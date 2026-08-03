เชียงใหม่ - Chiang Mai
พระพุทธรูป “สามเหลี่ยมทองคำ” ในจังหวัดเชียงราย กำลังอยู่ระหว่างการบูรณะครั้งใหญ่
2026">เชียงราย – เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประกาศเตรียมบูรณะและปิดทอง “พระพุทธนวล้านตื้อ” ณ บริเวณสามเหลี่ยมทองคำ เพื่อให้ศูนย์รวมจิตใจแห่งนี้กลับมางดงามสมบูรณ์ การดำเนินงานนี้จะมีการกั้นพื้นที่ชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในระหว่างการซ่อมแซม ทางเทศบาลจะรีบแจ้งกำหนดการเปิดให้เข้าสักการะตามปกติทันทีเมื่อโครงการแล้วเสร็จ
หากใครมีแผนเดินทางไปเที่ยวเชียงแสนในช่วงนี้ อาจจะต้องเผื่อเวลาและเผื่อใจไว้สักนิด ทางเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน ได้ออกมาแจ้งข่าวสำคัญให้ประชาชน พ่อค้าแม่ค้า และนักท่องเที่ยวทุกคนได้ทราบ ตอนนี้มีโครงการบูรณะซ่อมแซมองค์พระพุทธรูปองค์ใหญ่ หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ “พระเชียงแสนสี่แผ่นดิน”
พระพุทธรูปองค์นี้ตั้งตระหง่านเป็นแลนด์มาร์กอยู่ที่บริเวณสามเหลี่ยมทองคำ หมู่ที่ 1 บ้านสบรวก ตำบลเวียง จุดประสงค์หลักของการบูรณะคือการซ่อมแซมและปิดทองใหม่ทั้งหมด การทำงานครั้งนี้จะช่วยให้องค์พระกลับมาสวยงามตระการตา และเป็นศูนย์รวมจิตใจของพวกเราทุกคนได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด
สรุปประเด็นสำคัญ
- เทศบาลตำบลเวียงเตรียมบูรณะและปิดทอง “พระพุทธนวล้านตื้อ” ณ สามเหลี่ยมทองคำ จังหวัดเชียงราย
- จำเป็นต้องกั้นพื้นที่บางส่วนเพื่อความปลอดภัย ซึ่งอาจทำให้นักท่องเที่ยวไม่ได้รับความสะดวกในการเข้าชม
- เมื่อการซ่อมแซมเสร็จสมบูรณ์ จะมีการประกาศเปิดให้ประชาชนเข้ากราบไหว้ได้ตามปกติทันที
ศูนย์รวมใจแห่งลุ่มน้ำโขง
พระพุทธนวล้านตื้อ หรือพระเชียงแสนสี่แผ่นดิน เป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักกว่า 69 ตัน องค์พระมีหน้าตักกว้างถึง 9.99 เมตร และมีความสูง 15.99 เมตร ประทับนั่งโดดเด่นอยู่บนเรือแก้วกุศลธรรมริมฝั่งแม่น้ำโขง
สำหรับพี่น้องชาวเชียงราย ไม่ว่าจะเดินทางมาจากในเมือง หรือจากพื้นที่ใกล้เคียงอย่างตำบลเจริญเมือง ต่างก็คุ้นเคยกับความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่แห่งนี้เป็นอย่างดี ผู้คนมักจะแวะเวียนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลกันอยู่เสมอ ด้วยระยะเวลาที่ผ่านไป สภาพอากาศและฝนตกชุกในพื้นที่อาจทำให้องค์พระมีรอยแตกร้าวหรือสีทองหมองลงไปบ้าง
การซ่อมแซมในครั้งนี้จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อรักษาสมบัติอันล้ำค่าทางจิตใจของชาวเชียงแสนให้อยู่คู่ชุมชนต่อไปยาวนาน ข้อมูลจากสื่อ ข่าวท้องถิ่น ระบุว่าองค์พระเคยผ่านการตรวจสอบและปรับปรุงมาแล้วในอดีตเพื่อให้โครงสร้างมีความแข็งแรงและปลอดภัย
แผนการทำงานและความปลอดภัย
ในระหว่างที่มีการบูรณะซ่อมแซม การเข้าไปกราบไหว้หรือใช้พื้นที่รอบๆ อาจจะไม่สะดวกเหมือนที่เคย ทางผู้รับเหมาและเทศบาลจำเป็นต้องจัดสรรและกั้นพื้นที่บางส่วนเอาไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของนักท่องเที่ยวและผู้ที่สัญจรไปมาในบริเวณนั้น
