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ข่าวกีฬา Sports

สุดยอด! สองเยาวชนเชียงรายคว้า 2 เหรียญเงิน อินไลน์สปีดสเก็ตชิงแชมป์ประเทศไทย 2026

Thanawat Chaiyaporn

Published

12 hours ago

on

สุดยอด! สองเยาวชนเชียงรายคว้า 2 เหรียญเงิน อินไลน์สปีดสเก็ตชิงแชมป์ประเทศไทย 2026

เชียงราย –  สองนักกีฬาเยาวชนจากจังหวัดเชียงรายโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยม คว้า 2 เหรียญเงินจากการแข่งขัน สิงห์ อินไลน์ สปีด สเก็ต ชิงแชมป์ภาคเหนือของประเทศไทย">ประเทศไทย ประจำปี 2026 สนามที่ 1 ณ บีจี สเตเดียม จังหวัดปทุมธานี การแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2026 เพื่อผลักดันนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมระดับประเทศ ความสำเร็จครั้งนี้สร้างความภาคภูมิใจให้กับสโมสร Legend Maker Chiangrai และชาวเชียงรายเป็นอย่างมาก

กีฬาอินไลน์สปีดสเก็ตในจังหวัดเชียงรายกำลังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดนักกีฬาตัวน้อยได้สร้างผลงานที่น่าประทับใจในเวทีระดับประเทศ พวกเขาได้เดินทางไปร่วมการแข่งขันรายการ Singha Inline Speed Skate Thailand 2026 Championship สนามที่ 1 งานนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่สนามบีจี สเตเดียม จังหวัดปทุมธานี โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย

ในการแข่งขันครั้งนี้ ทีม Legend Maker Chiangrai ได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงราย ทางทีมได้ส่งนักกีฬาเยาวชนฝีมือดีเข้าร่วมประชันความเร็วกับคู่แข่งจากทั่วประเทศ บรรยากาศการแข่งขันเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและท้าทาย ผลปรากฏว่าเด็กๆ ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนสามารถคว้ามาได้ถึง 2 เหรียญเงิน

ประเด็นสำคัญ

  • ผลงานระดับประเทศ: นักกีฬาเยาวชนเชียงรายโชว์ฟอร์มเจ๋ง คว้า 2 เหรียญเงินจากการแข่งขันอินไลน์สปีดสเก็ตระดับชาติ
  • ดาวรุ่งดวงใหม่: น้องนิปาดาและน้องฮาน่าแสดงความสามารถอันโดดเด่น จนคว้าเหรียญรางวัลในรุ่น Fun Fitness หญิงมาครองได้สำเร็จ
  • แรงผลักดันที่สำคัญ: สโมสร Legend Maker Chiangrai เป็นกำลังหลักในการฝึกซ้อมและผลักดันเยาวชนสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

เหรียญเงินแรกตกเป็นของ เด็กหญิงนิปาดา ปันนะชัย หรือ “น้องนิปาดา” นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เธอเป็นตัวแทนจากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย น้องนิปาดาลงแข่งขันในรุ่น 600 เมตร หญิง (600m Female Fun Fitness) เธอสามารถโชว์ลีลาการสเก็ตได้อย่างคล่องแคล่วและเข้าเส้นชัยไปอย่างสวยงาม

ส่วนอีกหนึ่งเหรียญเงินตกเป็นของ เด็กหญิงฮาน่า หวังตระกูลดี หรือ “น้องฮาน่า” เธอเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จากโรงเรียนอนุบาลเชียงราย น้องฮาน่าคว้าเหรียญรางวัลในรุ่น 200 เมตร หญิง (200m Female Fun Fitness) มาครองได้สำเร็จ ความมุ่งมั่นของทั้งสองคนสะท้อนให้เห็นถึงการฝึกซ้อมที่หนักหน่วงและการเตรียมตัวมาเป็นอย่างดี

สุดยอด! สองเยาวชนเชียงรายคว้า 2 เหรียญเงิน อินไลน์สปีดสเก็ตชิงแชมป์ประเทศไทย 2026

เบื้องหลังความสำเร็จและก้าวต่อไปของเชียงราย

แน่นอนว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วย มันเกิดจากความตั้งใจและศักยภาพอันเปี่ยมล้นของตัวนักกีฬาเยาวชนเอง นอกจากนี้ยังต้องยกความดีความชอบให้กับความทุ่มเทของทีมงานและผู้ฝึกสอนจากสโมสร Legend Maker Chiangrai พวกเขาคอยดูแลและพัฒนานักกีฬาอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด

การคว้าเหรียญรางวัลในเวทีระดับประเทศครั้งนี้ ถือเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเส้นทางที่สดใส สโมสรและโค้ชยังคงมุ่งมั่นที่จะปั้นนักกีฬาหน้าใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง พวกเขาต้องการสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดเชียงรายต่อไปในอนาคต เราคงจะได้เห็นเด็กๆ เหล่านี้ก้าวขึ้นเป็นนักกีฬาทีมชาติในสักวันหนึ่ง กีฬาชนิดนี้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กเชียงรายหันมาออกกำลังกายกันมากขึ้นอย่างแน่นอน

