เชียงราย - Chiang Rai News
วิกฤตแม่น้ำปนเปื้อนเชียงราย: สหประชาชาติลงพื้นที่หาทางออก ขณะชาวบ้านผวาภัยโลหะหนักข้ามแดน
เชียงราย – คณะผู้แทนจากองค์การสหประชาชาติ (UN) ได้ลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ เพื่อตรวจสอบวิกฤตแม่น้ำปนเปื้อนสารพิษอย่างเร่งด่วน พวกเขาได้เข้าพบพูดคุยกับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำสายสำคัญ ทั้งแม่น้ำกก แม่น้ำสาย แม่น้ำรวก และแม่น้ำโขง การลงพื้นที่เก็บข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อรับฟังปัญหาครั้งนี้ เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม 2569
ปัญหาสารพิษตกค้างนี้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ชาวบ้านหลายพันครอบครัวต้องพึ่งพาน้ำจากแหล่งน้ำเหล่านี้ สำหรับทำการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภคทุกวัน ที่ผ่านมามีการตรวจพบโลหะหนักเจือปนในน้ำเกินมาตรฐานความปลอดภัยถึง 18 ครั้ง ซึ่งสร้างความหวาดกลัวให้กับชุมชนอย่างมาก (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ The Reporters)
ประเด็นสำคัญ
- สหประชาชาติลงพื้นที่ตรวจสอบ: ตัวแทนจากคณะทำงานของ UN ลงพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อตรวจสอบวิกฤตแม่น้ำปนเปื้อนโลหะหนักและรับฟังเสียงของชุมชน
- ผลกระทบต่อวิถีชีวิตชาวบ้าน: แหล่งน้ำสำคัญมีสารพิษเกินมาตรฐาน ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อน้ำประปาหมู่บ้าน ความปลอดภัยทางอาหาร และรายได้ของชาวประมง
- การเจรจาระดับชาติเพื่อหาทางออก: ทางการไทยเตรียมเปิดโต๊ะหารือกับผู้นำเมียนมา เพื่อเร่งแก้ปัญหาเหมืองแร่ที่ปล่อยสารพิษไหลข้ามพรมแดน
ผลกระทบต่อปากท้องและความกังวลของชาวบ้าน
นายทองคำ อินพรหม ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำในอำเภอแม่สาย เปิดเผยว่าชาวบ้านในพื้นที่รู้สึกเป็นห่วงผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวอย่างมาก ความกังวลที่ใหญ่ที่สุดคือการสะสมของสารพิษในดิน แหล่งน้ำบาดาล และห่วงโซ่อาหารของมนุษย์ พวกเขาเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งจัดหาน้ำสะอาด พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลคุณภาพน้ำอย่างโปร่งใสเพื่อให้ทุกคนรับมือได้
ในขณะเดียวกัน กลุ่มชาวประมงพื้นบ้านในอำเภอเชียงแสน ก็กำลังเผชิญกับวิกฤตความยากลำบากอย่างหนักเช่นกัน ข่าวสารเรื่องแม่น้ำปนเปื้อนสารพิษทำให้ผู้บริโภคหวาดกลัวและหยุดซื้อปลา ส่งผลให้รายได้ของพวกเขาหายไปมากกว่าครึ่ง พวกเขายังรู้สึกหวาดผวาต่อตะกอนพิษที่ถูกปล่อยมาจากการทำเหมืองแร่ในประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย
ปัญหาความยากจนและระบบสาธารณูปโภคที่รอการแก้ไข
นายมานพ มณีรัตน์ ผู้ใหญ่บ้านปากอิงใต้ในจังหวัดเชียงราย เน้นย้ำว่าระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้านในปัจจุบัน ไม่สามารถกรองโลหะหนักอันตรายออกไปได้ ปัญหานี้ถือเป็นเรื่องใหญ่มาก เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่มีเงินพอที่จะซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดมาบริโภคได้ทุกวัน พวกเขาจึงขอวิงวอนให้รัฐบาลเร่งเข้ามาช่วยเหลือ โดยการติดตั้งระบบกรองน้ำที่ได้มาตรฐานโดยด่วน
