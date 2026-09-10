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เลอ เมอริเดียน เชียงราย นำเสนอ “ARTEL” สถานที่พักผ่อนแห่งศิลปะสุดพิเศษ
ต้อนรับลมหนาวกับโปรโมชันห้องพักสุดพิเศษ Chiang Rai Winter Breeze เริ่มต้นเพียง 2,905++ บาท/คืน พร้อมเปิดประสบการณ์เปลี่ยน 13 ห้องพักเป็นแกลเลอรี ร่วมเวิร์กช็อปสุดสร้างสรรค์ สะสมสติกเกอร์แลกส่วนลดห้องอาหารและสปาด้วย Art Passport และเดินชิลตลาดคราฟต์ตลอดทั้งวัน
ภาคเหนือ เชียงรายอ่วม เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน">เชียงราย – โรงแรม ประเทศไทย ครั้งที่ 79">เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท เชิญชวนเข้าชมงานศิลปะ “Artel by illus.illy.cei at Le Méridien Chiang Rai” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 ถึง 13 ตุลาคม 2569 ตอกย้ำดีเอ็นเอของแบรนด์ เลอ
เมอริเดียน ที่มุ่งเน้นงานดีไซน์อันมีเสน่ห์และการค้นพบวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยการปรับเปลี่ยนห้องพักจำนวน 13 ห้อง รวมถึงพื้นที่ส่วนกลางของรีสอร์ท ให้กลายเป็นพื้นที่จัดแสดงงานศิลปะสุดเอ็กซ์คลูซีฟ รวบรวมผลงานของศิลปินมากกว่า 45 ศิลปิน นำโดยกลุ่มศิลปินภาพวาดภาพประกอบรุ่นใหม่ของเชียงราย illus.illy.cei
ชื่อกลุ่ม illus.illy.cei มีที่มาจากคำว่า “Illustration” (การถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพวาด) ผสานกับคำว่า “illy” (ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากคำว่า Easily ที่สื่อถึงศิลปะที่เข้าถึงง่าย และคำว่า “อิลิ๊” ในภาษาถิ่นที่สื่อถึงความตื่นเต้นและลงตัว) พวกเขาคือการรวมตัวของกลุ่มศิลปินรุ่นใหม่ที่หลงใหลในการถ่ายทอดศิลปะร่วมสมัย ประสบการณ์ชีวิต ประเด็นสังคม และงานคาแรคเตอร์สุดชิค ผ่านผลงานภาพวาดที่สร้างสรรค์เพื่อเชื่อมโยงเสน่ห์ท้องถิ่นภาคเหนือเข้ากับมุมมองศิลปะระดับสากล
ตลอดการจัดงานทั้ง 5 วัน ตั้งแต่เวลา 09:00 – 18:00 น. แขกที่เข้าพักในรีสอร์ทและบุคคลทั่วไป สามารถเดินชมงานศิลปะภายในห้องพักที่ถูกเนรมิตให้เป็นสตูดิโอส่วนตัว พบปะพูดคุยกับศิลปินอย่างใกล้ชิด และเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง พร้อมรับ ของที่ระลึก DIY สุดพิเศษ ให้ผู้เข้าร่วมงานทุกคนได้ลงมือทำและนำกลับบ้านเป็นความทรงจำน่าประทับใจ
นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มความสนุกในการค้นพบศิลปะ ผู้ร่วมงานยังจะได้รับ Art Passport กิจกรรมสะสมตราประทับจากศิลปินตามห้องจัดแสดงต่างๆ เพื่อนำมาแลกรับส่วนลดและสิทธิพิเศษสำหรับห้องอาหาร เครื่องดื่ม และสปาภายในโรงแรมฯ
รวมถึงไฮไลต์พิเศษกับ ตลาดนัดงานศิลปะและงานคราฟต์ (Art & Craft Market) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่ 9 ถึงวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2569 รวบรวมเหล่างานแฮนด์เมด สินค้าทำมือดีไซน์เก๋ และร้านค้าจากศิลปินท้องถิ่นมาไว้ท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่นใต้ต้นจามจุรีขนาดใหญ่อายุกว่า 120 ปี
ไฮไลต์สำคัญภายในงาน:
- นิทรรศการศิลปะ (9–13 ตุลาคม | 09:00 – 18:00 น.): เปิดให้เข้าชมผลงานศิลปะจาก 13 ห้องพักที่ถูกเปลี่ยนเป็นแกลเลอรี สะท้อนเรื่องราววัฒนธรรมท้องถิ่นสู่มุมมองระดับโลก