เทศบาลตำบลเวียงได้ฝากคำขออภัยมายังประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกคน สำหรับความไม่สะดวกที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ แต่ขอให้มั่นใจว่าทีมงานทุกคนกำลังเร่งมือทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้องค์พระพุทธรูปกลับมางดงามโดยเร็วที่สุด
เตรียมตัวต้อนรับการกลับมา
เมื่อโครงการบูรณะและปิดทององค์พระเสร็จสิ้นลงอย่างสมบูรณ์ ทางเทศบาลตำบลเวียงจะรีบออกประกาศแจ้งให้ทราบทันที เพื่อให้ทุกคนสามารถกลับมาสักการะบูชาและถ่ายรูปสวยๆ ได้ตามปกติเหมือนที่ผ่านมา
ทางหน่วยงานขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเสมอมา หากโครงการนี้แล้วเสร็จ พื้นที่สามเหลี่ยมทองคำจะกลับมามีชีวิตชีวา และมีพระพุทธรูปสีทองอร่ามที่พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนจากทั่วทุกมุมโลกอีกครั้งอย่างแน่นอน
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เชียงใหม่ - Chiang Mai
คลิปวิดีโอสุดช็อกจากเชียงใหม่เผยออกมาแล้ว! แก๊งอันธพาลทำร้ายพนักงานร้านขายกัญชาเนื่องจากข้อพิพาทเรื่องรักสามเส้าที่รุนแรง
เชียงใหม่ – เหตุการณ์สุดระทึกนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่กลางดึกวันที่ 31 กรกฎาคมที่ผ่านมา กลุ่มชายฉกรรจ์ซึ่งคาดว่าเป็นแก๊งบิ๊กไบค์ ได้บุกเข้าไปในร้านกัญชาชื่อ WEED ME พวกเขาตรงเข้าไปทำร้ายพนักงานชายในร้านอย่างอุกอาจ ท่ามกลางความตกใจของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์
กล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์นี้เอาไว้อย่างชัดเจน ผู้ก่อเหตุได้ใช้อำนาจข่มขู่และบังคับให้พนักงานชายคนดังกล่าวคุกเข่าลงกับพื้น จากนั้นเขาถูกสั่งให้คลานเข้ามากราบเท้าเพื่อขอขมาในสิ่งที่เกิดขึ้น
ประเด็นสำคัญ
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- กลุ่มแก๊งบิ๊กไบค์บุกทำร้ายพนักงานชายร้านกัญชาชื่อดังกลางเมืองเชียงใหม่อย่างรุนแรง
- ผู้ก่อเหตุอ้างปมแค้นเรื่องชู้สาว พร้อมสั่งลูกน้องถ่ายคลิปและขโมยกล้องวงจรปิดเพื่อทำลายหลักฐาน
- เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ช้างเผือก กำลังเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางเพื่อล่าตัวผู้กระทำผิด
นาทีระทึก! เตะเสยคางและกระทืบซ้ำเหยื่ออย่างโหดเหี้ยม
หลังจากที่ผู้เสียหายยอมทำตามคำสั่งโดยการคลานเข้ามากราบเท้า ชายผู้ก่อเหตุกลับไม่หยุดความรุนแรง เขาใช้เท้าเตะเสยเข้าที่ปลายคางของพนักงานชายอย่างแรงจนเกิดเสียงดังสนั่น ร่างของผู้เสียหายกระเด็นล้มลงไปนอนนิ่งอยู่บนพื้นทันทีโดยไม่อาจขัดขืนได้
แม้ว่าพนักงานชายจะพยายามยกมือขึ้นไหว้และกล่าวคำขอโทษซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่กลุ่มผู้ก่อเหตุก็ยังไม่มีท่าทีจะเห็นใจ พวกเขาบุกเข้าไปกระทืบซ้ำและลากร่างของผู้เสียหายไปทำร้ายต่ออีกหลายครั้ง การกระทำอันโหดร้ายนี้ส่งผลให้เหยื่อได้รับบาดเจ็บสาหัสบริเวณศีรษะและใบหน้า
นอกจากความรุนแรงทางร่างกายแล้ว กลุ่มผู้ก่อเหตุยังแสดงพฤติกรรมที่น่าตกใจยิ่งกว่า พวกเขาสั่งให้ลูกน้องหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายคลิปวิดีโอและภาพนิ่งเอาไว้ การกระทำนี้เชื่อว่าทำไปเพื่อแสดงความสะใจ ซึ่งถือเป็นการคุกคามสิทธิส่วนบุคคลอย่างร้ายแรง
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เปิดปมแค้นเรื่องชู้สาวและการบ่อนทำลายหลักฐานสำคัญ