นอกจากความกังวลเรื่องน้ำปนเปื้อนสารพิษแล้ว ชาวบ้านยังมีความกังวลเกี่ยวกับการสร้างเขื่อนปากแบงในประเทศลาวด้วย หากโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่นี้สร้างเสร็จ อาจทำให้ระดับน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นผิดปกติจนเกิดน้ำท่วมหนัก ภัยพิบัตินี้อาจส่งผลร้ายแรงถึงขั้นทำให้หมู่บ้านริมน้ำบางแห่ง ถูกน้ำล้อมรอบและตัดขาดจากการเดินทางโดยสิ้นเชิง
ก้าวต่อไปเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน
เพื่อเป็นการรวบรวมแนวทางแก้ไขปัญหา สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทยได้จัดเวทีเสวนาสาธารณะขึ้น งานเสวนานี้มีผู้เชี่ยวชาญจาก UN สมาชิกวุฒิสภา และทนายความมาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลสำคัญ เป้าหมายหลักคือการสร้างความตระหนักรู้ในสังคม และผลักดันให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมระดับภูมิภาค
นอกจากนี้ ในช่วงวันที่ 6 สิงหาคม 2569 ผู้นำระดับสูงของเมียนมามีกำหนดการเดินทางมาเยือนประเทศไทย วาระการพูดคุยครั้งสำคัญนี้จะครอบคลุมถึงปัญหาการทำเหมืองแร่ ที่ปล่อยสารโลหะหนักไหลลงสู่แหล่งน้ำของไทย ทุกภาคส่วนต่างมีความหวังว่า การเจรจาระหว่างประเทศครั้งนี้จะนำไปสู่ข้อตกลงที่ชัดเจน ในการปกป้องชีวิตและสิ่งแวดล้อมของประชาชน
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
1. สารพิษหลักที่พบในแม่น้ำแถบเชียงรายคืออะไร?
จากการตรวจสอบคุณภาพน้ำ พบว่ามีการปนเปื้อนของโลหะหนัก ซึ่งมีค่าพุ่งเกินมาตรฐานความปลอดภัยถึง 18 ครั้ง โดยมีต้นตอหลักมาจากการปล่อยน้ำเสียของเหมืองแร่ในประเทศเพื่อนบ้าน
2. ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้อย่างไรบ้าง?
ผลกระทบเกิดขึ้นหลายด้าน ชาวบ้านขาดแคลนน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัย ชาวประมงสูญเสียรายได้เพราะคนเลิกซื้อปลา และเกษตรกรกังวลเรื่องสารพิษตกค้างในพืชผลทางการเกษตร
3. รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังทำอะไรเพื่อช่วยเหลือ?
ตัวแทนจาก UN ได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลและรับฟังเสียงสะท้อนจากชุมชนแล้ว ขณะเดียวกันรัฐบาลไทยก็เตรียมนำประเด็นปัญหานี้ ไปหารือกับผู้นำระดับสูงของเมียนมาเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาจากต้นทางอย่างจริงจัง
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เชียงราย - Chiang Rai News
สุดสลด! กระบะเสียหลักพุ่งชนบ้านกลางดึก พรากชีวิต “น้องภีม” วัย 11 ขวบ ที่เชียงราย
เชียงราย – เกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุสุดสะเทือนใจขึ้นที่อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย เมื่อจู่ๆ มีรถกระบะคันหนึ่งเสียหลักพุ่งชนบ้านเรือนของประชาชนในช่วงกลางดึก เหตุการณ์นี้สร้างความตกใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมาก เนื่องจากแรงกระแทกทำให้ตัวบ้านพังเสียหายอย่างหนักหน่วง
โศกนาฏกรรมครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสในที่เกิดเหตุ ซึ่งก็คือ “น้องภีม” หรือ เด็กชายจารุวัฒน์ วัยเพียง 11 ปี เด็กน้อยผู้เคราะห์ร้ายที่กำลังนอนหลับพักผ่อนอยู่ภายในบ้าน แม้ทีมแพทย์จะพยายามรักษาอย่างสุดความสามารถ แต่สุดท้ายน้องภีมก็เสียชีวิตลงท่ามกลางความเสียใจของครอบครัว
สรุปประเด็นสำคัญ
- เกิดอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนบ้านประชาชนกลางดึก ที่อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ทำให้บ้านพังเสียหายหนัก
- “น้องภีม” เด็กชายวัย 11 ปี ที่กำลังนอนหลับอยู่ในบ้าน ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตลงในเวลาต่อมา
- เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งสอบสวนคนขับรถกระบะวัย 20 ปี เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเด็ดขาด
เหตุการณ์น่าเศร้าครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 23.40 น. ของคืนวันที่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมา ทางศูนย์วิทยุสื่อสารได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ตำรวจจึงรีบประสานไปยังเจ้าหน้าที่ สภ.พญาเม็งราย ให้รีบลงพื้นที่ตรวจสอบโดยด่วน
จุดเกิดเหตุตั้งอยู่ที่หมู่บ้านแม่ต๋ำ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึง ก็พบกับภาพความเสียหายที่น่าตกใจ รถกระบะสีบรอนซ์คันหนึ่งได้พุ่งชนทะลุเข้าไปในตัวบ้านอย่างรุนแรง
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า บ้านหลังดังกล่าวเป็นของ นางศุภางค์ จอมพล หญิงวัย 61 ปี ส่วนคนขับรถกระบะต้นเหตุคือ นายกันตวิชญ์ ชายหนุ่มอายุ 20 ปี อุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้โครงสร้างของบ้านพังทลายลงมาอย่างน่ากลัว
ความสูญเสียที่ครอบครัวยากจะทำใจ
ท่ามกลางซากปรักหักพังของบ้าน เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เร่งค้นหาผู้บาดเจ็บ จนกระทั่งพบร่างของ “น้องภีม” หลานชายสุดที่รักของเจ้าของบ้าน อาการของน้องในตอนนั้นสาหัสมาก เจ้าหน้าที่กู้ชีพจึงต้องรีบปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างรวดเร็ว
หลังจากนั้น ทีมกู้ชีพได้นำตัวน้องภีมส่งไปยังโรงพยาบาลขุนตาล เพื่อให้แพทย์ทำการรักษาอย่างเร่งด่วนที่สุด แต่อาการของน้องหนักเกินกว่าจะรักษาที่โรงพยาบาลชุมชน จึงต้องมีการส่งตัวไปรักษาต่อ
แต่แล้วในวันที่ 3 สิงหาคม ก็มีรายงานข่าวที่ทำให้ทุกคนต้องหลั่งน้ำตา เมื่อแพทย์ยืนยันว่าน้องภีมได้เสียชีวิตลงแล้ว การจากไปก่อนวัยอันควรของเด็กชายวัย 11 ปีคนนี้ นำมาซึ่งความโศกเศร้าอย่างสุดซึ้ง สำหรับรายละเอียดเหตุการณ์เพิ่มเติม คุณสามารถอ่าน ข้อมูลข่าวต้นฉบับได้จากเว็บไซต์อมรินทร์ทีวี
ตำรวจเดินหน้าเก็บหลักฐานเตรียมฟันข้อหาหนัก
ในด้านของการดำเนินคดีทางกฎหมายนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจ พนักงานสอบสวนได้ทำการถ่ายภาพสถานที่เกิดเหตุทุกมุมไว้เป็นหลักฐานสำคัญ พร้อมทั้งลงบันทึกประจำวันไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ขณะนี้ กระบวนการสืบสวนกำลังดำเนินไปอย่างเข้มข้น ตำรวจกำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม ทั้งจากพยานแวดล้อมและร่องรอยในที่เกิดเหตุ เพื่อนำมาประกอบสำนวนคดีให้มีความรัดกุมมากที่สุด
เป้าหมายสำคัญคือการหาสาเหตุที่แท้จริง ว่าเหตุใดรถกระบะจึงเสียหลักพุ่งชนบ้านรุนแรงเช่นนี้ เมื่อได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแล้ว ทางตำรวจก็จะเตรียมแจ้งข้อหาและดำเนินคดีกับคนขับรถกระบะ เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ครอบครัวผู้สูญเสียต่อไป
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เชียงราย - Chiang Rai News
วิกฤตน้ำท่วมภาคเหนือ: น้ำป่าทะลักเชียงราย-แม่ฮ่องสอน เตือน 17 จังหวัดรับมือด่วน