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แชมป์ประจำภูมิภาคโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยม Chiang Rai Taekwondo Championship 2026

 

 

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ข่าวกีฬา Sports

แชมป์ประจำภูมิภาคโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยม Chiang Rai Taekwondo Championship 2026

Thanawat Chaiyaporn

Published

1 week ago

on

July 27, 2026

By

แชมป์ประจำภูมิภาคโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยม Chiang Rai Taekwondo Championship 2026

2026">เชียงราย – สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงรายร่วมกับโรงเรียนเมฆเทควันโด จัดการแข่งขันกีฬา Chiang Rai Taekwondo Championship 2026 เมื่อวันที่ 25–26 กรกฎาคม 2569 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงราย งานนี้มีนักกีฬาและผู้ติดตามเข้าร่วมเกือบ 2,000 คน เพื่อยกระดับมาตรฐานกีฬาเทควันโดและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในภูมิภาคภาคเหนือ

เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา จังหวัดเชียงรายได้ต้อนรับทัพนักกีฬาจำนวนมาก ฝ่ายกีฬาเทควันโด สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ได้จับมือกับโรงเรียนเมฆเทควันโด จัดงานแข่งขันครั้งใหญ่ งานนี้มีชื่อว่า Chiang Rai Taekwondo Championship 2026 โดยจัดขึ้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงราย (สามารถอ่านข่าวสารกีฬาระดับประเทศเพิ่มเติมได้ที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย)

การแข่งขันครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากคนรักกีฬา มีนักกีฬาเทควันโดเข้าร่วมชิงชัยเกือบ 900 คนเลยทีเดียว เมื่อรวมกับผู้ฝึกสอน ผู้ปกครอง และกองเชียร์ ทำให้มียอดผู้เข้าร่วมงานรวมเกือบ 2,000 คน สร้างบรรยากาศที่แสนคึกคักและสนุกสนานตลอดทั้งวัน

ประเด็นสำคัญ

  • ผู้เข้าร่วมงานคับคั่ง: งานนี้รวมนักกีฬาและผู้ติดตามกว่า 2,000 คน จากหลายจังหวัดในภาคเหนือและภาคกลางตอนบน
  • เทคโนโลยีทันสมัย: นำระบบเกราะไฟฟ้า (Electronic Scoring System) มาใช้ตัดสิน เพื่อยกระดับมาตรฐานให้โปร่งใสและเป็นสากล
  • กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น: เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) ที่ช่วยกระจายรายได้สู่จังหวัดเชียงรายอย่างแท้จริง

แชมป์ประจำภูมิภาคโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยม Chiang Rai Taekwondo Championship 2026

กติกาเข้มข้นและรางวัลเกียรติยศ

การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก เพื่อให้ครอบคลุมทักษะของนักกีฬาอย่างครบถ้วน ได้แก่ ประเภทต่อสู้ ประเภทท่ารำ และการประลองความเร็ว ผู้ชนะจะได้ครองถ้วยรางวัลเกียรติยศจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 15,000 บาท

จุดเด่นของงานคือการใช้ระบบการตัดสินที่ทันสมัยและมีความแม่นยำสูง สำหรับรุ่นอายุ 9 ปีขึ้นไป จะดำเนินการแข่งตามมาตรฐานขั้นสูง ที่สำคัญคือการใช้ระบบเกราะไฟฟ้าในการให้คะแนน สิ่งนี้ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับนักกีฬาทุกคน

นักกีฬาที่มาร่วมงานไม่ได้มีแค่คนในพื้นที่เชียงรายเท่านั้น แต่ยังเดินทางมาจากหลายจังหวัด เช่น เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน พะเยา สุโขทัย อุตรดิตถ์ และพิจิตร ทุกคนมาร่วมแสดงฝีมือและสร้างมิตรภาพที่ดีต่อกันผ่านการแข่งขันที่ยุติธรรม

แชมป์ประจำภูมิภาคโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยม Chiang Rai Taekwondo Championship 2026

ผู้นำท้องถิ่นร่วมผลักดันวงการกีฬา

พิธีเปิดการแข่งขันจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และเป็นกันเอง โดยมี นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ยังมีบุคคลสำคัญในพื้นที่มาร่วมงานให้กำลังใจเด็กๆ อย่างคับคั่ง

แขกผู้มีเกียรติประกอบด้วย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย และนางชญานันท์ เชื้อศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย รวมถึงตัวแทนจากศูนย์การค้าเซ็นทรัล และโรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย

