รางวัลนำจับผู้หลบหนีจากเรือนจำเชียงรายดอยหาง เพิ่มขึ้นเป็น 100,000 บาท
เชียงราย – คดีนักโทษหลบหนีจากเรือนจำชั่วคราวดอยฮาง จังหวัดเชียงราย ผ่านมากว่า 7 วันแล้ว แต่เจ้าหน้าที่ยังติดตามจับกุมตัวไม่ได้ ล่าสุดเรือนจำกลางเชียงรายประกาศเพิ่มรางวัลนำจับเป็น 100,000 บาท สำหรับผู้ที่แจ้งเบาะแสจนพาไปสู่การจับกุมได้สำเร็จ โดยยืนยันว่าจะจ่ายให้ทันที
ก่อนหน้านี้มีการตั้งรางวัลนำจับไว้ที่ 50,000 บาท จากนั้นปรับเพิ่มเป็น 70,000 บาท และขยับขึ้นเป็น 100,000 บาทในครั้งล่าสุด เพื่อเร่งให้ได้ข้อมูลที่นำไปสู่การจับกุมตัว
ผู้ต้องขังที่หลบหนีคือ นายตนุภัทร จะกา อายุ 38 ปี หลบหนีช่วงเย็นวันที่ 26 มกราคม 2569 โดยเป็นผู้ต้องขังในคดียาเสพติด ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด (เมทแอมเฟตามีน) เจ้าหน้าที่ตรวจนับจำนวนผู้ต้องขังก่อนขึ้นเรือนนอนแล้วไม่พบตัว จึงเริ่มติดตามและตรวจสอบเส้นทางการหลบหนี
รายงานระบุว่า นายตนุภัทรเป็นนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2569 ภายใต้โครงการพักการลงโทษกรณีเหตุพิเศษ หลักสูตร “การน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของผู้ต้องขัง” (หลักสูตร 5 เดือน) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อช่วยผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษให้ปรับตัวกลับสู่สังคม และลดโอกาสกระทำผิดซ้ำ
หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบสาเหตุและรวบรวมข้อมูลเพื่อเร่งติดตามจับกุมตัวผู้ต้องขังรายดังกล่าวให้ได้โดยเร็วที่สุด
หากคุณพบเบาะแสหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับ ผู้ต้องขังหลบหนี ในพื้นที่ เชียงราย หรือบริเวณใกล้เคียง ให้มองว่าเป็นเรื่องความปลอดภัยสาธารณะทันที อย่าเข้าไปใกล้ อย่าพยายามพูดคุย หรือเผชิญหน้าด้วยตัวเอง เพราะเสี่ยงอันตรายมาก ทางที่ปลอดภัยที่สุดคือรีบแจ้งเจ้าหน้าที่โดยตรง
ช่องทางติดต่อตำรวจในไทยสำหรับเหตุเร่งด่วนแบบนี้มีดังนี้
- สายด่วนตำรวจฉุกเฉิน โทร 191
เป็นเบอร์ฉุกเฉินทั่วประเทศ ใช้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เหมาะสำหรับกรณีเร่งด่วน เช่น พบเห็นผู้ต้องขังหลบหนี เจ้าหน้าที่สามารถประสานและส่งกำลังในพื้นที่ได้เร็ว
- สายด่วนตำรวจท่องเที่ยว โทร 1155
เปิดตลอด 24 ชั่วโมง มีเจ้าหน้าที่สื่อสารภาษาอังกฤษได้ (และมักมีภาษาอื่นด้วย) รับแจ้งเหตุ ช่วยแปลข้อมูล แล้วส่งต่อให้ตำรวจท้องที่เชียงราย เหมาะมากถ้าคุณไม่ถนัดภาษาไทย หรืออยากได้ความช่วยเหลือเป็นภาษาอังกฤษ