- กิจกรรม Art Passport & ส่วนลดพิเศษ: สนุกกับการสะสมตราประทับจากศิลปินภายในงาน เพื่อนำมาแลกรับส่วนลดพิเศษสำหรับห้องอาหาร เครื่องดื่ม และสปาของรีสอร์ท
- ของที่ระลึก DIY : ผู้เข้าร่วมงานทุกคนจะได้รับของที่ระลึกสไตล์ DIY ให้ลงมือสร้างสรรค์และนำกลับบ้านฟรี
- กิจกรรมเวิร์กช็อปเชิงสร้างสรรค์ (9–13 ตุลาคม): กิจกรรมลงมือทำชิ้นงานศิลปะร่วมกับศิลปินท้องถิ่น
- ตลาดนัดงานศิลปะและงานคราฟต์ (9–11 ตุลาคม): พื้นที่รวบรวมงานคราฟต์ สินค้าทำมือ และงานศิลปะจากศิลปินผู้สร้างสรรค์ทั่วเชียงราย
งาน “Artel by illus.illy.cei” สะท้อนถึงความตั้งใจของ เลอ เมอริเดียน ในการสนับสนุนการเดินทางเชิงสร้างสรรค์และผลักดันศักยภาพของศิลปินท้องถิ่น พร้อมสร้างมิติใหม่ด้วยการเปลี่ยนป้าย “Please Do Not Disturb” (กรุณาอย่ารบกวน) หน้าห้องพัก ให้กลายเป็นคำเชื้อเชิญให้ทุกคนเปิดประตูเข้ามาค้นพบและสร้างสรรค์แรงบันดาลใจไปด้วยกัน
เพื่อเติมเต็มพักผ่อนให้สมบูรณ์แบบ แขกผู้เข้าพักสามารถสำรองแพ็กเกจ Chiang Rai Winter Breeze ในราคาเริ่มต้นเพียง 2,905++ บาทต่อคืน (เฉพาะห้องพัก) สำหรับการเข้าพักตลอดเดือนตุลาคม (1 – 31 ตุลาคม 2569) โดยเปิดให้จองล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2569 เท่านั้น
ร่วมสัมผัสประสบการณ์แห่งการค้นพบและแรงบันดาลใจทางศิลปะ ณ ใจกลางเมืองเชียงราย สำรองห้องพักและวางแผนการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน “Artel by illus.illy.cei at Le Méridien Chiang Rai” ได้ที่ www.lemeridienchiangrai.com หรือโทร +66 (0)53 603 333
เกี่ยวกับ เลอ เมอริเดียน โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท
เลอ เมอริเดียน โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ถือกำเนิดขึ้นที่กรุงปารีสในช่วงทศวรรษ 1960 ซึ่งเป็นยุคที่การเดินทางเต็มไปด้วยเสน่ห์และความหรูหรามีสไตล์ แบรนด์ยังคงเฉลิมฉลองเสน่ห์ของวัฒนธรรมจากทั่วโลกผ่านกลิ่นอายแบบยุโรปที่สะท้อนวิถีการใช้ชีวิตอย่างมีรสนิยม ปัจจุบัน เลอ เมอริเดียน มีโรงแรมและรีสอร์ทกว่า 120 แห่งในมากกว่า 35 ประเทศและเขตปกครอง ครอบคลุมจุดหมายปลายทางตั้งแต่มัลดีฟส์ถึงโมนาโก และตั้งแต่ซานตา โมนิกาไปจนถึงมณฑลเสฉวน ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.lemeridien.com หรือติดตามเราทาง เฟสบุ๊ก, อินสตาแกรม และ เอ็กซ์
เลอ เมอริเดียน โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ แมริออท บอนวอย® (Marriott Bonvoy®) โปรแกรมการเดินทางระดับโลกจาก Marriott International ซึ่งมอบพอร์ตโฟลิโอแบรนด์โรงแรมชั้นนำ ประสบการณ์สุดพิเศษผ่าน แมริออท บอนวอย โมเมนต์ (Marriott Bonvoy Moments) และสิทธิประโยชน์เหนือระดับ อาทิ คืนเข้าพักฟรี และการยกระดับสถานะสมาชิก อีลิท (Elite) สมัครสมาชิกฟรีหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม ได้ที่ marriottbonvoy.com
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โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงราย จัดโปรโมชั่นพิเศษเนื่องในงานมหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 79
ภาคเหนือ เชียงรายอ่วม เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน">เชียงราย – เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท ชวนนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสการพักผ่อนริมแม่น้ำท่ามกลางธรรมชาติอันร่มรื่น นำเสนอโปรโมชั่น บัตรกำนัลราคาดีที่สุดแห่งปี ในงาน “ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 79” โดยเปิดให้จองรอบ Pre-Sale ออนไลน์ล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 25 สิงหาคม 2569 ก่อนเข้าพบกัน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ บูธ G36 ระหว่างวันที่ 20 – 23 สิงหาคม 2569
