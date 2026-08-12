เชียงราย - Chiang Rai News
ด่วน! กำลังเร่งค้นหาชาย 2 คนจากหมู่บ้านเชียงเมือง ที่หลงป่าและข้ามพรมแดนจังหวัดไป
ตำรวจเชียงรายกำลังสอบสวนกรณีเจ้าอาวาสวัดแม่คำสูญเสียเงิน 8.7 ล้านบาท">เชียงราย – เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2569 ศูนย์ค้นหาคนหายยังคงทำงานอย่างหนักเพื่อตามหาชาวบ้านสองคน พวกเขาหายตัวไปในเขตป่าลึกของอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ผู้สูญหายคือ นายวัน นคร อายุ 74 ปี และ นายราเมศ จันทร์เรือง อายุ 20 ปี ทั้งคู่เป็นชาวบ้านบ้านปิน หมู่ที่ 3 พวกเขาหายตัวไปตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา โดยพื้นที่ป่าแห่งนี้ครอบคลุมเขตรอยต่อระหว่างจังหวัดน่านและจังหวัดแพร่
ล่าสุด ศูนย์ค้นหาได้ประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยทหาร กองพลทหารราบที่ 31 กองกำลังเชียงม่วน ทหารได้จัดกำลังพลลงพื้นที่อย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยค้นหาผู้สูญหาย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่ารกทึบและมีความลาดชันสูงมาก นอกจากนี้ยังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ทำให้ภารกิจการค้นหาเป็นไปอย่างยากลำบาก
สรุปประเด็นสำคัญ
- ผู้สูญหาย 2 ราย: ชายวัย 74 ปี และ 20 ปี หายตัวในเขตป่าลึกเชียงม่วนตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2569
- อุปสรรคสำคัญ: สภาพพื้นที่เป็นป่าชันและมีฝนตกหนัก เจ้าหน้าที่ทหารต้องขอให้พรานป่านำทาง
- จุดเริ่มต้นค้นหา: เริ่มจากพิกัดสุดท้ายที่โทรศัพท์มือถือแบตเตอรี่หมด บริเวณพื้นที่ลำนางพี่
สถานการณ์ตอนนี้ต้องการความเชี่ยวชาญพิเศษจากเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและพรานป่าในพื้นที่ พวกเขาต้องเดินเท้าลาดตระเวนเข้าไปในจุดที่เข้าถึงยาก การทำงานครั้งนี้คือการประสานพลังกันของหลายหน่วยงาน ทั้งเจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง กรมป่าไม้ และตำรวจ นอกจากนี้ยังมีทีมสาธารณสุข หน่วยกู้ภัย ฝ่ายความมั่นคง และผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมด้วย ทุกฝ่ายตั้งใจที่จะพาผู้สูญหายกลับบ้านอย่างปลอดภัย
การค้นหาล่วงเลยเข้าสู่วันที่ 3 แล้ว โดยเจ้าหน้าที่เน้นปูพรมค้นหาจากจุดสุดท้ายที่มีการติดต่อได้ จุดนี้คือพิกัดสุดท้ายก่อนที่โทรศัพท์ของผู้สูญหายจะแบตเตอรี่หมดและขาดการติดต่อไป พื้นที่เป้าหมายหลักคือบริเวณบ้านปิน หมู่ 3 บ้านสบสาย หมู่ 7 และบ้านไชยสถาน หมู่ 4 ตำบลเชียงม่วน ทีมค้นหาได้ตั้งกองอำนวยการและจุดเริ่มต้นการเดินเท้าจากบริเวณลำนางพี่ ซึ่งเป็นเส้นทางที่คาดว่าทั้งสองคนใช้เดินทาง
ความหวังของครอบครัวและการทำงานแข่งกับเวลา
ชาวบ้านในพื้นที่ได้ให้กำลังใจและส่งเสบียงอาหารให้แก่ทีมกู้ภัยอย่างต่อเนื่อง ฝนตกหนักทำให้เส้นทางเดินป่าบางส่วนถูกน้ำพัดหายไป แต่ทีมกู้ภัยก็ยังคงไม่ย่อท้อ การสื่อสารในป่าลึกมีข้อจำกัด ทำให้ทีมกู้ภัยต้องใช้วิทยุระยะไกลในการรายงานความคืบหน้า ทุกคนยังคงหวังว่าทั้งสองคนจะปลอดภัยและได้หลบฝนแล้ว
บทบาทของพรานป่าในภารกิจนี้ถือว่าสำคัญอย่างมาก เนื่องจากพวกเขาคุ้นเคยกับเส้นทางธรรมชาติและรู้จุดที่เป็นถ้ำหรือเพิงหิน พรานป่าช่วยนำทางทหารและทีมกู้ภัยให้เดินลัดเลาะไปตามแนวเขาได้อย่างปลอดภัย การทำงานแข่งกับเวลาและสภาพอากาศที่เลวร้ายคือความท้าทายสูงสุดในตอนนี้ แต่ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ภารกิจค้นหาจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะพบตัว
