เชียงราย - Chiang Rai News
วิกฤตมลพิษทางน้ำ! เกษตรกรเชียงรายเรียกร้องให้รัฐบาลเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านและผลักดันวาระแห่งชาติเพื่ออนุรักษ์แหล่งอาหาร
เชียงราย – เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2569 กลุ่มเกษตรกรลุ่มน้ำสาย รวก และโขง ในจังหวัดเชียงราย รวมตัวเรียกร้องให้รัฐบาลไทยเร่งแก้ปัญหามลพิษจากเหมืองแร่ข้ามชาติอย่างเร่งด่วน การรวมตัวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังพบการสะสมของสารโลหะหนักในแหล่งน้ำและผลผลิตการเกษตร ซึ่งชาวบ้านต้องการให้รัฐบาลผลักดันเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อแก้ปัญหาที่ต้นทางอย่างยั่งยืน
วิกฤตคุณภาพน้ำกำลังสร้างความกังวลอย่างหนักให้กับเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน กลุ่มผู้ใช้น้ำจากลุ่มน้ำกก สาย รวก และโขง ได้จัดประชุมหารือกันที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พวกเขาสะท้อนความวิตกกังวลเรื่องคุณภาพน้ำและตะกอนดินที่แย่ลงอย่างต่อเนื่อง
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำล่าสุดยืนยันว่า มีสารโลหะหนักปนเปื้อนในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะสารหนู แม้ตัวอย่างส่วนใหญ่จะยังไม่เกินค่ามาตรฐาน แต่ก็พบการสะสมในพืชผัก ปลา และดิน สิ่งนี้ทำให้เกษตรกรเป็นห่วงความปลอดภัยของผู้บริโภคและอนาคตของผลผลิต
สรุปประเด็นสำคัญ
- เกษตรกรผู้ใช้น้ำลุ่มน้ำโขง สาย และรวก เรียกร้องให้รัฐบาลยกระดับปัญหามลพิษทางน้ำเป็นวาระแห่งชาติ
- พบแนวโน้มการสะสมของโลหะหนักและสารหนูในตะกอนดิน แหล่งน้ำ และผลผลิตทางการเกษตร
- ชาวบ้านต้องการให้รัฐบาลเจรจากับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อแก้ปัญหาเหมืองแร่ที่ต้นทาง แทนการแก้ปัญหาปลายเหตุ
ผลกระทบต่อผลผลิตและข้อเรียกร้องถึงรัฐบาล
ตัวแทนเกษตรกรจากพื้นที่อำเภอแม่สายเปิดเผยว่า ปัญหาน้ำขุ่นและตะกอนสะสมทำให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงอย่างเห็นได้ชัดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา พื้นที่เกษตรหลายแห่งต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการขุดลอกตะกอนบ่อยครั้ง พวกเขาจึงต้องการให้รัฐบาลเจรจากับประเทศต้นทางโดยตรง
นายสมเกียรติ เขื่อนเชียงสา นายกสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต ระบุว่า เขาเตรียมรวบรวมข้อเสนอจากชาวบ้านตั้งแต่เชียงใหม่ถึงเชียงรายเพื่อส่งต่อให้ภาครัฐ เป้าหมายคือการผลักดันให้รัฐบาลประกาศเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติ พร้อมกำหนดมาตรการควบคุมกิจกรรมเหมืองแร่และระบบบำบัดน้ำเสียให้ชัดเจน
ข้อมูลทางวิชาการและแนวทางการแก้ไข
ดร.สืบสกุล กิจนุกร นักวิชาการที่ติดตามปัญหานี้ ได้เปิดเผยผลการตรวจคุณภาพน้ำลุ่มน้ำกก สาย รวก และโขง รอบที่ 20 ข้อมูลจาก 22 จุดตรวจในช่วงกลางเดือนมิถุนายน 2569 พบว่า แม่น้ำรวกและแม่น้ำสายยังมีปัญหาสารปนเปื้อน รวมถึงไมโครพลาสติกและสารหนูที่เกินมาตรฐาน
สำหรับแม่น้ำโขงบริเวณอำเภอเชียงของ พบการสะสมของสารโลหะหนักในตะกอนดินระดับที่อาจเป็นอันตรายต่อสัตว์หน้าดิน แม้การปนเปื้อนในน้ำบาดาลและพืชผักจะยังไม่เกินมาตรฐาน แต่การสะสมตัวอย่างต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมคือสัญญาณเตือนที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
ปัจจุบันรัฐบาลกำลังเร่งหาแหล่งน้ำดิบใหม่เพื่อผลิตน้ำประปาให้กว่า 40,000 ครัวเรือนในจังหวัดเชียงรายเพื่อลดความเสี่ยงด้านสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีแผนจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ดิน และอาหารในพื้นที่ เพื่อให้สามารถทราบผลตรวจได้รวดเร็วภายใน 7 วัน
