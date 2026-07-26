เชียงราย - Chiang Rai News
คนขับรถบรรทุกถูกจับกุมในจังหวัดเชียงราย: ด่านตรวจของตำรวจยึดยาไอซ์ได้ 58 กิโลกรัม
เชียงราย – เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 (ตชด.ภาค 3) สนธิกำลังครั้งใหญ่ สกัดจับรถบรรทุกพ่วงขนส่งมันสำปะหลังตากแห้ง หลังสืบทราบว่าเป็นรถเป้าหมายเฝ้าระวังในเครือข่ายลำเลียงยาเสพติด โดยการตรวจค้นภายในห้องโดยสารพบยาไอซ์ซุกซ่อนอยู่อย่างมิดชิด น้ำหนักรวมสูงถึง 58 กิโลกรัม พร้อมควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ 2 รายขณะพยายามขับรถผ่านด่านตรวจในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
การปฏิบัติการครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำความเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ในการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ชายแดนเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศ รายงานข่าวจาก Chiang Mai News ระบุว่า ผู้ต้องหาทั้งสองรายได้ใช้กลอุบายตระเวนรับส่งสินค้าเกษตรเพื่อบังหน้า แต่ไม่พ้นสายตาของชุดสืบสวนที่ติดตามพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดจนสามารถจับกุมได้พร้อมของกลางทั้งหมด
ประเด็นสำคัญ
- Who (ใคร): เจ้าหน้าที่ ตชด.ภาค 3 นำโดยชุดปฏิบัติการ ตชด.327 และ ตชด.337 ร่วมกันจับกุม นายรังสรร (อายุ 42 ปี) และ นางสาววิไลพร (อายุ 35 ปี) ทั้งสองเป็นชาวตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
- What (เกิดอะไรขึ้น): ตรวจยึดของกลางยาไอซ์บรรจุในกระสอบสีขาวจำนวน 2 กระสอบ รวม 58 ถุง น้ำหนักประมาณ 58 กิโลกรัม พร้อมยึดรถบรรทุกพ่วง 1 คัน และโทรศัพท์มือถือ 3 เครื่อง
- Where (ที่ไหน): จับกุมบริเวณด่านตรวจยาเสพติดป่าตึง ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย หลังจากสะกดรอยตามตั้งแต่พื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้งและอำเภอเมืองเชียงราย
- When (เมื่อไหร่): เกิดเหตุเมื่อเวลาประมาณ 23.00 น. ของคืนวันที่ 24 กรกฎาคม 2569
- Why (ทำไม): เนื่องจากเจ้าหน้าที่สืบทราบว่ารถบรรทุกพ่วงคันดังกล่าวเป็นยานพาหนะเป้าหมายที่อยู่ในบัญชีเฝ้าระวังการขนส่งยาเสพติด จึงเข้าสกัดกั้นเพื่อหยุดยั่งการขยายตัวของเครือข่ายค้ายาเสพติด
เบื้องหลังการสะกดรอย: จากเส้นทางเปลี่ยวสู่ลานรับซื้อมันสำปะหลัง
การจับกุมในครั้งนี้ดำเนินงานภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.รังสิมันต์ สงเคราะห์ รองผู้บังคับการ ตชด.ภาค 3 และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตชด.ภาค 3 พร้อมด้วยกำลังพลจากกองร้อย ตชด.327 และ ตชด.337 ที่ได้วางกำลังร่วมกันติดตามเบาะแสอย่างใกล้ชิด
เจ้าหน้าที่พบรถบรรทุกพ่วงเป้าหมายวิ่งเข้ามาในเขตอำเภอเมืองเชียงราย จึงสั่งการให้ชุดสืบสวนสะกดรอยตามทันที จากการสังเกตการณ์พบว่ารถคันดังกล่าวขับไปตามถนนหมายเลข 4033 ก่อนจะเลี้ยวเข้าไปจอดในพื้นที่เปลี่ยวบริเวณฝายคลองแม่ห่าง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นเวลาประมาณ 5 นาที ซึ่งคาดว่าเป็นจุดรับมอบยาเสพติด
หลังจากนั้น รถบรรทุกพ่วงได้เดินทางต่อไปยังลานรับซื้อมันสำปะหลังแห่งหนึ่ง ในตำบลป่าซาง เพื่อทำการบรรทุกมันสำปะหลังตากแห้งขึ้นรถเต็มคัน เพื่อใช้เป็นสิ่งของปกปิดและสร้างเรื่องราวบังหน้าสำหรับการเดินทางไกล ก่อนจะขับมุ่งหน้ากลับเข้าสู่เส้นทางหลักในอำเภอเมืองเชียงราย
นาทีค้นรถและขั้นตอนการดำเนินคดีตามกฎหมาย
เมื่อรถบรรทุกพ่วงคันดังกล่าวเดินทางมาถึงด่านตรวจยาเสพติดป่าตึง ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แสดงตัวและส่งสัญญาณให้หยุดรถเพื่อขอทำการตรวจค้นอย่างละเอียด ภายในรถพบผู้ขับขี่คือนายรังสรร และมีนางสาววิไลพร นั่งโดยสารมาด้วยบริเวณเบาะหน้า
