบความผิดปกติและพยายามเค้นหาความจริง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเย็นของวันหยุดที่ศาลากลางหมู่บ้าน ซึ่งเป็นสถานที่ที่เด็กๆ มักจะมารวมตัววิ่งเล่นกันเป็นประจำ ผู้เป็นแม่เริ่มรับรู้ถึงความผิดปกติในอีกไม่กี่วันถัดมา เธอสังเกตเห็นร่องรอยคราบเปื้อนที่น่าสงสัยบนกางเกงในของลูกสาวตัวน้อยของเธอ
ในตอนแรก เด็กหญิงมีอาการหวาดกลัวอย่างหนักและไม่กล้าเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ผู้เป็นแม่ฟัง ผู้เป็นแม่จึงต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการพูดคุยและสอบถามความจริงอย่างระมัดระวัง ในที่สุด เด็กหญิงก็ยอมเปิดปากเล่าถึงเหตุการณ์อันโหดร้ายที่เธอต้องเผชิญ
ตอนเกิดเหตุ เด็กหญิงกำลังเล่นกับเพื่อนสนิทอีกคนหนึ่งตามปกติ แต่เพื่อนของเธอสามารถวิ่งหลบหนีกลุ่มเด็กชายไปได้ทันเวลา เด็กหญิงผู้เคราะห์ร้ายจึงถูกทิ้งไว้เพียงลำพังและถูกกระทำรุนแรง ซึ่งเธอจำใบหน้าของเด็กชายที่ก่อเหตุได้อย่างชัดเจน
การข่มขู่จากฝั่งผู้ก่อเหตุทำให้สถานการณ์ตึงเครียด
หลังจากทราบเรื่องราวทั้งหมด ครอบครัวของผู้เสียหายกลับต้องพบกับความยากลำบากมากยิ่งขึ้น ญาติของผู้ก่อเหตุบางคนได้เข้ามาพูดจาข่มขู่ครอบครัวของเด็กหญิงอย่างไม่เกรงกลัวความผิด พวกเขาอ้างว่าตนเองมีคนรู้จักเป็นนักกฎหมายและท้าทายว่าไม่มีใครสามารถเอาผิดพวกเขาได้
คำข่มขู่เหล่านี้ทำให้ผู้เป็นแม่รู้สึกหวาดผวาและไม่ปลอดภัยที่จะใช้ชีวิตประจำวัน เนื่องจากทั้งสองครอบครัวอาศัยอยู่ในละแวกบ้านเดียวกันและต้องพบเจอกันตลอดเวลา นอกจากนี้ เด็กๆ ทั้งสองฝ่ายยังต้องไปนักเรียนมัธยมปลายวัย 15 ปีคลุ้มคลั่งกราดยิงในโรงเรียน โชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต">โรงเรียนและใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมเดียวกันอีกด้วย
สถานการณ์ที่ตึงเครียดนี้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความรุนแรงและการใช้อำนาจข่มขู่ในสังคมระดับชุมชน การที่ผู้กระทำผิดเป็นเยาวชนทำให้กระบวนการทางกฎหมายมีความละเอียดอ่อนมากยิ่งขึ้น ครอบครัวของเหยื่อจึงรู้สึกสิ้นหวังและต้องการที่พึ่งพิงอย่างเร่งด่วนที่สุด
ความช่วยเหลือเร่งด่วนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เมื่อสถานการณ์เริ่มเลวร้ายและหาทางออกไม่ได้ ทางครอบครัวจึงได้ร้องเรียนไปยังเพจ “ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง” ทันที เพจนี้ได้ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงและสื่อกลางในการประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างเร่งด่วน เป้าหมายคือการนำความยุติธรรมและรอยยิ้มกลับคืนมาสู่เหยื่อตัวน้อยอย่างรวดเร็วที่สุด
ล่าสุด บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย ได้รับทราบเรื่องราวและเตรียมพร้อมเข้าช่วยเหลือแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญกำลังลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ความคุ้มครองตามกระบวนการ พวกเขาเตรียมแผนการเยียวยาสภาพจิตใจของเด็กหญิงรวมถึงให้คำปรึกษากับครอบครัวอย่างใกล้ชิด
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