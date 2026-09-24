เทคโนโลยี - Tech
AIS กำลังช่วยเหลือนักเรียนในการพัฒนาทักษะด้าน AI และดิจิทัลในจังหวัดเชียงราย
เชียงราย – โลกทุกวันนี้หมุนไวมาก เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเรา ล่าสุดบริษัท AIS ได้จับมือกับสมาคมสภาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อยกระดับทักษะด้านดิจิทัลให้แก่เยาวชนไทย โครงการนี้มุ่งเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก้าวสู่โลกการทำงานในอนาคตได้อย่างมั่นใจเต็มร้อย
หัวใจหลักของงานนี้คือการนำหลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์: AI Literacy” มาใช้จริงในรั้วมหาวิทยาลัย หลักสูตรนี้จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันในการใช้สื่อออนไลน์อย่างปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน นักศึกษาจะได้เรียนรู้วิธีการใช้ AI อย่างถูกต้องและมีจริยธรรม สิ่งเหล่านี้คือทักษะสำคัญที่นายจ้างยุคใหม่กำลังมองหาและต้องการตัวอย่างมาก
สรุปประเด็นสำคัญ
- ความร่วมมือระดับประเทศ: AIS ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เพื่อยกระดับความรู้ด้านเทคโนโลยีให้นักศึกษา
- เน้นทักษะแห่งอนาคต: มุ่งเน้นการสอนวิธีใช้งานปัญญาประดิษฐ์ (AI) อย่างปลอดภัยและมีจริยธรรม
- เรียนออนไลน์ได้ง่ายๆ: นักศึกษาและอาจารย์สามารถเข้าถึงบทเรียนได้ฟรีผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล
เสริมภูมิคุ้มกันไซเบอร์ สร้างคนรุ่นใหม่คุณภาพ
นางสายชล ทรัพย์มากอุดม ผู้บริหารจาก AIS ระบุว่าบริษัทให้ความสำคัญกับการศึกษาเสมอมา การร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏถือเป็นก้าวสำคัญของภาคเอกชนและภาคการศึกษา เป้าหมายหลักคือการสอนให้เด็กไทยใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันและรับผิดชอบต่อสังคม การมีความรู้เรื่องภัยไซเบอร์จะช่วยปกป้องพวกเขาจากมิจฉาชีพในโลกออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร นายกสมาคมฯ มองเห็นถึงความจำเป็นในเรื่องนี้เช่นกัน ท่านกล่าวว่าปัญญาประดิษฐ์มีผลต่อทั้งการเรียนและการใช้ชีวิตของนักศึกษาทุกคน มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศจึงเตรียมนำหลักสูตรนี้ไปปรับใช้ในการเรียนการสอนจริง โดยจะเน้นไปที่วิชาศึกษาทั่วไปสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึง 4 อย่างเข้มข้น
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เรียนรู้ง่ายผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ทันสมัย
นักศึกษาและอาจารย์สามารถเข้าถึงบทเรียนได้ง่ายดายทุกที่ทุกเวลา การเรียนการสอนทั้งหมดจะอยู่ในรูปแบบสื่อดิจิทัลบนแพลตฟอร์ม LearnDi for Thais ผู้สนใจสามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชันหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ อุ่นใจไซเบอร์ ได้โดยตรงตลอดเวลา ระบบถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้ทุกคนแม้ไม่มีพื้นฐานคอมพิวเตอร์มาก่อน
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังสามารถนำเนื้อหาไปจัดกิจกรรมเสริมทักษะอื่นๆ นอกห้องเรียนได้อีกด้วย การทำแบบนี้จะช่วยให้นักศึกษาคุ้นเคยกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในสถานการณ์จริง การเตรียมความพร้อมตั้งแต่ยังเรียนอยู่จะสร้างรากฐานการทำงานที่แข็งแกร่ง ประเทศไทยจะมีกำลังคนที่มีคุณภาพพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง