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ไฮไลต์โปรโมชั่นห้องพักสุดพิเศษ (สำหรับเข้าพักวันนี้ – 31 มี.ค. 2570):
- ห้องดีลักซ์ การ์เดนวิว: ราคาเริ่มต้นเพียง 2,999 บาทสุทธิ / คืน (ส.ค. – 30 ก.ย. 2569) และ 3,499 บาทสุทธิ / คืน (1 ต.ค. 2569 – 31 มี.ค. 2570)
- สิทธิพิเศษเพิ่มเติม:
- รับสิทธิ์ซื้อบุฟเฟต์อาหารเช้าราคาพิเศษเพียง 399 บาทสุทธิ / 2 ท่าน
- เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี เข้าพักร่วมกับผู้ปกครองฟรีสูงสุด 2 ท่าน
- ข้อเสนอพิเศษสุด: เมื่อเข้าพักภายในเดือนสิงหาคม – กันยายน 2569 รับ รีสอร์ทเครดิต 300 บาทสุทธิ / คืน สำหรับใช้บริการห้องอาหารและสปา
แพ็กเกจสปา และผ่อนคลาย ณ ภาวาตี สปา:
- บัตรกำนัล ภาวาตี สปา: ราคาเพียง 1,199 บาทสุทธิ / ท่าน สำหรับนวดดีพทิชชู่ นวดสวีดิช หรือนวดอโรมา 60 นาที (ใช้ได้ถึง 31 มี.ค. 2570)
- บัตรกำนัล One Day Pass Retreat: ราคา 2,899 บาทสุทธิ / 2 ท่าน รวมนวดไทยหรือนวดอโรมา 60 นาที ที่ภาวาตี สปา พร้อมชุดชายามบ่าย 1 เซ็ต ที่ห้องอาหารฟาโวล่า
ช่องทางการสั่งซื้อออนไลน์ (วันนี้ – 25 ส.ค. 2569):
- เว็บไซต์: https://bit.ly/lmcrttt79
- แอป Marriott Bonvoy: โค้ดโปรโมชั่น E4000
- LINE SHOPPING: https://shop.line.me/@lmchiangrai (ซื้อบัตรกำนัลห้องพัก 5 ใบ แถม 1 ใบฟรี)
- Megatix: https://megatix.in.th/events/le-meridien-chiang-rai-resort-thai-tiew-thai-79th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองห้องพัก โทร. 053 603 333 อีเมล rsvn.chiangrai@lemeridien.com หรือ LINE @lmchiangrai
สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกแมริออท บอนวอย®: สมัครฟรีได้ที่ https://bit.ly/lmcrpr
เกี่ยวกับ เลอ เมอริเดียน โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท
เลอ เมอริเดียน โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ถือกำเนิดขึ้นที่กรุงปารีสในช่วงทศวรรษ 1960 ซึ่งเป็นยุคที่การเดินทางเต็มไปด้วยเสน่ห์และความหรูหรามีสไตล์ แบรนด์ยังคงเฉลิมฉลองเสน่ห์ของวัฒนธรรมจากทั่วโลกผ่านกลิ่นอายแบบยุโรปที่สะท้อนวิถีการใช้ชีวิตอย่างมีรสนิยม ปัจจุบัน เลอ เมอริเดียน มีโรงแรมและรีสอร์ทกว่า 120 แห่งในมากกว่า 35 ประเทศและเขตปกครอง ครอบคลุมจุดหมายปลายทางตั้งแต่มัลดีฟส์ถึงโมนาโก และตั้งแต่ซานตา โมนิกาไปจนถึงมณฑลเสฉวน ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.lemeridien.com หรือติดตามเราทาง เฟสบุ๊ก, อินสตาแกรม และ เอ็กซ์
เลอ เมอริเดียน โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ แมริออท บอนวอย® (Marriott Bonvoy®) โปรแกรมการเดินทางระดับโลกจาก Marriott International ซึ่งมอบพอร์ตโฟลิโอแบรนด์โรงแรมชั้นนำ ประสบการณ์สุดพิเศษผ่าน แมริออท บอนวอย โมเมนต์ (Marriott Bonvoy Moments) และสิทธิประโยชน์เหนือระดับ อาทิ คืนเข้าพักฟรี และการยกระดับสถานะสมาชิก อีลิท (Elite) สมัครสมาชิกฟรีหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม ได้ที่ marriottbonvoy.com
