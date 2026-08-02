เชียงราย - Chiang Rai News
ตำรวจเชียงรายยึดยาเสพติดครั้งใหญ่!! พบยาบ้า 8 ล้านเม็ดในสุสาน
เชียงราย – เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงไทยเปิดปฏิบัติการยาเสพติด">ปราบปรามยาเสพติดครั้งใหญ่ สามารถเข้าตรวจยึดยาบ้าล็อตมหึมาจำนวน 8 ล้านเม็ด บริเวณป่าช้าบ้านซาววา ในพื้นที่อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย การปราบปรามครั้งนี้ถือเป็นผลงานสำคัญของเจ้าหน้าที่ในการตัดวงจรการลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศ
จากการสืบสวนเชิงลึกพบว่า ยาเสพติดล็อตนี้ถูกลักลอบขนส่งข้ามแม่น้ำโขง">แม่น้ำโขงมาจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยกลุ่มผู้ค้าได้นำมาซุกซ่อนไว้ในจุดพักรอเพื่อเตรียมกระจายต่อ รายงานข่าวระบุชัดเจนว่าขบวนการนี้มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายรายใหญ่ที่มีนายทุนสั่งการอยู่ฝั่งตรงข้ามชายแดนไทย
ประเด็นสำคัญ
- ยอดตรวจยึดมหาศาล: เจ้าหน้าที่เข้ายึดยาบ้าตรา “999” รวม 27 กระสอบ จำนวนกว่า 8,000,000 เม็ด ถูกทิ้งไว้ในป่าช้าบ้านซาววา อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
- เส้นทางลำเลียงข้ามชาติ: ยาเสพติดมีต้นทางจากรัฐฉาน ประเทศเมียนมา ลำเลียงผ่าน สปป.ลาว ก่อนลักลอบข้ามแม่น้ำโขงเข้าไทยทางช่องทางธรรมชาติ
- โยงเครือข่ายนายทุนใหญ่: ข้อมูลการข่าวระบุว่าอยู่เบื้องหลังโดยกลุ่ม “โล่ง แซ่ลี” ซึ่งใช้กลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่เป็นผู้ขนส่งระยะสั้น
การจับกุมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างตำรวจ กองกำลังทหารพราน และหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ได้เค้าร่างข้อมูลการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ค้า จึงเข้าปิดล้อมและตรวจค้นจุดสงสัยกระทั่งพบของกลางซุกซ่อนอยู่อย่างมิดชิด
จากการตรวจสอบอย่างละเอียด พบกระสอบบรรจุยาบ้าจำนวน 27 กระสอบ วางปะปนอยู่ภายในบริเวณป่าช้าสาธารณะ ยาบ้าทั้งหมดประทับตราสัญลักษณ์ “999” ซึ่งเป็นตราประทับเฉพาะของแหล่งผลิตบริเวณชายแดน เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการบันทึกตรวจยึดเพื่อนำไปขยายผลทางกฎหมายต่อไป
อ้างอิงข้อมูลรายงานข่าวฉบับเต็มได้ที่ สำนักข่าวไทยรัฐออนไลน์ ซึ่งได้รายงานรายละเอียดเหตุการณ์การตรวจยึดในพื้นที่จังหวัดเชียงรายไว้อย่างครบถ้วน
แกะรอยเส้นทางลำเลียง จากรัฐฉานสู่ป่าช้าเมืองเทิง
หน่วยงานข่าวกรองระบุว่า ยาเสพติดล็อตนี้มีจุดเริ่มต้นการผลิตในพื้นที่บ้านปูนาโก่ รัฐฉาน ประเทศเมียนมา จากนั้นขบวนการค้ายาได้ลำเลียงผ่านเมืองพง ก่อนจะขนส่งข้ามแม่น้ำโขงไปยังแขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว เพื่อเตรียมส่งเข้าประเทศไทย
เมื่อถึงฝั่งลาว กลุ่มค้ายาได้ใช้ช่องทางธรรมชาติบริเวณบ้านห้วยลึก อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ในการลักลอบนำยาเสพติดข้ามแดน หลังจากนั้นจึงใช้เส้นทางผ่านอำเภอเชียงของ อำเภอขุนตาล และอำเภอพญาเม็งราย จนกระทั่งนำมาพักไว้ที่อำเภอเทิง
การขนส่งในฝั่งไทยอาศัยกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ซึ่งรับหน้าที่เป็น “นักบินระยะสั้น” ทำการลำเลียงเป็นทอดๆ เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่สามารถสืบสวนและเข้ายึดของกลางไว้ได้ก่อนที่จะถูกส่งต่อให้กลุ่มนักบินระยะยาว
เร่งขยายผลล่าตัวการใหญ่ “โล่ง แซ่ลี”
ทางการไทยกำลังประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายผลจับกุมผู้ร่วมขบวนการทั้งหมด ข้อมูลการข่าวชี้เป้าไปที่กลุ่มของ “โล่ง แซ่ลี” นายทุนเชื้อสายม้งซึ่งกบดานอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านและเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการสั่งการลำเลียงครั้งนี้
การปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือยังคงดำเนินไปอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้เพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนตามช่องทางธรรมชาติ เพื่อป้องกันไม่ให้ยาเสพติดล็อตใหม่ถูกลักลอบนำเข้ามาสร้างความเสียหายในสังคมไทย
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
เชียงรายระดมเทคโนโลยี AI และนวัตกรรมสุดล้ำ รับมือภัยพิบัติและน้ำท่วมเชิงรุก
วิกฤตฝนถล่มเชียงราย!! ดินสไลด์ตัดขาดถนนแม่ฟ้าหลวง-น้ำล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือน
เชียงราย - Chiang Rai News
เหตุการณ์สุดระทึก! น้ำท่วมฉับพลันพัดถล่มหมู่บ้านลิไก จังหวัดเชียงราย นักท่องเที่ยวได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัย
เชียงราย – เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากฉับพลันที่บ้านลิไข่ ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย เนื่องจากมีฝนตกหนักสะสมกว่า 78 มิลลิเมตร เจ้าหน้าที่และชาวบ้านได้ร่วมกันเข้าช่วยเหลือชาวบ้านและนักท่องเที่ยวที่ติดค้างออกมาได้อย่างปลอดภัย สถานการณ์ได้กลับสู่ภาวะปกติอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่ถึงสองชั่วโมง และไม่มีบ้านเรือนได้รับความเสียหายแต่อย่างใด
เหตุการณ์ระทึกขวัญนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อ กรมทรัพยากรน้ำ (ทน.) ได้ออกประกาศเตือนภัยให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากเมื่อเวลา 14.25 น. เจ้าหน้าที่ตรวจพบปริมาณฝนตกหนักสะสมถึง 78 มิลลิเมตรในพื้นที่ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย ไม่นานนักมวลน้ำป่าก็ไหลทะลักเข้าสู่หมู่บ้านลิไข่อย่างรวดเร็ว กระแสน้ำที่เชี่ยวกรากได้พัดผ่านถนนสายหลักในหมู่บ้าน ทำให้นักท่องเที่ยวจำนวนหนึ่งติดค้างและไม่สามารถเดินทางออกมาได้
ท่ามกลางวิกฤตนี้ หน่วยงานท้องถิ่นและชาวบ้านในพื้นที่ได้ร่วมมือกันอย่างแข็งขัน พวกเขาทำงานแข่งกับเวลาเพื่อเร่งอพยพและพานักท่องเที่ยวพร้อมยานพาหนะฝ่ากระแสน้ำออกมาได้อย่างปลอดภัย จนกระทั่งเวลา 16.19 น. ระดับน้ำตามลำห้วยก็ลดลงอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์ทั้งหมดจึงกลับสู่สภาวะปกติโดยไม่มีรายงานความเสียหายต่อตัวบ้านเรือนของประชาชน
ประเด็นสำคัญ
- ฝนตกหนักสะสม 78 มิลลิเมตร เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากฉับพลันที่บ้านลิไข่ จ.เชียงราย
- เจ้าหน้าที่และชาวบ้านร่วมมือกันอพยพและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวออกมาได้อย่างปลอดภัยทุกคน
- สถานการณ์คลี่คลายอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่ถึง 2 ชั่วโมง โดยไม่มีผู้บาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหาย
ทำความรู้จัก “บ้านลิไข่” ชุมชนท่องเที่ยวชื่อดัง
สำหรับบ้านลิไข่ หมู่ 7 ตำบลนางแล เป็นหมู่บ้านของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่าที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม หมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ห่างจากถนนพหลโยธินเพียง 7 กิโลเมตร และห่างจากตัวเมืองเชียงรายราว 25 กิโลเมตรเท่านั้น ที่นี่ถือเป็นชุมชนบริวารของบ้านนางแลใน ซึ่งมีชื่อเสียงอย่างมากในด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ
ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมากมายนิยมเดินทางมาสัมผัสวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวอาข่า นอกจากนี้ยังมีจุดเด่นคือนาข้าวขั้นบันไดที่เขียวขจีสวยงาม พื้นที่แห่งนี้จึงเหมาะสำหรับการถ่ายภาพทำคอนเทนต์ และเป็นจุดแวะพักผ่อนหย่อนใจเพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์
