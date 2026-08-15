เชียงราย - Chiang Rai News
มทบ.37 ปั้น “รด.ไซเบอร์” ลงพื้นที่จริง! เรียนรู้ประวัติศาสตร์และฝึกจัดรายการวิทยุเชียงราย
เชียงราย – การสื่อสารมีความสำคัญอย่างยิ่งในโลกปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเยาวชน เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2569 หน่วยฝึกอบรมกำลังพลสำรอง (ROTC) กองบังคับการทหารที่ 37 ได้จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อพัฒนาทักษะรอบด้านสำหรับนักเรียน ROTC ชั้นปีที่ 2 และ 3
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมคือ ทีม ROTC ไซเบอร์ และทีมยุวกาชาด ROTC กิจกรรมนี้ดำเนินการโดยหน่วยประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนที่ 4 ซึ่งพานักเรียนไปทัศนศึกษาเพื่อเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน กิจกรรมจัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์ทหารกองบังคับการทหารที่ 37 และสถานีวิทยุในจังหวัดเชียงราย
จุดหมายแรกของวันคือ ศูนย์การเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ ชุมชนดอยทอง ที่นี่เป็นแหล่งรวบรวมเรื่องราวสำคัญของชาติไทยและจังหวัดเชียงราย นักศึกษาได้เรียนรู้รากเหง้าและประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า พันโทหญิง ดังหทัย หาญนภา หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเชียงราย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ท่านได้นำชมนิทรรศการและเล่าเรื่องราวต่างๆ ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ทำให้เยาวชนรู้สึกสนุกและเข้าใจประวัติศาสตร์ท้องถิ่นได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น การเรียนรู้จากสถานที่จริงช่วยให้พวกเขาจดจำและเห็นภาพได้ชัดเจนกว่าการอ่านจากหนังสือเพียงอย่างเดียว
ประเด็นสำคัญ
- เปิดห้องเรียนนอกสถานที่: รด.ไซเบอร์ และ รด.มัคคุเทศก์น้อย ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์เชียงรายแบบเจาะลึก ณ พิพิธภัณฑ์ทหาร มทบ.37
- ลงมือจัดรายการจริง: นักศึกษาได้ทดลองจัดรายการ “กำเมือง เรดิโอ” ทางคลื่น FM 90.75 MHz เพื่อฝึกทักษะการพูดต่อหน้าสาธารณะ
- ปูทางสู่มืออาชีพ: กิจกรรมมุ่งพัฒนากระบวนการคิดและการสื่อสาร เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมัคคุเทศก์และนักประชาสัมพันธ์ที่ดีในอนาคต
สัมผัสประสบการณ์หน้าไมค์วิทยุ
หลังจากรับความรู้ทางประวัติศาสตร์กันอย่างเต็มอิ่ม ขบวนนักศึกษาได้เดินทางไปยังสถานีวิทยุกระจายเสียงหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเชียงราย ที่นี่พวกเขาได้เรียนรู้เบื้องหลังการทำงานของสื่อวิทยุอย่างใกล้ชิด นักศึกษาไม่ได้มาเพียงเพื่อดูงานเท่านั้น แต่ยังได้ลงมือปฏิบัติจริงในทุกขั้นตอน พวกเขาได้เรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือต่างๆ ในห้องส่งวิทยุ การฝึกฝนเช่นนี้ช่วยสร้างความกล้าแสดงออก และเสริมความมั่นใจในการสื่อสารได้อย่างยอดเยี่ยม