การปรับตัวให้ทันเทคโนโลยีไม่ได้จำกัดแค่เฉพาะสายงานคอมพิวเตอร์อีกต่อไป ทุกสายอาชีพในปัจจุบันจำเป็นต้องเข้าใจวิธีการทำงานของระบบอัตโนมัติและโลกออนไลน์ การเปิดโอกาสให้เด็กมหาวิทยาลัยราชภัฏได้เข้าถึงความรู้ระดับสากล จึงช่วยลดช่องว่างทางการศึกษาได้อย่างดีเยี่ยม อนาคตของประเทศเราขึ้นอยู่กับความสามารถและวิจารณญาณของคนรุ่นใหม่กลุ่มนี้
เมื่อเยาวชนไทยมีทั้งความรู้ด้านนวัตกรรมและจริยธรรมควบคู่กันไป สังคมดิจิทัลของไทยก็จะเติบโตได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย การเดินหน้าของ AIS และมหาวิทยาลัยราชภัฏในครั้งนี้จึงเป็นตัวอย่างที่ดีของการทำงานร่วมกัน โครงการนี้สะท้อนให้เห็นว่าทุกภาคส่วนสามารถช่วยกันสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ได้ เราคงจะได้เห็นผลลัพธ์เชิงบวกจากนักศึกษากลุ่มนี้ในอีกไม่ช้า
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เทคโนโลยี - Tech
สายโทรหลอกลวงในไทย: วิธีบล็อกและแจ้งเหตุอย่างถูกต้อง
สายที่อ้างว่าโทรมาจากตำรวจ ธนาคาร หรือหน่วยงานรัฐ แล้วเร่งให้คุณโอนเงินหรือบอกรหัส OTP เป็นสัญญาณที่ควรระวัง อย่ากดลิงก์หรือให้ข้อมูลส่วนตัวระหว่างสาย ให้วางสายแล้วตรวจสอบกับหน่วยงานนั้นผ่านช่องทางทางการ
การรู้ทันกลโกงช่วยให้คุณบล็อกเบอร์และแจ้งเหตุได้อย่างถูกต้อง หากมีความเสียหายหรือสงสัยว่ากำลังถูกหลอก ดูช่องทางแจ้งเหตุหลอกลวงและฉ้อโกงในไทย แล้วเริ่มจากวิธีสังเกตสายต้องสงสัยและช่องทางรับมือที่เหมาะกับสถานการณ์ของคุณ
สรุปสิ่งที่ควรรู้
- หากสายเร่งให้โอนเงิน บอกรหัส OTP หรือแอด LINE ให้วางสาย แล้วตรวจสอบกับหน่วยงานผ่านช่องทางทางการ
- บล็อกเบอร์ที่โทรมาและรายงานผ่านเครือข่ายมือถือ หากพบรูปแบบกลโกงเพิ่มเติม อ่าน วิธีป้องกันตัวจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในไทย
- หากโอนเงินไปแล้ว ให้ติดต่อธนาคารทันที แล้วโทร AOC 1441 เพื่อแจ้งเหตุและขอระงับบัญชีต้องสงสัย โดย AOC ใช้สายด่วนนี้เป็นช่องทางติดต่อ
- ก่อนโทร เตรียมข้อมูลบัญชีและเวลาทำรายการ รายละเอียดบัญชีปลายทาง ลำดับเหตุการณ์ และหมายเลขโทรศัพท์สำหรับรับ SMS
- ดำเนินการแจ้งความออนไลน์ตาม SMS ที่ได้รับ และไปพบพนักงานสอบสวนภายใน 7 วัน; อย่าติดต่อ AOC ผ่านบัญชีโซเชียลที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่.
สายโทรหลอกลวงในประเทศไทยมีรูปแบบไหน และสังเกตอย่างไร
มิจฉาชีพมักเริ่มด้วยเรื่องที่ทำให้ผู้รับสายตกใจหรืออยากรีบจัดการ เช่น ปัญหาบัญชี พัสดุผิดกฎหมาย หรือเงินคืน แต่ละสายอาจใช้ชื่อหน่วยงานต่างกัน จุดร่วมคือพยายามพาคุณไปทำบางอย่างทันที ทั้งที่ยังตรวจสอบข้อมูลไม่ได้
มุกที่มิจฉาชีพใช้บ่อยทางโทรศัพท์
ผู้โทรอาจอ้างว่าเป็นตำรวจ ธนาคาร หรือเจ้าหน้าที่รัฐ แล้วบอกว่าบัญชีของคุณเกี่ยวข้องกับคดี หรือมีธุรกรรมผิดปกติ บางรายอ้างเป็นบริษัทขนส่ง แจ้งว่ามีพัสดุผิดกฎหมายและต้องยืนยันตัวตนเพื่อไม่ให้มีความผิด อีกแบบคืออ้างว่าคุณมีเงินคืนหรือได้รับสิทธิพิเศษ แต่ต้องกดลิงก์หรือทำรายการก่อน
หลังสร้างความกังวลหรือความหวังแล้ว มิจฉาชีพมักขอให้โอนเงินไปยังบัญชีที่เรียกว่า “บัญชีปลอดภัย” หรือให้ติดตั้งแอปที่อ้างว่าใช้ตรวจสอบข้อมูล แอปดังกล่าวอาจเปิดทางให้ควบคุมโทรศัพท์หรือดูข้อมูลบนหน้าจอได้ บางคนถูกสั่งให้แชร์หน้าจอเพื่อ “ช่วยแก้ปัญหา” ซึ่งเสี่ยงเปิดเผยข้อมูลธนาคารและรหัสยืนยัน หากต้องการรู้ทันการปลอมเสียงหรือใช้ AI แอบอ้าง อ่าน วิธีป้องกันมิจฉาชีพใช้ AI และดีปเฟกหลอกลวง
สัญญาณเตือนที่ควรทำให้คุณวางสาย
ระวังเป็นพิเศษเมื่อผู้โทรเร่งให้ตัดสินใจ ห้ามวางสาย ขู่จับกุม หรือบอกว่าจะอายัดบัญชีหากไม่ทำตามทันที ธนาคารและหน่วยงานจริงไม่ควรขอรหัสผ่าน PIN หรือ OTP เพื่อให้คุณบอกทางโทรศัพท์ และการสั่งให้โอนเงินไปบัญชีอื่นเพื่อ “ตรวจสอบ” หรือ “รักษาเงิน” เป็นเหตุให้หยุดคุยทันที
