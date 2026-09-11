ข่าวธุรกิจ Business
AUX เปิด ตัวครั้งแรกใน งาน IFA พร้อม นำเสนอโซลูชันด้านอากาศที่ขับเคลื่อนด้วย AI สู่กรุงเบอร์ลิน
งานแสดงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคระดับโลก IFA 2026 ที่กรุงเบอร์ลิน ซึ่ง ปิดฉากลงเมื่อวันที่ 8 กันยายน ได้นำเสนอปรัชญา “AI FOR AIR” โดยการสร้าง อุปกรณ์แห่งอนาคต ที่ขับเคลื่อนด้วย AI จำนวน 5 ชิ้น โซนการอยู่อาศัย นิทรรศการนี้จัดแสดงผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงซีรีส์ i9 เครื่องปรับอากาศแบบพกพา และปั๊มความร้อน R290 ซึ่งครอบคลุมสถานการณ์ที่หลากหลายสำหรับการใช้งานทั้งในที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์ ด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมมากขึ้น AUX ได้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งด้านนวัตกรรมของการผลิตอัจฉริยะของจีน
นอกจากนี้ ยังเป็นครั้งแรกที่ AUX นำทรัพย์สินทางปัญญาของแมนเชสเตอร์ซิตี้มาจัดแสดงในงานนิทรรศการระดับนานาชาติ หลังจากประกาศอย่างเป็นทางการถึงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระดับโลกกับสโมสร
ความต้องการ ระดับโลก ออกแบบ มา เพื่อตลาดท้องถิ่น
ฤดูร้อนปีนี้ ความร้อนจัดแผ่ปกคลุมทั่วยุโรป อาคารเก่าหลายแห่งยากต่อการปรับปรุง และต้องการเครื่องปรับอากาศที่ทำงานเงียบ ทำให้ข้อจำกัดในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศกลายเป็นปัญหาใหญ่สำหรับผู้บริโภคในท้องถิ่น เครื่องปรับอากาศแบบพกพาของ AUX ได้รับการออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ ด้วยข้อดี ” ไม่ต้องติดตั้ง และเสียงรบกวนต่ำ” ด้วยเทคโนโลยีการระเหยน้ำอัตโนมัติของคอนเดนเซอร์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ พร้อมถังเก็บน้ำขนาด 400 มล. ทำให้สามารถใช้งานได้นานถึง 12 ชั่วโมงโดยไม่ต้องเทน้ำทิ้ง ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัดและจัดเก็บง่าย นอกจากนี้ AUX ยังได้ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีขนาดกะทัดรัดยิ่งขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มความจุในการบรรจุต่อตู้คอนเทนเนอร์ได้ถึง 26% สิ่งนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งและลดต้นทุนโลจิสติกส์ต่อหน่วยได้อย่างมาก และให้การสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพสำหรับ การจัดส่ง ขนาดใหญ่ ไปยังตลาดยุโรป
สำหรับสภาพอากาศหนาวจัดในยุโรปเหนือ เครื่องทำความร้อนแบบแยกส่วนอุณหภูมิต่ำพิเศษของ AUX สามารถทำงานได้อย่างเสถียรที่อุณหภูมิต่ำถึง -40°C โดยให้กำลังการทำความร้อนสูงสุด 8 กิโลวัตต์ ซึ่งช่วยแก้ปัญหาความท้าทายของอุตสาหกรรมในเรื่องความร้อนไม่เพียงพอและประสิทธิภาพที่ไม่เสถียรในภูมิภาคที่หนาวจัด และให้ความร้อนที่เชื่อถือได้ในทุกสภาพอากาศสำหรับครัวเรือนในกลุ่มประเทศนอร์ดิก
