การหาเสียงเลือกตั้งในจังหวัดเชียงรายกำลังเข้มข้นขึ้น ท่ามกลางข่าวลือเรื่องเงิน “ว้า” หมุนเวียนอยู่ใกล้ชายแดน
เชียงราย – กำลังเป็นจังหวัดที่หลายคนจับตาเป็นพิเศษ ก่อนวันเลือกตั้งวันอาทิตย์นี้ เพราะมีถึง 7 เขตเลือกตั้ง และช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียงก็เข้มข้นขึ้นทุกวัน
ในวงการเมืองท้องถิ่นมีเสียงพูดกันว่า Pheu Thai ดูได้เปรียบหลายเขต ขณะเดียวกัน Kla Tham และ Bhumjaithai เริ่มไล่ขึ้นมาในบางพื้นที่สำคัญ ส่วน People’s Party ถูกมองว่ากระแสอาจไม่แรงเท่ารอบก่อน ๆ
การหาเสียงกินเวลามาเกือบสองเดือน ภาพรวมเริ่มชัดขึ้น ทุกพรรคเดินเกมหนัก ทั้งลงพื้นที่ พบผู้นำชุมชน จัดเวทีเล็ก ๆ และทำงานภาคพื้นแบบต่อเนื่อง
อีกเรื่องที่ยังมีผลในเชียงรายคือ “ฐานเดิม” ของผู้สมัคร โดยเฉพาะเขตที่เครือญาติและสายสัมพันธ์การเมืองท้องถิ่นแน่น
เขต 1 ฐานเทศบาลหนุน Pheu Thai ชัด
เขต 1 Pheu Thai ได้เปรียบจากฐานในเขตเทศบาลนครเชียงราย เครือข่ายที่เชื่อมกับวันชัย จงสุทธานามณี (นายกเทศมนตรี) และรัตนา จงสุทธานามณี (ที่ปรึกษา) ช่วยหนุนลูกชายคือ นพ.ธนารัตน์ จงสุทธานามณี ผู้สมัครของพรรค ฐานในเขตเมืองถูกมองว่าเหนียวแน่น
แกนนำพรรคก็ลงพื้นที่ทั่วจังหวัด ก่อนจะมาเน้นเขต 1 ช่วงท้าย เพื่อดันธนารัตน์ไปสู่เก้าอี้ ส.ส. ครั้งแรก คู่แข่งหลักมี วุฒิชาติ เกรียงเกษม จาก Kla Tham ที่ถูกมองว่ากำลังมา และจิตวัน จินานุวัฒน์ จาก Prachachon (เจ้าของพื้นที่เดิม) แม้กระแสพรรคจะสูสีขึ้นกว่าที่เคย แต่โครงสร้างพื้นที่ของ Pheu Thai ยังดูแข็งกว่าในเขตนี้
เขต 2 ชื่อ “ติยะไพรัช” ยังแรง
เขต 2 หลายคนมองว่า Pheu Thai มีโอกาสสูงจาก ปิยรัตน์ ติยะไพรัช ทั้งโปรไฟล์และแรงส่งจากชื่อของพ่อคือ ยงยุทธ ติยะไพรัช ทำให้แคมเปญยังอยู่ในสปอตไลต์ตลอด
แม้มีผู้สมัครรายอื่นลงแข่งขัน แต่ความคาดหมายในพื้นที่ยังเทไปทางเดิม ด้วยฐานเสียงเก่า ชื่อเสียงที่ติดหู และแรงหนุนในโซนชนบท
เขต 3 ตัวเก๋ายังนำ แต่ยังประมาทไม่ได้
เขต 3 วิสาร เตชะธีรวัฒน์ จาก Pheu Thai ยังถูกพูดถึงว่าเป็นตัวเต็ง เขาต้องเจอกับ ฐากุล ยะซาง อดีต ส.ส. เขตนี้จาก Prachachon กระแสในพื้นที่แกว่งได้ตามจังหวะการหาเสียง แต่ภาพล่าสุดยังชี้ว่า วิสารนำอยู่ เว้นแต่จะมีการพลิกเกมช่วงสุดท้าย
เขต 4 เครือข่ายท้องถิ่นหนุน Pheu Thai
เขต 4 ก็ยังเข้าทาง Pheu Thai โดย วิสารดี เตชะธีรวัฒน์ ลูกสาวของวิสาร และอดีต ส.ส. ได้เปรียบจากฐานสนับสนุนที่สะสมมานานในอำเภอพานและป่าแดด
คู่แข่งสำคัญคือ สุรสิทธิ์ เจียมวิจักร์ จาก Kla Tham อดีต ส.ส. ที่มีประสบการณ์เช่นกัน แต่เสียงจากหน้างานมองว่า จะเร่งขยายฐานให้ทันเครือข่ายเดิมที่ฝังลึกนั้นไม่ง่าย
เขต 5 Pheu Thai เจอศึกหนัก สูสี Bhumjaithai
เขต 5 ถูกมองว่าเป็นเขตที่ Pheu Thai เสี่ยงที่สุดในเชียงราย เถิดชาติ ไชยพงษ์ (Pheu Thai) อดีต ส.ส. แข่งแบบเบียดกับ รังสรรค์ วันชัยธนาวงศ์ (Bhumjaithai) หลายคนประเมินว่า ถ้า Pheu Thai จะพลาดเขตไหน เขตนี้มีโอกาสมากที่สุด และอาจเปิดทางให้ Bhumjaithai ได้ชัยชนะเขตแรกในเชียงราย
