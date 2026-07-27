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ข่าวกีฬา Sports

แชมป์ประจำภูมิภาคโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยม Chiang Rai Taekwondo Championship 2026

Thanawat Chaiyaporn

Published

15 hours ago

on

แชมป์ประจำภูมิภาคโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยม Chiang Rai Taekwondo Championship 2026

เชียงของ ให้เป็น 4 เลน เพื่อการค้าข้ามพรมแดนที่ดีขึ้น">เชียงราย – สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงรายร่วมกับโรงเรียนเมฆเทควันโด จัดการแข่งขันกีฬา Chiang Rai Taekwondo Championship 2026 เมื่อวันที่ 25–26 กรกฎาคม 2569 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงราย งานนี้มีนักกีฬาและผู้ติดตามเข้าร่วมเกือบ 2,000 คน เพื่อยกระดับมาตรฐานกีฬาเทควันโดและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในภูมิภาคภาคเหนือ

เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา จังหวัดเชียงรายได้ต้อนรับทัพนักกีฬาจำนวนมาก ฝ่ายกีฬาเทควันโด สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ได้จับมือกับโรงเรียนเมฆเทควันโด จัดงานแข่งขันครั้งใหญ่ งานนี้มีชื่อว่า Chiang Rai Taekwondo Championship 2026 โดยจัดขึ้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงราย (สามารถอ่านข่าวสารกีฬาระดับประเทศเพิ่มเติมได้ที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย)

การแข่งขันครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากคนรักกีฬา มีนักกีฬาเทควันโดเข้าร่วมชิงชัยเกือบ 900 คนเลยทีเดียว เมื่อรวมกับผู้ฝึกสอน ผู้ปกครอง และกองเชียร์ ทำให้มียอดผู้เข้าร่วมงานรวมเกือบ 2,000 คน สร้างบรรยากาศที่แสนคึกคักและสนุกสนานตลอดทั้งวัน

ประเด็นสำคัญ

  • ผู้เข้าร่วมงานคับคั่ง: งานนี้รวมนักกีฬาและผู้ติดตามกว่า 2,000 คน จากหลายจังหวัดในภาคเหนือและภาคกลางตอนบน
  • เทคโนโลยีทันสมัย: นำระบบเกราะไฟฟ้า (Electronic Scoring System) มาใช้ตัดสิน เพื่อยกระดับมาตรฐานให้โปร่งใสและเป็นสากล
  • กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น: เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) ที่ช่วยกระจายรายได้สู่จังหวัดเชียงรายอย่างแท้จริง

แชมป์ประจำภูมิภาคโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยม Chiang Rai Taekwondo Championship 2026

กติกาเข้มข้นและรางวัลเกียรติยศ

การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก เพื่อให้ครอบคลุมทักษะของนักกีฬาอย่างครบถ้วน ได้แก่ ประเภทต่อสู้ ประเภทท่ารำ และการประลองความเร็ว ผู้ชนะจะได้ครองถ้วยรางวัลเกียรติยศจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 15,000 บาท

จุดเด่นของงานคือการใช้ระบบการตัดสินที่ทันสมัยและมีความแม่นยำสูง สำหรับรุ่นอายุ 9 ปีขึ้นไป จะดำเนินการแข่งตามมาตรฐานขั้นสูง ที่สำคัญคือการใช้ระบบเกราะไฟฟ้าในการให้คะแนน สิ่งนี้ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับนักกีฬาทุกคน

นักกีฬาที่มาร่วมงานไม่ได้มีแค่คนในพื้นที่เชียงรายเท่านั้น แต่ยังเดินทางมาจากหลายจังหวัด เช่น เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน พะเยา สุโขทัย อุตรดิตถ์ และพิจิตร ทุกคนมาร่วมแสดงฝีมือและสร้างมิตรภาพที่ดีต่อกันผ่านการแข่งขันที่ยุติธรรม

แชมป์ประจำภูมิภาคโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยม Chiang Rai Taekwondo Championship 2026

ผู้นำท้องถิ่นร่วมผลักดันวงการกีฬา

พิธีเปิดการแข่งขันจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และเป็นกันเอง โดยมี นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ยังมีบุคคลสำคัญในพื้นที่มาร่วมงานให้กำลังใจเด็กๆ อย่างคับคั่ง

แขกผู้มีเกียรติประกอบด้วย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย และนางชญานันท์ เชื้อศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย รวมถึงตัวแทนจากศูนย์การค้าเซ็นทรัล และโรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย

นายเมฆ ใจนันตา ประธานฝ่ายกีฬาเทควันโด จังหวัดเชียงราย ได้กล่าวถึงเป้าหมายหลักของงานนี้ เขาเน้นย้ำว่าทุกคนต้องการยกระดับมาตรฐานกีฬาเทควันโดให้สูงขึ้น และอยากเปิดเวทีให้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ (ติดตามข่าวสารกีฬาท้องถิ่นได้ที่เพจ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย)

