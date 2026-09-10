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ข่าวธุรกิจ Business

เลอ เมอริเดียน เชียงราย นำเสนอ “ARTEL” สถานที่พักผ่อนแห่งศิลปะสุดพิเศษ

ต้อนรับลมหนาวกับโปรโมชันห้องพักสุดพิเศษ Chiang Rai Winter Breeze เริ่มต้นเพียง 2,905++ บาท/คืน พร้อมเปิดประสบการณ์เปลี่ยน 13 ห้องพักเป็นแกลเลอรี ร่วมเวิร์กช็อปสุดสร้างสรรค์ สะสมสติกเกอร์แลกส่วนลดห้องอาหารและสปาด้วย Art Passport และเดินชิลตลาดคราฟต์ตลอดทั้งวัน
PR News

Published

1 hour ago

on

เลอ เมอริเดียน เชียงราย นำเสนอ "ARTEL" สถานที่พักผ่อนแห่งศิลปะสุดพิเศษ

 

ภาคเหนือ เชียงรายอ่วม เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน">เชียงราย – โรงแรม ประเทศไทย ครั้งที่ 79">เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท เชิญชวนเข้าชมงานศิลปะ “Artel by illus.illy.cei at Le Méridien Chiang Rai” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 ถึง 13 ตุลาคม 2569 ตอกย้ำดีเอ็นเอของแบรนด์ เลอ
เมอริเดียน ที่มุ่งเน้นงานดีไซน์อันมีเสน่ห์และการค้นพบวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยการปรับเปลี่ยนห้องพักจำนวน 13 ห้อง รวมถึงพื้นที่ส่วนกลางของรีสอร์ท ให้กลายเป็นพื้นที่จัดแสดงงานศิลปะสุดเอ็กซ์คลูซีฟ รวบรวมผลงานของศิลปินมากกว่า 45 ศิลปิน นำโดยกลุ่มศิลปินภาพวาดภาพประกอบรุ่นใหม่ของเชียงราย illus.illy.cei

เลอ เมอริเดียน เชียงราย นำเสนอ "ARTEL" สถานที่พักผ่อนแห่งศิลปะสุดพิเศษ

ชื่อกลุ่ม illus.illy.cei มีที่มาจากคำว่า “Illustration” (การถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพวาด) ผสานกับคำว่า “illy” (ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากคำว่า Easily ที่สื่อถึงศิลปะที่เข้าถึงง่าย และคำว่า “อิลิ๊” ในภาษาถิ่นที่สื่อถึงความตื่นเต้นและลงตัว) พวกเขาคือการรวมตัวของกลุ่มศิลปินรุ่นใหม่ที่หลงใหลในการถ่ายทอดศิลปะร่วมสมัย ประสบการณ์ชีวิต ประเด็นสังคม และงานคาแรคเตอร์สุดชิค ผ่านผลงานภาพวาดที่สร้างสรรค์เพื่อเชื่อมโยงเสน่ห์ท้องถิ่นภาคเหนือเข้ากับมุมมองศิลปะระดับสากล

เลอ เมอริเดียน เชียงราย นำเสนอ "ARTEL" สถานที่พักผ่อนแห่งศิลปะสุดพิเศษ

ตลอดการจัดงานทั้ง 5 วัน ตั้งแต่เวลา 09:00 – 18:00 น. แขกที่เข้าพักในรีสอร์ทและบุคคลทั่วไป สามารถเดินชมงานศิลปะภายในห้องพักที่ถูกเนรมิตให้เป็นสตูดิโอส่วนตัว พบปะพูดคุยกับศิลปินอย่างใกล้ชิด และเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง พร้อมรับ ของที่ระลึก DIY สุดพิเศษ ให้ผู้เข้าร่วมงานทุกคนได้ลงมือทำและนำกลับบ้านเป็นความทรงจำน่าประทับใจ

นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มความสนุกในการค้นพบศิลปะ ผู้ร่วมงานยังจะได้รับ Art Passport กิจกรรมสะสมตราประทับจากศิลปินตามห้องจัดแสดงต่างๆ เพื่อนำมาแลกรับส่วนลดและสิทธิพิเศษสำหรับห้องอาหาร เครื่องดื่ม และสปาภายในโรงแรมฯ

