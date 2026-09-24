เชียงราย - Chiang Rai News
เชียงรายโปรโมทเส้นทางการท่องเที่ยว ‘เมืองแห่งการเรียนรู้’ ทางโทรทัศน์
เชียงราย – เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2569 ที่ผ่านมา ท้องถิ่นภาคเหนือของเรามีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจอย่างมาก นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศบาลนครเชียงราย ได้นำทีมคณะผู้บริหารและข้าราชการร่วมกิจกรรมสำคัญ กิจกรรมดังกล่าวคือการให้สัมภาษณ์และถ่ายทำสารคดีพิเศษเพื่อโปรโมทเมือง การถ่ายทำครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสถานีโทรทัศน์ช่อง Amarin TV HD เป้าหมายหลักคือการนำเสนอเรื่องราวดีๆ ของเมืองสู่สายตาคนไทยทั้งประเทศ
สารคดีชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ท่องเที่ยวเชื่อมโยงเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ เชียงราย–เชียงใหม่” โครงการนี้จัดทำขึ้นโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น มีการรวบรวมแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจถึง 20 แห่งจากทั้งสองจังหวัด จากนั้นนำมาร้อยเรียงเป็นเส้นทางท่องเที่ยวหลักจำนวน 6 เส้นทาง เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถวางแผนเดินทางได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น
สรุปประเด็นสำคัญ
- เทศบาลนครเชียงรายจับมือสื่อโทรทัศน์ชั้นนำ ถ่ายทำสารคดีกระตุ้นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่
- เปิดตัว 20 แหล่งเรียนรู้ และ 6 เส้นทางท่องเที่ยว เชื่อมโยงวัฒนธรรมของเชียงรายและเชียงใหม่
- มุ่งเน้นการสร้างรายได้สู่ชุมชน และผลักดันเชียงรายสู่เมืองที่น่าอยู่ผ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิต
การเดินทางตามเส้นทางท่องเที่ยวใหม่เหล่านี้ จะไม่ใช่แค่การมาพักผ่อนถ่ายรูปเพียงอย่างเดียว แต่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับความรู้และภูมิปัญญาที่ซ่อนอยู่ในพื้นที่ แหล่งเรียนรู้เหล่านี้ครอบคลุมตั้งแต่งานศิลปะ สถาปัตยกรรม ไปจนถึงวิถีชีวิตดั้งเดิม นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวของการปลูกชา กาแฟ อาหารท้องถิ่น และการทำเกษตรกรรม สิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงเสน่ห์และเอกลักษณ์ของภาคเหนือได้อย่างชัดเจน
ไม่เพียงแค่นั้น เส้นทางท่องเที่ยวยังครอบคลุมถึงเรื่องราวของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในพื้นที่ นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้การค้าผ้าล้านนาและประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน อีกทั้งยังสามารถร่วมกิจกรรมกีฬา นันทนาการ และการดูแลสุขภาพสไตล์ท้องถิ่นไปพร้อมกันได้ การท่องเที่ยวแบบเจาะลึกนี้จะช่วยสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำและทำให้นักท่องเที่ยวเข้าใจวิถีชีวิตของชาวบ้านอย่างแท้จริง
วิสัยทัศน์เพื่อการเติบโตของเมืองที่ยั่งยืน
โครงการนี้สอดคล้องกับนโยบายหลักของนายกเทศมนตรีนครเชียงรายที่ต้องการสร้าง “เมืองแห่งการเรียนรู้” นโยบายนี้มีความตั้งใจที่จะให้ทุกคนในเมืองสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ทุกที่และทุกช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็นเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ หรือผู้สูงอายุ การเรียนรู้ตลอดชีวิตนี้จะถูกนำมาเชื่อมโยงเข้ากับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเมืองอย่างเป็นระบบ
