ฟุตบอล
ลิเวอร์พูล ประเดิมยุค อิราโอลา สุดหรู อัด ซันเดอร์แลนด์ 4-2
การเริ่มต้นยุคใหม่ของสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลภายใต้การนำของผู้จัดการทีมคนใหม่ อันโดนี่ อิราโอลา เริ่มต้นขึ้นอย่างสวยงามและน่าประทับใจในเกมกระชับมิตรช่วงปรีซีซั่นที่สหรัฐอเมริกา โดยทีม “หงส์แดง” สามารถเอาชนะ ซันเดอร์แลนด์ ไปได้อย่างสนุกด้วยสกอร์ 4-2 การแข่งขันจัดขึ้นที่สนามจีโอดิส พาร์ค ในเมืองแนชวิลล์ ท่ามกลางแฟนบอลที่เข้ามาชมเกมอย่างหนาแน่น เกมนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นถึงความตั้งใจในการเล่นเกมบุกแบบใหม่ที่ทีมกำลังพยายามสร้างขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดก่อนที่การแข่งขันพรีเมียร์ลีกฤดูกาลใหม่จะเปิดฉากขึ้นในเดือนหน้า ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถอ่านได้จาก Sky Sports
เกมในนัดนี้ถือเป็นการทดสอบความฟิตของนักเตะทั้งสองทีมอย่างแท้จริง เนื่องจากสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนอบอ้าวในแนชวิลล์ ส่งผลให้นักเตะต้องใช้พลังงานอย่างมาก ลิเวอร์พูลมีการสลับสับเปลี่ยนผู้เล่นหลายคนเพื่อให้โอกาสดาวรุ่งและตัวสำรองได้ลงสนาม ส่วนทางด้านซันเดอร์แลนด์ภายใต้การคุมทีมของ เรจิส เลอ บริส ก็สู้ได้อย่างสมศักดิ์ศรีและสร้างความลำบากใจให้กับแนวรับของลิเวอร์พูลได้ตลอดทั้งเกม แม้ผลลัพธ์จะจบลงด้วยความพ่ายแพ้ของทีมเยือน แต่ก็ถือเป็นบททดสอบที่มีค่าสำหรับทั้งสองฝ่าย ทางด้านเว็บไซต์ Liverpool FC Official ยืนยันว่าผู้จัดการทีมรู้สึกพอใจกับจุดเริ่มต้นนี้และมองเห็นแนวทางในการพัฒนาทีมต่อไป
ประเด็นสำคัญ
- ชัยชนะนัดแรกของโค้ชใหม่: อันโดนี่ อิราโอลา ประเดิมการคุมทีมลิเวอร์พูลด้วยชัยชนะที่สวยงาม แสดงให้เห็นถึงรูปแบบการบุกที่หลากหลายและสามารถหวังผลได้จริง
- เกมรุกกระจายการทำประตู: ลิเวอร์พูลได้ประตูจากนักเตะ 4 คนที่ไม่ซ้ำกัน ได้แก่ คีแรน มอร์ริสัน, โดมินิก โซบอสซ์ไล, เฟเดริโก้ เคียซ่า และ ลูอิส คูมาส สะท้อนให้เห็นถึงความอันตรายจากผู้เล่นหลายตำแหน่ง
- ข่าวร้ายเรื่องอาการบาดเจ็บ: โจ โกเมซ กองหลังตัวเก่งของลิเวอร์พูล มีอาการบาดเจ็บและต้องถูกเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่ช่วงต้นเกม ซึ่งทีมแพทย์ต้องติดตามและประเมินอาการอย่างใกล้ชิด
ไฮไลท์การแข่งขันครึ่งแรก
เสียงนกหวีดเริ่มเกมดังขึ้น ลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายครองบอลและเปิดเกมบุกเข้าใส่ทันที ความพยายามมาประสบผลสำเร็จในนาทีที่ 13 เมื่อ คีแรน มอร์ริสัน ปีกดาวรุ่งวัย 19 ปี เลี้ยงบอลตัดเข้าในจากฝั่งขวา ก่อนจะปั่นบอลโค้งๆ เข้ามุมซ้ายล่างอย่างสวยงาม ทำให้ทีมขึ้นนำ 1-0 ประตูนี้ทำให้หลายคนนึกถึงสไตล์การยิงอันเฉียบขาดของรุ่นพี่อย่าง โมฮาเหม็ด ซาลาห์ เลยทีเดียว
แต่หลังจากนั้นไม่นาน ในนาทีที่ 28 ซันเดอร์แลนด์ก็ฉวยโอกาสจากความผิดพลาดในการส่งบอลของแดนกลางลิเวอร์พูล เอ็นโซ เลอ เฟ ได้จังหวะยิงไกล บอลพุ่งเสียบมุมบนขวาอย่างแรงจนผู้รักษาประตูหมดสิทธิ์รับ ทำให้เกมกลับมาเสมอกัน 1-1 ก่อนจบครึ่งแรก ลิเวอร์พูลต้องพบกับความกังวลเมื่อ โจ โกเมซ มีอาการบาดเจ็บจนเล่นต่อไม่ไหวและต้องถูกเปลี่ยนตัวออกไป เหตุการณ์สำคัญนี้ได้รับการรายงานอย่างละเอียดโดย Sports Mole
ครึ่งหลังสุดมันส์และการพลิกเกม
เมื่อเริ่มครึ่งหลัง ทั้งสองทีมเปลี่ยนตัวผู้เล่นหลายตำแหน่งเพื่อทดสอบความพร้อมของขุมกำลัง ซันเดอร์แลนด์เริ่มต้นครึ่งหลังได้ดีกว่าและมาได้ประตูพลิกขึ้นนำ 2-1 ในนาทีที่ 49 จากจังหวะที่ เยเรมี่ ฟริมปง กองหลังลิเวอร์พูลเกิดลื่นล้ม ทำให้ ติมูร์ ตูเตียรอฟ ได้โอกาสยิงระยะเผาขนเข้าไปง่ายๆ
