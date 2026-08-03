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เชียงใหม่ - Chiang Mai

พระพุทธรูป “สามเหลี่ยมทองคำ” ในจังหวัดเชียงราย กำลังอยู่ระหว่างการบูรณะครั้งใหญ่

Naree Srisuk

Published

13 hours ago

on

พระพุทธรูป "สามเหลี่ยมทองคำ" ในจังหวัดเชียงราย กำลังอยู่ระหว่างการบูรณะครั้งใหญ่

2026">เชียงราย – เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประกาศเตรียมบูรณะและปิดทอง “พระพุทธนวล้านตื้อ” ณ บริเวณสามเหลี่ยมทองคำ เพื่อให้ศูนย์รวมจิตใจแห่งนี้กลับมางดงามสมบูรณ์ การดำเนินงานนี้จะมีการกั้นพื้นที่ชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในระหว่างการซ่อมแซม ทางเทศบาลจะรีบแจ้งกำหนดการเปิดให้เข้าสักการะตามปกติทันทีเมื่อโครงการแล้วเสร็จ

หากใครมีแผนเดินทางไปเที่ยวเชียงแสนในช่วงนี้ อาจจะต้องเผื่อเวลาและเผื่อใจไว้สักนิด ทางเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน ได้ออกมาแจ้งข่าวสำคัญให้ประชาชน พ่อค้าแม่ค้า และนักท่องเที่ยวทุกคนได้ทราบ ตอนนี้มีโครงการบูรณะซ่อมแซมองค์พระพุทธรูปองค์ใหญ่ หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ “พระเชียงแสนสี่แผ่นดิน”

พระพุทธรูปองค์นี้ตั้งตระหง่านเป็นแลนด์มาร์กอยู่ที่บริเวณสามเหลี่ยมทองคำ หมู่ที่ 1 บ้านสบรวก ตำบลเวียง จุดประสงค์หลักของการบูรณะคือการซ่อมแซมและปิดทองใหม่ทั้งหมด การทำงานครั้งนี้จะช่วยให้องค์พระกลับมาสวยงามตระการตา และเป็นศูนย์รวมจิตใจของพวกเราทุกคนได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด

สรุปประเด็นสำคัญ  

  • เทศบาลตำบลเวียงเตรียมบูรณะและปิดทอง “พระพุทธนวล้านตื้อ” ณ สามเหลี่ยมทองคำ จังหวัดเชียงราย
  • จำเป็นต้องกั้นพื้นที่บางส่วนเพื่อความปลอดภัย ซึ่งอาจทำให้นักท่องเที่ยวไม่ได้รับความสะดวกในการเข้าชม
  • เมื่อการซ่อมแซมเสร็จสมบูรณ์ จะมีการประกาศเปิดให้ประชาชนเข้ากราบไหว้ได้ตามปกติทันที

พระพุทธรูป "สามเหลี่ยมทองคำ" ในจังหวัดเชียงราย กำลังอยู่ระหว่างการบูรณะครั้งใหญ่

ศูนย์รวมใจแห่งลุ่มน้ำโขง

พระพุทธนวล้านตื้อ หรือพระเชียงแสนสี่แผ่นดิน เป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักกว่า 69 ตัน องค์พระมีหน้าตักกว้างถึง 9.99 เมตร และมีความสูง 15.99 เมตร ประทับนั่งโดดเด่นอยู่บนเรือแก้วกุศลธรรมริมฝั่งแม่น้ำโขง

สำหรับพี่น้องชาวเชียงราย ไม่ว่าจะเดินทางมาจากในเมือง หรือจากพื้นที่ใกล้เคียงอย่างตำบลเจริญเมือง ต่างก็คุ้นเคยกับความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่แห่งนี้เป็นอย่างดี ผู้คนมักจะแวะเวียนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลกันอยู่เสมอ ด้วยระยะเวลาที่ผ่านไป สภาพอากาศและฝนตกชุกในพื้นที่อาจทำให้องค์พระมีรอยแตกร้าวหรือสีทองหมองลงไปบ้าง

การซ่อมแซมในครั้งนี้จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อรักษาสมบัติอันล้ำค่าทางจิตใจของชาวเชียงแสนให้อยู่คู่ชุมชนต่อไปยาวนาน ข้อมูลจากสื่อ ข่าวท้องถิ่น ระบุว่าองค์พระเคยผ่านการตรวจสอบและปรับปรุงมาแล้วในอดีตเพื่อให้โครงสร้างมีความแข็งแรงและปลอดภัย