นายเมฆ ใจนันตา ประธานฝ่ายกีฬาเทควันโด จังหวัดเชียงราย ได้กล่าวถึงเป้าหมายหลักของงานนี้ เขาเน้นย้ำว่าทุกคนต้องการยกระดับมาตรฐานกีฬาเทควันโดให้สูงขึ้น และอยากเปิดเวทีให้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ (ติดตามข่าวสารกีฬาท้องถิ่นได้ที่เพจ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย)

แชมป์ประจำภูมิภาคโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยม Chiang Rai Taekwondo Championship 2026

ก้าวต่อไปของการท่องเที่ยวเชิงกีฬา

การจัดงาน Chiang Rai Taekwondo Championship 2026 ไม่ได้เป็นแค่เวทีแข่งขันกีฬาเท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชน งานนี้ช่วยสนับสนุนนักกีฬาท้องถิ่นให้ก้าวไปสู่ระดับประเทศและนานาชาติในอนาคต

นอกจากผลดีด้านกีฬาแล้ว งานนี้ยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดเชียงราย ผู้คนนับพันที่เดินทางเข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ทำให้ร้านอาหาร โรงแรม และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ มีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

จังหวัดเชียงรายแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับชาติ การมีสถานที่จัดการแข่งขันที่ได้มาตรฐานช่วยอำนวยความสะดวกให้ทุกคน พื้นที่จัดงานที่กว้างขวางและปลอดภัย ทำให้ผู้ปกครองสามารถดูแลบุตรหลานได้อย่างใกล้ชิด

แชมป์ประจำภูมิภาคโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยม Chiang Rai Taekwondo Championship 2026

อนาคตที่สดใสของนักกีฬาเยาวชน

เวทีการแข่งขันนี้ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญสำหรับนักกีฬาตัวน้อยหลายคน การได้ลงสนามจริงช่วยสร้างความมั่นใจและฝึกฝนความมีน้ำใจนักกีฬา ซึ่งเป็นทักษะชีวิตที่สำคัญและมีค่าไม่แพ้ถ้วยรางวัล

พ่อแม่ผู้ปกครองต่างแสดงความชื่นชมต่อการจัดการแข่งขันที่ได้มาตรฐานและเป็นระเบียบ หลายครอบครัวมองว่ากีฬาเทควันโดช่วยสอนให้เด็กๆ มีความรับผิดชอบ และรู้จักการเคารพกฎกติกาการอยู่ร่วมกันในสังคม

ความสำเร็จทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้เพราะความร่วมมืออย่างแข็งขันจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่ช่วยกันสนับสนุน ถือเป็นการปิดฉากงานแข่งขันที่สร้างความประทับใจ รอยยิ้ม และความภาคภูมิใจให้กับผู้ร่วมงานทุกคน

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ฟุตบอล

ลิเวอร์พูล ประเดิมยุค อิราโอลา สุดหรู อัด ซันเดอร์แลนด์ 4-2

Thanawat Chaiyaporn

Published

1 week ago

on

July 26, 2026

By

ลิเวอร์พูล พบ ซันเดอร์แลนด์

การเริ่มต้นยุคใหม่ของสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลภายใต้การนำของผู้จัดการทีมคนใหม่ อันโดนี่ อิราโอลา เริ่มต้นขึ้นอย่างสวยงามและน่าประทับใจในเกมกระชับมิตรช่วงปรีซีซั่นที่สหรัฐอเมริกา โดยทีม “หงส์แดง” สามารถเอาชนะ ซันเดอร์แลนด์ ไปได้อย่างสนุกด้วยสกอร์ 4-2 การแข่งขันจัดขึ้นที่สนามจีโอดิส พาร์ค ในเมืองแนชวิลล์ ท่ามกลางแฟนบอลที่เข้ามาชมเกมอย่างหนาแน่น เกมนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นถึงความตั้งใจในการเล่นเกมบุกแบบใหม่ที่ทีมกำลังพยายามสร้างขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดก่อนที่การแข่งขันพรีเมียร์ลีกฤดูกาลใหม่จะเปิดฉากขึ้นในเดือนหน้า ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถอ่านได้จาก Sky Sports

เกมในนัดนี้ถือเป็นการทดสอบความฟิตของนักเตะทั้งสองทีมอย่างแท้จริง เนื่องจากสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนอบอ้าวในแนชวิลล์ ส่งผลให้นักเตะต้องใช้พลังงานอย่างมาก ลิเวอร์พูลมีการสลับสับเปลี่ยนผู้เล่นหลายคนเพื่อให้โอกาสดาวรุ่งและตัวสำรองได้ลงสนาม ส่วนทางด้านซันเดอร์แลนด์ภายใต้การคุมทีมของ เรจิส เลอ บริส ก็สู้ได้อย่างสมศักดิ์ศรีและสร้างความลำบากใจให้กับแนวรับของลิเวอร์พูลได้ตลอดทั้งเกม แม้ผลลัพธ์จะจบลงด้วยความพ่ายแพ้ของทีมเยือน แต่ก็ถือเป็นบททดสอบที่มีค่าสำหรับทั้งสองฝ่าย ทางด้านเว็บไซต์ Liverpool FC Official ยืนยันว่าผู้จัดการทีมรู้สึกพอใจกับจุดเริ่มต้นนี้และมองเห็นแนวทางในการพัฒนาทีมต่อไป