เบอร์ติดต่อในเชียงราย (ไว้ติดตามเรื่องที่ไม่ฉุกเฉิน หรือเมื่อสายด่วนแนะนำให้ติดต่อ)
- ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย หรือ สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงราย: +66 53 711 444 (หรือ 0 5371 1444)
- สถานีตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย: +66 53 717 779 (บางแหล่งอาจพบเบอร์ท้องถิ่นอย่าง 053-152547) โดยแนะนำให้เริ่มจาก 1155 เป็นหลัก
โทรจากต่างประเทศต้องทำอย่างไร
ถ้าโทรจากนอกประเทศไทย ให้ใส่รหัสประเทศ +66 นำหน้าเบอร์ และตัดเลข 0 ตัวหน้าออกสำหรับเบอร์ท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น 0 5371 1444 ให้โทรเป็น +66 53 711 444 ส่วนเบอร์ 191 มักโทรจากต่างประเทศได้ยากกว่า ดังนั้นใช้ 1155 หรือเบอร์สถานีในพื้นที่แบบ +66 จะสะดวกกว่า
เจ้าหน้าที่เน้นย้ำว่า การช่วยเหลือ ซ่อนเร้น หรือให้ที่พักพิงผู้ต้องขังหลบหนีเป็นความผิดทางกฎหมาย ควรแจ้งข้อมูลที่จำเป็นให้ชัดเจน เช่น จุดที่พบเห็น ลักษณะบุคคล เสื้อผ้าที่สวม ทิศทางการเคลื่อนที่ และเวลาที่พบ หากมีการติดตามจับกุมในพื้นที่ ข้อมูลของคุณอาจถูกส่งต่อไปยังทีมไล่ล่าของตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้ความปลอดภัยมาก่อนเสมอ หากมีข้อมูลที่ใช้งานได้ ให้โทรแจ้งหนึ่งในเบอร์ข้างต้นทันที
การเลือกตั้งทั่วไป 2569, โค้งท้ายของ “เปลี่ยน” หรือ “ไปต่อ”?
เชียงราย – อีกไม่กี่วันถึงวันเลือกตั้ง 8 กุมภาพันธ์ 2569 คนไทยกว่า 53 ล้านคนจะออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป เพื่อเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) รวม 500 คน แบ่งเป็น ส.ส.เขต 400 คน และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน
การเลือกตั้งครั้งนี้เกิดขึ้นแบบกะทันหัน หลังสภาผู้แทนราษฎรถูกยุบเมื่อ 12 ธันวาคม 2568 โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น จากนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จึงประกาศกำหนดวันเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ
รอบนี้ยังมีการทำประชามติร่วมกัน เพื่อพิจารณาแนวทางเปลี่ยนรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ทำให้บรรยากาศการเมืองยิ่งร้อน โดยเฉพาะภาคเหนือซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญของหลายพรรค
พรรคการเมืองที่น่าจับตา
แม้มีพรรคจดทะเบียนลงสนามถึง 57 พรรค แต่กลุ่มที่ถูกมองว่ามีลุ้นกวาดที่นั่งจำนวนมาก ยังเป็นพรรคใหญ่ไม่กี่พรรค ได้แก่
