เชียงราย - Chiang Rai News
เกิดเหตุปล้นทองครั้งใหญ่ที่เชียงราย!! โจรติดอาวุธหลบหนีไปพร้อมเงิน 13 ล้านบาท
เชียงราย – เกิดเหตุระทึกขวัญขึ้นที่จังหวัดเชียงราย เมื่อคนร้ายสองคนพร้อมอาวุธปืนบุกเข้าปล้นร้านทองในห้างสรรพสินค้าชื่อดัง เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอเชียงของ ซึ่งเป็นเมืองชายแดนที่สำคัญของภาคเหนือ ตำรวจกำลังเร่งไล่ล่าตัวผู้ก่อเหตุอย่างเร่งด่วนที่สุดเพื่อนำตัวมาดำเนินคดี
จากการตรวจสอบความเสียหายอย่างละเอียดพบว่า ทรัพย์สินที่ถูกขโมยไปมีมูลค่ามหาศาลมาก คนร้ายกวาดทองคำรูปพรรณไปได้ทั้งหมดถึง 184 บาท โดยแบ่งเป็นสร้อยคอทองคำน้ำหนัก 64 บาท และสร้อยข้อมือทองคำน้ำหนัก 120 บาท รวมมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นกว่า 13 ล้านบาทเลยทีเดียว
ประเด็นสำคัญ
- คนร้าย 2 คนใช้อาวุธปืนบุกชิงทรัพย์ร้านทองในห้างดังที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
- ทองคำที่ถูกขโมยไปมีน้ำหนักรวม 184 บาท คิดเป็นมูลค่าความเสียหายสูงถึง 13 ล้านบาท
- พบเบาะแสว่าคนร้ายทิ้งรถมอเตอร์ไซค์เช่าไว้ริมแม่น้ำโขง และคาดว่าอาจหลบหนีข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านแล้ว
หลังจากเกิดเหตุการณ์ ตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจและลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุทันที พวกเขาเริ่มรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ อย่างรอบคอบที่สุด นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด เพื่อดูรูปพรรณสัณฐานและเส้นทางการหลบหนีของคนร้ายทั้งสองคนอย่างละเอียด
ข้อมูลอ้างอิงจากรายงานข่าวของ ข่าวสด ระบุว่าคนร้ายได้วางแผนมาเป็นอย่างดี พวกเขาใช้รถจักรยานยนต์ที่ไปเช่ามาเพื่อเป็นยานพาหนะหลักในการก่อเหตุ หลังจากปล้นเสร็จก็นำรถคันดังกล่าวไปจอดทิ้งไว้ริมแม่น้ำโขงบริเวณใกล้กับจุดปลาบึกสีทอง
แผนการหลบหนีข้ามชายแดนที่รัดกุม
การพบรถจักรยานยนต์จอดทิ้งไว้ริมน้ำ ทำให้เจ้าหน้าที่ตั้งข้อสันนิษฐานที่ชัดเจนมากขึ้น ตำรวจเชื่อว่าคนร้ายน่าจะใช้ช่องทางธรรมชาติในการหลบหนี แม่น้ำโขงเป็นพรมแดนธรรมชาติที่กั้นระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมักเป็นจุดที่ง่ายต่อการลักลอบข้ามฝั่งหากไม่มีเจ้าหน้าที่ลาดตระเวน
ด้วยเหตุนี้ ตำรวจจึงต้องปรับแผนการทำงานให้กว้างและครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน นอกจากนี้ยังต้องร่วมมือกับเจ้าหน้าที่จากประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงที
การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานระดับประเทศเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในคดีนี้ เพราะผู้ก่อเหตุอาจมีเครือข่ายมืดคอยให้ความช่วยเหลืออยู่ฝั่งตรงข้าม เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายกำลังเร่งขยายผลจากข้อมูลที่มี เพื่อตีกรอบพื้นที่การค้นหาให้แคบลงและแม่นยำขึ้น
ความคืบหน้าของคดีและมาตรการป้องกันในอนาคต
เจ้าหน้าที่ตำรวจออกมายืนยันอย่างหนักแน่นว่า จะทำทุกวิถีทางเพื่อติดตามตัวคนร้ายมาลงโทษให้ได้โดยเร็วที่สุด มีการสั่งการให้ทีมสืบสวนตรวจสอบทุกเบาะแสที่ประชาชนแจ้งเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ห้ามมองข้ามเด็ดขาด