แชมป์ประจำภูมิภาคโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยม Chiang Rai Taekwondo Championship 2026

ก้าวต่อไปของการท่องเที่ยวเชิงกีฬา

การจัดงาน Chiang Rai Taekwondo Championship 2026 ไม่ได้เป็นแค่เวทีแข่งขันกีฬาเท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชน งานนี้ช่วยสนับสนุนนักกีฬาท้องถิ่นให้ก้าวไปสู่ระดับประเทศและนานาชาติในอนาคต

นอกจากผลดีด้านกีฬาแล้ว งานนี้ยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดเชียงราย ผู้คนนับพันที่เดินทางเข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ทำให้ร้านอาหาร โรงแรม และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ มีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

จังหวัดเชียงรายแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับชาติ การมีสถานที่จัดการแข่งขันที่ได้มาตรฐานช่วยอำนวยความสะดวกให้ทุกคน พื้นที่จัดงานที่กว้างขวางและปลอดภัย ทำให้ผู้ปกครองสามารถดูแลบุตรหลานได้อย่างใกล้ชิด

แชมป์ประจำภูมิภาคโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยม Chiang Rai Taekwondo Championship 2026

อนาคตที่สดใสของนักกีฬาเยาวชน

เวทีการแข่งขันนี้ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญสำหรับนักกีฬาตัวน้อยหลายคน การได้ลงสนามจริงช่วยสร้างความมั่นใจและฝึกฝนความมีน้ำใจนักกีฬา ซึ่งเป็นทักษะชีวิตที่สำคัญและมีค่าไม่แพ้ถ้วยรางวัล

พ่อแม่ผู้ปกครองต่างแสดงความชื่นชมต่อการจัดการแข่งขันที่ได้มาตรฐานและเป็นระเบียบ หลายครอบครัวมองว่ากีฬาเทควันโดช่วยสอนให้เด็กๆ มีความรับผิดชอบ และรู้จักการเคารพกฎกติกาการอยู่ร่วมกันในสังคม

ความสำเร็จทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้เพราะความร่วมมืออย่างแข็งขันจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่ช่วยกันสนับสนุน ถือเป็นการปิดฉากงานแข่งขันที่สร้างความประทับใจ รอยยิ้ม และความภาคภูมิใจให้กับผู้ร่วมงานทุกคน

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ฟุตบอล

ลิเวอร์พูล ประเดิมยุค อิราโอลา สุดหรู อัด ซันเดอร์แลนด์ 4-2

Thanawat Chaiyaporn

Published

1 day ago

on

July 26, 2026

By

ลิเวอร์พูล พบ ซันเดอร์แลนด์

การเริ่มต้นยุคใหม่ของสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลภายใต้การนำของผู้จัดการทีมคนใหม่ อันโดนี่ อิราโอลา เริ่มต้นขึ้นอย่างสวยงามและน่าประทับใจในเกมกระชับมิตรช่วงปรีซีซั่นที่สหรัฐอเมริกา โดยทีม “หงส์แดง” สามารถเอาชนะ ซันเดอร์แลนด์ ไปได้อย่างสนุกด้วยสกอร์ 4-2 การแข่งขันจัดขึ้นที่สนามจีโอดิส พาร์ค ในเมืองแนชวิลล์ ท่ามกลางแฟนบอลที่เข้ามาชมเกมอย่างหนาแน่น เกมนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นถึงความตั้งใจในการเล่นเกมบุกแบบใหม่ที่ทีมกำลังพยายามสร้างขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดก่อนที่การแข่งขันพรีเมียร์ลีกฤดูกาลใหม่จะเปิดฉากขึ้นในเดือนหน้า ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถอ่านได้จาก Sky Sports

เกมในนัดนี้ถือเป็นการทดสอบความฟิตของนักเตะทั้งสองทีมอย่างแท้จริง เนื่องจากสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนอบอ้าวในแนชวิลล์ ส่งผลให้นักเตะต้องใช้พลังงานอย่างมาก ลิเวอร์พูลมีการสลับสับเปลี่ยนผู้เล่นหลายคนเพื่อให้โอกาสดาวรุ่งและตัวสำรองได้ลงสนาม ส่วนทางด้านซันเดอร์แลนด์ภายใต้การคุมทีมของ เรจิส เลอ บริส ก็สู้ได้อย่างสมศักดิ์ศรีและสร้างความลำบากใจให้กับแนวรับของลิเวอร์พูลได้ตลอดทั้งเกม แม้ผลลัพธ์จะจบลงด้วยความพ่ายแพ้ของทีมเยือน แต่ก็ถือเป็นบททดสอบที่มีค่าสำหรับทั้งสองฝ่าย ทางด้านเว็บไซต์ Liverpool FC Official ยืนยันว่าผู้จัดการทีมรู้สึกพอใจกับจุดเริ่มต้นนี้และมองเห็นแนวทางในการพัฒนาทีมต่อไป

