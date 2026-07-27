ข่าวอาชญากรรม - Crime
ด่วน! บ้านสองชั้นในจังหวัดพะเยาถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมด ทำให้ครอบครัวหนึ่งที่มีสมาชิก 6 คนไร้ที่อยู่อาศัย
พะเยา – เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 26 กรกฎาคม เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัย 2 ชั้นอย่างรุนแรง ในพื้นที่ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ต้นเพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วทำให้ครอบครัว 6 ชีวิตต้องสูญเสียบ้านและทรัพย์สินทั้งหมด ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้
เหตุการณ์ระทึกขวัญนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงหัวค่ำของวันที่ 26 กรกฎาคมที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุไฟไหม้บ้านพักอาศัย 2 ชั้น ในพื้นที่บ้านปางมดแดง หมู่ 10 ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ทันทีที่รับแจ้งเหตุ นายอนุชา กาติ๊บ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง ได้สั่งการด่วน รถดับเพลิงของ อบต.อ่างทอง จึงรีบลงพื้นที่เพื่อระงับเหตุทันที
สถานการณ์ไฟไหม้มีความรุนแรงมาก เจ้าหน้าที่จึงต้องขอกำลังสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน ทั้งเทศบาลตำบลหย่วน เทศบาลตำบลเชียงคำ และ อบต.เชียงบาน เพื่อนำรถน้ำดับเพลิงเข้ามาสมทบอย่างเร่งด่วน การทำงานเป็นไปอย่างยากลำบาก เพราะชั้นบนของบ้านสร้างด้วยไม้และฝาเชอร่า ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี
ประเด็นสำคัญ
- เกิดเหตุไฟไหม้บ้าน 2 ชั้นที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เมื่อค่ำวันที่ 26 ก.ค. ทำให้บ้านเสียหายทั้งหลัง
- เจ้าหน้าที่ใช้เวลาดับไฟกว่า 45 นาที โดยเจ้าของบ้านระบุว่าได้ยินเสียงคล้ายระเบิดก่อนไฟลุกลาม
- ครอบครัวผู้ประสบภัย 6 ชีวิตสูญเสียทรัพย์สินทั้งหมด ขณะนี้รอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบหาสาเหตุ
เสียงระเบิดปริศนาก่อนไฟลาม
ภายในบ้านหลังดังกล่าวมีข้าวของเครื่องใช้ เสื้อผ้า และที่นอนอยู่เป็นจำนวนมาก สิ่งเหล่านี้ทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วจนยากจะควบคุม เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องระดมฉีดน้ำอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่า 45 นาที จึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้สำเร็จ และสามารถป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามไปยังบ้านเรือนของเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกัน
จากการสอบถาม นายเสรี โชติจำรัส เจ้าของบ้านผู้ประสบเหตุ ได้เล่าเหตุการณ์ด้วยความตกใจ เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุไม่มีใครอยู่บ้านเลย เพราะเขาเพิ่งพาหลานออกไปข้างนอก แต่พอออกจากบ้านไปได้ไม่นาน เขาก็ได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิดดังมาจากทิศทางของบ้าน เมื่อหันกลับไปดูก็เห็นเปลวไฟกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรง
แม้ว่านายเสรีจะรีบวิ่งกลับมาดูบ้านของตนเอง แต่ไฟก็ลามไปเร็วมากจนไม่สามารถหยิบฉวยทรัพย์สินใดๆ ออกมาได้ทัน เหตุการณ์นี้ทำให้สมาชิกในครอบครัวรวมทั้งหมด 6 ชีวิตถึงกับเข่าทรุด พวกเขาต้องยืนดูบ้านและทรัพย์สินที่สะสมมาทั้งชีวิตถูกไฟเผาทำลายไปต่อหน้าต่อตา จนเหลือเพียงแค่ซากปรักหักพังเท่านั้น
ในเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุที่แน่ชัดของเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ได้ โดยในช่วงเช้าของวันที่ 27 กรกฎาคม เจ้าหน้าที่ตำรวจและกองพิสูจน์หลักฐาน จะลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้ง การตรวจสอบนี้จะช่วยไขข้อสงสัยเรื่องเสียงระเบิด และนำไปสู่ขั้นตอนการประเมินความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือตามกฎหมายต่อไป
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ข่าวอาชญากรรม - Crime
ระดับน้ำในแม่น้ำโขงในจังหวัดเชียงรายลดลง 24 เซนติเมตร ขณะที่งานสำคัญในเชียงของยังคงดำเนินต่อไป
ทางหลวงกำลังปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 1020 สายเชียงราย-เชียงของ ให้เป็น 4 เลน เพื่อการค้าข้ามพรมแดนที่ดีขึ้น">เชียงราย – สถานการณ์แม่น้ำโขงในพื้นที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เริ่มส่งสัญญาณในทิศทางที่ดีขึ้น หลังจากต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่แปรปรวน วันนี้สภาพอากาศเริ่มเปิด ท้องฟ้ากลับมาแจ่มใสอีกครั้ง การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลดีต่อโครงการก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง ซึ่งสามารถกลับมาดำเนินงานต่อได้แล้ว
รายงานข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา 09:00 น. ของวันที่ 23 กรกฎาคม 2569 พบว่าระดับน้ำโขงในพื้นที่อำเภอเชียงของอยู่ที่ระดับ 3.76 เมตร ตัวเลขนี้แสดงให้เห็นว่าระดับน้ำลดลงจากเมื่อวานถึง 24 เซนติเมตร สภาพน้ำมีความใสอยู่ที่ 6 เซนติเมตร พร้อมกับอุณหภูมิเย็นสบายประมาณ 22 องศาเซลเซียส แม้ว่าโดยรวมท้องฟ้าจะยังมีเมฆปกคลุมอยู่บ้างก็ตาม คุณสามารถติดตามข้อมูลสภาพน้ำเพิ่มเติมได้ที่ กรมทรัพยากรน้ำ
ประเด็นสำคัญ
- ระดับน้ำโขงที่อำเภอเชียงของลดลง 24 เซนติเมตร ทำให้ระดับน้ำปัจจุบันอยู่ที่ 3.76 เมตร
- สภาพอากาศที่เริ่มแจ่มใสและฝนที่หยุดตก ช่วยให้โครงการสร้างเขื่อนกันตลิ่งพังสามารถทำงานต่อได้
- การเร่งก่อสร้างโครงการนี้ จะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัยให้ชาวบ้านริมฝั่งแม่น้ำโขง
ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา พื้นที่อำเภอเชียงของมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องและหนักหน่วง สภาพอากาศที่เลวร้ายนี้ ทำให้โครงการก่อสร้างแนวป้องกันการกัดเซาะตลิ่งต้องหยุดชะงักลงชั่วคราว ผู้รับเหมาจำเป็นต้องสั่งระงับการทำงานทั้งหมด เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน
การทำงานริมแม่น้ำที่กำลังเชี่ยวกรากถือเป็นความเสี่ยงที่ไม่อาจมองข้ามได้ สภาพดินริมตลิ่งที่ลื่นและเฉอะแฉะ ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ เจ้าหน้าที่และคนงานจึงต้องถอนกำลังออกมารอจนกว่าสภาพอากาศจะดีขึ้น เพื่อรับประกันความปลอดภัยสูงสุดในพื้นที่ก่อสร้าง
ฟ้าหลังฝน เร่งเดินหน้าเพื่อชุมชน
เมื่อสถานการณ์ฝนตกเริ่มคลี่คลาย ท้องฟ้าที่เคยมืดครึ้มก็กลับมาสว่างขึ้น แสงแดดที่ส่องลงมาทำให้พื้นที่ก่อสร้างเริ่มแห้งและปลอดภัยต่อการปฏิบัติงาน ผู้รับเหมาและทีมงานจึงไม่รอช้า รีบกลับเข้าสู่พื้นที่เพื่อเดินหน้าโครงการก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงต่อไปอย่างแข็งขัน