ประเด็นสำคัญ

  • ชัยชนะนัดแรกของโค้ชใหม่: อันโดนี่ อิราโอลา ประเดิมการคุมทีมลิเวอร์พูลด้วยชัยชนะที่สวยงาม แสดงให้เห็นถึงรูปแบบการบุกที่หลากหลายและสามารถหวังผลได้จริง
  • เกมรุกกระจายการทำประตู: ลิเวอร์พูลได้ประตูจากนักเตะ 4 คนที่ไม่ซ้ำกัน ได้แก่ คีแรน มอร์ริสัน, โดมินิก โซบอสซ์ไล, เฟเดริโก้ เคียซ่า และ ลูอิส คูมาส สะท้อนให้เห็นถึงความอันตรายจากผู้เล่นหลายตำแหน่ง
  • ข่าวร้ายเรื่องอาการบาดเจ็บ: โจ โกเมซ กองหลังตัวเก่งของลิเวอร์พูล มีอาการบาดเจ็บและต้องถูกเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่ช่วงต้นเกม ซึ่งทีมแพทย์ต้องติดตามและประเมินอาการอย่างใกล้ชิด

ไฮไลท์การแข่งขันครึ่งแรก

เสียงนกหวีดเริ่มเกมดังขึ้น ลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายครองบอลและเปิดเกมบุกเข้าใส่ทันที ความพยายามมาประสบผลสำเร็จในนาทีที่ 13 เมื่อ คีแรน มอร์ริสัน ปีกดาวรุ่งวัย 19 ปี เลี้ยงบอลตัดเข้าในจากฝั่งขวา ก่อนจะปั่นบอลโค้งๆ เข้ามุมซ้ายล่างอย่างสวยงาม ทำให้ทีมขึ้นนำ 1-0 ประตูนี้ทำให้หลายคนนึกถึงสไตล์การยิงอันเฉียบขาดของรุ่นพี่อย่าง โมฮาเหม็ด ซาลาห์ เลยทีเดียว

แต่หลังจากนั้นไม่นาน ในนาทีที่ 28 ซันเดอร์แลนด์ก็ฉวยโอกาสจากความผิดพลาดในการส่งบอลของแดนกลางลิเวอร์พูล เอ็นโซ เลอ เฟ ได้จังหวะยิงไกล บอลพุ่งเสียบมุมบนขวาอย่างแรงจนผู้รักษาประตูหมดสิทธิ์รับ ทำให้เกมกลับมาเสมอกัน 1-1 ก่อนจบครึ่งแรก ลิเวอร์พูลต้องพบกับความกังวลเมื่อ โจ โกเมซ มีอาการบาดเจ็บจนเล่นต่อไม่ไหวและต้องถูกเปลี่ยนตัวออกไป เหตุการณ์สำคัญนี้ได้รับการรายงานอย่างละเอียดโดย Sports Mole

ครึ่งหลังสุดมันส์และการพลิกเกม

เมื่อเริ่มครึ่งหลัง ทั้งสองทีมเปลี่ยนตัวผู้เล่นหลายตำแหน่งเพื่อทดสอบความพร้อมของขุมกำลัง ซันเดอร์แลนด์เริ่มต้นครึ่งหลังได้ดีกว่าและมาได้ประตูพลิกขึ้นนำ 2-1 ในนาทีที่ 49 จากจังหวะที่ เยเรมี่ ฟริมปง กองหลังลิเวอร์พูลเกิดลื่นล้ม ทำให้ ติมูร์ ตูเตียรอฟ ได้โอกาสยิงระยะเผาขนเข้าไปง่ายๆ

อย่างไรก็ตาม ลิเวอร์พูลไม่ยอมแพ้และตั้งสติกลับมาโหมบุกหนัก จนมาได้ประตูตีเสมอ 2-2 ในนาทีที่ 56 จากจังหวะยิงฮาล์ฟวอลเลย์สุดสวยของ โดมินิก โซบอสซ์ไล ซึ่งสวมปลอกแขนกัปตันทีมในเกมนี้ หลังจากนั้นเกมรุกของลิเวอร์พูลก็ทำงานอย่างต่อเนื่อง นาทีที่ 72 เฟเดริโก้ เคียซ่า ยิงให้ทีมแซงขึ้นนำ 3-2 ก่อนที่ ลูอิส คูมาส จะมาทำประตูปิดท้ายในนาทีที่ 85 ช่วยให้ลิเวอร์พูลเอาชนะไปได้อย่างเด็ดขาด 4-2 การรายงานสดจาก VAVEL ระบุว่าลิเวอร์พูลสามารถควบคุมเกมและเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงท้ายเกม