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เชียงราย - Chiang Rai News
สะพานข้ามแม่น้ำลาวในอำเภอแม่สวาย จังหวัดเชียงราย ถูกปิดใช้งานเนื่องจากสะพานพังถล่ม
เชียงราย – องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวาย จังหวัดเชียงราย ประกาศปิดสะพานข้ามแม่น้ำลาวเป็นการถาวรอย่างเป็นทางการแล้ว สะพานแห่งนี้เป็นเส้นทางหลักเชื่อมระหว่างบ้านทุ่งผาผา หมู่บ้าน 7 ตำบลแม่พริก กับบ้านป่าแดด หมู่บ้าน 3 ตำบลป่าแดด การปิดสะพานชั่วคราวนี้มีขึ้นเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนในพื้นที่
สาเหตุหลักของการชำรุดเกิดจากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องเมื่อกลางดึกของวันที่ 11 ส.ค. ที่ผ่านมา ปริมาณน้ำที่สะสมส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำลาวเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว กระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวแรงได้พัดกระหน่ำเข้าใส่เสาตอม่อสะพานอย่างหนัก แรงน้ำทำให้โครงสร้างเกิดความเสียหายจนทรุดตัว ส่งผลให้ตัวสะพานยุบตัวลงไปถึงครึ่งหนึ่ง ด้วยสภาพดังกล่าวรถทุกชนิดจึงไม่สามารถใช้สัญจรได้อีกต่อไป
สรุปประเด็นสำคัญ
- สะพานพังทลาย: กระแสน้ำหลากพัดตอม่อสะพานข้ามแม่น้ำลาวทรุดตัวครึ่งหนึ่ง ทำให้รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านได้
- สั่งห้ามสัญจรเด็ดขาด: ฝ่ายปกครองและนายก อบจ.เชียงราย ลงพื้นที่ตรวจสอบ พร้อมสั่งห้ามประชาชนใช้งานสะพานเพื่อป้องกันอันตราย
- แผนการฟื้นฟูเร่งด่วน: เตรียมประสาน ปภ. ทำสะพานชั่วคราวให้ชาวบ้านใช้เดินทาง และเล็งใช้งบอุทกภัยปี 2569 เพื่อสร้างสะพานใหม่
การตรวจสอบและประเมินความเสียหาย
หลังเกิดเหตุการณ์ขึ้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้นิ่งนอนใจ พวกเขาได้เร่งประสานงานไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เชียงราย อย่างเร่งด่วน การประสานงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อขอให้หน่วยงานระดับจังหวัด ส่งทีมช่างและผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบโครงสร้างที่เสียหาย เจ้าหน้าที่จะได้ประเมินว่าสามารถซ่อมแซมส่วนใดได้บ้าง หรือจำเป็นต้องรื้อถอนเพื่อสร้างใหม่ทั้งหมด
ล่าสุด นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.เชียงราย ได้นำทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจจุดเกิดเหตุด้วยตนเอง จากการตรวจสอบพบว่าโครงสร้างบริเวณช่วงกลางสะพาน เกิดการทรุดตัวลงอย่างรุนแรงและสุ่มเสี่ยงต่อการถล่ม อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่พบว่ายังมีประชาชนบางส่วนพยายามเสี่ยงข้ามสะพาน ทั้งการใช้รถจักรยานยนต์และเดินเท้า ซึ่งถือเป็นเรื่องที่อันตรายอย่างยิ่ง เจ้าหน้าที่จึงต้องเข้าทำความเข้าใจและสั่งห้ามโดยเด็ดขาด
แผนการช่วยเหลือและเตือนภัยประชาชน
จากการประเมินสถานการณ์อย่างละเอียด เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไว้แล้ว นั่นคือการเร่งสร้างสะพานชั่วคราวเพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้ก่อน แผนนี้จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในการเดินทางของชาวบ้าน โดยทาง อบจ.เชียงราย จะทำหนังสือประสานขอความช่วยเหลือ ไปยังสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เขต 15 ให้เข้ามาช่วยสนับสนุนเครื่องมือและกำลังคน