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสีเขียวและคาร์บอนต่ำของยุโรป เครื่องปั๊มความร้อน R290 ซึ่งใช้สารทำความเย็นจากธรรมชาติ จึงเป็นจุดเด่นในบูธ ผลิตภัณฑ์นี้ให้ความร้อนเต็มกำลังที่อุณหภูมิ -7°C โดยมีอุณหภูมิน้ำออกสูงสุด 80°C และรองรับ การเชื่อมต่อ แบบเรียงลำดับ ประกอบด้วย หลายยูนิต ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่มีอำนาจของยุโรปหลายแห่ง รวมถึง ErP, Keymark, CE และ BAFA ซึ่ง สอดคล้องกับ มาตรฐานด้านประสิทธิภาพพลังงานและการเข้าถึงตลาดที่เข้มงวดของยุโรป อย่างครบถ้วน และมีส่วนช่วยในการยกระดับการ ใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในตลาด ยุโรป
ในฐานะผลิตภัณฑ์ตัวแทนในงาน IFA เครื่องปรับอากาศ AUX AI รุ่น i9 ได้รับรางวัล “ความสำเร็จด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ประจำปี 2026” ซึ่งนำปรัชญา “AI เพื่ออากาศ” มาสู่สถานการณ์จริง
ผลิตภัณฑ์นี้มาพร้อมเทคโนโลยี AI อัจฉริยะ 7 อย่าง ช่วยให้ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น การไหลของอากาศ การฟอกอากาศ และความสดชื่นได้อย่างแม่นยำใน 5 มิติ ทำให้สามารถจัดการอากาศได้เพียงสัมผัสเดียว AUX ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมที่สำคัญ 2 รายการ ได้แก่ L4 ได้รับการรับรองด้านระบบอัจฉริยะและการรับรองด้านเสียงอัจฉริยะระดับ L5 เซ็นเซอร์ TVOC ความแม่นยำสูงแบบบูรณาการจะตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในอาคารแบบเรียลไทม์ ควบคู่กับระบบระบายอากาศบริสุทธิ์ที่ควบคุมด้วย AI ซึ่งจะหมุนเวียนอากาศภายในและภายนอกอาคารเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น
ด้วย “รับรู้-ตัดสินใจ-ดำเนินการ-บริการ” เป็นแกนหลัก เครื่องปรับอากาศ AUX AI i9 ใช้ระบบตรวจจับแบบหลายมิติที่ครอบคลุมและสถาปัตยกรรมกำหนดตารางเวลา AI ทั้งเครื่องเพื่อรวบรวม ประมวลผล และประมวลผลข้อมูลแบบหลายมิติอย่างชาญฉลาด รวมถึงความรู้สึกของร่างกายมนุษย์และคุณภาพอากาศภายในอาคาร สิ่งนี้ผลักดันให้เครื่องปรับอากาศก้าวไปสู่การยกระดับเทคโนโลยีแบบเต็มรูปแบบจาก “การตอบสนองแบบพาสซีฟ” ไปสู่ “การตรวจจับแบบแอคทีฟ”
จาก “เครื่องมือควบคุมอุณหภูมิ” สู่ “การจัดการอากาศแบบครบวงจร” นี่ไม่ใช่เพียงแค่การอัปเกรดผลิตภัณฑ์ชิ้นเดียว แต่เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของ AUX ที่ว่า อนาคตของเครื่องปรับอากาศอยู่ที่โซลูชันอากาศอัจฉริยะสำหรับทั้งบ้าน ซึ่งสามารถให้บริการสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเชิงรุก
ความเป็นผู้นำสองด้านทั้ง ด้าน การขายและชื่อเสียง : ความแข็งแกร่งของแบรนด์ ที่ได้รับการยืนยันจากตลาดโลก
ท้ายที่สุดแล้ว เทคโนโลยีจะต้องผ่านการทดสอบจากตลาด
ผล การ รับรอง ของ Frost & Sullivan บริษัท AUX ได้ รับการจัดอันดับที่ 3 ในด้าน ปริมาณ ยอด ขาย สะสม ของ เครื่อง ปรับอากาศ แบบ แยก ส่วน สำหรับ ใช้ ใน ครัวเรือน ทั่ว โลก เป็น เวลาเจ็ด ปี (2018-2024) และเป็นผู้นำด้านยอดขายเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะทั่วโลกเป็นเวลาสองปีติดต่อกัน (2024–2025 ) ปัจจุบัน AUX ให้บริการ ในกว่า 160 ประเทศและภูมิภาค และในกลุ่มประเทศที่มีกำลังการผลิตเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนมากที่สุด 10 อันดับแรก AUX ครองอันดับหนึ่งใน 3 ประเทศ