เชียงราย – สภาพอากาศในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และพะเยา">ภาคเหนือของประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายอย่างหนัก จากพายุฝนที่ตกกระหน่ำอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์นี้ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก และปัญหาอุทกภัยฉับพลันในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด ประชาชนหลายร้อยหลังคาเรือนกำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก จากมวลน้ำที่เพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเช้าวันนี้
ที่จังหวัดเชียงราย มวลน้ำจำนวนมากจากดอยลิไข่ได้หลากเข้าท่วมถนนพหลโยธิน ทำให้การจราจรติดขัดอย่างหนักในฝั่งขาขึ้นเข้าหมู่บ้านแม่ปูคา เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเร่งลงพื้นที่เปิดไฟสัญญาณ เพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน ขณะเดียวกัน พื้นที่อำเภอแม่สายก็กำลังเผชิญกับความเสี่ยงจากระดับน้ำ ในแม่น้ำสายที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน
ประเด็นสำคัญ
- เชียงรายรับศึกหนัก: มวลน้ำป่าจากดอยลิไข่ไหลทะลักเข้าท่วมถนนสายหลัก ขณะที่รอยรั่วของพนังกั้นน้ำในอำเภอแม่สายได้รับการซ่อมแซมแล้ว
- แม่ฮ่องสอนอ่วมน้ำป่า: น้ำป่าพัดเศษซากไม้ถล่มสะพานซูตองเป้ และสะพานหมู่บ้าน จนชาวบ้านต้องเร่งจ้างรถแบ็กโฮมาตักขยะออกอย่างเร่งด่วน
- เฝ้าระวัง 17 จังหวัด: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สั่งการเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดช่วงเดือนสิงหาคมนี้
สถานการณ์น้ำท่วมในเชียงรายและแม่ฮ่องสอน
แม้ว่าล่าสุดรอยรั่วของพนังกั้นน้ำกึ่งถาวร ในบริเวณชุมชนเกาะทราย อำเภอแม่สาย จะได้รับการแก้ไขแล้วก็ตาม แต่ชาวบ้านในพื้นที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เนื่องจากกำแพงคอนกรีตฝั่งท่าขี้เหล็กเกิดการทรุดตัว และระดับน้ำอาจกลับมาสูงขึ้นจนใกล้ล้นตลิ่งอีกครั้ง ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่า แม้ปริมาณฝนจะเริ่มลดลง แต่การระบายน้ำยังทำได้ยากมาก
ขยับไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน สถานการณ์น้ำป่าก็น่าเป็นห่วงไม่แพ้กัน น้ำที่ไหลหลากอย่างรวดเร็ว ได้พัดพาเศษต้นไม้และกิ่งไม้มาอัดแน่นที่สะพานทางเข้าหมู่บ้าน โดยเฉพาะที่สะพานซูตองเป้ ของวัดภูสมณาราม น้ำได้หลากเข้าท่วมพื้นที่นาข้าวของชาวบ้านโดยรอบจนจมมิด พระสงฆ์และสามเณรต้องลงมาตรวจสอบโครงสร้างสะพานอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ผู้นำชุมชนต้องระดมทุนเพื่อจ้างรถแบ็กโฮ มาช่วยตักเศษขยะที่มากับน้ำป่าออกไป การจัดการสิ่งกีดขวางเหล่านี้เป็นเรื่องเร่งด่วน เพื่อป้องกันไม่ให้โครงสร้างสะพานได้รับความเสียหายไปมากกว่านี้ ทุกฝ่ายกำลังเร่งมือทำงานแข่งกับเวลา เพื่อให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
ผลกระทบในพื้นที่เพชรบูรณ์และการเตรียมพร้อม
นอกจากภาคเหนือตอนบนแล้ว จังหวัดเพชรบูรณ์ก็ได้รับผลกระทบจากมรสุมฝนตกหนักเช่นเดียวกัน น้ำได้ไหลเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน ในพื้นที่อำเภอหล่มเก่าและอำเภอหล่มสักกว่าหลายร้อยครัวเรือน แม้ว่าล่าสุดระดับน้ำจะเริ่มลดลงแล้ว แต่เทศบาลเมืองหล่มสักยังคงต้องปักสัญญาณธงแดงแจ้งเตือนอันตรายเอาไว้
เจ้าหน้าที่ได้นำกระสอบทรายมาอุดช่องโหว่ บริเวณป้ายถนนคนเดินไทหล่ม เพื่อป้องกันมวลน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจ การเตรียมความพร้อมล่วงหน้า เป็นสิ่งสำคัญมากในการลดความสูญเสียจากภัยธรรมชาติ ประชาชนในพื้นที่ต่างร่วมมือร่วมใจกันอย่างเต็มที่ เพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้
