เชียงราย - Chiang Rai News

กรมการค้าระหว่างประเทศได้เลือก "เชียงราย" เป็นสถานที่จัดงานแสดงสินค้าการค้าชายแดน

Published

2 hours ago

on

กรมการค้าระหว่างประเทศได้เลือก "เชียงราย" เป็นสถานที่จัดงานแสดงสินค้าการค้าชายแดน

เชียงราย – กรมการค้าต่างประเทศ (DFT) กระทรวงพาณิชย์ เตรียมจัด “มหกรรมการค้าชายแดน” ที่จังหวัดเชียงราย เพื่อหนุนผู้ประกอบการไทยให้ต่อยอดการค้ากับเมียนมา ลาว และจีน พร้อมผลักดันเชียงรายให้เป็นจุดศูนย์กลางการค้าในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน

นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนงานค้าชายแดนและผ่านแดน ตามแนวทางของรัฐบาล “สร้างรายได้ ลดรายจ่าย” เน้นสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้คนในพื้นที่ และช่วยกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค

งานนี้ยังสอดคล้องกับทิศทางของกระทรวงพาณิชย์ที่ต้องการขยายโอกาสการค้าไทย ทั้งตลาดเดิมและตลาดประเทศเพื่อนบ้าน ควบคู่กับการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ โดยใช้การค้าชายแดนเป็นแรงขับสำคัญให้เศรษฐกิจภูมิภาคเดินหน้าอย่างเห็นผล

กรมการค้าระหว่างประเทศได้เลือก "เชียงราย" เป็นสถานที่จัดงานแสดงสินค้าการค้าชายแดน

มหกรรมการค้าชายแดน จังหวัดเชียงราย มีกำหนดจัดวันที่ 12 ก.พ. 2569 ถึง 16 ก.พ. 2569 ที่ฝูงบิน 416 กองทัพอากาศ และโรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น ภายในงานมีโซนแสดงและจำหน่ายสินค้ามากกว่า 200 คูหา พร้อมกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยกับต่างประเทศ รวมถึงการประชุมติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนและผ่านแดนของจังหวัดเชียงราย

อีกหนึ่งไฮไลต์คือการสัมมนาด้านการขยายตลาดต่างประเทศ ในหัวข้อ “Winning the New Chinese Wave: เจาะลึกนโยบาย Shopping in China 2026 และกลยุทธ์ขยายตลาดด้วย Global Marketplace Ecosystem” เพื่อช่วยผู้ประกอบการเตรียมตัวรับโอกาสจากตลาดจีน ซึ่งยังเป็นตลาดส่งออกหลักของไทย

นอกจากนี้ กรมฯ ยังเชิญผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ด้านกัมพูชา มาร่วมออกบูธและเข้าร่วมจับคู่ธุรกิจ เพื่อหาช่องทางใหม่ ๆ ทดแทนตลาดเดิม และต่อยอดการขายในเส้นทางอื่น

นางอารดาเสริมว่า เชียงรายมีจุดแข็งด้านการค้าและการลงทุน เพราะเป็นทางเชื่อมสำคัญระหว่างไทย เมียนมา ลาว และจีน ในปี 2568 มูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนรวมมากกว่า 100,000 ล้านบาท สินค้าส่งออกเด่น ได้แก่ ทุเรียน มังคุด ลำไย และน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งสะท้อนบทบาทของเชียงรายในฐานะประตูสู่จีนตอนใต้และประเทศเพื่อนบ้าน

เชียงรายยังอยู่ในกลุ่มจังหวัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่รัฐกำหนดไว้ เพื่อช่วยยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ ไปพร้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยว กรมฯ คาดว่างานครั้งนี้จะเป็นเวทีที่ช่วยเชื่อมผู้ประกอบการไทยไปสู่ตลาดต่างประเทศ และทำให้ระบบการค้าชายแดนของประเทศแข็งแรงขึ้นในระยะยาว

ผู้สนใจเข้าร่วมงาน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dft.go.th, Facebook: กรมการค้าต่างประเทศ DFT และสายด่วน 1385 DFT Call Center

วช. เปิดศูนย์เรียนรู้โดรนเพื่อการเกษตร ที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย หนุนเกษตรในพื้นที่

เชียงราย - Chiang Rai News

วช. เปิดศูนย์เรียนรู้โดรนเพื่อการเกษตร ที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย หนุนเกษตรในพื้นที่

Published

1 day ago

on

February 3, 2026

By

วช. เปิดศูนย์เรียนรู้โดรนเพื่อการเกษตร ที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย หนุนเกษตรในพื้นที่

เชียงราย -เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2569 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ จัดพิธีเปิด “ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีโดรนด้านการเกษตร วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย” ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ภายในงานมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานพิธี พร้อมด้วย นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ กล่าวรายงาน และ นายชัชวาล วงศ์ใหม่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย กล่าวต้อนรับ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิจาก วช. เข้าร่วม