เบื้องหลังความสำเร็จนี้คือการสร้างขีดความสามารถระดับโลกอย่างเป็นระบบในด้านการวิจัยและพัฒนา การผลิต การขาย และบริการ ปัจจุบัน AUX ได้จัดตั้งบริษัทขายในท้องถิ่นใน 11 ประเทศ พร้อมทีมปฏิบัติการในพื้นที่ โดยใช้ประโยชน์จากจุดบริการกว่า 5,700 แห่งทั่วโลก AUX ได้สร้างระบบบริการหลังการขายในต่างประเทศที่สามารถตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใน 24-48 ชั่วโมง ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่สำคัญของอุตสาหกรรมในตลาดต่างประเทศที่ว่า “ให้ความสำคัญกับการขายแต่ละเลยบริการหลังการขาย” ด้วยความสามารถแบบบูรณาการด้านการวิจัยและพัฒนา การผลิต การขาย และบริการ AUX จึงยังคงเสริมสร้างชื่อเสียงระดับโลกควบคู่ไปกับการเติบโตของปริมาณการขายและมูลค่าแบรนด์อย่างต่อเนื่อง
รากฐานการผลิตอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนการขยายธุรกิจไปทั่วโลก
เบื้องหลังผลการดำเนินงานทางการตลาดที่ยอดเยี่ยมและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ คือระบบการวิจัยและพัฒนาและการผลิตที่ครอบคลุม AUX ได้สร้างขีดความสามารถแบบครบวงจร ตั้งแต่ส่วนประกอบหลักไปจนถึงหน่วยผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ซึ่งเป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับการส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงไปทั่วโลก
ในแง่ของกำลังการผลิตและโครงสร้างการวิจัยและพัฒนา AUX ดำเนินงานฐานการผลิตทั่วโลก 7 แห่ง และศูนย์วิจัยและพัฒนา 3 แห่งในหนิงโป จูไห่ และญี่ปุ่น ซึ่งช่วยให้เกิดการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างการวิจัยและพัฒนาทั่วโลก การผลิตในท้องถิ่น และการจัดส่งทั่วโลก โรงงานอัจฉริยะหนิงโปเป็นที่รู้จักในฐานะ “โรงงานอัตโนมัติเต็มรูปแบบ” ในเดือนมิถุนายน 2568 AUX และพานาโซนิคได้ร่วมกันก่อตั้งฐานการผลิตคอมเพรสเซอร์ในอู่หู โดยมีกำลังการผลิตรวมที่วางแผนไว้ 30 ล้านหน่วย ทำให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในส่วนประกอบหลักของเครื่องปรับอากาศด้วยเทคโนโลยีคอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์ DC
ณ เดือนมีนาคม 2568 AUX ได้สะสมสิทธิบัตรทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับเครื่องปรับอากาศกว่า 12,000 รายการ จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหลักและการผลิตชิ้นส่วนสำคัญด้วยตนเอง ไปจนถึงการผลิตเครื่องปรับอากาศแบบครบวงจรอย่างชาญฉลาด AUX ได้ก้าวข้ามจาก “การผลิตแบบดั้งเดิม” ไปสู่ “การผลิตอัจฉริยะ” อย่างลึกซึ้ง
ใช้ประโยชน์จากความร่วมมือด้านกีฬาระดับโลกเพื่อสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
การขยายแบรนด์ไปทั่วโลกนั้นไม่ใช่แค่การส่งมอบสินค้าและบริการเท่านั้น แต่ยังต้องการความเชื่อมโยงทางอารมณ์ด้วย ทรัพย์สินทางปัญญาด้านกีฬาจึงเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับ AUX ในการเชื่อมโยงผู้บริโภคในต่างประเทศให้ห่างไกลกัน