อย่างไรก็ตาม ลิเวอร์พูลไม่ยอมแพ้และตั้งสติกลับมาโหมบุกหนัก จนมาได้ประตูตีเสมอ 2-2 ในนาทีที่ 56 จากจังหวะยิงฮาล์ฟวอลเลย์สุดสวยของ โดมินิก โซบอสซ์ไล ซึ่งสวมปลอกแขนกัปตันทีมในเกมนี้ หลังจากนั้นเกมรุกของลิเวอร์พูลก็ทำงานอย่างต่อเนื่อง นาทีที่ 72 เฟเดริโก้ เคียซ่า ยิงให้ทีมแซงขึ้นนำ 3-2 ก่อนที่ ลูอิส คูมาส จะมาทำประตูปิดท้ายในนาทีที่ 85 ช่วยให้ลิเวอร์พูลเอาชนะไปได้อย่างเด็ดขาด 4-2 การรายงานสดจาก VAVEL ระบุว่าลิเวอร์พูลสามารถควบคุมเกมและเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงท้ายเกม
รายชื่อผู้เล่นตัวจริงของทั้งสองทีม
เพื่อความเข้าใจที่ง่ายและเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น ด้านล่างนี้คือตารางรายชื่อผู้เล่นตัวจริงที่ลงสนามในเกมนี้ ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างตัวหลักและผู้เล่นดาวรุ่งเพื่อทดสอบทีม
ตารางผู้เล่นตัวจริงสโมสร ลิเวอร์พูล
|ตำแหน่ง
|ชื่อผู้เล่น
|หมายเลขเสื้อ
|ผู้รักษาประตู
|จอร์จี้ มามาร์ดาชวิลี่
|25
|กองหลัง
|โจ โกเมซ
|2
|กองหลัง
|เยเรมี่ ฟริมปง
|30
|กองหลัง
|คอสตาส ซิมิกาส
|21
|กองหลัง
|มอร์ ทัลลา เอ็นดิอาย
|75
|กองกลาง
|ฮาร์วีย์ เอลเลียตต์
|19
|กองกลาง
|เคอร์ติส โจนส์
|17
|กองกลาง
|เจมส์ แม็คคอนเนลล์
|53
|กองกลาง
|คีแรน มอร์ริสัน
|68
|กองหน้า
|ริโอ เอ็นกูโมฮา
|73
|กองหน้า
|วิลล์ ไรท์
|79
ตารางผู้เล่นตัวจริงสโมสร ซันเดอร์แลนด์
|ตำแหน่ง
|ชื่อผู้เล่น
|หมายเลขเสื้อ
|ผู้รักษาประตู
|เมลเกอร์ เอลบอร์ก
|31
|กองหลัง
|เทร ฮูม
|32
|กองหลัง
|แดเนียล บัลลาร์ด
|5
|กองหลัง
|นอร์ดี้ มูกิเอเล่
|20
|กองหลัง
|เรนิลโด้ มันดาว่า
|17
|กองกลาง
|คริส ริกก์
|11
|กองกลาง
|อลัน บราวน์
|8
|กองกลาง
|ลุค โอนีน
|13
|กองกลาง
|เอ็นโซ เลอ เฟ
|28
|กองกลาง
|โรเมน มันเดิล
|14
|กองหน้า
|วิลสัน อิซิดอร์
|18
บทสรุปและก้าวต่อไป
การแข่งขันนัดนี้มีประโยชน์อย่างมากสำหรับลิเวอร์พูล ในการปรับจูนความเข้าใจของนักเตะในทีมก่อนที่การแข่งขันพรีเมียร์ลีกนัดสำคัญจะเริ่มต้นขึ้น การได้เห็นผู้เล่นหน้าใหม่และดาวรุ่งโชว์ผลงานได้ดีถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับแฟนบอลทุกคน แม้จะยังมีข้อผิดพลาดในจังหวะป้องกันที่ต้องนำไปแก้ไขให้รัดกุมมากขึ้นก็ตาม การทดสอบแท็กติกใหม่ๆ เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับฤดูกาลที่ยาวนาน
ส่วนทางฝั่งซันเดอร์แลนด์ แม้จะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แต่ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเขามีความสามารถในการสร้างปัญหาให้กับทีมระดับใหญ่ได้ การลงเล่นกับลิเวอร์พูลจะเป็นประสบการณ์ชั้นดีที่นักเตะสามารถนำไปปรับใช้ในการแข่งขันลีกของตนเองได้อย่างแน่นอน ทั้งสองทีมต่างได้รับบทเรียนที่ล้ำค่าจากเกมกระชับมิตรในครั้งนี้
FAQ (คำถามที่พบบ่อย)
Q: นัดนี้ ลิเวอร์พูล พบ ซันเดอร์แลนด์ ผลการแข่งขันเป็นอย่างไร?
A: ลิเวอร์พูล เป็นฝ่ายเอาชนะ ซันเดอร์แลนด์ ไปได้อย่างสนุกด้วยสกอร์ 4-2
Q: ใครเป็นคนยิงประตูให้ลิเวอร์พูลในเกมนี้บ้าง?
A: ผู้ทำประตูให้ลิเวอร์พูลประกอบไปด้วย คีแรน มอร์ริสัน, โดมินิก โซบอสซ์ไล, เฟเดริโก้ เคียซ่า และ ลูอิส คูมาส
Q: ผู้จัดการทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลที่เริ่มคุมทีมในเกมนี้คือใคร?
A: อันโดนี่ อิราโอลา (Andoni Iraola) เป็นผู้รับหน้าที่ผู้จัดการทีมคนใหม่ ซึ่งเกมนี้คือการคุมทีมลงแข่งขันนัดแรกของเขาอย่างเป็นทางการ
Q: การแข่งขันนัดนี้จัดขึ้นที่สนามใด?