- พรรคประชาชน (People’s Party) สานต่อจากพรรคก้าวไกลเดิมที่ถูกยุบพรรค จุดยืนหลักคือแนวปฏิรูป เน้นประชาธิปไตย การกระจายอำนาจ และนโยบายที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่
- พรรคเพื่อไทย พรรคประชานิยมสายเดิมที่สืบทอดจากไทยรักไทย มีฐานเสียงแน่นในภาคเหนือและอีสาน ชูเรื่องเศรษฐกิจปากท้องและเศรษฐกิจฐานราก
- พรรคภูมิใจไทย พรรคแกนนำรัฐบาลในปัจจุบัน นำโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล เน้นสุขภาพ การพัฒนาท้องถิ่น และความมั่นคงแนวชายแดน
- พรรคพลังประชารัฐ พรรคสายอนุรักษนิยม มีฐานจากกลุ่มอนุรักษนิยมและทหาร
- พรรคชาติไทยพัฒนา รวมถึงพรรคอื่น ๆ เช่น พรรคประชาธิปัตย์ พรรคไทยสร้างไทย เป็นต้น
ส่วนพรรคขนาดเล็กและพรรคใหม่ เช่น พรรคกล้าธรรม และอีกหลายพรรค ก็ลงแข่งขันเช่นกัน แต่โดยภาพรวมคาดว่าจะได้ที่นั่งไม่มาก
แคนดิเดตนายกฯ ที่ถูกพูดถึงมาก
รายชื่อผู้ถูกเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีจากแต่ละพรรค ที่มีโอกาสสูงและถูกจับตาในช่วงโค้งท้าย มีดังนี้
- นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ จากพรรคประชาชน ผู้นำฝ่ายค้าน อายุ 38 ปี ได้แรงสนับสนุนจากคนรุ่นใหม่และหลายโพล
- นายอนุทิน ชาญวีรกูล จากพรรคภูมิใจไทย นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน วางภาพเรื่องความมั่นคงและงานท้องถิ่น
- นายยศชนันท์ วงศ์สวัสดิ์ จากพรรคเพื่อไทย ชูชุดนโยบายเศรษฐกิจปากท้อง
- นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จากพรรคประชาธิปัตย์ อดีตนายกรัฐมนตรี กลับมาทำงานการเมืองหวังเรียกฐานเสียงเดิม
ข้อมูลจากโพลล่าสุดของนิด้าโพลและสวนดุสิตโพล ระบุว่านายณัฐพงษ์ยังมาเป็นอันดับหนึ่ง ด้วยคะแนนนิยมราว 24 ถึง 32% โดยมีนายอนุทินและนายยศชนันท์ตามมา
กระแสความนิยมพรรคการเมืองล่าสุด
ผลสำรวจช่วงเดือนมกราคม 2569 ชี้ว่าพรรคประชาชนขึ้นนำด้วยคะแนนนิยมประมาณ 30 ถึง 34% ถัดมาคือพรรคภูมิใจไทยราว 16 ถึง 22% และพรรคเพื่อไทยราว 15 ถึง 16% อีกกลุ่มที่สำคัญคือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ตัดสินใจ อยู่ราว 14% ซึ่งทำให้ช่วงสุดท้ายยังเปลี่ยนเกมได้
ภาพรวมคือ พรรคประชาชนได้แรงส่งจากกระแสปฏิรูปและคนรุ่นใหม่ ขณะที่ภูมิใจไทยและเพื่อไทยยังยืนบนฐานเดิม ทั้งบทบาทรัฐบาลและแนวนโยบายประชานิยม
นโยบายหาเสียงเด่นของแต่ละพรรค
แต่ละพรรควางคำสัญญาไว้ต่างกันพอสมควร และใช้เป็นจุดขายหลักช่วงหาเสียง
พรรคประชาชน
- รัฐบาลภารกิจเฉพาะทาง (Mission-Driven Government)
- ฟื้นเศรษฐกิจให้แข่งขันได้ สนับสนุน SME