ประเด็นสำคัญ

  • ชัยชนะนัดแรกของโค้ชใหม่: อันโดนี่ อิราโอลา ประเดิมการคุมทีมลิเวอร์พูลด้วยชัยชนะที่สวยงาม แสดงให้เห็นถึงรูปแบบการบุกที่หลากหลายและสามารถหวังผลได้จริง
  • เกมรุกกระจายการทำประตู: ลิเวอร์พูลได้ประตูจากนักเตะ 4 คนที่ไม่ซ้ำกัน ได้แก่ คีแรน มอร์ริสัน, โดมินิก โซบอสซ์ไล, เฟเดริโก้ เคียซ่า และ ลูอิส คูมาส สะท้อนให้เห็นถึงความอันตรายจากผู้เล่นหลายตำแหน่ง
  • ข่าวร้ายเรื่องอาการบาดเจ็บ: โจ โกเมซ กองหลังตัวเก่งของลิเวอร์พูล มีอาการบาดเจ็บและต้องถูกเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่ช่วงต้นเกม ซึ่งทีมแพทย์ต้องติดตามและประเมินอาการอย่างใกล้ชิด

ไฮไลท์การแข่งขันครึ่งแรก

เสียงนกหวีดเริ่มเกมดังขึ้น ลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายครองบอลและเปิดเกมบุกเข้าใส่ทันที ความพยายามมาประสบผลสำเร็จในนาทีที่ 13 เมื่อ คีแรน มอร์ริสัน ปีกดาวรุ่งวัย 19 ปี เลี้ยงบอลตัดเข้าในจากฝั่งขวา ก่อนจะปั่นบอลโค้งๆ เข้ามุมซ้ายล่างอย่างสวยงาม ทำให้ทีมขึ้นนำ 1-0 ประตูนี้ทำให้หลายคนนึกถึงสไตล์การยิงอันเฉียบขาดของรุ่นพี่อย่าง โมฮาเหม็ด ซาลาห์ เลยทีเดียว

แต่หลังจากนั้นไม่นาน ในนาทีที่ 28 ซันเดอร์แลนด์ก็ฉวยโอกาสจากความผิดพลาดในการส่งบอลของแดนกลางลิเวอร์พูล เอ็นโซ เลอ เฟ ได้จังหวะยิงไกล บอลพุ่งเสียบมุมบนขวาอย่างแรงจนผู้รักษาประตูหมดสิทธิ์รับ ทำให้เกมกลับมาเสมอกัน 1-1 ก่อนจบครึ่งแรก ลิเวอร์พูลต้องพบกับความกังวลเมื่อ โจ โกเมซ มีอาการบาดเจ็บจนเล่นต่อไม่ไหวและต้องถูกเปลี่ยนตัวออกไป เหตุการณ์สำคัญนี้ได้รับการรายงานอย่างละเอียดโดย Sports Mole

ครึ่งหลังสุดมันส์และการพลิกเกม

เมื่อเริ่มครึ่งหลัง ทั้งสองทีมเปลี่ยนตัวผู้เล่นหลายตำแหน่งเพื่อทดสอบความพร้อมของขุมกำลัง ซันเดอร์แลนด์เริ่มต้นครึ่งหลังได้ดีกว่าและมาได้ประตูพลิกขึ้นนำ 2-1 ในนาทีที่ 49 จากจังหวะที่ เยเรมี่ ฟริมปง กองหลังลิเวอร์พูลเกิดลื่นล้ม ทำให้ ติมูร์ ตูเตียรอฟ ได้โอกาสยิงระยะเผาขนเข้าไปง่ายๆ

อย่างไรก็ตาม ลิเวอร์พูลไม่ยอมแพ้และตั้งสติกลับมาโหมบุกหนัก จนมาได้ประตูตีเสมอ 2-2 ในนาทีที่ 56 จากจังหวะยิงฮาล์ฟวอลเลย์สุดสวยของ โดมินิก โซบอสซ์ไล ซึ่งสวมปลอกแขนกัปตันทีมในเกมนี้ หลังจากนั้นเกมรุกของลิเวอร์พูลก็ทำงานอย่างต่อเนื่อง นาทีที่ 72 เฟเดริโก้ เคียซ่า ยิงให้ทีมแซงขึ้นนำ 3-2 ก่อนที่ ลูอิส คูมาส จะมาทำประตูปิดท้ายในนาทีที่ 85 ช่วยให้ลิเวอร์พูลเอาชนะไปได้อย่างเด็ดขาด 4-2 การรายงานสดจาก VAVEL ระบุว่าลิเวอร์พูลสามารถควบคุมเกมและเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงท้ายเกม

รายชื่อผู้เล่นตัวจริงของทั้งสองทีม

เพื่อความเข้าใจที่ง่ายและเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น ด้านล่างนี้คือตารางรายชื่อผู้เล่นตัวจริงที่ลงสนามในเกมนี้ ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างตัวหลักและผู้เล่นดาวรุ่งเพื่อทดสอบทีม