หน่วยงานท้องถิ่นยังคงเฝ้าติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิด และมีการแจ้งเตือนประชาชนให้ตื่นตัวอยู่เสมอ การสื่อสารที่รวดเร็วและชัดเจน ช่วยให้ชาวบ้านสามารถเก็บข้าวของขึ้นที่สูงได้ทันเวลา นี่คือตัวอย่างของการจัดการภัยพิบัติในระดับชุมชนที่มีประสิทธิภาพ
การพยากรณ์อากาศและคำเตือนจากภาครัฐ
กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนประชาชน ในช่วงกลางสัปดาห์ไปจนถึงปลายสัปดาห์นี้ พื้นที่ภาคเหนือ ภาคอีสานตอนบน ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก ความเสี่ยงจากน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากยังมีสูงมาก โดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำ
ทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับสถานการณ์วิกฤตนี้ ได้มีการเรียกประชุมด่วนทีม ปภ. ภาคเหนือทั้ง 17 จังหวัด เพื่อวางแผนรับมืออุทกภัยอย่างรัดกุม โดยคาดการณ์ว่าปริมาณฝนในเดือนสิงหาคมปีนี้ จะมีมากกว่าค่าเฉลี่ยปกติในหลายพื้นที่อย่างแน่นอน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้เตรียมบุคลากรและเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูงควรติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด สามารถดูรายละเอียดและข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาโดยตรง – คลิกที่นี่
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เชียงราย - Chiang Rai News
เหยื่อการหลอกลวงหางานผ่าน TikTok ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานจัดหางานเชียงราย
เชียงราย – เมื่อวันที่ 3 สิงหาคมที่ผ่านมา กลุ่มผู้เสียหายจากการถูกหลอกไปทำงานต่างประเทศจำนวน 81 ราย ได้รวมตัวกันเข้าร้องเรียนต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย โดยแบ่งเป็นชาวเชียงราย 69 ราย และจังหวัดอื่นๆ อีก 12 ราย พวกเขาต้องการให้หน่วยงานของรัฐช่วยดำเนินคดีกับแก๊งนายหน้าเถื่อน และเรียกร้องค่าเสียหายทั้งหมดที่สูญเสียไปกลับคืนมา
นายรุจติศักดิ์ รังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่รับเรื่องร้องทุกข์และสอบปากคำผู้เสียหาย เหตุการณ์นี้สร้างความเดือดร้อนอย่างหนักให้กับประชาชน เนื่องจากมูลค่าความเสียหายรวมกันแล้วสูงถึงหลายสิบล้านบาทเลยทีเดียว
ประเด็นสำคัญ
- ผู้เสียหาย 81 รายถูกหลอกว่าพาไปทำงานที่แคนาดาและไอร์แลนด์ จนสูญเงินคนละเกือบ 400,000 บาท
- แก๊งมิจฉาชีพใช้แพลตฟอร์ม TikTok ในการไลฟ์สดโฆษณาชวนเชื่อ และหลอกให้เหยื่อโอนเงินค่าดำเนินการ
- จังหวัดเชียงรายเตรียมใช้ “เชียงรายโมเดล” เพื่อช่วยประชาชนจัดหางานต่างประเทศอย่างปลอดภัยและถูกกฎหมาย
กลโกงนายหน้าเถื่อนบนโลกออนไลน์
จากการสอบปากคำเบื้องต้นพบว่า ผู้เสียหายส่วนใหญ่ติดต่อกับแก๊งนายหน้าผ่านทางแอปพลิเคชัน TikTok โดยมิจฉาชีพอ้างว่าสามารถพาไปทำงานที่ประเทศไอร์แลนด์และแคนาดาได้ ผู้ที่หลงเชื่อส่วนใหญ่ได้โอนเงินค่าดำเนินการไปให้ เฉลี่ยรายละ 290,000 ถึง 350,000 บาท
นายไก่ อายุ 32 ปี หนึ่งในผู้เสียหาย เล่าว่าเขาเห็นไลฟ์สดใน TikTok ที่อ้างว่าเป็นบริษัทจัดหางานไปแคนาดา เขาจึงถูกชักชวนให้จ่ายเงินเป็นงวดๆ สำหรับค่าเอกสารและค่าตรวจสุขภาพ รวมแล้วกว่า 380,000 บาท แต่หลังจากจ่ายเงินครบ กลับไม่มีความคืบหน้าเรื่องวีซ่า และไม่สามารถติดต่อนายหน้าได้อีกเลย