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เชียงรายเดินหน้า “หมอหนี้ชุมชน” กู้วิกฤตหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืน
ภาคเหนือ เชียงรายอ่วม เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน">เชียงราย – วันที่ 4 สิงหาคม 2569 จังหวัดเชียงรายได้ก้าวไปอีกขั้นในการแก้ปัญหาหนี้สินให้กับประชาชน นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการ “หมอหนี้ชุมชน” อย่างเป็นทางการ งานนี้จัดขึ้นที่ห้องประชุมใหญ่ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานรัฐและเครือข่ายชุมชนทั่วจังหวัดเข้าร่วมถึง 120 คน
ปัญหาหนี้ครัวเรือนเป็นเรื่องใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของทุกคน การแก้ปัญหานี้อย่างยั่งยืนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง เราจำเป็นต้องสร้างความรู้ด้านการจัดการเงิน การวิเคราะห์หนี้ และปลูกฝังวินัยการออมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ครอบครัว
ประเด็นสำคัญ
- การเปิดตัวโครงการ: เชียงรายเริ่มโครงการ “หมอหนี้ชุมชน” เพื่อให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาหนี้สินให้ชาวบ้านอย่างเป็นระบบ
- ความร่วมมือระดับจังหวัด: หน่วยงานรัฐและสถาบันการเงินหลายแห่งจับมือกันเพื่อฝึกอบรมบุคลากรในชุมชน
- เป้าหมายหลัก: มุ่งเน้นการให้ความรู้ด้านการเงิน ลดปัญหาหนี้ครัวเรือน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว
โครงการนี้เกิดจากการผนึกกำลังของหลายหน่วยงานสำคัญในพื้นที่ ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารพัฒนาจังหวัดเชียงราย สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย และกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พวกเขาร่วมกันฝึกอบรมและพัฒนา “หมอหนี้ชุมชน” ให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็น หมอหนี้เหล่านี้จะทำหน้าที่ให้คำแนะนำและช่วยชาวบ้านวางแผนจัดการหนี้สินได้อย่างเหมาะสม
การทำงานร่วมกันครั้งนี้ถือเป็นมิติใหม่ของการแก้ปัญหาในระดับท้องถิ่น เมื่อผู้นำชุมชนมีความรู้ พวกเขาก็สามารถส่งต่อความเข้าใจที่ถูกต้องให้เพื่อนบ้านได้ วิธีนี้ช่วยให้ชาวบ้านเข้าถึงคำปรึกษาได้ง่ายและเป็นกันเองมากขึ้น ชุมชนจึงมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ดีขึ้น
เป้าหมายหลักและการสร้างเครือข่ายที่มั่นคง
เป้าหมายสูงสุดของโครงการนี้คือการสร้างเครือข่ายจัดการหนี้ที่เข้มแข็งในระดับหมู่บ้าน เมื่อเครือข่ายแข็งแรง ความมั่นคงทางการเงินของชุมชนก็จะตามมา โครงการนี้มุ่งหวังที่จะลดปัญหาหนี้ครัวเรือนในระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวเชียงรายให้ดีขึ้นอย่างแท้จริง ทุกคนจะได้มีชีวิตที่มั่นคงและสามารถวางแผนอนาคตได้อย่างยั่งยืน การมีสุขภาพการเงินที่ดีถือเป็นรากฐานสำคัญของความสุขในครอบครัว
วิธีการทำงานของหมอหนี้ในพื้นที่
เมื่อผ่านการอบรมแล้ว หมอหนี้ชุมชนจะลงพื้นที่พูดคุยและรับฟังปัญหาของลูกบ้านในแต่ละชุมชน พวกเขาจะใช้เครื่องมือวิเคราะห์หนี้ที่เข้าใจง่าย เพื่อช่วยแยกแยะและจัดลำดับความสำคัญของหนี้สิน จากนั้นจะร่วมกันวางแผนการจ่ายเงินคืนที่สอดคล้องกับรายได้ของแต่ละครอบครัว
การให้คำปรึกษาจะเป็นไปอย่างเป็นความลับและเต็มไปด้วยความเข้าใจ ซึ่งจะช่วยลดความเครียดของลูกหนี้ลงได้มาก ชาวบ้านจะรู้สึกสบายใจที่จะพูดคุยถึงปัญหาของตนเอง แทนที่จะหันไปพึ่งพาการกู้เงินนอกระบบที่อันตรายและมีดอกเบี้ยสูง