ไฮไลท์ที่สร้างความตื่นเต้นที่สุดคือ การได้ร่วมจัดรายการวิทยุออกอากาศจริงๆ นักศึกษาได้เข้าไปมีส่วนร่วมในรายการ “กำเมือง เรดิโอ” ซึ่งกระจายเสียงทางคลื่นความถี่ FM 90.75 MHz โดยมี คุณธนัยนันท์ พัฒน์จิรวัชร ผู้ดำเนินรายการมืออาชีพคอยเป็นพี่เลี้ยง การจัดรายการครั้งนี้เน้นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน พร้อมกับนำเสนอ ข่าวสารท้องถิ่น ที่น่าสนใจ เยาวชนได้ฝึกการใช้เสียง การเว้นจังหวะพูด และการสื่อสารเรื่องราวให้น่าติดตาม
สรุปบทเรียนและก้าวต่อไป
ในช่วงบ่ายของการศึกษาดูงาน เวลาประมาณ 15.30 น. กิจกรรมได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้าย นักศึกษาได้แบ่งกลุ่มเพื่อสรุปผลการเรียนรู้ตลอดทั้งวัน แต่ละกลุ่มต้องร่วมกันจัดทำสื่อนำเสนอเพื่อบอกเล่าประสบการณ์ที่ตนเองได้รับ การทำงานเป็นทีมช่วยให้พวกเขาได้แลกเปลี่ยนมุมมองที่หลากหลาย เป็นการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และการจับใจความสำคัญ ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่จำเป็นอย่างมากในยุคข้อมูลข่าวสาร
กิจกรรมดีๆ จาก มทบ.37 ในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ที่คุ้มค่าสำหรับเยาวชน นักศึกษาวิชาทหารไม่เพียงแต่ได้รับความรู้ทางประวัติศาสตร์ แต่ยังได้พัฒนาทักษะด้านการบรรยายและการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ ประสบการณ์ทั้งหมดนี้จะถูกนำไปต่อยอดในการปฏิบัติงานจริง เยาวชนกลุ่มนี้จะเติบโตไปเป็น รด.มัคคุเทศก์น้อย ที่สามารถสื่อสารเรื่องราวของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมเป็นกระบอกเสียงที่ดีให้กับสังคมต่อไปในอนาคต
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คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
Q: กิจกรรมนี้จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาวิชาทหารกลุ่มใด?
A: กิจกรรมนี้จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 และ 3 โดยเน้นไปที่กลุ่มผู้ปฏิบัติหน้าที่ในชุด รด.ไซเบอร์ และ ชุด รด.มัคคุเทศก์น้อย
Q: สถานที่หลักในการศึกษาดูงานครั้งนี้มีที่ไหนบ้าง?
A: นักศึกษาได้ไปทัศนศึกษาที่ พิพิธภัณฑ์ทหาร มทบ.37, ศูนย์การเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ ชุมชนดอยทอง และสถานีวิทยุกระจายเสียงหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเชียงราย
Q: นักศึกษาได้รับประโยชน์อะไรจากการเข้าห้องส่งสถานีวิทยุ?
A: เยาวชนได้ฝึกความกล้าแสดงออก พัฒนาทักษะการพูด และเรียนรู้วิธีการใช้สื่อวิทยุเพื่อการประชาสัมพันธ์ ซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจในการทำหน้าที่มัคคุเทศก์น้อยได้เป็นอย่างดี
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เจ้าหน้าที่บรรเทาภัยพิบัติในจังหวัดเชียงรายกำลังเร่งซ่อมแซม “สะพานที่พังถล่ม” ในอำเภอแม่สวาย
เชียงราย – เจ้าหน้าที่จังหวัดเชียงรายลงพื้นที่ตรวจสอบสะพานข้ามแม่น้ำอย่างเร่งด่วนในวันนี้ สะพานแห่งนี้เป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมระหว่างตำบลป่าแดดและตำบลแม่พริกในอำเภอแม่สรวย สาเหตุหลักเกิดจากกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวกรากพัดกัดเซาะฐานรากของสะพานอย่างหนัก แรงกระแทกของน้ำทำให้โครงสร้างสะพานทรุดตัวลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจน ส่งผลให้สะพานพังเสียหายและไม่สามารถรองรับน้ำหนักของยานพาหนะทุกชนิดได้อีกต่อไป