อย่างไรก็ตาม การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุด้วยงบประมาณภายในประเทศอาจไม่เพียงพอ รัฐบาลไทยจำเป็นต้องเปิดการเจรจากับประเทศที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วน เพื่อจัดการปัญหาการปล่อยมลพิษจากเหมืองแร่ข้ามแดนและฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประชาชนอย่างยั่งยืน
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เชียงราย - Chiang Rai News
กรมทางหลวงกำลังปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 1020 สายเชียงราย-เชียงของ ให้เป็น 4 เลน เพื่อการค้าข้ามพรมแดนที่ดีขึ้น
เชียงราย – กระทรวงคมนาคม โดยนายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นำคณะลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการขยายทางหลวงหมายเลข 1020 และทางลอดแยกศูนย์ราชการ สาย ชร.1023 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2570 เพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัด เพิ่มความปลอดภัย และรองรับการเติบโตของการค้าชายแดนระหว่างไทย สปป.ลาว และจีนตอนใต้
นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดเชียงราย เพื่อเร่งรัดโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งทางถนน โดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงเส้นทางระหว่างอำเภอเมืองเชียงรายไปยังอำเภอเชียงของ ซึ่งเป็นประตูหลักในการค้าขายและการท่องเที่ยวชายแดน
การลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการแก้ปัญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่เมือง เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน และยกระดับศักยภาพระบบโลจิสติกส์ (การขนส่งสินค้า) เพื่อรองรับมูลค่าการค้าชายแดนที่เติบโตอย่างต่อเนื่องระหว่างภาคเหนือของประเทศไทยผนึกกำลังส่งเสริมสิ่งทอไทยท้องถิ่น">ประเทศไทย สปป.ลาว และจีนตอนใต้ ตามรายงานข่าวของ กรุงเทพธุรกิจ
ประเด็นสำคัญ
- พัฒนา 2 โครงการหลัก: ครอบคลุมการสร้างทางลอดบริเวณแยกศูนย์ราชการ (ชร.1023) และการขยายทางหลวงหมายเลข 1020 เป็น 4 ช่องจราจร
- กำหนดเสร็จปี 2570: ทางลอดแยกศูนย์ราชการมีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2570 ส่วนโครงการขยายทางหลวง 1020 จะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2570
- เน้นย้ำความปลอดภัย: กำชับให้ผู้รับจ้างติดตั้งสัญญาณเตือน ไฟส่องสว่าง และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยเข้มงวดตลอดแนวพื้นที่ก่อสร้าง
เจาะลึก 2 โครงการใหญ่ ยกระดับคมนาคมเชียงราย
คณะตรวจราชการนี้นำโดยนายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ พร้อมด้วยนายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม และนายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างสำคัญ 2 แห่งที่มีบทบาทต่อการเดินทางของประชาชนและการขนส่งสินค้าในพื้นที่
1. โครงการทางลอดและปรับปรุงถนน สาย ชร.1023 (แยกศูนย์ราชการ)
โครงการนี้ดำเนินการโดยกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เป็นการก่อสร้างทางลอดและปรับปรุงถนนบริเวณจุดตัดแยกศูนย์ราชการ บนทางหลวงชนบทหมายเลข ชร.1023 มีระยะทางรวม 425.50 เมตร โดยออกแบบเป็นทางขนาด 4 ช่องจราจร (ไป-กลับ)
นอกจากนี้ โครงการยังรวมถึงการขยายสะพานข้ามแม่น้ำกก เพื่อเพิ่มความกว้างช่องจราจรให้มีความสม่ำเสมอตลอดเส้นทาง การปรับปรุงนี้จะช่วยขจัดปัญหาคอขวดบริเวณสี่แยกฝั่งหมิ่น ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ และอำนวยความสะดวกในการเดินทางเชื่อมต่อไปยังท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ได้อย่างรวดเร็ว
