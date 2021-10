สุดปัง! ภาพยนตร์โฆษณาใหม่ล่าสุดจาก DirectAsia ชุด ‘ความสัมพันธ์ออนไลน์’ ชูจุดเด่น “รับสายไวภายใน 5 วินาที โทรกลับไวภายใน 30 วินาที ถึงที่เกิดเหตุไว 30 นาที และการซ่อมจนกว่าจะพอใจ”

“DirectAsia” ผู้นำด้านนวัตกรรมประกันภัยรถยนต์ออนไลน์ ได้เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุด ‘ความสัมพันธ์ออนไลน์’ ใหม่ล่าสุด พร้อมปรับ Tagline ตอกย้ำจุดยืนแบรนด์ที่มุ่งเน้นด้านงานบริการเหนือระดับตั้งแต่จุดเริ่มต้นในการติดต่อลูกค้า ถึงบริการงานซ่อม “ไดเร็ค เอเชีย เราพร้อมอยู่กับคุณตั้งแต่ต้นจนจบ” โดยสามารถรับชมพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2564

ความท้าทายของทีมงาน ไดเร็ค เอเชีย กับโจทย์ใหญ่ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ในปี 2564 แบรนด์ยังคงต้องขับเคลื่อนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ถึงแม้จะเป็นประกันรถยนต์ออนไลน์ แต่ลูกค้าก็ไม่ต้องกังวลใด ๆ เพราะเราจะคอยดูแลคุณในทุกขั้นตอน ด้วยความใส่ใจทุกขั้นตอนของการบริการที่ทันสมัย การให้ความช่วยเหลือที่ทันท่วงทีแก่ผู้ขับขี่ และการดูแลบริการหลังการขาย เพื่อการนำเสนอประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า สร้างแบรนด์ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ไดเร็ค เอเชีย จึงได้สะท้อนความมุ่งมั่นผ่านการนำเสนอในภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ ความยาว 60 วินาทีทางช่องทางออนไลน์ และความยาว 15 วินาที 3 เรื่องในช่องทางทีวี ได้แก่ รับสายภายใน 5 วินาที/โทรกลับไวภายใน 30 วินาที ถึงที่เกิดเหตุไว 30 นาที และการซ่อมจนกว่าจะพอใจ ซึ่งร้อยเรียงภายใต้คอนเซ็ปต์ “ความสัมพันธ์ออนไลน์” เสริมกรอบความชัดเจนในเรื่องของบริการขึ้นอีกขั้น

นอกจากนี้ภาพยนตร์โฆษณาตัวล่าสุด ยังเตรียมบุกตลาดประกันรถยนต์ออนไลน์สำหรับคนรุ่นใหม่ ด้วยการเกาะเทรนด์ฮิตจากรายการที่ให้คำปรึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ หรือคลื่นวิทยุ ซึ่งกำลังเป็นกระแสนิยมในขณะนี้ ควบคู่กับการถ่ายทอดผ่าน ผู้จัดรายการวิทยุตัวจริงอย่าง ดีเจเจ็ม จิตตริน กุลกัลยาดี มาร่วมสร้างสีสันพร้อมไปกับสร้างการรับรู้แบรนด์ (Brand awareness) ที่เน้นเรื่องของบริการที่ตามใจผู้บริโภค พิถีพิถันในการให้ความช่วยเหลือ และตั้งมั่นในการดูแลตั้งแต่ยังไม่เริ่มเป็นลูกค้าจนกระทั่งแจ้งเคลม นำรถยนต์เข้าซ่อม

คุณกุลทิพย์ ขอเจริญ ผู้จัดการแบรนด์ ไดเร็ค เอเชีย (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า “สำหรับการสื่อสารแบรนด์ ไดเร็ค เอเชีย ผ่านภาพยนตร์โฆษณาในครั้งนี้ เราสะท้อนทั้ง Customer Insight และ Pain Point ของผู้ซื้อประกันรถยนต์