จากการตรวจค้นบริเวณด้านหลังเบาะนั่งในห้องโดยสาร เจ้าหน้าที่พบกระสอบปุ๋ยสีขาวจำนวน 2 กระสอบวางซุกซ่อนอยู่ เมื่อเปิดออกดูพบถุงพลาสติกบรรจุเกล็ดใสสีขาวจำนวน 58 ถุง น้ำหนักถุงละประมาณ 1 กิโลกรัม ผลการทดสอบเบื้องต้นด้วยสารเคมีระบุชัดเจนว่าเป็นเมทแอมเฟตามีนหรือยาไอซ์
เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ต้องหาทั้งสองรายในข้อหา “ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาไอซ์) โดยมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า” พร้อมนำตัวผู้ต้องหาและของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.แม่ลาว เพื่อขยายผลหาผู้บงการและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
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เปิดแล้ว! “ผกาดจาดนัก ปี 2” พลิกโฉมกาดหลวงเชียงรายสู่พิพิธภัณฑ์ศิลปะมีชีวิต
รถบรรทุกถูกจับกุมในจังหวัดเตำรวจเชียงรายทลายแก๊งค้ายาเสพติดในอำเภอแม่ฟ้าหลวง ยึดยาเสพติดมูลค่าหลายแสนบาท">ชียงราย: ด่านตรวจของตำรวจยึดยาไอซ์ได้ 58 กิโลกรัม">เชียงราย – ชาวเชียงรายและนักท่องเที่ยวทุกคนไม่ควรพลาดงานนี้อย่างเด็ดขาด เทศกาลศิลปะ “ผกาดจาดนัก” หรือ Pakad Festival ปีที่ 2 ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการ งานยิ่งใหญ่ครั้งนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม 2569 ที่กาดหลวง หรือตลาดสดเทศบาล 1 ของนครเชียงราย
ในปีนี้ เทศกาลกลับมาพร้อมกับคอนเซปต์สุดเก๋ที่ชื่อว่า “Play with Things” หรือการเล่นกับสิ่งของรอบตัว เป้าหมายหลักของงานคือการเปลี่ยนตลาดสดแบบดั้งเดิม ให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่มีชีวิตชีวาและมีความร่วมสมัย คุณจะได้สัมผัสวิถีชีวิตดั้งเดิมที่ผสมผสานกับงานศิลปะอย่างลงตัว
ประเด็นสำคัญ
- สถานที่และเวลาจัดงาน: เทศกาล “ผกาดจาดนัก ปี 2” จัดขึ้นที่กาดหลวงเชียงราย ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม 2569
- กิจกรรมศิลปะอัดแน่น: พบกับผลงานสร้างสรรค์จากศิลปินกว่า 40 คน พร้อมกิจกรรมบันเทิงมากมายตลอด 10 วันเต็ม
- วิสัยทัศน์ระดับโลก: งานนี้ช่วยสนับสนุนให้จังหวัดเชียงราย ก้าวสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบของยูเนสโก
กิจกรรมสร้างสรรค์และการแสดงตลอด 10 วัน
ผู้มาเยือนจะได้ตื่นตาตื่นใจกับผลงานศิลปะที่หลากหลาย จากศิลปินมากความสามารถกว่า 40 คน พวกเขาได้นำผลงานมาจัดแสดงตามมุมต่างๆ ของตลาดสด ทำให้พื้นที่ดูมีชีวิตชีวามากขึ้น นอกจากศิลปะแล้ว ตลอดทั้ง 10 วันยังอัดแน่นไปด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้ร่วมสนุก
ภายในงาน คุณสามารถเพลิดเพลินกับศิลปะการแสดงละคร และการชมหนังกลางแปลงในบรรยากาศสุดคลาสสิกยามค่ำคืน นอกจากนี้ยังมีเวทีแฟชั่นโชว์ ที่นำเสนอเสื้อผ้าและการแต่งกายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวิถีชีวิตพ่อค้าแม่ค้าในตลาด
ไม่เพียงแค่นั้น เทศกาลนี้ยังมีการแสดงดนตรีสดที่ไพเราะ และการแข่งขันเต้นที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงความสามารถ ทุกกิจกรรมถูกออกแบบมาให้เข้าถึงง่ายและสนุกสนาน เหมาะสำหรับคนทุกเพศทุกวัย คุณสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
สนับสนุนสินค้าชุมชนและเป้าหมายระดับโลก
อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของเทศกาลนี้คือ โซนแสดงสินค้า “Made in Grand Market” โซนนี้รวบรวมผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์และหาซื้อได้ยาก สินค้าทุกชิ้นถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน
การจัดงานครั้งนี้ไม่ได้ให้แค่ความสนุกสนาน แต่ยังเป็นการเปิดเผยเสน่ห์ของกาดหลวงในมุมมองใหม่ ที่ผู้คนอาจไม่เคยสัมผัสมาก่อน การนำศิลปะเข้ามาในพื้นที่ชุมชน ถือเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวในท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน
เหนือสิ่งอื่นใด งานเทศกาลนี้ยังเป็นฟันเฟืองสำคัญในการผลักดันเป้าหมายใหญ่ของจังหวัดเชียงราย นั่นคือการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบของ องค์การยูเนสโก (UNESCO) อย่างเต็มภาคภูมิ การผสมผสานวัฒนธรรมและศิลปะในครั้งนี้ จะช่วยให้ชาวโลกได้เห็นถึงศักยภาพที่แท้จริงของเมืองเชียงราย
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รถบรรทุกถูกจับกุมในจังหวัดเตำรวจเชียงรายทลายแก๊งค้ายาเสพติดในอำเภอแม่ฟ้าหลวง ยึดยาเสพติดมูลค่าหลายแสนบาท">ชียงราย: ด่านตรวจของตำรวจยึดยาไอซ์ได้ 58 กิโลกรัม">เชียงราย – ตามรายงานข่าวจาก สยามรัฐ กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนภัยฉบับใหม่เกี่ยวกับสภาพอากาศที่รุนแรงในภาคเหนือของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่ที่กำลังเผชิญกับความเสี่ยงสูงจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรเตรียมพร้อมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2569 เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายร้ายแรง
สาเหตุหลักของฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในครั้งนี้มาจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนของประเทศ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณน้ำฝนสะสมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทางการจึงได้เน้นย้ำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลาดเชิงเขาระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดเหตุการณ์ดินถล่ม
ประเด็นสำคัญ
- พื้นที่เสี่ยงภัย: จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิด
- ช่วงเวลาเฝ้าระวัง: ประชาชนต้องระมัดระวังอันตรายจากสภาพอากาศเป็นพิเศษตั้งแต่วันที่ 25 ถึง 27 กรกฎาคม 2569
- สาเหตุหลัก: ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ทวีกำลังแรงขึ้นทำให้เกิดพายุฝน
พยากรณ์อากาศเชียงรายและเชียงใหม่ (25-27 กรกฎาคม 2569)
สำหรับพยากรณ์อากาศในช่วงวันที่ 25 ถึง 27 กรกฎาคม 2569 สภาพอากาศในจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่จะมีฝนฟ้าคะนองกระจายและมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ 23-27 องศาเซลเซียสในช่วงเช้า และอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ 29-36 องศาเซลเซียสในตอนกลางวัน อากาศจะมีความชื้นสูงและมีเมฆปกคลุมตลอดทั้งวัน
ในช่วงวันที่ 25-26 กรกฎาคม ลมตะวันตกเฉียงใต้จะมีความเร็วประมาณ 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งจะพัดนำความชื้นเข้ามาอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อเข้าสู่วันที่ 27 กรกฎาคม ความรุนแรงของฝนจะเพิ่มมากขึ้นเป็นฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ ประชาชนควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงและควรพกอุปกรณ์กันฝนเสมอเมื่อต้องออกนอกบ้าน
การเตรียมความพร้อมและรับมือสถานการณ์น้ำท่วม
