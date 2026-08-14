เชียงราย - Chiang Rai News
เจ้าหน้าที่บรรเทาภัยพิบัติในจังหวัดเชียงรายกำลังเร่งซ่อมแซม “สะพานที่พังถล่ม” ในอำเภอแม่สวาย
เชียงราย – เจ้าหน้าที่จังหวัดเชียงรายลงพื้นที่ตรวจสอบสะพานข้ามแม่น้ำอย่างเร่งด่วนในวันนี้ สะพานแห่งนี้เป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมระหว่างตำบลป่าแดดและตำบลแม่พริกในอำเภอแม่สรวย สาเหตุหลักเกิดจากกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวกรากพัดกัดเซาะฐานรากของสะพานอย่างหนัก แรงกระแทกของน้ำทำให้โครงสร้างสะพานทรุดตัวลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจน ส่งผลให้สะพานพังเสียหายและไม่สามารถรองรับน้ำหนักของยานพาหนะทุกชนิดได้อีกต่อไป
สถานการณ์ปัจจุบันถือว่าอยู่ในขั้นอันตรายมากสำหรับผู้สัญจรไปมา ด้วยเหตุนี้ทางการจึงมีคำสั่งเด็ดขาดให้งดใช้สะพานแห่งนี้ในทุกกรณีเพื่อความปลอดภัย ชาวบ้านในพื้นที่ต้องปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินทางชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้น การปิดสะพานครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของคนในชุมชนอย่างมาก ทั้งในเรื่องการขนส่งสินค้าเกษตรและการเดินทางไปทำงาน
สรุปประเด็นสำคัญ
- สะพานเชื่อมตำบลป่าแดดและตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย ทรุดตัวหนักจากกระแสน้ำกัดเซาะ
- ทางการสั่งปิดสะพานและห้ามรถทุกชนิดสัญจรผ่านโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
- เจ้าหน้าที่เตรียมติดตั้งสะพานเหล็กชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวบ้านในพื้นที่
ผลกระทบต่อชุมชนและการช่วยเหลือ
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากเหตุการณ์นี้คือชาวบ้านในสองหมู่บ้านหลัก ได้แก่ หมู่ 7 บ้านทุ่งฟ้าผ่า ตำบลแม่พริก และหมู่ 3 บ้านป่าแดด ตำบลป่าแดด ประชาชนในพื้นที่เหล่านี้ต้องใช้เส้นทางอ้อมซึ่งทำให้ใช้เวลาเดินทางนานกว่าปกติ ทางจังหวัดไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้เร่งประสานงานไปยังศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย เพื่อขอรับการสนับสนุนอย่างเร่งด่วน โดยประชาชนสามารถติดตามการแจ้งเตือนเพิ่มเติมได้จาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ซึ่งคอยอัปเดตสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
คำแนะนำสำหรับประชาชนในพื้นที่
การช่วยเหลือเบื้องต้นคือการนำสะพานเหล็กชั่วคราวหรือที่เรียกกันว่าสะพานเบลีย์มาติดตั้งในจุดที่เสียหาย สะพานชนิดนี้มีข้อดีคือสามารถประกอบและติดตั้งได้รวดเร็ว ซึ่งจะช่วยให้ชาวบ้านกลับมาเดินทางข้ามฝั่งได้ตามปกติในเวลาไม่นาน การดำเนินการนี้เป็นไปเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกให้ทุกคนอย่างเต็มที่ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายกำลังทำงานแข่งกับเวลาเพื่อให้สะพานชั่วคราวพร้อมเปิดใช้งานโดยเร็วที่สุด
ในระหว่างที่รอการติดตั้งสะพานชั่วคราว ขอความร่วมมือประชาชนทุกคนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่สะพานที่พังเสียหาย ขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามป้ายเตือนและคำแนะนำจากหน่วยงานท้องถิ่นอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัย การให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่จะช่วยให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัยสำหรับทุกฝ่าย ทางการยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการซ่อมแซมเส้นทางจนกว่าสถานการณ์ทุกอย่างจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