พระพุทธรูป "สามเหลี่ยมทองคำ" ในจังหวัดเชียงราย กำลังอยู่ระหว่างการบูรณะครั้งใหญ่

แผนการทำงานและความปลอดภัย

ในระหว่างที่มีการบูรณะซ่อมแซม การเข้าไปกราบไหว้หรือใช้พื้นที่รอบๆ อาจจะไม่สะดวกเหมือนที่เคย ทางผู้รับเหมาและเทศบาลจำเป็นต้องจัดสรรและกั้นพื้นที่บางส่วนเอาไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของนักท่องเที่ยวและผู้ที่สัญจรไปมาในบริเวณนั้น

เทศบาลตำบลเวียงได้ฝากคำขออภัยมายังประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกคน สำหรับความไม่สะดวกที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ แต่ขอให้มั่นใจว่าทีมงานทุกคนกำลังเร่งมือทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้องค์พระพุทธรูปกลับมางดงามโดยเร็วที่สุด

พระพุทธรูป "สามเหลี่ยมทองคำ" ในจังหวัดเชียงราย กำลังอยู่ระหว่างการบูรณะครั้งใหญ่

เตรียมตัวต้อนรับการกลับมา

เมื่อโครงการบูรณะและปิดทององค์พระเสร็จสิ้นลงอย่างสมบูรณ์ ทางเทศบาลตำบลเวียงจะรีบออกประกาศแจ้งให้ทราบทันที เพื่อให้ทุกคนสามารถกลับมาสักการะบูชาและถ่ายรูปสวยๆ ได้ตามปกติเหมือนที่ผ่านมา

ทางหน่วยงานขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเสมอมา หากโครงการนี้แล้วเสร็จ พื้นที่สามเหลี่ยมทองคำจะกลับมามีชีวิตชีวา และมีพระพุทธรูปสีทองอร่ามที่พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนจากทั่วทุกมุมโลกอีกครั้งอย่างแน่นอน

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เชียงใหม่ - Chiang Mai

คลิปวิดีโอสุดช็อกจากเชียงใหม่เผยออกมาแล้ว! แก๊งอันธพาลทำร้ายพนักงานร้านขายกัญชาเนื่องจากข้อพิพาทเรื่องรักสามเส้าที่รุนแรง

Thanawat Chaiyaporn

Published

1 day ago

on

August 2, 2026

By

คลิปวิดีโอสุดช็อกจากเชียงใหม่เผยออกมาแล้ว! แก๊งอันธพาลทำร้ายพนักงานร้านขายกัญชาเนื่องจากข้อพิพาทเรื่องรักสามเส้าที่รุนแรง

เชียงใหม่ – เหตุการณ์สุดระทึกนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่กลางดึกวันที่ 31 กรกฎาคมที่ผ่านมา กลุ่มชายฉกรรจ์ซึ่งคาดว่าเป็นแก๊งบิ๊กไบค์ ได้บุกเข้าไปในร้านกัญชาชื่อ WEED ME พวกเขาตรงเข้าไปทำร้ายพนักงานชายในร้านอย่างอุกอาจ ท่ามกลางความตกใจของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์

กล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์นี้เอาไว้อย่างชัดเจน ผู้ก่อเหตุได้ใช้อำนาจข่มขู่และบังคับให้พนักงานชายคนดังกล่าวคุกเข่าลงกับพื้น จากนั้นเขาถูกสั่งให้คลานเข้ามากราบเท้าเพื่อขอขมาในสิ่งที่เกิดขึ้น

ประเด็นสำคัญ

    • กลุ่มแก๊งบิ๊กไบค์บุกทำร้ายพนักงานชายร้านกัญชาชื่อดังกลางเมืองเชียงใหม่อย่างรุนแรง
    • ผู้ก่อเหตุอ้างปมแค้นเรื่องชู้สาว พร้อมสั่งลูกน้องถ่ายคลิปและขโมยกล้องวงจรปิดเพื่อทำลายหลักฐาน
    • เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ช้างเผือก กำลังเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางเพื่อล่าตัวผู้กระทำผิด