A: เกมนัดนี้จัดขึ้นที่สนาม จีโอดิส พาร์ค (GEODIS Park) ในเมืองแนชวิลล์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทัวร์ปรีซีซั่น
ลิเวอร์พูล, ซันเดอร์แลนด์, ลิเวอร์พูล พบ ซันเดอร์แลนด์ 4-2, อันโดนี่ อิราโอลา, ปรีซีซั่นลิเวอร์พูล, ข่าวฟุตบอล, ไฮไลท์ฟุตบอล, โดมินิก โซบอสซ์ไล
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
ฟุตบอลอังกฤษ: ทำไมพรีเมียร์ลีกถึงได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่คนไทย
ปิซ่า พบ ยูเวนตุส ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 27 ธ.ค. 68
ฟุตบอล
ฟุตบอลโลก 2026 ทำลายสถิติผู้เข้าชมและครองพื้นที่บนโซเชียลมีเดีย
การแข่งขันฟุตบอลโลก 2026">ฟุตบอลโลกปี 2026 ได้จารึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการกีฬาอย่างเป็นทางการแล้ว ทัวร์นาเมนต์ที่ยิ่งใหญ่นี้สามารถทำลายสถิติยอดผู้เข้าชมในสนามของการแข่งขันครั้งก่อนๆ ทั้งหมดลงได้อย่างราบคาบ
จากรายงานล่าสุดของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) พบว่ามีแฟนฟุตบอลจำนวนมหาศาลแห่กันไปชมการแข่งขันสดในสนามกีฬา จำนวนแฟนบอลที่ผ่านประตูสนามกีฬาทั่วโลกในสัปดาห์นี้มีจำนวนถึง 3,605,357 คน และจำนวนนี้ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในทุกๆ การแข่งขัน
ประเด็นสำคัญ – Key Takeaways
- ทำลายสถิติปี 1994: ยอดผู้ชมรวม 3.6 ล้านคนในปัจจุบัน ได้แซงหน้าสถิติเดิม 3,587,538 คนของฟุตบอลโลกปี 1994 ที่สหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพลงได้สำเร็จ
- อัตราการครองความจุสูงลิ่ว: ทัวร์นาเมนต์นี้มีอัตราการเข้าชมหรือความหนาแน่นของแฟนบอลในสเตเดียมสูงถึง 99.7% ซึ่งถือเป็นสถิติที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
- อานิสงส์จากการปรับระบบใหม่: การขยายรูปแบบการแข่งขันเป็น 48 ทีม และเพิ่มแมตช์การแข่งขันเป็น 104 เกม คือปัจจัยหลักที่ผลักดันให้เกิดสถิติตัวเลขแฟนบอลถล่มทลายในครั้งนี้
ปัจจัยแห่งความสำเร็จและการพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์
ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในด้านยอดผู้ชมครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญ แต่เป็นผลมาจากการตัดสินใจครั้งสำคัญขององค์กรลูกหนังระดับโลก การเพิ่มจำนวนทีมจากเดิม 32 ทีมเป็น 48 ทีม ทำให้สัดส่วนของเกมการแข่งขันเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน แฟนบอลจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้รับโอกาสในการเดินทางเข้ามาเชียร์ชาติตัวเองในสเตเดียมชั้นนำของทวีปอเมริกาเหนือมากขึ้น
นอกจากนี้ การเลือกใช้สนามกีฬาระดับหรูหราที่มีความจุขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก ก็มีส่วนช่วยอย่างมาก สนามกีฬาเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้รองรับแฟนบอลได้คราวละหลายหมื่นคนอย่างปลอดภัย ส่งผลให้เกิดแมตช์ประวัติศาสตร์ที่แฟนบอลเต็มความจุแทบทุกนัด โดยเกมนัดสำคัญที่ทำให้สถิติเดิมถูกทำลายลงอย่างเป็นทางการ คือเกมที่เอกวาดอร์เอาชนะเยอรมนีไปได้ 2 ประตูต่อ 1 ท่ามกลางเสียงเชียร์ของแฟนบอลที่เข้ามาชมจนเต็มความจุของสนามนิวยอร์ก นิวเจอร์ซีย์ สเตเดียม
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอนาคตของกีฬาฟุตบอล
ยอดผู้ชมระดับปรากฏการณ์นี้ช่วยกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวและการโรงแรมในเมืองเจ้าภาพอย่างมหาศาล เม็ดเงินจำนวนมากหลังไหลเข้าสู่ชุมชนท้องถิ่นผ่านการจับจ่ายซื้อของ การเดินทาง และการเข้าพักของนักท่องเที่ยวต่างชาติ สิ่งนี้พิสูจน์ให้เห็นว่า กีฬาฟุตบอลได้รับความนิยมอย่างเหนียวแน่นในภูมิภาคอเมริกาเหนือ และพร้อมที่จะเติบโตต่อไปอย่างก้าวกระโดด
ผู้เชี่ยวชาญในวงการกีฬาคาดการณ์ว่า มาตรฐานยอดผู้ชมและระบบการจัดการในฟุตบอลโลกครั้งนี้ จะกลายเป็นต้นแบบสำคัญให้กับการแข่งขันกีฬารายการใหญ่ในอนาคต ความร่วมมือร่วมใจกันของทั้งสามประเทศเจ้าภาพ ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า การจัดมหกรรมกีฬาระดับโลกขนาดใหญ่สามารถทำออกมาได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จอย่างงดงามเหนือความคาดหมาย
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
ตำรวจไซเบอร์ทลายเว็บไซต์พนันฟุตบอลโลก 2026
อัปเดตล่าสุด! ตารางคะแนนฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม ใครรอด ใครร่วง?
ฟุตบอล
อัปเดตล่าสุด! ตารางคะแนนฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม ใครรอด ใครร่วง?
