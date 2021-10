กองทัพสหรัฐฯ ต้องมาก่อน: สงครามอัฟกานิสถานจบลงด้วยการจัดตั้งศูนย์เชลยศึก MIA

กองกำลังหน่วยปฏิบัติการพิเศษชั้นนำของกองทัพแบกรับภาระอย่างท่วมท้น ซึ่งถูกโจมตีซ้ำแล้วซ้ำเล่าในการช่วยเหลือตัวประกันที่มีความเสี่ยงสูงและการกู้คืนร่าง “การช่วยเหลือโดยตรงนั้นยากเหมือนนร กเพราะศัตรูถือไพ่เหนือกว่าทั้งหมด” จิมมี่ แฮทช์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยกู้ภัยตัวประกันชั้นนำของกองทัพเรือ SEAL Team Six กล่าวเมื่อพยายามช่วยทหารในปี 2010 “คุณต้องเข้าไปใกล้ ๆ และคุณต้องเร็ว เพราะศัตรูสามารถฆ่าตัวประกันได้” ภารกิจนั้นไม่พบทหารรายนั้น เขาไม่ได้รับการช่วยเหลือจนกระทั่ง 5 ปีต่อมาในการแลกเปลี่ยนตัวนักโทษกับกลุ่มตอลิบาน แต่นั่นก็ยุติอาชีพการงานของแฮทช์ เขาถูกยิงระหว่างการจู่โจม ผ่านการผ่าตัด 18 ครั้งเพื่อซ่อมแซมกระดูกโคนขาที่แตกเป็นเสี่ยงๆ และต่อสู้กับโรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญ

Continue Reading

Advertisement