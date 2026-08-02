Connect with us
ข่าวด่วน
|
UK
☀️ Bangkok 29 °C
UK

เชียงใหม่ - Chiang Mai

คลิปวิดีโอสุดช็อกจากเชียงใหม่เผยออกมาแล้ว! แก๊งอันธพาลทำร้ายพนักงานร้านขายกัญชาเนื่องจากข้อพิพาทเรื่องรักสามเส้าที่รุนแรง

Thanawat Chaiyaporn

Published

20 seconds ago

on

คลิปวิดีโอสุดช็อกจากเชียงใหม่เผยออกมาแล้ว! แก๊งอันธพาลทำร้ายพนักงานร้านขายกัญชาเนื่องจากข้อพิพาทเรื่องรักสามเส้าที่รุนแรง

เชียงใหม่ – เหตุการณ์สุดระทึกนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่กลางดึกวันที่ 31 กรกฎาคมที่ผ่านมา กลุ่มชายฉกรรจ์ซึ่งคาดว่าเป็นแก๊งบิ๊กไบค์ ได้บุกเข้าไปในร้านกัญชาชื่อ WEED ME พวกเขาตรงเข้าไปทำร้ายพนักงานชายในร้านอย่างอุกอาจ ท่ามกลางความตกใจของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์

กล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์นี้เอาไว้อย่างชัดเจน ผู้ก่อเหตุได้ใช้อำนาจข่มขู่และบังคับให้พนักงานชายคนดังกล่าวคุกเข่าลงกับพื้น จากนั้นเขาถูกสั่งให้คลานเข้ามากราบเท้าเพื่อขอขมาในสิ่งที่เกิดขึ้น

ประเด็นสำคัญ

    • กลุ่มแก๊งบิ๊กไบค์บุกทำร้ายพนักงานชายร้านกัญชาชื่อดังกลางเมืองเชียงใหม่อย่างรุนแรง
    • ผู้ก่อเหตุอ้างปมแค้นเรื่องชู้สาว พร้อมสั่งลูกน้องถ่ายคลิปและขโมยกล้องวงจรปิดเพื่อทำลายหลักฐาน
    • เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ช้างเผือก กำลังเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางเพื่อล่าตัวผู้กระทำผิด

นาทีระทึก! เตะเสยคางและกระทืบซ้ำเหยื่ออย่างโหดเหี้ยม

หลังจากที่ผู้เสียหายยอมทำตามคำสั่งโดยการคลานเข้ามากราบเท้า ชายผู้ก่อเหตุกลับไม่หยุดความรุนแรง เขาใช้เท้าเตะเสยเข้าที่ปลายคางของพนักงานชายอย่างแรงจนเกิดเสียงดังสนั่น ร่างของผู้เสียหายกระเด็นล้มลงไปนอนนิ่งอยู่บนพื้นทันทีโดยไม่อาจขัดขืนได้

แม้ว่าพนักงานชายจะพยายามยกมือขึ้นไหว้และกล่าวคำขอโทษซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่กลุ่มผู้ก่อเหตุก็ยังไม่มีท่าทีจะเห็นใจ พวกเขาบุกเข้าไปกระทืบซ้ำและลากร่างของผู้เสียหายไปทำร้ายต่ออีกหลายครั้ง การกระทำอันโหดร้ายนี้ส่งผลให้เหยื่อได้รับบาดเจ็บสาหัสบริเวณศีรษะและใบหน้า

นอกจากความรุนแรงทางร่างกายแล้ว กลุ่มผู้ก่อเหตุยังแสดงพฤติกรรมที่น่าตกใจยิ่งกว่า พวกเขาสั่งให้ลูกน้องหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายคลิปวิดีโอและภาพนิ่งเอาไว้ การกระทำนี้เชื่อว่าทำไปเพื่อแสดงความสะใจ ซึ่งถือเป็นการคุกคามสิทธิส่วนบุคคลอย่างร้ายแรง

2026/08/2-1.jpeg" alt="คลิปวิดีโอสุดช็อกจากเชียงใหม่เผยออกมาแล้ว! แก๊งอันธพาลทำร้ายพนักงานร้านขายกัญชาเนื่องจากข้อพิพาทเรื่องรักสามเส้าที่รุนแรง" width="1024" height="651" srcset="https://i0.wp.com/www.chiangraitimes.com/th/wp-content/uploads/2026/08/2-1.jpeg?w=1024&ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/www.chiangraitimes.com/th/wp-content/uploads/2026/08/2-1.jpeg?resize=300%2C191&ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.chiangraitimes.com/th/wp-content/uploads/2026/08/2-1.jpeg?resize=768%2C488&ssl=1 768w" sizes="(max-width: 740px) 100vw, 740px" />