ท้ายที่สุด โครงการท่องเที่ยวเชิงความรู้นี้จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ให้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด การใช้ความรู้และวัฒนธรรมเป็นจุดขายจะช่วยสร้างรายได้ที่ยั่งยืนและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ชุมชนจะมีความเข้มแข็งพึ่งพาตัวเองได้ และกลายเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคน สิ่งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่เติบโตไปพร้อมกันอย่างมั่นคง
ความร่วมมือเพื่ออนาคตการท่องเที่ยวไทย
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐและสื่อมวลชนในครั้งนี้ ถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานร่วมกัน การนำเสนอผ่านสารคดีโทรทัศน์ช่วยให้ข้อมูลเข้าถึงผู้ชมวงกว้างได้รวดเร็วขึ้น ประชาชนทั่วประเทศจะได้รับรู้ถึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ของเมืองรองในภาคเหนือ อนาคตของการท่องเที่ยวไทยจะเน้นไปที่การสร้างคุณค่าและประสบการณ์ที่มีความหมายมากกว่าเดิม
ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรับชมสารคดีชุดนี้ได้ทางโทรทัศน์ดิจิทัลในเร็วๆ นี้ นอกจากจะได้ความบันเทิงแล้ว ผู้ชมยังสามารถนำข้อมูลไปใช้วางแผนการเดินทางพักผ่อนในช่วงปลายปีได้อีกด้วย การท่องเที่ยวรูปแบบนี้จะช่วยกระจายรายได้และสร้างรอยยิ้มให้กับชาวบ้านในชุมชนได้อย่างแท้จริง เตรียมตัวเก็บกระเป๋าแล้วออกเดินทางไปเรียนรู้โลกกว้างที่เชียงรายและเชียงใหม่กันได้เลย
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ตลาดท่าโลในประเทศเมียนมาร์ ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามแม่สาย จังหวัดเชียงราย ยังไม่มีสัญญาณของการฟื้นตัว
เชียงราย - Chiang Rai News
ตลาดท่าโลในประเทศเมียนมาร์ ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามแม่สาย จังหวัดเชียงราย ยังไม่มีสัญญาณของการฟื้นตัว
โรงเรียนในจังหวัดเชียงราย">เชียงราย– เชียงรายตลาดท่าล้อในเมืองท่าขี้เหล็กเคยเป็นย่านการค้าที่คึกคักที่สุดแห่งหนึ่ง พื้นที่นี้ตั้งอยู่ตรงข้ามอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในอดีตแทบไม่มีพื้นที่ว่างให้เห็นเลย พ่อค้าแม่ค้าและนักท่องเที่ยวต่างหลั่งไหลมาจับจ่ายใช้สอยที่นี่ทุกวัน แต่ภาพความมีชีวิตชีวาเหล่านั้นได้กลายเป็นเพียงอดีตไปแล้วในวันนี้
ปัจจุบันตลาดท่าล้อกลับตกอยู่ในความเงียบงันอย่างสิ้นเชิง อาคารพาณิชย์และร้านค้าต่างๆ ถูกทิ้งร้างอย่างน่าใจหาย คราบโคลนหนาเตอะจากการเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ยังคงเกาะติดอยู่ตามผนังและพื้นถนน ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าย่านการค้าแห่งนี้จะกลับมาเปิดฟื้นตัวได้อีกครั้งหรือไม่
ประเด็นสำคัญ
- ตลาดท่าล้อที่เคยคึกคักที่สุดในเมืองท่าขี้เหล็ก ตอนนี้ถูกทิ้งร้างและเงียบเหงาอย่างหนัก
- ร้านค้าจำนวนมากยังมีคราบโคลนฝังแน่นจากเหตุน้ำท่วมใหญ่ โดยยังไม่มีการทำความสะอาด
- อนาคตของการค้าชายแดนบริเวณนี้ยังคงมืดมนและไม่มีคำตอบที่ชัดเจนเรื่องการฟื้นฟู
เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ได้ทิ้งร่องรอยความเสียหายไว้มหาศาล โคลนที่ไหลทะลักเข้ามาทำลายสินค้าและโครงสร้างอาคารจนหมดสภาพ เจ้าของธุรกิจหลายรายต้องสูญเสียเงินลงทุนไปกับภัยธรรมชาติในครั้งนี้ การทำความสะอาดและฟื้นฟูต้องใช้เงินและเวลาจำนวนมหาศาล ทำให้หลายคนเลือกที่จะปิดประตูร้านอย่างถาวร
ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า วิกฤตนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น การค้าชายแดนแม่สาย และท่าขี้เหล็กชะงักงันอย่างเห็นได้ชัด สินค้าที่เคยส่งออกและนำเข้าไม่สามารถกระจายตัวได้ตามปกติ ความเชื่อมั่นของนักลงทุนและผู้ประกอบการในพื้นที่ลดลงอย่างฮวบฮาบ