รายชื่อผู้เล่นตัวจริงของทั้งสองทีม

เพื่อความเข้าใจที่ง่ายและเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น ด้านล่างนี้คือตารางรายชื่อผู้เล่นตัวจริงที่ลงสนามในเกมนี้ ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างตัวหลักและผู้เล่นดาวรุ่งเพื่อทดสอบทีม

ตารางผู้เล่นตัวจริงสโมสร ลิเวอร์พูล

ตำแหน่ง ชื่อผู้เล่น หมายเลขเสื้อ
ผู้รักษาประตู จอร์จี้ มามาร์ดาชวิลี่ 25
กองหลัง โจ โกเมซ 2
กองหลัง เยเรมี่ ฟริมปง 30
กองหลัง คอสตาส ซิมิกาส 21
กองหลัง มอร์ ทัลลา เอ็นดิอาย 75
กองกลาง ฮาร์วีย์ เอลเลียตต์ 19
กองกลาง เคอร์ติส โจนส์ 17
กองกลาง เจมส์ แม็คคอนเนลล์ 53
กองกลาง คีแรน มอร์ริสัน 68
กองหน้า ริโอ เอ็นกูโมฮา 73
กองหน้า วิลล์ ไรท์ 79

ตารางผู้เล่นตัวจริงสโมสร ซันเดอร์แลนด์

ตำแหน่ง ชื่อผู้เล่น หมายเลขเสื้อ
ผู้รักษาประตู เมลเกอร์ เอลบอร์ก 31
กองหลัง เทร ฮูม 32
กองหลัง แดเนียล บัลลาร์ด 5
กองหลัง นอร์ดี้ มูกิเอเล่ 20
กองหลัง เรนิลโด้ มันดาว่า 17
กองกลาง คริส ริกก์ 11
กองกลาง อลัน บราวน์ 8
กองกลาง ลุค โอนีน 13
กองกลาง เอ็นโซ เลอ เฟ 28
กองกลาง โรเมน มันเดิล 14
กองหน้า วิลสัน อิซิดอร์ 18

บทสรุปและก้าวต่อไป

การแข่งขันนัดนี้มีประโยชน์อย่างมากสำหรับลิเวอร์พูล ในการปรับจูนความเข้าใจของนักเตะในทีมก่อนที่การแข่งขันพรีเมียร์ลีกนัดสำคัญจะเริ่มต้นขึ้น การได้เห็นผู้เล่นหน้าใหม่และดาวรุ่งโชว์ผลงานได้ดีถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับแฟนบอลทุกคน แม้จะยังมีข้อผิดพลาดในจังหวะป้องกันที่ต้องนำไปแก้ไขให้รัดกุมมากขึ้นก็ตาม การทดสอบแท็กติกใหม่ๆ เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับฤดูกาลที่ยาวนาน

ส่วนทางฝั่งซันเดอร์แลนด์ แม้จะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แต่ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเขามีความสามารถในการสร้างปัญหาให้กับทีมระดับใหญ่ได้ การลงเล่นกับลิเวอร์พูลจะเป็นประสบการณ์ชั้นดีที่นักเตะสามารถนำไปปรับใช้ในการแข่งขันลีกของตนเองได้อย่างแน่นอน ทั้งสองทีมต่างได้รับบทเรียนที่ล้ำค่าจากเกมกระชับมิตรในครั้งนี้

FAQ (คำถามที่พบบ่อย)

Q: นัดนี้ ลิเวอร์พูล พบ ซันเดอร์แลนด์ ผลการแข่งขันเป็นอย่างไร?

A: ลิเวอร์พูล เป็นฝ่ายเอาชนะ ซันเดอร์แลนด์ ไปได้อย่างสนุกด้วยสกอร์ 4-2

Q: ใครเป็นคนยิงประตูให้ลิเวอร์พูลในเกมนี้บ้าง?

A: ผู้ทำประตูให้ลิเวอร์พูลประกอบไปด้วย คีแรน มอร์ริสัน, โดมินิก โซบอสซ์ไล, เฟเดริโก้ เคียซ่า และ ลูอิส คูมาส

Q: ผู้จัดการทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลที่เริ่มคุมทีมในเกมนี้คือใคร?

A: อันโดนี่ อิราโอลา (Andoni Iraola) เป็นผู้รับหน้าที่ผู้จัดการทีมคนใหม่ ซึ่งเกมนี้คือการคุมทีมลงแข่งขันนัดแรกของเขาอย่างเป็นทางการ

Q: การแข่งขันนัดนี้จัดขึ้นที่สนามใด?