นอกจากการจับกุมตัวผู้กระทำผิดแล้ว การติดตามนำทรัพย์สินกลับคืนมาก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญที่สุด ผู้เสียหายกำลังรอคอยความหวังจากเจ้าหน้าที่ ตำรวจจึงต้องทำงานแข่งกับเวลา เพื่อป้องกันไม่ให้ทองคำถูกนำไปขายหรือแปรรูปในตลาดมืด
เหตุการณ์นี้สร้างความตื่นตระหนกให้กับชาวบ้านและพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่เป็นอย่างมาก เพราะอำเภอเชียงของมักจะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เงียบสงบ การมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดขึ้นในห้างสรรพสินค้า จึงเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนต้องหันมาทบทวนอย่างจริงจังอีกครั้ง
สำหรับร้านทองอื่นๆ ในพื้นที่ ควรเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัย เช่น การติดตั้งลูกกรงเหล็ก หรือระบบล็อกประตูอัตโนมัติ ในส่วนของประชาชนทั่วไปยังคงดำเนินชีวิตได้ตามปกติ แต่ควรช่วยกันเป็นหูเป็นตา หากพบเห็นบุคคลต้องสงสัยให้รีบแจ้งตำรวจทันที
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
สุดสลด! กระบะเสียหลักพุ่งชนบ้านกลางดึก พรากชีวิต”น้องภีม” วัย 11 ขวบ ที่เชียงราย
ชาวบ้านเชียงรายบุกสถานกงสุลเมียนมาร์ เรียกร้องให้นายมิน อ่อง ไหลง์ หยุดยั้งการปล่อยสารพิษจากเหมืองแร่ของจีน
เชียงราย - Chiang Rai News
ระทึกขวัญเชียงราย! ชายป่วยจิตเวชคลั่งถือมีดบุกโรงเรียน ตำรวจล้อมจับวุ่น
เชียงราย – เกิดเหตุการณ์ระทึกขวัญที่สร้างความตื่นตระหนกให้กับครูและนักเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายอย่างมาก เมื่อมีชายคนหนึ่งเกิดอาการคลั่งและถืออาวุธมีดบุกเข้าไปในบริเวณโรงเรียน โชคดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเดินทางมาถึงพื้นที่และเข้าระงับเหตุได้อย่างรวดเร็ว
เหตุการณ์ความวุ่นวายนี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่ 5 ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรพานได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินจากสายด่วนว่า มีบุคคลแปลกหน้าพกอาวุธมีดแหลมคมเดินเข้าไปในสถานศึกษา จึงได้รีบจัดกำลังชุดสายตรวจลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบทันที
ประเด็นสำคัญ
- ชายคลั่งบุกโรงเรียน: ผู้ก่อเหตุเป็นชายอายุ 38 ปี ถืออาวุธมีดบุกเข้าไปในพื้นที่โรงเรียน สร้างความตกใจและหวาดกลัวให้กับครูและนักเรียนในบริเวณนั้น
- การปิดล้อมจับกุมสุดระทึก: เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องนำกำลังปิดล้อมบ้านของผู้ก่อเหตุ ก่อนจะสามารถจับกุมตัวเอาไว้ได้สำเร็จหลังจากที่เขาพยายามวิ่งหลบหนี
- ประวัติผู้ป่วยจิตเวช: จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่า ผู้ก่อเหตุมีประวัติเคยเข้ารับการรักษาอาการป่วยทางจิตเวชมาก่อนหน้านี้
เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และอาสาสมัครเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุ พบว่าผู้ก่อเหตุคือ นายธนกฤต หรือนายแบงค์ อายุ 38 ปี ในช่วงเวลานั้นเขาได้วิ่งหนีออกจากบริเวณโรงเรียนไปซ่อนตัวอยู่ในบ้านพักของตนเอง ซึ่งบังเอิญตั้งอยู่ติดกับรั้วของโรงเรียนพอดี
ในขั้นตอนของการระงับเหตุ ภรรยาของนายแบงค์ได้พยายามเข้ามาช่วยเจรจาและเกลี้ยกล่อมให้สามียอมมอบตัวแต่โดยดี แต่ทว่าเมื่อผู้ก่อเหตุสังเกตเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครอง เขากลับเกิดอาการตื่นตระหนกและตัดสินใจวิ่งหลบหนีออกไปทางประตูหลังบ้านอย่างรวดเร็ว