เปิดปมแค้นเรื่องชู้สาวและการบ่อนทำลายหลักฐานสำคัญ

จากข้อมูลการสืบสวนเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่าสาเหตุหลักของการทำร้ายร่างกายครั้งนี้ มาจากปัญหาความขัดแย้งส่วนตัว ชายผู้ก่อเหตุกล่าวหาอย่างหนักแน่นว่าพนักงานชายคนนี้แอบมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับแฟนสาวของตน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้ยังคงเป็นเพียงคำกล่าวอ้างจากฝ่ายผู้ก่อเหตุเพียงฝ่ายเดียว

สังคมและเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงต้องรอการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างละเอียดต่อไป เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง หลังจากการทำร้ายร่างกายเสร็จสิ้นลง กลุ่มแก๊งบิ๊กไบค์ไม่ได้ขับรถหลบหนีไปทันที พวกเขาได้วางแผนมาเป็นอย่างดีด้วยการค้นหาเมมโมรีการ์ดในร้าน

กลุ่มผู้ก่อเหตุได้ถอดเมมโมรีการ์ดจากกล้องวงจรปิดภายในร้านกัญชาติดตัวไปด้วย การขโมยอุปกรณ์บันทึกภาพนี้ทำไปเพื่อหวังทำลายหลักฐานสำคัญทางคดี ก่อนที่พวกเขาทั้งหมดจะพากันขับรถหลบหนีไปอย่างลอยนวล

คลิปวิดีโอสุดช็อกจากเชียงใหม่เผยออกมาแล้ว! แก๊งอันธพาลทำร้ายพนักงานร้านขายกัญชาเนื่องจากข้อพิพาทเรื่องรักสามเส้าที่รุนแรง

การดำเนินคดีทางกฎหมายและการทวงคืนความยุติธรรม

ล่าสุดผู้เสียหายที่ได้รับบาดเจ็บได้รวบรวมความกล้าเดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์ เขาได้เข้าพบพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรช้างเผือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อขอให้กระบวนการทางกฎหมายช่วยจัดการกับกลุ่มผู้ก่อเหตุเหล่านี้

ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจ และกำลังเร่งตรวจสอบภาพวงจรปิดจากมุมอื่นๆ ตามเส้นทางหลบหนี ตำรวจมั่นใจว่าด้วยหลักฐานที่มีอยู่ จะสามารถระบุตัวตนและติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายได้อย่างแน่นอน

เหตุการณ์นี้สร้างความตื่นตระหนกให้กับชาวเชียงใหม่เป็นอย่างมาก ประชาชนต่างหวังว่าผู้กระทำผิดจะถูกนำตัวมาลงโทษโดยเร็ว หากคุณต้องการติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าไปอ่านข่าวต้นฉบับได้โดยตรงที่เว็บไซต์ MGR Online

ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม

เตือนภัยด่วน! เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ต้องเฝ้าระวังน้ำป่า 24 ชั่วโมง

ภาคเหนือของประเทศไทยอยู่ในภาวะเตือนภัยระดับสูง!! เกิดน้ำท่วมฉับพลันในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และพะเยา

Related Topics:
Continue Reading

เชียงใหม่ - Chiang Mai

สลดเชียงใหม่! กระบะเมาแล้วขับชนเด็กชายวัย 11 ขวบเสียชีวิต ก่อนหนีซุกหอพัก

Thanawat Chaiyaporn

Published

1 week ago

on

July 24, 2026

By

สลดเชียงใหม่! กระบะเมาแล้วขับชนเด็กชายวัย 11 ขวบเสียชีวิต ก่อนหนีซุกหอพัก

เชียงใหม่ – เกิดเหตุการณ์น่าเศร้าขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อคืนวันที่ 23 กรกฎาคม เวลาประมาณ 19.30 น. ที่ผ่านมา ร.ต.อ. เฉลิมพล วงษ์ขณาแก้ว รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ ได้รับแจ้งอุบัติเหตุชนแล้วหนี เหตุเกิดบนถนนบริเวณหน้าหมู่บ้านเพชรมณี ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ หลังเกิดเหตุคนขับรถได้เร่งเครื่องหลบหนีไปทันทีโดยไม่จอดรถลงมาให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเลยแม้แต่น้อย