ตารางผู้เล่นตัวจริงสโมสร ลิเวอร์พูล

ตำแหน่ง ชื่อผู้เล่น หมายเลขเสื้อ
ผู้รักษาประตู จอร์จี้ มามาร์ดาชวิลี่ 25
กองหลัง โจ โกเมซ 2
กองหลัง เยเรมี่ ฟริมปง 30
กองหลัง คอสตาส ซิมิกาส 21
กองหลัง มอร์ ทัลลา เอ็นดิอาย 75
กองกลาง ฮาร์วีย์ เอลเลียตต์ 19
กองกลาง เคอร์ติส โจนส์ 17
กองกลาง เจมส์ แม็คคอนเนลล์ 53
กองกลาง คีแรน มอร์ริสัน 68
กองหน้า ริโอ เอ็นกูโมฮา 73
กองหน้า วิลล์ ไรท์ 79

ตารางผู้เล่นตัวจริงสโมสร ซันเดอร์แลนด์

ตำแหน่ง ชื่อผู้เล่น หมายเลขเสื้อ
ผู้รักษาประตู เมลเกอร์ เอลบอร์ก 31
กองหลัง เทร ฮูม 32
กองหลัง แดเนียล บัลลาร์ด 5
กองหลัง นอร์ดี้ มูกิเอเล่ 20
กองหลัง เรนิลโด้ มันดาว่า 17
กองกลาง คริส ริกก์ 11
กองกลาง อลัน บราวน์ 8
กองกลาง ลุค โอนีน 13
กองกลาง เอ็นโซ เลอ เฟ 28
กองกลาง โรเมน มันเดิล 14
กองหน้า วิลสัน อิซิดอร์ 18

บทสรุปและก้าวต่อไป

การแข่งขันนัดนี้มีประโยชน์อย่างมากสำหรับลิเวอร์พูล ในการปรับจูนความเข้าใจของนักเตะในทีมก่อนที่การแข่งขันพรีเมียร์ลีกนัดสำคัญจะเริ่มต้นขึ้น การได้เห็นผู้เล่นหน้าใหม่และดาวรุ่งโชว์ผลงานได้ดีถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับแฟนบอลทุกคน แม้จะยังมีข้อผิดพลาดในจังหวะป้องกันที่ต้องนำไปแก้ไขให้รัดกุมมากขึ้นก็ตาม การทดสอบแท็กติกใหม่ๆ เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับฤดูกาลที่ยาวนาน

ส่วนทางฝั่งซันเดอร์แลนด์ แม้จะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แต่ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเขามีความสามารถในการสร้างปัญหาให้กับทีมระดับใหญ่ได้ การลงเล่นกับลิเวอร์พูลจะเป็นประสบการณ์ชั้นดีที่นักเตะสามารถนำไปปรับใช้ในการแข่งขันลีกของตนเองได้อย่างแน่นอน ทั้งสองทีมต่างได้รับบทเรียนที่ล้ำค่าจากเกมกระชับมิตรในครั้งนี้

FAQ (คำถามที่พบบ่อย)

Q: นัดนี้ ลิเวอร์พูล พบ ซันเดอร์แลนด์ ผลการแข่งขันเป็นอย่างไร?

A: ลิเวอร์พูล เป็นฝ่ายเอาชนะ ซันเดอร์แลนด์ ไปได้อย่างสนุกด้วยสกอร์ 4-2

Q: ใครเป็นคนยิงประตูให้ลิเวอร์พูลในเกมนี้บ้าง?

A: ผู้ทำประตูให้ลิเวอร์พูลประกอบไปด้วย คีแรน มอร์ริสัน, โดมินิก โซบอสซ์ไล, เฟเดริโก้ เคียซ่า และ ลูอิส คูมาส

Q: ผู้จัดการทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลที่เริ่มคุมทีมในเกมนี้คือใคร?

A: อันโดนี่ อิราโอลา (Andoni Iraola) เป็นผู้รับหน้าที่ผู้จัดการทีมคนใหม่ ซึ่งเกมนี้คือการคุมทีมลงแข่งขันนัดแรกของเขาอย่างเป็นทางการ

Q: การแข่งขันนัดนี้จัดขึ้นที่สนามใด?

A: เกมนัดนี้จัดขึ้นที่สนาม จีโอดิส พาร์ค (GEODIS Park) ในเมืองแนชวิลล์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทัวร์ปรีซีซั่น

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ข่าวกีฬา Sports

ไทสัน ฟิวรี เตรียมขึ้นชกกับ มาริอุส วาค ที่พัทยา ก่อนการชกกับ แอนโทนี โจชัว

Thanawat Chaiyaporn

Published

4 days ago

on

July 23, 2026

By

ไทสัน ฟิวรี เตรียมขึ้นชกกับ มาริอุส วาค ที่พัทยา ก่อนการชกกับ แอนโทนี โจชัว

พัทยา – แฟนกีฬามวยสากลเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการกลับมาของ “ยิปซีคิง” ไทสัน ฟิวรี (Tyson Fury) แชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวตชาวอังกฤษ เขาเตรียมขึ้นชกกับ มาริอุซ วาค (Mariusz Wach) นักชกจอมเก๋าชาวโปแลนด์ ในวันพรุ่งนี้ (วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม) การชกครั้งนี้จะจัดขึ้นที่ Max Muay Thai Stadium ในเมืองพัทยา ภาคเหนือของประเทศไทยผนึกกำลังส่งเสริมสิ่งทอไทยท้องถิ่น">ประเทศไทย ซึ่งเป็นสนามมวยขนาดย่อมที่มีความจุเพียง 1,500 ที่นั่ง

การแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นไฟต์พิเศษที่จัดขึ้นเพื่อการกุศลอย่างแท้จริง รายได้จากการขายตั๋วจะมอบให้กับ มูลนิธิคุณพ่อเรย์ (Father Ray Foundation) เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่พัทยา นอกจากนี้ สภามวยโลก (WBC) ยังเตรียมมอบเข็มขัดแชมป์ WBC Humanitarian Title เส้นแรกในประวัติศาสตร์ให้กับฟิวรี เพื่อยกย่องการทำความดีในครั้งนี้อีกด้วย

ประเด็นสำคัญ

  • วันและสถานที่: ไทสัน ฟิวรี จะขึ้นชกกับ มาริอุซ วาค ในวันศุกร์นี้ ที่สนาม Max Muay Thai Stadium เมืองพัทยา
  • ศึกอุ่นเครื่อง: ไฟต์นี้คือการอุ่นเครื่องที่สำคัญของฟิวรี ก่อนไฟต์หยุดโลกกับ แอนโธนี โจชัว (Anthony Joshua) ที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปี
  • การรับชม: จะไม่มีการถ่ายทอดสดการแข่งขัน แต่บรรยากาศทั้งหมดจะถูกบันทึกภาพ เพื่อนำไปฉายในซีรีส์ “At Home with the Furys” ทาง Netflix

เมื่อดูสถิติของนักชกทั้งสองคน จะเห็นได้ชัดเจนว่าฟิวรีเป็นต่ออย่างมาก ไทสัน ฟิวรี ในวัย 37 ปี มีสถิติการชกที่ยอดเยี่ยม เขาผ่านการชกอาชีพมาแล้ว 38 ครั้ง ชนะ 35 แพ้ 2 เสมอ 1 และเป็นการชนะน็อกถึง 24 ครั้ง ฟิวรีมีความสูงถึง 6 ฟุต 9 นิ้ว (ประมาณ 206 ซม.) และมีช่วงชกยาวถึง 85 นิ้ว หลังจากแพ้ให้กับ โอเล็กซานเดอร์ อูซิก (Oleksandr Usyk) เขาเพิ่งกลับมาเรียกความมั่นใจด้วยการเอาชนะ อาร์สลันเบก มักห์มูดอฟ (Arslanbek Makhmudov) เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา

ขณะที่คู่ชกอย่าง มาริอุซ วาค ในวัย 46 ปี เป็นนักชกรุ่นใหญ่ที่มีความสูง 6 ฟุต 7.5 นิ้ว และช่วงชก 82 นิ้ว เขาผ่านการขึ้นสังเวียนมาอย่างโชกโชนถึง 52 ไฟต์ โดยมีสถิติชนะ 39 แพ้ 13 (ชนะน็อก 20 ครั้ง) แม้ในระยะหลังฟอร์มการชกจะตกลงไป แต่เขาเคยผ่านการชกกับนักมวยระดับตำนานอย่าง วลาดิเมียร์ คลิทช์โก (Wladimir Klitschko) มาแล้ว

สำหรับอัตราต่อรองจาก เว็บไซต์เดิมพันกีฬาชื่อดัง ฟิวรีถูกยกให้เป็นต่อแบบขาดลอย บ่อนพนันเปิดราคาให้ฟิวรีชนะอยู่ที่ 1/40 ถึง 1/100 ในขณะที่วาคมีอัตราต่อรองเป็นรองสุดกู่ที่ 16/1 ถึง 22/1 นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่า ฟิวรีจะสามารถใช้ความเร็วและชั้นเชิงที่เหนือกว่า เพื่อเอาชนะน็อกได้ในช่วงกลางการแข่งขัน

ไทสัน ฟิวรี เตรียมขึ้นชกกับ มาริอุส วาค ที่พัทยา ก่อนการชกกับ แอนโทนี โจชัว

ศึกอุ่นเครื่องเพื่อเป้าหมายที่ใหญ่กว่า

แม้หลายคนจะมองว่าการชกครั้งนี้เป็นแค่งานการกุศล แต่สำหรับทีมงานของฟิวรีแล้ว มันมีความหมายมากกว่านั้น การเจอกับนักชกตัวใหญ่ที่รูปร่างทัดเทียมกัน ถือเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีที่สุด ก่อนที่เขาจะไปเจอกับ แอนโธนี โจชัว สเปนเซอร์ บราวน์ (Spencer Brown) ผู้จัดการของฟิวรี ยืนยันว่าพวกเขาไม่สามารถประมาท หรือพลาดท่าในไฟต์นี้ได้อย่างเด็ดขาด

