เชียงราย - Chiang Rai News
เรื่องอัปยศในเชียงราย: พระภิกษุถูกจับกุมข้อหาขโมยของในวัด
เชียงราย – เหตุการณ์สุดสลดในวงการผ้าเหลืองเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงราย เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ แม่จัน">สภ.แม่จัน ได้บุกเข้าจับกุมพระลูกวัดรายหนึ่ง พระรูปนี้มีอายุ 52 ปี และจำพรรษาอยู่ที่วัดศรีค้ำ อำเภอแม่จัน การจับกุมเกิดขึ้นหลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุร้ายจากรักษาการเจ้าอาวาส ว่ามีทรัพย์สินสำคัญของวัดหายไปจากห้องเก็บของ
หลังจากได้รับแจ้งเหตุ ตำรวจได้ลงพื้นที่ตรวจสอบทันที ทรัพย์สินที่หายไปประกอบด้วยลำโพง เครื่องขยายเสียง (แอมป์) และไมโครโฟน รวมทั้งหมด 5 ชิ้น ของเหล่านี้เป็นสมบัติของวัดที่ใช้ในงานบุญต่างๆ เจ้าหน้าที่ได้สืบสวนและพุ่งเป้าไปที่บุคคลภายในวัดเอง
ประเด็นสำคัญ
- ตำรวจ สภ.แม่จัน จับกุมพระลูกวัดอายุ 52 ปี ข้อหาขโมยทรัพย์สินของวัดศรีค้ำ
- ของกลางที่หายไปรวม 5 ชิ้น ได้แก่ ลำโพง แอมป์ และไมโครโฟน ถูกซุกซ่อนในกุฏิ
- ผู้ก่อเหตุรับสารภาพ จึงถูกจับสึกและส่งตัวดำเนินคดีข้อหา “ลักทรัพย์” ตามกฎหมาย
ค้นพบหลักฐานมัดตัวคารัง
การค้นหาความจริงใช้เวลาไม่นาน ตำรวจได้ขอเข้าตรวจค้นกุฏิของพระรูปดังกล่าว และพบของกลางทั้งหมดซุกซ่อนอยู่ภายในห้องพัก ทรัพย์สินทั้ง 5 ชิ้นถูกวางไว้อย่างชัดเจน ทำให้ผู้ก่อเหตุไม่สามารถปฏิเสธหลักฐานได้เลย นี่คือจุดจบของการกระทำผิดในเขตอาราม
เมื่อจำนนต่อหลักฐาน พระวัย 52 ปีจึงยอมเปิดปากรับสารภาพแต่โดยดี เขายอมรับว่าเป็นคนลงมือขโมยทรัพย์สินทั้งหมดออกจากห้องเก็บของด้วยตัวเอง จากนั้นก็นำมาเก็บไว้ในกุฏิส่วนตัว โดยไม่ได้คาดคิดว่าตำรวจจะตามแกะรอยได้อย่างรวดเร็วขนาดนี้
เหตุการณ์นี้สร้างความตกใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมาก เพราะวัดควรเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยและน่าเคารพศรัทธา แต่ผู้กระทำผิดกลับเป็นคนที่ห่มผ้าเหลืองเสียเอง สิ่งนี้เตือนใจให้ทุกวัดต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น
จับสึกทันที พร้อมส่งตัวดำเนินคดีเด็ดขาด
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจ พวกเขาได้ประสานงานกับพระผู้ใหญ่ในพื้นที่ทันที เพื่อทำพิธีให้พระรูปนี้พ้นจากสมณเพศอย่างถูกต้องตามขั้นตอน เมื่อถูกจับสึกแล้ว ผู้ต้องหาจึงกลับมาเป็นคนธรรมดา และต้องรับโทษตามกฎหมายบ้านเมือง
หลังจากขั้นตอนการสึกเสร็จสิ้น ตำรวจได้ควบคุมตัวอดีตพระรายนี้พร้อมของกลางทั้งหมด นำส่งพนักงานสอบสวน ตำรวจ สภ.แม่จัน เพื่อทำการสอบปากคำเพิ่มเติม จากนั้นจะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดในข้อหา “ลักทรัพย์” ต่อไป
ความรวดเร็วในการทำงานของตำรวจชุดนี้ ทำให้ชุมชนกลับมามีความอุ่นใจอีกครั้ง ทางวัดศรีค้ำเองก็เตรียมวางมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยให้เข้มงวดขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขโมยของวัดซ้ำรอยในอนาคต
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
1. เหตุการณ์ขโมยทรัพย์สินครั้งนี้เกิดขึ้นที่ไหน?