ด้วยเหตุนี้ เจ้าหน้าที่จึงต้องตัดสินใจกระจายกำลังกันเข้าปิดล้อมพื้นที่รอบบ้านอย่างรัดกุม เพื่อป้องกันไม่ให้ชายคนดังกล่าวหลบหนีไปทำอันตรายต่อประชาชนทั่วไป ในท้ายที่สุด เจ้าหน้าที่ก็สามารถเข้าชาร์จและรวบตัวนายแบงค์เอาไว้ได้อย่างปลอดภัย โดยไม่มีเหตุการณ์รุนแรงหรือผู้ได้รับบาดเจ็บ
2026/08/2-14.jpg" alt="ระทึกขวัญเชียงราย! ชายป่วยจิตเวชคลั่งถือมีดบุกโรงเรียน ตำรวจล้อมจับวุ่น" width="1024" height="584" srcset="https://i0.wp.com/www.chiangraitimes.com/th/wp-content/uploads/2026/08/2-14.jpg?w=1024&ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/www.chiangraitimes.com/th/wp-content/uploads/2026/08/2-14.jpg?resize=300%2C171&ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.chiangraitimes.com/th/wp-content/uploads/2026/08/2-14.jpg?resize=768%2C438&ssl=1 768w" sizes="(max-width: 740px) 100vw, 740px" />
ประวัติผู้ก่อเหตุและการจัดการด้านสุขภาพจิต
หลังจากที่สามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้สำเร็จ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการตรวจสอบประวัติส่วนตัวของนายธนกฤตอย่างละเอียด ข้อมูลจากทางครอบครัวและฐานข้อมูลระบุอย่างชัดเจนว่า ชายคนนี้เคยมีประวัติเข้ารับการรักษาตัวจากอาการป่วยทางจิตเวชมาก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
เพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่ายและเพื่อให้ผู้ก่อเหตุได้รับการดูแลที่ถูกต้องตามหลักการแพทย์ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ควบคุมตัวเขาส่งไปยังโรงพยาบาลพานในทันที การดำเนินการเช่นนี้จะช่วยให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสามารถประเมินอาการทางจิตและทำการรักษาตามขั้นตอนได้อย่างเหมาะสมต่อไป
เหตุการณ์ในครั้งนี้ถือเป็นข่าวที่ได้รับความสนใจจากสังคมอย่างมาก เนื่องจากเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยตรง คุณสามารถติดตามรายละเอียดและการอัปเดตของข่าวสารเพิ่มเติมได้จากรายงานข่าวต้นฉบับของ Amarin TV ซึ่งเป็นแหล่งข่าวหลักที่รายงานเรื่องนี้
บทเรียนและมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
ความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเป็นประเด็นที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญอย่างสูงสุด เหตุการณ์ชายคลั่งบุกโรงเรียนที่จังหวัดเชียงรายในครั้งนี้ ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการยกระดับระบบรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาให้มีความเข้มงวดและรัดกุมมากยิ่งขึ้น
การทำงานประสานกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ตำรวจ และคณะครูอาจารย์ คือกุญแจสำคัญในการป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ผู้ปกครองและคนในชุมชนควรช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลบุคคลแปลกหน้า หรือผู้ที่มีพฤติกรรมผิดปกติที่เข้ามาในบริเวณใกล้เคียงโรงเรียน
นอกจากนี้ ครอบครัวที่มีผู้ป่วยทางจิตเวชอยู่ในความดูแล ควรให้ความสำคัญกับการรับประทานยาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ การดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดและการให้ความเข้าใจจากคนในครอบครัว จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดเหตุการณ์รุนแรงที่ไม่มีใครคาดคิดได้เป็นอย่างดี