รวมถึงไฮไลต์พิเศษกับ ตลาดนัดงานศิลปะและงานคราฟต์ (Art & Craft Market) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่ 9 ถึงวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2569 รวบรวมเหล่างานแฮนด์เมด สินค้าทำมือดีไซน์เก๋ และร้านค้าจากศิลปินท้องถิ่นมาไว้ท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่นใต้ต้นจามจุรีขนาดใหญ่อายุกว่า 120 ปี

เลอ เมอริเดียน เชียงราย นำเสนอ "ARTEL" สถานที่พักผ่อนแห่งศิลปะสุดพิเศษ เลอ เมอริเดียน เชียงราย นำเสนอ "ARTEL" สถานที่พักผ่อนแห่งศิลปะสุดพิเศษ

ไฮไลต์สำคัญภายในงาน:

  • นิทรรศการศิลปะ (9–13 ตุลาคม | 09:00 – 18:00 น.): เปิดให้เข้าชมผลงานศิลปะจาก 13 ห้องพักที่ถูกเปลี่ยนเป็นแกลเลอรี สะท้อนเรื่องราววัฒนธรรมท้องถิ่นสู่มุมมองระดับโลก
  • กิจกรรม Art Passport & ส่วนลดพิเศษ: สนุกกับการสะสมตราประทับจากศิลปินภายในงาน เพื่อนำมาแลกรับส่วนลดพิเศษสำหรับห้องอาหาร เครื่องดื่ม และสปาของรีสอร์ท
  • ของที่ระลึก DIY : ผู้เข้าร่วมงานทุกคนจะได้รับของที่ระลึกสไตล์ DIY ให้ลงมือสร้างสรรค์และนำกลับบ้านฟรี
  • กิจกรรมเวิร์กช็อปเชิงสร้างสรรค์ (9–13 ตุลาคม): กิจกรรมลงมือทำชิ้นงานศิลปะร่วมกับศิลปินท้องถิ่น
  • ตลาดนัดงานศิลปะและงานคราฟต์ (9–11 ตุลาคม): พื้นที่รวบรวมงานคราฟต์ สินค้าทำมือ และงานศิลปะจากศิลปินผู้สร้างสรรค์ทั่วเชียงราย

งาน “Artel by illus.illy.cei” สะท้อนถึงความตั้งใจของ เลอ เมอริเดียน ในการสนับสนุนการเดินทางเชิงสร้างสรรค์และผลักดันศักยภาพของศิลปินท้องถิ่น พร้อมสร้างมิติใหม่ด้วยการเปลี่ยนป้าย “Please Do Not Disturb” (กรุณาอย่ารบกวน) หน้าห้องพัก ให้กลายเป็นคำเชื้อเชิญให้ทุกคนเปิดประตูเข้ามาค้นพบและสร้างสรรค์แรงบันดาลใจไปด้วยกัน

เพื่อเติมเต็มพักผ่อนให้สมบูรณ์แบบ แขกผู้เข้าพักสามารถสำรองแพ็กเกจ Chiang Rai Winter Breeze ในราคาเริ่มต้นเพียง 2,905++ บาทต่อคืน (เฉพาะห้องพัก) สำหรับการเข้าพักตลอดเดือนตุลาคม (1 – 31 ตุลาคม 2569) โดยเปิดให้จองล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2569 เท่านั้น

ร่วมสัมผัสประสบการณ์แห่งการค้นพบและแรงบันดาลใจทางศิลปะ ณ ใจกลางเมืองเชียงราย สำรองห้องพักและวางแผนการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน “Artel by illus.illy.cei at Le Méridien Chiang Rai” ได้ที่ www.lemeridienchiangrai.com หรือโทร +66 (0)53 603 333