เหตุเกิดที่วัดศรีค้ำ ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
2. ทรัพย์สินของวัดที่ถูกขโมยไปมีอะไรบ้าง?
มีของหายทั้งหมด 5 ชิ้น ประกอบด้วย ลำโพง 1 ตัว เครื่องขยายเสียง (แอมป์) 1 ตัว และไมโครโฟน 3 ตัว
3. ตำรวจจัดการกับอดีตพระรูปนี้อย่างไร?
ตำรวจได้ประสานให้พระผู้ใหญ่ทำการจับสึกทันที ก่อนคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีในข้อหาลักทรัพย์
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เชียงราย - Chiang Rai News
จังหวัดเชียงรายฝึกอบรมเยาวชนกว่า 500 คนเพื่อปกป้องป่าและลุ่มน้ำ
เชียงราย – จังหวัดเชียงรายเดินหน้าสร้างเครือข่ายเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนำนักเรียนและนักศึกษาลงพื้นที่จริง เพื่อร่วมกันฟื้นฟูระบบนิเวศป่าต้นน้ำและรับมือกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการ “ฮอมแรงแป่งฝาย ละอ่อนเจียงฮายอนุรักษ์ป่าต้นน้ำอย่างยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพื่อมุ่งเน้นปลูกฝังจิตสำนึกให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ควบคู่กับการลงมือปฏิบัติจริง โดยนำองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการปกป้องผืนป่าและแหล่งน้ำในชุมชนของตนเอง
สรุปประเด็นสำคัญ
- พลังเยาวชน 560 คน: โครงการจัดขึ้นครอบคลุม 7 อำเภอ รวม 7 รุ่น เพื่อสร้างผู้นำเยาวชนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรุ่นใหม่สู่ชุมชน
- ฟื้นฟูป่าด้วยภูมิปัญญา: การสร้างฝายชะลอน้ำ (แป่งฝาย) ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้น ลดความรุนแรงของน้ำหลาก และบรรเทาภัยแล้งได้อย่างยั่งยืน
- ขับเคลื่อนแบบบูรณาการ: จังหวัดเชียงรายร่วมมือกับ ปภ. ฝ่ายปกครอง สภาลมหายใจ และภาคประชาชน เพื่อสร้างเครือข่ายรับมือภัยพิบัติในระดับพื้นที่
เปิดอบรมรุ่นที่ 6 อ.พาน ดึงเยาวชนลงพื้นที่สร้างฝายของจริง
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2569 นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมรุ่นที่ 6 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านป่าบง ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน โดยมีเยาวชน นักเรียน และนักศึกษาในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 80 คน
งานนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนอย่างเข้มแข็ง อาทิ นายจรัสพันธ์ อรุณคง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย นายอุดม ปกป้องบวรกุล นายอำเภอพาน นายสุรสิทธิ์ ปุสุรินทร์คำ ประธานสภาลมหายใจจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยผู้นำท้องที่และจิตอาสาประชาชนในพื้นที่ ซึ่งทุกคนมาร่วมให้ความรู้และฝึกทักษะการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ทาง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
“แป่งฝาย” ภูมิปัญญาท้องถิ่น เกราะป้องกันวิกฤตสภาพภูมิอากาศ
นายจรัสพันธ์ อรุณคง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ระบุว่า ปัจจุบันปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อสมดุลธรรมชาติ ทำให้ภัยพิบัติธรรมชาติเกิดบ่อยครั้งและรุนแรงขึ้น การฟื้นฟูป่าต้นน้ำจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องทำทันที
การสร้างฝายชะลอน้ำ หรือภาษาล้านนาเรียกว่า “การแป่งฝาย” ถือเป็นแนวทางที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง เพราะช่วยชะลอความเร็วของกระแสน้ำป่า ลดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน เพิ่มความชุ่มชื้นคืนสู่ผืนดิน และยังช่วยกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรในช่วงฤดูแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สานพลัง 7 อำเภอ ปลูกเมล็ดพันธุ์จิตอาสาดูแลบ้านเกิด
โครงการนี้มีเป้าหมายพัฒนาเยาวชนที่มีจิตสาธารณะและมีภาวะผู้นำรวม 560 คน จาก 7 อำเภอสำคัญ ได้แก่ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอแม่สรวย อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเชียงของ อำเภอเทิง อำเภอพาน และอำเภอแม่จัน โดยจัดกิจกรรมต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 4 ถึง 19 สิงหาคม 2569
ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมภาคทฤษฎี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้นำคณะทำงานและเยาวชนลงพื้นที่จริง ณ ลำห้วยบ้านป่าปี้ ตำบลเจริญเมือง เพื่อร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ ซึ่งเป็นสายน้ำสำคัญที่หล่อเลี้ยงชุมชน พร้อมทั้งเน้นย้ำว่าการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำจะสำเร็จได้ ต้องอาศัยพลังของคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นกำลังหลักในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติของบ้านเกิดให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
Q1: โครงการ “ฮอมแรงแป่งฝาย” จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใด?