- ลดค่าครองชีพ ปรับระบบการศึกษาและแรงงาน
- ปรับระบบราชการ กระบวนการยุติธรรม และเดินหน้าต้านคอร์รัปชัน
- ปรับโครงสร้างประชาธิปไตย ความมั่นคงสิ่งแวดล้อม และการรับมือภัยพิบัติ
- ชู “12 ภารกิจเร่งด่วน” หากได้จัดตั้งรัฐบาล
พรรคเพื่อไทย
- ดันเศรษฐกิจปากท้อง ลดค่าครองชีพ
- นโยบาย “สร้างเศรษฐีใหม่วันละ 9 คน” ผ่านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
- โฟกัสเกษตรกรและแรงงาน เน้นฐานราก
- ปรับระบบการศึกษา สุขภาพ และสวัสดิการสังคม
พรรคภูมิใจไทย
- ความมั่นคงชายแดน และพัฒนาท้องถิ่น
- นโยบายสุขภาพ และการต่อยอดแนวกัญชาเสรี
- หนุนธุรกิจขนาดกลางและเล็ก
- เดินเรื่องเศรษฐกิจควบคู่ความสงบเรียบร้อย
พรรคพลังประชารัฐและพรรคสายอนุรักษนิยม
- รักษาเสถียรภาพสถาบันและความมั่นคง
- ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในแนวทางเดิมที่คุ้นเคย
ภาคเหนือและเชียงราย, สนามที่คะแนนมีความหมาย
ภาคเหนือ โดยเฉพาะเชียงราย เคยเป็นพื้นที่แข็งของพรรคเพื่อไทยมาหลายสิบปี เพราะนโยบายที่เข้าถึงเกษตรกรและแรงงาน ทำให้ในอดีตเพื่อไทยกวาดที่นั่งได้มากในภูมิภาคนี้
แต่การเลือกตั้ง 2566 พรรคก้าวไกล (ปัจจุบันคือพรรคประชาชน) ได้ที่นั่งเพิ่มขึ้นมากในเชียงรายและเชียงใหม่ ทำให้การแข่งขันในหลายเขตเข้มข้นขึ้น เห็นชัดในเชียงราย เขต 7 ที่เพื่อไทยยังรักษาพื้นที่ไว้ได้จากการเลือกตั้งซ่อมล่าสุด
วันนี้เพื่อไทยยังมีเครือข่ายท้องถิ่นที่แข็งแรงในหลายพื้นที่ของเชียงรายและภาคเหนือตอนล่าง ขณะที่พรรคประชาชนพยายามขยายฐาน โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่และประเด็นที่กระทบชีวิตจริงอย่างฝุ่น PM2.5 ที่ชาวเหนือเผชิญทุกปี
คนเชียงรายจำนวนมากมองหานโยบายที่ทำได้จริงในเรื่องหมอกควัน การเกษตรที่ยั่งยืน และการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ต่อเนื่อง พรรคที่ตอบโจทย์เหล่านี้ได้ชัดกว่า ย่อมได้เปรียบในคูหา
สรุป, เลือกตั้ง 2569 ที่อาจชี้ทางประเทศ
การเลือกตั้งทั่วไป 8 กุมภาพันธ์ 2569 เปิดโอกาสให้ประชาชนเลือกทิศทางประเทศ ระหว่างความเปลี่ยนแปลงที่หลายคนคาดหวัง กับความต่อเนื่องของฝ่ายรัฐบาลเดิม ภาคเหนือและเชียงรายยังเป็นพื้นที่ที่มีน้ำหนักในการตัดสินผลรวมของประเทศ
อย่าลืมออกไปใช้สิทธิให้ครบ เพื่อให้เสียงของเรามีความหมายกับอนาคตที่อยากเห็น
ตำรวจออกหมายจับผู้ต้องหา 19 คน ในคดีปล้นร้านทอง ขโมยทองคำมูลค่า 540 บาท