มู้ดและโทนของโฆษณาจึงมีกลิ่นอายของความเป็นรายการที่ให้คำปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ ระหว่างดีเจ และผู้ที่โทรเข้าไปพูดคุย ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในขณะนี้”

“ซึ่งธีมเรื่องทั้งหมด เกี่ยวกับความไม่มั่นใจของผู้บริโภคในการเลือกทำประกันรถยนต์ออนไลน์กับบริษัทประกันภัย ที่คาบเกี่ยวกับเรื่องของความรัก แปลง่าย ๆ ก็คือ เราเปรียบเทียบประกันรถเสมือนความสัมพันธ์ออนไลน์ หรือความรักออนไลน์ ที่คุณอาจรู้สึกคาดเดาได้ยาก และไม่รู้ว่ามีอยู่จริงหรือไม่ จนกว่าจะได้เห็นสิ่งที่เรามอบให้ เหมือนดูใจกันไปก็จะเห็นความจริงใจจากเรานั่นเอง

ทั้งนี้เราได้เลือกนักแสดงที่เป็นผู้หญิง เพื่อต้องการสื่อให้เห็นว่าแม้ลูกค้าจะไม่ถนัดเรื่องรถยนต์ แต่ยังมี ไดเร็ค เอเชีย คอยช่วยดูแลในทุกมิติของรถยนต์เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการประสานงานซ่อมจนกว่าลูกค้าจะพอใจ เคลมไวถึงจุดเกิดเหตุภายใน 30 นาที ติดต่อกลับทันทีใน 5 วินาที จำนวนอู่บริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ช่างซ่อมที่มีฝีมือเฉพาะทาง หรือสิทธิพิเศษที่คัดสรรมาเพื่อลูกค้าคนสำคัญ และการรับประกันงานซ่อมทั้งตัวถังและงานสี”

นอกจากการตีโจทย์ของ ไดเร็ค เอเชีย เพื่อให้ได้ภาพยนตร์โฆษณาที่เข้มข้นแล้ว ยังต้องยอมรับในสปิริตอันแรงกล้าของกองถ่าย รวมถึงทีมงานผู้เกี่ยวข้อง เพราะอย่างที่ทราบกันดีว่าสถานการณ์โควิด-19 ที่แพร่ระบาดขณะนี้ คือกำแพงอันยิ่งใหญ่ที่เป็นอุปสรรทั้งด้านการจัดสรรเวลาที่มีอย่างจำกัด จำนวนคนที่ต้องควบคุม และการรัดกุมสภาพแวดล้อมให้อยู่ในมาตรการความปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุขตลอดเวลา สุดท้ายแล้วปลายทางของความสำเร็จที่ได้มา คือผลงานคุณภาพสู่จอโทรทัศน์ และบนจอมือถือของคนไทยทั่วประเทศ

จากความตั้งใจที่จะส่งมอบประกันรถยนต์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ไดเร็ค เอเชีย ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ ในสาขา ‘บริษัทที่มีความคิดริเริ่มด้านประกันภัยรถยนต์แห่งปี (Motor Insurance Initiative of the Year) – ประเทศไทย’ จาก Motor Insurance Initiative การเป็นโบรกเกอร์ประกันภัยรถยนต์อันดับ 1 ในใจผู้บริโภค ด้วยบริการ Easy Quote, Easy Renewal และ Easy Fix ตอกย้ำภาพลักษณ์บริษัทที่เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมประกันภัย รวมถึงบริษัทที่มีความคิดริเริ่มด้านประกันภัยรถยนต์ พร้อมให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั่วภูมิภาคในประเทศไทย

ติดตามความเข้มข้นของภาพยนต์โฆษณาชุด “ความสัมพันธ์ออนไลน์” ได้ที่ Facebook: DirectAsia Thailand YouTube: DirectAsia Thailand และบนโทรทัศน์ วันที่ 20 ตุลาคม 2564 สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-767-7777 หรือ https://www.directasia.co.th/