เสน่ห์แห่งขุนเขาและน้ำตกนางแลใน
ภายในพื้นที่รอบหมู่บ้านยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญ เช่น น้ำตกนางแลใน ซึ่งมีโขดหินสวยงามเรียงรายอยู่ตามลำธาร ปัจจุบันหมู่บ้านมีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย มีทั้งที่พัก โฮมสเตย์ และร้านกาแฟเปิดให้บริการเพื่อรองรับผู้มาเยือนอย่างครบครัน
การพัฒนาความเจริญเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวแห่งภาคเหนือของประเทศไทย">ประเทศไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และเทศบาลตำบลนางแล ทุกภาคส่วนต่างร่วมมือกันผลักดันให้ชุมชนแห่งนี้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง แม้จะเกิดเหตุภัยธรรมชาติในครั้งนี้ แต่ด้วยความพร้อมของชุมชนและระบบเตือนภัยที่ดี ก็ทำให้เห็นว่าพื้นที่แห่งนี้มีความปลอดภัยและพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวเสมอ
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
รถยนต์พุ่งชนบันไดห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเชียงราย: มีผู้บาดเจ็บ 1 ราย ในอุบัติเหตุสุดสยอง
สำนักงานส่งเสริมการเกษตรจังหวัดเชียงรายอนุมัติสินเชื่อปลอดดอกเบี้ยเพื่อสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดุก
เชียงราย - Chiang Rai News
รถยนต์พุ่งชนบันไดห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเชียงราย: มีผู้บาดเจ็บ 1 ราย ในอุบัติเหตุสุดสยอง
เชียงราย – เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2569 เกิดอุบัติเหตุรถยนต์เสียหลักพุ่งขึ้นบันไดหน้าทางเข้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงราย ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ 1 ราย เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะผู้ขับขี่กำลังนำรถออกจากที่จอดรถ แต่เกิดเหตุขัดข้องทำให้รถพุ่งไปติดอยู่บนบันได ขณะนี้ตำรวจกำลังเร่งสอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง
เหตุการณ์ระทึกขวัญนี้เกิดขึ้นบริเวณหน้าทางเข้าหลักของศูนย์การค้าชื่อดังในจังหวัดเชียงราย สร้างความตกใจให้กับประชาชนที่กำลังเดินจับจ่ายใช้สอย อุบัติเหตุเกิดขึ้นในจังหวะที่ผู้ขับขี่กำลังนำรถออกจากลานจอดตามปกติ แต่รถกลับเสียการควบคุมและพุ่งตรงขึ้นไปบนบันไดอย่างรวดเร็ว
รถยนต์คันดังกล่าวพุ่งทะยานไปหยุดนิ่งอยู่ตรงหน้าประตูทางเข้าศูนย์การค้าชั้นบน ท่ามกลางความตกตะลึงของผู้เห็นเหตุการณ์ โชคดีที่ช่วงเวลาดังกล่าวบริเวณนั้นไม่มีคนพลุกพล่าน ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้เพียง 1 รายเท่านั้น
สรุปประเด็นสำคัญ
- เกิดเหตุรถพุ่งขึ้นบันได: รถยนต์เสียหลักพุ่งขึ้นไปติดบนบันไดหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงราย เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2569
- มีผู้บาดเจ็บ 1 ราย: ทีมกู้ภัยเข้าให้ความช่วยเหลือและนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลอย่างปลอดภัย
- อยู่ระหว่างการสอบสวน: เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังตรวจสอบหาสาเหตุว่าเกิดจากความประมาทหรือระบบรถยนต์ขัดข้อง
หลังได้รับแจ้งเหตุ เจ้าหน้าที่กู้ภัยจาก มูลนิธิแสงธรรมสาธารณกุศลเชียงราย ได้รีบเดินทางมายังที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็ว ทีมกู้ภัยเข้าตรวจสอบสภาพรถและปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บเบื้องต้นทันที จากนั้นจึงเร่งเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บส่งไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง
ขณะนี้ผู้บาดเจ็บถึงมือแพทย์อย่างปลอดภัยและได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดแล้ว ในเวลาเดียวกัน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของศูนย์การค้าได้นำแผงกั้นมาปิดพื้นที่เกิดเหตุ การทำเช่นนี้เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นซ้ำ และช่วยอำนวยความสะดวกให้ตำรวจทำงานได้ง่ายขึ้น
ตำรวจเร่งตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุ
สาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้ยังคงไม่ชัดเจน และอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียด เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ลงพื้นที่เก็บรวบรวมหลักฐานทั้งหมดในบริเวณที่เกิดเหตุ นอกจากนี้ยังเตรียมตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดรอบศูนย์การค้า เพื่อดูเหตุการณ์ในวินาทีที่รถพุ่งขึ้นบันได
ตำรวจยังเตรียมเรียกตัวผู้ขับขี่มาสอบปากคำเพิ่มเติมในภายหลัง การสอบสวนนี้จะช่วยหาข้อสรุปว่าอุบัติเหตุเกิดจากความผิดพลาดของคนขับ หรือเกิดจากระบบเครื่องยนต์ขัดข้อง อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมจากเหตุการณ์นี้
หลังจากเหตุการณ์สงบลง ทางศูนย์การค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังประเมินความเสียหายของพื้นที่บริเวณบันไดและทางเข้า พวกเขาเตรียมดำเนินการซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งพิจารณาหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอย
ประชาชนสามารถรอฟังความคืบหน้าจากตำรวจและศูนย์การค้าได้ในเร็วๆ นี้ สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน ควรตรวจสอบสภาพรถอย่างสม่ำเสมอและขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ท่านสามารถติดตามข่าวสารอุบัติเหตุเพิ่มเติมในพื้นที่ได้ที่ เชียงรายนิวส์ เพื่ออัปเดตสถานการณ์ล่าสุดอย่างใกล้ชิด
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
ตำรวจเชียงรายยึดยาเสพติดครั้งใหญ่!! พบยาบ้า 8 ล้านเม็ดในสุสาน
ภาคเหนือของประเทศไทยอยู่ในภาวะเตือนภัยระดับสูง!! เกิดน้ำท่วมฉับพลันในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และพะเยา
เชียงราย - Chiang Rai News
เชียงรายระดมเทคโนโลยี AI และนวัตกรรมสุดล้ำ รับมือภัยพิบัติและน้ำท่วมเชิงรุก
ตำรวจเชียงรายยึดยาเสพติดครั้งใหญ่!! พบยาบ้า 8 ล้านเม็ดในสุสาน">เชียงราย – จังหวัดเชียงรายกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของการจัดการภัยพิบัติอย่างเต็มรูปแบบ หลังจากต้องเผชิญกับวิกฤตน้ำท่วมหนักและเหตุแผ่นดินไหวหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมา วันนี้ทางจังหวัดไม่ได้ตั้งรับเพียงอย่างเดียว แต่ได้นำเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาช่วยปกป้องประชาชนอย่างจริงจัง นี่คือความพยายามครั้งสำคัญในการเปลี่ยนบทเรียนจากอดีตให้กลายเป็นเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งสำหรับอนาคต
ล่าสุด สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ร่วมมือกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จังหวัดเชียงราย จัดงานใหญ่เพื่อนำเสนอนวัตกรรมเหล่านี้ งานนี้เป็นการรวมตัวของนักวิจัยชั้นนำจากหลายมหาวิทยาลัย ที่นำผลงานการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้จริงในพื้นที่ โดยมีเป้าหมายหลักคือการเตือนภัยที่รวดเร็วและแม่นยำที่สุด ข้อมูลนี้อ้างอิงจากการรายงานของ ผู้จัดการออนไลน์ ซึ่งเป็นแหล่งข่าวท้องถิ่นที่เชื่อถือได้
สรุปประเด็นสำคัญ
- การใช้เทคโนโลยีล้ำสมัย: เชียงรายนำระบบ AI, บล็อกเชน (Blockchain) และดาวเทียม มาใช้พยากรณ์และเตือนภัยน้ำท่วมอย่างแม่นยำ เพื่อลดความสูญเสีย