เกี่ยวกับ เลอ เมอริเดียน โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท

เลอ เมอริเดียน โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ถือกำเนิดขึ้นที่กรุงปารีสในช่วงทศวรรษ 1960 ซึ่งเป็นยุคที่การเดินทางเต็มไปด้วยเสน่ห์และความหรูหรามีสไตล์ แบรนด์ยังคงเฉลิมฉลองเสน่ห์ของวัฒนธรรมจากทั่วโลกผ่านกลิ่นอายแบบยุโรปที่สะท้อนวิถีการใช้ชีวิตอย่างมีรสนิยม ปัจจุบัน เลอ เมอริเดียน มีโรงแรมและรีสอร์ทกว่า 120  แห่งในมากกว่า 35 ประเทศและเขตปกครอง ครอบคลุมจุดหมายปลายทางตั้งแต่มัลดีฟส์ถึงโมนาโก และตั้งแต่ซานตา โมนิกาไปจนถึงมณฑลเสฉวน ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.lemeridien.com หรือติดตามเราทาง เฟสบุ๊กอินสตาแกรม และ เอ็กซ์

เลอ เมอริเดียน โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ แมริออท บอนวอย® (Marriott Bonvoy®) โปรแกรมการเดินทางระดับโลกจาก Marriott International  ซึ่งมอบพอร์ตโฟลิโอแบรนด์โรงแรมชั้นนำ ประสบการณ์สุดพิเศษผ่าน แมริออท บอนวอย โมเมนต์ (Marriott Bonvoy Moments) และสิทธิประโยชน์เหนือระดับ อาทิ คืนเข้าพักฟรี และการยกระดับสถานะสมาชิก อีลิท (Elite) สมัครสมาชิกฟรีหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม ได้ที่ marriottbonvoy.com

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ข่าวธุรกิจ Business

โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงราย จัดโปรโมชั่นพิเศษเนื่องในงานมหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 79

PR News

Published

3 weeks ago

on

August 19, 2026

By

โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงราย จัดโปรโมชั่นพิเศษเนื่องในงานมหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 79

 

ภาคเหนือ เชียงรายอ่วม เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน">เชียงราย – เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท ชวนนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสการพักผ่อนริมแม่น้ำท่ามกลางธรรมชาติอันร่มรื่น นำเสนอโปรโมชั่น บัตรกำนัลราคาดีที่สุดแห่งปี ในงาน “ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 79” โดยเปิดให้จองรอบ Pre-Sale ออนไลน์ล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 25 สิงหาคม 2569 ก่อนเข้าพบกัน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ บูธ G36 ระหว่างวันที่ 20 – 23 สิงหาคม 2569

โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงราย จัดโปรโมชั่นพิเศษเนื่องในงานมหกรรมการท่องเที่ยวแห่ง<a href=ประเทศไทย ครั้งที่ 79" width="350" height="233" srcset="https://www.chiangraitimes.com/th/wp-content/uploads/2026/08/word-image-46422-2.png 309w, https://www.chiangraitimes.com/th/wp-content/uploads/2026/08/word-image-46422-2-300x200.png 300w" sizes="auto, (max-width: 350px) 100vw, 350px" /> โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงราย จัดโปรโมชั่นพิเศษเนื่องในงานมหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 79

ไฮไลต์โปรโมชั่นห้องพักสุดพิเศษ (สำหรับเข้าพักวันนี้ – 31 มี.ค. 2570):

  • ห้องดีลักซ์ การ์เดนวิว: ราคาเริ่มต้นเพียง 2,999 บาทสุทธิ / คืน (ส.ค. – 30 ก.ย. 2569) และ 3,499 บาทสุทธิ / คืน (1 ต.ค. 2569 – 31 มี.ค. 2570)
  • สิทธิพิเศษเพิ่มเติม:
    • รับสิทธิ์ซื้อบุฟเฟต์อาหารเช้าราคาพิเศษเพียง 399 บาทสุทธิ / 2 ท่าน
    • เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี เข้าพักร่วมกับผู้ปกครองฟรีสูงสุด 2 ท่าน
    • ข้อเสนอพิเศษสุด: เมื่อเข้าพักภายในเดือนสิงหาคม – กันยายน 2569 รับ รีสอร์ทเครดิต 300 บาทสุทธิ / คืน สำหรับใช้บริการห้องอาหารและสปา

โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงราย จัดโปรโมชั่นพิเศษเนื่องในงานมหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 79 โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงราย จัดโปรโมชั่นพิเศษเนื่องในงานมหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 79

แพ็กเกจสปา และผ่อนคลาย ณ ภาวาตี สปา:

  • บัตรกำนัล ภาวาตี สปา: ราคาเพียง 1,199 บาทสุทธิ / ท่าน สำหรับนวดดีพทิชชู่ นวดสวีดิช หรือนวดอโรมา 60 นาที (ใช้ได้ถึง 31 มี.ค. 2570)
  • บัตรกำนัล One Day Pass Retreat: ราคา 2,899 บาทสุทธิ / 2 ท่าน รวมนวดไทยหรือนวดอโรมา 60 นาที ที่ภาวาตี สปา พร้อมชุดชายามบ่าย 1 เซ็ต ที่ห้องอาหารฟาโวล่า

ช่องทางการสั่งซื้อออนไลน์ (วันนี้ – 25 ส.ค. 2569):

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองห้องพัก โทร. 053 603 333 อีเมล rsvn.chiangrai@lemeridien.com หรือ LINE @lmchiangrai

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกแมริออท บอนวอย®: สมัครฟรีได้ที่ https://bit.ly/lmcrpr

เกี่ยวกับ เลอ เมอริเดียน โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท

เลอ เมอริเดียน โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ถือกำเนิดขึ้นที่กรุงปารีสในช่วงทศวรรษ 1960 ซึ่งเป็นยุคที่การเดินทางเต็มไปด้วยเสน่ห์และความหรูหรามีสไตล์ แบรนด์ยังคงเฉลิมฉลองเสน่ห์ของวัฒนธรรมจากทั่วโลกผ่านกลิ่นอายแบบยุโรปที่สะท้อนวิถีการใช้ชีวิตอย่างมีรสนิยม ปัจจุบัน เลอ เมอริเดียน มีโรงแรมและรีสอร์ทกว่า 120  แห่งในมากกว่า 35 ประเทศและเขตปกครอง ครอบคลุมจุดหมายปลายทางตั้งแต่มัลดีฟส์ถึงโมนาโก และตั้งแต่ซานตา โมนิกาไปจนถึงมณฑลเสฉวน ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.lemeridien.com หรือติดตามเราทาง เฟสบุ๊กอินสตาแกรม และ เอ็กซ์

เลอ เมอริเดียน โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ แมริออท บอนวอย® (Marriott Bonvoy®) โปรแกรมการเดินทางระดับโลกจาก Marriott International  ซึ่งมอบพอร์ตโฟลิโอแบรนด์โรงแรมชั้นนำ ประสบการณ์สุดพิเศษผ่าน แมริออท บอนวอย โมเมนต์ (Marriott Bonvoy Moments) และสิทธิประโยชน์เหนือระดับ อาทิ คืนเข้าพักฟรี และการยกระดับสถานะสมาชิก อีลิท (Elite) สมัครสมาชิกฟรีหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม ได้ที่ marriottbonvoy.com

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ข่าวธุรกิจ Business

เชียงรายเดินหน้า “หมอหนี้ชุมชน” กู้วิกฤตหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืน

Rebecca Kim

Published

1 month ago

on

August 5, 2026

By

เชียงรายเดินหน้า "หมอหนี้ชุมชน" กู้วิกฤตหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืน

ภาคเหนือ เชียงรายอ่วม เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน">เชียงราย – วันที่ 4 สิงหาคม 2569 จังหวัดเชียงรายได้ก้าวไปอีกขั้นในการแก้ปัญหาหนี้สินให้กับประชาชน นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการ “หมอหนี้ชุมชน” อย่างเป็นทางการ งานนี้จัดขึ้นที่ห้องประชุมใหญ่ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานรัฐและเครือข่ายชุมชนทั่วจังหวัดเข้าร่วมถึง 120 คน