2. โครงการขยายทางหลวงหมายเลข 1020 สายเชียงราย–เชียงของ
กรมทางหลวง (ดล.) เป็นผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาทางหลวงหมายเลข 1020 เพื่อยกระดับเส้นทางเชื่อมโยงจากอำเภอเมืองเชียงราย ผ่านอำเภอเทิง และต่อยอดไปยังอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา มุ่งหน้าสู่ด่านชายแดนบ้านฮวก โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ตอนสำคัญ:
- ตอนที่ 1 (กม.7+420 – กม.18+600): ช่วงบ้านหัวดอย ถึง บ้านใหม่ดอนลาน ระยะทาง 11.18 กิโลเมตร ปรับปรุงเป็นทางขนาด 4 ช่องจราจร เชื่อมต่อไปยังทางหลวงหมายเลข 1421 เพื่อมุ่งสู่สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4 ท่าเรือเชียงแสน สปป.ลาว และจีนตอนใต้
- ตอนที่ 2 (กม.18+600 – กม.30+000): ช่วงบ้านหัวดอย ถึง บ้านใหม่ดอนลาน ระยะทาง 11.40 กิโลเมตร เป็นการขยายเส้นทางหลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอัตราความเร็วในการขนส่งสินค้าอย่างปลอดภัย
รับฟังเสียงประชาชน พร้อมชูมาตรการความปลอดภัยสูงสุด
นอกจากการตรวจความคืบหน้าเชิงวิศวกรรมแล้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยังได้ให้ความสำคัญกับผลกระทบระหว่างการก่อสร้าง โดยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งป้ายเตือนและไฟส่องสว่างให้เพียงพอ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุยามค่ำคืน
ขณะเดียวกัน คณะทำงานยังได้เดินทางไปยังวัดสบเปา ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย เพื่อร่วมประชุมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนจากชาวบ้านในพื้นที่โดยตรง โดยมีนายรังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงราย เขต 5 และนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมรับฟังข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในการบูรณาการแก้ปัญหาต่อไป
การเร่งรัดและพัฒนาโครงข่ายทางหลวงหมายเลข 1020 และทางลอดแยกศูนย์ราชการ ไม่เพียงแต่ช่วยบรรเทาปัญหาจราจรในชีวิตประจำวันของชาวเชียงรายเท่านั้น แต่ยังเป็นกุญแจสำคัญในการเปิดประตูการค้าและการท่องเที่ยวของภาคเหนือตอนบน การเชื่อมโยงเส้นทางขนส่งสินค้าไปยังสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4 และด่านชายแดนบ้านฮวก จะช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์ สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าสู่สถานที่สำคัญ เช่น ดอยผาตั้ง ภูชี้ฟ้า และอุทยานแห่งชาติภูซาง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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คนขับรถบรรทุกถูกจับกุมในจังหวัดเชียงราย: ด่านตรวจของตำรวจยึดยาไอซ์ได้ 58 กิโลกรัม
เชียงราย - Chiang Rai News
คนขับรถบรรทุกถูกจับกุมในจังหวัดเชียงราย: ด่านตรวจของตำรวจยึดยาไอซ์ได้ 58 กิโลกรัม
เชียงราย – เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 (ตชด.ภาค 3) สนธิกำลังครั้งใหญ่ สกัดจับรถบรรทุกพ่วงขนส่งมันสำปะหลังตากแห้ง หลังสืบทราบว่าเป็นรถเป้าหมายเฝ้าระวังในเครือข่ายลำเลียงยาเสพติด โดยการตรวจค้นภายในห้องโดยสารพบยาไอซ์ซุกซ่อนอยู่อย่างมิดชิด น้ำหนักรวมสูงถึง 58 กิโลกรัม พร้อมควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ 2 รายขณะพยายามขับรถผ่านด่านตรวจในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
การปฏิบัติการครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำความเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ในการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ชายแดนเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศ รายงานข่าวจาก Chiang Mai News ระบุว่า ผู้ต้องหาทั้งสองรายได้ใช้กลอุบายตระเวนรับส่งสินค้าเกษตรเพื่อบังหน้า แต่ไม่พ้นสายตาของชุดสืบสวนที่ติดตามพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดจนสามารถจับกุมได้พร้อมของกลางทั้งหมด
ประเด็นสำคัญ
- Who (ใคร): เจ้าหน้าที่ ตชด.ภาค 3 นำโดยชุดปฏิบัติการ ตชด.327 และ ตชด.337 ร่วมกันจับกุม นายรังสรร (อายุ 42 ปี) และ นางสาววิไลพร (อายุ 35 ปี) ทั้งสองเป็นชาวตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
- What (เกิดอะไรขึ้น): ตรวจยึดของกลางยาไอซ์บรรจุในกระสอบสีขาวจำนวน 2 กระสอบ รวม 58 ถุง น้ำหนักประมาณ 58 กิโลกรัม พร้อมยึดรถบรรทุกพ่วง 1 คัน และโทรศัพท์มือถือ 3 เครื่อง
- Where (ที่ไหน): จับกุมบริเวณด่านตรวจยาเสพติดป่าตึง ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย หลังจากสะกดรอยตามตั้งแต่พื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้งและอำเภอเมืองเชียงราย
- When (เมื่อไหร่): เกิดเหตุเมื่อเวลาประมาณ 23.00 น. ของคืนวันที่ 24 กรกฎาคม 2569
- Why (ทำไม): เนื่องจากเจ้าหน้าที่สืบทราบว่ารถบรรทุกพ่วงคันดังกล่าวเป็นยานพาหนะเป้าหมายที่อยู่ในบัญชีเฝ้าระวังการขนส่งยาเสพติด จึงเข้าสกัดกั้นเพื่อหยุดยั่งการขยายตัวของเครือข่ายค้ายาเสพติด
เบื้องหลังการสะกดรอย: จากเส้นทางเปลี่ยวสู่ลานรับซื้อมันสำปะหลัง
การจับกุมในครั้งนี้ดำเนินงานภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.รังสิมันต์ สงเคราะห์ รองผู้บังคับการ ตชด.ภาค 3 และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตชด.ภาค 3 พร้อมด้วยกำลังพลจากกองร้อย ตชด.327 และ ตชด.337 ที่ได้วางกำลังร่วมกันติดตามเบาะแสอย่างใกล้ชิด
เจ้าหน้าที่พบรถบรรทุกพ่วงเป้าหมายวิ่งเข้ามาในเขตอำเภอเมืองเชียงราย จึงสั่งการให้ชุดสืบสวนสะกดรอยตามทันที จากการสังเกตการณ์พบว่ารถคันดังกล่าวขับไปตามถนนหมายเลข 4033 ก่อนจะเลี้ยวเข้าไปจอดในพื้นที่เปลี่ยวบริเวณฝายคลองแม่ห่าง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นเวลาประมาณ 5 นาที ซึ่งคาดว่าเป็นจุดรับมอบยาเสพติด
หลังจากนั้น รถบรรทุกพ่วงได้เดินทางต่อไปยังลานรับซื้อมันสำปะหลังแห่งหนึ่ง ในตำบลป่าซาง เพื่อทำการบรรทุกมันสำปะหลังตากแห้งขึ้นรถเต็มคัน เพื่อใช้เป็นสิ่งของปกปิดและสร้างเรื่องราวบังหน้าสำหรับการเดินทางไกล ก่อนจะขับมุ่งหน้ากลับเข้าสู่เส้นทางหลักในอำเภอเมืองเชียงราย
นาทีค้นรถและขั้นตอนการดำเนินคดีตามกฎหมาย
เมื่อรถบรรทุกพ่วงคันดังกล่าวเดินทางมาถึงด่านตรวจยาเสพติดป่าตึง ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แสดงตัวและส่งสัญญาณให้หยุดรถเพื่อขอทำการตรวจค้นอย่างละเอียด ภายในรถพบผู้ขับขี่คือนายรังสรร และมีนางสาววิไลพร นั่งโดยสารมาด้วยบริเวณเบาะหน้า
จากการตรวจค้นบริเวณด้านหลังเบาะนั่งในห้องโดยสาร เจ้าหน้าที่พบกระสอบปุ๋ยสีขาวจำนวน 2 กระสอบวางซุกซ่อนอยู่ เมื่อเปิดออกดูพบถุงพลาสติกบรรจุเกล็ดใสสีขาวจำนวน 58 ถุง น้ำหนักถุงละประมาณ 1 กิโลกรัม ผลการทดสอบเบื้องต้นด้วยสารเคมีระบุชัดเจนว่าเป็นเมทแอมเฟตามีนหรือยาไอซ์
เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ต้องหาทั้งสองรายในข้อหา “ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาไอซ์) โดยมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า” พร้อมนำตัวผู้ต้องหาและของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.แม่ลาว เพื่อขยายผลหาผู้บงการและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