สถานการณ์ปัจจุบันถือว่าอยู่ในขั้นอันตรายมากสำหรับผู้สัญจรไปมา ด้วยเหตุนี้ทางการจึงมีคำสั่งเด็ดขาดให้งดใช้สะพานแห่งนี้ในทุกกรณีเพื่อความปลอดภัย ชาวบ้านในพื้นที่ต้องปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินทางชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้น การปิดสะพานครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของคนในชุมชนอย่างมาก ทั้งในเรื่องการขนส่งสินค้าเกษตรและการเดินทางไปทำงาน
สรุปประเด็นสำคัญ
- สะพานเชื่อมตำบลป่าแดดและตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย ทรุดตัวหนักจากกระแสน้ำกัดเซาะ
- ทางการสั่งปิดสะพานและห้ามรถทุกชนิดสัญจรผ่านโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
- เจ้าหน้าที่เตรียมติดตั้งสะพานเหล็กชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวบ้านในพื้นที่
ผลกระทบต่อชุมชนและการช่วยเหลือ
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากเหตุการณ์นี้คือชาวบ้านในสองหมู่บ้านหลัก ได้แก่ หมู่ 7 บ้านทุ่งฟ้าผ่า ตำบลแม่พริก และหมู่ 3 บ้านป่าแดด ตำบลป่าแดด ประชาชนในพื้นที่เหล่านี้ต้องใช้เส้นทางอ้อมซึ่งทำให้ใช้เวลาเดินทางนานกว่าปกติ ทางจังหวัดไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้เร่งประสานงานไปยังศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย เพื่อขอรับการสนับสนุนอย่างเร่งด่วน โดยประชาชนสามารถติดตามการแจ้งเตือนเพิ่มเติมได้จาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ซึ่งคอยอัปเดตสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
คำแนะนำสำหรับประชาชนในพื้นที่
การช่วยเหลือเบื้องต้นคือการนำสะพานเหล็กชั่วคราวหรือที่เรียกกันว่าสะพานเบลีย์มาติดตั้งในจุดที่เสียหาย สะพานชนิดนี้มีข้อดีคือสามารถประกอบและติดตั้งได้รวดเร็ว ซึ่งจะช่วยให้ชาวบ้านกลับมาเดินทางข้ามฝั่งได้ตามปกติในเวลาไม่นาน การดำเนินการนี้เป็นไปเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกให้ทุกคนอย่างเต็มที่ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายกำลังทำงานแข่งกับเวลาเพื่อให้สะพานชั่วคราวพร้อมเปิดใช้งานโดยเร็วที่สุด
ในระหว่างที่รอการติดตั้งสะพานชั่วคราว ขอความร่วมมือประชาชนทุกคนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่สะพานที่พังเสียหาย ขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามป้ายเตือนและคำแนะนำจากหน่วยงานท้องถิ่นอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัย การให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่จะช่วยให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัยสำหรับทุกฝ่าย ทางการยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการซ่อมแซมเส้นทางจนกว่าสถานการณ์ทุกอย่างจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
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เชียงราย - Chiang Rai News
เจ้าหน้าที่ในอำเภอแม่สุ่ย จังหวัดเชียงราย ได้เริ่มปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด “ปฏิบัติการ 90 วัน”
เชียงราย– เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เดินหน้าจัดระเบียบสังคมเพื่อความสงบสุขของประชาชนอย่างเต็มที่ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่อย่างจริงจังในสัปดาห์นี้ โดยร่วมมือกับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สรวยที่ 12 ปฏิบัติการครั้งนี้มุ่งเน้นการตั้งจุดตรวจและจุดสกัดในพื้นที่เป้าหมายสำคัญ เพื่อป้องกันและลดปัญหา อาชญากรรม">อาชญากรรม ทุกรูปแบบในชุมชน
การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเร่งด่วนที่ชื่อว่า Operation 90 Days หรือแผนยุทธการ 90 วัน พิฆาตยาเสพติด เจ้าหน้าที่ได้ยกระดับการทำงานเชิงรุกเพื่อตรวจค้นและควบคุมอาวุธปืนอย่างเข้มงวด โดยมุ่งเป้าไปที่หมู่บ้านเสี่ยงในพื้นที่ตำบลศรีถ้อยและตำบลท่าก๊อ การทำงานที่รัดกุมนี้ช่วยสร้างความอุ่นใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมาก
ประเด็นสำคัญ
- ฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่สรวยและเจ้าหน้าที่ อส. ตั้งด่านตรวจเข้มงวดเพื่อลดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่
- ปฏิบัติการนี้อยู่ในแผน “Operation 90 Days” มุ่งเน้นการปราบปรามยาเสพติดและควบคุมอาวุธปืนอย่างเด็ดขาด
- พื้นที่เป้าหมายหลักในการตั้งจุดสกัดคือ บ้านใหม่ยางมิ้น (ตำบลศรีถ้อย) และบ้านดอนแก้ว (ตำบลท่าก๊อ)
ยกระดับการป้องกัน สร้างชุมชนปลอดภัยปราศจากยาเสพติด
พื้นที่เป้าหมายหลักในการตั้งจุดสกัดครั้งนี้คือ บ้านใหม่ยางมิ้น หมู่ 11 ตำบลศรีถ้อย และ บ้านดอนแก้ว หมู่ 27 ตำบลท่าก๊อ พื้นที่ทั้งสองแห่งนี้เป็นจุดที่เจ้าหน้าที่ต้องเฝ้าระวังด้านความมั่นคงเป็นพิเศษ การตรวจค้นเน้นไปที่กลุ่มบุคคลต้องสงสัยและยานพาหนะที่สัญจรผ่านไปมา เพื่อสกัดกั้นการลำเลียง ยาเสพติด เข้าสู่หมู่บ้านชั้นใน
ผู้นำชุมชนและชาวบ้านต่างให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีในการตั้งด่านตรวจครั้งนี้ ทุกคนในชุมชนตระหนักดีว่าปัญหายาเสพติดและอาวุธปืนผิดกฎหมายคือภัยร้ายแรงที่ทำลายอนาคตของเยาวชน การตั้งด่านตรวจลักษณะนี้จึงไม่ใช่แค่การจับกุมผู้กระทำผิดเท่านั้น แต่ยังเป็นการป้องปรามไม่ให้ผู้มีอิทธิพลเข้ามาสร้างความวุ่นวายได้อีกด้วย
เดินหน้าต่อเนื่อง เพื่อความสงบสุขของชาวเชียงราย
เจ้าหน้าที่จะยังคงดำเนินการตามแผนยุทธการนี้อย่างต่อเนื่องจนครบกำหนดเวลา 90 วัน ประชาชนที่พบเห็นสิ่งผิดปกติหรือเบาะแสคนร้ายสามารถแจ้งให้ฝ่ายปกครองทราบได้ตลอดเวลา ความร่วมมือจากประชาชนทุกคนคือหัวใจสำคัญที่สุดในการทำงานครั้งนี้ เจ้าหน้าที่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าปฏิบัติการนี้จะทำให้ชุมชนกลับมาน่าอยู่และปลอดภัยอย่างยั่งยืน
ปัญหาอาชญากรรมในระดับท้องถิ่นมักมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายยาเสพติดขนาดใหญ่ การตัดวงจรตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจึงเป็นกลยุทธ์ที่ได้ผลดีที่สุด ทางอำเภอแม่สรวยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกนายปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม การลงพื้นที่อย่างสม่ำเสมอจะช่วยลดช่องว่างระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน ทำให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในพื้นที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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เชียงราย - Chiang Rai News
ระดับน้ำในแม่น้ำโขงในจังหวัดเชียงราย “ลดลงต่ำกว่าระดับอันตรายแล้ว”