ปัญหาหนี้ครัวเรือนเป็นเรื่องใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของทุกคน การแก้ปัญหานี้อย่างยั่งยืนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง เราจำเป็นต้องสร้างความรู้ด้านการจัดการเงิน การวิเคราะห์หนี้ และปลูกฝังวินัยการออมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ครอบครัว

ประเด็นสำคัญ

  • การเปิดตัวโครงการ: เชียงรายเริ่มโครงการ “หมอหนี้ชุมชน” เพื่อให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาหนี้สินให้ชาวบ้านอย่างเป็นระบบ
  • ความร่วมมือระดับจังหวัด: หน่วยงานรัฐและสถาบันการเงินหลายแห่งจับมือกันเพื่อฝึกอบรมบุคลากรในชุมชน
  • เป้าหมายหลัก: มุ่งเน้นการให้ความรู้ด้านการเงิน ลดปัญหาหนี้ครัวเรือน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว

โครงการนี้เกิดจากการผนึกกำลังของหลายหน่วยงานสำคัญในพื้นที่ ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารพัฒนาจังหวัดเชียงราย สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย และกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พวกเขาร่วมกันฝึกอบรมและพัฒนา “หมอหนี้ชุมชน” ให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็น หมอหนี้เหล่านี้จะทำหน้าที่ให้คำแนะนำและช่วยชาวบ้านวางแผนจัดการหนี้สินได้อย่างเหมาะสม

การทำงานร่วมกันครั้งนี้ถือเป็นมิติใหม่ของการแก้ปัญหาในระดับท้องถิ่น เมื่อผู้นำชุมชนมีความรู้ พวกเขาก็สามารถส่งต่อความเข้าใจที่ถูกต้องให้เพื่อนบ้านได้ วิธีนี้ช่วยให้ชาวบ้านเข้าถึงคำปรึกษาได้ง่ายและเป็นกันเองมากขึ้น ชุมชนจึงมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ดีขึ้น

เชียงรายเดินหน้า "หมอหนี้ชุมชน" กู้วิกฤตหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืน

เป้าหมายหลักและการสร้างเครือข่ายที่มั่นคง

เป้าหมายสูงสุดของโครงการนี้คือการสร้างเครือข่ายจัดการหนี้ที่เข้มแข็งในระดับหมู่บ้าน เมื่อเครือข่ายแข็งแรง ความมั่นคงทางการเงินของชุมชนก็จะตามมา โครงการนี้มุ่งหวังที่จะลดปัญหาหนี้ครัวเรือนในระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวเชียงรายให้ดีขึ้นอย่างแท้จริง ทุกคนจะได้มีชีวิตที่มั่นคงและสามารถวางแผนอนาคตได้อย่างยั่งยืน การมีสุขภาพการเงินที่ดีถือเป็นรากฐานสำคัญของความสุขในครอบครัว

เชียงรายเดินหน้า "หมอหนี้ชุมชน" กู้วิกฤตหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืน

วิธีการทำงานของหมอหนี้ในพื้นที่

เมื่อผ่านการอบรมแล้ว หมอหนี้ชุมชนจะลงพื้นที่พูดคุยและรับฟังปัญหาของลูกบ้านในแต่ละชุมชน พวกเขาจะใช้เครื่องมือวิเคราะห์หนี้ที่เข้าใจง่าย เพื่อช่วยแยกแยะและจัดลำดับความสำคัญของหนี้สิน จากนั้นจะร่วมกันวางแผนการจ่ายเงินคืนที่สอดคล้องกับรายได้ของแต่ละครอบครัว

การให้คำปรึกษาจะเป็นไปอย่างเป็นความลับและเต็มไปด้วยความเข้าใจ ซึ่งจะช่วยลดความเครียดของลูกหนี้ลงได้มาก ชาวบ้านจะรู้สึกสบายใจที่จะพูดคุยถึงปัญหาของตนเอง แทนที่จะหันไปพึ่งพาการกู้เงินนอกระบบที่อันตรายและมีดอกเบี้ยสูง

