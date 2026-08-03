ข่าวกีฬา Sports
สุดยอด! สองเยาวชนเชียงรายคว้า 2 เหรียญเงิน อินไลน์สปีดสเก็ตชิงแชมป์ประเทศไทย 2026
เชียงราย – สองนักกีฬาเยาวชนจากจังหวัดเชียงรายโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยม คว้า 2 เหรียญเงินจากการแข่งขัน สิงห์ อินไลน์ สปีด สเก็ต ชิงแชมป์ภาคเหนือของประเทศไทย">ประเทศไทย ประจำปี 2026 สนามที่ 1 ณ บีจี สเตเดียม จังหวัดปทุมธานี การแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2026 เพื่อผลักดันนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมระดับประเทศ ความสำเร็จครั้งนี้สร้างความภาคภูมิใจให้กับสโมสร Legend Maker Chiangrai และชาวเชียงรายเป็นอย่างมาก
กีฬาอินไลน์สปีดสเก็ตในจังหวัดเชียงรายกำลังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดนักกีฬาตัวน้อยได้สร้างผลงานที่น่าประทับใจในเวทีระดับประเทศ พวกเขาได้เดินทางไปร่วมการแข่งขันรายการ Singha Inline Speed Skate Thailand 2026 Championship สนามที่ 1 งานนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่สนามบีจี สเตเดียม จังหวัดปทุมธานี โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย
ในการแข่งขันครั้งนี้ ทีม Legend Maker Chiangrai ได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงราย ทางทีมได้ส่งนักกีฬาเยาวชนฝีมือดีเข้าร่วมประชันความเร็วกับคู่แข่งจากทั่วประเทศ บรรยากาศการแข่งขันเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและท้าทาย ผลปรากฏว่าเด็กๆ ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนสามารถคว้ามาได้ถึง 2 เหรียญเงิน
ประเด็นสำคัญ
- ผลงานระดับประเทศ: นักกีฬาเยาวชนเชียงรายโชว์ฟอร์มเจ๋ง คว้า 2 เหรียญเงินจากการแข่งขันอินไลน์สปีดสเก็ตระดับชาติ
- ดาวรุ่งดวงใหม่: น้องนิปาดาและน้องฮาน่าแสดงความสามารถอันโดดเด่น จนคว้าเหรียญรางวัลในรุ่น Fun Fitness หญิงมาครองได้สำเร็จ
- แรงผลักดันที่สำคัญ: สโมสร Legend Maker Chiangrai เป็นกำลังหลักในการฝึกซ้อมและผลักดันเยาวชนสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน
เหรียญเงินแรกตกเป็นของ เด็กหญิงนิปาดา ปันนะชัย หรือ “น้องนิปาดา” นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เธอเป็นตัวแทนจากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย น้องนิปาดาลงแข่งขันในรุ่น 600 เมตร หญิง (600m Female Fun Fitness) เธอสามารถโชว์ลีลาการสเก็ตได้อย่างคล่องแคล่วและเข้าเส้นชัยไปอย่างสวยงาม
ส่วนอีกหนึ่งเหรียญเงินตกเป็นของ เด็กหญิงฮาน่า หวังตระกูลดี หรือ “น้องฮาน่า” เธอเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จากโรงเรียนอนุบาลเชียงราย น้องฮาน่าคว้าเหรียญรางวัลในรุ่น 200 เมตร หญิง (200m Female Fun Fitness) มาครองได้สำเร็จ ความมุ่งมั่นของทั้งสองคนสะท้อนให้เห็นถึงการฝึกซ้อมที่หนักหน่วงและการเตรียมตัวมาเป็นอย่างดี
เบื้องหลังความสำเร็จและก้าวต่อไปของเชียงราย
แน่นอนว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วย มันเกิดจากความตั้งใจและศักยภาพอันเปี่ยมล้นของตัวนักกีฬาเยาวชนเอง นอกจากนี้ยังต้องยกความดีความชอบให้กับความทุ่มเทของทีมงานและผู้ฝึกสอนจากสโมสร Legend Maker Chiangrai พวกเขาคอยดูแลและพัฒนานักกีฬาอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด
การคว้าเหรียญรางวัลในเวทีระดับประเทศครั้งนี้ ถือเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเส้นทางที่สดใส สโมสรและโค้ชยังคงมุ่งมั่นที่จะปั้นนักกีฬาหน้าใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง พวกเขาต้องการสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดเชียงรายต่อไปในอนาคต เราคงจะได้เห็นเด็กๆ เหล่านี้ก้าวขึ้นเป็นนักกีฬาทีมชาติในสักวันหนึ่ง กีฬาชนิดนี้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กเชียงรายหันมาออกกำลังกายกันมากขึ้นอย่างแน่นอน
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แชมป์ประจำภูมิภาคโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยม Chiang Rai Taekwondo Championship 2026
ข่าวกีฬา Sports
แชมป์ประจำภูมิภาคโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยม Chiang Rai Taekwondo Championship 2026
2026">เชียงราย – สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงรายร่วมกับโรงเรียนเมฆเทควันโด จัดการแข่งขันกีฬา Chiang Rai Taekwondo Championship 2026 เมื่อวันที่ 25–26 กรกฎาคม 2569 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงราย งานนี้มีนักกีฬาและผู้ติดตามเข้าร่วมเกือบ 2,000 คน เพื่อยกระดับมาตรฐานกีฬาเทควันโดและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในภูมิภาคภาคเหนือ
เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา จังหวัดเชียงรายได้ต้อนรับทัพนักกีฬาจำนวนมาก ฝ่ายกีฬาเทควันโด สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ได้จับมือกับโรงเรียนเมฆเทควันโด จัดงานแข่งขันครั้งใหญ่ งานนี้มีชื่อว่า Chiang Rai Taekwondo Championship 2026 โดยจัดขึ้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงราย (สามารถอ่านข่าวสารกีฬาระดับประเทศเพิ่มเติมได้ที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย)
การแข่งขันครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากคนรักกีฬา มีนักกีฬาเทควันโดเข้าร่วมชิงชัยเกือบ 900 คนเลยทีเดียว เมื่อรวมกับผู้ฝึกสอน ผู้ปกครอง และกองเชียร์ ทำให้มียอดผู้เข้าร่วมงานรวมเกือบ 2,000 คน สร้างบรรยากาศที่แสนคึกคักและสนุกสนานตลอดทั้งวัน
ประเด็นสำคัญ
- ผู้เข้าร่วมงานคับคั่ง: งานนี้รวมนักกีฬาและผู้ติดตามกว่า 2,000 คน จากหลายจังหวัดในภาคเหนือและภาคกลางตอนบน
- เทคโนโลยีทันสมัย: นำระบบเกราะไฟฟ้า (Electronic Scoring System) มาใช้ตัดสิน เพื่อยกระดับมาตรฐานให้โปร่งใสและเป็นสากล
- กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น: เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) ที่ช่วยกระจายรายได้สู่จังหวัดเชียงรายอย่างแท้จริง
กติกาเข้มข้นและรางวัลเกียรติยศ
การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก เพื่อให้ครอบคลุมทักษะของนักกีฬาอย่างครบถ้วน ได้แก่ ประเภทต่อสู้ ประเภทท่ารำ และการประลองความเร็ว ผู้ชนะจะได้ครองถ้วยรางวัลเกียรติยศจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 15,000 บาท