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เจ้าหน้าที่ในอำเภอแม่สุ่ย จังหวัดเชียงราย ได้เริ่มปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด “ปฏิบัติการ 90 วัน”
เชียงราย– เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เดินหน้าจัดระเบียบสังคมเพื่อความสงบสุขของประชาชนอย่างเต็มที่ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่อย่างจริงจังในสัปดาห์นี้ โดยร่วมมือกับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สรวยที่ 12 ปฏิบัติการครั้งนี้มุ่งเน้นการตั้งจุดตรวจและจุดสกัดในพื้นที่เป้าหมายสำคัญ เพื่อป้องกันและลดปัญหา อาชญากรรม">อาชญากรรม ทุกรูปแบบในชุมชน
การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเร่งด่วนที่ชื่อว่า Operation 90 Days หรือแผนยุทธการ 90 วัน พิฆาตยาเสพติด เจ้าหน้าที่ได้ยกระดับการทำงานเชิงรุกเพื่อตรวจค้นและควบคุมอาวุธปืนอย่างเข้มงวด โดยมุ่งเป้าไปที่หมู่บ้านเสี่ยงในพื้นที่ตำบลศรีถ้อยและตำบลท่าก๊อ การทำงานที่รัดกุมนี้ช่วยสร้างความอุ่นใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมาก
ประเด็นสำคัญ
- ฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่สรวยและเจ้าหน้าที่ อส. ตั้งด่านตรวจเข้มงวดเพื่อลดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่
- ปฏิบัติการนี้อยู่ในแผน “Operation 90 Days” มุ่งเน้นการปราบปรามยาเสพติดและควบคุมอาวุธปืนอย่างเด็ดขาด
- พื้นที่เป้าหมายหลักในการตั้งจุดสกัดคือ บ้านใหม่ยางมิ้น (ตำบลศรีถ้อย) และบ้านดอนแก้ว (ตำบลท่าก๊อ)
ยกระดับการป้องกัน สร้างชุมชนปลอดภัยปราศจากยาเสพติด
พื้นที่เป้าหมายหลักในการตั้งจุดสกัดครั้งนี้คือ บ้านใหม่ยางมิ้น หมู่ 11 ตำบลศรีถ้อย และ บ้านดอนแก้ว หมู่ 27 ตำบลท่าก๊อ พื้นที่ทั้งสองแห่งนี้เป็นจุดที่เจ้าหน้าที่ต้องเฝ้าระวังด้านความมั่นคงเป็นพิเศษ การตรวจค้นเน้นไปที่กลุ่มบุคคลต้องสงสัยและยานพาหนะที่สัญจรผ่านไปมา เพื่อสกัดกั้นการลำเลียง ยาเสพติด เข้าสู่หมู่บ้านชั้นใน
ผู้นำชุมชนและชาวบ้านต่างให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีในการตั้งด่านตรวจครั้งนี้ ทุกคนในชุมชนตระหนักดีว่าปัญหายาเสพติดและอาวุธปืนผิดกฎหมายคือภัยร้ายแรงที่ทำลายอนาคตของเยาวชน การตั้งด่านตรวจลักษณะนี้จึงไม่ใช่แค่การจับกุมผู้กระทำผิดเท่านั้น แต่ยังเป็นการป้องปรามไม่ให้ผู้มีอิทธิพลเข้ามาสร้างความวุ่นวายได้อีกด้วย
เดินหน้าต่อเนื่อง เพื่อความสงบสุขของชาวเชียงราย
เจ้าหน้าที่จะยังคงดำเนินการตามแผนยุทธการนี้อย่างต่อเนื่องจนครบกำหนดเวลา 90 วัน ประชาชนที่พบเห็นสิ่งผิดปกติหรือเบาะแสคนร้ายสามารถแจ้งให้ฝ่ายปกครองทราบได้ตลอดเวลา ความร่วมมือจากประชาชนทุกคนคือหัวใจสำคัญที่สุดในการทำงานครั้งนี้ เจ้าหน้าที่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าปฏิบัติการนี้จะทำให้ชุมชนกลับมาน่าอยู่และปลอดภัยอย่างยั่งยืน
ปัญหาอาชญากรรมในระดับท้องถิ่นมักมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายยาเสพติดขนาดใหญ่ การตัดวงจรตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจึงเป็นกลยุทธ์ที่ได้ผลดีที่สุด ทางอำเภอแม่สรวยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกนายปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม การลงพื้นที่อย่างสม่ำเสมอจะช่วยลดช่องว่างระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน ทำให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในพื้นที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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เชียงราย - Chiang Rai News
ระดับน้ำในแม่น้ำโขงในจังหวัดเชียงราย “ลดลงต่ำกว่าระดับอันตรายแล้ว”