- ความร่วมมือระดับชาติ: วช. ร่วมกับ ปภ. และมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่ง บูรณาการงานวิจัยเพื่อนำมาใช้จริงในพื้นที่เสี่ยงภัย
- ติดตั้งใช้งานจริงแล้ว: นวัตกรรมอย่างเครื่อง AI FloodBoy และโดรนสำรวจ 3 มิติ ถูกนำไปติดตั้งและทดสอบในชุมชน เพื่อเตรียมรับมือภัยพิบัติในอนาคต
หนึ่งในนวัตกรรมที่น่าจับตามองที่สุดคือระบบเฝ้าระวังน้ำท่วมที่ชื่อว่า AI FloodBoy นวัตกรรมนี้พัฒนาโดยทีมงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งผสานการทำงานระหว่างเทคโนโลยีจัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัย (Blockchain) และปัญญาประดิษฐ์เข้าด้วยกัน ระบบนี้ทำหน้าที่วัดระดับน้ำอย่างแม่นยำด้วยคลื่นไมโครเวฟจากเซ็นเซอร์เรดาร์ ทำให้ข้อมูลที่ได้รับมีความน่าเชื่อถือสูงมาก และช่วยลดความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดจากมนุษย์
จุดเด่นที่สำคัญของเครื่อง AI FloodBoy คือการออกแบบมาเพื่อการใช้งานในทุกสภาพอากาศ เครื่องนี้ใช้พลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์พร้อมแบตเตอรี่สำรอง จึงสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องแม้ในวันที่มืดครึ้มไร้แสงแดด ข้อมูลระดับน้ำจะถูกส่งตรงขึ้นระบบจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ (Cloud Server) และแสดงผลบนเว็บไซต์แบบเรียลไทม์ทุกๆ 1 นาที สิ่งนี้ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถประเมินสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีตลอด 24 ชั่วโมง
คาดการณ์ล่วงหน้าด้วยดาวเทียมและโดรนสำรวจ
นอกจากการวัดระดับน้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องแล้ว การพยากรณ์ล่วงหน้าก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้นำข้อมูลจากดาวเทียม GSMap ของประเทศญี่ปุ่นมาใช้งาน ระบบนี้สามารถติดตามปริมาณฝนที่ตกสะสมตั้งแต่ต้นน้ำในประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมา ทำให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถคาดการณ์มวลน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจของเชียงรายล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ
ในขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้นำระบบโดรนสำรวจภัยพิบัติเข้ามาช่วยเสริมทัพการทำงาน โดรนเหล่านี้จะทำหน้าที่บินสำรวจและถ่ายภาพทางอากาศเพื่อสร้างแบบจำลอง 3 มิติ เทคโนโลยีนี้ช่วยประเมินความเสียหายของอาคาร บ้านเรือน และสถานที่สำคัญต่างๆ นอกจากนี้ยังใช้เฝ้าระวังความเสี่ยงของเหตุการณ์ดินถล่มในพื้นที่ลาดชันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง
การลงพื้นที่ใช้งานจริงเพื่อปกป้องชุมชนอย่างยั่งยืน
ทฤษฎีและงานวิจัยทั้งหมดเหล่านี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในห้องทดลองอีกต่อไป นวัตกรรมเหล่านี้ได้ถูกนำไปติดตั้งเพื่อใช้งานจริงในหลายพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดเชียงราย ตัวอย่างเช่น การติดตั้งในโครงการชลประทานจังหวัดเชียงราย และพื้นที่บริเวณฝายหนองป่ายางในอำเภอเมือง การนำอุปกรณ์เหล่านี้มาใช้ช่วยให้ชาวบ้านในชุมชนรู้สึกอุ่นใจ และพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการ วช. เน้นย้ำว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการเสริมกำลังให้เชียงรายพร้อมรับมือกับฤดูฝน ข้อมูลและความรู้จากนักวิจัยจะถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจสำหรับผู้นำชุมชน ทางด้านนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ก็ได้กล่าวยืนยันอย่างหนักแน่นว่า จังหวัดจะนำบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในปี 2567 มาปรับปรุงแก้ไข และจะใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงของประชาชนทุกคนในพื้นที่
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
วิกฤตฝนถล่มเชียงราย!! ดินสไลด์ตัดขาดถนนแม่ฟ้าหลวง-น้ำล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือน
สำนักงานส่งเสริมการเกษตรจังหวัดเชียงรายอนุมัติสินเชื่อปลอดดอกเบี้ยเพื่อสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดุก
คลิปวิดีโอสุดช็อกจากเชียงใหม่เผยออกมาแล้ว! แก๊งอันธพาลทำร้ายพนักงานร้านขายกัญชาเนื่องจากข้อพิพาทเรื่องรักสามเส้าที่รุนแรง
เหตุการณ์สุดระทึก! น้ำท่วมฉับพลันพัดถล่มหมู่บ้านลิไก จังหวัดเชียงราย นักท่องเที่ยวได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัย
รถยนต์พุ่งชนบันไดห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเชียงราย: มีผู้บาดเจ็บ 1 ราย ในอุบัติเหตุสุดสยอง
ภาคเหนือของประเทศไทยอยู่ในภาวะเตือนภัยระดับสูง!! เกิดน้ำท่วมฉับพลันในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และพะเยา
ตำรวจเชียงรายยึดยาเสพติดครั้งใหญ่!! พบยาบ้า 8 ล้านเม็ดในสุสาน
เชียงรายระดมเทคโนโลยี AI และนวัตกรรมสุดล้ำ รับมือภัยพิบัติและน้ำท่วมเชิงรุก
วิกฤตฝนถล่มเชียงราย!! ดินสไลด์ตัดขาดถนนแม่ฟ้าหลวง-น้ำล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือน
สำนักงานส่งเสริมการเกษตรจังหวัดเชียงรายอนุมัติสินเชื่อปลอดดอกเบี้ยเพื่อสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดุก
เหตุการณ์ยิงกันสุดเศร้าในเชียงราย!!เจ้าหน้าที่หมู่บ้านยิงคนร้ายใช้มีดทำร้ายเพื่อช่วยชีวิตลูกชาย
เชียงรายตั้งเป้าเป็น “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก”
ตำรวจเชียงรายกำลังตามล่าคนขับรถชนรถจักรยานยนต์แล้วหนี
ปะทะดุเดือด! ตำรวจสกัดแก๊งค้ายาเสพติด ยึดยาเมทแอมเฟตามีนครึ่งตัน ในเชียงราย
ตำรวจจับกุมพนักงานบาร์ชาย ข้อหาข่มขืนนักท่องเที่ยวหญิงชาวอังกฤษวัย 34 ปี
ชายชาวเชียงรายถูกจับกุมหลังก่อเหตุยิงกันในครอบครัว ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 2 รายและบาดเจ็บ 2 ราย
ชายอายุ 27 ปีถูกจับกุมในข้อหาแอบขายบุหรี่ไฟฟ้าให้กับวัยรุ่นในจังหวัดเชียงราย
ราคาน้ำมันลดลงวันนี้!! ราคาน้ำมันดีเซลในจังหวัดเชียงรายลดลง 2.56 บาทต่อลิตร
การฉ้อโกงบัตรประจำตัวประชาชนเชียงราย: เจ้าหน้าที่เตือนชนกลุ่มน้อยใกล้ชายแดนแม่สาย
ชายชาวเชียงรายถูกจับกุมในข้อหาฉ้อโกง “บัญชีล่อ” เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังพ้นโทษออกจากเรือนจำ
ตำรวจจับกุมหญิงชาวเชียงรายที่ลักลอบขนเฮโรอีนซ่อนในซองชาส่งไต้หวัน
อัปเดต: เหตุการณ์ยิงกันในครอบครัวที่เชียงรายส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย
บทสรุปดราม่ารถไฟฟ้า BTS! นักเรียนอิตาลีขอโทษสาวไทย ยอมรับผิดและจ่ายค่าปรับตามกฎหมาย
บาร์เซโลน่า ถล่ม ราโย่ บาเยกาโน่ 1-0
พอร์ตเอฟซี ปะทะ เชียงราย ยูไนเต็ด 2-1 โดยได้ประตูชัยในครึ่งหลัง
การตัดแต่งต้นไม้ผิดพลาดอย่างร้ายแรง ส่งผลให้หลังคาตลาดในจังหวัดพะเยาพังเสียหาย
Trending
-
ข่าวอาชญากรรม - Crime5 days ago
แก๊งอันธพาลรุมทำร้ายอย่างโหดเหี้ยมในลำปาง!! แม่เรียกร้องความเป็นธรรมให้ลูกสาววัย 15 ปี
-
เชียงราย - Chiang Rai News6 days ago
กรมทางหลวงกำลังปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 1020 สายเชียงราย-เชียงของ ให้เป็น 4 เลน เพื่อการค้าข้ามพรมแดนที่ดีขึ้น
-
ข่าวอาชญากรรม - Crime6 days ago
ด่วน! บ้านสองชั้นในจังหวัดพะเยาถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมด ทำให้ครอบครัวหนึ่งที่มีสมาชิก 6 คนไร้ที่อยู่อาศัย
-
ข่าว - News4 days ago
อุบัติเหตุสุดสยอง! อุบัติเหตุชนประสานงาอย่างรุนแรงทำให้มีผู้บาดเจ็บ 6 รายในภาคเหนือของประเทศไทย