วางสายก่อน แล้วค้นหาเบอร์ทางการขององค์กรนั้นด้วยตัวเอง อย่าโทรกลับหมายเลขที่ผู้โทรให้มา และอย่ากดลิงก์หรือติดตั้งแอปตามคำแนะนำทางสาย หากต้องการแชร์หน้าจอหรือทำรายการ ให้ตรวจสอบผ่านแอปหรือช่องทางทางการก่อนเสมอ
สายที่น่าสงสัย ยังไม่ได้แปลว่าคุณตกเป็นเหยื่อ หากยังไม่ได้โอนเงินหรือให้ข้อมูลสำคัญ ให้ตัดการติดต่อและตรวจสอบข้อเท็จจริง หากเผลอทำรายการไปแล้ว ให้รีบติดต่อธนาคารและดู แนวทางรับมือเมื่อถูกหลอกผ่านคอลเซ็นเตอร์ เพื่อหาขั้นตอนถัดไป
วิธีบล็อกสายหลอกลวงบนมือถือและผ่านเครือข่าย
การบล็อกช่วยลดสายรบกวนจากหมายเลขเดิม แต่ไม่อาจหยุดมิจฉาชีพที่เปลี่ยนเบอร์หรือปลอมหมายเลขโทรเข้าได้ทั้งหมด ควรใช้ตัวกรองในมือถือควบคู่กับการแจ้งผู้ให้บริการ และตรวจสอบหมายเลขเมนูกับค่ายก่อนใช้งาน เพราะชื่อเมนูและบริการอาจเปลี่ยนตามรุ่นโทรศัพท์หรือเวอร์ชันระบบ
บล็อกเบอร์และกรองสายบน iPhone หรือ Android
เปิดแอปโทรศัพท์ แล้วดูรายการสายล่าสุด แตะหมายเลขที่สงสัย จากนั้นเลือกบล็อกหมายเลขหรือรายงานว่าเป็นสแปม หากมีตัวเลือกดังกล่าว บน iPhone คุณเปิดการคัดกรองหรือปิดเสียงสายจากหมายเลขที่ไม่รู้จักได้ในเมนูการตั้งค่า ส่วน Android ที่ใช้แอป Phone by Google สามารถเปิดการแสดงหมายเลขผู้โทรและการป้องกันสแปมได้ ดูขั้นตอนตามระบบได้จาก คำแนะนำจัดการสายที่ไม่รู้จักบน iPhone และ วิธีเปิดการป้องกันสแปมในแอป Phone หากต้องการดูตัวเลือกของ iPhone เพิ่มเติม อ่าน ฟีเจอร์ iPhone สำหรับคัดกรองสายสแปม
อย่างไรก็ตาม การปิดเสียงหรือกรองสายที่ไม่รู้จักอาจทำให้พลาดสายจากลูกค้าใหม่ โรงพยาบาล บริษัทขนส่ง หรือบริการที่คุณใช้อยู่ หากกำลังรอสายสำคัญ ให้ตรวจรายการสายที่ถูกกรองหรือฝากข้อความเสียงเป็นระยะ และเพิ่มเบอร์ที่เชื่อถือได้ไว้ในรายชื่อผู้ติดต่อ
ขอความช่วยเหลือจากค่ายมือถือและบล็อกสายจากต่างประเทศ
หากพบเบอร์ต้องสงสัย ลองแจ้งค่ายมือถือผ่านช่องทางที่ระบุ ได้แก่ AIS 1185, True 9777 และ dtac 1678 โดยช่องทางและวิธีส่งรายงานอาจต่างกันตามประเภทลูกค้า ปัจจุบัน True ยังระบุบริการ 9777 สำหรับแจ้งและบล็อกเบอร์มิจฉาชีพ ส่วน AIS มีช่องทาง USSD *1185# สำหรับรายงานสายที่เพิ่งได้รับ ตรวจสอบรายละเอียดกับค่ายก่อนส่งข้อมูลหรือกดรหัสทุกครั้ง
มีการกล่าวถึงรหัส *138#1 สำหรับบล็อกสายเข้าจากต่างประเทศ แต่ข้อมูลที่ตรวจพบยังยืนยันการใช้งานกับค่ายต่าง ๆ ไม่ชัดเจน จึงควรถามผู้ให้บริการก่อนเปิดใช้ การบล็อกสายต่างประเทศอาจทำให้พลาดสายจากครอบครัว ที่ทำงาน หรือบริการที่ถูกต้อง หากเห็นเครื่องหมาย + หน้าหมายเลขและไม่รู้จักผู้โทร ให้หลีกเลี่ยงการรับสาย แล้วตรวจสอบกับค่ายหากพบสายลักษณะนี้ซ้ำ ๆ
วิธีรายงานสายหลอกลวงในไทยและทำอะไรทันทีเมื่อเสียเงิน
วิธีรับมือขึ้นอยู่กับว่าคุณแค่ได้รับสาย หรือโอนเงินและเปิดเผยข้อมูลไปแล้ว หากยังไม่เสียหาย ให้เก็บหลักฐานและรายงานหมายเลขต้องสงสัย แต่ถ้ามีธุรกรรมหรือข้อมูลสำคัญรั่วไหล ให้ติดต่อธนาคารก่อน แล้วแจ้ง AOC 1441 และตำรวจโดยเร็ว
ถ้ายังไม่ได้เสียเงิน ให้เก็บหลักฐานและแจ้งเบอร์ต้องสงสัย
จดหมายเลขโทรศัพท์ วันและเวลาที่โทร พร้อมบันทึกภาพหน้าจอ ข้อความเสียง และ SMS หรือข้อความแชตที่เกี่ยวข้อง อย่าลบประวัติการติดต่อ เพราะรายละเอียดเหล่านี้ช่วยให้ผู้ให้บริการตรวจสอบรูปแบบการโทรได้
จากนั้นแจ้งเบอร์ต้องสงสัยกับค่ายมือถือผ่านช่องทางทางการของผู้ให้บริการ อย่าโทรกลับ อย่ากดลิงก์หรือดาวน์โหลดแอปที่ผู้โทรส่งมา และอย่าเผยแพร่เบอร์หรือข้อมูลส่วนตัวของผู้ต้องสงสัยต่อสาธารณะ เพราะอาจกระทบผู้อื่นหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกนำไปใช้ผิดทาง หากต้องการดูแนวทางเพิ่มเติม อ่าน คำเตือนเกี่ยวกับศูนย์ต่อต้านมิจฉาชีพออนไลน์