จุดเด่นของงานคือการใช้ระบบการตัดสินที่ทันสมัยและมีความแม่นยำสูง สำหรับรุ่นอายุ 9 ปีขึ้นไป จะดำเนินการแข่งตามมาตรฐานขั้นสูง ที่สำคัญคือการใช้ระบบเกราะไฟฟ้าในการให้คะแนน สิ่งนี้ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับนักกีฬาทุกคน
นักกีฬาที่มาร่วมงานไม่ได้มีแค่คนในพื้นที่เชียงรายเท่านั้น แต่ยังเดินทางมาจากหลายจังหวัด เช่น เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน พะเยา สุโขทัย อุตรดิตถ์ และพิจิตร ทุกคนมาร่วมแสดงฝีมือและสร้างมิตรภาพที่ดีต่อกันผ่านการแข่งขันที่ยุติธรรม
ผู้นำท้องถิ่นร่วมผลักดันวงการกีฬา
พิธีเปิดการแข่งขันจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และเป็นกันเอง โดยมี นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ยังมีบุคคลสำคัญในพื้นที่มาร่วมงานให้กำลังใจเด็กๆ อย่างคับคั่ง
แขกผู้มีเกียรติประกอบด้วย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย และนางชญานันท์ เชื้อศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย รวมถึงตัวแทนจากศูนย์การค้าเซ็นทรัล และโรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย
นายเมฆ ใจนันตา ประธานฝ่ายกีฬาเทควันโด จังหวัดเชียงราย ได้กล่าวถึงเป้าหมายหลักของงานนี้ เขาเน้นย้ำว่าทุกคนต้องการยกระดับมาตรฐานกีฬาเทควันโดให้สูงขึ้น และอยากเปิดเวทีให้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ (ติดตามข่าวสารกีฬาท้องถิ่นได้ที่เพจ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย)
ก้าวต่อไปของการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
การจัดงาน Chiang Rai Taekwondo Championship 2026 ไม่ได้เป็นแค่เวทีแข่งขันกีฬาเท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชน งานนี้ช่วยสนับสนุนนักกีฬาท้องถิ่นให้ก้าวไปสู่ระดับประเทศและนานาชาติในอนาคต
นอกจากผลดีด้านกีฬาแล้ว งานนี้ยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดเชียงราย ผู้คนนับพันที่เดินทางเข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ทำให้ร้านอาหาร โรงแรม และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ มีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
จังหวัดเชียงรายแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับชาติ การมีสถานที่จัดการแข่งขันที่ได้มาตรฐานช่วยอำนวยความสะดวกให้ทุกคน พื้นที่จัดงานที่กว้างขวางและปลอดภัย ทำให้ผู้ปกครองสามารถดูแลบุตรหลานได้อย่างใกล้ชิด
อนาคตที่สดใสของนักกีฬาเยาวชน
เวทีการแข่งขันนี้ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญสำหรับนักกีฬาตัวน้อยหลายคน การได้ลงสนามจริงช่วยสร้างความมั่นใจและฝึกฝนความมีน้ำใจนักกีฬา ซึ่งเป็นทักษะชีวิตที่สำคัญและมีค่าไม่แพ้ถ้วยรางวัล
พ่อแม่ผู้ปกครองต่างแสดงความชื่นชมต่อการจัดการแข่งขันที่ได้มาตรฐานและเป็นระเบียบ หลายครอบครัวมองว่ากีฬาเทควันโดช่วยสอนให้เด็กๆ มีความรับผิดชอบ และรู้จักการเคารพกฎกติกาการอยู่ร่วมกันในสังคม
ความสำเร็จทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้เพราะความร่วมมืออย่างแข็งขันจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่ช่วยกันสนับสนุน ถือเป็นการปิดฉากงานแข่งขันที่สร้างความประทับใจ รอยยิ้ม และความภาคภูมิใจให้กับผู้ร่วมงานทุกคน