ก่อนการเปิดงาน IFA ไม่นาน AUX ได้เซ็นสัญญาเป็นพันธมิตรระดับโลกและพันธมิตรด้านเครื่องปรับอากาศอย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้ ในงาน IFA นั้น AUX ได้นำความร่วมมือระดับโลกที่เพิ่งประกาศไปมาสู่ยุโรป ดึงดูดผู้เข้าชมรุ่นเยาว์จำนวนมากให้แวะมาชม และกลายเป็นหนึ่งใน “จุดดึงดูดผู้คน” ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในงานอย่างรวดเร็ว
ในฐานะสโมสรฟุตบอลชั้นนำระดับโลก แมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องจิตวิญญาณแห่งการแข่งขัน การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ แรงผลักดันที่ไม่หยุดยั้งเพื่อความเป็นเลิศ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการสำคัญของบริษัท AUX ที่ทุ่มเทให้กับเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศและการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องมากว่า 30 ปี ด้วยการใช้ประโยชน์จากอิทธิพลของแมนเชสเตอร์ซิตี้ AUX ได้สร้างสะพานเชื่อมการสื่อสารแบรนด์ข้ามภูมิภาคและข้ามวัฒนธรรม ฉายภาพแบรนด์ที่ล้ำหน้าทางเทคโนโลยี ทะเยอทะยาน และมีคุณภาพสูงสู่สายตาชาวโลก ประสบความสำเร็จอย่างครอบคลุมตั้งแต่การส่งออกผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการยกระดับแบรนด์
การเข้าร่วมงาน IFA 2026 เป็นการแสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์ระดับโลกของ AUX อย่างเข้มข้น ผ่าน การปรับตัวให้เข้ากับท้องถิ่นในยุโรป อย่าง ลึกซึ้งยิ่งขึ้น การพัฒนา เทคโนโลยี AI และ การขยายธุรกิจ ไปทั่ว โลก ด้วยความสามารถ ในการผลิต แบบบูรณาการ และ ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ด้านกีฬา AUX กำลัง ดำเนินตาม เส้นทาง ที่แตกต่าง และ ยั่งยืน สู่การเติบโตในระดับโลก โดยมุ่งมั่นที่จะ เป็น ผู้ ให้บริการ โซลูชัน ด้านอากาศ ชั้นนำระดับโลก
หนึ่งโลก หนึ่งเมือง หนึ่งอนาคต เมื่อมองไปข้างหน้า AUX ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาในระยะยาว เพื่อนำ ประสบการณ์การเดินทางทางอากาศ ระดับพรีเมียม ด้วย “AI for Air” ไปสู่ครอบครัวต่างๆ ทั่วโลกมากยิ่งขึ้น
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ข่าวธุรกิจ Business
TCCTA Contact Center Awards 2026: เฉลิมฉลองความสำเร็จครั้งสำคัญ
ฟุตบอลโลก 2026 รอบชิงชนะเลิศฟรี ใต้แสงดาว">กรุงเทพฯ – สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA : Thai Contact Center Trade Association) จัดงานมอบรางวัล TCCTA Contact Center Awards 2026 เพื่อยกย่องความเป็นเลิศและเชิดชูเกียรติแก่องค์กรและบุคลากรที่ร่วมผลักดันงานบริการคอนแทคเซ็นเตอร์ไทย โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Contact Center สมัยใหม่ในยุค Digital & AI” มุ่งผลักดันให้อุตสาหกรรมคอนแทคเซ็นเตอร์ของไทยปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว
นายศรัณย์ เวชสุภาพร นายกสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย เปิดเผยว่า ในยุคที่เทคโนโลยีหมุนไปอย่างรวดเร็ว โลกของคอนแทคเซ็นเตอร์ ไม่ได้วัดกันที่เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุด แต่วัดกันที่ความสามารถในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อเสริมศักยภาพให้ ‘คน’ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและใส่ใจยิ่งขึ้น เราต้องไม่ลืมว่าเทคโนโลยีเป็นเพียงตัวช่วย แต่ ‘ความจริงใจและความใส่ใจของมนุษย์’ คือหัวใจสำคัญที่จะชนะใจลูกค้าได้อย่างยั่งยืน สมาคมฯ มุ่งมั่นที่จะใช้เวที TCCTA Contact Center Awards เป็นกลไกในการยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการไทย ตั้งแต่ SMEs ไปจนถึงองค์กรชั้นนำ เพื่อให้ทุกองค์กรวิเคราะห์และพัฒนาตัวเองตั้งแต่วันแรกที่สมัคร พร้อมก้าวสู่การแข่งขันในระดับเอเชียแปซิฟิกได้อย่างเต็มภาคภูมิ