ถ้าโอนเงินหรือให้ข้อมูลไปแล้ว ให้รีบทำตามขั้นตอนนี้
โทรหาธนาคารผ่านเบอร์หลังบัตร แอป หรือเว็บไซต์ทางการทันที แจ้งว่าอาจถูกหลอกและขอระงับธุรกรรมหรือบัญชีที่เกี่ยวข้อง หากเปิดเผยรหัสผ่านหรือข้อมูลบัตร ให้ขอระงับบัตร เปลี่ยนรหัสผ่าน และออกจากระบบในอุปกรณ์อื่นด้วย
ต่อมาโทร AOC 1441 ซึ่งเป็นช่องทางทางการเพียงช่องทางเดียวของศูนย์ เพื่อแจ้งเหตุและประสานการระงับบัญชีต้องสงสัย กด 1 เพื่อแจ้งเหตุและขอระงับบัญชี กด 2 หากต้องการขอปลดระงับบัญชีของตน หรือกด 3 เพื่อขอคำปรึกษาด้านกฎหมาย รายละเอียดบทบาทของสายด่วนดูได้ที่ ข้อมูลเกี่ยวกับ AOC 1441
ก่อนโทร เตรียมชื่อ เลขบัตรประชาชน ข้อมูลบัญชี วันและเวลาโอน ลำดับเหตุการณ์ และเบอร์โทรศัพท์ที่รับ SMS หลังรับ Police Case ID ให้ทำตามคำแนะนำเพื่อแจ้งความผ่านเว็บไซต์ Thai Police Online และไปพบพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจภายใน 7 วันตามขั้นตอนที่ได้รับ อย่ากรอกรหัสหรือส่งเอกสารผ่านบัญชีโซเชียลที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ เพราะตำรวจไม่ใช้แชตส่วนตัวแทนระบบแจ้งความทางการ
ป้องกันตัวเองก่อนรับสายและลดโอกาสถูกหลอกซ้ำ
การบล็อกเบอร์ช่วยลดสายรบกวน แต่ผู้โทรอาจเปลี่ยนหมายเลขหรือปลอมหมายเลขได้ จึงควรใช้การตั้งค่ามือถือควบคู่กับการตรวจสอบตัวตนและการรักษาข้อมูลส่วนตัว การมีขั้นตอนรับมือที่ชัดเจนยังช่วยให้คนในบ้านตัดสินใจได้โดยไม่ถูกเร่งรัด
ตั้งกติกาง่าย ๆ สำหรับการคุยกับคนที่โทรมา
หากผู้โทรขอให้โอนเงิน หรือเปิดเผยรหัส OTP, PIN หรือรหัสผ่าน ให้วางสายทันที อย่ากดลิงก์หรือโทรกลับไปยังหมายเลขที่ผู้โทรส่งมา แต่ให้หาเบอร์จากหลังบัตรธนาคารหรือเว็บไซต์ทางการ แล้วติดต่อหน่วยงานนั้นเองเพื่อตรวจสอบ
เมื่อยังไม่แน่ใจ ให้หยุดก่อนทำรายการและปรึกษาคนที่ไว้ใจ เช่น สมาชิกในครอบครัว การมีคนช่วยทบทวนมักทำให้เห็นจุดผิดปกติที่อาจมองข้ามระหว่างถูกกดดัน หากมีการโอนเงินหรือเปิดเผยข้อมูลไปแล้ว ให้ติดต่อธนาคารและ AOC 1441 โดยเร็ว ดู ขั้นตอนแจ้งเหตุและรับมือเมื่อถูกหลอกในไทย
ตรวจสอบข้อมูลและช่วยเตือนคนใกล้ตัว
หมั่นอัปเดตระบบปฏิบัติการและแอปจากร้านค้าอย่างเป็นทางการ ตั้งรหัสผ่านที่ไม่ซ้ำกันในแต่ละบัญชี และเปิดการยืนยันตัวตนสองขั้นตอนเมื่อมีให้ใช้ วิธีเหล่านี้ช่วยลดความเสี่ยงหากข้อมูลบัญชีหนึ่งรั่วไหล ดู แนวทางปกป้องข้อมูลส่วนตัวและทรัพย์สินดิจิทัล เพื่อทบทวนการตั้งค่าความปลอดภัยเพิ่มเติม
คุยกับผู้สูงอายุและคนในครอบครัวให้รู้ว่าเจ้าหน้าที่จริงไม่ควรขอรหัสลับหรือสั่งให้โอนเงินเพื่อรักษาทรัพย์สิน อาจตกลงกันไว้ว่า หากมีสายเร่งด่วนเรื่องเงินหรือบัญชี ให้ตัดสายและโทรหาคนในบ้านก่อนเสมอ
หากพบสายต้องสงสัย ให้เก็บหมายเลข วันเวลา ประวัติการโทร และข้อความที่เกี่ยวข้องไว้ แล้วรายงานผ่านช่องทางทางการของค่ายมือถือหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลักฐานช่วยให้ตรวจสอบรูปแบบการโทรและเชื่อมโยงเหตุที่คล้ายกันได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีวิธีใดป้องกันสายหลอกลวงได้ทั้งหมด จึงควรตรวจสอบผู้โทรทุกครั้งก่อนให้ข้อมูลหรือทำธุรกรรม
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับสายหลอกลวงในไทย
แม้จะรู้วิธีบล็อกและแจ้งเหตุแล้ว บางสถานการณ์ก็ยังชวนให้ลังเล เช่น โทรกลับได้ไหม หรือควรทำอย่างไรเมื่อเผลอให้ข้อมูลไป คำตอบต่อไปนี้ช่วยให้คุณเลือกขั้นตอนที่เหมาะกับเหตุการณ์ตรงหน้า
ถ้าเป็นสายที่แอบอ้างเป็นตำรวจ ควรตรวจสอบอย่างไร?