นราธิวาส – ตำรวจได้รวบรวมหลักฐานและขอหมายจับจากศาลใน 3 ครั้ง รวมทั้งหมด 19 คน ในจำนวนนี้ 11 คนเป็นเยาวชน ส่วนอีก 8 คนมีหมายจับค้างอยู่หลายฉบับในข้อหาความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ ในคดีปล้นร้านทองในห้างสรรพสินค้า อำเภอสุไอโคก เมื่อคืนวันที่ 5 ตุลาคม 2568
ตามรายงาน คนร้ายแต่งกายสีดำและใช้อาวุธปืน บุกปล้นร้านทองเยาวราชกรุงเทพที่ตั้งอยู่ภายในห้าง สาขาสุไหงโก-ลก เหตุเกิดราว 18.30 น. จากนั้นมีการยิง ส.อ.บุริศวร์ ระดาชัย เจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการรบพิเศษที่ 408 ได้รับบาดเจ็บ ขณะเข้าขัดขวาง
คนร้ายกวาดทองรูปพรรณไปได้ 540 บาท ช่วงเกิดเหตุทองรูปพรรณขายอยู่ที่บาทละ 59,450 บาท รวมมูลค่าประมาณ 32,103,000 บาท และยังมีการวางวัตถุระเบิดเพื่อสกัดการติดตามของเจ้าหน้าที่ ก่อนหลบหนีออกจากพื้นที่
ตำรวจแกะรอยจากดีเอ็นเอ ลายนิ้วมือ และวัตถุพยาน
ความคืบหน้าล่าสุดวันที่ 2 ก.พ. 69 ชุดคลี่คลายคดีที่นำโดย พ.ต.อ.ดิเรก โฉมยงค์ รอง ผบก.ภ.จว.นราธิวาส เดินหน้าสืบสวนต่อเนื่อง โดยนำผลตรวจดีเอ็นเอและลายนิ้วมือแฝงจากวัตถุพยานหลายจุดมาประกอบคดี
หลักฐานสำคัญประกอบด้วย รถกระบะที่คนร้ายปล้นมาจากชาวบ้านใน อ.สุไหงปาดี แล้วนำมาใช้ก่อเหตุและใช้หลบหนี, ชิ้นส่วนระเบิดแสวงเครื่อง, ปลอกกระสุนปืนจากจุดเกิดเหตุ รวมถึงข้อมูลทะเบียนราษฎร์ จนนำไปสู่การขอศาล จ.นราธิวาส อนุมัติออกหมายจับเป็นลอต
รายชื่อผู้ถูกออกหมายจับ 3 ลอต รวม 19 คน
ลอตที่ 1 (9 ต.ค. 68) 2 คน
- นายบักรีย์ สมะแอ อายุ 25 ปี
- นายมูฮำหมัดนาซาอี จ๊ะยอ อายุ 43 ปี
ลอตที่ 2 (17 ต.ค. 68) 5 คน
- นายอาซมิน สะแลแม อายุ 34 ปี
- นายตอเย็บ แมทาลง อายุ 32 ปี
- นายซิ มะแซ อายุ 44 ปี
- นายมันโซ ปูต๊ะ อายุ 31 ปี
- นายมูสอผา เจ๊ะเด็ง อายุ 36 ปี
ลอตที่ 3 (14 พ.ย. 68) 12 คน
- นายนิอารีฟัน นิเล๊าะ อายุ 24 ปี
- นายอัซโร เบ๊ญกาซอ อายุ 25 ปี
- นายอิสฮัม ปเต๊ะ อายุ 19 ปี
- นายซอลาฮุดดีน มะนาวี อายุ 25 ปี
- นายมะยี อีซอ อายุ 41 ปี
- นายฮาเล็ม ปูเต๊ะ อายุ 28 ปี
- นายรุสลัน มะ อายุ 24 ปี
- นายมูฮำหมัดฮาซัน มะ อายุ 28 ปี
- นายมูฮัมหมัดอารฟัน แลรอซา อายุ 21 ปี
- นายอิลยัส นิมะ อายุ 43 ปี
- นายอีรฟัน แวมะมิง อายุ 26 ปี
- นายมูฮัมหมัดอิกรอม รอเฮง อายุ 26 ปี
พบ 8 รายมีหมายจับหลายคดี เชื่อมโยงคดีความมั่นคง
จากการตรวจประวัติ ผู้ต้องหาบางส่วนมีหมายจับคดีความมั่นคงมาก่อน รวม 8 คน โดยแยกรายบุคคลได้ดังนี้
- นายอาซมิน สะแลแม มีหมายจับ 2 คดี
- นายตอเย็บ แมทาลง มีหมายจับ 3 คดี
- นายฮาเล็ม ปูเต๊ะ มีหมายจับ 3 คดี
- นายอิลยัส นิมะ มีหมายจับ 3 คดี
- นายมูสอผา เจ๊ะเด็ง มีหมายจับ 4 คดี