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
เกิดเหตุปล้นทองครั้งใหญ่ที่เชียงราย!! โจรติดอาวุธหลบหนีไปพร้อมเงิน 13 ล้านบาท
สมาคมกีฬาเชียงราย จัดหนัก! มอบอุปกรณ์กีฬา-อัดฉีดโค้ช เตรียมทัพเยาวชนลุยศึก “สุราษฎร์ธานีเกมส์”
เชียงราย - Chiang Rai News
ด่วน! น้ำป่าหลากท่วมดอยหลวง เชียงราย ผู้ว่าฯ สั่งระดมเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือ
เชียงราย – ชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดเชียงรายต้องเผชิญกับวิกฤตภัยธรรมชาติอีกครั้ง หลังจากเกิดพายุฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงกลางดึกที่ผ่านมา สถานการณ์ฝนตกหนักนี้ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมหลายพื้นที่ในอำเภอดอยหลวงอย่างฉับพลัน ทำให้ถนนสายหลักและบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบอย่างหนักตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่
เมื่อเวลาประมาณ 08.00 น. ของวันที่ 4 สิงหาคม 2569 มวลน้ำจำนวนมหาศาลจากขุนแม่บงและห้วยช้างลอดได้พุ่งทะลักเข้าสู่พื้นที่ลุ่มต่ำ น้ำป่าได้หลากเข้าท่วมถนนสายดอยหลวง–เวียงเชียงรุ้งอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะบริเวณบ้านแม่เรียบ หมู่ 2 และบริเวณสามแยกโชคชัย ส่งผลให้การจราจรในพื้นที่กลายเป็นอัมพาตและประชาชนสัญจรด้วยความยากลำบากอย่างยิ่ง
ประเด็นสำคัญ
- ฝนตกหนักทำน้ำป่าหลากฉับพลัน: มวลน้ำมหาศาลจากขุนแม่บงทะลักท่วมถนนและบ้านเรือนในตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง อย่างรวดเร็วตั้งแต่ช่วงเช้า
- พื้นที่เฝ้าระวังรับมวลน้ำระลอกใหม่: น้ำกำลังไหลมุ่งหน้าลงสู่แม่น้ำกก โดยตำบลปงน้อยและหมู่บ้านใกล้เคียงต้องเตรียมรับมืออย่างใกล้ชิด
- ผู้ว่าฯ สั่งลุยช่วยเหลือชาวบ้านด่วน: มีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย และเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันที
จากการประเมินสถานการณ์ล่าสุดในช่วงสายของวันเดียวกัน พบว่าปริมาณน้ำยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้จะเพิ่มระดับขึ้นเพียงเล็กน้อย แต่มวลน้ำกำลังไหลบ่าผ่านพื้นที่ตำบลปงน้อยและหมู่บ้านทุ่งกวาง ประชาชนในบริเวณนี้ต้องเตรียมพร้อมรับมือมวลน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัย
นอกจากนี้ มวลน้ำป่ายังคงไหลผ่านบริเวณบ้านหนองด่านในตำบลโชคชัย ก่อนที่จะระบายลงสู่แม่น้ำกกในท้ายที่สุด เหตุการณ์นี้ทำให้พื้นที่การเกษตรหลายแห่งจมอยู่ใต้น้ำ ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและรายได้ของเกษตรกรในท้องถิ่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดเหตุการณ์ต้นฉบับได้ที่ ไทยรัฐออนไลน์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ไม่ได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนกำลังเฝ้าจับตาสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา มีการประเมินความเสี่ยงและออกประกาศเตือนภัย ให้ชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและอัปเดตที่สุดเสมอ
การระดมกำลังช่วยเหลือ และคำเตือนถึงพี่น้องประชาชน