การประกวดในปีนี้ สะท้อนให้เห็นว่าหลายองค์กรปรับเปลี่ยนกลยุทธ์จากการใช้ AI แบบเต็มรูปแบบ เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร หันมาใช้ AI ในรูปแบบ Copilot หรือผู้ช่วยพนักงาน (AI-Assisted Human) แทน ซึ่งช่วยเพิ่มความเร็วในการทำงาน ควบคู่ไปกับการรักษาความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) ในตลาดที่มีการแข่งขันสูง นอกเหนือจากการใช้ CX Tech, GenAI หรือ Automation เราเน้นย้ำว่าหัวใจสำคัญของ Contact Center ยุคใหม่คือ “ความจริงใจและความใส่ใจของมนุษย์” องค์กรที่ประสบความสำเร็จต้องก้าวข้ามข้อจำกัดของระบบหรือระเบียบปฏิบัติที่ตายตัว มีกระบวนการพิเศษในการแก้ไขปัญหาฉุกเฉิน (Empowerment) เพื่อเปลี่ยนคอนแทคเซ็นเตอร์จากศูนย์รับเรื่องทั่วไป ให้กลายเป็น “ที่ปรึกษาที่สร้างความรักและความเชื่อมั่นต่อแบรนด์” อย่างแท้จริง
งานมอบรางวัล TCCTA Contact Center Awards 2026 มีองค์กรและบุคลากรส่งผลงานเข้าร่วมมากกว่า 100 โครงการ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ที่ให้ความสนใจการใช้ Contact Center เป็นกลยุทธ์หลักในการแข่งขัน สำหรับผลการตัดสินแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่
รางวัลประเภทบุคคล (Individual Awards) รวม 54 รางวัล แบ่งเป็นรางวัลยอดเยี่ยม 8 รางวัล และรางวัลดีเด่น 46 รางวัล มอบให้แก่นักบริหาร หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานโดดเด่น
รางวัลประเภทองค์กร (Corporate Awards) รวม 46 รางวัล แบ่งเป็นรางวัลสุดยอด Contact Center of the Year 2 รางวัล ได้แก่ บริษัท รู้ใจ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำหรับ Over 100 seats และ บริษัท บุญรอด ซัพพลายเชน จำกัด สำหรับ Under 100 seats พร้อมด้วยรางวัลระดับ Gold 17 รางวัล, Silver 15 รางวัล และ Bronze 12 รางวัล
ในปีนี้ มีบุคลากรและบริษัทชั้นนำระดับประเทศเข้าร่วมรับรางวัลอันทรงเกียรติกันอย่างคับคั่ง อาทิ อาทิ บริษัท รู้ใจ ประกันภัย จำกัด (มหาชน), บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส (ภาคเหนือของประเทศไทย">ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท บุญรอด ซัพพลายเชน จำกัด, บริษัท เทเลไดเร็ค เทเลคอมเมิร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด (TDCX), บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด, บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด, บริษัท วัน แบงค็อก จำกัด, ศูนย์บริการลูกค้าเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล, บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน), บริษัท ทรูทัช จำกัด และองค์กรชั้นนำอีกหลากหลาย
