เชียงราย - Chiang Rai News
ระบบป้องกันน้ำท่วมไฮเทค: เชียงรายใช้ AI และโดรนช่วยชีวิตผู้คนได้อย่างไร
2026">เชียงราย – จังหวัดเชียงรายจับมือกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติจัดกิจกรรมเตรียมรับมือภัยพิบัติครั้งใหญ่ งานนี้มีชื่อว่า “รวมพล! นวัตกรรมเตรียมรับมืออุทกภัยจังหวัดเชียงราย” จัดขึ้นเมื่อต้นเดือนสิงหาคม 2569 เป้าหมายหลักคือการนำผลงานวิจัยมาใช้แก้ปัญหาแม่สาย ด่านน้ำท่วมท่าขี้เหล็กพัง น้ำท่วมฉับพลันจากดอยลิไข่ น้ำท่วมถนนพหลโยธิน">น้ำท่วมในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการ วช. เปิดเผยว่าโครงการนี้อยู่ภายใต้แผนงานการจัดการน้ำ โครงการนี้เน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อคาดการณ์และเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างแม่นยำ ทั้งนี้ก็เพื่อลดความสูญเสียและช่วยให้หน่วยงานตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้น
ประเด็นสำคัญ
- วช. และจังหวัดเชียงรายร่วมกันนำเทคโนโลยี AI และโดรน มาใช้แจ้งเตือนและรับมือปัญหาน้ำท่วมเชิงรุก
- มีการพัฒนาระบบเฝ้าระวังดินถล่มและแพลตฟอร์มอัจฉริยะ เพื่อช่วยประเมินความเสี่ยงล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็ว
- เป้าหมายหลักคือการนำบทเรียนจากน้ำท่วมใหญ่ในปี 2567 มาปรับปรุงแผนเผชิญเหตุในปี 2569 ให้มีประสิทธิภาพ
นำบทเรียนจากอดีตสู่การรับมือแบบมืออาชีพ
นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายระบุว่าจังหวัดได้เรียนรู้จากน้ำท่วมใหญ่ ทางจังหวัดได้นำบทเรียนจากปี 2567 มาปรับปรุงแผนเผชิญเหตุใหม่ทั้งหมด ปัจจุบันมีการซักซ้อมการอพยพและการจัดตั้งศูนย์พักพิงอย่างต่อเนื่อง
แม้ในปี 2569 จะยังคงมีความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลาก แต่การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ง่ายขึ้นมาก ประชาชนเองก็สามารถติดตามสถานการณ์น้ำได้แบบเรียลไทม์ สำนักข่าว MGR Online รายงานว่าเทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยลดความเสี่ยงได้มหาศาล
แพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อการจัดการภัยพิบัติ
รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ อธิบายว่าระบบใหม่นี้คือแพลตฟอร์มบูรณาการอัจฉริยะ ระบบนี้รวบรวมข้อมูลทุกด้านไว้ในที่เดียวเพื่อให้เจ้าหน้าที่ประเมินสถานการณ์ได้แม่นยำขึ้น ข้อมูลพื้นที่และระดับน้ำจะถูกนำมาวิเคราะห์ร่วมกันอย่างรวดเร็ว
ระบบนี้ยังใช้หลักการสั่งการแบบศูนย์เดียวเพื่อป้องกันความสับสนในการสื่อสาร นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายที่จะขยายการใช้งานระบบนี้ไปยังจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ การทำเช่นนี้จะช่วยสร้างมาตรฐานความปลอดภัยที่เท่าเทียมกันในอนาคต
5 นวัตกรรมเด่นที่นำมาใช้ในพื้นที่จริง
ภายในงานมีการนำเสนอนวัตกรรมหลายชิ้นจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ชิ้นแรกคือระบบการเตือนภัยน้ำท่วมเขตเมืองซึ่งพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ชิ้นที่สองคือนวัตกรรม FloodBoy ซึ่งเป็นระบบเฝ้าระวังด้วย AI จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นอกจากนี้ยังมีระบบเฝ้าระวังดินถล่มจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้โดรนสำรวจพื้นที่ประสบภัยจากสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองก็ถูกนำมาจัดแสดงด้วย สุดท้ายคือนวัตกรรมกระบวนการชุมชนรู้ทันน้ำจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
อนาคตที่ปลอดภัยกว่าเดิมของชาวเชียงราย
การประชุมครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการนำงานวิจัยมาใช้ประโยชน์จริง นวัตกรรมเหล่านี้ไม่ได้มีไว้แค่ช่วยเจ้าหน้าที่ทำงานให้ง่ายขึ้นเท่านั้น แต่ยังมีเป้าหมายสูงสุดคือการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่
หากความร่วมมือนี้ประสบผลสำเร็จ เชียงรายจะเป็นพื้นที่ต้นแบบในการจัดการภัยพิบัติ สิ่งนี้สอดคล้องกับเป้าหมายระดับชาติที่ต้องการสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนจะช่วยสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้
FAQ: คำถามที่พบบ่อย
ถาม: งาน “รวมพล! นวัตกรรมเตรียมรับมืออุทกภัย” จัดขึ้นที่ไหนและเมื่อไหร่?