การแข่งขันฟุตบอลโลก 2026">ฟุตบอลโลก 2026 (FIFA World Cup 2026) กำลังดำเนินไปอย่างเข้มข้น แฟนบอลทั่วโลกต่างจับตามองสถานการณ์ของทีมโปรด ทัวร์นาเมนต์นี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ใน 3 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก และแคนาดา ถือเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่มีทีมเข้าร่วมแข่งขันมากถึง 48 ทีมเลยทีเดียว
ขณะนี้การแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มผ่านไปแล้วหลายนัด สถานการณ์ของแต่ละกลุ่มเริ่มชัดเจนและเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ บางทีมโชว์ฟอร์มเก่งการันตีการผ่านเข้ารอบ 32 ทีมสุดท้ายแล้ว ในขณะที่อีกหลายทีมยังต้องลุ้นเหนื่อยในนัดสุดท้าย มาดูตารางคะแนนอัปเดตล่าสุดกันเลยว่าทีมไหนอยู่ในจุดใดบ้าง
ประเด็นสำคัญ – Key Takeaways
- ทีมเต็งผงาด: เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา และเยอรมนี โชว์ฟอร์มสุดแกร่ง เก็บชัยชนะรวด การันตีแชมป์กลุ่มและผ่านเข้ารอบแน่นอนแล้ว
- จบรอบแรกบางกลุ่ม: กลุ่ม A, B และ C แข่งขันครบ 3 นัดแล้ว สวิตเซอร์แลนด์และบราซิลคว้าแชมป์กลุ่มตามลำดับ
- โควตาพิเศษ: ทีมอันดับสามที่ดีที่สุด 8 ทีมจากทั้งหมด 12 กลุ่ม จะได้รับสิทธิ์ผ่านเข้ารอบ 32 ทีมสุดท้ายต่อไป
- การแข่งขันสุดสูสี: ฟุตบอลโลกครั้งนี้มีความดุเดือดมาก หลายกลุ่มมีคะแนนเบียดกัน ทำให้ต้องลุ้นจนถึงวินาทีสุดท้าย
สรุปตารางคะแนนกลุ่ม A ถึงกลุ่ม D
การแข่งขันในกลุ่มแรกๆ เต็มไปด้วยความสนุกสนาน บางกลุ่มแข่งจบไปแล้วและได้บทสรุปที่ชัดเจน
กลุ่ม A: เม็กซิโกคว้าแชมป์กลุ่มตามคาด
ในกลุ่มนี้ เม็กซิโกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเกินต้านทาน พวกเขาเก็บชัยชนะ 3 นัดรวด มี 9 คะแนนเต็ม คว้าแชมป์กลุ่มไปครองได้อย่างสวยงาม แอฟริกาใต้จบอันดับสอง มี 4 คะแนน ส่วนเกาหลีใต้มี 3 คะแนน ต้องไปลุ้นโควตาอันดับสามที่ดีที่สุดต่อไป
|ทีม
|แข่ง
|ชนะ
|เสมอ
|แพ้
|ประตูได้เสีย
|คะแนน
|1. เม็กซิโก
|3
|3
|0
|0
|+6
|9
|2. แอฟริกาใต้
|3
|1
|1
|1
|-1
|4
|3. เกาหลีใต้
|3
|1
|0
|2
|-1
|3
|4. สาธารณรัฐเช็ก
|3
|0
|1
|2
|-4
|1
กลุ่ม B: สวิตเซอร์แลนด์และแคนาดากอดคอเข้ารอบ
กลุ่มบีแข่งขันครบ 3 นัดเรียบร้อยแล้วเช่นกัน สวิตเซอร์แลนด์ทำผลงานได้คงเส้นคงวา จบอันดับหนึ่งด้วย 7 คะแนน ขณะที่เจ้าภาพร่วมอย่างแคนาดาตามมาเป็นอันดับสองด้วย 4 คะแนน ทั้งสองทีมกอดคอกันผ่านเข้ารอบต่อไปอย่างเป็นทางการ
|ทีม
|แข่ง
|ชนะ
|เสมอ
|แพ้
|ประตูได้เสีย
|คะแนน
|1. สวิตเซอร์แลนด์
|3
|2
|1
|0
|+4
|7
|2. แคนาดา
|3
|1
|1
|1
|+5
|4
|3. บอสเนียฯ
|3
|1
|1
|1
|-1
|4
|4. กาตาร์
|3
|0
|1
|2
|-8
|1
กลุ่ม C: ทัพแซมบ้าไร้พ่าย นำแชมป์กลุ่ม
ทัพแซมบ้า บราซิล จบแชมป์กลุ่มซีแบบไร้พ่าย พวกเขามี 7 คะแนนเท่ากับทีมม้ามืดอย่างโมร็อกโก แต่บราซิลมีผลต่างประตูได้เสียที่ดีกว่า สกอตแลนด์จบอันดับสามด้วย 3 คะแนน ต้องลุ้นเข้ารอบจากโควตาอันดับสามที่ดีที่สุดต่อไป
|ทีม
|แข่ง
|ชนะ
|เสมอ
|แพ้
|ประตูได้เสีย
|คะแนน
|1. บราซิล
|3
|2
|1
|0
|+6
|7
|2. โมร็อกโก
|3
|2
|1
|1
|+3
|7
|3. สกอตแลนด์
|3
|1
|0
|2
|-3
|3
|4. เฮติ
|3
|0
|0
|3
|-6
|0
กลุ่ม D: สหรัฐอเมริกาโชว์ฟอร์มดุ
สหรัฐอเมริกา เจ้าภาพร่วมอีกหนึ่งชาติ โชว์ฟอร์มได้อย่างดุดัน ชนะ 2 นัดรวด เก็บ 6 คะแนนเต็ม การันตีแชมป์กลุ่มดีเรียบร้อยแล้ว ส่วนออสเตรเลียและปารากวัยมี 3 คะแนนเท่ากัน ต้องลุ้นเข้ารอบในนัดสุดท้ายอย่างหนัก
|ทีม
|แข่ง
|ชนะ
|เสมอ
|แพ้
|ประตูได้เสีย
|คะแนน