จากข้อมูลการสืบสวนเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่าสาเหตุหลักของการทำร้ายร่างกายครั้งนี้ มาจากปัญหาความขัดแย้งส่วนตัว ชายผู้ก่อเหตุกล่าวหาอย่างหนักแน่นว่าพนักงานชายคนนี้แอบมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับแฟนสาวของตน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้ยังคงเป็นเพียงคำกล่าวอ้างจากฝ่ายผู้ก่อเหตุเพียงฝ่ายเดียว
สังคมและเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงต้องรอการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างละเอียดต่อไป เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง หลังจากการทำร้ายร่างกายเสร็จสิ้นลง กลุ่มแก๊งบิ๊กไบค์ไม่ได้ขับรถหลบหนีไปทันที พวกเขาได้วางแผนมาเป็นอย่างดีด้วยการค้นหาเมมโมรีการ์ดในร้าน
กลุ่มผู้ก่อเหตุได้ถอดเมมโมรีการ์ดจากกล้องวงจรปิดภายในร้านกัญชาติดตัวไปด้วย การขโมยอุปกรณ์บันทึกภาพนี้ทำไปเพื่อหวังทำลายหลักฐานสำคัญทางคดี ก่อนที่พวกเขาทั้งหมดจะพากันขับรถหลบหนีไปอย่างลอยนวล
การดำเนินคดีทางกฎหมายและการทวงคืนความยุติธรรม
ล่าสุดผู้เสียหายที่ได้รับบาดเจ็บได้รวบรวมความกล้าเดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์ เขาได้เข้าพบพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรช้างเผือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อขอให้กระบวนการทางกฎหมายช่วยจัดการกับกลุ่มผู้ก่อเหตุเหล่านี้
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจ และกำลังเร่งตรวจสอบภาพวงจรปิดจากมุมอื่นๆ ตามเส้นทางหลบหนี ตำรวจมั่นใจว่าด้วยหลักฐานที่มีอยู่ จะสามารถระบุตัวตนและติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายได้อย่างแน่นอน
เหตุการณ์นี้สร้างความตื่นตระหนกให้กับชาวเชียงใหม่เป็นอย่างมาก ประชาชนต่างหวังว่าผู้กระทำผิดจะถูกนำตัวมาลงโทษโดยเร็ว หากคุณต้องการติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าไปอ่านข่าวต้นฉบับได้โดยตรงที่เว็บไซต์ MGR Online
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เชียงใหม่ - Chiang Mai
สลดเชียงใหม่! กระบะเมาแล้วขับชนเด็กชายวัย 11 ขวบเสียชีวิต ก่อนหนีซุกหอพัก
เชียงใหม่ – เกิดเหตุการณ์น่าเศร้าขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อคืนวันที่ 23 กรกฎาคม เวลาประมาณ 19.30 น. ที่ผ่านมา ร.ต.อ. เฉลิมพล วงษ์ขณาแก้ว รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ ได้รับแจ้งอุบัติเหตุชนแล้วหนี เหตุเกิดบนถนนบริเวณหน้าหมู่บ้านเพชรมณี ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ หลังเกิดเหตุคนขับรถได้เร่งเครื่องหลบหนีไปทันทีโดยไม่จอดรถลงมาให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเลยแม้แต่น้อย
ทันทีที่ทราบเรื่อง พ.ต.อ. ปรัชญา ทิศลา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ ได้สั่งการด่วนให้ทีมสืบสวนลงพื้นที่ล่าตัวคนผิดมาลงโทษให้เร็วที่สุด เบื้องต้นพบว่าผู้เคราะห์ร้ายคือเด็กชายวัยเพียง 11 ขวบ ซึ่งถูกรถกระบะสีเทาพุ่งชนจนบาดเจ็บสาหัส พลเมืองดีในเหตุการณ์ได้เร่งนำตัวน้องส่งไปยัง โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ แต่สุดท้ายทางโรงพยาบาลแจ้งข่าวเศร้าว่าน้องได้เสียชีวิตลงอย่างสงบในเวลาประมาณ 22.00 น.