เพื่อความปลอดภัยสูงสุด ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยจาก กรมอุตุนิยมวิทยา อย่างใกล้ชิด คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลสภาพอากาศเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของทางการ หรือโทรสอบถามสายด่วน 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและรวดเร็วคือสิ่งสำคัญที่สุดในการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ขอแนะนำให้ประชาชนเริ่มเก็บสิ่งของมีค่าและเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นที่สูง เพื่อป้องกันความเสียหายจากระดับน้ำที่อาจเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน นอกจากนี้ ควรเตรียมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น อาหารแห้ง และน้ำดื่มสะอาดให้เพียงพอสำหรับครอบครัว หากคุณสังเกตเห็นสัญญาณของน้ำป่าไหลหลากหรือระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างผิดปกติ ควรรีบอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่ทางราชการจัดเตรียมไว้ให้ทันที
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ทีมกู้ภัยในจังหวัดเชียงรายบุกเข้าไปในป่าดอยปุยเพื่อช่วยเหลือชายวัย 63 ปี
รถบรรทุกถูกจับกุมในจังหวัดเชียงราย: ด่านตรวจของตำรวจยึดยาไอซ์ได้ 58 กิโลกรัม">เชียงราย – ในช่วงฤดูฝน ชาวบ้านในภาคเหนือมักจะเข้าป่าเพื่อหาของป่ามาทำอาหาร แต่เหตุการณ์ระทึกขวัญนี้เกิดขึ้นเมื่อชายวัย 63 ปี ชื่อลุงอุ่นหล้า เข้าไปหาเห็ดในป่าดอยปุย พื้นที่จังหวัดเชียงราย ขณะที่กำลังเดินหาเห็ดอยู่นั้น จู่ ๆ เขาก็มีอาการปวดท้องอย่างหนักและเป็นตะคริวอย่างรุนแรง อาการของเขาแย่ลงอย่างรวดเร็ว จนไม่สามารถขยับตัว นั่ง หรือเดินลงมาจากยอดดอยได้เลย
เมื่อรับแจ้งเหตุด่วน ชมรมกู้ภัยทางสูงประเทศไทย (สาขาเชียงราย) จึงรีบจัดเตรียมอุปกรณ์และทีมเข้าช่วยเหลือทันที เจ้าหน้าที่กู้ภัย เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่ปืม และชาวบ้านในพื้นที่ รวมกว่า 15 คน ต้องเดินเท้าเข้าไปในป่าลึก พวกเขาต้องฝ่าดงป่าเป็นระยะทางไกลถึง 3-4 กิโลเมตร เพื่อตามหาลุงอุ่นหล้าที่นอนรอความช่วยเหลืออยู่ท่ามกลางป่าใหญ่
ประเด็นสำคัญ
- เหตุฉุกเฉิน: ชายวัย 63 ปี เกิดอาการปวดท้องและเป็นตะคริวอย่างรุนแรง จนเดินไม่ได้ ขณะเข้าไปเก็บเห็ดในป่าดอยปุย จังหวัดเชียงราย
- การช่วยเหลือ: ทีมกู้ภัยและเจ้าหน้าที่กว่า 15 คน ต้องเดินเท้าลุยป่าลึก 3-4 กิโลเมตร เพื่อเข้าไปช่วยชีวิตผู้ป่วย
- อุปสรรค: สภาพทางที่สูงชัน ฝนตกหนัก ดินโคลนลื่น และมีหินร่วง ทำให้ภารกิจต้องใช้เวลานานถึง 2-3 ชั่วโมง
นายวุฒิชัย คุณธรรม หัวหน้าทีมกู้ภัยเชียงราย เล่าให้ฟังว่าภารกิจนี้มีความยากลำบากมาก ทีมงานต้องเจอกับสภาพพื้นที่ที่เป็นเขาสูงชันและทางเดินที่แคบ นอกจากนี้ยังมีฝนตกหนักในช่วงเช้า ทำให้พื้นดินกลายเป็นโคลนเปียกลื่นสุด ๆ แถมยังต้องคอยระวังเศษหินที่อาจจะร่วงหล่นลงมาใส่ทีมงานได้ตลอดเวลา
แม้จะมีอุปสรรคมากมาย แต่เจ้าหน้าที่ทุกคนก็ไม่ยอมแพ้ พวกเขาใช้ความระมัดระวังอย่างสูงในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ทีมกู้ภัยใช้เปลกู้ภัยแบบพิเศษและอุปกรณ์เชือก ค่อย ๆ พาลุงอุ่นหล้าลงมาจากยอดเขาอย่างปลอดภัย ภารกิจสุดท้าทายนี้ใช้เวลาถึง 2-3 ชั่วโมง ก่อนที่ทีมงานจะนำตัวผู้ป่วยส่งถึงมือแพทย์ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ได้สำเร็จ
คำเตือนสำหรับสายลุยป่า
เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ประเมินว่า สาเหตุของอาการป่วยกะทันหันน่าจะมาจากสภาพร่างกายที่อาจพักผ่อนไม่เพียงพอ เมื่อต้องมาเจอกับสภาพอากาศที่แปรปรวนในป่าตอนเช้า ร่างกายจึงปรับตัวไม่ทัน อากาศที่เย็นและชื้นแฉะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดตะคริวและอาการเจ็บป่วยได้ง่าย
ดังนั้น ทางเจ้าหน้าที่จึงฝากเตือนชาวบ้านทุกคนที่ชื่นชอบการเข้าป่าไปเก็บเห็ดหรือหาหน่อไม้ คุณควรตรวจเช็กสุขภาพและเตรียมร่างกายให้แข็งแรงก่อนออกเดินทางเสมอ การพกน้ำดื่ม ยาประจำตัว และเสื้อกันฝนติดตัวไปด้วยก็เป็นเรื่องสำคัญ ความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับแรก เพื่อให้ทุกคนกลับบ้านไปหาครอบครัวได้อย่างปลอดภัย
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