ชาวบ้านในพื้นที่ต่างรู้สึกสิ้นหวังกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น พวกเขาขาดรายได้หลักที่เคยหล่อเลี้ยงครอบครัวมาหลายสิบปี บางคนพยายามกลับมาเก็บกวาดร้านค้าของตนเอง แต่เมื่อเห็นกองโคลนที่สูงระดับเข่าก็ต้องถอดใจ ความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเข้าถึงได้ยากและล่าช้ามาก
อนาคตการค้าชายแดนที่ยังไร้คำตอบ
คำถามสำคัญคือตลาดท่าล้อจะกลับมายืนหยัดได้อีกครั้งเมื่อใด ตอนนี้ยังไม่มีหน่วยงานใดกล้าให้คำตอบที่ชัดเจนได้ การสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมใหม่จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทั้งสองประเทศ แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน การเจรจาและวางแผนร่วมกันยังคงเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่ง
หากปล่อยไว้นานกว่านี้ ท่าขี้เหล็กอาจสูญเสียศูนย์กลางการค้าแห่งนี้ไปตลอดกาล พ่อค้าแม่ค้าอาจตัดสินใจย้ายฐานการค้าไปยังจุดอื่นที่ปลอดภัยกว่า การฟื้นฟูตลาดท่าล้อจึงไม่ได้เป็นเพียงการกวาดล้างโคลนเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการกอบกู้ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจกลับคืนมาด้วย
ในระหว่างที่รอคอยความชัดเจน ตลาดท่าล้อก็ยังคงหลับใหลอยู่ใต้กองโคลนต่อไป เสียงต่อรองราคาและรอยยิ้มของนักช้อปถูกแทนที่ด้วยความเงียบและเสียงลมพัดผ่านอาคารร้าง เราได้แต่หวังว่าวันหนึ่งย่านการค้าแห่งนี้จะสามารถฟื้นคืนชีพได้อีกครั้ง
ภัยพิบัติครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับทุกคนในพื้นที่ การสร้างเมืองเศรษฐกิจริมแม่น้ำจำเป็นต้องคำนึงถึงความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติเสมอ โครงสร้างพื้นฐานในอนาคตต้องถูกออกแบบให้ทนทานต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง นี่คือโจทย์ใหญ่ที่ผู้บริหารเมืองต้องเร่งแก้ไขให้เร็วที่สุด
สำหรับตอนนี้ ชาวแม่สายและท่าขี้เหล็กต่างต้องประคับประคองชีวิตกันต่อไป ภาพของตลาดท่าล้อที่เต็มไปด้วยโคลนจะเป็นเครื่องเตือนใจถึงพลังของธรรมชาติ การรอคอยอาจจะยาวนาน แต่ทุกคนยังคงหวังลึกๆ ว่าแสงสว่างจะกลับมาสู่ย่านการค้าแห่งนี้ในสักวันหนึ่ง
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พม่าผ่อนปรนนำเข้าสินค้า ด่านแม่สายกลับมาคึกคัก
นักเรียนมัธยมปลายวัย 15 ปีคลุ้มคลั่งกราดยิงในโรงเรียน โชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต">โรงเรียนในจังหวัดเชียงราย">เชียงราย – บรรยากาศการค้าชายแดนไทย-เมียนมาเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังจากทางการเมียนมาตัดสินใจผ่อนปรนมาตรการระงับการนำเข้าสินค้าไทย การตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาสินค้าอุปโภคบริโภคขาดแคลนอย่างหนักในเมืองท่าขี้เหล็ก ทำให้ด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่ 1 กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง รถบรรทุกสินค้าและพ่อค้าแม่ค้าสามารถสัญจรข้ามไปมาได้สะดวกขึ้นมาก
ก่อนหน้านี้ การห้ามนำเข้าสินค้าแช่แข็งและของสดทำให้เกิดความวุ่นวายบริเวณสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่ 1 อย่างหนัก พ่อค้าแม่ค้าต้องเปลี่ยนมาแบกสินค้าข้ามสะพานด้วยความยากลำบาก ทำให้ต้นทุนค่าขนส่งพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชาวเมืองท่าขี้เหล็กที่ต้องซื้ออาหารในราคาแพงขึ้น เช่น ไข่ไก่ที่มีราคาสูงถึง 15 บาทต่อฟอง การผ่อนปรนมาตรการครั้งนี้จึงเป็นความหวังใหม่ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของท้องถิ่น
สรุปประเด็นสำคัญ
- เมียนมาผ่อนปรนการนำเข้า: ทางการยกเลิกคำสั่งห้ามนำเข้าสินค้าชั่วคราว เพื่อแก้ปัญหาของขาดแคลนและบรรเทาความเดือดร้อนในเมืองท่าขี้เหล็ก