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ฟุตบอล
ลิเวอร์พูล ประเดิมยุค อิราโอลา สุดหรู อัด ซันเดอร์แลนด์ 4-2
การเริ่มต้นยุคใหม่ของสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลภายใต้การนำของผู้จัดการทีมคนใหม่ อันโดนี่ อิราโอลา เริ่มต้นขึ้นอย่างสวยงามและน่าประทับใจในเกมกระชับมิตรช่วงปรีซีซั่นที่สหรัฐอเมริกา โดยทีม “หงส์แดง” สามารถเอาชนะ ซันเดอร์แลนด์ ไปได้อย่างสนุกด้วยสกอร์ 4-2 การแข่งขันจัดขึ้นที่สนามจีโอดิส พาร์ค ในเมืองแนชวิลล์ ท่ามกลางแฟนบอลที่เข้ามาชมเกมอย่างหนาแน่น เกมนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นถึงความตั้งใจในการเล่นเกมบุกแบบใหม่ที่ทีมกำลังพยายามสร้างขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดก่อนที่การแข่งขันพรีเมียร์ลีกฤดูกาลใหม่จะเปิดฉากขึ้นในเดือนหน้า ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถอ่านได้จาก Sky Sports
เกมในนัดนี้ถือเป็นการทดสอบความฟิตของนักเตะทั้งสองทีมอย่างแท้จริง เนื่องจากสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนอบอ้าวในแนชวิลล์ ส่งผลให้นักเตะต้องใช้พลังงานอย่างมาก ลิเวอร์พูลมีการสลับสับเปลี่ยนผู้เล่นหลายคนเพื่อให้โอกาสดาวรุ่งและตัวสำรองได้ลงสนาม ส่วนทางด้านซันเดอร์แลนด์ภายใต้การคุมทีมของ เรจิส เลอ บริส ก็สู้ได้อย่างสมศักดิ์ศรีและสร้างความลำบากใจให้กับแนวรับของลิเวอร์พูลได้ตลอดทั้งเกม แม้ผลลัพธ์จะจบลงด้วยความพ่ายแพ้ของทีมเยือน แต่ก็ถือเป็นบททดสอบที่มีค่าสำหรับทั้งสองฝ่าย ทางด้านเว็บไซต์ Liverpool FC Official ยืนยันว่าผู้จัดการทีมรู้สึกพอใจกับจุดเริ่มต้นนี้และมองเห็นแนวทางในการพัฒนาทีมต่อไป
ประเด็นสำคัญ
- ชัยชนะนัดแรกของโค้ชใหม่: อันโดนี่ อิราโอลา ประเดิมการคุมทีมลิเวอร์พูลด้วยชัยชนะที่สวยงาม แสดงให้เห็นถึงรูปแบบการบุกที่หลากหลายและสามารถหวังผลได้จริง
- เกมรุกกระจายการทำประตู: ลิเวอร์พูลได้ประตูจากนักเตะ 4 คนที่ไม่ซ้ำกัน ได้แก่ คีแรน มอร์ริสัน, โดมินิก โซบอสซ์ไล, เฟเดริโก้ เคียซ่า และ ลูอิส คูมาส สะท้อนให้เห็นถึงความอันตรายจากผู้เล่นหลายตำแหน่ง
- ข่าวร้ายเรื่องอาการบาดเจ็บ: โจ โกเมซ กองหลังตัวเก่งของลิเวอร์พูล มีอาการบาดเจ็บและต้องถูกเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่ช่วงต้นเกม ซึ่งทีมแพทย์ต้องติดตามและประเมินอาการอย่างใกล้ชิด
ไฮไลท์การแข่งขันครึ่งแรก
เสียงนกหวีดเริ่มเกมดังขึ้น ลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายครองบอลและเปิดเกมบุกเข้าใส่ทันที ความพยายามมาประสบผลสำเร็จในนาทีที่ 13 เมื่อ คีแรน มอร์ริสัน ปีกดาวรุ่งวัย 19 ปี เลี้ยงบอลตัดเข้าในจากฝั่งขวา ก่อนจะปั่นบอลโค้งๆ เข้ามุมซ้ายล่างอย่างสวยงาม ทำให้ทีมขึ้นนำ 1-0 ประตูนี้ทำให้หลายคนนึกถึงสไตล์การยิงอันเฉียบขาดของรุ่นพี่อย่าง โมฮาเหม็ด ซาลาห์ เลยทีเดียว
แต่หลังจากนั้นไม่นาน ในนาทีที่ 28 ซันเดอร์แลนด์ก็ฉวยโอกาสจากความผิดพลาดในการส่งบอลของแดนกลางลิเวอร์พูล เอ็นโซ เลอ เฟ ได้จังหวะยิงไกล บอลพุ่งเสียบมุมบนขวาอย่างแรงจนผู้รักษาประตูหมดสิทธิ์รับ ทำให้เกมกลับมาเสมอกัน 1-1 ก่อนจบครึ่งแรก ลิเวอร์พูลต้องพบกับความกังวลเมื่อ โจ โกเมซ มีอาการบาดเจ็บจนเล่นต่อไม่ไหวและต้องถูกเปลี่ยนตัวออกไป เหตุการณ์สำคัญนี้ได้รับการรายงานอย่างละเอียดโดย Sports Mole