|1. สหรัฐอเมริกา
|2
|2
|0
|0
|+5
|6
|2. ออสเตรเลีย
|2
|1
|0
|1
|0
|3
|3. ปารากวัย
|2
|1
|0
|1
|-2
|3
|4. ตุรกี
|2
|0
|0
|2
|-3
|0
สรุปตารางคะแนนกลุ่ม E ถึงกลุ่ม H
มาดูกันต่อที่กลุ่มกลางตาราง ซึ่งมีทีมยักษ์ใหญ่จากยุโรปลงแข่งขันมากมาย สถานการณ์หลายกลุ่มยังคงเปิดกว้างให้ลุ้นกันต่อ
กลุ่ม E: อินทรีเหล็กผงาดนำฝูง
ทีมชาติเยอรมนีไม่ทำให้แฟนๆ ผิดหวังเลยทีเดียว พวกเขาโชว์ฟอร์มสมราคาเต็งแชมป์ เก็บ 6 คะแนนเต็มจากการลงเล่น 2 นัดแรก ผ่านเข้ารอบต่อไปแน่นอนแล้ว ไอวอรี่โคสต์ตามมาเป็นอันดับสองด้วย 3 คะแนน ยังมีโอกาสเข้ารอบสูง
|ทีม
|แข่ง
|ชนะ
|เสมอ
|แพ้
|ประตูได้เสีย
|คะแนน
|1. เยอรมนี
|2
|2
|0
|0
|+7
|6
|2. ไอวอรี่โคสต์
|2
|1
|0
|1
|0
|3
|3. เอกวาดอร์
|2
|0
|1
|1
|-1
|1
|4. คูราเซา
|2
|0
|1
|1
|-6
|1
กลุ่ม F: อัศวินสีส้มและซามูไรบลูขับเคี่ยวสูสี
เนเธอร์แลนด์และญี่ปุ่นทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและสูสีกันมาก ทั้งสองทีมมี 4 คะแนนเท่ากันจาก 2 นัดแรก สวีเดนยังมีโอกาสเข้ารอบด้วย 3 คะแนน ส่วนตูนิเซียยังไม่มีคะแนน ตกรอบแน่นอนแล้ว
|ทีม
|แข่ง
|ชนะ
|เสมอ
|แพ้
|ประตูได้เสีย
|คะแนน
|1. เนเธอร์แลนด์
|2
|1
|1
|0
|+4
|4
|2. ญี่ปุ่น
|2
|1
|1
|0
|+4
|4
|3. สวีเดน
|2
|1
|0
|1
|0
|3
|4. ตูนิเซีย
|2
|0
|0
|2
|-8
|0
กลุ่ม G: อียิปต์รั้งจ่าฝูง สถานการณ์เปิดกว้าง
กลุ่มนี้สถานการณ์ยังคงเปิดกว้างสำหรับทุกทีม อียิปต์นำเป็นจ่าฝูงมี 4 คะแนน ตามมาด้วยอิหร่านและเบลเยียมที่มี 2 คะแนนเท่ากัน ทุกทีมยังมีลุ้นสร้างเซอร์ไพรส์ในนัดสุดท้ายได้ทั้งหมด
|ทีม
|แข่ง
|ชนะ
|เสมอ
|แพ้
|ประตูได้เสีย
|คะแนน
|1. อียิปต์
|2
|1
|1
|0
|+2
|4
|2. อิหร่าน
|2
|0
|2
|0
|0
|2
|3. เบลเยียม
|2
|0
|2
|0
|0
|2
|4. นิวซีแลนด์
|2
|0
|1
|1
|-2
|1
กลุ่ม H: ทัพกระทิงดุจ่อทะลุรอบน็อกเอาต์
สเปนนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่มเอช มี 4 คะแนน โอกาสเข้ารอบค่อนข้างสดใสมาก อุรุกวัยและเคปเวิร์ดมี 2 คะแนนเท่ากัน ทั้งสองทีมต้องลุ้นเหนื่อยในนัดตัดสินเพื่อแย่งตั๋วเข้ารอบใบที่สองของกลุ่ม
|ทีม
|แข่ง
|ชนะ
|เสมอ
|แพ้
|ประตูได้เสีย
|คะแนน
|1. สเปน
|2
|1
|1
|0
|+4
|4
|2. อุรุกวัย
|2
|0
|2
|0
|0
|2
|3. เคปเวิร์ด
|2
|0
|2
|0
|0
|2
|4. ซาอุดีอาระเบีย
|2
|0
|1
|1
|-4
|1
สรุปตารางคะแนนกลุ่ม I ถึงกลุ่ม L
ในช่วงท้ายของรอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม I ถึง L ก็มีความตื่นเต้นไม่แพ้กัน หลายทีมยักษ์ใหญ่แสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่
กลุ่ม I: ฝรั่งเศสและนอร์เวย์ฉลุยเข้ารอบ
ทัพตราไก่ ฝรั่งเศส และทีมชาตินอร์เวย์ กอดคอกันเข้ารอบ 32 ทีมสุดท้ายอย่างแน่นอนแล้ว ทั้งคู่เก็บชัยชนะ 2 นัดรวด มี 6 คะแนนเต็ม ทิ้งห่างเซเนกัลและอิรักที่ยังไม่มีคะแนนไปอย่างขาดลอย
|ทีม
|แข่ง
|ชนะ
|เสมอ
|แพ้
|ประตูได้เสีย
|คะแนน
|1. ฝรั่งเศส
|2
|2
|0
|0
|+5
|6
|2. นอร์เวย์
|2
|2
|0
|0
|+4
|6
|3. เซเนกัล
|2
|0
|0
|2
|-3
|0
|4. อิรัก
|2
|0
|0
|2
|-6
|0
กลุ่ม J: ฟ้าขาวอาร์เจนตินาโชว์ฟอร์มแชมป์เก่า
แชมป์เก่า อาร์เจนตินา ยังคงรักษาความแข็งแกร่งไว้ได้ เก็บ 6 คะแนนเต็ม นำเป็นแชมป์กลุ่มอย่างสง่างาม ออสเตรียและแอลจีเรียมีทีมละ 3 คะแนน ต้องดวลกันเพื่อแย่งอันดับสองในนัดสุดท้าย
|ทีม
|แข่ง
|ชนะ
|เสมอ
|แพ้
|ประตูได้เสีย
|คะแนน
|1. อาร์เจนตินา
|2
|2
|0
|0
|+5
|6
|2. ออสเตรีย
|2
|1
|0
|1
|0
|3
|3. แอลจีเรีย
|2
|1
|0
|1
|-2
|3
|4. จอร์แดน
|2
|0
|0
|2
|-3
|0