การกลับมาทำงานในครั้งนี้ คาดว่าจะช่วยเร่งรัดความคืบหน้าของโครงการให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ การมีแนวป้องกันตลิ่งที่แข็งแรง จะช่วยลดผลกระทบจากการกัดเซาะของกระแสน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังที่ชุมชนต้องเผชิญมาโดยตลอด
ปัญหาตลิ่งพังทลายเป็นสิ่งที่ชาวบ้านริมโขงต้องต่อสู้และรับมือมาอย่างยาวนาน กระแสน้ำที่เชี่ยวกรากมักจะพัดพาเอาหน้าดินและพื้นที่ทำกินของชาวบ้านให้หายไป การมีโครงการป้องกันตลิ่งที่ได้มาตรฐาน จึงเป็นความหวังสำคัญของชาวอำเภอเชียงของทุกคน
โครงการนี้ไม่เพียงแต่ปกป้องผืนแผ่นดิน แต่ยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับคนในพื้นที่ เมื่อก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขงจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย ปราศจากความกังวลเรื่องบ้านเรือนพังทลาย และช่วยรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนริมน้ำไว้อย่างยั่งยืน
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ข่าวอาชญากรรม - Crime
คนขับรถเมาสุราชนรถจักรยานยนต์ คร่าชีวิตเด็กหญิงวัย 14 ปี
ลำปาง – เกิดเหตุการณ์สุดสลดขึ้นที่อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 20 กรกฎาคมที่ผ่านมา รถกระบะคันหนึ่งเสียหลักข้ามเลนพุ่งชนรถบรรทุกดังขึ้นเพื่อเป็นการเตือน ทำให้รถจักรยานยนต์คันหนึ่งประสบอุบัติเหตุ ส่งผลให้หญิงอายุ 46 ปีเสียชีวิต">รถจักรยานยนต์อย่างรุนแรง ส่งผลให้เด็กนักเรียนหญิงวัย 14 ปี เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที ผู้ขับขี่รถกระบะคืออดีตผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่ง ซึ่งอยู่ในอาการมึนเมาอย่างหนักขณะขับรถกลับบ้าน
ประเด็นสำคัญ
- อุบัติเหตุร้ายแรง: อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเมาแล้วขับ ชนรถจักรยานยนต์ของนักเรียนหญิงวัย 14 ปี จนเสียชีวิตคาที่
- แอลกอฮอล์เกินกำหนด: ตำรวจตรวจพบปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายผู้ก่อเหตุสูงถึง 171 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซึ่งผิดกฎหมายชัดเจน
- การเยียวยาครอบครัว: ผู้ก่อเหตุเข้าร่วมงานศพเพื่อขอขมา พร้อมจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นและรับปากจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ผู้เสียชีวิตคือ น้องไข่มุก หรือ เด็กหญิงภาสิณี สุดสาคร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนแม่ทะวิทยาคม เธอเป็นเด็กที่ขยันเรียน นิสัยดี และเป็นความหวังสูงสุดของครอบครัว นางกนกรัตน์ วัย 63 ปี ผู้เป็นย่าที่เลี้ยงดูน้องมาตั้งแต่เกิด เปิดใจทั้งน้ำตาว่าเธอรักหลานคนนี้มาก
น้องไข่มุกมีผลการเรียนดีเยี่ยมด้วยเกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.00 เธอยังมีความสามารถหลากหลายรอบด้าน ล่าสุดเพิ่งชนะเลิศการประกวดเขียนเรียงความเนื่องในวันครู นอกจากนี้ เธอกำลังตั้งใจฝึกซ้อมเพื่อไปแข่งขันวอลเลย์บอลในเร็วๆ นี้ แต่ความฝันทั้งหมดต้องจบลงเพราะคนเมาแล้วขับ
คำพูดสุดท้ายก่อนเกิดโศกนาฏกรรม
ในเย็นวันเกิดเหตุ น้องไข่มุกกลับจากโรงเรียนและกินอาหารเย็นฝีมือย่าอย่างมีความสุข เธอขอเงินย่า 30 บาทเพื่อไปเติมอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์มือถือ พร้อมบอกว่าจะขี่รถไปส่งเพื่อนที่บ้านก่อน ย่าไม่เคยคิดเลยว่านั่นจะเป็นการพูดคุยครั้งสุดท้ายกับหลานสาวสุดที่รัก