ทันทีที่ทราบเรื่อง พ.ต.อ. ปรัชญา ทิศลา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ ได้สั่งการด่วนให้ทีมสืบสวนลงพื้นที่ล่าตัวคนผิดมาลงโทษให้เร็วที่สุด เบื้องต้นพบว่าผู้เคราะห์ร้ายคือเด็กชายวัยเพียง 11 ขวบ ซึ่งถูกรถกระบะสีเทาพุ่งชนจนบาดเจ็บสาหัส พลเมืองดีในเหตุการณ์ได้เร่งนำตัวน้องส่งไปยัง โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ แต่สุดท้ายทางโรงพยาบาลแจ้งข่าวเศร้าว่าน้องได้เสียชีวิตลงอย่างสงบในเวลาประมาณ 22.00 น.

ประเด็นสำคัญ

  • อุบัติเหตุชนแล้วหนี: รถกระบะพุ่งชนเด็กชายวัย 11 ขวบอย่างแรง จนผู้บาดเจ็บเสียชีวิตในเวลาต่อมา
  • การแกะรอยที่รวดเร็ว: ตำรวจตามรอยจากกล้องวงจรปิด จนพบรถกระบะต้องสงสัยและรวบตัวผู้ก่อเหตุได้ทันควัน
  • เมาแล้วขับคือต้นเหตุ: คนขับสารภาพว่าดื่มสุรา โดยมีระดับแอลกอฮอล์สูงถึง 176 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งเกินกว่ากฎหมายกำหนดไปมาก

หลังจากส่งร่างของเด็กชายไปชันสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัด เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่ปล่อยให้เวลาผ่านไปอย่างไร้ประโยชน์ ทีมสืบสวน สภ.เมืองเชียงใหม่ ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่สายตรวจตำบลป่าแดด ลงพื้นที่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่างๆ การค้นหาเป็นไปอย่างต่อเนื่องเพื่อตามรอยรถคันก่อเหตุที่พยายามขับหลบหนี

ในที่สุดความพยายามของตำรวจก็เป็นผล เมื่อเจ้าหน้าที่พบรถกระบะยี่ห้อโตโยต้า รุ่นรีโว่ สีเทา คันหนึ่งจอดซ่อนตัวอยู่ที่หอพักแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลป่าแดด รถคันนี้มีลักษณะตรงกับที่พยานให้การไว้ทุกประการ เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการอายัดรถและปิดล้อมพื้นที่ไว้เพื่อตรวจสอบหาหลักฐานเพิ่มเติมทันที

จากการตรวจสอบสภาพรถอย่างละเอียด เจ้าหน้าที่พบร่องรอยความเสียหายที่ด้านหน้าฝั่งซ้ายอย่างชัดเจน ฝากระโปรงรถมีรอยบุบ กันชนหน้ามีรอยแตก และโลโก้หน้ารถหลุดหายไป ร่องรอยทั้งหมดนี้ตรงกับชิ้นส่วนหลักฐานที่ตำรวจเก็บได้จากจุดเกิดเหตุอย่างแม่นยำ ซึ่งมัดตัวว่านี่คือรถคันที่ก่อเหตุแน่นอน

สลดเชียงใหม่! กระบะเมาแล้วขับชนเด็กชายวัย 11 ขวบเสียชีวิต ก่อนหนีซุกหอพัก

จำนนต่อหลักฐานและผลตรวจแอลกอฮอล์

เวลาต่อมา ชายที่ระบุชื่อว่า “นายจอ” ซึ่งมีศักดิ์เป็นลุง ได้เดินทางมาแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่ว่าเป็นเจ้าของรถกระบะคันดังกล่าว ตอนแรกเขายังมีท่าทีบ่ายเบี่ยงและตกใจ แต่เมื่อเจ้าหน้าที่เปิดภาพวิดีโอจากกล้องวงจรปิดให้ดู เขาก็ต้องจำนนต่อหลักฐาน นายจอยอมรับสารภาพในที่สุดว่าตนเองคือคนขับรถในภาพ และเป็นคนชนเด็กชายก่อนจะขับหนีไปโดยไม่ได้ลงมาช่วย