วางสายก่อน แล้วโทรหาเบอร์ของสถานีตำรวจหรือหน่วยงานที่ค้นหาได้จากช่องทางทางการด้วยตัวเอง อย่าใช้หมายเลขที่ผู้โทรส่งให้หรือโอนเงินตามคำสั่งเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ เพราะมิจฉาชีพอาจใช้ชื่อและเรื่องราวที่ฟังดูน่าเชื่อถือได้ เช่น กรณีแก๊งมิจฉาชีพปลอมเป็นตำรวจ
พลาดรับสายจากเบอร์แปลก ควรโทรกลับหรือไม่?
ถ้าไม่รู้จักหมายเลข อย่ารีบโทรกลับ โดยเฉพาะเบอร์ต่างประเทศหรือเบอร์ที่โทรซ้ำแล้ววางสาย ให้ตรวจสอบหมายเลขผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้ก่อน และบล็อกหรือรายงานหากพบว่ามีผู้ร้องเรียนว่าเป็นเบอร์หลอกลวง การเห็นชื่อหน่วยงานบนหน้าจอก็ยังไม่ยืนยันตัวตนผู้โทรได้เสมอไป
ยังไม่ได้โอนเงิน แต่เผลอบอกรหัส OTP ไปแล้ว ต้องทำอย่างไร?
ติดต่อธนาคารหรือบริการที่เกี่ยวข้องผ่านแอปหรือเบอร์ทางการทันที แจ้งว่ารหัสอาจรั่วไหล แล้วขอให้ตรวจสอบและป้องกันธุรกรรมที่ผิดปกติ หากสงสัยว่ามีการหลอกลวง ให้โทร AOC 1441 เพื่อแจ้งเหตุ แม้ยังไม่พบยอดเงินหายก็ตาม
เผลอติดตั้งแอปตามคำแนะนำของผู้โทร ควรเริ่มจากตรงไหน?
ตัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของโทรศัพท์ก่อน หากทำได้อย่างปลอดภัย จากนั้นใช้อุปกรณ์อีกเครื่องติดต่อธนาคารเพื่อระงับหรือเฝ้าระวังบัญชี และแจ้ง AOC 1441 เก็บชื่อแอป ภาพหน้าจอ และประวัติการโทรไว้ อย่าลบหลักฐานจนกว่าจะบันทึกข้อมูลที่จำเป็นแล้ว
AOC 1441 รับแจ้งปัญหาซื้อของออนไลน์ทุกกรณีหรือไม่?
ไม่ใช่ทุกกรณี หากเป็นข้อร้องเรียนเรื่องซื้อขายออนไลน์ที่ไม่ได้รับสินค้า หรือได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่ตกลง หน่วยงานระบุให้ติดต่อ 1212 ส่วนเหตุหลอกให้โอนเงินหรือบัญชีต้องสงสัย ให้สอบถามแนวทางจาก AOC 1441 ซึ่งมีรายละเอียดเพิ่มเติมใน ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ AOC 1441
ถ้าโทร AOC 1441 แล้วสายไม่ว่าง ควรวางแล้วโทรใหม่ไหม?
อย่าวางสายแล้วโทรซ้ำทันที เพราะอาจต้องกลับไปต่อท้ายคิว ให้รอสายและเตรียมข้อมูลเหตุการณ์กับรายละเอียดธุรกรรมไว้ ระหว่างรอ หากเงินถูกโอนไปแล้ว ให้ติดต่อธนาคารผ่านช่องทางทางการเพื่อแจ้งเหตุโดยเร็วด้วย
เทคโนโลยี - Tech
กฎใหม่คุมเข้มดาต้าเซ็นเตอร์ในไทย! จ่อบังคับใช้พลังงานสะอาด 60% ภายใน 1 เดือน
นักเรียนมัธยมปลายวัย 15 ปีคลุ้มคลั่งกราดยิงในโรงเรียน โชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต">โรงเรียนในจังหวัดเชียงราย">เชียงราย – ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว โดยเฉพาะการเติบโตของธุรกิจศูนย์ข้อมูล หรือ ดาต้าเซ็นเตอร์ ที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม การเติบโตนี้มาพร้อมกับการใช้พลังงานมหาศาล รัฐบาลไทยจึงเตรียมประกาศใช้มาตรฐานขั้นต่ำฉบับใหม่ กฎเกณฑ์ใหม่นี้จะบังคับให้ดาต้าเซ็นเตอร์ในไทยต้องใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดอย่างน้อย 60% ของการใช้พลังงานทั้งหมด ความเคลื่อนไหวนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการรักษาสมดุลระหว่างเศรษฐกิจดิจิทัลและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งร่างกฎหมายและมาตรฐานขั้นต่ำนี้อย่างขะมักเขม้น โดยตั้งเป้าที่จะประกาศใช้ภายในระยะเวลาเพียงหนึ่งเดือนเท่านั้น คณะกรรมการนโยบายธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์แห่งชาติได้ประชุมและเห็นชอบให้ตั้งคณะอนุกรรมการ 4 ชุด เพื่อดูแลเรื่องนี้อย่างครอบคลุม คณะทำงานเหล่านี้จะรับผิดชอบทั้งในด้านผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐาน ความปลอดภัยของอาคารสถานที่ และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้แน่ใจว่าการพัฒนาจะเป็นไปอย่างยั่งยืน
ประเด็นสำคัญ
- ข้อบังคับพลังงานสะอาด: ดาต้าเซ็นเตอร์ทุกแห่งในประเทศไทยจะต้องใช้พลังงานสะอาดในสัดส่วนไม่ต่ำกว่า 60% ตามมาตรฐานใหม่ของกระทรวงพลังงาน
- เส้นตาย 1 เดือน: รัฐบาลและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเตรียมสรุปและประกาศใช้กฎเกณฑ์ขั้นต่ำนี้ภายในหนึ่งเดือน เพื่อจัดระเบียบอุตสาหกรรม
- แยกโครงสร้างค่าไฟ: จะมีการคิดอัตราค่าไฟแยกเฉพาะสำหรับธุรกิจนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้ต้นทุนพลังงานไปกระทบกับค่าไฟของประชาชนทั่วไป
ทำไมไทยต้องเร่งจัดระเบียบอุตสาหกรรมดาต้าเซ็นเตอร์?
การผลักดันกฎระเบียบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยไม่มีสาเหตุ ก่อนหน้านี้มีกรณีอื้อฉาวของดาต้าเซ็นเตอร์แห่งหนึ่งย่านพระรามเก้า เจ้าหน้าที่พบว่ามีการกักเก็บน้ำมันดีเซลกว่า 200,000 ลิตรโดยไม่ได้รับอนุญาต หลังจากชาวบ้านในพื้นที่ร้องเรียนเรื่องกลิ่นน้ำมันที่รุนแรง เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงช่องโหว่ทางกฎหมาย ทั้งในด้านการจัดโซนนิ่ง การควบคุมอาคาร และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพราะที่ผ่านมา กฎหมายไทยยังไม่มีนิยามที่ชัดเจนสำหรับคำว่าดาต้าเซ็นเตอร์
ปัจจุบันกรุงเทพมหานครประเมินว่ามีดาต้าเซ็นเตอร์ประมาณ 30-40 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นศูนย์ข้อมูลเก่าที่เอกชนใช้งานภายในองค์กร แต่ในช่วงปี 2021-2022 มีโครงการขนาดใหญ่ยื่นขออนุมัติถึง 6 แห่ง โดย 3 แห่งได้รับอนุมัติไปแล้ว ส่วนอีก 3 แห่งต้องระงับการพิจารณาไว้ก่อน เพื่อรอมาตรฐานใหม่ด้านความปลอดภัยและการใช้ทรัพยากร ข้อมูลจากสภาพัฒน์ระบุว่ามีดาต้าเซ็นเตอร์ที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ทั่วประเทศถึง 42 แห่ง ความไม่สอดคล้องของข้อมูลเหล่านี้ ทำให้รัฐบาลต้องสั่งบูรณาการข้อมูลอุตสาหกรรมให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งสัปดาห์
อัตราค่าไฟพิเศษและข้อกำหนดการใช้โครงข่ายไฟฟ้า
นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ยืนยันว่า ดาต้าเซ็นเตอร์จะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าในอัตราที่แยกออกมาเฉพาะ มาตรการนี้มีขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้การใช้ไฟฟ้ามหาศาลของธุรกิจเหล่านี้ ไปทำให้ค่าไฟของภาคครัวเรือนและผู้ใช้ไฟทั่วไปต้องปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้ ผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เข้มงวดในการเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า รวมถึงมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับแบตเตอรี่สำรอง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และการกักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง
เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) สัดส่วนการใช้พลังงานสะอาด 60% จึงสอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP) ฉบับใหม่ รัฐบาลยังได้ ปลดล็อกโควตาพลังงานสะอาด จำนวน 2,000 เมกะวัตต์ ผ่านตลาด Direct PPA เพื่อให้ผู้ลงทุนมีทางเลือกในการเข้าถึงพลังงานสะอาดในราคาที่ถูกลง สิ่งนี้จะช่วยดึงดูดการลงทุนโดยไม่เป็นภาระต่อต้นทุนรวมของประเทศ
วิสัยทัศน์สู่อนาคต: ไม่ใช่แค่พื้นที่เก็บข้อมูล แต่คือศูนย์กลาง AI
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำว่า ประเทศไทยต้องไม่เป็นเพียงแค่สถานที่ตั้งของดาต้าเซ็นเตอร์เท่านั้น การลงทุนในอนาคตควรสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศ ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากรไทย และการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) รวมถึงบริการคลาวด์ รัฐบาลมีเป้าหมายระยะยาวในการพัฒนาไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลและนวัตกรรมระดับภูมิภาค พร้อมๆ กับการควบคุมความต้องการใช้ไฟฟ้า น้ำ ที่ดิน และสาธารณูปโภคอย่างมีประสิทธิภาพ
ขณะนี้มีการยื่นขอใช้ไฟฟ้าจากกลุ่มผู้พัฒนาธุรกิจนี้รวมแล้วถึง 20,000 เมกะวัตต์ ซึ่งอาจรวมถึงการจองความจุไฟฟ้าเพื่อเก็งกำไรในเชิงพาณิชย์ ดังนั้น การวางกฎเกณฑ์ใหม่จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ในระหว่างที่กฎหมายใหม่กำลังร่างขึ้น กฎระเบียบเดิมเกี่ยวกับการใช้อาคาร การจดทะเบียนธุรกิจ และการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง จะยังคงมีผลบังคับใช้ตามปกติ การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญที่คนไทยต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด
ความท้าทายและการปรับตัวของผู้ประกอบการดิจิทัล
การปรับตัวเข้าสู่มาตรฐานใหม่นี้อาจเป็นความท้าทายที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีหลายรายในประเทศไทย การเตรียมความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการใช้พลังงานสะอาดสูงถึง 60% ไม่ใช่เรื่องที่สามารถทำได้ในชั่วข้ามคืน บริษัทชั้นนำที่ต้องการเข้ามาลงทุนในประเทศจะต้องวางแผนเชิงกลยุทธ์ในระยะยาว ทั้งในด้านการจัดหาพลังงานหมุนเวียนและการจัดการระบบน้ำระบายความร้อนแบบวงจรปิด เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด
ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจดิจิทัลประเมินว่า แม้ต้นทุนเริ่มต้นของการสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะสูง แต่ในระยะยาวจะเป็นผลดีต่อทั้งตัวองค์กรและประเทศชาติ การมีโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งและยั่งยืนจะดึงดูดบริษัทข้ามชาติที่ให้ความสำคัญกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เข้ามาตั้งฐานการผลิตและบริการในประเทศไทยมากขึ้น นี่คือโอกาสทองที่ไทยจะก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างเต็มภาคภูมิ การรักษาสมดุลระหว่างนวัตกรรมและความยั่งยืนจึงเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัล
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เทคโนโลยี - Tech
โดรนไฮเทคบินขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อต่อสู้กับไฟป่าและหมอกควันในภาคเหนือของประเทศไทย
นักเรียนมัธยมปลายวัย 15 ปีคลุ้มคลั่งกราดยิงในโรงเรียน โชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต">โรงเรียนในจังหวัดเชียงราย">เชียงราย – ปัญหาไฟป่าและหมอกควันในภาคเหนือของไทย ถือเป็นวิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้คนทุกปี ปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 ได้ทำลายทั้งสุขภาพของประชาชนและบดบังทัศนียภาพอย่างหนัก ล่าสุด สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้นำเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้อย่างจริงจัง นวัตกรรมดังกล่าวคือการประยุกต์ใช้โดรนเพื่อป้องกันไฟป่า ซึ่งถือเป็นความหวังใหม่ในการยกระดับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2569 ผู้บริหารระดับสูงจาก วช. ได้ลงพื้นที่สถานีควบคุมไฟป่าดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย การลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายหลัก เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้โดรนเฝ้าระวังไฟป่าในพื้นที่จริง นวัตกรรมนี้ไม่เพียงช่วยสนับสนุนการดับไฟ แต่ยังเน้นการป้องกันปัญหาหมอกควันตั้งแต่ต้นทาง เพื่อคืนอากาศบริสุทธิ์ให้กับชาวภาคเหนือ
ประเด็นสำคัญ
- วช. นำร่องใช้เทคโนโลยีโดรน เพื่อเฝ้าระวังและบริหารจัดการปัญหาไฟป่าที่ดอยตุง จังหวัดเชียงราย
- นวัตกรรมนี้ช่วยตรวจจับจุดความร้อนได้อย่างแม่นยำ ส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ และเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดให้เจ้าหน้าที่
- โครงการนี้เตรียมถูกผลักดันให้เป็นพื้นที่ต้นแบบ เพื่อขยายผลสู่พื้นที่เสี่ยงไฟป่าทั่วประเทศในอนาคต
ในอดีต การลาดตระเวนเพื่อหาจุดเกิดไฟป่าเป็นเรื่องที่ยากลำบากมาก เจ้าหน้าที่ต้องใช้กำลังคนเดินเท้าเข้าสู่พื้นที่สูงชัน ซึ่งใช้เวลานานและมีความเสี่ยงสูงต่อชีวิต แต่ในปัจจุบัน เทคโนโลยีโดรนได้เข้ามาเปลี่ยนวิธีการทำงานเหล่านี้อย่างสิ้นเชิง โดรนสามารถบินสำรวจเหนือพื้นที่ป่า และระบุตำแหน่งจุดความร้อน (Hotspots) ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของเทคโนโลยีนี้ เธอกล่าวว่า วช. มุ่งเน้นการสนับสนุนงานวิจัยที่สามารถนำไปแก้ปัญหาระดับชาติได้จริง การใช้โดรนร่วมกับฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ จะช่วยยกระดับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนได้อย่างชัดเจน
โดรนรุ่นใหม่มีศักยภาพในการประเมินทิศทางลม และวิเคราะห์แนวโน้มการลุกลามของไฟป่าได้แบบนาทีต่อนาที ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับการวางแผนส่งทีมดับไฟป่าภาคพื้นดินเข้าไปยังพื้นที่เสี่ยง การรู้ตำแหน่งที่แน่ชัดช่วยลดเวลาการทำงาน และลดความเสียหายของระบบนิเวศป่าไม้ได้อย่างมหาศาล
การผนึกกำลังของทุกภาคส่วนเพื่อความยั่งยืน
การแก้ปัญหาไฟป่าไม่สามารถทำสำเร็จได้ด้วยหน่วยงานรัฐเพียงหน่วยงานเดียว การลงพื้นที่ของ วช. ในครั้งนี้ จึงสะท้อนภาพการทำงานแบบบูรณาการ มีหลายภาคส่วนเข้ามาร่วมมือกันอย่างแข็งขัน ไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจตระเวนชายแดน ตลอดจนเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและตัวแทนจากชุมชนท้องถิ่น
