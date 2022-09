“แป้งอรจิรา” ถูกชาวเน็ตบุกโจมตี หลังสาวแฉนางเอก ป. อาหารกระเซ็น แต่ถูกดุ

งานเขเข้า นักแสดงสาว “แป้งอรจิรา” ชาวเน็ตแห่บุกไอจีคอมเมนต์สนั่น หลังสาวแฉ ดารา ป. ทำอาหารกระเด็นใส่ แต่ดันถูกด่า

กลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาทันที เมื่อสาวรายหนึ่งเผยเรื่องราวใน TikTok ของตน เล่าว่าไปทานอาหารบุฟเฟ่ต์หรูใจกลางเมืองเป็นมิชลินสตาร์ แล้วโดนดาราคนหนึ่งชื่อเล่นว่า ป. ชื่อจริง อ. ทำอาหารตกใส่เสื้อผ้าเลอะ เพราะมันแต่คุยเล่น ได้เอ่ยขอโทษคำเดียวว่า “sorry” เจ้าตัวรู้สึกไม่ได้แสดงถึงความจริงใจ จึงมองหน้าไม่ตอบรับคำขอโทษ แต่อีกฝ่ายด่าสวนกลับมาว่า “No manners”

เขาขอโทษเราพูดว่า sorry เรามองหน้าเขา ไม่ตอบ เพราะเราสตั้นอยู่ มัวแต่เล่นกันอยู่ได้จนกระเด็นมาโดนเสื้อผ้าเราเลอะหมดเลย แล้วมองหน้าชีว่าเอ๊ะ เขาเป็นดาราหรือเปล่า

แล้วอย่างที่ 2 คือ การขอโทษคำเดียวด้วยการพูด sorry มันยังไม่ได้แสดงถึงความจริงใจ จริงๆ เขาควรจะถามพี่ว่าเป็นอะไรไหม Are you OK? เสื้อผ้าสีขาวด้วยเลอะไหมคะ เขาเป็นดารามันจะดูน่ารักมากเลย เราก็จะหายโกรธทันที แต่เนี๊ยะ sorry คำเดียว เราก็มองหน้านาง ไม่ได้ตอบ

แค่เราไม่ตอบ มันด่าฉันเลยนะว่า No manners พี่ก็ด่ามันกลับสิว่า Why you say other people No manners? Do you think people don’t understand what you say? มันก็เลยด่าพี่ใหม่เป็นภาษาไทยว่า “ไม่มีมารยาท” พี่ก็เลยด่ามันกลับว่า “คุณนั้นแหละไม่มีมารยาท

งานนี้ชาวเน็ตโฟกัสที่นางเอก “แป้ง อรจิรา” พร้อมคอมเมนต์เป็นไอจีส่วนตัวถามว่าดาราดังขนาดนี้มั้ย ในขณะที่หญิงสาวไม่ได้ออกมาชี้แจงประเด็นนี้แต่อย่างใด

Related CTN News:

Hanoi Lottery 13 September 2022

Live Laos Lottery 12 September 2022, update as fast as possible