กลุ่ม K และ L: โคลอมเบียและอังกฤษครองความได้เปรียบ
ในกลุ่ม K โคลอมเบียนำเป็นจ่าฝูงด้วย 6 คะแนนเต็ม การันตีการเข้ารอบไปแล้ว ส่วนโปรตุเกสตามมาเป็นอันดับสองด้วย 4 คะแนน ขณะที่กลุ่ม L สิงโตคำราม อังกฤษ นำจ่าฝูงร่วมกับกานา มี 4 คะแนนเท่ากัน
ตารางคะแนนกลุ่ม K
|ทีม
|แข่ง
|ชนะ
|เสมอ
|แพ้
|ประตูได้เสีย
|คะแนน
|1. โคลอมเบีย
|2
|2
|0
|0
|+3
|6
|2. โปรตุเกส
|2
|1
|1
|0
|+5
|4
|3. ดีอาร์ คองโก
|2
|0
|1
|1
|-1
|1
|4. อุซเบกิสถาน
|2
|0
|0
|2
|-7
|0
ตารางคะแนนกลุ่ม L
|ทีม
|แข่ง
|ชนะ
|เสมอ
|แพ้
|ประตูได้เสีย
|คะแนน
|1. อังกฤษ
|2
|1
|1
|0
|+2
|4
|2. กานา
|2
|1
|1
|0
|+1
|4
|3. โครเอเชีย
|2
|1
|0
|1
|-1
|3
|4. ปานามา
|2
|0
|0
|2
|-2
|0
ฟุตบอลโลกปี 2026 นี้เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและผลการแข่งขันที่พลิกล็อกมากมาย แฟนๆ กีฬาฟุตบอลสามารถติดตามการแข่งขันนัดต่อไปและดูอัปเดต ตารางคะแนนล่าสุดจากเว็บไซต์ทางการของ FIFA ได้ตลอดเวลา เพื่อไม่ให้พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำคัญในทัวร์นาเมนต์นี้
ฟุตบอล
นอร์เวย์โชว์ฟอร์มดุ ถล่มอิรัก 4-1 เออร์ลิง ฮาลันด์ เหมาสองประตูในศึกฟุตบอลโลก 2026
การแข่งขันฟุตบอลโลก 2026">ฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม ใครรอด ใครร่วง?">ฟุตบอลโลก 2026 (FIFA World Cup 2026™) ดำเนินมาถึงช่วงเวลาสำคัญในรอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม I โดยเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2026 ทีมชาตินอร์เวย์ได้ลงสนามพบกับทีมชาติอิรัก ณ สนามบอสตัน สเตเดียม (Boston Stadium) รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา เกมนี้ถือเป็นการกลับมาลงเล่นในรายการระดับโลกที่แฟนบอลของทั้งสองประเทศรอคอยมาอย่างยาวนาน นอร์เวย์ไม่ได้ปรากฏตัวในฟุตบอลโลกเลยตั้งแต่ปี 1998 ในขณะที่อิรักก็ห่างหายเวทีนี้ไปตั้งแต่ปี 1986 การพบกันครั้งนี้จึงเต็มไปด้วยความคาดหวัง และผลจบลงด้วยชัยชนะอย่างเด็ดขาดของทีมชาตินอร์เวย์ด้วยสกอร์ 4-1
บทสรุปการแข่งขัน: อิรักสู้เต็มที่แต่ต้านความเฉียบคมไม่ไหว
เกมเริ่มต้นด้วยความตื่นเต้น นอร์เวย์เป็นฝ่ายครองบอลและสร้างโอกาสได้อย่างต่อเนื่อง การต่อบอลของพวกเขาทำได้ดีและไหลลื่น จนกระทั่งในนาทีที่ 29 เออร์ลิง ฮาลันด์ กองหน้าตัวเก่งจากนอร์เวย์ ก็สามารถทำประตูแรกเบิกร่องให้กับทีมได้สำเร็จ จากจังหวะการทำเกมที่เริ่มต้นจากผู้รักษาประตูและต่อบอลกันอย่างสวยงาม
แต่อิรักก็ไม่ได้ยอมแพ้ง่ายๆ ในนาทีที่ 39 อายเมน ฮุสเซน ศูนย์หน้าตัวเก๋าของอิรัก โหม่งทำประตูตีเสมอเป็น 1-1 ซึ่งถือเป็น ประตูที่สองในประวัติศาสตร์ของทีมชาติอิรักในฟุตบอลโลก สร้างความดีใจให้กับแฟนบอลชาวอิรักที่เข้ามาชมในสนามเป็นอย่างมาก
อย่างไรก็ตาม ความสุขของอิรักอยู่ได้ไม่นาน นาทีที่ 43 ก่อนจบครึ่งแรก ฮาลันด์ ใช้ความผิดพลาดของแนวรับอิรัก ทำประตูที่สองของตัวเองในเกมนี้ ทำให้นอร์เวย์ขึ้นนำอีกครั้งเป็น 2-1 ก่อนหมดเวลาครึ่งแรก
เออร์ลิง ฮาลันด์ กับฟอร์มระดับโลก
เข้าสู่ครึ่งหลัง นอร์เวย์ยังคงเล่นด้วยความมั่นใจและพยายามครองบอลเพื่อกดดันอิรักอย่างต่อเนื่อง ในนาทีที่ 76 เลโอ ออสติการ์ด ที่เพิ่งถูกเปลี่ยนตัวลงมาเป็นตัวสำรอง โหม่งทำประตูที่สามให้นอร์เวย์ทิ้งห่างเป็น 3-1 ทำให้รูปเกมของนอร์เวย์ผ่อนคลายลงอย่างเห็นได้ชัด
ช่วงท้ายเกม นาทีที่ 90+6 โชคร้ายตกเป็นของอิรักเมื่อ อายเมน ฮุสเซน สกัดบอลพลาดเข้าประตูตัวเอง (Own Goal) ส่งผลให้จบเกม ทีมชาตินอร์เวย์เอาชนะทีมชาติอิรักไปได้อย่างสวยงาม 4-1 เออร์ลิง ฮาลันด์ คว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำแมตช์ (Player of the Match) ไปครองอย่างสมศักดิ์ศรี