A: เพื่อเสริมสร้างความรู้และจิตสำนึกให้เยาวชนในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงด้วยการสร้างฝายชะลอน้ำ ช่วยลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติน้ำท่วมและภัยแล้ง
Q2: มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการทั้งหมดกี่คน และครอบคลุมพื้นที่ใดบ้าง?
A: มีเยาวชนเข้าร่วมรวม 560 คน แบ่งเป็น 7 รุ่น รุ่นละ 80 คน ใน 7 อำเภอ ได้แก่ เวียงเชียงรุ้ง, แม่สรวย, เมืองเชียงราย, เชียงของ, เทิง, พาน และแม่จัน
Q3: การสร้างฝายชะลอน้ำช่วยลดผลกระทบจาก Climate Change ได้อย่างไร?
A: ฝายชะลอน้ำช่วยกักเก็บน้ำในฤดูแล้ง ชะลอการไหลเชี่ยวกรากของน้ำหลากในฤดูฝน เพิ่มความชุ่มชื้นให้ระบบนิเวศป่าไม้ และช่วยฟื้นฟูสมดุลธรรมชาติในระดับชุมชน
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ปะทะเดือดเชียงราย! แก๊งค้ายาเหิมเกริม ปาระเบิดใส่ตำรวจแต่พลาดดับเอง เจ้าหน้าที่เจ็บ 1
เชียงราย - Chiang Rai News
ปะทะเดือดเชียงราย! แก๊งค้ายาเหิมเกริม ปาระเบิดใส่ตำรวจแต่พลาดดับเอง เจ้าหน้าที่เจ็บ 1
เชียงราย – เมื่อเวลา 07.00 น. ของเช้าวันที่ 18 สิงหาคม 2569 เกิดเหตุการณ์ระทึกขวัญขึ้นในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบัญชาการยาเสพติด">ปราบปรามยาเสพติด">ตำรวจปราบปรามยาเสพติด (ปส.) พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้นำกำลังเข้าปิดล้อมพื้นที่เป้าหมาย ปฏิบัติการครั้งนี้มุ่งเป้าไปที่การจับกุมผู้ต้องหาเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งเป็นกลุ่มที่เจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามพฤติกรรมมาอย่างยาวนาน การวางแผนจับกุมดำเนินไปอย่างรัดกุมเพื่อป้องกันการหลบหนีและลดความสูญเสีย
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อผู้ต้องหาปฏิเสธที่จะมอบตัวและไม่ยอมเจรจา คนร้ายได้ตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงเปิดทางและต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างดุเดือด ทำให้สถานการณ์ในพื้นที่ตึงเครียดอย่างหนัก เสียงปืนดังสนั่นหวั่นไหวไปทั่วบริเวณชุมชน เจ้าหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังขั้นสูงสุดในการตอบโต้เพื่อไม่ให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์โดนลูกหลง
สรุปประเด็นสำคัญ
- การปะทะสุดระทึก: ตำรวจปราบปรามยาเสพติดบุกจับแก๊งค้ายารายใหญ่ในเชียงราย แต่คนร้ายขัดขืนและเปิดฉากยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่
- ระเบิดพลาดเป้า: คนร้ายพยายามปาระเบิดใส่ชุดจับกุม แต่ระเบิดทำงานผิดพลาด ทำให้คนร้ายเสียชีวิตคาที่ในจุดเกิดเหตุ
- ตำรวจบาดเจ็บ: มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ 1 นายได้รับบาดเจ็บจากแรงอัดและสะเก็ดระเบิด ขณะนี้อยู่ในการดูแลของแพทย์แล้ว
จุดเปลี่ยนสำคัญของเหตุการณ์ปะทะครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อฝ่ายคนร้ายพยายามยกระดับการต่อสู้ให้รุนแรงขึ้น รายงานเบื้องต้นระบุว่า บุคคลในครอบครัวของผู้ต้องหาได้นำวัตถุระเบิดออกมาเพื่อหวังทำร้ายและเปิดทางหนี เขาพยายามปาระเบิดเข้าใส่กลุ่มชุดปฏิบัติการของตำรวจที่กำลังกระชับพื้นที่เข้ามา แต่โชคไม่ดีที่วัตถุระเบิดเกิดทำงานผิดพลาดก่อนที่จะถูกปาออกไป ระเบิดลูกนั้นได้ทำงานและระเบิดขึ้นในระยะประชิดตัวของคนร้ายเอง