นาทีระทึก! เตะเสยคางและกระทืบซ้ำเหยื่ออย่างโหดเหี้ยม

หลังจากที่ผู้เสียหายยอมทำตามคำสั่งโดยการคลานเข้ามากราบเท้า ชายผู้ก่อเหตุกลับไม่หยุดความรุนแรง เขาใช้เท้าเตะเสยเข้าที่ปลายคางของพนักงานชายอย่างแรงจนเกิดเสียงดังสนั่น ร่างของผู้เสียหายกระเด็นล้มลงไปนอนนิ่งอยู่บนพื้นทันทีโดยไม่อาจขัดขืนได้

แม้ว่าพนักงานชายจะพยายามยกมือขึ้นไหว้และกล่าวคำขอโทษซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่กลุ่มผู้ก่อเหตุก็ยังไม่มีท่าทีจะเห็นใจ พวกเขาบุกเข้าไปกระทืบซ้ำและลากร่างของผู้เสียหายไปทำร้ายต่ออีกหลายครั้ง การกระทำอันโหดร้ายนี้ส่งผลให้เหยื่อได้รับบาดเจ็บสาหัสบริเวณศีรษะและใบหน้า

นอกจากความรุนแรงทางร่างกายแล้ว กลุ่มผู้ก่อเหตุยังแสดงพฤติกรรมที่น่าตกใจยิ่งกว่า พวกเขาสั่งให้ลูกน้องหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายคลิปวิดีโอและภาพนิ่งเอาไว้ การกระทำนี้เชื่อว่าทำไปเพื่อแสดงความสะใจ ซึ่งถือเป็นการคุกคามสิทธิส่วนบุคคลอย่างร้ายแรง

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เปิดปมแค้นเรื่องชู้สาวและการบ่อนทำลายหลักฐานสำคัญ

จากข้อมูลการสืบสวนเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่าสาเหตุหลักของการทำร้ายร่างกายครั้งนี้ มาจากปัญหาความขัดแย้งส่วนตัว ชายผู้ก่อเหตุกล่าวหาอย่างหนักแน่นว่าพนักงานชายคนนี้แอบมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับแฟนสาวของตน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้ยังคงเป็นเพียงคำกล่าวอ้างจากฝ่ายผู้ก่อเหตุเพียงฝ่ายเดียว

สังคมและเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงต้องรอการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างละเอียดต่อไป เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง หลังจากการทำร้ายร่างกายเสร็จสิ้นลง กลุ่มแก๊งบิ๊กไบค์ไม่ได้ขับรถหลบหนีไปทันที พวกเขาได้วางแผนมาเป็นอย่างดีด้วยการค้นหาเมมโมรีการ์ดในร้าน

กลุ่มผู้ก่อเหตุได้ถอดเมมโมรีการ์ดจากกล้องวงจรปิดภายในร้านกัญชาติดตัวไปด้วย การขโมยอุปกรณ์บันทึกภาพนี้ทำไปเพื่อหวังทำลายหลักฐานสำคัญทางคดี ก่อนที่พวกเขาทั้งหมดจะพากันขับรถหลบหนีไปอย่างลอยนวล

คลิปวิดีโอสุดช็อกจากเชียงใหม่เผยออกมาแล้ว! แก๊งอันธพาลทำร้ายพนักงานร้านขายกัญชาเนื่องจากข้อพิพาทเรื่องรักสามเส้าที่รุนแรง

การดำเนินคดีทางกฎหมายและการทวงคืนความยุติธรรม

ล่าสุดผู้เสียหายที่ได้รับบาดเจ็บได้รวบรวมความกล้าเดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์ เขาได้เข้าพบพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรช้างเผือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อขอให้กระบวนการทางกฎหมายช่วยจัดการกับกลุ่มผู้ก่อเหตุเหล่านี้

ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจ และกำลังเร่งตรวจสอบภาพวงจรปิดจากมุมอื่นๆ ตามเส้นทางหลบหนี ตำรวจมั่นใจว่าด้วยหลักฐานที่มีอยู่ จะสามารถระบุตัวตนและติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายได้อย่างแน่นอน