ครึ่งหลังสุดมันส์และการพลิกเกม
เมื่อเริ่มครึ่งหลัง ทั้งสองทีมเปลี่ยนตัวผู้เล่นหลายตำแหน่งเพื่อทดสอบความพร้อมของขุมกำลัง ซันเดอร์แลนด์เริ่มต้นครึ่งหลังได้ดีกว่าและมาได้ประตูพลิกขึ้นนำ 2-1 ในนาทีที่ 49 จากจังหวะที่ เยเรมี่ ฟริมปง กองหลังลิเวอร์พูลเกิดลื่นล้ม ทำให้ ติมูร์ ตูเตียรอฟ ได้โอกาสยิงระยะเผาขนเข้าไปง่ายๆ
อย่างไรก็ตาม ลิเวอร์พูลไม่ยอมแพ้และตั้งสติกลับมาโหมบุกหนัก จนมาได้ประตูตีเสมอ 2-2 ในนาทีที่ 56 จากจังหวะยิงฮาล์ฟวอลเลย์สุดสวยของ โดมินิก โซบอสซ์ไล ซึ่งสวมปลอกแขนกัปตันทีมในเกมนี้ หลังจากนั้นเกมรุกของลิเวอร์พูลก็ทำงานอย่างต่อเนื่อง นาทีที่ 72 เฟเดริโก้ เคียซ่า ยิงให้ทีมแซงขึ้นนำ 3-2 ก่อนที่ ลูอิส คูมาส จะมาทำประตูปิดท้ายในนาทีที่ 85 ช่วยให้ลิเวอร์พูลเอาชนะไปได้อย่างเด็ดขาด 4-2 การรายงานสดจาก VAVEL ระบุว่าลิเวอร์พูลสามารถควบคุมเกมและเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงท้ายเกม
รายชื่อผู้เล่นตัวจริงของทั้งสองทีม
เพื่อความเข้าใจที่ง่ายและเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น ด้านล่างนี้คือตารางรายชื่อผู้เล่นตัวจริงที่ลงสนามในเกมนี้ ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างตัวหลักและผู้เล่นดาวรุ่งเพื่อทดสอบทีม
ตารางผู้เล่นตัวจริงสโมสร ลิเวอร์พูล
|ตำแหน่ง
|ชื่อผู้เล่น
|หมายเลขเสื้อ
|ผู้รักษาประตู
|จอร์จี้ มามาร์ดาชวิลี่
|25
|กองหลัง
|โจ โกเมซ
|2
|กองหลัง
|เยเรมี่ ฟริมปง
|30
|กองหลัง
|คอสตาส ซิมิกาส
|21
|กองหลัง
|มอร์ ทัลลา เอ็นดิอาย
|75
|กองกลาง
|ฮาร์วีย์ เอลเลียตต์
|19
|กองกลาง
|เคอร์ติส โจนส์
|17
|กองกลาง
|เจมส์ แม็คคอนเนลล์
|53
|กองกลาง
|คีแรน มอร์ริสัน
|68
|กองหน้า
|ริโอ เอ็นกูโมฮา
|73
|กองหน้า
|วิลล์ ไรท์
|79
ตารางผู้เล่นตัวจริงสโมสร ซันเดอร์แลนด์
|ตำแหน่ง
|ชื่อผู้เล่น
|หมายเลขเสื้อ
|ผู้รักษาประตู
|เมลเกอร์ เอลบอร์ก
|31
|กองหลัง
|เทร ฮูม
|32
|กองหลัง
|แดเนียล บัลลาร์ด
|5
|กองหลัง
|นอร์ดี้ มูกิเอเล่
|20
|กองหลัง
|เรนิลโด้ มันดาว่า
|17
|กองกลาง
|คริส ริกก์
|11
|กองกลาง
|อลัน บราวน์
|8
|กองกลาง
|ลุค โอนีน
|13
|กองกลาง
|เอ็นโซ เลอ เฟ
|28
|กองกลาง
|โรเมน มันเดิล
|14
|กองหน้า
|วิลสัน อิซิดอร์
|18
บทสรุปและก้าวต่อไป
การแข่งขันนัดนี้มีประโยชน์อย่างมากสำหรับลิเวอร์พูล ในการปรับจูนความเข้าใจของนักเตะในทีมก่อนที่การแข่งขันพรีเมียร์ลีกนัดสำคัญจะเริ่มต้นขึ้น การได้เห็นผู้เล่นหน้าใหม่และดาวรุ่งโชว์ผลงานได้ดีถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับแฟนบอลทุกคน แม้จะยังมีข้อผิดพลาดในจังหวะป้องกันที่ต้องนำไปแก้ไขให้รัดกุมมากขึ้นก็ตาม การทดสอบแท็กติกใหม่ๆ เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับฤดูกาลที่ยาวนาน
ส่วนทางฝั่งซันเดอร์แลนด์ แม้จะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แต่ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเขามีความสามารถในการสร้างปัญหาให้กับทีมระดับใหญ่ได้ การลงเล่นกับลิเวอร์พูลจะเป็นประสบการณ์ชั้นดีที่นักเตะสามารถนำไปปรับใช้ในการแข่งขันลีกของตนเองได้อย่างแน่นอน ทั้งสองทีมต่างได้รับบทเรียนที่ล้ำค่าจากเกมกระชับมิตรในครั้งนี้
FAQ (คำถามที่พบบ่อย)
Q: นัดนี้ ลิเวอร์พูล พบ ซันเดอร์แลนด์ ผลการแข่งขันเป็นอย่างไร?