สำหรับแผนการแก้ไขปัญหาระยะยาว ทาง อบจ.เชียงราย จะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลักในการสำรวจพื้นที่อย่างรอบด้าน ทีมงานจะทำการออกแบบโครงสร้างสะพานใหม่ ให้มีความแข็งแรงทนทานต่อกระแสน้ำหลากได้ดีกว่าเดิม ส่วนเรื่องงบประมาณในการก่อสร้าง จะมีการจัดหาและเบิกจ่ายจากงบประมาณกลาง ซึ่งเป็นงบที่เตรียมไว้ใช้แก้ปัญหาอุทกภัยของปี 2569 ต่อไป
ในช่วงเวลาที่กำลังรอการแก้ไข ฝ่ายปกครองของทั้งสองตำบลได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด พวกเขาได้ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนผ่านเสียงตามสายในหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายคือการสร้างความตระหนักถึงความเสี่ยงของการใช้สะพานที่กำลังชำรุด นอกจากนี้ยังได้นำแผงกั้นและป้ายเตือนมาปิดหัวท้ายสะพาน เพื่อวางระบบป้องกันไม่ให้มีคนแอบลักลอบใช้งานจนเกิดอันตรายถึงชีวิต มาตรการคุมเข้มนี้จะดำเนินต่อไปจนกว่าสะพานชั่วคราวจะสร้างเสร็จสมบูรณ์
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เชียงราย - Chiang Rai News
เซ็นทรัลเชียงรายฉลองวันแม่ด้วยกิจกรรมพิเศษ “โยคะสำหรับคุณแม่ที่ใส่ใจสุขภาพ”
เชียงราย – ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เชียงราย ร่วมฉลองเทศกาลวันแม่แห่งชาติปีนี้อย่างยิ่งใหญ่ งานนี้จัดขึ้นเพื่อมอบประสบการณ์สุดพิเศษให้กับลูกค้ากลุ่ม The 1 Exclusive และ Wealth Segment โดยเฉพาะ กิจกรรมนี้ใช้ชื่อว่า “Mindful Mom Yoga : The Greatest Mom Moment” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา ณ บริเวณ VDO Wall ชั้น 2 ของศูนย์การค้า
เป้าหมายหลักของงานคือการสร้างช่วงเวลาแห่งความสุขและความอบอุ่นในครอบครัว ทางศูนย์การค้าต้องการให้คุณแม่และคุณลูกได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างเต็มที่ ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นส่วนตัวและผ่อนคลายอย่างมาก กิจกรรมทั้งหมดถูกออกแบบมาเพื่อช่วยกระชับความสัมพันธ์ของคู่แม่ลูกให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
สรุปประเด็นสำคัญ
- กิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ: เซ็นทรัล เชียงราย จัดคลาสโยคะและฝึกสมาธิเพื่อฉลองวันแม่ มอบสิทธิพิเศษและประสบการณ์เหนือระดับให้ลูกค้ากลุ่ม VIP
- ช่วงเวลาแห่งความผูกพัน: คู่แม่ลูกจำนวน 17 คู่ได้ใช้เวลาร่วมกัน ทั้งการออกกำลังกาย มอบเค้ก และถ่ายภาพครอบครัวเพื่อเก็บเป็นความทรงจำ
- ของรางวัลจัดเต็ม: ผู้ร่วมงานได้รับของขวัญ ส่วนลดเครื่องดื่ม และร่วมลุ้นรางวัลใหญ่จากแบรนด์ชั้นนำที่ร่วมรายการมากมาย
ประสบการณ์โยคะเพื่อสุขภาพและความผ่อนคลาย
ภายในงานนี้มีคู่แม่ลูกให้ความสนใจเข้าร่วมทั้งหมด 17 คู่ รวมเป็นจำนวนผู้เข้าร่วมงาน 34 ท่าน ทุกคนได้ร่วมคลาสเรียนโยคะที่เน้นการเคลื่อนไหวร่างกายไปพร้อมกันอย่างช้าๆ นอกจากนี้ยังมีการฝึกสมาธิและการกำหนดลมหายใจเข้าออก ซึ่งช่วยปรับสมดุลร่างกายและลดความเครียดได้อย่างดีเยี่ยม
หลังจากจบคลาสโยคะ ก็เข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญที่เต็มไปด้วยความซาบซึ้งใจ ช่วงเวลานี้ลูกๆ ได้นำเค้กแสนอร่อยจากร้าน Polar Boulangerie and Patisserie มามอบให้คุณแม่เพื่อแสดงความรัก นอกจากนี้ ทุกคนยังได้ผ่อนคลายไปกับกลิ่นหอมบำบัดจาก Have A Nice Day Café ที่ช่วยเติมความสดชื่นก่อนเริ่มกิจกรรมอีกด้วย