ในท้ายที่สุด ความสำเร็จของโครงการนี้จะขึ้นอยู่กับการเปิดใจของชาวบ้านและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่าย จังหวัดเชียงรายกำลังเดินหน้าสู่การเป็นต้นแบบในการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนที่ยั่งยืนให้พื้นที่อื่นๆ ได้เรียนรู้ต่อไป ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

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ข่าวธุรกิจ Business

มหาวิทยาลัยภาคเหนือของประเทศไทยผนึกกำลังส่งเสริมสิ่งทอไทยท้องถิ่น

Thanawat Chaiyaporn

Published

2 months ago

on

July 26, 2026

By

มหาวิทยาลัยภาคเหนือของประเทศไทยผนึกกำลังส่งเสริมสิ่งทอไทยท้องถิ่น

ฆาตกรรมโหดในรีสอร์ตเชียงใหม่ แฟนหนุ่มลูกครึ่งพยายามหนีแต่รถคว่ำ">เชียงใหม่ – กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ร่วมกันจัดงาน “วิจิตรภูษา ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ แพรพรรณท้องถิ่นไทย” ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2569 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต งานนี้จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยด้านสิ่งทอ และนำความรู้ไปช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา ได้มีพิธีเปิดงานแสดงสินค้าและผลงานวิจัยด้านสิ่งทออย่างยิ่งใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ งานนี้เกิดจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือทั้ง 8 แห่ง นำโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป้าหมายหลักคือการนำความรู้จากห้องเรียนมาสู่การปฏิบัติจริงในชุมชน

นายดนุพร ปุณณกันต์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน ท่านได้เน้นย้ำถึงการใช้เทคโนโลยีและงานวิจัยมาช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าทอของไทย ทั้งนี้เพื่อให้ชาวบ้านและผู้ประกอบการสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกยุคใหม่

ประเด็นสำคัญ

  • งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2569 ที่เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
  • มุ่งเน้นการนำงานวิจัยมาพัฒนาผ้าทอไทย เพื่อสร้างรายได้จริงให้ชุมชนท้องถิ่น
  • มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เช่น แฟชั่นโชว์ การเสวนา และร้านขายสินค้าจากภูมิปัญญาชาวบ้าน

มหาวิทยาลัยภาคเหนือของประเทศไทยผนึกกำลังส่งเสริมสิ่งทอไทยท้องถิ่น

เกิดอะไรขึ้นในงานนี้?

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จับมือกับเพื่อนมหาวิทยาลัยอีก 7 แห่ง จัดงานใหญ่นี้ขึ้นมา มหาวิทยาลัยที่ร่วมจัดงานได้แก่ เชียงราย ลำปาง อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิบูลสงคราม และเพชรบูรณ์ ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานมากมายที่ได้จากการลงพื้นที่วิจัยจริงๆ ของอาจารย์และนักศึกษา

ในวันเปิดงาน มีผู้บริหารจากหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมงานอย่างคับคั่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้กล่าวรายงานถึงความตั้งใจของงาน งานนี้ช่วยเชื่อมโยงสถาบันการศึกษากับชาวบ้านเข้าด้วยกันอย่างใกล้ชิด สิ่งนี้จะช่วยเปลี่ยนภูมิปัญญาดั้งเดิมให้กลายเป็นสินค้าที่ทันสมัยมากขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีการแสดงที่น่าสนใจอย่างการเสวนาเรื่องการปรับตัวของผ้าไทยในยุคปัจจุบัน และที่พลาดไม่ได้คือแฟชั่นโชว์ชุดพิเศษ แฟชั่นโชว์ชุด “มรดกโขน ผ้าทอพิษณุโลก สู่ชุดพระราชทาน” แสดงให้เห็นถึงการนำผ้าทอท้องถิ่นมาตัดเย็บได้อย่างงดงามและทรงคุณค่า

มหาวิทยาลัยภาคเหนือของประเทศไทยผนึกกำลังส่งเสริมสิ่งทอไทยท้องถิ่น

ทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญต่อชุมชน?