สิ่งที่น่าตกใจและสะเทือนใจชาวบ้านที่ติดตาม ข่าวสารท้องถิ่นภาคเหนือ คือ เมื่อตำรวจทำการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายของนายจอ พบว่าตัวเลขพุ่งสูงถึง 176 มิลลิกรัมต่อลิตร ตัวเลขนี้สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไว้มาก แสดงให้เห็นถึงการขาดสติจากการเมาแล้วขับอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดความสูญเสียในครั้งนี้

สลดเชียงใหม่! กระบะเมาแล้วขับชนเด็กชายวัย 11 ขวบเสียชีวิต ก่อนหนีซุกหอพัก

การดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด

จากพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุและคำสารภาพของผู้ต้องหา เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อหาหนัก 2 กระทงใหญ่กับนายจอเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ข้อหาแรกคือ ขับขี่รถในขณะเมาสุราหรือของมึนเมาอย่างอื่นด้วยความประมาท จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ซึ่งเป็นข้อหาที่มีบทลงโทษรุนแรงและยอมความไม่ได้

ข้อหาที่สองคือ ขับรถประมาทจนทำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย แล้วไม่หยุดรถให้ความช่วยเหลือ ไม่แสดงตัว และไม่แจ้งเหตุต่อเจ้าพนักงาน หรือที่เรียกกันง่ายๆ ว่าคดีชนแล้วหนี ขณะนี้ตัวผู้ต้องหา รถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุ และหลักฐานทั้งหมด ถูกส่งมอบให้พนักงานสอบสวน สภ.เมืองเชียงใหม่ แล้ว เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปอย่างเด็ดขาดที่สุด

ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม

มูลนิธิเชียงใหม่ มอบความช่วยเหลือแก่คุณแม่พิการที่ดูแลลูกสาวป่วยติดเตียง

เกิดการปะทะอย่างรุนแรงบริเวณชายแดนเชียงใหม่!! ทหารยึดยาบ้าได้ 150,000 เม็ด และฝิ่นดิบ

 

Continue Reading

เชียงใหม่ - Chiang Mai

เกิดการปะทะอย่างรุนแรงบริเวณชายแดนเชียงใหม่!! ทหารยึดยาบ้าได้ 150,000 เม็ด และฝิ่นดิบ

Thanawat Chaiyaporn

Published

2 weeks ago

on

July 20, 2026

By

เกิดการปะทะอย่างรุนแรงบริเวณชายแดนเชียงใหม่!! ทหารยึดยาบ้าได้ 150,000 เม็ด และฝิ่นดิบ

เชียงใหม่ – กองกำลังผาเมืองเปิดฉากปะทะเดือดกับกลุ่มขนยาเสพติด">ลักลอบขนยาเสพติดในพื้นที่ป่าของจังหวัดเชียงใหม่ เหตุการณ์ระทึกขวัญนี้เกิดขึ้นที่อำเภอแม่อายใกล้กับแนวชายแดน เจ้าหน้าที่ทหารต้องจัดกำลังลาดตระเวนอย่างหนักหลายวันเพื่อป้องกันการทำผิดกฎหมายในพื้นที่ของเรา

เมื่อเวลาเช้ามืดของวันที่ 19 กรกฎาคม 2569 ทหารสังเกตพบกลุ่มคนต้องสงสัยประมาณ 3 ถึง 5 คนเดินลัดเลาะมาตามป่า เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวและตะโกนขอตรวจค้นเพื่อความปลอดภัย แต่กลุ่มคนร้ายกลับใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดเปิดฉากยิงใส่ทหารก่อนทันที ทำให้เกิดการยิงปะทะกันนานประมาณ 5 นาที

ประเด็นสำคัญ

  • ทหารกองกำลังผาเมืองยิงปะทะกับขบวนการค้ายาเสพติดที่อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
  • เจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภัยและยึดยาบ้าได้ 150,000 เม็ด พร้อมฝิ่นดิบ 17.6 กิโลกรัม
  • สถิติการทำงานปีนี้พบว่ามีการปะทะถึง 62 ครั้ง และยึดยาบ้าได้กว่า 263 ล้านเม็ด

หลังจากการเสียงปืนสงบลง เจ้าหน้าที่ทหารทุกนายปลอดภัยดีและไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด ทางหน่วยได้เรียกกำลังเสริมจำนวน 3 ชุดปฏิบัติการเข้ามาช่วยควบคุมพื้นที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็ว การกระทำเช่นนี้มีขึ้นเพื่อความปลอดภัยสูงสุดในการเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดเมื่อฟ้าสว่าง