ประเด็นสำคัญ
- อุบัติเหตุชนแล้วหนี: รถกระบะพุ่งชนเด็กชายวัย 11 ขวบอย่างแรง จนผู้บาดเจ็บเสียชีวิตในเวลาต่อมา
- การแกะรอยที่รวดเร็ว: ตำรวจตามรอยจากกล้องวงจรปิด จนพบรถกระบะต้องสงสัยและรวบตัวผู้ก่อเหตุได้ทันควัน
- เมาแล้วขับคือต้นเหตุ: คนขับสารภาพว่าดื่มสุรา โดยมีระดับแอลกอฮอล์สูงถึง 176 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งเกินกว่ากฎหมายกำหนดไปมาก
หลังจากส่งร่างของเด็กชายไปชันสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัด เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่ปล่อยให้เวลาผ่านไปอย่างไร้ประโยชน์ ทีมสืบสวน สภ.เมืองเชียงใหม่ ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่สายตรวจตำบลป่าแดด ลงพื้นที่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่างๆ การค้นหาเป็นไปอย่างต่อเนื่องเพื่อตามรอยรถคันก่อเหตุที่พยายามขับหลบหนี
ในที่สุดความพยายามของตำรวจก็เป็นผล เมื่อเจ้าหน้าที่พบรถกระบะยี่ห้อโตโยต้า รุ่นรีโว่ สีเทา คันหนึ่งจอดซ่อนตัวอยู่ที่หอพักแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลป่าแดด รถคันนี้มีลักษณะตรงกับที่พยานให้การไว้ทุกประการ เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการอายัดรถและปิดล้อมพื้นที่ไว้เพื่อตรวจสอบหาหลักฐานเพิ่มเติมทันที
จากการตรวจสอบสภาพรถอย่างละเอียด เจ้าหน้าที่พบร่องรอยความเสียหายที่ด้านหน้าฝั่งซ้ายอย่างชัดเจน ฝากระโปรงรถมีรอยบุบ กันชนหน้ามีรอยแตก และโลโก้หน้ารถหลุดหายไป ร่องรอยทั้งหมดนี้ตรงกับชิ้นส่วนหลักฐานที่ตำรวจเก็บได้จากจุดเกิดเหตุอย่างแม่นยำ ซึ่งมัดตัวว่านี่คือรถคันที่ก่อเหตุแน่นอน
จำนนต่อหลักฐานและผลตรวจแอลกอฮอล์
เวลาต่อมา ชายที่ระบุชื่อว่า “นายจอ” ซึ่งมีศักดิ์เป็นลุง ได้เดินทางมาแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่ว่าเป็นเจ้าของรถกระบะคันดังกล่าว ตอนแรกเขายังมีท่าทีบ่ายเบี่ยงและตกใจ แต่เมื่อเจ้าหน้าที่เปิดภาพวิดีโอจากกล้องวงจรปิดให้ดู เขาก็ต้องจำนนต่อหลักฐาน นายจอยอมรับสารภาพในที่สุดว่าตนเองคือคนขับรถในภาพ และเป็นคนชนเด็กชายก่อนจะขับหนีไปโดยไม่ได้ลงมาช่วย
สิ่งที่น่าตกใจและสะเทือนใจชาวบ้านที่ติดตาม ข่าวสารท้องถิ่นภาคเหนือ คือ เมื่อตำรวจทำการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายของนายจอ พบว่าตัวเลขพุ่งสูงถึง 176 มิลลิกรัมต่อลิตร ตัวเลขนี้สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไว้มาก แสดงให้เห็นถึงการขาดสติจากการเมาแล้วขับอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดความสูญเสียในครั้งนี้
การดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด
จากพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุและคำสารภาพของผู้ต้องหา เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อหาหนัก 2 กระทงใหญ่กับนายจอเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ข้อหาแรกคือ ขับขี่รถในขณะเมาสุราหรือของมึนเมาอย่างอื่นด้วยความประมาท จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ซึ่งเป็นข้อหาที่มีบทลงโทษรุนแรงและยอมความไม่ได้
ข้อหาที่สองคือ ขับรถประมาทจนทำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย แล้วไม่หยุดรถให้ความช่วยเหลือ ไม่แสดงตัว และไม่แจ้งเหตุต่อเจ้าพนักงาน หรือที่เรียกกันง่ายๆ ว่าคดีชนแล้วหนี ขณะนี้ตัวผู้ต้องหา รถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุ และหลักฐานทั้งหมด ถูกส่งมอบให้พนักงานสอบสวน สภ.เมืองเชียงใหม่ แล้ว เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปอย่างเด็ดขาดที่สุด