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ระบุว่า ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ตั้งใจยกระดับทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้กับครู นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และประชาชนที่สนใจ โดยเน้นการนำโดรนไปใช้จริงในงานเกษตร เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และสนับสนุนคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ ศูนย์จะเป็นพื้นที่ถ่ายทอดความรู้และจัดอบรมตั้งแต่พื้นฐานการใช้งาน ไปจนถึงการพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมโดรนเพื่อการเกษตร พร้อมตั้งเป้าเป็นต้นแบบที่ขยายผลสู่พื้นที่ใกล้เคียงได้

ด้าน นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล กล่าวว่า ศูนย์นี้เป็นอีกแรงขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาทักษะ และเพิ่มทางเลือกด้านอาชีพให้คนในชุมชน โดยเน้นการใช้โดรนในภาคเกษตรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ศูนย์มีความพร้อมทั้งอุปกรณ์และสื่อการสอน เช่น โดรนเพื่อการเกษตร ระบบฝึกบินจำลอง (Flight Simulator) เพื่อฝึกการควบคุมอากาศยานไร้คนขับ และห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอนด้านโดรน ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)

ขณะที่ นายชัชวาล วงศ์ใหม่ กล่าวว่า วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายพร้อมสนับสนุนศูนย์ฯ ทั้งด้านสถานที่และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริง ทั้งการใช้งาน การดูแลรักษา และการซ่อมบำรุงโดรนด้านการเกษตรอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

วช. และสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ มองตรงกันว่าการผลักดันวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในงานเกษตร จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สร้างโอกาสทางอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในจังหวัดเชียงรายและพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมวางบทบาทศูนย์ฯ ให้เป็นต้นแบบการพัฒนาเทคโนโลยีโดรนเพื่อการเกษตรในระดับภูมิภาคต่อไป

นับหมื่นคนเข้าร่วมชุมนุมใหญ่พรรคเพื่อไทย ที่แม่จัน จ.เชียงราย

เชียงราย - Chiang Rai News

เกิดแผ่นดินไหวขนาด 2.9 ริกเตอร์ในอำเภอแม่สวาย จังหวัดเชียงราย

Published

5 days ago

on

January 30, 2026

By

เกิดแผ่นดินไหวที่เชียงราย ขนาด 2.9 ลึก 5 กม. รับรู้ได้ถึงอาคารสั่นไหว

เชียงราย- 30 มกราคม 2026, ช่วงบ่ายวานนี้ชาวบ้านในตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย รับรู้แรงสั่นสะเทือนสั้นๆ จากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 2.9

ข้อมูลจาก กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ของ กรมอุตุนิยมวิทยา ระบุว่า เหตุเกิดเมื่อเวลา 13:32 น. วันที่ 29 มกราคม 2026 จุดศูนย์กลางอยู่ที่พิกัด 19.647°N, 99.367°E และมีความลึกประมาณ 5 กิโลเมตร

รายงานในพื้นที่บอกว่า อาคารหลายจุดในตำบลศรีถ้อยมีอาการสั่นไหวเล็กน้อย บางคนรู้สึกเหมือนพื้นหรือบ้านโยกเบาๆ จึงออกมานอกอาคารชั่วครู่เพื่อความปลอดภัย เบื้องต้นยังไม่พบรายงานความเสียหายต่อโครงสร้าง ไม่มีผู้บาดเจ็บ และไม่มีผลกระทบสำคัญต่อการใช้ชีวิตประจำวัน

รอยเลื่อนเชียงราย

ภาพรวมความเสี่ยงแผ่นดินไหวของเชียงราย

จังหวัดเชียงรายอยู่ในเขตที่มีการเคลื่อนไหวของรอยเลื่อนหลายแนว ใกล้กลุ่มรอยเลื่อนสำคัญอย่าง กลุ่มรอยเลื่อนแม่ลาว และยังได้รับอิทธิพลจากรอยเลื่อนใกล้เคียง เช่น รอยเลื่อนแม่จัน ทำให้พื้นที่ภาคเหนือมีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดปานกลางเป็นระยะ

แม้เหตุส่วนใหญ่จะไม่รุนแรง แต่ในอดีตเคยมีเหตุที่แรงกว่านี้ เช่น

  • เหตุ แผ่นดินไหวแม่ลาว 5 พฤษภาคม 2014 (ขนาด 6.1 ถึง 6.3) ถือเป็นเหตุที่เครื่องมือวัดบันทึกได้รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของไทย ส่งผลให้บ้านเรือน โรงเรียน วัด และโครงสร้างพื้นฐานในอำเภอแม่ลาว แม่สรวย และพาน เสียหายในวงกว้าง มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บหลายสิบราย
  • เหตุ แผ่นดินไหวหลานชาง, เกิ่งหม่า ปี 1988 (ขนาด 7.6 และ 7.2 บริเวณชายแดนเมียนมา-จีน) ซึ่งมีแรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ในเชียงราย และเกิดความเสียหายเล็กน้อยบางจุด
  • เหตุ แผ่นดินไหวปี 2007 ขนาด 6.3 ในประเทศลาว (แขวงบ่อแก้ว) ที่รับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ในหลายพื้นที่ของเชียงราย
  • เหตุขนาดเล็กอีกหลายครั้ง รวมถึงแรงสั่นจากแนวรอยเลื่อนฝั่งชายแดนเมียนมา เช่น เหตุขนาด 5.2 ที่เคยรู้สึกได้ในหลายอำเภอ