เชียงราย – สถานการณ์น้ำในอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนในวันนี้ ระดับน้ำในแม่น้ำโขงได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ชาวบ้านคลายความกังวลลงได้มาก
ตัวเลขล่าสุดจากการวัดระดับน้ำอยู่ที่ 7.78 เมตร ซึ่งลดลงจากเมื่อวานที่ระดับ 7.87 เมตร การลดลง 9 เซนติเมตรนี้ส่งผลดีต่อพื้นที่ริมฝั่งอย่างมาก เนื่องจากระดับน้ำปัจจุบันอยู่ต่ำกว่าจุดเฝ้าระวังแล้ว
ประเด็นสำคัญ
- ระดับน้ำแม่น้ำโขงล่าสุดลดลงเหลือ 7.78 เมตร ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์เฝ้าระวังที่ 8.00 เมตรอย่างชัดเจน
- สถานีเรือเชียงของได้ประเมินและประกาศให้สถานการณ์น้ำในพื้นที่กลับเข้าสู่สภาวะ “ปกติ” แล้ว
- เจ้าหน้าที่ยังคงแนะนำให้ชาวบ้านและผู้เดินเรือติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัย
ในช่วงเช้าที่ผ่านมา สภาพอากาศในพื้นที่อำเภอเชียงของมีเมฆปกคลุมค่อนข้างมาก อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 23 องศาเซลเซียส ทำให้อากาศเย็นสบายและไม่มีรายงานฝนตกหนักในพื้นที่
ด้านคุณภาพน้ำ ค่าความขุ่นของแม่น้ำโขงวัดได้ที่ 3 เซนติเมตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามธรรมชาติ สถานีเรือเชียงของรายงานเพิ่มเติมว่า ระดับตลิ่งสูงสุดในพื้นที่สามารถรองรับน้ำได้ถึง 11.00 เมตร
ระดับเกณฑ์เฝ้าระวังภัยถูกกำหนดไว้ที่ 8.00 เมตร ดังนั้นระดับน้ำล่าสุดที่ 7.79 เมตรจึงถือว่าปลอดภัย สถานะปัจจุบันได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าอยู่ในระดับปกติและสามารถควบคุมได้
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การเฝ้าระวังของชาวบ้านริมตลิ่ง
แม้ว่าระดับน้ำจะลดลงและพ้นขีดอันตรายแล้ว แต่หน่วยงานราชการยังคงเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัย ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมตลิ่งแม่น้ำโขง ยังคงต้องเฝ้าระวังและไม่ควรประมาทกับสถานการณ์
ผู้ประกอบการเดินเรือท่องเที่ยวและเรือขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน ควรใช้ความระมัดระวังในการขับเรือทุกครั้ง ชาวประมงพื้นบ้านก็ต้องตรวจสอบกระแสน้ำก่อนออกหาปลาเสมอ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝัน
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพร้อมให้ความช่วยเหลือตลอดเวลา หากพบเห็นระดับน้ำที่ผิดปกติ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันที นอกจากนี้ยังสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้จาก สำนักข่าวแนวหน้า ซึ่งเป็นแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้
ความร่วมมือของคนในชุมชน
ความสำเร็จในการรับมือกับวิกฤตน้ำครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือของคนในพื้นที่ทุกภาคส่วน ผู้นำชุมชนได้จัดเตรียมแผนรับมือและกระจายข่าวสารอย่างรวดเร็ว ทำให้ชาวบ้านเตรียมตัวได้ทันท่วงที
การรับฟังการแจ้งเตือนจากทางราชการเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในช่วงฤดูน้ำหลาก การกระจายข่าวสารที่ถูกต้องช่วยลดความตื่นตระหนก และทำให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างมีสติ
สุดท้ายนี้ ชาวอำเภอเชียงของยังคงมีกำลังใจที่เข้มแข็งในการก้าวผ่านเหตุการณ์นี้ ทุกคนพร้อมที่จะกลับมาฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้กลับมาคึกคักอีกครั้งในเร็วๆ นี้
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ทลายแก๊งค้ายาข้ามชาติ! ปส. ผนึกกำลังทหาร ยึดไอซ์ 300 กิโลกรัม ที่เชียงราย