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เปิดแล้ว! “ผกาดจาดนัก ปี 2” พลิกโฉมกาดหลวงเชียงรายสู่พิพิธภัณฑ์ศิลปะมีชีวิต
ตำรวจเชียงรายทลายแก๊งค้ายาเสพติดในอำเภอแม่ฟ้าหลวง ยึดยาเสพติดมูลค่าหลายแสนบาท">ชียงรายเรียกร้องให้รัฐบาลเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านและผลักดันวาระแห่งชาติเพื่ออนุรักษ์แหล่งอาหาร">เชียงราย – ชาวเชียงรายและนักท่องเที่ยวทุกคนไม่ควรพลาดงานนี้อย่างเด็ดขาด เทศกาลศิลปะ “ผกาดจาดนัก” หรือ Pakad Festival ปีที่ 2 ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการ งานยิ่งใหญ่ครั้งนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม 2569 ที่กาดหลวง หรือตลาดสดเทศบาล 1 ของนครเชียงราย
ในปีนี้ เทศกาลกลับมาพร้อมกับคอนเซปต์สุดเก๋ที่ชื่อว่า “Play with Things” หรือการเล่นกับสิ่งของรอบตัว เป้าหมายหลักของงานคือการเปลี่ยนตลาดสดแบบดั้งเดิม ให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่มีชีวิตชีวาและมีความร่วมสมัย คุณจะได้สัมผัสวิถีชีวิตดั้งเดิมที่ผสมผสานกับงานศิลปะอย่างลงตัว
ประเด็นสำคัญ
- สถานที่และเวลาจัดงาน: เทศกาล “ผกาดจาดนัก ปี 2” จัดขึ้นที่กาดหลวงเชียงราย ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม 2569
- กิจกรรมศิลปะอัดแน่น: พบกับผลงานสร้างสรรค์จากศิลปินกว่า 40 คน พร้อมกิจกรรมบันเทิงมากมายตลอด 10 วันเต็ม
- วิสัยทัศน์ระดับโลก: งานนี้ช่วยสนับสนุนให้จังหวัดเชียงราย ก้าวสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบของยูเนสโก
กิจกรรมสร้างสรรค์และการแสดงตลอด 10 วัน
ผู้มาเยือนจะได้ตื่นตาตื่นใจกับผลงานศิลปะที่หลากหลาย จากศิลปินมากความสามารถกว่า 40 คน พวกเขาได้นำผลงานมาจัดแสดงตามมุมต่างๆ ของตลาดสด ทำให้พื้นที่ดูมีชีวิตชีวามากขึ้น นอกจากศิลปะแล้ว ตลอดทั้ง 10 วันยังอัดแน่นไปด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้ร่วมสนุก
ภายในงาน คุณสามารถเพลิดเพลินกับศิลปะการแสดงละคร และการชมหนังกลางแปลงในบรรยากาศสุดคลาสสิกยามค่ำคืน นอกจากนี้ยังมีเวทีแฟชั่นโชว์ ที่นำเสนอเสื้อผ้าและการแต่งกายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวิถีชีวิตพ่อค้าแม่ค้าในตลาด
ไม่เพียงแค่นั้น เทศกาลนี้ยังมีการแสดงดนตรีสดที่ไพเราะ และการแข่งขันเต้นที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงความสามารถ ทุกกิจกรรมถูกออกแบบมาให้เข้าถึงง่ายและสนุกสนาน เหมาะสำหรับคนทุกเพศทุกวัย คุณสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
สนับสนุนสินค้าชุมชนและเป้าหมายระดับโลก
อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของเทศกาลนี้คือ โซนแสดงสินค้า “Made in Grand Market” โซนนี้รวบรวมผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์และหาซื้อได้ยาก สินค้าทุกชิ้นถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน
การจัดงานครั้งนี้ไม่ได้ให้แค่ความสนุกสนาน แต่ยังเป็นการเปิดเผยเสน่ห์ของกาดหลวงในมุมมองใหม่ ที่ผู้คนอาจไม่เคยสัมผัสมาก่อน การนำศิลปะเข้ามาในพื้นที่ชุมชน ถือเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวในท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน
เหนือสิ่งอื่นใด งานเทศกาลนี้ยังเป็นฟันเฟืองสำคัญในการผลักดันเป้าหมายใหญ่ของจังหวัดเชียงราย นั่นคือการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบของ องค์การยูเนสโก (UNESCO) อย่างเต็มภาคภูมิ การผสมผสานวัฒนธรรมและศิลปะในครั้งนี้ จะช่วยให้ชาวโลกได้เห็นถึงศักยภาพที่แท้จริงของเมืองเชียงราย
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