ทางด้าน นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้แสดงความห่วงใยต่อเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากในครั้งนี้ ท่านได้สั่งการด่วนให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เร่งลงพื้นที่ร่วมกับผู้นำชุมชนโดยเร็วที่สุด ทุกหน่วยงานต้องทำงานร่วมกันเพื่อสำรวจความเสียหายอย่างละเอียด
เป้าหมายสำคัญที่สุดในตอนนี้คือ การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างรวดเร็วและทันท่วงที เจ้าหน้าที่จะเข้าไปช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องการเดินทางข้ามพื้นที่ และดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วม เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากกระแสน้ำที่ยังคงเชี่ยวกราก
นอกจากนี้ ทางจังหวัดเชียงรายยังมีคำเตือนอย่างเป็นทางการ ถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำและริมลำน้ำ ขอให้ทุกคนคอยติดตามฟังประกาศจากทางราชการอย่างสม่ำเสมอ หากพบว่าฝนยังคงตกหนักอย่างต่อเนื่อง ควรเร่งขนย้ายสิ่งของมีค่าและสัตว์เลี้ยงขึ้นที่สูงทันที
การรับมือวิกฤต และแนวทางป้องกันในอนาคต
สิ่งสำคัญที่สุดในสภาวะเช่นนี้คือ การหลีกเลี่ยงการขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ผ่านเส้นทางที่มีน้ำไหลแรงอย่างเด็ดขาด การฝืนลุยน้ำฝ่ากระแสน้ำเชี่ยวอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นสูญเสียชีวิตได้ ความปลอดภัยของทุกคนต้องมาเป็นอันดับแรกในช่วงวิกฤตภัยธรรมชาตินี้
เหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันที่อำเภอดอยหลวงสะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน พื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยมักต้องเผชิญกับความเสี่ยงเช่นนี้ในช่วงฤดูฝนเสมอ ลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้ง่ายเมื่อมีฝนตกสะสมเป็นเวลานาน
แม้ว่าเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากจะเกิดขึ้นเกือบทุกปี แต่ความรวดเร็วของมวลน้ำมักทำให้ผู้คนตั้งตัวไม่ทันเสมอ การเตรียมความพร้อมล่วงหน้าและระบบแจ้งเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่ง ระบบเตือนภัยที่ดีจะช่วยลดความสูญเสีย ทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของชุมชนได้อย่างมหาศาลในระยะยาว
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
เกิดเหตุปล้นทองครั้งใหญ่ที่เชียงราย!! โจรติดอาวุธหลบหนีไปพร้อมเงิน 13 ล้านบาท
สุดสลด! กระบะเสียหลักพุ่งชนบ้านกลางดึก พรากชีวิต”น้องภีม”วัย 11 ขวบ ที่เชียงราย
เชียงราย - Chiang Rai News
โมเดลเชียงราย! “บ้านฟาร์มสัมพันธกิจ” ชูธรรมนูญหมู่บ้านต้านยาเสพติดด้วยพลังชุมชน
เชียงราย – เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2569 จังหวัดเชียงรายได้ประกาศใช้ “ธรรมนูญหมู่บ้านสัญญาใจห่างไกลยาเสพติด” ณ คริสตจักรฟาร์มสัมพันธ์กิจ เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างยั่งยืน โครงการนี้นำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดและศาลจังหวัดเชียงราย โดยเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตั้งกฎชุมชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม โมเดลนี้มุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือระหว่างรัฐและชาวบ้าน เพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ปัญหายาเสพติดถือเป็นภัยร้ายที่ทำลายอนาคตของชาติมาอย่างยาวนาน หลายพื้นที่จึงต้องเร่งหาแนวทางป้องกันที่ได้ผลจริง ล่าสุด ศาลจังหวัดเชียงรายได้ริเริ่มโครงการที่น่าสนใจเพื่อแก้ปัญหานี้อย่างยั่งยืน โดยเน้นการดึงพลังของชาวบ้านมาเป็นแกนนำหลัก