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ของขวัญสุดพิเศษและรางวัลมากมาย
ทางศูนย์การค้ายังได้เตรียมของขวัญมากมายเพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมงานทุกคนอย่างอบอุ่น เริ่มตั้งแต่ของที่ระลึกสุดพิเศษจากห้างสรรพสินค้า ROBINSON และชุดขนมอร่อยๆ จากร้านใจกว้าง นอกจากนี้ยังมีคูปองส่วนลดเครื่องดื่มจากร้านดังอย่าง Starbucks และร้านกาแฟขี้ชะมดมอบให้อีกด้วย
ความพิเศษยังไม่หมดเพียงเท่านี้ คู่แม่ลูกยังได้ถ่ายภาพความประทับใจร่วมกันที่ Photo Corner โดยร้าน Little Chef Chiangrai พร้อมรับรูปถ่ายใส่กรอบสวยงามกลับบ้าน งานนี้ปิดท้ายด้วยการจับรางวัล Lucky Draw ซึ่งมีของรางวัลสุดพิเศษจากร้าน Supersport มาแจกเพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนที่มาร่วมงาน
มุ่งมั่นสร้างความสุขให้ทุกครอบครัว
กิจกรรมฉลองวันแม่ในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงราย พวกเขามุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ งานนี้ไม่ใช่แค่การมอบสิทธิพิเศษเท่านั้น แต่ยังเน้นการสร้างความทรงจำที่ดีร่วมกันในครอบครัว เพื่อให้วันแม่ปีนี้เป็นวันที่น่าจดจำที่สุด
ความสำเร็จของงานนี้ช่วยตอกย้ำภาพลักษณ์ที่ชัดเจนของทางศูนย์การค้า พวกเขาต้องการเป็นมากกว่าแค่สถานที่สำหรับมาซื้อของ แต่พร้อมเป็นพื้นที่แห่งความสุขสำหรับคนทุกกลุ่ม เซ็นทรัล เชียงราย จะยังคงเดินหน้าเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตของคนทุกวัยต่อไปอย่างแน่นอน
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เชียงราย – เหตุการณ์ระทึกขวัญนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายในช่วงเช้ามืดของวันหยุด เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน">ตำรวจตระเวนชายแดนได้ปฏิบัติการไล่ล่าผู้ต้องสงสัยคดียาเสพติดอย่างดุเดือด คนร้ายพยายามขับรถยนต์พุ่งชนด่านตรวจเพื่อหลบหนีการจับกุมอย่างสุดชีวิต
การไล่ล่าจบลงเมื่อรถของคนร้ายเสียหลักพุ่งชนเกาะกลางถนนอย่างรุนแรง คนขับรถเปิดประตูและพยายามวิ่งหนีลงไปซ่อนตัวในร่องน้ำข้างทาง แต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็สามารถตามจับกุมตัวไว้ได้พร้อมค้นพบของกลางจำนวนมหาศาล
ประเด็นสำคัญ
- เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถตรวจยึดยาบ้าได้มากถึง 4 ล้านเม็ด ซึ่งถูกซุกซ่อนอยู่ภายในรถยนต์ของผู้ต้องหา
- คนร้ายตัดสินใจขับรถพุ่งชนด่านตรวจ จนทำให้ตำรวจต้องใช้ปืนยิงสกัดยางรถยนต์เพื่อหยุดการหลบหนี
- ปฏิบัติการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดครั้งสำคัญนี้ เกิดขึ้นในพื้นที่ของอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ปฏิบัติการครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นจากเบาะแสสำคัญของพลเมืองดีในพื้นที่ พวกเขาแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าจะมีการลักลอบขนยาเสพติดล็อตใหญ่เข้ามาในจังหวัด ข้อมูลระบุชัดเจนว่าคนร้ายจะใช้รถยนต์ยี่ห้อมิตซูบิชิ ปาเจโร่ เป็นยานพาหนะหลัก
รถยนต์คันดังกล่าววางแผนที่จะใช้เส้นทางจากอำเภอแม่สายมุ่งหน้าสู่อำเภอเชียงแสน เมื่อได้รับข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เจ้าหน้าที่จึงรีบรายงานผู้บังคับบัญชาทันที เพื่อเตรียมแผนการสกัดกั้นอย่างเร่งด่วน
ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 327 ได้ร่วมมือกับหลายหน่วยงานเพื่อเตรียมความพร้อม พวกเขาจัดตั้งจุดสกัดและวางกำลังซุ่มรอตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะขับผ่าน เจ้าหน้าที่ทุกคนเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์อันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
นาทีระทึกขวัญและการไล่ล่ากลางดึก
เวลาประมาณ 04.30 น. ของวันที่ 12 สิงหาคม รถยนต์เป้าหมายได้ขับเข้ามาใกล้บริเวณจุดสกัด เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงส่งสัญญาณไฟเพื่อขอตรวจค้นตามขั้นตอนปกติ แต่คนขับรถกลับไม่ยอมหยุดรถตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่
คนขับตัดสินใจเร่งเครื่องยนต์และพุ่งชนเครื่องกีดขวางของตำรวจอย่างแรง เจ้าหน้าที่จึงจำเป็นต้องตัดสินใจยิงยางรถยนต์ล้อหน้าขวาเพื่อหยุดรถคันดังกล่าว ถึงแม้ว่ายางจะแตกแต่คนร้ายก็ยังคงพยายามขับรถหลบหนีต่อไปอย่างไม่คิดชีวิต
การไล่ล่าดำเนินไปอย่างดุเดือดบนถนนสายหลักของอำเภอเชียงแสน รถของคนร้ายสูญเสียการควบคุมและพุ่งขึ้นไปชนเกาะกลางถนนในที่สุด คนขับรีบเปิดประตูรถและกระโดดหนีลงไปซ่อนตัวในร่องน้ำข้างถนนทันที
ผลการตรวจค้นและจุดจบของผู้กระทำผิด
เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถวิ่งไล่ตามและรวบตัวคนขับรถไว้ได้อย่างรวดเร็ว ผู้ต้องหาคนนี้คือ นายแสนภู ชายอายุ 30 ปี ซึ่งเป็นชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเชียงแสนนั่นเอง เขาถูกควบคุมตัวไว้ทันทีเพื่อป้องกันการหลบหนีซ้ำสอง
เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นภายในรถยนต์ พวกเขาพบกระสอบสีรุ้งขนาดใหญ่จำนวน 20 ใบวางอยู่บริเวณเบาะหลัง ภายในกระสอบเหล่านั้นมียาบ้าบรรจุอยู่รวมทั้งหมดถึง 4 ล้านเม็ด การค้นพบครั้งนี้ถือเป็นการสกัดกั้นยาเสพติดล็อตใหญ่ไม่ให้ทะลักเข้าสู่ตอนในของประเทศ
เจ้าหน้าที่ได้ยึดยาบ้าทั้งหมดและรถยนต์ไว้เป็นหลักฐานสำคัญในคดี พร้อมทั้งนำตัวนายแสนภูส่งให้พนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด คุณสามารถอ่านรายละเอียดของเหตุการณ์เพิ่มเติมได้จากสำนักข่าวต้นฉบับที่ ข่าวสดออนไลน์
ความร่วมมือที่นำไปสู่ความสำเร็จ
ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนได้กล่าวชื่นชมการทำงานที่ยอดเยี่ยมของทุกฝ่าย ปฏิบัติการนี้ประสบความสำเร็จได้เพราะความร่วมมืออย่างจริงจังของหลายหน่วยงานในพื้นที่ ทั้งตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครองต่างทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ
เจ้าหน้าที่ทุกคนทุ่มเททำงานอย่างหนักโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย แม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาวันหยุดราชการก็ตาม พวกเขายังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อปกป้องสังคมให้ปลอดภัย การแจ้งข่าวจากชาวบ้านก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้งานนี้สำเร็จลุล่วง
การทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดแบบนี้ช่วยให้การปราบปรามยาเสพติดมีประสิทธิภาพสูงสุด เจ้าหน้าที่จะนำข้อมูลจากคดีนี้ไปสืบสวนขยายผลเพิ่มเติม เป้าหมายหลักคือการทลายเครือข่ายและตามจับผู้ร่วมขบวนการที่เหลือมาลงโทษตามกฎหมายต่อไป
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