หลังจากน้องขี่รถออกไปได้ไม่นาน ย่าก็ได้รับสายโทรศัพท์แจ้งข่าวร้ายที่สุดในชีวิต มีคนโทรมาบอกว่าหลานสาวถูกรถชนเสียชีวิตแล้ว ย่าฝากข้อคิดเตือนใจถึงทุกคนในสังคมว่า หากดื่มสุราจนเมาก็ไม่ควรขับรถเด็ดขาด เพราะเมื่อเกิดความสูญเสียแล้ว ชีวิตคนไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้
จากการสอบถามพยานที่เห็นเหตุการณ์ ทราบว่าก่อนเกิดเหตุ รถกระบะของอดีตผู้อำนวยการขับส่ายไปมาบนท้องถนน รถคันดังกล่าวเกือบจะเฉี่ยวชนกับรถคันอื่นที่ขับสวนทางมาหลายครั้ง จนกระทั่งขับมาถึงบริเวณหน้าที่ทำการไปรษณีย์อำเภอแม่ทะ รถกระบะคันนี้ก็เสียหลักพุ่งข้ามเลน
จังหวะนั้นเอง น้องไข่มุกกำลังขี่รถจักรยานยนต์สวนทางมาพอดี ทำให้รถกระบะพุ่งชนรถจักรยานยนต์ของเธออย่างจัง จนรถไถลตกลงไปข้างทาง ส่งผลให้น้องไข่มุกในชุดนักเรียนเสียชีวิตคาที่ทันที นี่คือเหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนใจให้แก่ผู้คนในพื้นที่อย่างมาก
ผู้ก่อเหตุรับสารภาพและพร้อมชดใช้
เช้าวันรุ่งขึ้น อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนได้เดินทางมาร่วมงานศพเพื่อแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสีย เขานำเงินสดจำนวน 20,000 บาท มอบให้เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้น นอกจากนี้ เขายังรับปากว่าจะซื้อรถจักรยานยนต์คันใหม่มูลค่ากว่า 70,000 บาท เพื่อทดแทนคันที่พังเสียหาย
ผู้ก่อเหตุให้คำมั่นสัญญาว่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพทั้งหมดจนเสร็จสิ้น เขาพร้อมจะเยียวยาครอบครัวของน้องไข่มุกอย่างเต็มที่ โดยจะมีการเจรจาพูดคุยเรื่องค่าเสียหายทั้งหมดอีกครั้ง หลังจากเสร็จสิ้นพิธีฌาปนกิจศพในวันที่ 24 กรกฎาคม
พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรแม่ทะ เปิดเผยว่า หลังเกิดเหตุได้ทำการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายของผู้ขับขี่รถกระบะ ผลปรากฏว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์สูงถึง 171 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเกินกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้มาก อดีตผู้อำนวยการรายนี้ให้การรับสารภาพว่าดื่มสุรามาจริง
เบื้องต้น ตำรวจได้แจ้งข้อหาหนักคือ ขับรถในขณะเมาสุรา และขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ขณะเดียวกัน ทางโรงเรียนแม่ทะวิทยาคมได้โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของนักเรียนอันเป็นที่รัก ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ MGR Online
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ข่าวอาชญากรรม - Crime
ตำรวจใช้รอยสักเพื่อระบุตัวตนศพที่เน่าเปื่อยซึ่งพบในนาข้าว
พะเยา – ตำรวจรายงานว่าชาวนาในภาคเหนือของประเทศไทย">ภาคเหนือของประเทศไทยพบสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวขณะทำงานในนาข้าว เขาพบศพชายคนหนึ่งที่เน่าเปื่อยอย่างมากและมีรอยสักที่โดดเด่นอยู่ทั่วตัว ตำรวจท้องถิ่นกำลังเร่งรวบรวมเบาะแสและคลี่คลายคดีที่น่าตกใจนี้
เหตุการณ์อันน่าสยดสยองนี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านเกษตรกรรมที่เงียบสงบของบ้านจำปาหวาย ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดพะเยาทางภาคเหนือของประเทศไทย นายเชิด ปิงเมือง ชาวบ้านคนหนึ่ง กำลังดูแลนาของญาติในช่วงบ่าย ขณะที่เขากำลังใส่ปุ๋ย เขาได้สังเกตเห็นบางสิ่งที่ผิดปกติอย่างมากซ่อนอยู่ลึกในน้ำโคลน