ไฮไลต์สำคัญในปีนี้ องค์กรที่ได้รับ รางวัลเหรียญทอง (Gold) ใน 5 สาขา ได้แก่ The Best Employee Engagement, The Best Technology Innovation, The Best Contact Center Operations, The Best Business Contribution และ The Best Customer Experience Contact Center จะได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าประกวดในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก “CCAPAC Award 2026” ซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศมาเลเซีย ในเดือนพฤศจิกายนนี้
สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและภาพบรรยากาศภายในงานประกาศรางวัล TCCTA Contact Center Awards 2026 ได้ที่เพจเฟซบุ๊ก Thai Contact Center Trade Association-TCCTA หรือ www.tccta.or.th
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ข่าวธุรกิจ Business
เลอ เมอริเดียน เชียงราย นำเสนอ “ARTEL” สถานที่พักผ่อนแห่งศิลปะสุดพิเศษ
ต้อนรับลมหนาวกับโปรโมชันห้องพักสุดพิเศษ Chiang Rai Winter Breeze เริ่มต้นเพียง 2,905++ บาท/คืน พร้อมเปิดประสบการณ์เปลี่ยน 13 ห้องพักเป็นแกลเลอรี ร่วมเวิร์กช็อปสุดสร้างสรรค์ สะสมสติกเกอร์แลกส่วนลดห้องอาหารและสปาด้วย Art Passport และเดินชิลตลาดคราฟต์ตลอดทั้งวัน
เชียงราย – โรงแรม ภาคเหนือของประเทศไทย">ประเทศไทย ครั้งที่ 79">เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท เชิญชวนเข้าชมงานศิลปะ “Artel by illus.illy.cei at Le Méridien Chiang Rai” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 ถึง 13 ตุลาคม 2569 ตอกย้ำดีเอ็นเอของแบรนด์ เลอ
เมอริเดียน ที่มุ่งเน้นงานดีไซน์อันมีเสน่ห์และการค้นพบวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยการปรับเปลี่ยนห้องพักจำนวน 13 ห้อง รวมถึงพื้นที่ส่วนกลางของรีสอร์ท ให้กลายเป็นพื้นที่จัดแสดงงานศิลปะสุดเอ็กซ์คลูซีฟ รวบรวมผลงานของศิลปินมากกว่า 45 ศิลปิน นำโดยกลุ่มศิลปินภาพวาดภาพประกอบรุ่นใหม่ของเชียงราย illus.illy.cei
ชื่อกลุ่ม illus.illy.cei มีที่มาจากคำว่า “Illustration” (การถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพวาด) ผสานกับคำว่า “illy” (ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากคำว่า Easily ที่สื่อถึงศิลปะที่เข้าถึงง่าย และคำว่า “อิลิ๊” ในภาษาถิ่นที่สื่อถึงความตื่นเต้นและลงตัว) พวกเขาคือการรวมตัวของกลุ่มศิลปินรุ่นใหม่ที่หลงใหลในการถ่ายทอดศิลปะร่วมสมัย ประสบการณ์ชีวิต ประเด็นสังคม และงานคาแรคเตอร์สุดชิค ผ่านผลงานภาพวาดที่สร้างสรรค์เพื่อเชื่อมโยงเสน่ห์ท้องถิ่นภาคเหนือเข้ากับมุมมองศิลปะระดับสากล
ตลอดการจัดงานทั้ง 5 วัน ตั้งแต่เวลา 09:00 – 18:00 น. แขกที่เข้าพักในรีสอร์ทและบุคคลทั่วไป สามารถเดินชมงานศิลปะภายในห้องพักที่ถูกเนรมิตให้เป็นสตูดิโอส่วนตัว พบปะพูดคุยกับศิลปินอย่างใกล้ชิด และเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง พร้อมรับ ของที่ระลึก DIY สุดพิเศษ ให้ผู้เข้าร่วมงานทุกคนได้ลงมือทำและนำกลับบ้านเป็นความทรงจำน่าประทับใจ
นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มความสนุกในการค้นพบศิลปะ ผู้ร่วมงานยังจะได้รับ Art Passport กิจกรรมสะสมตราประทับจากศิลปินตามห้องจัดแสดงต่างๆ เพื่อนำมาแลกรับส่วนลดและสิทธิพิเศษสำหรับห้องอาหาร เครื่องดื่ม และสปาภายในโรงแรมฯ
รวมถึงไฮไลต์พิเศษกับ ตลาดนัดงานศิลปะและงานคราฟต์ (Art & Craft Market) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่ 9 ถึงวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2569 รวบรวมเหล่างานแฮนด์เมด สินค้าทำมือดีไซน์เก๋ และร้านค้าจากศิลปินท้องถิ่นมาไว้ท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่นใต้ต้นจามจุรีขนาดใหญ่อายุกว่า 120 ปี
ไฮไลต์สำคัญภายในงาน:
- นิทรรศการศิลปะ (9–13 ตุลาคม | 09:00 – 18:00 น.): เปิดให้เข้าชมผลงานศิลปะจาก 13 ห้องพักที่ถูกเปลี่ยนเป็นแกลเลอรี สะท้อนเรื่องราววัฒนธรรมท้องถิ่นสู่มุมมองระดับโลก
- กิจกรรม Art Passport & ส่วนลดพิเศษ: สนุกกับการสะสมตราประทับจากศิลปินภายในงาน เพื่อนำมาแลกรับส่วนลดพิเศษสำหรับห้องอาหาร เครื่องดื่ม และสปาของรีสอร์ท
- ของที่ระลึก DIY : ผู้เข้าร่วมงานทุกคนจะได้รับของที่ระลึกสไตล์ DIY ให้ลงมือสร้างสรรค์และนำกลับบ้านฟรี
- กิจกรรมเวิร์กช็อปเชิงสร้างสรรค์ (9–13 ตุลาคม): กิจกรรมลงมือทำชิ้นงานศิลปะร่วมกับศิลปินท้องถิ่น
- ตลาดนัดงานศิลปะและงานคราฟต์ (9–11 ตุลาคม): พื้นที่รวบรวมงานคราฟต์ สินค้าทำมือ และงานศิลปะจากศิลปินผู้สร้างสรรค์ทั่วเชียงราย
งาน “Artel by illus.illy.cei” สะท้อนถึงความตั้งใจของ เลอ เมอริเดียน ในการสนับสนุนการเดินทางเชิงสร้างสรรค์และผลักดันศักยภาพของศิลปินท้องถิ่น พร้อมสร้างมิติใหม่ด้วยการเปลี่ยนป้าย “Please Do Not Disturb” (กรุณาอย่ารบกวน) หน้าห้องพัก ให้กลายเป็นคำเชื้อเชิญให้ทุกคนเปิดประตูเข้ามาค้นพบและสร้างสรรค์แรงบันดาลใจไปด้วยกัน
เพื่อเติมเต็มพักผ่อนให้สมบูรณ์แบบ แขกผู้เข้าพักสามารถสำรองแพ็กเกจ Chiang Rai Winter Breeze ในราคาเริ่มต้นเพียง 2,905++ บาทต่อคืน (เฉพาะห้องพัก) สำหรับการเข้าพักตลอดเดือนตุลาคม (1 – 31 ตุลาคม 2569) โดยเปิดให้จองล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2569 เท่านั้น
ร่วมสัมผัสประสบการณ์แห่งการค้นพบและแรงบันดาลใจทางศิลปะ ณ ใจกลางเมืองเชียงราย สำรองห้องพักและวางแผนการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน “Artel by illus.illy.cei at Le Méridien Chiang Rai” ได้ที่ www.lemeridienchiangrai.com หรือโทร +66 (0)53 603 333
เกี่ยวกับ เลอ เมอริเดียน โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท
เลอ เมอริเดียน โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ถือกำเนิดขึ้นที่กรุงปารีสในช่วงทศวรรษ 1960 ซึ่งเป็นยุคที่การเดินทางเต็มไปด้วยเสน่ห์และความหรูหรามีสไตล์ แบรนด์ยังคงเฉลิมฉลองเสน่ห์ของวัฒนธรรมจากทั่วโลกผ่านกลิ่นอายแบบยุโรปที่สะท้อนวิถีการใช้ชีวิตอย่างมีรสนิยม ปัจจุบัน เลอ เมอริเดียน มีโรงแรมและรีสอร์ทกว่า 120 แห่งในมากกว่า 35 ประเทศและเขตปกครอง ครอบคลุมจุดหมายปลายทางตั้งแต่มัลดีฟส์ถึงโมนาโก และตั้งแต่ซานตา โมนิกาไปจนถึงมณฑลเสฉวน ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.lemeridien.com หรือติดตามเราทาง เฟสบุ๊ก, อินสตาแกรม และ เอ็กซ์