ฟิวรีกล่าวกับสื่อมวลชนว่า เขารู้สึกสงบและมีความสุขมาก ที่ได้มาใช้ชีวิตและฝึกซ้อมในประเทศไทยตั้งแต่เดือนธันวาคม อากาศที่อบอุ่นช่วยฟื้นฟูร่างกายของเขาได้ดีเยี่ยม และการชกในเวทีขนาด 1,500 ที่นั่ง ก็เป็นประสบการณ์ที่แชมป์โลกคนอื่นคงไม่กล้าทำ

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ไม่มีถ่ายทอดสด แต่รอชมได้ทาง Netflix

เรื่องที่น่าประหลาดใจสำหรับแฟนมวยทั่วโลกคือ ศึกที่พัทยาครั้งนี้จะไม่มีการถ่ายทอดสดให้ชมทางโทรทัศน์ แฟนๆ ที่ไม่ได้เข้าไปดูในสนาม จะต้องรอชมภาพบรรยากาศผ่านซีรีส์สารคดี “At Home with the Furys” ซีซั่น 3 บนสตรีมมิ่ง Netflix

การตัดสินใจนี้เน้นไปที่การสร้างคอนเทนต์สำหรับซีรีส์ มากกว่าการขายลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดกีฬาทั่วไป ทำให้ใครก็ตามที่มีตั๋วเข้าชม จะกลายเป็นกลุ่มคนเพียง 1,500 คน ที่ได้เห็นการชกของยอดมวยโลกบนเวทีพัทยาแบบใกล้ชิดที่สุด

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ข่าวกีฬา Sports

เชียงรายเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวิ่งสุดยิ่งใหญ่ Doitung Sky Race 2026 โดยมีนักวิ่งเข้าร่วมกว่า 800 คน

Published

1 week ago

on

July 20, 2026

By

เชียงรายเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวิ่งสุดยิ่งใหญ่ Doitung Sky Race 2026 โดยมีนักวิ่งเข้าร่วมกว่า 800 คน

ทางหลวงกำลังปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 1020 สายเชียงราย-เชียงของ ให้เป็น 4 เลน เพื่อการค้าข้ามพรมแดนที่ดีขึ้น">เชียงราย – เมื่อช่วงเช้าตรู่ของวันที่ 19 กรกฎาคม 2569 จังหวัดเชียงรายได้จัดงานวิ่งครั้งยิ่งใหญ่ ภายใต้ชื่อ DOITUNG SKY RACE 2026 อย่างเป็นทางการ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมโครงการเมืองกีฬา หรือ Sports City ของจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีนายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการเปิดงานและปล่อยตัวนักวิ่ง

ประเด็นสำคัญ

  • งานวิ่ง DOITUNG SKY RACE 2026 จัดขึ้นที่เชียงราย เพื่อตอกย้ำศักยภาพการเป็นเมืองกีฬา (Sports City) ของจังหวัด
  • มีนักวิ่งเข้าร่วมท้าทายความสามารถกว่า 800 คน ในระยะฮาล์ฟมาราธอน 21 กม. และมินิมาราธอน 12 กม.
  • เส้นทางวิ่งเต็มไปด้วยความสวยงามของธรรมชาติ โดยมีจุดเส้นชัยอยู่ที่บริเวณหน้าพระตำหนักดอยตุง

การแข่งขันครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นในเวลา 06.00 น. ณ บริเวณบริษัท ดอยตุง จำกัด ซึ่งเป็นจุดขึ้นรถไปยังพระตำหนักดอยตุง นักวิ่งทุกคนต่างตื่นเต้นและพร้อมท้าทายขีดจำกัดของตัวเอง นอกจากผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว ยังมีนายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายส่งเสริมกีฬา มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีด้วย

บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและรอยยิ้มของเหล่านักวิ่งกว่า 800 ชีวิต ทั้งนักวิ่งหน้าใหม่และมืออาชีพต่างมารวมตัวกันที่นี่ นอกจากนี้ยังมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาร่วมงานอย่างคับคั่ง ทำให้กิจกรรมนี้ยิ่งใหญ่สมการรอคอยอย่างแท้จริง

เชียงรายเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวิ่งสุดยิ่งใหญ่ Doitung Sky Race 2026 โดยมีนักวิ่งเข้าร่วมกว่า 800 คน

ยกระดับเชียงรายสู่การเป็นเมืองกีฬา

นายสงค์ศักย์ คำดีรุ่งริรัตน์ ผอ.กกท.ภาค 5 เชียงใหม่ ได้เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์หลักของการจัดงานในครั้งนี้ การแข่งขัน DOITUNG SKY RACE ถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาเชียงรายให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านกีฬาชั้นนำ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายที่ต้องการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

การจัดกิจกรรมกีฬาลักษณะนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้คนมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่อีกด้วย นักท่องเที่ยวและนักวิ่งต่างได้พักผ่อนและจับจ่ายใช้สอยในจังหวัดเชียงราย สิ่งนี้ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เชียงใหม่นิวส์ ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของข่าวนี้

เชียงรายเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวิ่งสุดยิ่งใหญ่ Doitung Sky Race 2026 โดยมีนักวิ่งเข้าร่วมกว่า 800 คน

เส้นทางท้าทายและจุดหมายที่สวยงาม

สำหรับการแข่งขันแบ่งออกเป็นสองระยะทางหลัก ได้แก่ ฮาล์ฟมาราธอนระยะ 21 กิโลเมตร และมินิมาราธอนระยะ 12 กิโลเมตร เส้นทางวิ่งถูกออกแบบมาให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ตลอดเส้นทางนักวิ่งจะได้สัมผัสกับอากาศที่สดชื่นและสายหมอกยามเช้าที่ปกคลุมภูเขาอย่างสวยงาม

หลังจากวิ่งผ่านเส้นทางที่ท้าทาย นักวิ่งทุกคนจะเข้าสู่จุดเส้นชัยที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าพระตำหนักดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง ความงดงามของพระตำหนักและธรรมชาติรอบข้าง ถือเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จที่คุ้มค่าเหนื่อยสำหรับทุกคน

เชียงรายเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวิ่งสุดยิ่งใหญ่ Doitung Sky Race 2026 โดยมีนักวิ่งเข้าร่วมกว่า 800 คน

อนาคตของการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในภาคเหนือ

ความสำเร็จของงานวิ่งในปีนี้ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของจังหวัดเชียงรายในการจัดงานระดับประเทศ ทั้งการจัดการที่ยอดเยี่ยมและเส้นทางที่ได้มาตรฐานสากล ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทำให้กิจกรรมนี้ผ่านไปได้อย่างราบรื่นและน่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง

ในอนาคตคาดว่าจะมีกิจกรรมดีๆ แบบนี้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักกีฬาจากทั่วทุกมุมโลก หากใครที่พลาดงานในปีนี้ เตรียมฟิตร่างกายให้พร้อมและรอติดตามข่าวสารสำหรับการแข่งขันในครั้งต่อไปได้เลย รับรองว่าสนุกและท้าทายไม่แพ้กันแน่นอน

ประเด็นสำคัญ

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ด่วน! บ้านสองชั้นในจังหวัดพะเยาถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมด ทำให้ครอบครัวหนึ่งที่มีสมาชิก 6 คนไร้ที่อยู่อาศัย
ข่าวอาชญากรรม - Crime14 hours ago

ด่วน! บ้านสองชั้นในจังหวัดพะเยาถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมด ทำให้ครอบครัวหนึ่งที่มีสมาชิก 6 คนไร้ที่อยู่อาศัย
แชมป์ประจำภูมิภาคโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยม Chiang Rai Taekwondo Championship 2026
ข่าวกีฬา Sports15 hours ago

แชมป์ประจำภูมิภาคโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยม Chiang Rai Taekwondo Championship 2026
กรมทางหลวงกำลังปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 1020 สายเชียงราย-เชียงของ ให้เป็น 4 เลน เพื่อการค้าข้ามพรมแดนที่ดีขึ้น
เชียงราย - Chiang Rai News15 hours ago

กรมทางหลวงกำลังปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 1020 สายเชียงราย-เชียงของ ให้เป็น 4 เลน เพื่อการค้าข้ามพรมแดนที่ดีขึ้น
ลิเวอร์พูล พบ ซันเดอร์แลนด์
ฟุตบอล1 day ago

ลิเวอร์พูล ประเดิมยุค อิราโอลา สุดหรู อัด ซันเดอร์แลนด์ 4-2
บทสรุปดราม่ารถไฟฟ้า BTS! นักเรียนอิตาลีขอโทษสาวไทย ยอมรับผิดและจ่ายค่าปรับตามกฎหมาย
ข่าว - News2 days ago

บทสรุปดราม่ารถไฟฟ้า BTS! นักเรียนอิตาลีขอโทษสาวไทย ยอมรับผิดและจ่ายค่าปรับตามกฎหมาย
มหาวิทยาลัยภาคเหนือของประเทศไทยผนึกกำลังส่งเสริมสิ่งทอไทยท้องถิ่น
ข่าวธุรกิจ Business2 days ago

มหาวิทยาลัยภาคเหนือของประเทศไทยผนึกกำลังส่งเสริมสิ่งทอไทยท้องถิ่น
คนขับรถบรรทุกถูกจับกุมในจังหวัดเชียงราย
เชียงราย - Chiang Rai News2 days ago

คนขับรถบรรทุกถูกจับกุมในจังหวัดเชียงราย: ด่านตรวจของตำรวจยึดยาไอซ์ได้ 58 กิโลกรัม
ดราม่าเดือดบนรถไฟฟ้า! สาวไทยปะทะเดือดนักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่งเสียงดัง-อ้างนำเงินเข้าประเทศ
ข่าว - News3 days ago