ตอบ: งานนี้จัดขึ้นที่ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา เพื่อรวบรวมเทคโนโลยีรับมือภัยพิบัติ
ถาม: เทคโนโลยีใดบ้างที่ถูกนำมาใช้รับมือปัญหาน้ำท่วมในครั้งนี้?
ตอบ: มีการใช้เทคโนโลยีหลายอย่าง เช่น ระบบ AI เฝ้าระวังน้ำท่วม (FloodBoy) โดรนสำรวจพื้นที่ และระบบเฝ้าระวังดินถล่มอัจฉริยะ
ถาม: ประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรจากการนำนวัตกรรมเหล่านี้มาใช้?
ตอบ: ประชาชนจะได้รับการแจ้งเตือนภัยที่รวดเร็วและแม่นยำขึ้น ทำให้สามารถเตรียมตัวอพยพหรือขนย้ายสิ่งของได้ทันท่วงที ช่วยลดความสูญเสียได้อย่างมาก
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เชียงราย - Chiang Rai News
เครือข่ายประชาชนเชียงรายเรียกร้องยับยั้ง TOR ไทย-เมียนมา ชี้ไม่แก้ปัญหาเหมืองแร่แม่น้ำสายสำคัญ
เชียงราย – เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2569 เครือข่ายประชาชนและนักวิชาการในจังหวัดเชียงราย ร่วมกันจัดเสวนาวิเคราะห์ข้อตกลงขอบเขตการทำงาน (TOR) ระหว่างไทยและเมียนมา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อคัดค้านร่าง TOR ตรวจสอบคุณภาพน้ำข้ามแดนที่ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน การจัดเสวนาครั้งนี้เกิดขึ้นจากความกังวลเรื่องสารพิษปนเปื้อนในแม่น้ำกก สาย รวก และโขง ซึ่งเกิดจากกิจกรรมทำเหมืองแร่ในประเทศเพื่อนบ้าน แต่ร่างข้อตกลงใหม่กลับตัดสาระสำคัญในการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุออกไปทั้งหมด
เวทีเสวนาในหัวข้อ “TOR ไทยเมียนมา ใครได้ใครเสีย” จัดขึ้นที่ห้องประชุมศรีรุ่งเรือง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีตัวแทนนักวิชาการและภาคประชาสังคมเข้าร่วมอย่างคับคั่ง การหารือครั้งนี้เน้นไปที่ปัญหาการปนเปื้อนของโลหะหนักในแม่น้ำข้ามพรมแดน ซึ่งพบต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2567 จนถึงปี 2568
ดร.เนรมิตร จิตรรักษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ชี้ว่าแม้การจัดทำ TOR จะแสดงถึงความก้าวหน้าในการเจรจาของรัฐบาล แต่การตรวจวัดคุณภาพน้ำเพียงอย่างเดียวโดยไม่สั่งหยุดหรือควบคุมเหมืองแร่ ย่อมไม่สามารถแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ กระบวนการจัดทำร่างดังกล่าวยังขาดการเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้เชี่ยวชาญเข้ามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
ไฮไลต์สำคัญ
- ร่าง TOR ถูกตัดสาระสำคัญ: ฝ่ายเมียนมาได้แก้ไขร่างโดยตัดระบบการตรวจร่วม (Joint Monitoring) แผนที่ความเสี่ยง และบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศออกไป
- ปิดกั้นข้อมูลประชาชน: มีข้อกำหนดให้ผลการตรวจน้ำเป็นความลับ ซึ่งกระทบต่อสิทธิการรับรู้ข้อมูลด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของชุมชนในพื้นที่
- ข้อเรียกร้องและแนวทางแก้ไข: ภาคประชาชนเสนอให้รัฐบาลชะลอการลงนาม เปลี่ยนเป็นเพียงบันทึกความเข้าใจ (MOU) และใช้มาตรการระงับการนำเข้าแร่เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรอง
ดร.สืบสกุล กิจนุกรณ์ จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดเผยว่า ร่าง TOR ที่ผ่านการแก้ไขจากฝ่ายเมียนมาได้ตัดกลไกสำคัญออกหลายประการ ทั้งการทำรายงานร่วมและการดึงองค์กรระหว่างประเทศเข้ามาร่วมตรวจสอบ ที่สำคัญยังมีการระบุว่าผลการตรวจไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย ทำให้แต่ละประเทศต้องใช้มาตรฐานของตนเอง