เลอ เมอริเดียน โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ แมริออท บอนวอย® (Marriott Bonvoy®) โปรแกรมการเดินทางระดับโลกจาก Marriott International ซึ่งมอบพอร์ตโฟลิโอแบรนด์โรงแรมชั้นนำ ประสบการณ์สุดพิเศษผ่าน แมริออท บอนวอย โมเมนต์ (Marriott Bonvoy Moments) และสิทธิประโยชน์เหนือระดับ อาทิ คืนเข้าพักฟรี และการยกระดับสถานะสมาชิก อีลิท (Elite) สมัครสมาชิกฟรีหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม ได้ที่ marriottbonvoy.com
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ข่าวธุรกิจ Business
โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงราย จัดโปรโมชั่นพิเศษเนื่องในงานมหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 79
เชียงราย – เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท ชวนนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสการพักผ่อนริมแม่น้ำท่ามกลางธรรมชาติอันร่มรื่น นำเสนอโปรโมชั่น บัตรกำนัลราคาดีที่สุดแห่งปี ในงาน “ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 79” โดยเปิดให้จองรอบ Pre-Sale ออนไลน์ล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 25 สิงหาคม 2569 ก่อนเข้าพบกัน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ บูธ G36 ระหว่างวันที่ 20 – 23 สิงหาคม 2569
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- บัตรกำนัล One Day Pass Retreat: ราคา 2,899 บาทสุทธิ / 2 ท่าน รวมนวดไทยหรือนวดอโรมา 60 นาที ที่ภาวาตี สปา พร้อมชุดชายามบ่าย 1 เซ็ต ที่ห้องอาหารฟาโวล่า
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สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกแมริออท บอนวอย®: สมัครฟรีได้ที่ https://bit.ly/lmcrpr
เกี่ยวกับ เลอ เมอริเดียน โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท
เลอ เมอริเดียน โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ถือกำเนิดขึ้นที่กรุงปารีสในช่วงทศวรรษ 1960 ซึ่งเป็นยุคที่การเดินทางเต็มไปด้วยเสน่ห์และความหรูหรามีสไตล์ แบรนด์ยังคงเฉลิมฉลองเสน่ห์ของวัฒนธรรมจากทั่วโลกผ่านกลิ่นอายแบบยุโรปที่สะท้อนวิถีการใช้ชีวิตอย่างมีรสนิยม ปัจจุบัน เลอ เมอริเดียน มีโรงแรมและรีสอร์ทกว่า 120 แห่งในมากกว่า 35 ประเทศและเขตปกครอง ครอบคลุมจุดหมายปลายทางตั้งแต่มัลดีฟส์ถึงโมนาโก และตั้งแต่ซานตา โมนิกาไปจนถึงมณฑลเสฉวน ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.lemeridien.com หรือติดตามเราทาง เฟสบุ๊ก, อินสตาแกรม และ เอ็กซ์
เลอ เมอริเดียน โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ แมริออท บอนวอย® (Marriott Bonvoy®) โปรแกรมการเดินทางระดับโลกจาก Marriott International ซึ่งมอบพอร์ตโฟลิโอแบรนด์โรงแรมชั้นนำ ประสบการณ์สุดพิเศษผ่าน แมริออท บอนวอย โมเมนต์ (Marriott Bonvoy Moments) และสิทธิประโยชน์เหนือระดับ อาทิ คืนเข้าพักฟรี และการยกระดับสถานะสมาชิก อีลิท (Elite) สมัครสมาชิกฟรีหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม ได้ที่ marriottbonvoy.com
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