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เกิดการปะทะอย่างรุนแรงบริเวณชายแดนเชียงใหม่!! ทหารยึดยาบ้าได้ 150,000 เม็ด และฝิ่นดิบ
เชียงใหม่ - Chiang Mai
เกิดการปะทะอย่างรุนแรงบริเวณชายแดนเชียงใหม่!! ทหารยึดยาบ้าได้ 150,000 เม็ด และฝิ่นดิบ
เชียงใหม่ – กองกำลังผาเมืองเปิดฉากปะทะเดือดกับกลุ่มขนยาเสพติด">ลักลอบขนยาเสพติดในพื้นที่ป่าของจังหวัดเชียงใหม่ เหตุการณ์ระทึกขวัญนี้เกิดขึ้นที่อำเภอแม่อายใกล้กับแนวชายแดน เจ้าหน้าที่ทหารต้องจัดกำลังลาดตระเวนอย่างหนักหลายวันเพื่อป้องกันการทำผิดกฎหมายในพื้นที่ของเรา
เมื่อเวลาเช้ามืดของวันที่ 19 กรกฎาคม 2569 ทหารสังเกตพบกลุ่มคนต้องสงสัยประมาณ 3 ถึง 5 คนเดินลัดเลาะมาตามป่า เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวและตะโกนขอตรวจค้นเพื่อความปลอดภัย แต่กลุ่มคนร้ายกลับใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดเปิดฉากยิงใส่ทหารก่อนทันที ทำให้เกิดการยิงปะทะกันนานประมาณ 5 นาที
ประเด็นสำคัญ
- ทหารกองกำลังผาเมืองยิงปะทะกับขบวนการค้ายาเสพติดที่อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
- เจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภัยและยึดยาบ้าได้ 150,000 เม็ด พร้อมฝิ่นดิบ 17.6 กิโลกรัม
- สถิติการทำงานปีนี้พบว่ามีการปะทะถึง 62 ครั้ง และยึดยาบ้าได้กว่า 263 ล้านเม็ด
หลังจากการเสียงปืนสงบลง เจ้าหน้าที่ทหารทุกนายปลอดภัยดีและไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด ทางหน่วยได้เรียกกำลังเสริมจำนวน 3 ชุดปฏิบัติการเข้ามาช่วยควบคุมพื้นที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็ว การกระทำเช่นนี้มีขึ้นเพื่อความปลอดภัยสูงสุดในการเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดเมื่อฟ้าสว่าง
เมื่อถึงเวลา 07.00 น. เจ้าหน้าที่ทหารเข้าเคลียร์พื้นที่และพบกระสอบปุ๋ยที่ถูกดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลังตกอยู่จำนวน 2 ใบ ภายในกระสอบพบยาบ้าซุกซ่อนอยู่มากถึง 150,000 เม็ด นอกจากนี้ยังพบฝิ่นดิบอีกจำนวน 11 ก้อน น้ำหนักรวม 17.6 กิโลกรัม พร้อมด้วยปืนแก๊ปและมีดของคนร้ายที่ทิ้งไว้ ติดตามข่าวอาชญากรรมท้องถิ่นเพิ่มเติมได้ที่นี่
การแถลงข่าวและการดำเนินคดีตามกฎหมาย
ในช่วงสายของวันเดียวกัน ทางผู้บังคับบัญชาระดับสูงได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบของกลางทั้งหมดด้วยตนเอง พันเอก สมเจตน์ ผลประเสริฐ ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนตั้งโต๊ะแถลงข่าวผลการปฏิบัติงานที่ยอดเยี่ยมในครั้งนี้ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ส่งมอบของกลางทั้งหมดให้สถานีตำรวจภูธรแม่อายเพื่อดำเนินคดีต่อไปตามขั้นตอน
การจับกุมครั้งนี้ตอกย้ำให้เห็นถึงปัญหาการลักลอบขนยาเสพติดที่รุนแรงตามแนวชายแดนภาคเหนือของเรา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 ถึงปัจจุบัน เจ้าหน้าที่สามารถสกัดกั้นยาเสพติดได้มากกว่า 434 ครั้งแล้ว ซึ่งถือเป็นตัวเลขการจับกุมที่สูงมากและน่าตกใจ
สถิติการจับกุมที่น่าสนใจในปีนี้
ในช่วงเวลาเกือบหนึ่งปีที่ผ่านมา ทหารสามารถยึดยาบ้าได้จำนวนมหาศาลถึง 263 ล้านเม็ด นอกจากนี้ยังยึดยาไอซ์ได้เกือบ 6,000 กิโลกรัม และเฮโรอีนอีก 20 กิโลกรัม การปะทะกับกลุ่มคนร้ายติดอาวุธเกิดขึ้นบ่อยครั้งถึง 62 ครั้ง
จากการปะทะที่ผ่านมา ส่งผลให้กลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดเสียชีวิตไปแล้ว 46 ราย เจ้าหน้าที่รัฐยังคงต้องทำงานหนักต่อไปเพื่อปกป้องชุมชนของเรา ทุกคนทำงานด้วยความเสียสละเพื่อลดปัญหายาเสพติดในประเทศอย่างจริงจัง
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