เชียงราย – สถานการณ์น้ำในอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนในวันนี้ ระดับน้ำในแม่น้ำโขงได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ชาวบ้านคลายความกังวลลงได้มาก
ตัวเลขล่าสุดจากการวัดระดับน้ำอยู่ที่ 7.78 เมตร ซึ่งลดลงจากเมื่อวานที่ระดับ 7.87 เมตร การลดลง 9 เซนติเมตรนี้ส่งผลดีต่อพื้นที่ริมฝั่งอย่างมาก เนื่องจากระดับน้ำปัจจุบันอยู่ต่ำกว่าจุดเฝ้าระวังแล้ว
ประเด็นสำคัญ
- ระดับน้ำแม่น้ำโขงล่าสุดลดลงเหลือ 7.78 เมตร ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์เฝ้าระวังที่ 8.00 เมตรอย่างชัดเจน
- สถานีเรือเชียงของได้ประเมินและประกาศให้สถานการณ์น้ำในพื้นที่กลับเข้าสู่สภาวะ “ปกติ” แล้ว
- เจ้าหน้าที่ยังคงแนะนำให้ชาวบ้านและผู้เดินเรือติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัย
ในช่วงเช้าที่ผ่านมา สภาพอากาศในพื้นที่อำเภอเชียงของมีเมฆปกคลุมค่อนข้างมาก อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 23 องศาเซลเซียส ทำให้อากาศเย็นสบายและไม่มีรายงานฝนตกหนักในพื้นที่
ด้านคุณภาพน้ำ ค่าความขุ่นของแม่น้ำโขงวัดได้ที่ 3 เซนติเมตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามธรรมชาติ สถานีเรือเชียงของรายงานเพิ่มเติมว่า ระดับตลิ่งสูงสุดในพื้นที่สามารถรองรับน้ำได้ถึง 11.00 เมตร
ระดับเกณฑ์เฝ้าระวังภัยถูกกำหนดไว้ที่ 8.00 เมตร ดังนั้นระดับน้ำล่าสุดที่ 7.79 เมตรจึงถือว่าปลอดภัย สถานะปัจจุบันได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าอยู่ในระดับปกติและสามารถควบคุมได้
การเฝ้าระวังของชาวบ้านริมตลิ่ง
แม้ว่าระดับน้ำจะลดลงและพ้นขีดอันตรายแล้ว แต่หน่วยงานราชการยังคงเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัย ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมตลิ่งแม่น้ำโขง ยังคงต้องเฝ้าระวังและไม่ควรประมาทกับสถานการณ์
ผู้ประกอบการเดินเรือท่องเที่ยวและเรือขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน ควรใช้ความระมัดระวังในการขับเรือทุกครั้ง ชาวประมงพื้นบ้านก็ต้องตรวจสอบกระแสน้ำก่อนออกหาปลาเสมอ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝัน
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพร้อมให้ความช่วยเหลือตลอดเวลา หากพบเห็นระดับน้ำที่ผิดปกติ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันที นอกจากนี้ยังสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้จาก สำนักข่าวแนวหน้า ซึ่งเป็นแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้
ความร่วมมือของคนในชุมชน
ความสำเร็จในการรับมือกับวิกฤตน้ำครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือของคนในพื้นที่ทุกภาคส่วน ผู้นำชุมชนได้จัดเตรียมแผนรับมือและกระจายข่าวสารอย่างรวดเร็ว ทำให้ชาวบ้านเตรียมตัวได้ทันท่วงที
การรับฟังการแจ้งเตือนจากทางราชการเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในช่วงฤดูน้ำหลาก การกระจายข่าวสารที่ถูกต้องช่วยลดความตื่นตระหนก และทำให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างมีสติ
สุดท้ายนี้ ชาวอำเภอเชียงของยังคงมีกำลังใจที่เข้มแข็งในการก้าวผ่านเหตุการณ์นี้ ทุกคนพร้อมที่จะกลับมาฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้กลับมาคึกคักอีกครั้งในเร็วๆ นี้
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