เขต 6 ชายแดนเดือด มีข่าวลือซื้อเสียงโยงเงิน “วา”
เขต 6 มี ชัยยนต์ ศรีสมุทร ที่ลาออกจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบล Mae Sai subdistrict เพื่อมาลง ส.ส. ครั้งแรก เขาถูกมองว่ามีแรงหนุนในพื้นที่ชายแดน และมี ยงยุทธ ติยะไพรัช ช่วยหาเสียงในบางส่วนของเขตด้วย
ประเด็นที่คนพูดถึงมากคือคู่แข่งในสนามนี้ นอกจากจะมี จุฬาลักษณ์ ขันสุธรรม อดีต ส.ส. จาก Prachachon แล้ว การชนที่ดูเข้มข้นกลับไปอยู่ที่ผู้สมัคร Kla Tham คือ มลธิชา ไชยบาลาน ซึ่งเคยทำงานประสานงานที่เชื่อมกับมูลนิธิธรรมนัส ในช่วงช่วยเหลือน้ำท่วมปลายปี 2024
บรรยากาศยังถูกกดดันด้วยกระแสกล่าวหาเรื่องเงิน “วา” และข่าวลือซื้อเสียง มีการพูดกันถึงการพาดพิงตำรวจรายหนึ่ง แต่ไม่ได้ระบุชื่อ โดยมีเสียงลือว่า สามีของมลธิชาเป็นตำรวจในจังหวัดใกล้เคียง
ในพื้นที่มีคนเล่ากันว่า บางหมู่บ้านมีการแจกเงินล่วงหน้า เช่น 500 บาทต่อคนก่อนวันเลือกตั้งหลายสัปดาห์ อีกกระแสพูดถึงการจ่ายก้อนเล็กก่อน เช่น 100 บาท แล้วสัญญาว่าจะมีเพิ่มภายหลัง รวมถึงหลังรู้ผล หรือหลังผู้สมัครชนะ
โพลและเสียงประเมินออกมาหลากหลาย บางแหล่งมองว่า ชัยยนต์และ Pheu Thai ยังชนะ แต่คะแนนไม่น่าห่าง เพราะมีฐานเดิมค้ำอยู่ อีกฝั่งมองว่า มลธิชาอาจมีลุ้นสร้างเซอร์ไพรส์ ให้ Kla Tham คว้าชัยครั้งแรกในเชียงราย
เขต 7 Kla Tham เดินเกมหนัก กดดันอดีต ส.ส. Pheu Thai
เขต 7 ผู้สมัคร Kla Tham คือ สุธีรพงษ์ วันชัยธนาวงศ์ อดีตรองนายก อบจ. และอดีตประธานสภา อบจ. สะสมฐานการเมืองท้องถิ่นมาหลายปี
งานพื้นที่ต่อเนื่องทำให้เขากดดัน สว่าง พรหมเมือง อดีต ส.ส. Pheu Thai ได้มากขึ้น และมีคนเชื่อว่า เก้าอี้เขตนี้อาจเปลี่ยนมือได้ หากฝั่งเดิมอ่านอารมณ์คนไม่ขาด
สรุปภาพรวมก่อนเข้าคูหา
ก่อนวันเลือกตั้ง ความคาดหมายที่ได้ยินบ่อยในวงการเมืองเชียงรายคือ
- Pheu Thai ยังถูกมองว่าได้เปรียบ 4 เขต
- Kla Tham ลุ้นได้จริง และอาจเก็บได้ 2 เขต
- Bhumjaithai มีโอกาสชัดใน 1 เขต
เมื่อมีข่าวลือเงิน “วา” และข้อกล่าวหาเรื่องซื้อเสียงเข้ามาเติมความตึงเครียด โดยเฉพาะโซนชายแดน แผนที่ 7 เขตของเชียงรายจึงยังเป็นหนึ่งในสนามที่ต้องจับตาจนถึงวันเลือกตั้งจริง ๆ
“วิสาร” ชี้ให้เห็นถึงกลยุทธ์การระดมทุนที่ไม่โปร่งใสเพื่อซื้อเสียง และเตือนชาวบ้านเชียงรายอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวแก่คนแปลกหน้า
เชียงราย – วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ผู้สมัคร ส.ส. เชียงราย เขต 3 พรรคเพื่อไทย (อ.แม่ลาว อ.แม่สรวย อ.เวียงป่าเป้า) ลงพื้นที่ขึ้นรถปราศรัยหาเสียง พร้อมพูดถึงกระแสข่าวช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง ว่ามีความพยายามใช้เงินที่ไม่โปร่งใสเข้ามาแทรกแซงการเลือกตั้ง และทำกันเป็นขบวนการในลักษณะซื้อเสียง