ด้าน ดร.จารุประภา รักพงษ์ และ อาจารย์อริศรา เหล็กคำ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้ความเห็นตรงกันว่า TOR ฉบับนี้เน้นเพียงการตรวจน้ำแต่ไร้มาตรการจัดการแหล่งกำเนิดมลพิษ นอกจากนี้ การกำหนดให้ข้อมูลผลตรวจเป็นความลับยังลดทอนบทบาทของประชาชนให้เป็นเพียงผู้รับรู้ มากกว่าผู้มีส่วนร่วมในการปกป้องตนเอง
ข้อเสนอเชิงนโยบาย: ใช้มาตรการการค้าสู้ปัญหามลพิษ
เพื่อแก้ปัญหาอย่างจริงจัง นักวิชาการเสนอให้รัฐบาลไทยใช้มาตรการทางเศรษฐกิจและการค้าควบคู่กับการเจรจาทางการเมือง โดยไทยควรพิจารณาระงับการนำเข้าแร่จากเมียนมา และยกเลิกการใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านในการขนส่งแร่ธาตุต่าง ๆ
การผลักดันให้เกิดระบบตรวจสอบย้อนกลับแหล่งกำเนิดแร่ จะช่วยเพิ่มอำนาจการต่อรองของไทยในเวทีระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ปัญหามลพิษข้ามแดนยังเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนและประเทศจีน ดังนั้นการเจรจาจึงควรยกระดับเป็นความร่วมมือสามฝ่ายเพื่อการจัดการที่ครอบคลุมทั้งระบบ
เสียงสะท้อนภาคประชาชน และการนัดรวมตัวเคลื่อนไหว
นายนิวัฒน์ ร้อยแก้ว ตัวแทนภาคประชาสังคม มองว่าข้อตกลงฉบับนี้เป็นเพียงการยืดเวลาและดองปัญหา เพราะการต่างคนต่างตรวจโดยไม่มีมาตรฐานร่วมจะนำไปสู่ข้อโต้แย้งไม่สิ้นสุด และเปิดช่องให้ประเทศต้นทางปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
ดร.เกียรติคุณ จันแก่น ประธานสมัชชาเชียงรายล้านนาแห่งความสุข เน้นย้ำว่าสิ่งที่ชาวเชียงรายต้องการมากที่สุดคือการได้แม่น้ำที่สะอาดและปลอดภัยกลับคืนมา พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลแสดงความจริงใจด้วยการชะลอการลงนาม TOR แล้วปรับลดเป็นเพียงบันทึกความเข้าใจ (MOU) แทน
กลุ่มเครือข่ายจึงได้ออกแถลงการณ์ร่วมกัน และนัดหมายประชาชนร่วมรวมตัวยื่นหนังสือถึงรัฐบาลเมียนมา ในวันจันทร์ที่ 3 เวลา 10.00 น. ณ หน้าสถานกงสุลเมียนมา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสียงเรียกร้องให้เกิดการแก้ไขปัญหาสารพิษข้ามแดนอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
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เชียงราย - Chiang Rai News
นักเรียนเชียงรายได้รับรางวัล “แบบอย่างเยาวชนดีเด่นแห่งปี 2026”
เชียงราย -เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2569 เยาวชนหญิงเก่ง 2 คนจากจังหวัดเชียงราย ได้รับรางวัล “Outstanding Youth Role Model of the Year 2026” อย่างเป็นทางการ พวกเธอได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้เพราะมีผลงานโดดเด่น เป็นผู้มีความประพฤติดี และเป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมให้กับสังคมไทย
นี่คือข่าวดีและเรื่องราวที่น่าประทับใจสำหรับชาวเชียงรายทุกคนอย่างแท้จริง เยาวชนคนเก่งของเราได้สร้างชื่อเสียงระดับประเทศ และนำความภาคภูมิใจมาสู่บ้านเกิด ความสำเร็จครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเด็กในพื้นที่ภาคเหนือที่ไม่แพ้ใครเลยจริงๆ
รางวัลที่พวกเธอได้รับคือ “Outstanding Youth Role Model of the Year 2026” หรือที่รู้จักกันในชื่อ สุดยอดเยาวชนต้นแบบเด่นแห่งปี 2569 รางวัลนี้มอบให้เพื่อเชิดชูเยาวชนที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจเรียน และเป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้กับทุกคนในยุคปัจจุบัน