- นายมันโซ ปูต๊ะ มีหมายจับ 4 คดี
- นายมูฮำหมัดนาซาอี จ๊ะยอ มีหมายจับ 5 คดี
- นายซิ มะแซ มีหมายจับ 8 คดี
นอกจากนี้ยังระบุว่า กลุ่มดังกล่าวเกี่ยวข้องกับเหตุลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมัน ปตท.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 69 ด้วย
ตำรวจเชื่อผู้ต้องหายังหลบหนี แยกซ่อนตัวเป็น 2 กลุ่ม
ขณะนี้ผู้ต้องหาทั้ง 19 คนยังอยู่ระหว่างหลบหนี โดยตำรวจประเมินว่า กลุ่มคนรุ่นใหม่ 11 คนอาจซ่อนตัวตามบ้านญาติหรือคนในเครือข่าย ส่วนอีก 8 คนที่มีหมายจับหลายคดี ตำรวจคาดว่าอาจหลบหนีไปเคลื่อนไหวและกบดานตามแนวเทือกเขาในพื้นที่
ตำรวจกำลังไล่ล่าชายคนหนึ่งที่ใช้มีดปาดคอเหยื่อที่เป็นนักศึกษาอายุ 18 ปี แล้วหลบหนีไป
ชลบุรี – ตำรวจรายงานเหตุการณ์สุดช็อกที่เกิดขึ้นในจังหวัดชลบุรี เมื่อคนร้ายแสร้งทำเป็นขอโดยสารรถจักรยานยนต์จากนักศึกษาอายุ 18 ปี แล้วฉวยโอกาสใช้มีดทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสที่คอ เหยื่อสามารถหลบหนีไปได้ ขณะที่คนร้ายขโมยรถจักรยานยนต์และหลบหนีไปยังจังหวัดระยอง
เช้าวันที่ 2 ก.พ. 69 พ.ต.ท.ประกาศิต พละเดช สว.(สอบสวน) สภ.ห้วยใหญ่ รับแจ้งเหตุมีนักศึกษาถูกทำร้ายร่างกายและถูกชิงทรัพย์ เหตุเกิดในพื้นที่บ้านสวนมาบเจริญ หมู่ 2 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังรับแจ้งได้ประสานผู้บังคับบัญชา และลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ฯ เมืองพัทยา
เมื่อไปถึงจุดเกิดเหตุ บริเวณลานดินริมถนน พบผู้บาดเจ็บสวมชุดนักศึกษาอาชีวะ นอนอยู่ในกองเลือด ทราบชื่อ นายสิรภัทร อาจไธสง อายุ 18 ปี นักศึกษาระดับ ปวช. ปี 3 ของสถาบันแห่งหนึ่งในอำเภอบางละมุง มีบาดแผลถูกของมีคมที่ลำคอด้านขวา 1 แผลใหญ่ มีแผลบริเวณใต้คาง และรอยบาดที่ใบหูขวา ทีมกู้ภัยเร่งห้ามเลือดก่อนนำส่งโรงพยาบาลพัทยาปัทมคุณ
ผู้บาดเจ็บให้ข้อมูล คนร้ายลงมือก่อนชิงรถหนี
นายสิรภัทรพยายามให้ข้อมูลว่า ขณะกำลังขี่รถจักรยานยนต์ Honda Wave 125 สีดำ กลับบ้านเพื่อเตรียมของไปสอบ เมื่อเข้าซอยใกล้บ้านราว 300 เมตร ถูกชายไทยคนหนึ่งเข้ามาก่อเหตุ รถเสียหลักล้ม ก่อนอีกฝ่ายจะใช้อาวุธมีดทำร้ายบริเวณลำคอและพยายามล็อกคอซ้ำ
ผู้บาดเจ็บพยายามต่อสู้อย่างเต็มกำลังแล้ววิ่งหนีไปขอความช่วยเหลือที่บ้าน แต่สุดท้ายหมดแรงล้มลงบริเวณทางเข้าบ้าน ชาวบ้านเข้ามาช่วย ทำให้คนร้ายรีบหลบหนีไปพร้อมรถจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บ