เมื่อถึงเวลา 07.00 น. เจ้าหน้าที่ทหารเข้าเคลียร์พื้นที่และพบกระสอบปุ๋ยที่ถูกดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลังตกอยู่จำนวน 2 ใบ ภายในกระสอบพบยาบ้าซุกซ่อนอยู่มากถึง 150,000 เม็ด นอกจากนี้ยังพบฝิ่นดิบอีกจำนวน 11 ก้อน น้ำหนักรวม 17.6 กิโลกรัม พร้อมด้วยปืนแก๊ปและมีดของคนร้ายที่ทิ้งไว้ ติดตามข่าวอาชญากรรมท้องถิ่นเพิ่มเติมได้ที่นี่

เกิดการปะทะอย่างรุนแรงบริเวณชายแดนเชียงใหม่!! ทหารยึดยาบ้าได้ 150,000 เม็ด และฝิ่นดิบ

การแถลงข่าวและการดำเนินคดีตามกฎหมาย

ในช่วงสายของวันเดียวกัน ทางผู้บังคับบัญชาระดับสูงได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบของกลางทั้งหมดด้วยตนเอง พันเอก สมเจตน์ ผลประเสริฐ ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนตั้งโต๊ะแถลงข่าวผลการปฏิบัติงานที่ยอดเยี่ยมในครั้งนี้ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ส่งมอบของกลางทั้งหมดให้สถานีตำรวจภูธรแม่อายเพื่อดำเนินคดีต่อไปตามขั้นตอน

การจับกุมครั้งนี้ตอกย้ำให้เห็นถึงปัญหาการลักลอบขนยาเสพติดที่รุนแรงตามแนวชายแดนภาคเหนือของเรา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 ถึงปัจจุบัน เจ้าหน้าที่สามารถสกัดกั้นยาเสพติดได้มากกว่า 434 ครั้งแล้ว ซึ่งถือเป็นตัวเลขการจับกุมที่สูงมากและน่าตกใจ

เกิดการปะทะอย่างรุนแรงบริเวณชายแดนเชียงใหม่!! ทหารยึดยาบ้าได้ 150,000 เม็ด และฝิ่นดิบ

สถิติการจับกุมที่น่าสนใจในปีนี้

ในช่วงเวลาเกือบหนึ่งปีที่ผ่านมา ทหารสามารถยึดยาบ้าได้จำนวนมหาศาลถึง 263 ล้านเม็ด นอกจากนี้ยังยึดยาไอซ์ได้เกือบ 6,000 กิโลกรัม และเฮโรอีนอีก 20 กิโลกรัม การปะทะกับกลุ่มคนร้ายติดอาวุธเกิดขึ้นบ่อยครั้งถึง 62 ครั้ง

จากการปะทะที่ผ่านมา ส่งผลให้กลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดเสียชีวิตไปแล้ว 46 ราย เจ้าหน้าที่รัฐยังคงต้องทำงานหนักต่อไปเพื่อปกป้องชุมชนของเรา ทุกคนทำงานด้วยความเสียสละเพื่อลดปัญหายาเสพติดในประเทศอย่างจริงจัง

ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม

มูลนิธิเชียงใหม่ มอบความช่วยเหลือแก่คุณแม่พิการที่ดูแลลูกสาวป่วยติดเตียง

ตำรวจจับกุมผู้ต้องหาอันตรายที่หลบซ่อนตัวอยู่ในสวนผลไม้แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ได้แล้ว

Continue Reading

เชียงใหม่ - Chiang Mai

มูลนิธิเชียงใหม่ มอบความช่วยเหลือแก่คุณแม่พิการที่ดูแลลูกสาวป่วยติดเตียง

Thanawat Chaiyaporn

Published

2 weeks ago

on

July 19, 2026

By

มูลนิธิเชียงใหม่ มอบความช่วยเหลือแก่คุณแม่พิการที่ดูแลลูกสาวป่วยติดเตียง

เชียงใหม่ – เกิดเรื่องราวสุดสะเทือนอกสะเทือนใจขึ้นกลางเมืองเชียงใหม่ ภายในซอยสุริยวงศ์ 6 เมื่อมีครอบครัวหนึ่งต้องเผชิญกับความยากลำบากอย่างแสนสาหัส ล่าสุด พระครูอ๊อด วีรวฑฺฒโน ภิกฺขุ ได้นำทีมงานจากมูลนิธิเพชรเกษมเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามและให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ภาพที่ทุกคนเห็นคือผู้ป่วยติดเตียงที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กๆ กับแม่ที่พิการ