อัปเดตตารางคะแนนฟุตบอลโลก 2026 ล่าสุด
หลังจากผ่านการแข่งขันนัดแรกของหลายๆ กลุ่ม นี่คือสรุปตารางคะแนนและสถานการณ์ปัจจุบันของกลุ่มที่น่าสนใจ เพื่อให้ทุกคนได้ติดตามทิศทางของฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้ง่ายและชัดเจนที่สุด
กลุ่ม I (กลุ่มของนอร์เวย์และอิรัก)
ในกลุ่ม I นอร์เวย์ขึ้นนำเป็นจ่าฝูงหลังจากการเก็บ 3 คะแนนเต็มและมีผลต่างประตูได้เสียที่ดีเยี่ยม ในขณะที่ทีมชาติฝรั่งเศสก็ทำผลงานได้ดีในนัดเปิดสนามเช่นกัน
- 1. นอร์เวย์: แข่ง 1, ชนะ 1, เสมอ 0, แพ้ 0, คะแนน 3 (ได้ 4 เสีย 1)
- 2. ฝรั่งเศส: แข่ง 1, ชนะ 1, เสมอ 0, แพ้ 0, คะแนน 3 (ได้ 3 เสีย 1)
- 3. เซเนกัล: แข่ง 1, ชนะ 0, เสมอ 0, แพ้ 1, คะแนน 0 (ได้ 1 เสีย 3)
- 4. อิรัก: แข่ง 1, ชนะ 0, เสมอ 0, แพ้ 1, คะแนน 0 (ได้ 1 เสีย 4)
กลุ่ม D: สหรัฐอเมริกาเปิดตัวสวยงาม
หนึ่งในประเทศเจ้าภาพร่วมอย่างสหรัฐอเมริกา ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในนัดเปิดสนาม โดยสามารถยิงคู่แข่งไปถึง 4 ประตู
- 1. สหรัฐอเมริกา: คะแนน 3 (ได้ 4 เสีย 1)
- 2. ออสเตรเลีย: คะแนน 3 (ได้ 2 เสีย 0)
- 3. ตุรกี (Türkiye): คะแนน 0
- 4. ปารากวัย: คะแนน 0
กลุ่ม E: เยอรมนีโชว์ฟอร์มโหด
ทีมชาติเยอรมนีประกาศศักดาความเป็นทีมเต็งแชมป์ด้วยการถล่มคู่แข่งในนัดแรกไปถึง 7-1 แสดงให้เห็นถึงแนวรุกที่ดุดัน
- 1. เยอรมนี: คะแนน 3 (ได้ 7 เสีย 1)
- 2. ไอวอรีโคสต์: คะแนน 3 (ได้ 1 เสีย 0)
- 3. เอกวาดอร์: คะแนน 0
- 4. กือราเซา: คะแนน 0
กลุ่ม J: แชมป์เก่าอาร์เจนตินายังคงแข็งแกร่ง
แชมป์เก่าอย่างอาร์เจนตินา เริ่มต้นทัวร์นาเมนต์ด้วยความมั่นใจ เก็บ 3 แต้มเต็มได้สำเร็จโดยไม่เสียประตู
- 1. อาร์เจนตินา: คะแนน 3 (ได้ 3 เสีย 0)
- 2. ออสเตรีย: ยังไม่ได้ลงแข่ง
- 3. จอร์แดน: ยังไม่ได้ลงแข่ง
- 4. แอลจีเรีย: คะแนน 0
(สรุปกลุ่มอื่นๆ ที่น่าสนใจ)
- กลุ่ม A: เม็กซิโก และ เกาหลีใต้ ต่างเก็บ 3 คะแนนแรกได้สำเร็จ โดยเม็กซิโกนำเป็นจ่าฝูง
- กลุ่ม C: สกอตแลนด์ สร้างผลงานยอดเยี่ยมขึ้นนำจ่าฝูงของกลุ่ม โดยมี โมร็อกโก และ บราซิล ตามมาหลังจากเสมอกันในนัดแรก 1-1
- กลุ่ม F: สวีเดน ขึ้นนำจ่าฝูงหลังโชว์ฟอร์มเก่งเอาชนะคู่แข่งไปได้ 5-1
ความยิ่งใหญ่ของฟุตบอลโลก 2026 และก้าวต่อไป
ศึกฟุตบอลโลกครั้งนี้มีความพิเศษอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันรอบสุดท้ายถึง 48 ทีม และเป็นครั้งแรกที่มีเจ้าภาพร่วมถึง 3 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก การขยายจำนวนทีมทำให้แฟนกีฬาได้เห็นชาติที่ห่างหายไปนานอย่างนอร์เวย์และอิรัก ได้กลับมามีพื้นที่และแสดงความสามารถอีกครั้ง ระบบการแข่งขันที่แบ่งออกเป็น 12 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีม ทำให้ทุกทีมต้องต่อสู้อย่างหนักเพื่อผ่านเข้าสู่รอบ 32 ทีมสุดท้ายต่อไป
ชัยชนะของนอร์เวย์ในแมตช์นี้เป็นการส่งสัญญาณเตือนถึงคู่แข่งในกลุ่มฝรั่งเศสและเซเนกัล ว่าพวกเขาเป็นทีมที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง ด้วยแนวรุกที่จบสกอร์ได้เด็ดขาด ในส่วนของทีมชาติอิรัก แม้จะพ่ายแพ้ในเกมนี้ แต่การทำประตูใส่ทีมแกร่งจากยุโรปได้อย่างรวดเร็ว ก็แสดงให้เห็นถึงใจสู้ของนักเตะ พวกเขาต้องนำข้อผิดพลาดในแนวรับไปแก้ไขเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับนัดต่อไป
การแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มยังคงมีความเข้มข้นรออยู่อีกมากมาย แฟนฟุตบอลสามารถติดตามข่าวสาร ผลการแข่งขัน และเรื่องราวของศึกฟุตบอลโลกได้ตลอดเวลาผ่าน เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของฟีฟ่า เพื่อไม่ให้พลาดทุกจังหวะสำคัญของการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
เมสซี่ระเบิดฟอร์มทำแฮตทริก! อาร์เจนตินา ถล่ม แอลจีเรีย 3-0 เปิดหัวฟุตบอลโลก 2026 อย่างยิ่งใหญ่
อัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับฟุตบอลโลก 2026: สรุปผลการแข่งขันและผลงานที่น่าตื่นเต้น
ลิเวอร์พูล ประเดิมยุค อิราโอลา สุดหรู อัด ซันเดอร์แลนด์ 4-2
บทสรุปดราม่ารถไฟฟ้า BTS! นักเรียนอิตาลีขอโทษสาวไทย ยอมรับผิดและจ่ายค่าปรับตามกฎหมาย
มหาวิทยาลัยภาคเหนือของประเทศไทยผนึกกำลังส่งเสริมสิ่งทอไทยท้องถิ่น
คนขับรถบรรทุกถูกจับกุมในจังหวัดเชียงราย: ด่านตรวจของตำรวจยึดยาไอซ์ได้ 58 กิโลกรัม
เกิดเหตุการณ์ดราม่าสุดเดือดบนรถไฟฟ้า BTS! หญิงชาวไทยปะทะคารมอย่างดุเดือดกับนักท่องเที่ยวต่างชาติเรื่องเสียงดัง
เปิดแล้ว! “ผกาดจาดนัก ปี 2” พลิกโฉมกาดหลวงเชียงรายสู่พิพิธภัณฑ์ศิลปะมีชีวิต
เตือนภัยด่วน! กรมอุตุฯ เตือนเชียงรายและเชียงใหม่ ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
ทีมกู้ภัยในจังหวัดเชียงรายบุกเข้าไปในป่าดอยปุยเพื่อช่วยเหลือชายวัย 63 ปี
ชาวบ้านเชียงรายลุกฮือต่อต้านโรงไฟฟ้าพลังงานจากขยะ
สลดเชียงใหม่! กระบะเมาแล้วขับชนเด็กชายวัย 11 ขวบเสียชีวิต ก่อนหนีซุกหอพัก
การไล่ล่าของตำรวจจบลงด้วยความหายนะ เมื่อผู้ต้องสงสัยขับรถชนโชว์รูมรถยนต์ในจังหวัดลำปาง
น่าตกใจ! ชายคนหนึ่งจากจังหวัดพะเยา เมาสารเสพติด ทำร้ายร่างกายผู้หญิงคนหนึ่งกลางดึก
เครื่องบินขนาดเล็กพุ่งชนตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในกรุงปักกิ่ง
ทหารเชียงรายบุกเข้าตรวจค้นแหล่งซ่อนยาเสพติดในป่า ยึดยาเสพติดประเภทเฮโรอีน ฝิ่น และเมทแอมเฟตามีน
ปิดคดีสลดพัทยา! หนุ่มออสซี่รับสารภาพ ฆ่าสาว 17 ยัดกระเป๋า อ้างทำไปเพื่อป้องกันตัว
ฟุตบอลโลก 2026 ทำลายสถิติผู้เข้าชมและครองพื้นที่บนโซเชียลมีเดีย
เชียงรายพร้อมก้าวสู่ความเจริญรุ่งเรือง! ผลักดันการเปลี่ยนเชียงของและเชียงแสนให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์อาเซียน-จีนตอนใต้
อุทยานแห่งชาติเชียงรายปิดให้บริการช่วงฤดูฝน: ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน
อุบัติเหตุตกจากที่สูงในสถานที่ก่อสร้างโรงพยาบาลเชียงราย ส่งผลให้คนงานเสียชีวิต 1 ราย
ตำรวจไซเบอร์บุกทลายเว็บไซต์พนันออนไลน์ในจังหวัดเชียงราย จับกุมผู้ต้องสงสัย 6 ราย
บทสรุปดราม่ารถไฟฟ้า BTS! นักเรียนอิตาลีขอโทษสาวไทย ยอมรับผิดและจ่ายค่าปรับตามกฎหมาย
บาร์เซโลน่า ถล่ม ราโย่ บาเยกาโน่ 1-0
พอร์ตเอฟซี ปะทะ เชียงราย ยูไนเต็ด 2-1 โดยได้ประตูชัยในครึ่งหลัง
การตัดแต่งต้นไม้ผิดพลาดอย่างร้ายแรง ส่งผลให้หลังคาตลาดในจังหวัดพะเยาพังเสียหาย
Trending
-
ข่าวอาชญากรรม - Crime7 days ago
สลด! ตำรวจขับรถพุ่งชนจักรยานยนต์ 3 แม่ลูก แม่เสียชีวิต ลูกเจ็บสาหัส
-
เชียงราย - Chiang Rai News7 days ago
พลิกโฉม “กาแฟเชียงราย” สู่ตลาดโลก: ดันเกษตรมูลค่าสูงด้วยกล้าพันธุ์พรีเมียม
-
เชียงราย - Chiang Rai News6 days ago
โรงเรียนบ้านดอยหลาน บีพีพี จังหวัดเชียงราย ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์กีฬาใหม่
-
ข่าวกีฬา Sports7 days ago
เชียงรายเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวิ่งสุดยิ่งใหญ่ Doitung Sky Race 2026 โดยมีนักวิ่งเข้าร่วมกว่า 800 คน