การนำแนวคิดนี้มาใช้ ถือเป็นการเปลี่ยนมุมมองจากการใช้กฎหมายบังคับ มาเป็นการสร้างข้อตกลงร่วมกันด้วยความเข้าใจ ชุมชนบ้านฟาร์มสัมพันธกิจจึงกลายเป็นต้นแบบสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความสามัคคี ทุกภาคส่วนได้จับมือกันเพื่อสร้างเกราะป้องกันภัยร้ายนี้อย่างจริงจัง
ประเด็นสำคัญ
- ชาวบ้านฟาร์มสัมพันธกิจร่วมกันตั้งกติกาชุมชนเพื่อต้านภัยยาเสพติดผ่าน “ธรรมนูญหมู่บ้าน“
- โครงการนี้เน้นแนวคิด “กระบวนการยุติธรรมเชิงวัฒนธรรม” โดยให้คนในพื้นที่มีส่วนร่วมสูงสุด
- มีการตั้ง “สภาพลังใจชุมชน” เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและให้ชาวบ้านจัดการปัญหาได้เอง
การร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง
ในงานประกาศใช้ธรรมนูญหมู่บ้านครั้งนี้ มีนายรุจติศักดิ์ รังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธาน งานนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่ คริสตจักรฟาร์มสัมพันธ์กิจ ตำบลริมกก โดยมีผู้นำศาสนาและหน่วยงานรัฐมาร่วมงานอย่างคับคั่ง
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความหวังของคนในพื้นที่ กิจกรรมเด่นคือการร่วมกันเขียน “สัญญาใจของฉัน” เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ในการต้านภัยยาเสพติด นอกจากนี้ยังมีการนมัสการพระเจ้าและการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากเด็กๆ อีกด้วย
พลังของ “กระบวนการยุติธรรมเชิงวัฒนธรรม”
หัวใจหลักของความสำเร็จนี้คือสิ่งที่เรียกว่า “กระบวนการยุติธรรมเชิงวัฒนธรรม” แนวคิดนี้มุ่งเน้นให้ชาวบ้านร่วมกันคิดและตั้งกติกาที่เหมาะกับวิถีชีวิตของตนเอง เมื่อกฎระเบียบมาจากคนที่ต้องใช้จริง การปฏิบัติตามจึงเกิดขึ้นได้ง่ายและมีความสุขมากขึ้น
นอกจากการใช้ธรรมนูญแล้ว ยังมีการจัดตั้ง “สภาพลังใจชุมชน” ขึ้นมาควบคู่กัน สภานี้จะทำหน้าที่คอยสนับสนุนและเชื่อมโยงการทำงานระหว่างชาวบ้านกับหน่วยงานรัฐ นับเป็นโมเดล “ชุมชนนำ หน่วยงานหนุน” ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
ก้าวต่อไปสู่สังคมปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน
การประกาศใช้กติกาหมู่บ้านนี้ ไม่ได้เป็นเพียงแค่พิธีกรรมทางกฎหมายเท่านั้น แต่นี่คือรูปธรรมที่ชัดเจนของการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมจากภายใน เมื่อชาวบ้านมีความเข้มแข็ง ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่จะทำให้ยาเสพติดระบาดก็ย่อมลดน้อยลง
ในระยะยาว ความร่วมมือที่เกิดขึ้นที่บ้านฟาร์มสัมพันธกิจจะเป็นแรงบันดาลใจให้พื้นที่อื่นๆ โมเดลสัญญาใจนี้จะช่วยให้คนในสังคมสามารถจัดการปัญหาได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดไป
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชื่อมั่นว่า หากทุกฝ่ายเดินหน้าตามข้อตกลงนี้ ปัญหายาเสพติดจะถูกควบคุมได้อย่างรวดเร็ว ความสำเร็จของชุมชนแห่งนี้จะเป็นบทพิสูจน์ว่า พลังของประชาชนคือยาขนานเอกในการรักษาปัญหาสังคมอย่างแท้จริง
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