นายวิสารระบุว่า วิธีการที่พบมีรูปแบบคล้ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ มีการเสนอเงินให้ประชาชนรายละราว 500 บาท พร้อมขอเบอร์โทรศัพท์และขอสำเนาบัตรประชาชน เขามองว่าเป็นพฤติกรรมเสี่ยงและเข้าข่ายหลอกลวง จึงขอให้ชาวบ้านอย่าหลงเชื่อ และอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวกับคนที่ไม่รู้จัก เพราะอาจถูกนำไปใช้ผิดทางจนเกิดความเสียหายตามมา
ผู้สมัคร ส.ส. เชียงราย เขต 3 พรรคเพื่อไทย กล่าวย้ำว่า หากมีการซื้อเสียงเกิดขึ้นจริง เงินที่ยื่นให้ไม่ได้ทำให้เดือดร้อนทันที แต่ไม่ควรนำไปแลกกับคะแนนเสียง การรับเงินแล้วเลือกผู้ซื้อเสียง เท่ากับเปิดทางให้การเมืองสกปรกเข้ามากำหนดอนาคตของพื้นที่และลูกหลาน พร้อมยืนยันว่าเลือกตั้งที่สุจริตคือฐานสำคัญของประชาธิปไตย
นายวิสารอธิบายต่อว่า การซื้อเสียงไม่ได้กระทบแค่ความน่าเชื่อถือของการเลือกตั้ง แต่ยังทำให้ระบบการเมืองเสียหาย นักการเมืองที่ใช้เงินซื้ออำนาจมักมองประชาชนเป็นแค่ตัวเลข และเมื่อได้ตำแหน่งก็มีแนวโน้มคิดเรื่องถอนทุนมากกว่าทำงานเพื่อส่วนรวม สุดท้ายปัญหาปากท้อง การพัฒนา และความเป็นธรรมก็วนอยู่ที่เดิม
เขายังเตือนเรื่องโทษตามกฎหมายว่า การซื้อเสียงและขายเสียงเป็นความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง มีทั้งโทษจำคุก ปรับ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง รวมถึงอาจมีคดีอื่นที่เกี่ยวกับการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิชอบ ซึ่งกระทบทั้งฝ่ายให้และฝ่ายรับ จึงอยากให้ประชาชนช่วยกันปกป้องสิทธิของตัวเอง
ท้ายที่สุด นายวิสารยืนยันว่า พรรคเพื่อไทยและตนไม่รับการเมืองสกปรกทุกรูปแบบ หากพบหลักฐานหรือเบาะแสการซื้อเสียง จะรวบรวมข้อมูลแจ้งเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อให้ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย พร้อมชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิอย่างสุจริต เลือกคนที่พร้อมทำงานรับใช้ประชาชนจริงๆ
ชัยธวัฒน์ลงพื้นที่หาเสียงในจังหวัดเชียงรายเพื่อสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคประชาชน
เชียงราย -ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนวันเลือกตั้ง หลายพรรคเร่งลงพื้นที่และดึงแกนนำไปช่วยผู้สมัครหาเสียงอย่างต่อเนื่อง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 พรรคประชาชนส่ง นายชัยธวัช ตุลาธน อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อช่วย น.ส.จุฬาลักษณ์ ขันสุธรรม (ทนายหญิง) ผู้สมัคร สส.เชียงราย เขต 6 พรรคประชาชน ลงพบประชาชน โดยจัดคาราวานหาเสียงในอำเภอแม่สาย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต้องลุ้นคะแนนกันเข้มข้น
บรรยากาศตลอดเส้นทางคึกคัก มีผู้สนับสนุนทุกวัยออกมาต้อนรับจำนวนมาก หลายคนยื่นอาหาร น้ำดื่ม และส้มมาให้จนแน่นรถแห่ สร้างสีสันให้การลงพื้นที่ครั้งนี้อย่างชัดเจน
นายชัยธวัชกล่าวเชิญชวนชาวเชียงรายให้ออกไปใช้สิทธิ์ และสนับสนุนพรรคประชาชนเพื่อจัดตั้งรัฐบาลของประชาชน พร้อมพูดถึงกระแสข่าวในพื้นที่ว่าอาจมีการจ่ายเงินหัวละ 1,000 บาท โดยขอให้ประชาชนอย่าปล่อยให้เงินมาซื้อสิทธิ์และความตั้งใจของตัวเอง