สภาพความเป็นอยู่ของสองแม่ลูกนั้นน่าเวทนาอย่างมาก ผู้เป็นแม่มีความพิการที่ขาและไม่สามารถเดินได้เลย เธอต้องใช้วิธีไถตัวและคลานไปตามพื้นเพื่อทำกิจวัตรต่างๆ สิ่งที่น่าเศร้าที่สุดคือเธอต้องคอยดูแลลูกสาวอย่างใกล้ชิด ลูกสาวคนนี้เคยเป็นเสาหลักที่คอยหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวมาตลอด จนกระทั่งเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อเธอต้องเข้ารับการผ่าตัดรักษาไขสันหลังช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา หลังจากการผ่าตัดครั้งนั้น เธอได้กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไป

ประเด็นสำคัญ

  • แม่ที่พิการทางขาต้องใช้วิธีคลานไปรอบบ้าน เพื่อคอยดูแลลูกสาวที่ป่วยติดเตียงอย่างใกล้ชิดในทุกๆ วัน
  • ลูกสาวเคยเป็นเสาหลักของบ้าน ก่อนโชคร้ายต้องรับการผ่าตัดไขสันหลังเมื่อเดือนเมษายนจนขยับตัวไม่ได้
  • พระครูอ๊อดและมูลนิธิเพชรเกษมเชียงใหม่ได้เข้ามอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ พร้อมวอนสังคมร่วมบริจาคช่วยเหลือ

มูลนิธิเชียงใหม่ มอบความช่วยเหลือแก่คุณแม่พิการที่ดูแลลูกสาวป่วยติดเตียง

น้ำใจจากมูลนิธิและชาวเชียงใหม่ที่ไม่เคยเหือดแห้ง

ชีวิตในแต่ละวันของครอบครัวนี้ดำเนินไปอย่างยากลำบาก แม่ที่พิการต้องพยายามคลานไปหุงข้าว คลานไปเช็ดตัว และคลานไปเทปัสสาวะให้ลูกสาวทุกวัน เมื่อเห็นความยากลำบากนี้ พระครูอ๊อด วีรวฑฺฒโน ภิกฺขุ ร่วมกับทีมงานของ มูลนิธิเพชรเกษมเชียงใหม่ จึงได้รวบรวมความช่วยเหลือจากผู้มีจิตศรัทธา พวกเขาตั้งใจนำสิ่งของไปมอบให้ถึงมือเพื่อเป็นกำลังใจและต่อสู้ชีวิต

สิ่งของที่นำไปช่วยเหลือประกอบไปด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมากมาย เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง นม และผ้าอ้อมผู้ใหญ่ การมอบของช่วยเหลือครั้งนี้ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในบ้านได้มาก นอกจากนี้ยังเป็นการส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ เพื่อให้สองแม่ลูกมีแรงใจในการสู้ชีวิตต่อไปในสังคมที่ยังคงมีความหวัง

มูลนิธิเชียงใหม่ มอบความช่วยเหลือแก่คุณแม่พิการที่ดูแลลูกสาวป่วยติดเตียง

ไม่ทอดทิ้งเพื่อนร่วมโลกและเดินหน้าช่วยเหลือต่อ

ทีมงานผู้ช่วยเหลือยังมีความใส่ใจไปถึงสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่อยู่ในบ้านหลังนี้ด้วย เนื่องจากคุณยายผู้พิการได้เลี้ยงแมวเพื่อนยากเอาไว้อีกถึง 4 ตัว ทางทีมงานจึงได้จัดเตรียมอาหารแมวไปมอบให้เพิ่มเติม การช่วยเหลือเรื่องอาหารสัตว์นี้ช่วยลดความกังวลใจของคุณยายลงไปได้มาก ทำให้ครอบครัวมีรอยยิ้มและกำลังใจที่ดีขึ้น

เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลืออย่างยั่งยืน ทางมูลนิธิเพชรเกษมเชียงใหม่และพระครูอ๊อด ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะยังคงติดตามดูแลครอบครัวนี้อย่างต่อเนื่องต่อไป พวกเขาจะไม่ทอดทิ้งให้สองแม่ลูกต้องเผชิญปัญหาเพียงลำพัง นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้คนในสังคมได้มีส่วนร่วมในการทำความดีครั้งนี้ด้วย

ทางมูลนิธิจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาและประชาชนทั่วไป มาร่วมกันแบ่งปันน้ำใจด้วยการบริจาคสิ่งของที่ยังมีความจำเป็น สิ่งของที่ต้องการมากในตอนนี้คือ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ นม อาหารแห้ง และเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ น้ำใจของทุกท่านจะช่วยต่อความหวังและต่อลมหายใจให้กับสองแม่ลูกคู่นี้ ให้สามารถก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้ ท่านสามารถติดตามข่าวสารหรือช่องทางการช่วยเหลือเพิ่มเติมได้ทางสื่อท้องถิ่นอย่าง เชียงใหม่นิวส์ และเพจของมูลนิธิโดยตรง

ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม

ตำรวจจับกุมผู้ต้องหาอันตรายที่หลบซ่อนตัวอยู่ในสวนผลไม้แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ได้แล้ว

น่าตกใจ! สวนสัตว์ช้างชื่อดังในเชียงใหม่เสนอเงินรางวัล 50,000 บาท หลังจากพนักงานถูกทำร้ายอย่างโหโหด

 

Continue Reading

SOi Dog FOundation

คลิปวิดีโอสุดช็อกจากเชียงใหม่เผยออกมาแล้ว! แก๊งอันธพาลทำร้ายพนักงานร้านขายกัญชาเนื่องจากข้อพิพาทเรื่องรักสามเส้าที่รุนแรง
เชียงใหม่ - Chiang Mai20 seconds ago

คลิปวิดีโอสุดช็อกจากเชียงใหม่เผยออกมาแล้ว! แก๊งอันธพาลทำร้ายพนักงานร้านขายกัญชาเนื่องจากข้อพิพาทเรื่องรักสามเส้าที่รุนแรง
ระทึก! น้ำป่าหลากซัดหมู่บ้านลิไข่ เชียงราย ช่วยนักท่องเที่ยวปลอดภัย
เชียงราย - Chiang Rai News26 minutes ago

เหตุการณ์สุดระทึก! น้ำท่วมฉับพลันพัดถล่มหมู่บ้านลิไก จังหวัดเชียงราย นักท่องเที่ยวได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัย
รถเสียหลักพุ่งขึ้นบันไดหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงราย เจ็บ 1 ราย
เชียงราย - Chiang Rai News46 minutes ago

รถยนต์พุ่งชนบันไดห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเชียงราย: มีผู้บาดเจ็บ 1 ราย ในอุบัติเหตุสุดสยอง
ภาคเหนือของประเทศไทย
ข่าว - News1 hour ago

ภาคเหนือของประเทศไทยอยู่ในภาวะเตือนภัยระดับสูง!! เกิดน้ำท่วมฉับพลันในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และพะเยา
ตำรวจเชียงรายยึดยาเสพติดครั้งใหญ่!! พบยาบ้า 8 ล้านเม็ดในสุสาน
เชียงราย - Chiang Rai News1 hour ago

ตำรวจเชียงรายยึดยาเสพติดครั้งใหญ่!! พบยาบ้า 8 ล้านเม็ดในสุสาน
เชียงรายระดมเทคโนโลยี AI และนวัตกรรมสุดล้ำ รับมือภัยพิบัติและน้ำท่วมเชิงรุก
เชียงราย - Chiang Rai News2 hours ago

เชียงรายระดมเทคโนโลยี AI และนวัตกรรมสุดล้ำ รับมือภัยพิบัติและน้ำท่วมเชิงรุก
วิกฤตฝนถล่มเชียงราย!! ดินสไลด์ตัดขาดถนนแม่ฟ้าหลวง-น้ำล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือน
เชียงราย - Chiang Rai News1 day ago

วิกฤตฝนถล่มเชียงราย!! ดินสไลด์ตัดขาดถนนแม่ฟ้าหลวง-น้ำล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือน
124 สำนักงานส่งเสริมการเกษตรจังหวัดเชียงรายอนุมัติสินเชื่อปลอดดอกเบี้ยเพื่อสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดุก
เชียงราย - Chiang Rai News1 day ago

สำนักงานส่งเสริมการเกษตรจังหวัดเชียงรายอนุมัติสินเชื่อปลอดดอกเบี้ยเพื่อสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดุก
เหตุการณ์ยิงกันสุดเศร้าในเชียงราย
เชียงราย - Chiang Rai News1 day ago