แรงระเบิดที่รุนแรงส่งผลให้ผู้ต้องหาเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ สภาพพื้นที่รอบๆ เต็มไปด้วยร่องรอยความเสียหายจากแรงอัด ขณะเดียวกัน แรงระเบิดและสะเก็ดระเบิดได้กระเด็นไปถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ 1 นายที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่แนวหน้า ทำให้เจ้าหน้าที่นายดังกล่าวได้รับบาดเจ็บ เพื่อนตำรวจในหน่วยต้องรีบเข้าช่วยเหลือ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และประสานงานนำตัวส่งโรงพยาบาลในพื้นที่อย่างเร่งด่วนที่สุด
การควบคุมพื้นที่และการตรวจสอบหลักฐานเชิงลึก
หลังจากเสียงระเบิดและเสียงปืนสงบลง เจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมพื้นที่ทั้งหมดได้ พื้นที่ดังกล่าวถูกปิดกั้นเป็นเขตหวงห้ามเพื่อรอหน่วยเก็บกู้ระเบิด (EOD) และเจ้าหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์มาตรวจสอบอย่างละเอียด ทีมสืบสวนกำลังรวบรวมหลักฐานอย่างพิถีพิถัน รวมถึงอาวุธปืน ปลอกกระสุน และสิ่งของผิดกฎหมายที่พบในบ้าน เพื่อสืบสวนคดีต่อไป
ในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บ ขณะนี้ยังคงต้องรอการยืนยันอาการอย่างเป็นทางการจากทีมแพทย์ผู้รักษา ทางผู้บังคับบัญชาระดับสูงได้สั่งการให้ดูแลเรื่องสวัสดิการและการรักษาพยาบาลอย่างดีที่สุด เหตุการณ์นี้ตอกย้ำให้เห็นถึงความเสี่ยงและอันตรายในการทำงานของเจ้าหน้าที่ การกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดในภาคเหนือยังคงเป็นภารกิจสำคัญที่ตำรวจต้องเดินหน้าต่อไป
หน่วยงานความมั่นคงระบุว่า พื้นที่จังหวัดเชียงรายถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่กลุ่มค้ายาเสพติดมักใช้เป็นเส้นทางลำเลียงสิ่งผิดกฎหมาย การปะทะครั้งนี้จึงถือเป็นการตัดตอนเครือข่ายใหญ่ที่สำคัญ เจ้าหน้าที่จะนำข้อมูลที่ได้จากการตรวจค้นไปวิเคราะห์ เพื่อหาจุดเชื่อมโยงไปยังนายทุนผู้อยู่เบื้องหลังต่อไป ประชาชนในพื้นที่ต่างรู้สึกโล่งใจที่สถานการณ์คลี่คลายลงได้ แม้จะมีความตื่นตระหนกในช่วงแรกก็ตาม
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
Q: เหตุการณ์ปะทะนี้เกิดขึ้นที่ไหนและเมื่อไหร่?
A: เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 07.00 น. ของเช้าวันที่ 18 สิงหาคม 2569 ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
Q: มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้กี่ราย?
A: มีผู้ต้องหาเสียชีวิต 1 รายในที่เกิดเหตุเนื่องจากระเบิดทำงานผิดพลาด และมีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บ 1 นายจากสะเก็ดระเบิด
Q: สาเหตุหลักของการปะทะคืออะไร?
A: เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนำกำลังเข้าจับกุมเครือข่ายค้ายาเสพติด แต่ผู้ต้องหาขัดขืน ไม่ยอมมอบตัว และใช้อาวุธปืนรวมถึงระเบิดเพื่อต่อสู้กับเจ้าหน้าที่
Q: หน่วยงานใดเป็นผู้นำปฏิบัติการในครั้งนี้?