ด้าน น.ส.จุฬาลักษณ์กล่าวว่า ได้ยินข้อมูลคล้ายกันเรื่องการซื้อเสียงหัวละ 1,000 บาท และย้ำว่าเงินไม่ควรเป็นตัวตัดสินอนาคตประเทศ เธอขอให้ประชาชนยืนหยัดกับความเชื่อของตัวเอง หากอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงและอยากให้ประเทศเดินหน้า ก็อย่าให้ใครเอาเงินมาชี้นำการตัดสินใจ
ขณะเดียวกัน นายทิศ อายุ 70 ปี ชาวอำเภอแม่สาย ซึ่งติดตามการเมืองมานานและเคยร่วมกิจกรรมกับหลายพรรค เล่าว่าแม้อายุมากแล้วก็ยังอยากเห็นบ้านเมืองปลอดคอร์รัปชัน ไม่มีการแบ่งผลประโยชน์หรือเงินทอน เขามองว่าเงินที่รั่วไหลจากการทุจริต หากนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ประเทศและประชาชนจะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย นายทิศยังย้ำอีกว่า การบริหารต้องเลือกคนให้เหมาะกับงาน เพื่อให้การทำงานตรงจุดและไม่วนกลับไปสภาพเดิมๆ อีกครั้ง
กกต.เชียงรายลงหมายเลขผู้สมัคร ส.ส.เขต 5 คลาดเคลื่อน 3 ราย ผู้สมัครร้องเรียน หวั่นคนสับสน
เชียงราย -วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำจังหวัดเชียงราย เผยแพร่หมายเลขผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เขตเลือกตั้งที่ 5 บนเว็บไซต์ แต่ข้อมูลกลับคลาดเคลื่อน มีการสลับหมายเลขผู้สมัคร 3 ราย จากทั้งหมด 6 ราย จนผู้สมัครที่ได้รับผลกระทบออกมาแสดงความไม่พอใจ และกังวลว่าจะเสียโอกาสในการหาเสียงและการลงคะแนน
ความผิดพลาดที่พบคือ
- นายพันธวัช ภูผาพันธกานต์ ผู้สมัครพรรคพลวัต ได้หมายเลข 4 แต่ในเว็บไซต์ระบุเป็นหมายเลข 5
- นายนิกร จันทร์หอม ผู้สมัครพรรครวมไทยสร้างชาติ ได้หมายเลข 5 แต่ในเว็บไซต์ระบุเป็นหมายเลข 6
- นายสุรชาติ ผิวแดง ผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์ ได้หมายเลข 6 แต่ในเว็บไซต์ระบุเป็นหมายเลข 7
เหตุนี้ยิ่งทำให้คนงง เพราะผู้สมัครมี 6 คน แต่ข้อมูลกลับมีหมายเลขถึง 7 และหมายเลข 4 หายไปจากรายการ
นายสุรชาติ ผิวแดง ผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 6 ซึ่งถูกลงผิดเป็นหมายเลข 7 บอกว่าได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อ กกต. แล้ว แต่ยังมีประชาชนโทรมาถามหมายเลขที่ถูกต้องอยู่เรื่อย ๆ เพราะหมายเลข 7 ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไม่มีจริง ทำให้ต้องคอยอธิบายและแก้ความเข้าใจผิดระหว่างลงพื้นที่หาเสียง เขาย้ำว่าประเด็นสำคัญคือความเป็นธรรม และอยากให้ผู้ที่แชร์ข้อมูลในโซเชียลช่วยแก้ไขหรืออัปเดตให้ถูกต้อง เพื่อไม่ให้แฟนคลับและชาวบ้านสับสน
ด้าน นายนิกร จันทร์หอม ผู้สมัครพรรครวมไทยสร้างชาติ หมายเลข 5 ที่ถูกระบุผิดเป็นหมายเลข 6 แสดงความกังวลว่าความคลาดเคลื่อนจะทำให้ประชาชนจำหมายเลขไม่ตรงกับตัวผู้สมัคร โดยเขารู้เรื่องจากเพื่อนที่ส่งข้อมูลมาให้ และอยากให้ กกต. รีบแก้ไข เพราะใกล้วันเลือกตั้งจริงในวันที่ 8 แล้ว หากยังปล่อยให้ข้อมูลผิด อาจทำให้คนไปลงคะแนนแล้วสับสน และกระทบโอกาสของผู้สมัคร เขาระบุว่าได้รายงานเรื่องนี้ให้พรรคทราบแล้ว และรอให้พรรคพิจารณาดำเนินการต่อไป