เรื่องนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การจัดงานแสดงสินค้าทั่วไปเพื่อขายของ แต่เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับหมู่บ้าน กระทรวง อว. ให้ความสำคัญอย่างมากกับการนำความรู้สมัยใหม่มาช่วยชาวบ้านทำงาน การทำเช่นนี้สอดคล้องกับแนวคิดการทำธุรกิจที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

นายดนุพร ปุณณกันต์ กล่าวว่า การเล่าเรื่องราวหรือประวัติความเป็นมาของผ้าแต่ละผืน จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้มากอย่างไม่น่าเชื่อ เราต้องสอนให้เยาวชนและผู้ประกอบการรุ่นใหม่รู้จักการทำการตลาดแบบบอกเล่าเรื่องราว สิ่งนี้จะทำให้ลูกค้าเข้าใจและเห็นคุณค่าของผ้าไทยมากขึ้นกว่าเดิม

หากเราสามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาผสมผสานกับความเก่งกาจดั้งเดิมของชาวบ้านได้ ผ้าทอไทยก็จะไม่ใช่แค่ของฝากตามเทศกาลอีกต่อไป แต่มันจะกลายเป็นสินค้าส่งออกที่มีราคาสูง ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องปากท้องในชุมชนได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

มหาวิทยาลัยภาคเหนือของประเทศไทยผนึกกำลังส่งเสริมสิ่งทอไทยท้องถิ่น

ใครคือผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุด?

กลุ่มแรกที่ได้ประโยชน์เต็มๆ คือชาวบ้านและกลุ่มแม่บ้านทอผ้าในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและตอนล่าง พวกเขาจะได้เรียนรู้วิธีการใหม่ๆ ในการผลิตผ้าให้มีสีสันสวยงามและใช้งานได้ทนทานมากขึ้น กลุ่มที่สองคือนักศึกษาและอาจารย์ ที่ได้นำทฤษฎีจากในห้องเรียนมาทดลองแก้ปัญหาจริงในพื้นที่

นอกจากนี้ ผู้บริโภคหรือผู้ที่มาร่วมงานก็จะได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพดี ในราคาที่ยุติธรรมโดยตรงจากผู้ผลิต ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมสอนทำงานฝีมือให้ผู้ที่สนใจได้ลองทำด้วยตัวเอง ถือเป็นการเรียนรู้ที่สนุกและได้ลงมือทำจริง

ตลอดทั้ง 3 วันของการจัดงาน ผู้เข้าชมจะได้สัมผัสกับความสวยงามของวัฒนธรรมที่ถูกนำมาปรับปรุงใหม่ให้เข้ากับยุคสมัย คุณจะได้เห็นการแสดงศิลปวัฒนธรรม การเล่นดนตรีพื้นบ้าน และเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายอย่างเป็นกันเอง

มหาวิทยาลัยภาคเหนือของประเทศไทยผนึกกำลังส่งเสริมสิ่งทอไทยท้องถิ่น

สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตคืออะไร?

ความรู้และเครือข่ายความร่วมมือที่เกิดขึ้นจากงานนี้ จะถูกนำไปต่อยอดในการพัฒนาหมู่บ้านต่างๆ ในภาคเหนือต่อไป มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 8 แห่งยืนยันที่จะทำงานร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง พวกเขาจะช่วยดูแลตั้งแต่การออกแบบลายผ้า ไปจนถึงการหาช่องทางขายของออนไลน์ให้ชาวบ้าน

การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐ มหาวิทยาลัย และชาวบ้าน จะเป็นรากฐานที่แข็งแรงในการพัฒนาประเทศ หากคุณสนใจอ่านข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำงานวิจัยมาช่วยชุมชน สามารถเข้าไปติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์ของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำหรับใครที่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่หรือพื้นที่ใกล้เคียง วันนี้ (26 กรกฎาคม 2569) ยังคงเป็นวันสุดท้ายของการจัดงาน คุณสามารถเดินทางไปร่วมงานได้ที่ลาน GRAND HALL 03 ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต นี่คือโอกาสดีที่คุณจะได้สนับสนุนสินค้าจากฝีมือคนไทยอย่างแท้จริง

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