ประเด็นสำคัญ
- นางสาวพิศณ์ณิชา เดชถิระพิพัฒน์ คว้ารางวัลในสาขาเยาวชนผู้สร้างชื่อเสียงระดับชาติ
- นางสาวรัชนียา วงศ์วุฒิ คว้ารางวัลในสาขาการศึกษาและวิชาการดีเด่น
- พิธีมอบโล่รางวัลถูกจัดขึ้นอย่างสมเกียรติเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา
ผู้ที่ได้รับรางวัลคนแรกคือ นางสาวพิศณ์ณิชา เดชถิระพิพัฒน์ เธอเป็นนักเรียนที่มีความสามารถรอบด้านจากโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เธอคว้ารางวัลในสาขาเยาวชนผู้สร้างชื่อเสียงระดับชาติ ซึ่งเป็นสาขาที่มีผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวนมากจากทั่วประเทศ
ส่วนเยาวชนคนเก่งคนที่สองคือ นางสาวรัชนียา วงศ์วุฒิ นักเรียนจากโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม โรงเรียนชื่อดังประจำจังหวัด เธอได้รับรางวัลในสาขาการศึกษาและวิชาการดีเด่น ทั้งสองคนได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเรียนและการพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้ง
หากคุณต้องการอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกาศผลรางวัลและเกณฑ์การตัดสิน สามารถเข้าไปดูข้อมูลอ้างอิงได้ที่เว็บไซต์ของ [suspicious link removed] ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักที่สนับสนุนกิจกรรมดีๆ เหล่านี้
ทำความรู้จัก 2 เยาวชนคนเก่งจากเชียงราย
พิธีมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์สังคม งานนี้ยังได้รับความร่วมมืออย่างดีจากองค์กรส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรมไทย-อาเซียน ซึ่งเป็นเครือข่ายสำคัญระดับสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
การจัดงานระดับชาตินี้อยู่ภายใต้การส่งเสริมและดูแลของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป้าหมายหลักของโครงการนี้คือการสนับสนุนให้เยาวชนไทยทำความดี มีจิตสาธารณะ และกล้าที่จะแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์เพื่อสังคมที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น
ความภาคภูมิใจของคนไทยและก้าวต่อไปในอนาคต
ความสำเร็จของน้องๆ ทั้งสองคนถือเป็นตัวอย่างที่ดีมากสำหรับเด็กรุ่นใหม่ พวกเธอทำให้เราเห็นว่าความตั้งใจจริงและการได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว สามารถนำพาเยาวชนก้าวไปสู่ความสำเร็จระดับสูงสุดได้
เราขอร่วมแสดงความยินดีกับน้องๆ เยาวชนคนเก่งทั้งสองคนจากใจจริง ขอให้พวกเธอประสบความสำเร็จในเส้นทางการศึกษาต่อไป และหวังว่าพวกเธอจะเติบโตไปสร้างคุณประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ให้กับสังคมไทยในอนาคต
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หัวหน้าหน่วยงานป้องกันภัยพิบัติเตือนจังหวัดทางภาคเหนือเตรียมรับมือกับอุทกภัยรุนแรงในเดือนสิงหาคม
เชียงราย – เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2569 อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เรียกประชุมด่วน 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อเตรียมรับมืออุทกภัยจากฝนที่คาดว่าจะตกหนักตลอดเดือนสิงหาคมนี้ โดยสั่งการให้นำเครื่องจักรเข้าพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าและเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อลดผลกระทบและช่วยเหลือประชาชนให้รวดเร็วที่สุด