เหตุการณ์นี้สร้างความตื่นตระหนกให้กับชาวเชียงใหม่เป็นอย่างมาก ประชาชนต่างหวังว่าผู้กระทำผิดจะถูกนำตัวมาลงโทษโดยเร็ว หากคุณต้องการติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าไปอ่านข่าวต้นฉบับได้โดยตรงที่เว็บไซต์ MGR Online

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เชียงใหม่ - Chiang Mai

สลดเชียงใหม่! กระบะเมาแล้วขับชนเด็กชายวัย 11 ขวบเสียชีวิต ก่อนหนีซุกหอพัก

Thanawat Chaiyaporn

Published

1 week ago

on

July 24, 2026

By

สลดเชียงใหม่! กระบะเมาแล้วขับชนเด็กชายวัย 11 ขวบเสียชีวิต ก่อนหนีซุกหอพัก

เชียงใหม่ – เกิดเหตุการณ์น่าเศร้าขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อคืนวันที่ 23 กรกฎาคม เวลาประมาณ 19.30 น. ที่ผ่านมา ร.ต.อ. เฉลิมพล วงษ์ขณาแก้ว รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ ได้รับแจ้งอุบัติเหตุชนแล้วหนี เหตุเกิดบนถนนบริเวณหน้าหมู่บ้านเพชรมณี ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ หลังเกิดเหตุคนขับรถได้เร่งเครื่องหลบหนีไปทันทีโดยไม่จอดรถลงมาให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเลยแม้แต่น้อย

ทันทีที่ทราบเรื่อง พ.ต.อ. ปรัชญา ทิศลา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ ได้สั่งการด่วนให้ทีมสืบสวนลงพื้นที่ล่าตัวคนผิดมาลงโทษให้เร็วที่สุด เบื้องต้นพบว่าผู้เคราะห์ร้ายคือเด็กชายวัยเพียง 11 ขวบ ซึ่งถูกรถกระบะสีเทาพุ่งชนจนบาดเจ็บสาหัส พลเมืองดีในเหตุการณ์ได้เร่งนำตัวน้องส่งไปยัง โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ แต่สุดท้ายทางโรงพยาบาลแจ้งข่าวเศร้าว่าน้องได้เสียชีวิตลงอย่างสงบในเวลาประมาณ 22.00 น.

ประเด็นสำคัญ

  • อุบัติเหตุชนแล้วหนี: รถกระบะพุ่งชนเด็กชายวัย 11 ขวบอย่างแรง จนผู้บาดเจ็บเสียชีวิตในเวลาต่อมา
  • การแกะรอยที่รวดเร็ว: ตำรวจตามรอยจากกล้องวงจรปิด จนพบรถกระบะต้องสงสัยและรวบตัวผู้ก่อเหตุได้ทันควัน
  • เมาแล้วขับคือต้นเหตุ: คนขับสารภาพว่าดื่มสุรา โดยมีระดับแอลกอฮอล์สูงถึง 176 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งเกินกว่ากฎหมายกำหนดไปมาก

หลังจากส่งร่างของเด็กชายไปชันสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัด เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่ปล่อยให้เวลาผ่านไปอย่างไร้ประโยชน์ ทีมสืบสวน สภ.เมืองเชียงใหม่ ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่สายตรวจตำบลป่าแดด ลงพื้นที่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่างๆ การค้นหาเป็นไปอย่างต่อเนื่องเพื่อตามรอยรถคันก่อเหตุที่พยายามขับหลบหนี

ในที่สุดความพยายามของตำรวจก็เป็นผล เมื่อเจ้าหน้าที่พบรถกระบะยี่ห้อโตโยต้า รุ่นรีโว่ สีเทา คันหนึ่งจอดซ่อนตัวอยู่ที่หอพักแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลป่าแดด รถคันนี้มีลักษณะตรงกับที่พยานให้การไว้ทุกประการ เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการอายัดรถและปิดล้อมพื้นที่ไว้เพื่อตรวจสอบหาหลักฐานเพิ่มเติมทันที

จากการตรวจสอบสภาพรถอย่างละเอียด เจ้าหน้าที่พบร่องรอยความเสียหายที่ด้านหน้าฝั่งซ้ายอย่างชัดเจน ฝากระโปรงรถมีรอยบุบ กันชนหน้ามีรอยแตก และโลโก้หน้ารถหลุดหายไป ร่องรอยทั้งหมดนี้ตรงกับชิ้นส่วนหลักฐานที่ตำรวจเก็บได้จากจุดเกิดเหตุอย่างแม่นยำ ซึ่งมัดตัวว่านี่คือรถคันที่ก่อเหตุแน่นอน