ประเด็นสำคัญ
- พบศพชายปริศนาถูกทิ้งกลางทุ่งนาในจังหวัดพะเยา พร้อมรอยทุบที่ศีรษะ 4 จุด
- จุดสังเกตสำคัญคือรอยสักรูปแมงมุม และรอยสักคำว่า “พ่อ” และ “แม่” ที่หัวไหล่
- ผู้ใหญ่บ้านคาดว่าผู้ตายอาจเป็นชายวัย 55 ปีในหมู่บ้านที่หายตัวไปเมื่อ 3 วันก่อน
เหตุการณ์นี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อชาวบ้านคนหนึ่งออกไปทำงานตามปกติ นายเชิด ปิงเมือง เป็นผู้พบศพคนแรกขณะกำลังใส่ปุ๋ยในนาของญาติ เขาเล่าว่าเห็นศพนอนหงายอยู่กลางทุ่งนาและมีสภาพที่น่ากลัวมาก
หนอนชอนไชไปทั่วบริเวณใบหน้าและลำตัวจนแทบจำหน้าเดิมไม่ได้ สภาพศพนั้นทำให้เขาตกใจมากจนต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที เขาเชื่อว่าอาจมีคนนำศพมาทิ้งอำพรางไว้ในพื้นที่นาแห่งนี้
หลักฐานในที่เกิดเหตุและรอยสัก
ตำรวจจาก สภ.แม่กา และแพทย์นิติเวชได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบอย่างละเอียด ผู้ตายสวมเสื้อแขนสั้น กางเกงขาสั้น และรองเท้าผ้าใบ สิ่งของที่พบในตัวมีเพียงซองบุหรี่ ยาเส้น และไฟแช็ก
สิ่งที่ช่วยระบุตัวตนได้ดีที่สุดคือรอยสักบนร่างกายของผู้ตาย เขามีรอยสักรูปแมงมุมที่มือขวาอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีรอยสักคำว่า “พ่อ” ที่ไหล่ขวา และ “แม่” ที่ไหล่ซ้าย
จากการตรวจสอบเบื้องต้น แพทย์พบร่องรอยบาดแผลที่น่าสงสัย ศีรษะของผู้ตายมีรอยคล้ายถูกกระแทกด้วยของแข็งจำนวนสี่จุด คาดว่าชายคนนี้เสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าสามวัน
เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ได้สรุปสาเหตุการตายที่แน่ชัด แต่พวกเขาก็ไม่ได้ตัดประเด็นการถูกทำร้ายหรือฆาตกรรมทิ้งไป ข้อมูลนี้อ้างอิงจากรายงานข่าวของ ผู้จัดการออนไลน์ ที่ติดตามคดีนี้อย่างใกล้ชิด
ความเชื่อมโยงกับคนหายในหมู่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมากกับทางตำรวจ เขาตั้งข้อสังเกตว่าผู้ตายอาจจะเป็นนายหล้า ชายวัย 55 ปีในหมู่บ้าน นายหล้าเป็นคนในพื้นที่และเป็นที่รู้จักว่ามักจะดื่มสุราเป็นประจำ
ชาวบ้านสังเกตเห็นว่าเขาหายตัวออกจากบ้านไปประมาณสามวันแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่มีญาติพี่น้องคนไหนไปแจ้งความคนหายที่สถานีตำรวจเลย ตำรวจเชื่อว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ผู้ตายคือนายหล้า แต่ทุกอย่างยังต้องรอการยืนยันอย่างเป็นทางการ
เหตุการณ์นี้สร้างความตื่นตระหนกให้กับชาวบ้านในพื้นที่อย่างมาก ปกติแล้วหมู่บ้านแห่งนี้มีความสงบสุขและไม่ค่อยมีเหตุร้ายแรงเกิดขึ้น ชาวบ้านหลายคนรู้สึกตกใจและอยากรู้ความจริงโดยเร็ว
พวกเขาหวังว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้ หากนี่เป็นคดีฆาตกรรมจริงๆ ความปลอดภัยในชุมชนคือสิ่งที่ทุกคนกำลังให้ความสำคัญมากที่สุดในตอนนี้ ตอนนี้ทีมสืบสวนกำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมในที่เกิดเหตุทั้งหมด พวกเขาทำงานอย่างหนักและจำเป็นต้องรอผลการตรวจสอบศพอย่างเป็นทางการจากโรงพยาบาลพะเยา
ผลการตรวจสอบนี้จะช่วยยืนยันตัวตนที่แท้จริงของผู้เสียชีวิตได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้ยังช่วยไขปริศนาได้ว่านี่คือการฆาตกรรมอำพรางหรือเกิดจากอุบัติเหตุ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปเพื่อปิดคดีนี้ให้ได้
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