A: ลิเวอร์พูล เป็นฝ่ายเอาชนะ ซันเดอร์แลนด์ ไปได้อย่างสนุกด้วยสกอร์ 4-2
Q: ใครเป็นคนยิงประตูให้ลิเวอร์พูลในเกมนี้บ้าง?
A: ผู้ทำประตูให้ลิเวอร์พูลประกอบไปด้วย คีแรน มอร์ริสัน, โดมินิก โซบอสซ์ไล, เฟเดริโก้ เคียซ่า และ ลูอิส คูมาส
Q: ผู้จัดการทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลที่เริ่มคุมทีมในเกมนี้คือใคร?
A: อันโดนี่ อิราโอลา (Andoni Iraola) เป็นผู้รับหน้าที่ผู้จัดการทีมคนใหม่ ซึ่งเกมนี้คือการคุมทีมลงแข่งขันนัดแรกของเขาอย่างเป็นทางการ
Q: การแข่งขันนัดนี้จัดขึ้นที่สนามใด?
A: เกมนัดนี้จัดขึ้นที่สนาม จีโอดิส พาร์ค (GEODIS Park) ในเมืองแนชวิลล์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทัวร์ปรีซีซั่น
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ข่าวกีฬา Sports
ไทสัน ฟิวรี เตรียมขึ้นชกกับ มาริอุส วาค ที่พัทยา ก่อนการชกกับ แอนโทนี โจชัว
พัทยา – แฟนกีฬามวยสากลเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการกลับมาของ “ยิปซีคิง” ไทสัน ฟิวรี (Tyson Fury) แชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวตชาวอังกฤษ เขาเตรียมขึ้นชกกับ มาริอุซ วาค (Mariusz Wach) นักชกจอมเก๋าชาวโปแลนด์ ในวันพรุ่งนี้ (วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม) การชกครั้งนี้จะจัดขึ้นที่ Max Muay Thai Stadium ในเมืองพัทยา ภาคเหนือของประเทศไทย">ประเทศไทย ซึ่งเป็นสนามมวยขนาดย่อมที่มีความจุเพียง 1,500 ที่นั่ง
การแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นไฟต์พิเศษที่จัดขึ้นเพื่อการกุศลอย่างแท้จริง รายได้จากการขายตั๋วจะมอบให้กับ มูลนิธิคุณพ่อเรย์ (Father Ray Foundation) เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่พัทยา นอกจากนี้ สภามวยโลก (WBC) ยังเตรียมมอบเข็มขัดแชมป์ WBC Humanitarian Title เส้นแรกในประวัติศาสตร์ให้กับฟิวรี เพื่อยกย่องการทำความดีในครั้งนี้อีกด้วย
ประเด็นสำคัญ
- วันและสถานที่: ไทสัน ฟิวรี จะขึ้นชกกับ มาริอุซ วาค ในวันศุกร์นี้ ที่สนาม Max Muay Thai Stadium เมืองพัทยา
- ศึกอุ่นเครื่อง: ไฟต์นี้คือการอุ่นเครื่องที่สำคัญของฟิวรี ก่อนไฟต์หยุดโลกกับ แอนโธนี โจชัว (Anthony Joshua) ที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปี
- การรับชม: จะไม่มีการถ่ายทอดสดการแข่งขัน แต่บรรยากาศทั้งหมดจะถูกบันทึกภาพ เพื่อนำไปฉายในซีรีส์ “At Home with the Furys” ทาง Netflix
เมื่อดูสถิติของนักชกทั้งสองคน จะเห็นได้ชัดเจนว่าฟิวรีเป็นต่ออย่างมาก ไทสัน ฟิวรี ในวัย 37 ปี มีสถิติการชกที่ยอดเยี่ยม เขาผ่านการชกอาชีพมาแล้ว 38 ครั้ง ชนะ 35 แพ้ 2 เสมอ 1 และเป็นการชนะน็อกถึง 24 ครั้ง ฟิวรีมีความสูงถึง 6 ฟุต 9 นิ้ว (ประมาณ 206 ซม.) และมีช่วงชกยาวถึง 85 นิ้ว หลังจากแพ้ให้กับ โอเล็กซานเดอร์ อูซิก (Oleksandr Usyk) เขาเพิ่งกลับมาเรียกความมั่นใจด้วยการเอาชนะ อาร์สลันเบก มักห์มูดอฟ (Arslanbek Makhmudov) เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา
ขณะที่คู่ชกอย่าง มาริอุซ วาค ในวัย 46 ปี เป็นนักชกรุ่นใหญ่ที่มีความสูง 6 ฟุต 7.5 นิ้ว และช่วงชก 82 นิ้ว เขาผ่านการขึ้นสังเวียนมาอย่างโชกโชนถึง 52 ไฟต์ โดยมีสถิติชนะ 39 แพ้ 13 (ชนะน็อก 20 ครั้ง) แม้ในระยะหลังฟอร์มการชกจะตกลงไป แต่เขาเคยผ่านการชกกับนักมวยระดับตำนานอย่าง วลาดิเมียร์ คลิทช์โก (Wladimir Klitschko) มาแล้ว
สำหรับอัตราต่อรองจาก เว็บไซต์เดิมพันกีฬาชื่อดัง ฟิวรีถูกยกให้เป็นต่อแบบขาดลอย บ่อนพนันเปิดราคาให้ฟิวรีชนะอยู่ที่ 1/40 ถึง 1/100 ในขณะที่วาคมีอัตราต่อรองเป็นรองสุดกู่ที่ 16/1 ถึง 22/1 นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่า ฟิวรีจะสามารถใช้ความเร็วและชั้นเชิงที่เหนือกว่า เพื่อเอาชนะน็อกได้ในช่วงกลางการแข่งขัน
ศึกอุ่นเครื่องเพื่อเป้าหมายที่ใหญ่กว่า
แม้หลายคนจะมองว่าการชกครั้งนี้เป็นแค่งานการกุศล แต่สำหรับทีมงานของฟิวรีแล้ว มันมีความหมายมากกว่านั้น การเจอกับนักชกตัวใหญ่ที่รูปร่างทัดเทียมกัน ถือเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีที่สุด ก่อนที่เขาจะไปเจอกับ แอนโธนี โจชัว สเปนเซอร์ บราวน์ (Spencer Brown) ผู้จัดการของฟิวรี ยืนยันว่าพวกเขาไม่สามารถประมาท หรือพลาดท่าในไฟต์นี้ได้อย่างเด็ดขาด
ฟิวรีกล่าวกับสื่อมวลชนว่า เขารู้สึกสงบและมีความสุขมาก ที่ได้มาใช้ชีวิตและฝึกซ้อมในประเทศไทยตั้งแต่เดือนธันวาคม อากาศที่อบอุ่นช่วยฟื้นฟูร่างกายของเขาได้ดีเยี่ยม และการชกในเวทีขนาด 1,500 ที่นั่ง ก็เป็นประสบการณ์ที่แชมป์โลกคนอื่นคงไม่กล้าทำ
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ไม่มีถ่ายทอดสด แต่รอชมได้ทาง Netflix
เรื่องที่น่าประหลาดใจสำหรับแฟนมวยทั่วโลกคือ ศึกที่พัทยาครั้งนี้จะไม่มีการถ่ายทอดสดให้ชมทางโทรทัศน์ แฟนๆ ที่ไม่ได้เข้าไปดูในสนาม จะต้องรอชมภาพบรรยากาศผ่านซีรีส์สารคดี “At Home with the Furys” ซีซั่น 3 บนสตรีมมิ่ง Netflix
การตัดสินใจนี้เน้นไปที่การสร้างคอนเทนต์สำหรับซีรีส์ มากกว่าการขายลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดกีฬาทั่วไป ทำให้ใครก็ตามที่มีตั๋วเข้าชม จะกลายเป็นกลุ่มคนเพียง 1,500 คน ที่ได้เห็นการชกของยอดมวยโลกบนเวทีพัทยาแบบใกล้ชิดที่สุด
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ชายชาวเชียงรายถูกจับกุมในข้อหาฉ้อโกง “บัญชีล่อ” เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังพ้นโทษออกจากเรือนจำ
ตำรวจจับกุมหญิงชาวเชียงรายที่ลักลอบขนเฮโรอีนซ่อนในซองชาส่งไต้หวัน
อัปเดต: เหตุการณ์ยิงกันในครอบครัวที่เชียงรายส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย
เจ้าของอพาร์ทเมนต์ในเชียงใหม่ถูกทิ้งไว้กับกองขยะขนาดใหญ่และค่าเช่าที่ค้างชำระ
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