ในท้ายที่สุด ความสำเร็จของโครงการนี้จะขึ้นอยู่กับการเปิดใจของชาวบ้านและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่าย จังหวัดเชียงรายกำลังเดินหน้าสู่การเป็นต้นแบบในการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนที่ยั่งยืนให้พื้นที่อื่นๆ ได้เรียนรู้ต่อไป ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
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มหาวิทยาลัยภาคเหนือของประเทศไทยผนึกกำลังส่งเสริมสิ่งทอไทยท้องถิ่น
ฆาตกรรมโหดในรีสอร์ตเชียงใหม่ แฟนหนุ่มลูกครึ่งพยายามหนีแต่รถคว่ำ">เชียงใหม่ – กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ร่วมกันจัดงาน “วิจิตรภูษา ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ แพรพรรณท้องถิ่นไทย” ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2569 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต งานนี้จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยด้านสิ่งทอ และนำความรู้ไปช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา ได้มีพิธีเปิดงานแสดงสินค้าและผลงานวิจัยด้านสิ่งทออย่างยิ่งใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ งานนี้เกิดจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือทั้ง 8 แห่ง นำโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป้าหมายหลักคือการนำความรู้จากห้องเรียนมาสู่การปฏิบัติจริงในชุมชน
นายดนุพร ปุณณกันต์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน ท่านได้เน้นย้ำถึงการใช้เทคโนโลยีและงานวิจัยมาช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าทอของไทย ทั้งนี้เพื่อให้ชาวบ้านและผู้ประกอบการสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกยุคใหม่
ประเด็นสำคัญ
- งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2569 ที่เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
- มุ่งเน้นการนำงานวิจัยมาพัฒนาผ้าทอไทย เพื่อสร้างรายได้จริงให้ชุมชนท้องถิ่น
- มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เช่น แฟชั่นโชว์ การเสวนา และร้านขายสินค้าจากภูมิปัญญาชาวบ้าน
เกิดอะไรขึ้นในงานนี้?
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จับมือกับเพื่อนมหาวิทยาลัยอีก 7 แห่ง จัดงานใหญ่นี้ขึ้นมา มหาวิทยาลัยที่ร่วมจัดงานได้แก่ เชียงราย ลำปาง อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิบูลสงคราม และเพชรบูรณ์ ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานมากมายที่ได้จากการลงพื้นที่วิจัยจริงๆ ของอาจารย์และนักศึกษา
ในวันเปิดงาน มีผู้บริหารจากหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมงานอย่างคับคั่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้กล่าวรายงานถึงความตั้งใจของงาน งานนี้ช่วยเชื่อมโยงสถาบันการศึกษากับชาวบ้านเข้าด้วยกันอย่างใกล้ชิด สิ่งนี้จะช่วยเปลี่ยนภูมิปัญญาดั้งเดิมให้กลายเป็นสินค้าที่ทันสมัยมากขึ้น
นอกจากนี้ ยังมีการแสดงที่น่าสนใจอย่างการเสวนาเรื่องการปรับตัวของผ้าไทยในยุคปัจจุบัน และที่พลาดไม่ได้คือแฟชั่นโชว์ชุดพิเศษ แฟชั่นโชว์ชุด “มรดกโขน ผ้าทอพิษณุโลก สู่ชุดพระราชทาน” แสดงให้เห็นถึงการนำผ้าทอท้องถิ่นมาตัดเย็บได้อย่างงดงามและทรงคุณค่า
ทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญต่อชุมชน?