นอกจากนี้ ผู้เสียหายบางรายได้เดินทางไปถึงประเทศไอร์แลนด์จริงๆ แต่กลับไม่มีงานให้ทำตามที่นายหน้ากล่าวอ้าง ทำให้พวกเขาต้องไปขอความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตไทย สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความโหดร้ายของขบวนการนี้ที่กล้าทิ้งแรงงานไทยไว้ในต่างแดน
การช่วยเหลือเยียวยาและดำเนินคดีตามกฎหมาย
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่า บุคคลที่อ้างตัวเป็นนายหน้านั้นเป็นเพียงบริษัทเอกชนที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจัดหางาน ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาฉ้อโกงประชาชน คุณสามารถอ่านรายละเอียดของข่าวนี้เพิ่มเติมได้ที่สำนักข่าว MGR Online
นายรุจติศักดิ์กล่าวย้ำว่า ทางจังหวัดจะช่วยรวบรวมพยานหลักฐาน และประสานงานกับตำรวจตามสถานีตำรวจถึง 21 แห่ง เพื่อให้ผู้เสียหายได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง รัฐบาลจะช่วยสนับสนุนค่าทนายความและค่าธรรมเนียมศาล เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนที่กำลังเดือดร้อนอย่างหนัก
ป้องกันเหตุซ้ำรอยด้วย “เชียงรายโมเดล”
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์หลอกลวงเช่นนี้อีก ทางจังหวัดได้เตรียมจัดทำโครงการ “เชียงรายโมเดล” โครงการนี้จะเป็นการทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงาน เพื่อจัดฝึกอบรม ทดสอบทักษะ ตรวจสุขภาพ และยื่นขอวีซ่าอย่างครบวงจร ประชาชนจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแพงเกินจริง หรือต้องไปกู้เงินนอกระบบมาจ่ายค่านายหน้าเถื่อนอีกต่อไป
ทางด้าน น.ส.อังศุวีร์ มณีณัฐกุล รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดเชียงราย ได้ออกมาเตือนประชาชนว่า บริษัทที่รับจัดหางานไปต่างประเทศอย่างถูกต้อง จะต้องจดทะเบียนและได้รับใบอนุญาตจากกรมการจัดหางานเท่านั้น หากบริษัทใดไม่มีใบอนุญาต ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นมิจฉาชีพ
หากประชาชนพบเห็นการโฆษณารับสมัครงานที่น่าสงสัย สามารถโทรสอบถามได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 หรือติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกแห่งก่อนตัดสินใจโอนเงิน การตรวจสอบข้อมูลล่วงหน้าจะช่วยป้องกันไม่ให้คุณตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพได้อย่างแน่นอน
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
1. จะตรวจสอบได้อย่างไรว่าบริษัทจัดหางานนั้นถูกกฎหมายหรือไม่?
คุณสามารถตรวจสอบใบอนุญาตและสถานะของบริษัทจัดหางานได้ง่ายๆ โดยโทรสอบถามสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 หรือติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดในพื้นที่ของคุณ
2. หากถูกหลอกโอนเงินค่านายหน้าไปทำงานต่างประเทศ ควรทำอย่างไรเป็นอันดับแรก?
ให้รีบเก็บรวบรวมหลักฐานการโอนเงิน สลิปธนาคาร และประวัติการแชททั้งหมดไว้ จากนั้นเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนในพื้นที่ หรือติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพื่อขอความช่วยเหลือทันที
3. “เชียงรายโมเดล” คืออะไร และช่วยประชาชนได้อย่างไร?
โครงการนี้คือแผนนำร่องของจังหวัดเชียงรายที่ช่วยให้ประชาชนสามารถไปทำงานต่างประเทศได้อย่างถูกกฎหมาย โดยรวบรวมขั้นตอนการตรวจสุขภาพ ขอวีซ่า และอบรมไว้ในที่เดียว เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและป้องกันการถูกหลอกลวง
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