A: เกมนัดนี้จัดขึ้นที่สนาม จีโอดิส พาร์ค (GEODIS Park) ในเมืองแนชวิลล์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทัวร์ปรีซีซั่น

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ข่าวกีฬา Sports

ไทสัน ฟิวรี เตรียมขึ้นชกกับ มาริอุส วาค ที่พัทยา ก่อนการชกกับ แอนโทนี โจชัว

Thanawat Chaiyaporn

Published

2 weeks ago

on

July 23, 2026

By

ไทสัน ฟิวรี เตรียมขึ้นชกกับ มาริอุส วาค ที่พัทยา ก่อนการชกกับ แอนโทนี โจชัว

พัทยา – แฟนกีฬามวยสากลเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการกลับมาของ “ยิปซีคิง” ไทสัน ฟิวรี (Tyson Fury) แชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวตชาวอังกฤษ เขาเตรียมขึ้นชกกับ มาริอุซ วาค (Mariusz Wach) นักชกจอมเก๋าชาวโปแลนด์ ในวันพรุ่งนี้ (วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม) การชกครั้งนี้จะจัดขึ้นที่ Max Muay Thai Stadium ในเมืองพัทยา ภาคเหนือของประเทศไทย">ประเทศไทย ซึ่งเป็นสนามมวยขนาดย่อมที่มีความจุเพียง 1,500 ที่นั่ง

การแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นไฟต์พิเศษที่จัดขึ้นเพื่อการกุศลอย่างแท้จริง รายได้จากการขายตั๋วจะมอบให้กับ มูลนิธิคุณพ่อเรย์ (Father Ray Foundation) เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่พัทยา นอกจากนี้ สภามวยโลก (WBC) ยังเตรียมมอบเข็มขัดแชมป์ WBC Humanitarian Title เส้นแรกในประวัติศาสตร์ให้กับฟิวรี เพื่อยกย่องการทำความดีในครั้งนี้อีกด้วย

ประเด็นสำคัญ

  • วันและสถานที่: ไทสัน ฟิวรี จะขึ้นชกกับ มาริอุซ วาค ในวันศุกร์นี้ ที่สนาม Max Muay Thai Stadium เมืองพัทยา
  • ศึกอุ่นเครื่อง: ไฟต์นี้คือการอุ่นเครื่องที่สำคัญของฟิวรี ก่อนไฟต์หยุดโลกกับ แอนโธนี โจชัว (Anthony Joshua) ที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปี
  • การรับชม: จะไม่มีการถ่ายทอดสดการแข่งขัน แต่บรรยากาศทั้งหมดจะถูกบันทึกภาพ เพื่อนำไปฉายในซีรีส์ “At Home with the Furys” ทาง Netflix

เมื่อดูสถิติของนักชกทั้งสองคน จะเห็นได้ชัดเจนว่าฟิวรีเป็นต่ออย่างมาก ไทสัน ฟิวรี ในวัย 37 ปี มีสถิติการชกที่ยอดเยี่ยม เขาผ่านการชกอาชีพมาแล้ว 38 ครั้ง ชนะ 35 แพ้ 2 เสมอ 1 และเป็นการชนะน็อกถึง 24 ครั้ง ฟิวรีมีความสูงถึง 6 ฟุต 9 นิ้ว (ประมาณ 206 ซม.) และมีช่วงชกยาวถึง 85 นิ้ว หลังจากแพ้ให้กับ โอเล็กซานเดอร์ อูซิก (Oleksandr Usyk) เขาเพิ่งกลับมาเรียกความมั่นใจด้วยการเอาชนะ อาร์สลันเบก มักห์มูดอฟ (Arslanbek Makhmudov) เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา

ขณะที่คู่ชกอย่าง มาริอุซ วาค ในวัย 46 ปี เป็นนักชกรุ่นใหญ่ที่มีความสูง 6 ฟุต 7.5 นิ้ว และช่วงชก 82 นิ้ว เขาผ่านการขึ้นสังเวียนมาอย่างโชกโชนถึง 52 ไฟต์ โดยมีสถิติชนะ 39 แพ้ 13 (ชนะน็อก 20 ครั้ง) แม้ในระยะหลังฟอร์มการชกจะตกลงไป แต่เขาเคยผ่านการชกกับนักมวยระดับตำนานอย่าง วลาดิเมียร์ คลิทช์โก (Wladimir Klitschko) มาแล้ว

สำหรับอัตราต่อรองจาก เว็บไซต์เดิมพันกีฬาชื่อดัง ฟิวรีถูกยกให้เป็นต่อแบบขาดลอย บ่อนพนันเปิดราคาให้ฟิวรีชนะอยู่ที่ 1/40 ถึง 1/100 ในขณะที่วาคมีอัตราต่อรองเป็นรองสุดกู่ที่ 16/1 ถึง 22/1 นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่า ฟิวรีจะสามารถใช้ความเร็วและชั้นเชิงที่เหนือกว่า เพื่อเอาชนะน็อกได้ในช่วงกลางการแข่งขัน