A: ปฏิบัติการครั้งนี้นำโดยเจ้าหน้าที่จากกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (ปส.) ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่
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เชียงราย - Chiang Rai News
เยาวชนเชียงรายเรียนรู้วิธีเปลี่ยนป่าให้เป็นกำแพงป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5
ตำรวจแต่พลาดดับเอง เจ้าหน้าที่เจ็บ 1">เชียงราย – สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งภาคเหนือของประเทศไทย">ประเทศไทย (วว.) เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายสิ่งแวดล้อมเชิงรุก ผนึกกำลังกับเทศบาลนครเชียงราย และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “ความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณไม้จากป่าชุมชนและศักยภาพในการลดมลภาวะฝุ่น PM 2.5” ณ ดอยสะเก็น อ.เมือง จ.เชียงราย โดยโครงการนี้มุ่งเน้นการขยายผลต้นแบบการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและพืชท้องถิ่น เพื่อเป็นเกราะป้องกันมลภาวะจากฐานทรัพยากรชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
โครงการนี้ได้รับเกียรติจากนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดงาน โดยมีคณะนักวิจัยจาก วว. และตัวแทนจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เยาวชนและชาวบ้านในพื้นที่ การผนึกกำลังครั้งนี้ไม่เพียงแต่เน้นการแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในระยะยาว แต่ยังเป็นการยกระดับป่าชุมชนให้เป็นห้องเรียนธรรมชาติที่ทรงคุณค่า
ประเด็นสำคัญ
- สร้างเกราะป้องกันธรรมชาติ: วว. และเครือข่ายใช้พรรณไม้ท้องถิ่นดักจับฝุ่น PM 2.5 เพื่อลดปัญหามลภาวะในพื้นที่ดอยสะเก็น
- ห้องเรียนธรรมชาติ: พัฒนาดอยสะเก็นเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับเยาวชนและชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG: ปรับใช้โมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียน ผสมผสานการอนุรักษ์ธรรมชาติเข้ากับการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ดอยสะเก็น: ต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
พื้นที่ดอยสะเก็นในปัจจุบันได้รับการพัฒนาให้เป็นต้นแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดเชียงราย นอกจากบทบาทในการเป็นพื้นที่สีเขียวที่ช่วยฟอกอากาศแล้ว ยังมีศักยภาพสูงในการพัฒนาสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่ยั่งยืน ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชนควบคู่ไปกับการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ตามแนวทางเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) ของภาครัฐ
ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กิจกรรมภายในงานยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริง เช่น การสำรวจพรรณไม้ การคำนวณพื้นที่ใบไม้เพื่อวัดประสิทธิภาพการดักจับฝุ่น และการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเศษวัสดุธรรมชาติผ่านงานประดิษฐ์ ดร.อนันต์ พิริยะภัทรกิจ นักวิจัยอาวุโสจาก วว. เน้นย้ำว่า การใช้ป่าชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้นี้ คือกุญแจสำคัญในการสร้างความเข้าใจเรื่องการดูดซับคาร์บอนและผลกระทบจากมลภาวะให้กับคนรุ่นใหม่ได้อย่างยั่งยืนที่สุด
จากงานวิจัยสู่การปฏิบัติจริงในระดับท้องถิ่น
ความสำเร็จของโครงการนี้ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การวิจัยในห้องแล็บ แต่เป็นการนำเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ผ่านความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน การบูรณาการเช่นนี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการเปลี่ยนแนวคิดเรื่องการอนุรักษ์ให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ทำให้ชุมชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ของตนเองอย่างแท้จริง
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
1. ทำไมต้องปลูกพรรณไม้เพื่อลดฝุ่น PM 2.5?
ต้นไม้และไม้ประดับบางชนิดมีลักษณะใบที่มีขนหรือความเหนียว ช่วยดักจับฝุ่นละอองในอากาศได้ดี ทำให้ปริมาณฝุ่นในพื้นที่นั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับพื้นที่โล่ง
2. ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมกับโครงการนี้ได้อย่างไร?
สามารถเริ่มได้จากการปลูกต้นไม้ในบริเวณบ้านโดยเลือกพันธุ์ไม้ที่มีคุณสมบัติกรองฝุ่น หรือเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อช่วยดูแลสภาพแวดล้อมร่วมกับชุมชน
3. โครงการนี้จะขยายผลไปที่อื่นหรือไม่?
โครงการนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นต้นแบบ (Model) ดังนั้นผลสำเร็จจากการจัดการทรัพยากรที่ดอยสะเก็น จะถูกนำไปปรับใช้และขยายผลให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศต่อไป
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