เมื่อวานนี้ (2 สิงหาคม 2569) นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำด่วน การประชุมครั้งนี้มีตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ 17 จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วม เพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างใกล้ชิด
จากข้อมูลสภาพอากาศพบว่า ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้จะมีปริมาณฝนมากกว่าปกติ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันตก ทาง ปภ. จึงต้องเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดเตรียมแผนรับมือล่วงหน้าอย่างรัดกุมที่สุด เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดกับประชาชน
ประเด็นสำคัญ
- ปภ. สั่ง 17 จังหวัดภาคเหนือเฝ้าระวังฝนตกหนักและเตรียมรับมือน้ำท่วมตลอด 24 ชั่วโมงในเดือนสิงหาคม
- จัดส่งเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์กู้ภัยเข้าประจำจุดเสี่ยงล่วงหน้า โดยไม่ต้องรอให้เกิดน้ำท่วมก่อน
- เน้นการแจ้งเตือนภัยผ่านระบบ Cell Broadcast และสื่อชุมชน เพื่อให้ประชาชนเก็บของหนีน้ำได้ทัน
อัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือ
ปัจจุบันหลายจังหวัดเริ่มได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้ว อย่างเช่นในจังหวัดเชียงราย ที่เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งใน 3 อำเภอ แต่ตอนนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงแล้ว เพราะมีการตั้งศูนย์เฝ้าระวังและรับมือตลอดเวลา ทำให้เขตเศรษฐกิจยังคงปลอดภัย
ส่วนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ มวลน้ำป่าจากอำเภอหล่มเก่าได้ไหลเข้าท่วมพื้นที่รอบนอกของอำเภอหล่มสัก เจ้าหน้าที่ได้ระดมเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกอย่างต่อเนื่อง การแจ้งเตือนล่วงหน้าผ่านมือถือช่วยให้ชาวบ้านเตรียมพร้อมเก็บของขึ้นที่สูงได้ทัน
ขณะเดียวกัน ที่จังหวัดพิษณุโลก ฝนที่ตกหนักทำให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือน หน่วยงานในพื้นที่ได้นำเรือท้องแบนและเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ก็มีมาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในเมืองอย่างเข้มงวด
การเตรียมพร้อมและแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้า
อธิบดี ปภ. สั่งการให้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่เข้าไปรอในพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้า การทำงานเชิงรุกแบบนี้จะช่วยให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น โดยจะร่วมมือกับหน่วยงานกู้ภัยและผู้นำชุมชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
นอกจากนี้ ยังขอให้หน่วยงานท้องถิ่นเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและลอกท่อระบายน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำรอการระบาย รวมถึงต้องสำรองของใช้จำเป็นเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้เพียงพอด้วย
สำหรับการแจ้งเตือนภัย จะใช้ทั้งระบบ Cell Broadcast โซเชียลมีเดีย หอกระจายข่าว และวิทยุชุมชน การสื่อสารต้องใช้ข้อความที่เข้าใจง่ายและกระชับ เพื่อสร้างความตระหนักรู้แต่ไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนก หากใครต้องการความช่วยเหลือ สามารถโทรแจ้งสายด่วนนิรภัย 1784 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
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