เกิดเหตุการณ์ดราม่าสุดเดือดบนรถไฟฟ้า BTS! หญิงชาวไทยปะทะคารมอย่างดุเดือดกับนักท่องเที่ยวต่างชาติเรื่องเสียงดัง
เปิดแล้ว! "ผกาดจาดนัก ปี 2" พลิกโฉมกาดหลวงเชียงรายสู่พิพิธภัณฑ์ศิลปะมีชีวิต
เชียงราย - Chiang Rai News3 days ago

เปิดแล้ว! “ผกาดจาดนัก ปี 2” พลิกโฉมกาดหลวงเชียงรายสู่พิพิธภัณฑ์ศิลปะมีชีวิต
เตือนภัยด่วน! กรมอุตุฯ เตือนเชียงรายและเชียงใหม่ ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
เชียงราย - Chiang Rai News3 days ago

เตือนภัยด่วน! กรมอุตุฯ เตือนเชียงรายและเชียงใหม่ ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
การไล่ล่าของตำรวจจบลงด้วยความหายนะ เมื่อผู้ต้องสงสัยขับรถชนโชว์รูมรถยนต์ในจังหวัดลำปาง
ข่าวอาชญากรรม - Crime4 weeks ago

การไล่ล่าของตำรวจจบลงด้วยความหายนะ เมื่อผู้ต้องสงสัยขับรถชนโชว์รูมรถยนต์ในจังหวัดลำปาง
ปิดคดีสลดพัทยา! หนุ่มออสซี่รับสารภาพ ฆ่าสาว 17 ยัดกระเป๋า อ้างทำไปเพื่อป้องกันตัว
ข่าวอาชญากรรม - Crime4 weeks ago

ปิดคดีสลดพัทยา! หนุ่มออสซี่รับสารภาพ ฆ่าสาว 17 ยัดกระเป๋า อ้างทำไปเพื่อป้องกันตัว
เชียงรายพร้อมก้าวสู่ความเจริญรุ่งเรือง! ผลักดันการเปลี่ยนเชียงของและเชียงแสนให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์อาเซียน-จีนตอนใต้
ข่าวธุรกิจ Business4 weeks ago

เชียงรายพร้อมก้าวสู่ความเจริญรุ่งเรือง! ผลักดันการเปลี่ยนเชียงของและเชียงแสนให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์อาเซียน-จีนตอนใต้
เชียงราย
เชียงราย - Chiang Rai News4 weeks ago

อุทยานแห่งชาติเชียงรายปิดให้บริการช่วงฤดูฝน: ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน
ตำรวจไซเบอร์บุกทลายเว็บไซต์พนันออนไลน์ในจังหวัดเชียงราย จับกุมผู้ต้องสงสัย 6 ราย
เชียงราย - Chiang Rai News4 weeks ago

ตำรวจไซเบอร์บุกทลายเว็บไซต์พนันออนไลน์ในจังหวัดเชียงราย จับกุมผู้ต้องสงสัย 6 ราย
การยึดเงินสด 23 ล้านบาทที่ด่านชายแดนเชียงรายได้จุดชนวนให้มีการสอบสวนอย่างเร่งด่วน
เชียงราย - Chiang Rai News4 weeks ago

การยึดเงินสด 23 ล้านบาทที่ด่านชายแดนเชียงรายได้จุดชนวนให้มีการสอบสวนอย่างเร่งด่วน
หญิงชาวจีนคนหนึ่งถูกจับกุมในจังหวัดเชียงใหม่ ในข้อหาฉ้อโกงประชาชนเป็นเงินกว่า 540 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในรูปแบบการหลอกลวงด้านการลงทุน
เชียงใหม่ - Chiang Mai4 weeks ago

หญิงชาวจีนคนหนึ่งถูกจับกุมในจังหวัดเชียงใหม่ ในข้อหาฉ้อโกงประชาชนเป็นเงินกว่า 540 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในรูปแบบการหลอกลวงด้านการลงทุน
ตำรวจยึดยาเคตามีน 529 กิโลกรัมในจังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง
เชียงราย - Chiang Rai News4 weeks ago

ตำรวจยึดยาเคตามีน 529 กิโลกรัมในจังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง
สุดระทึก! น้ำท่วมฉับพลันในจังหวัดเชียงรายสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับถนนเชียงแสน-เชียงของ
เชียงราย - Chiang Rai News4 weeks ago

สุดระทึก! น้ำท่วมฉับพลันในจังหวัดเชียงรายสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับถนนเชียงแสน-เชียงของ
สะพัดเอกสารอ้างมี “สถานีดักฟังลับ” ใกล้กรุงเทพฯ พาดพิงหลายประเทศอาเซียน โซเชียลตั้งคำถามข้อเท็จจริง
ข่าว - News4 weeks ago

สะพัดเอกสารอ้างมี “สถานีดักฟังลับ” ใกล้กรุงเทพฯ พาดพิงหลายประเทศอาเซียน โซเชียลตั้งคำถามข้อเท็จจริง

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