- การค้าแม่สายฟื้นตัว: การจราจรและการขนส่งสินค้าข้ามสะพานมิตรภาพแห่งที่ 1 กลับมาคล่องตัวและเป็นระเบียบอีกครั้ง
- ราคาสินค้าเริ่มปรับตัวลดลง: การขนส่งที่ง่ายขึ้นช่วยลดต้นทุนแฝง และแก้ปัญหาสินค้าราคาแพง เช่น ไข่ไก่และอาหารสดต่างๆ
ในช่วงที่ผ่านมา การระงับการนำเข้าสินค้าได้สร้างผลกระทบอย่างหนักต่อเศรษฐกิจชายแดน พ่อค้าแม่ค้าชาวไทยและเมียนมา ต้องเผชิญกับความยากลำบากในการค้าขาย หลายคนต้องหยุดธุรกิจชั่วคราวเพราะต้นทุนการจ้างคนงานแบกของข้ามแดนที่เพิ่มสูงขึ้น การผ่อนปรนกฎระเบียบในวันนี้จึงช่วยต่อลมหายใจให้กับธุรกิจรายย่อยจำนวนมาก พ่อค้าหลายคนแสดงความโล่งใจที่สถานการณ์เริ่มกลับสู่ภาวะปกติและสามารถทำงานได้ตามเดิม
เจ้าหน้าที่จากทั้งสองฝั่งได้ร่วมมือกันจัดระเบียบการจราจรบนสะพาน เพื่อลดความแออัดและอำนวยความสะดวกในการขนส่ง รถตู้และรถขนส่งขนาดเล็กสามารถกลับมาวิ่งส่งสินค้าได้ตามปกติ การผ่อนคลายกฎระเบียบนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเรื่องเศรษฐกิจ แต่ยังช่วยลดความตึงเครียดในพื้นที่ชายแดนอีกด้วย ประชาชนทั้งสองฝั่งสามารถกลับมาใช้ชีวิตและค้าขายได้อย่างราบรื่นมากขึ้น
นอกจากนี้ การเจรจาระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นยังมีส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหา ความแออัดบนสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ทำให้การขนถ่ายสินค้าทำได้รวดเร็วขึ้น การจัดการเวลาขนส่งที่ชัดเจนช่วยให้ปัญหาการจราจรติดขัดลดลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเป็นผลดีต่อทั้งผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปที่ต้องใช้เส้นทางนี้เป็นประจำ ประชาชนในพื้นที่ท่าขี้เหล็กต่างรู้สึกยินดีที่สถานการณ์เริ่มดีขึ้น อาหารสดและสินค้าที่จำเป็นกลับมามีวางจำหน่ายในตลาดตามปกติ ราคาของกินของใช้ก็เริ่มปรับตัวลดลงมาอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผล ซึ่งช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้อย่างมาก
ก้าวต่อไปของการค้าชายแดน
แม้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันจะเริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดี แต่ผู้ประกอบการยังคงต้องติดตามนโยบายของทางการเมียนมาอย่างใกล้ชิด การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบแบบกะทันหันอาจเกิดขึ้นได้อีกในอนาคต พ่อค้าแม่ค้าจึงควรเตรียมแผนสำรองเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐของไทยก็ควรเร่งเจรจาเพื่อสร้างข้อตกลงทางการค้าที่ชัดเจนและยั่งยืน
ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจชายแดนมองว่า การค้าระหว่างแม่สายและท่าขี้เหล็กมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจระดับภูมิภาค สินค้าอุปโภคบริโภคจากไทยยังคงเป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดเมียนมา ความร่วมมือที่ยืดหยุ่นระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นจึงเป็นกุญแจสำคัญ การรักษาบรรยากาศการค้าที่ดีและเปิดกว้างจะช่วยป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนในอนาคต
การผ่อนปรนการนำเข้าสินค้าครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความพึ่งพาอาศัยกันระหว่างชุมชนชายแดนของทั้งสองประเทศ เมื่อสินค้าไทยสามารถข้ามแดนได้สะดวก ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวท่าขี้เหล็กก็ดีขึ้นตามไปด้วย การเปิดด่านพรมแดนเพื่อการค้าอย่างเต็มรูปแบบจึงเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของทุกคน เราหวังว่าความร่วมมือที่ดีนี้จะดำเนินต่อไป เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว
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เรื่องเศร้า: เด็กหญิงอายุ 15 ปีจากเชียงรายอยู่ในอาการโคม่าหลังประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตแล้ว
เชียงราย - Chiang Rai News
เรื่องเศร้า: เด็กหญิงอายุ 15 ปีจากเชียงรายอยู่ในอาการโคม่าหลังประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตแล้ว
นักเรียนมัธยมปลายวัย 15 ปีคลุ้มคลั่งกราดยิงในโรงเรียน โชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต">โรงเรียนในจังหวัดเชียงราย">เชียงราย – ปาฏิหาริย์ไม่มีจริงสำหรับเหตุการณ์สุดสลดที่เกิดขึ้นกับนักเรียนสาว เมื่อ “น้องข้าวหอม” หรือ นางสาวสุทธิดา ปวงคำยอด ได้จากพวกเราไปอย่างไม่มีวันกลับ เธอเสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อเวลาประมาณ 22.00 น. ของคืนวันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา ข่าวร้ายนี้สร้างความสะเทือนใจและทิ้งความโศกเศร้าไว้ให้แก่ครอบครัวรวมถึงเพื่อนๆ อย่างมาก
ย้อนกลับไปเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 19 กันยายน 2569 ได้เกิดอุบัติเหตุทางถนนที่ไม่มีใครคาดคิด มีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขับพุ่งตัดหน้ารถจักรยานยนต์ของเด็กนักเรียนอย่างกะทันหัน เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันครั้งนี้ส่งผลให้นักเรียนสองคนได้รับบาดเจ็บสาหัสในที่เกิดเหตุ ซึ่งผู้เคราะห์ร้ายก็คือ น้องอะตอม และ น้องข้าวหอม นั่นเอง
ประเด็นสำคัญ
- น้องข้าวหอม (น.ส.สุทธิดา ปวงคำยอด) เสียชีวิตแล้วเมื่อคืนวันที่ 21 ก.ย. 2569 เวลาประมาณสี่ทุ่ม
- สาเหตุหลักของอุบัติเหตุเกิดจากรถเก๋งขับตัดหน้ารถจักรยานยนต์ เมื่อเช้าวันที่ 19 ก.ย.
- ยังมีเพื่อนนักเรียนอีกหนึ่งรายคือ “น้องอะตอม” ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและต้องติดตามอาการ
ความสูญเสียที่ตอกย้ำปัญหาความปลอดภัย
ทางทีมงานและสื่อมวลชนอย่าง ท้องถิ่นนิวส์ ขอร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปก่อนวัยอันควรในครั้งนี้ เราขอส่งกำลังใจอันเต็มเปี่ยมให้กับครอบครัว ญาติพี่น้อง และกลุ่มเพื่อนสนิทของน้องข้าวหอมทุกคน ขอให้ทุกคนเข้มแข็งและก้าวผ่านช่วงเวลาที่แสนยากลำบากนี้ไปให้ได้ในเร็ววัน พร้อมกันนี้ เรายังคงต้องส่งกำลังใจและติดตามอาการของน้องอะตอมอย่างใกล้ชิดต่อไป
อุบัติเหตุทางถนนในลักษณะการขับรถพุ่งตัดหน้ายังคงเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นซ้ำซาก การสูญเสียเยาวชนคนเก่งที่มีอนาคตไกลเช่นนี้เป็นเรื่องที่น่าหดหู่ใจอย่างยิ่ง ทั้งที่ความจริงแล้วอุบัติเหตุเหล่านี้เป็นสิ่งที่สามารถป้องกันได้ หากผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนต่างเพิ่มความระมัดระวัง เคารพกฎจราจร และมีน้ำใจให้แก่กันบนท้องถนนให้มากขึ้นกว่าเดิม
เราทุกคนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข่าวความสูญเสียของน้องข้าวหอมในวันนี้ จะกลายเป็นเครื่องเตือนใจที่สำคัญให้ผู้ขับขี่ทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัย การขับขี่ด้วยความไม่ประมาทคือหนทางเดียวที่จะช่วยลดความสูญเสียบนท้องถนนได้อย่างยั่งยืน เพื่อไม่ให้มีครอบครัวใดต้องมาเผชิญกับความโศกเศร้าจากการสูญเสียคนที่รักเช่นนี้อีกในอนาคต
แม้การสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักจะนำมาซึ่งความเจ็บปวดอย่างหาที่สุดไม่ได้ แต่ความทรงจำดีๆ รอยยิ้ม และความสดใสของน้องข้าวหอม จะยังคงประทับอยู่ในใจของทุกคนที่รักเธอตลอดไป ทางเราขอร่วมไว้อาลัยแด่การจากไปของนางสาวสุทธิดา ปวงคำยอด มา ณ โอกาสนี้ และขอให้น้องหลับให้สบายตลอดกาล
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