สลดเชียงใหม่! กระบะเมาแล้วขับชนเด็กชายวัย 11 ขวบเสียชีวิต ก่อนหนีซุกหอพัก

จำนนต่อหลักฐานและผลตรวจแอลกอฮอล์

เวลาต่อมา ชายที่ระบุชื่อว่า “นายจอ” ซึ่งมีศักดิ์เป็นลุง ได้เดินทางมาแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่ว่าเป็นเจ้าของรถกระบะคันดังกล่าว ตอนแรกเขายังมีท่าทีบ่ายเบี่ยงและตกใจ แต่เมื่อเจ้าหน้าที่เปิดภาพวิดีโอจากกล้องวงจรปิดให้ดู เขาก็ต้องจำนนต่อหลักฐาน นายจอยอมรับสารภาพในที่สุดว่าตนเองคือคนขับรถในภาพ และเป็นคนชนเด็กชายก่อนจะขับหนีไปโดยไม่ได้ลงมาช่วย

สิ่งที่น่าตกใจและสะเทือนใจชาวบ้านที่ติดตาม ข่าวสารท้องถิ่นภาคเหนือ คือ เมื่อตำรวจทำการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายของนายจอ พบว่าตัวเลขพุ่งสูงถึง 176 มิลลิกรัมต่อลิตร ตัวเลขนี้สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไว้มาก แสดงให้เห็นถึงการขาดสติจากการเมาแล้วขับอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดความสูญเสียในครั้งนี้

สลดเชียงใหม่! กระบะเมาแล้วขับชนเด็กชายวัย 11 ขวบเสียชีวิต ก่อนหนีซุกหอพัก

การดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด

จากพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุและคำสารภาพของผู้ต้องหา เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อหาหนัก 2 กระทงใหญ่กับนายจอเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ข้อหาแรกคือ ขับขี่รถในขณะเมาสุราหรือของมึนเมาอย่างอื่นด้วยความประมาท จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ซึ่งเป็นข้อหาที่มีบทลงโทษรุนแรงและยอมความไม่ได้

ข้อหาที่สองคือ ขับรถประมาทจนทำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย แล้วไม่หยุดรถให้ความช่วยเหลือ ไม่แสดงตัว และไม่แจ้งเหตุต่อเจ้าพนักงาน หรือที่เรียกกันง่ายๆ ว่าคดีชนแล้วหนี ขณะนี้ตัวผู้ต้องหา รถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุ และหลักฐานทั้งหมด ถูกส่งมอบให้พนักงานสอบสวน สภ.เมืองเชียงใหม่ แล้ว เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปอย่างเด็ดขาดที่สุด

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เชียงใหม่ - Chiang Mai

เกิดการปะทะอย่างรุนแรงบริเวณชายแดนเชียงใหม่!! ทหารยึดยาบ้าได้ 150,000 เม็ด และฝิ่นดิบ

Thanawat Chaiyaporn

Published

2 weeks ago

on

July 20, 2026

By

เกิดการปะทะอย่างรุนแรงบริเวณชายแดนเชียงใหม่!! ทหารยึดยาบ้าได้ 150,000 เม็ด และฝิ่นดิบ

เชียงใหม่ – กองกำลังผาเมืองเปิดฉากปะทะเดือดกับกลุ่มขนยาเสพติด">ลักลอบขนยาเสพติดในพื้นที่ป่าของจังหวัดเชียงใหม่ เหตุการณ์ระทึกขวัญนี้เกิดขึ้นที่อำเภอแม่อายใกล้กับแนวชายแดน เจ้าหน้าที่ทหารต้องจัดกำลังลาดตระเวนอย่างหนักหลายวันเพื่อป้องกันการทำผิดกฎหมายในพื้นที่ของเรา

เมื่อเวลาเช้ามืดของวันที่ 19 กรกฎาคม 2569 ทหารสังเกตพบกลุ่มคนต้องสงสัยประมาณ 3 ถึง 5 คนเดินลัดเลาะมาตามป่า เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวและตะโกนขอตรวจค้นเพื่อความปลอดภัย แต่กลุ่มคนร้ายกลับใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดเปิดฉากยิงใส่ทหารก่อนทันที ทำให้เกิดการยิงปะทะกันนานประมาณ 5 นาที