เชียงราย – เจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติด">ตำรวจปราบปรามยาเสพติด (ปส.) ร่วมกับทหารกองกำลังผาเมือง เปิดปฏิบัติการสายฟ้าแลบ สกัดกั้นขบวนการค้ายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ปฏิบัติการครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม โดยสามารถตรวจยึดยาไอซ์ลอตใหญ่ได้สำเร็จ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเช้าตรู่ของวันที่ 13 สิงหาคม 2569 ในอำเภอเวียงเชียงรุ่ง เจ้าหน้าที่ได้รับเบาะแสสำคัญและส่งเจ้าหน้าที่ไปเฝ้าสังเกตการณ์ในพื้นที่ นำไปสู่การสืบสวนและในที่สุดก็จับกุมผู้กระทำผิดได้
ประเด็นสำคัญ
- ยึดของกลางลอตใหญ่: เจ้าหน้าที่สามารถยึดยาไอซ์น้ำหนักรวมกว่า 300 กิโลกรัม ซึ่งถูกซุกซ่อนอำพรางไว้ในรถยนต์ส่วนบุคคล
- รวบผู้ต้องสงสัยทันควัน: มีการควบคุมตัวชาย 2 คนที่เดินเข้ามาใกล้รถต้องสงสัย แม้ในเบื้องต้นทั้งคู่จะยังคงให้การปฏิเสธก็ตาม
- อายัดยานพาหนะเครือข่าย: เจ้าหน้าที่ทำการยึดรถยนต์เพิ่มเติมอีก 3 คัน และรถจักรยานยนต์ 1 คัน เพื่อนำไปตรวจสอบและขยายผลต่อไป
การจับกุมครั้งนี้เริ่มต้นจากการสืบทราบข่าวกรองเชิงลึก ขบวนการค้ายาเสพติดได้วางแผนใช้เส้นทางสายรองในการลำเลียงยาเสพติดจำนวนมหาศาล เจ้าหน้าที่จึงได้สนธิกำลังหลายภาคส่วนเข้าด้วยกัน ทั้งชุดปฏิบัติการ นปส.เชียงราย และหน่วยข่าวกรองทหารจากกองกำลังผาเมือง
เป้าหมายหลักในการลาดตระเวนคือพื้นที่ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมต่อมาจากอำเภอเชียงแสนและอำเภอแม่จัน เส้นทางเหล่านี้มักถูกใช้เป็นช่องทางผ่านเพื่อลักลอบนำยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศ
เมื่อถึงเวลาประมาณ 03.00 น. เจ้าหน้าที่ก็ตรวจพบความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ มีขบวนรถยนต์หลายคันพร้อมรถจักรยานยนต์ขับมุ่งหน้าเข้าสู่หมู่บ้านเป้าหมาย ชุดปฏิบัติการจึงตัดสินใจบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 เพื่อเข้าตรวจสอบในทันที
ค้นพบยาไอซ์ซุกซ่อน ในป่าละเมาะข้างทาง
จากการกระจายกำลังค้นหาบริเวณป่าละเมาะข้างทาง เจ้าหน้าที่พบรถยนต์เก๋งยี่ห้อฮอนด้า ซิตี้ สีเขียว ป้ายทะเบียนจังหวัดพะเยา จอดทิ้งไว้อย่างมีพิรุธ เมื่อทำการตรวจค้นอย่างละเอียดภายในรถ ก็พบกระสอบฟางจำนวน 9 ใบวางซุกซ่อนอยู่
เมื่อเปิดกระสอบฟางออกดู เจ้าหน้าที่ก็พบยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาไอซ์) บรรจุอยู่ภายใน น้ำหนักรวมทั้งหมดประมาณ 300 กิโลกรัม ถือเป็นการตรวจยึดยาเสพติดลอตใหญ่ที่สกัดกั้นความเสียหายได้อย่างทันท่วงที
หลังจากนั้นไม่นาน มีชาย 2 คนเดินเข้ามาใกล้บริเวณรถเก๋งคันดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวและเข้าควบคุมตัวเอาไว้ อย่างไรก็ตาม ในชั้นจับกุมผู้ต้องสงสัยทั้งสองรายยังคงให้การปฏิเสธ โดยอ้างว่าไม่ทราบเรื่องยาเสพติดที่ซ่อนอยู่ในรถเลย
เดินหน้าขยายผล ตรวจยึดทรัพย์สินเครือข่ายค้ายา
แม้ผู้ต้องสงสัยจะให้การปฏิเสธ แต่หลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุก็มีความเชื่อมโยงที่ชัดเจน เจ้าหน้าที่ไม่ได้หยุดเพียงแค่การยึดยาไอซ์และจับกุมผู้ต้องสงสัยเท่านั้น แต่ยังเดินหน้าขยายผลอย่างต่อเนื่องเพื่อทลายเครือข่ายนี้ให้สิ้นซาก
ชุดปฏิบัติการได้ทำการตรวจยึดยานพาหนะที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้เพิ่มเติม ประกอบด้วยรถยนต์โตโยต้า ยาริส สีเทา, รถกระบะโตโยต้า รีโว่ สีดำ, รถยนต์โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ และรถจักรยานยนต์ฮอนด้า เวฟ อีกหนึ่งคัน
ของกลางและผู้ต้องสงสัยทั้งหมดถูกส่งมอบให้หน่วยปราบปรามยาเสพติดเชียงรายรับช่วงต่อ การสืบสวนหลังจากนี้จะมุ่งเน้นไปที่การสาวถึงตัวการใหญ่ที่อยู่เบื้องหลัง เพื่อนำตัวผู้กระทำผิดทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไป
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