ไทสัน ฟิวรี เตรียมขึ้นชกกับ มาริอุส วาค ที่พัทยา ก่อนการชกกับ แอนโทนี โจชัว

ศึกอุ่นเครื่องเพื่อเป้าหมายที่ใหญ่กว่า

แม้หลายคนจะมองว่าการชกครั้งนี้เป็นแค่งานการกุศล แต่สำหรับทีมงานของฟิวรีแล้ว มันมีความหมายมากกว่านั้น การเจอกับนักชกตัวใหญ่ที่รูปร่างทัดเทียมกัน ถือเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีที่สุด ก่อนที่เขาจะไปเจอกับ แอนโธนี โจชัว สเปนเซอร์ บราวน์ (Spencer Brown) ผู้จัดการของฟิวรี ยืนยันว่าพวกเขาไม่สามารถประมาท หรือพลาดท่าในไฟต์นี้ได้อย่างเด็ดขาด

ฟิวรีกล่าวกับสื่อมวลชนว่า เขารู้สึกสงบและมีความสุขมาก ที่ได้มาใช้ชีวิตและฝึกซ้อมในประเทศไทยตั้งแต่เดือนธันวาคม อากาศที่อบอุ่นช่วยฟื้นฟูร่างกายของเขาได้ดีเยี่ยม และการชกในเวทีขนาด 1,500 ที่นั่ง ก็เป็นประสบการณ์ที่แชมป์โลกคนอื่นคงไม่กล้าทำ

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ไม่มีถ่ายทอดสด แต่รอชมได้ทาง Netflix

เรื่องที่น่าประหลาดใจสำหรับแฟนมวยทั่วโลกคือ ศึกที่พัทยาครั้งนี้จะไม่มีการถ่ายทอดสดให้ชมทางโทรทัศน์ แฟนๆ ที่ไม่ได้เข้าไปดูในสนาม จะต้องรอชมภาพบรรยากาศผ่านซีรีส์สารคดี “At Home with the Furys” ซีซั่น 3 บนสตรีมมิ่ง Netflix

การตัดสินใจนี้เน้นไปที่การสร้างคอนเทนต์สำหรับซีรีส์ มากกว่าการขายลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดกีฬาทั่วไป ทำให้ใครก็ตามที่มีตั๋วเข้าชม จะกลายเป็นกลุ่มคนเพียง 1,500 คน ที่ได้เห็นการชกของยอดมวยโลกบนเวทีพัทยาแบบใกล้ชิดที่สุด

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เครือข่ายประชาชนเชียงรายเรียกร้องยับยั้ง TOR ไทย-เมียนมา ชี้ไม่แก้ปัญหาเหมืองแร่แม่น้ำสายสำคัญ
เชียงราย - Chiang Rai News12 hours ago

เครือข่ายประชาชนเชียงรายเรียกร้องยับยั้ง TOR ไทย-เมียนมา ชี้ไม่แก้ปัญหาเหมืองแร่แม่น้ำสายสำคัญ
นักเรียนเชียงรายได้รับรางวัล "แบบอย่างเยาวชนดีเด่นแห่งปี 2026"
เชียงราย - Chiang Rai News12 hours ago

นักเรียนเชียงรายได้รับรางวัล “แบบอย่างเยาวชนดีเด่นแห่งปี 2026”
หัวหน้าหน่วยงานป้องกันภัยพิบัติเตือนจังหวัดทางภาคเหนือเตรียมรับมือกับอุทกภัยรุนแรงในเดือนสิงหาคม
เชียงราย - Chiang Rai News13 hours ago

หัวหน้าหน่วยงานป้องกันภัยพิบัติเตือนจังหวัดทางภาคเหนือเตรียมรับมือกับอุทกภัยรุนแรงในเดือนสิงหาคม
พระพุทธรูป "สามเหลี่ยมทองคำ" ในจังหวัดเชียงราย กำลังอยู่ระหว่างการบูรณะครั้งใหญ่
เชียงใหม่ - Chiang Mai13 hours ago

พระพุทธรูป “สามเหลี่ยมทองคำ” ในจังหวัดเชียงราย กำลังอยู่ระหว่างการบูรณะครั้งใหญ่
วิกฤติน้ำท่วมแม่สาย ด่านน้ำท่วมท่าขี้เหล็กพัง น้ำท่วมฉับพลันจากดอยลิไข่ น้ำท่วมถนนพหลโยธิน
เชียงราย - Chiang Rai News13 hours ago

วิกฤติน้ำท่วมแม่สาย ด่านน้ำท่วมท่าขี้เหล็กพัง น้ำท่วมฉับพลันจากดอยลิไข่ น้ำท่วมถนนพหลโยธิน
ระบบป้องกันน้ำท่วมไฮเทค: เชียงรายใช้ AI และโดรนช่วยชีวิตผู้คนได้อย่างไร
เชียงราย - Chiang Rai News14 hours ago