นางสาวรัตติกาญจน์ อาจไธสง อายุ 40 ปี แม่ของผู้บาดเจ็บ เล่าว่า ลูกชายไปสอบเมื่อวันก่อนและค้างบ้านเพื่อน เช้าวันเกิดเหตุลูกชายตั้งใจกลับมาเอาของเพื่อไปสอบต่อ ระหว่างกำลังเลี้ยวรถเข้าบ้านกลับถูกคนร้ายทำร้ายจนต้องวิ่งหนีมาขอความช่วยเหลือ ก่อนจะล้มลงที่ลานดินหน้าบ้าน จากนั้นคนร้ายชิงรถจักรยานยนต์ขี่หนีไป เธออยากให้ตำรวจติดตามตัวมาดำเนินคดีโดยเร็ว
พบมีดตกใกล้จุดเกิดเหตุ เร่งตรวจกล้องวงจรปิดตามเส้นทางหลบหนี
พ.ต.ท.ประกาศิตลงพื้นที่ตรวจสอบและพบมีดลักษณะคล้ายมีดทำครัว ความยาวประมาณ 10-12 ซม. ตกอยู่ห่างจากจุดพบผู้บาดเจ็บราว 300 เมตร จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน พร้อมประสานชุดสืบสวนลงพื้นที่หาข่าว และตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อไล่เส้นทางคนร้าย
ช่วงบ่าย ตำรวจชุดสืบสวน สภ.ห้วยใหญ่ เข้าไปสอบปากคำผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาล หลังอาการดีขึ้นและให้การได้ โดยผู้บาดเจ็บเล่าว่า เวลาประมาณ 06.00 น. ขณะขี่รถกลับบ้านเพื่ออาบน้ำและเตรียมไปโรงเรียน ได้พบคนร้ายยืนอยู่หน้าปั๊มน้ำมันในพื้นที่เขาไม้แก้ว ซึ่งห่างจุดเกิดเหตุราว 2 กม. คนร้ายโบกมือขอติดรถ และพูดตีสนิทถามว่าจะไปไหน เมื่อทราบว่าไปซอยเดียวกับจุดเกิดเหตุจึงขอขึ้นซ้อนท้าย
เมื่อขี่เข้ามาในซอย คนร้ายเริ่มลงมือ ใช้มีดทำร้ายบริเวณลำคอ ทำให้ผู้บาดเจ็บต้องจอดรถข้างทาง จากนั้นยังพยายามเตะรถและแทงซ้ำจนเกิดบาดแผลใต้คางและใบหู ช่วงนั้นผู้บาดเจ็บสวมเสื้อคลุม คนร้ายพยายามกระชากจนเสื้อหลุด ผู้บาดเจ็บอาศัยจังหวะวิ่งหนีไปบ้านญาติที่อยู่ห่างออกไปราว 300 เมตร ก่อนล้มลงหมดแรง แล้วคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
รอง ผบก.ชลบุรี ชี้จุดเกิดเหตุไม่มีกล้อง ตำรวจเร่งหาตัวผู้ก่อเหตุ
พ.ต.อ.วสุรัชย์ ชัยธีราพัฒน์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ระบุว่า ชุดสืบสวนกำลังเร่งติดตามตัวคนร้าย แต่อุปสรรคสำคัญคือบริเวณจุดเกิดเหตุไม่มีกล้องวงจรปิด พฤติกรรมของคนร้ายคือทำทีขอติดรถ พอมีโอกาสก็ใช้มีดทำร้ายแล้วชิงทรัพย์ ตำรวจเดินหน้ารวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
ต่อมา ผู้สื่อข่าวได้รับภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่ใกล้เคียง พบภาพผู้บาดเจ็บพยายามวิ่งกลับบ้านเพื่อขอความช่วยเหลือก่อนล้มลงบริเวณทางเข้าบ้าน อีกกล้องจับภาพคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บไปตามถนนทางหลวงหมายเลข 331 (สัตหีบ-ฉะเชิงเทรา) และกล้องบริเวณปั๊มน้ำมันใกล้สนามแข่งรถพบคนร้ายขี่รถเข้าไปภายในปั๊ม ก่อนออกจากปั๊มแล้วมุ่งหน้าไปทาง จังหวัดระยอง