เหตุการณ์เหล่านี้สะท้อนว่า แม้แผ่นดินไหวใหญ่จะไม่ได้เกิดบ่อย แต่เชียงรายยังอยู่ในโซนที่มีการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกจากระบบรอยเลื่อนในภูมิภาค

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังติดตามสถานการณ์ต่อเนื่อง และขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมอยู่เสมอ โดยเฉพาะเหตุที่มีความลึกตื้น เพราะแม้ขนาดไม่มาก ก็ทำให้รู้สึกสั่นได้ชัดในบางพื้นที่

กรมอุตุนิยมวิทยาแนะนำว่า ผู้ที่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนหรือพบความผิดปกติ สามารถแจ้งผ่านช่องทางทางการ เพื่อช่วยเก็บข้อมูลสำหรับการติดตามและประเมินผลต่อไป

ทศบาลนครเชียงราย เดินหน้ายกระดับ "สวนตุงและโคมนครเชียงราย"

เชียงราย - Chiang Rai News

ทศบาลนครเชียงราย เดินหน้ายกระดับ “สวนตุงและโคมนครเชียงราย”

Published

6 days ago

on

January 29, 2026

By

ทศบาลนครเชียงราย เดินหน้ายกระดับ “สวนตุงและโคมนครเชียงราย”

เชียงราย -เทศบาลนครเชียงราย นำโดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และภาคประชาชน เดินหน้าพัฒนาเมืองต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิดยกระดับคุณภาพชีวิตควบคู่การดูแลสิ่งแวดล้อม และการสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ โดยเตรียมผลักดันการพัฒนา “สวนตุงและโคมนครเชียงราย” ให้เป็นสวนสาธารณะกลางเมืองที่ใช้งานได้จริงสำหรับคนทุกวัย

ทศบาลนครเชียงราย เดินหน้ายกระดับ “สวนตุงและโคมนครเชียงราย”

สวนตุงและโคมนครเชียงรายตั้งอยู่ใจกลางเมือง รอบพื้นที่มีทั้งสถานศึกษา ชุมชน และย่านการค้า ทำให้มีผู้คนหลากหลายกลุ่มเข้ามาใช้บริการตลอดวัน ทั้งเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และผู้สูงอายุ พื้นที่นี้จึงเป็นพื้นที่สีเขียวสำคัญของเมือง นายกเทศมนตรีนครเชียงรายจึงตั้งเป้ายกระดับการใช้ประโยชน์ของสวน ให้เปิดบริการตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำ รองรับการออกกำลังกาย การพักผ่อน การเรียนรู้ และกิจกรรมของชุมชนได้เต็มที่

ทศบาลนครเชียงราย เดินหน้ายกระดับ “สวนตุงและโคมนครเชียงราย”

แนวทางพัฒนาจะเน้นทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ที่สวยงาม และการส่งเสริมสุขภาพ เพิ่มพื้นที่ไม้ยืนต้นและความร่มรื่น พร้อมออกแบบพื้นที่บนฐานความรู้ โดยได้รับความร่วมมือจาก รศ.ดร.กัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายใต้โครงการปลูกเลี้ยงไม้ดอกไม้ประดับเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและลดมลภาวะฝุ่น PM 2.5 ซึ่งมี ดร.อนันต์ พิริยะภัทรกิจ จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นหัวหน้าโครงการ เป้าหมายคือพัฒนาให้สวนแห่งนี้เป็นต้นแบบสวนสาธารณะ “ธรรมชาติบำบัด” ลดผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ใจกลางเมือง

ทศบาลนครเชียงราย เดินหน้ายกระดับ “สวนตุงและโคมนครเชียงราย”

อีกส่วนสำคัญคือการจัดวางอุปกรณ์ออกกำลังกาย และการปรับพื้นที่กิจกรรมให้เหมาะกับการใช้งานของเด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ เพื่อให้ทุกคนใช้งานได้สะดวกและปลอดภัย สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเชียงรายสู่การเป็น Sport City และ Garden City ที่สนับสนุนการใช้ชีวิตกลางแจ้งอย่างพอดี

การยกระดับสวนตุงและโคมนครเชียงรายจึงไม่ใช่แค่การปรับปรุงสวนให้สวยขึ้น แต่เป็นการต่อยอดนโยบายเมืองคุณภาพชีวิต ให้คนเชียงรายมีพื้นที่พักผ่อน ออกกำลังกาย และทำกิจกรรมร่วมกันได้มากขึ้น พร้อมสร้างเมืองน่าอยู่ที่เดินหน้าอย่างยั่งยืนในระยะยาว

การปฏิรูปการนำเงินตราต่างประเทศกลับประเทศของไทยก่อให้เกิดการถกเถียง