เรื่องนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การจัดงานแสดงสินค้าทั่วไปเพื่อขายของ แต่เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับหมู่บ้าน กระทรวง อว. ให้ความสำคัญอย่างมากกับการนำความรู้สมัยใหม่มาช่วยชาวบ้านทำงาน การทำเช่นนี้สอดคล้องกับแนวคิดการทำธุรกิจที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
นายดนุพร ปุณณกันต์ กล่าวว่า การเล่าเรื่องราวหรือประวัติความเป็นมาของผ้าแต่ละผืน จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้มากอย่างไม่น่าเชื่อ เราต้องสอนให้เยาวชนและผู้ประกอบการรุ่นใหม่รู้จักการทำการตลาดแบบบอกเล่าเรื่องราว สิ่งนี้จะทำให้ลูกค้าเข้าใจและเห็นคุณค่าของผ้าไทยมากขึ้นกว่าเดิม
หากเราสามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาผสมผสานกับความเก่งกาจดั้งเดิมของชาวบ้านได้ ผ้าทอไทยก็จะไม่ใช่แค่ของฝากตามเทศกาลอีกต่อไป แต่มันจะกลายเป็นสินค้าส่งออกที่มีราคาสูง ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องปากท้องในชุมชนได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว
ใครคือผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุด?
กลุ่มแรกที่ได้ประโยชน์เต็มๆ คือชาวบ้านและกลุ่มแม่บ้านทอผ้าในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและตอนล่าง พวกเขาจะได้เรียนรู้วิธีการใหม่ๆ ในการผลิตผ้าให้มีสีสันสวยงามและใช้งานได้ทนทานมากขึ้น กลุ่มที่สองคือนักศึกษาและอาจารย์ ที่ได้นำทฤษฎีจากในห้องเรียนมาทดลองแก้ปัญหาจริงในพื้นที่
นอกจากนี้ ผู้บริโภคหรือผู้ที่มาร่วมงานก็จะได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพดี ในราคาที่ยุติธรรมโดยตรงจากผู้ผลิต ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมสอนทำงานฝีมือให้ผู้ที่สนใจได้ลองทำด้วยตัวเอง ถือเป็นการเรียนรู้ที่สนุกและได้ลงมือทำจริง
ตลอดทั้ง 3 วันของการจัดงาน ผู้เข้าชมจะได้สัมผัสกับความสวยงามของวัฒนธรรมที่ถูกนำมาปรับปรุงใหม่ให้เข้ากับยุคสมัย คุณจะได้เห็นการแสดงศิลปวัฒนธรรม การเล่นดนตรีพื้นบ้าน และเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายอย่างเป็นกันเอง
สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตคืออะไร?
ความรู้และเครือข่ายความร่วมมือที่เกิดขึ้นจากงานนี้ จะถูกนำไปต่อยอดในการพัฒนาหมู่บ้านต่างๆ ในภาคเหนือต่อไป มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 8 แห่งยืนยันที่จะทำงานร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง พวกเขาจะช่วยดูแลตั้งแต่การออกแบบลายผ้า ไปจนถึงการหาช่องทางขายของออนไลน์ให้ชาวบ้าน
การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐ มหาวิทยาลัย และชาวบ้าน จะเป็นรากฐานที่แข็งแรงในการพัฒนาประเทศ หากคุณสนใจอ่านข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำงานวิจัยมาช่วยชุมชน สามารถเข้าไปติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์ของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำหรับใครที่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่หรือพื้นที่ใกล้เคียง วันนี้ (26 กรกฎาคม 2569) ยังคงเป็นวันสุดท้ายของการจัดงาน คุณสามารถเดินทางไปร่วมงานได้ที่ลาน GRAND HALL 03 ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต นี่คือโอกาสดีที่คุณจะได้สนับสนุนสินค้าจากฝีมือคนไทยอย่างแท้จริง
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