ทีมป้องกันไฟป่าของโครงการพัฒนาดอยตุง ได้เปิดเผยผลการดำเนินงานที่ผ่านมาอย่างน่าประทับใจ พวกเขาชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการสร้างเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง ในการร่วมกันเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังไฟป่าในพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง การผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ากับภูมิปัญญาของชาวบ้าน ถือเป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จ
นายณรงค์ อภิชัย ประธานสายงานปฏิบัติการงานพัฒนา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ได้ร่วมให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดการในมิติต่างๆ การสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของชุมชนดอยตุง ช่วยให้การปฏิบัติการด้วยโดรนมีประสิทธิภาพสูงสุด ชาวบ้านสามารถนำข้อมูลทางอากาศ มาปรับใช้ร่วมกับความรู้สภาพภูมิประเทศที่คุ้นเคยได้อย่างลงตัว
สาธิตการบินโดรนในพื้นที่ปฏิบัติงานจริง
ไฮไลท์สำคัญของการลงพื้นที่เชิงรุกครั้งนี้ คือการสาธิตการใช้โดรนเพื่อสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าอย่างเต็มรูปแบบ คณะผู้บริหารและเครือข่ายพันธมิตร ได้ร่วมชมการจำลองสถานการณ์ฉุกเฉิน ณ สถานีควบคุมไฟป่าดอยตุง การสาธิตนี้แสดงให้เห็นศักยภาพของอากาศยานไร้คนขับ ในการเจาะเข้าถึงพื้นที่หน้าผาสูงชันที่มนุษย์เข้าไม่ถึง
โดรนสามารถบินสำรวจและส่งภาพวิดีโอแบบเรียลไทม์ กลับมายังหน้าจอของศูนย์บัญชาการได้อย่างคมชัด ทำให้ผู้บังคับบัญชาสามารถประเมินสถานการณ์ สั่งการ และปรับแผนปฏิบัติการได้อย่างทันท่วงที นี่คือตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของการนำผลงานวิจัยจากห้องทดลอง ออกมาต่อยอดสู่การใช้งานจริงเพื่อสังคม ท่านสามารถติดตามข่าวต้นฉบับได้ที่ เว็บไซต์สปริงนิวส์
ประโยชน์ที่ประเมินค่าไม่ได้จากการใช้เทคโนโลยีนี้ คือการปกป้องสวัสดิภาพของเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า เมื่อโดรนระบุจุดอันตรายหรือพื้นที่ไฟโหมกระหน่ำได้ล่วงหน้า เจ้าหน้าที่จะสามารถหลีกเลี่ยงเส้นทางมรณะเหล่านั้นได้ สิ่งนี้ช่วยลดอัตราการบาดเจ็บจากการถูกไฟคลอก หรือการสูดดมควันพิษหนาแน่นในระยะประชิด
ก้าวต่อไปเพื่อประเทศไทยไร้หมอกควัน
แม้ว่าโครงการนำร่องนี้จะเริ่มต้นขึ้นที่ดอยตุง แต่แผนงานระดับชาติของ วช. มองไปไกลกว่านั้นมาก ทางหน่วยงานตั้งเป้าที่จะผลักดันให้พื้นที่ดอยตุง เป็นต้นแบบด้านการจัดการไฟป่าที่สมบูรณ์แบบ หากระบบการเฝ้าระวังด้วยโดรนนี้พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพสูง วช. ก็พร้อมที่จะขยายผลไปยังพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศ
ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เป็นวิกฤตที่คนไทยทั้งประเทศ ต้องเผชิญหน้าและทนทุกข์ในช่วงฤดูแล้งของทุกปี การจัดการกับไฟป่าอย่างเด็ดขาดและแม่นยำ จึงเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ตรงจุดและคุ้มค่าที่สุด การลงทุนในเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ จึงเปรียบเสมือนการสร้างหลักประกันด้านสุขภาพให้กับลูกหลานในอนาคต
ในระยะยาว เราอาจได้เห็นโดรนอัจฉริยะที่ติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ บินลาดตระเวนแบบอัตโนมัติร่วมกับเจ้าหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง การพัฒนานวัตกรรมอย่างไม่หยุดยั้งของนักวิจัยไทย จะช่วยปกป้องความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า และเปิดโอกาสให้คนไทยได้สูดอากาศที่สะอาดบริสุทธิ์อย่างแท้จริงอีกครั้ง
บทสรุปของการพัฒนาครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นว่าการบูรณาการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ เข้ากับความมุ่งมั่นของบุคลากรในพื้นที่ คือทางออกที่ยั่งยืนที่สุด การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากภาครัฐ จะช่วยขับเคลื่อนให้ความสำเร็จนี้กระจายไปทั่วทุกภูมิภาค โครงการของ วช. ในวันนี้ คือก้าวสำคัญที่จะพลิกโฉมการจัดการสิ่งแวดล้อมไทยไปตลอดกาล
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