เหตุการณ์ยิงกันสุดเศร้าในเชียงราย!!เจ้าหน้าที่หมู่บ้านยิงคนร้ายใช้มีดทำร้ายเพื่อช่วยชีวิตลูกชาย
เชียงรายตั้งเป้าเป็น "ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก"
สุขภาพและการแพทย์ Health1 day ago

เชียงรายตั้งเป้าเป็น “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก”
ตำรวจเชียงรายกำลังตามล่าคนขับรถชนรถจักรยานยนต์แล้วหนี
เชียงราย - Chiang Rai News4 weeks ago

ตำรวจเชียงรายกำลังตามล่าคนขับรถชนรถจักรยานยนต์แล้วหนี
ปะทะดุเดือด! ตำรวจสกัดแก๊งค้ายาเสพติด ยึดยาเมทแอมเฟตามีนครึ่งตัน ในเชียงราย
เชียงราย - Chiang Rai News4 weeks ago

ปะทะดุเดือด! ตำรวจสกัดแก๊งค้ายาเสพติด ยึดยาเมทแอมเฟตามีนครึ่งตัน ในเชียงราย
รถบรรทุกที่ลักลอบขนแรงงานต่างด้าวประสบอุบัติเหตุ ทำให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บ 8 ราย คนขับหลบหนีออกจากที่เกิดเหตุ
ข่าวอาชญากรรม - Crime4 weeks ago

อุบัติเหตุรถบรรทุกร้ายแรงเปิดโปงขบวนการค้ามนุษย์ มีผู้เสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บ 8 ราย
ประกาศเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลัน!! สำหรับจังหวัดเชียงรายและพะเยา เนื่องจากฝนตกหนัก
เชียงราย - Chiang Rai News4 weeks ago

ประกาศเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลัน!! สำหรับจังหวัดเชียงรายและพะเยา เนื่องจากฝนตกหนัก
ตำรวจจับกุมพนักงานบาร์ชาย ข้อหาข่มขืนนักท่องเที่ยวหญิงชาวอังกฤษวัย 34 ปี
ข่าวอาชญากรรม - Crime4 weeks ago

ตำรวจจับกุมพนักงานบาร์ชาย ข้อหาข่มขืนนักท่องเที่ยวหญิงชาวอังกฤษวัย 34 ปี
ชายชาวเชียงรายถูกจับกุมหลังก่อเหตุยิงกันในครอบครัว ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 2 รายและบาดเจ็บ 2 ราย
เชียงราย - Chiang Rai News4 weeks ago

ชายชาวเชียงรายถูกจับกุมหลังก่อเหตุยิงกันในครอบครัว ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 2 รายและบาดเจ็บ 2 ราย
ชายอายุ 27 ปีถูกจับกุมในข้อหาแอบขายบุหรี่ไฟฟ้าให้กับวัยรุ่นในจังหวัดเชียงราย
เชียงราย - Chiang Rai News4 weeks ago

ชายอายุ 27 ปีถูกจับกุมในข้อหาแอบขายบุหรี่ไฟฟ้าให้กับวัยรุ่นในจังหวัดเชียงราย
Huge Fuel Price Drop in Chiang Rai
ข่าวธุรกิจ Business4 weeks ago

ราคาน้ำมันลดลงวันนี้!! ราคาน้ำมันดีเซลในจังหวัดเชียงรายลดลง 2.56 บาทต่อลิตร
การฉ้อโกงบัตรประจำตัวประชาชนเชียงราย: เจ้าหน้าที่เตือนชนกลุ่มน้อยใกล้ชายแดนแม่สาย
เชียงราย - Chiang Rai News3 weeks ago

การฉ้อโกงบัตรประจำตัวประชาชนเชียงราย: เจ้าหน้าที่เตือนชนกลุ่มน้อยใกล้ชายแดนแม่สาย
ชายชาวเชียงรายถูกจับกุมในข้อหาฉ้อโกง "บัญชีล่อ" เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังพ้นโทษออกจากเรือนจำ
ข่าวอาชญากรรม - Crime4 weeks ago

ชายชาวเชียงรายถูกจับกุมในข้อหาฉ้อโกง “บัญชีล่อ” เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังพ้นโทษออกจากเรือนจำ

Download Our App

Trending