ประเด็นสำคัญ

  • ทหารกองกำลังผาเมืองยิงปะทะกับขบวนการค้ายาเสพติดที่อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
  • เจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภัยและยึดยาบ้าได้ 150,000 เม็ด พร้อมฝิ่นดิบ 17.6 กิโลกรัม
  • สถิติการทำงานปีนี้พบว่ามีการปะทะถึง 62 ครั้ง และยึดยาบ้าได้กว่า 263 ล้านเม็ด

หลังจากการเสียงปืนสงบลง เจ้าหน้าที่ทหารทุกนายปลอดภัยดีและไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด ทางหน่วยได้เรียกกำลังเสริมจำนวน 3 ชุดปฏิบัติการเข้ามาช่วยควบคุมพื้นที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็ว การกระทำเช่นนี้มีขึ้นเพื่อความปลอดภัยสูงสุดในการเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดเมื่อฟ้าสว่าง

เมื่อถึงเวลา 07.00 น. เจ้าหน้าที่ทหารเข้าเคลียร์พื้นที่และพบกระสอบปุ๋ยที่ถูกดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลังตกอยู่จำนวน 2 ใบ ภายในกระสอบพบยาบ้าซุกซ่อนอยู่มากถึง 150,000 เม็ด นอกจากนี้ยังพบฝิ่นดิบอีกจำนวน 11 ก้อน น้ำหนักรวม 17.6 กิโลกรัม พร้อมด้วยปืนแก๊ปและมีดของคนร้ายที่ทิ้งไว้ ติดตามข่าวอาชญากรรมท้องถิ่นเพิ่มเติมได้ที่นี่

เกิดการปะทะอย่างรุนแรงบริเวณชายแดนเชียงใหม่!! ทหารยึดยาบ้าได้ 150,000 เม็ด และฝิ่นดิบ

การแถลงข่าวและการดำเนินคดีตามกฎหมาย

ในช่วงสายของวันเดียวกัน ทางผู้บังคับบัญชาระดับสูงได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบของกลางทั้งหมดด้วยตนเอง พันเอก สมเจตน์ ผลประเสริฐ ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนตั้งโต๊ะแถลงข่าวผลการปฏิบัติงานที่ยอดเยี่ยมในครั้งนี้ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ส่งมอบของกลางทั้งหมดให้สถานีตำรวจภูธรแม่อายเพื่อดำเนินคดีต่อไปตามขั้นตอน

การจับกุมครั้งนี้ตอกย้ำให้เห็นถึงปัญหาการลักลอบขนยาเสพติดที่รุนแรงตามแนวชายแดนภาคเหนือของเรา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 ถึงปัจจุบัน เจ้าหน้าที่สามารถสกัดกั้นยาเสพติดได้มากกว่า 434 ครั้งแล้ว ซึ่งถือเป็นตัวเลขการจับกุมที่สูงมากและน่าตกใจ

เกิดการปะทะอย่างรุนแรงบริเวณชายแดนเชียงใหม่!! ทหารยึดยาบ้าได้ 150,000 เม็ด และฝิ่นดิบ

สถิติการจับกุมที่น่าสนใจในปีนี้

ในช่วงเวลาเกือบหนึ่งปีที่ผ่านมา ทหารสามารถยึดยาบ้าได้จำนวนมหาศาลถึง 263 ล้านเม็ด นอกจากนี้ยังยึดยาไอซ์ได้เกือบ 6,000 กิโลกรัม และเฮโรอีนอีก 20 กิโลกรัม การปะทะกับกลุ่มคนร้ายติดอาวุธเกิดขึ้นบ่อยครั้งถึง 62 ครั้ง

จากการปะทะที่ผ่านมา ส่งผลให้กลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดเสียชีวิตไปแล้ว 46 ราย เจ้าหน้าที่รัฐยังคงต้องทำงานหนักต่อไปเพื่อปกป้องชุมชนของเรา ทุกคนทำงานด้วยความเสียสละเพื่อลดปัญหายาเสพติดในประเทศอย่างจริงจัง

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