สุดสลด! กระบะเสียหลักพุ่งชนบ้านกลางดึก พรากชีวิต”น้องภีม” วัย 11 ขวบ ที่เชียงราย
ชาวบ้านเชียงรายบุกสถานกงสุลเมียนมาร์ เรียกร้องให้นายมิน อ่อง ไหลง์ หยุดยั้งการปล่อยสารพิษจากเหมืองแร่ของจีน
เกิดเหตุทะเลวิวาทรุนแรงบนถนนในเชียงใหม่!! นักท่องเที่ยวชาวจีนและชาวบ้านปะทะกัน
เชียงรายเดินหน้า “หมอหนี้ชุมชน” กู้วิกฤตหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืน
ระทึกขวัญเชียงราย! ชายป่วยจิตเวชคลั่งถือมีดบุกโรงเรียน ตำรวจล้อมจับวุ่น
สมาคมกีฬาเชียงราย จัดหนัก! มอบอุปกรณ์กีฬา-อัดฉีดโค้ช เตรียมทัพเยาวชนลุยศึก “สุราษฎร์ธานีเกมส์”
ด่วน! น้ำป่าหลากท่วมดอยหลวง เชียงราย ผู้ว่าฯ สั่งระดมเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือ
เกิดเหตุปล้นทองครั้งใหญ่ที่เชียงราย!! โจรติดอาวุธหลบหนีไปพร้อมเงิน 13 ล้านบาท
พรีวิวบิ๊กแมตช์: บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ดวลเดือด แอสตัน วิลล่า ศึกฟุตบอลกระชับมิตร 2026
โมเดลเชียงราย! “บ้านฟาร์มสัมพันธกิจ” ชูธรรมนูญหมู่บ้านต้านยาเสพติดด้วยพลังชุมชน
สุดสลด! กระบะเสียหลักพุ่งชนบ้านกลางดึก พรากชีวิต “น้องภีม” วัย 11 ขวบ ที่เชียงราย
ชาวบ้านเชียงรายบุกสถานกงสุลเมียนมาร์ เรียกร้องให้นายมิน อ่อง ไหลง์ หยุดยั้งการปล่อยสารพิษจากเหมืองแร่ของจีน
ชายชาวเชียงรายถูกจับกุมหลังก่อเหตุยิงกันในครอบครัว ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 2 รายและบาดเจ็บ 2 ราย
ราคาน้ำมันลดลงวันนี้!! ราคาน้ำมันดีเซลในจังหวัดเชียงรายลดลง 2.56 บาทต่อลิตร
การฉ้อโกงบัตรประจำตัวประชาชนเชียงราย: เจ้าหน้าที่เตือนชนกลุ่มน้อยใกล้ชายแดนแม่สาย
อัปเดต: เหตุการณ์ยิงกันในครอบครัวที่เชียงรายส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย
เจ้าของอพาร์ทเมนต์ในเชียงใหม่ถูกทิ้งไว้กับกองขยะขนาดใหญ่และค่าเช่าที่ค้างชำระ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเปิดปฏิบัติการ “90 วัน” เพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการปราบปรามยาเสพติด
ตำรวจเชียงรายบุกจับกุมผู้ค้ายาเสพติดในอำเภอแม่สุ่ย จับกุม 5 ราย
ด่วน! น้ำป่าซัดพญาเม็งราย เชียงราย อพยพชาวบ้านกลางดึก กู้ภัยเร่งช่วยเหลือ
รถกระบะพุ่งชนตลาดในเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีผู้บาดเจ็บ 3 ราย
กลุ่มภาคประชาสังคมเชียงรายผลักดันให้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหามลพิษข้ามพรมแดนจากเหมืองแร่ของจีน
บทสรุปดราม่ารถไฟฟ้า BTS! นักเรียนอิตาลีขอโทษสาวไทย ยอมรับผิดและจ่ายค่าปรับตามกฎหมาย
บาร์เซโลน่า ถล่ม ราโย่ บาเยกาโน่ 1-0
พอร์ตเอฟซี ปะทะ เชียงราย ยูไนเต็ด 2-1 โดยได้ประตูชัยในครึ่งหลัง
การตัดแต่งต้นไม้ผิดพลาดอย่างร้ายแรง ส่งผลให้หลังคาตลาดในจังหวัดพะเยาพังเสียหาย
Trending
-
เชียงราย - Chiang Rai News6 days ago
ด่วน! ปะทะเดือดชายแดนเชียงราย ทหารพรานวิสามัญแก๊งค้ายา 3 ศพ ยึดยาบ้าเกือบ 4 แสนเม็ด
-
เชียงราย - Chiang Rai News6 days ago
เตือนภัยด่วน! เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ต้องเฝ้าระวังน้ำป่า 24 ชั่วโมง
-
เชียงราย - Chiang Rai News4 days ago
เหตุการณ์ยิงกันสุดเศร้าในเชียงราย!!เจ้าหน้าที่หมู่บ้านยิงคนร้ายใช้มีดทำร้ายเพื่อช่วยชีวิตลูกชาย
-
ข่าวอาชญากรรม - Crime6 days ago
ยามรักษาความปลอดภัยผับถูกแทง!! ตำรวจจับกุมชายอายุ 26 ปี ในจังหวัดลำปาง