ระบบป้องกันน้ำท่วมไฮเทค: เชียงรายใช้ AI และโดรนช่วยชีวิตผู้คนได้อย่างไร
คลิปวิดีโอสุดช็อกจากเชียงใหม่เผยออกมาแล้ว! แก๊งอันธพาลทำร้ายพนักงานร้านขายกัญชาเนื่องจากข้อพิพาทเรื่องรักสามเส้าที่รุนแรง
เชียงใหม่ - Chiang Mai1 day ago

คลิปวิดีโอสุดช็อกจากเชียงใหม่เผยออกมาแล้ว! แก๊งอันธพาลทำร้ายพนักงานร้านขายกัญชาเนื่องจากข้อพิพาทเรื่องรักสามเส้าที่รุนแรง
ระทึก! น้ำป่าหลากซัดหมู่บ้านลิไข่ เชียงราย ช่วยนักท่องเที่ยวปลอดภัย
เชียงราย - Chiang Rai News1 day ago

เหตุการณ์สุดระทึก! น้ำท่วมฉับพลันพัดถล่มหมู่บ้านลิไก จังหวัดเชียงราย นักท่องเที่ยวได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัย
ตำรวจจับกุมพนักงานบาร์ชาย ข้อหาข่มขืนนักท่องเที่ยวหญิงชาวอังกฤษวัย 34 ปี
ข่าวอาชญากรรม - Crime4 weeks ago

ตำรวจจับกุมพนักงานบาร์ชาย ข้อหาข่มขืนนักท่องเที่ยวหญิงชาวอังกฤษวัย 34 ปี
ชายชาวเชียงรายถูกจับกุมหลังก่อเหตุยิงกันในครอบครัว ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 2 รายและบาดเจ็บ 2 ราย
เชียงราย - Chiang Rai News4 weeks ago

ชายชาวเชียงรายถูกจับกุมหลังก่อเหตุยิงกันในครอบครัว ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 2 รายและบาดเจ็บ 2 ราย
ชายอายุ 27 ปีถูกจับกุมในข้อหาแอบขายบุหรี่ไฟฟ้าให้กับวัยรุ่นในจังหวัดเชียงราย
เชียงราย - Chiang Rai News4 weeks ago

ชายอายุ 27 ปีถูกจับกุมในข้อหาแอบขายบุหรี่ไฟฟ้าให้กับวัยรุ่นในจังหวัดเชียงราย
Huge Fuel Price Drop in Chiang Rai
ข่าวธุรกิจ Business4 weeks ago

ราคาน้ำมันลดลงวันนี้!! ราคาน้ำมันดีเซลในจังหวัดเชียงรายลดลง 2.56 บาทต่อลิตร
การฉ้อโกงบัตรประจำตัวประชาชนเชียงราย: เจ้าหน้าที่เตือนชนกลุ่มน้อยใกล้ชายแดนแม่สาย
เชียงราย - Chiang Rai News3 weeks ago

การฉ้อโกงบัตรประจำตัวประชาชนเชียงราย: เจ้าหน้าที่เตือนชนกลุ่มน้อยใกล้ชายแดนแม่สาย
ชายชาวเชียงรายถูกจับกุมในข้อหาฉ้อโกง "บัญชีล่อ" เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังพ้นโทษออกจากเรือนจำ
ข่าวอาชญากรรม - Crime4 weeks ago

ชายชาวเชียงรายถูกจับกุมในข้อหาฉ้อโกง “บัญชีล่อ” เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังพ้นโทษออกจากเรือนจำ
ตำรวจจับกุมหญิงชาวเชียงรายที่ลักลอบขนเฮโรอีนซ่อนในซองชาส่งไต้หวัน
ข่าวอาชญากรรม - Crime4 weeks ago

ตำรวจจับกุมหญิงชาวเชียงรายที่ลักลอบขนเฮโรอีนซ่อนในซองชาส่งไต้หวัน
ชายชาวเชียงรายถูกจับกุมหลังก่อเหตุยิงกันในครอบครัว ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 2 รายและบาดเจ็บ 2 ราย
เชียงราย - Chiang Rai News4 weeks ago

อัปเดต: เหตุการณ์ยิงกันในครอบครัวที่เชียงรายส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย
เจ้าของอพาร์ทเมนต์ในเชียงใหม่ถูกทิ้งไว้กับกองขยะขนาดใหญ่และค่าเช่าที่ค้างชำระ
เชียงใหม่ - Chiang Mai4 weeks ago

เจ้าของอพาร์ทเมนต์ในเชียงใหม่ถูกทิ้งไว้กับกองขยะขนาดใหญ่และค่าเช่าที่ค้างชำระ
Thailand's Wellness Industry
สุขภาพและการแพทย์ Health4 weeks ago

How Thailand’s Wellness Industry Is Going Digital in 2026

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