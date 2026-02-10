เชียงราย - Chiang Rai News
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเตือนประชาชนเกี่ยวกับกลโกงรูปแบบใหม่ในสามเหลี่ยมทองคำ
เชียงราย – เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ชูชีพ พงษ์ไชย ได้ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์ปฏิบัติการปราบปรามการฉ้อโกงออนไลน์ ภายใต้กองบังคับการต่อต้านการค้ามนุษย์ (ATHTD) และหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ เพื่อติดตามสถานการณ์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีตามแนวชายแดนไทย เมียนมา และลาว
เจ้าหน้าที่ระบุว่า ขณะนี้เริ่มเห็นเครือข่ายหลอกลวงและแก๊งคอลเซ็นเตอร์ขยับฐานเข้ามาใกล้พื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงรายมากขึ้น ฝั่งเมียนมามีการกล่าวถึงเมืองท่าขี้เหล็กว่าเป็นจุดรวมคาสิโนและสถานบันเทิง และถูกมองว่าเป็นฐานสำคัญของกลุ่มคอลเซ็นเตอร์
รายงานยังชี้ถึงปัญหาการบังคับใช้แรงงาน และกรณีชักชวนคนข้ามแดนไปทำงานโดยอ้างว่าเป็น “งานรายได้ดี” ผู้ที่ขัดขืนอาจถูกทำร้ายหรือกักตัว ส่วนฝั่งลาวมีการกล่าวถึง Kings Roman Special Economic Zone ว่าเป็นพื้นที่ที่กลุ่มมิจฉาชีพใช้หลบซ่อน โดยการกวาดล้างล่าสุดนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องสงสัยมากกว่า 771 ราย รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องจากลาว เมียนมา จีน และฟิลิปปินส์
Transborder News รายงาน ว่าในช่วงเดือนตุลาคม 2025 ถึงมกราคม 2026 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายมีการจับกุมคดีสำคัญหลายคดีที่เชื่อมโยงกับอาชญากรรมไซเบอร์ข้ามชาติ หนึ่งในคดีคือการจับกุม นาย Hu Haojie พร้อมยึดบัตร ATM มากกว่า 2,052 ใบ
ตำรวจระบุว่า ผู้ต้องหาให้การว่าทำหน้าที่กดเงินและโอนเงินตามคำสั่งที่ส่งผ่านแอป Lark app ซึ่งเป็นรูปแบบที่พบได้ในเครือข่ายอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแบบเป็นขบวนการ อีกคดีหนึ่งเป็นการสกัดพัสดุที่มีสมุดบัญชีธนาคารและซิมการ์ด ซึ่งส่งผ่านบริษัทขนส่งเอกชน และเชื่อว่ามีปลายทางข้ามแดนเพื่อสนับสนุนกลุ่มหลอกลวงฝั่งลาว
นอกจากนี้ ตำรวจยังรายงานการจับกุมแรงงานต่างชาติกว่า 288 ราย ในความผิดที่เกี่ยวข้อง โดยส่วนใหญ่มาจากเมียนมา จีน และลาว ในคดีที่เชื่อมโยงกับอาชญากรรมข้ามชาติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ย้ำเตือนประชาชนให้ระวังข้อเสนอชวนไปทำงานต่างประเทศที่อ้างรายได้สูง และอย่าหลงเชื่อให้เปิดบัญชีม้า หรือยกบัตร ATM ให้ผู้อื่น เจ้าหน้าที่เตือนว่าพฤติกรรมเหล่านี้อาจทำให้คนทั่วไปเข้าไปพัวพันเครือข่ายอาชญากรรมระดับนานาชาติโดยไม่รู้ตัว
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ต้นเดือนกุมภาพันธ์มีการกวาดล้างหนักในพื้นที่ Kings Roman ส่งผลให้กลุ่มอาชญากรรมชาวจีนและเครือข่ายค้ามนุษย์บางส่วนกระจายตัวไปหลบซ่อนในบริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ
บางกลุ่มถูกระบุว่าอาจข้ามมาหลบในอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยปฏิบัติการดังกล่าวมีรายงานว่า Liu Zhongyi ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีน ลงพื้นที่ด้วยตนเอง และเดินทางเข้าเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำเพื่อหารือกับเจ้าหน้าที่ลาว
ข่าวที่กำลังเป็นกระแส
จังหวัดเชียงรายประกาศห้ามเผาสิ่งของเป็นเวลา 86 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ถึง 10 พฤษภาคม
เชียงราย - Chiang Rai News
จังหวัดเชียงรายประกาศห้ามเผาสิ่งของเป็นเวลา 86 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ถึง 10 พฤษภาคม
เชียงรายเดินหน้ามาตรการห้ามเผา 86 วัน รับมือฝุ่น PM2.5 ชูอากาศดีเพื่อสุขภาพและท่องเที่ยว
เชียงราย – บรรยากาศในห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายวันนั้นเหมือนการประชุมช่วงหน้าแล้งทั่วไป แต่สารที่ย้ำชัดคือเรื่องใหญ่กว่าการดับไฟ เพราะเชียงรายกำลังสู้เพื่ออากาศที่คนในพื้นที่ต้องหายใจทุกวัน เมืองท่องเที่ยวและเมืองชายแดนที่เจอหมอกควันซ้ำๆ จนกระทบสุขภาพ โดยเฉพาะช่วงอากาศนิ่งที่ฝุ่นสะสมง่าย
นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรการเข้มงวดงดเผาในที่โล่ง เพื่อลดฝุ่น PM2.5 ปี 2569 โดยมีนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุม
แกนของปีนี้คือ “ยกระดับ” จากการขอความร่วมมือไปสู่คำสั่งที่ชัดเจน จังหวัดแบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ระยะ
- ระยะที่ 1 (1 ม.ค. ถึง 13 ก.พ.) เน้นขอความร่วมมือ ลดเชื้อเพลิงในพื้นที่ ใช้วิธีไถกลบ ทำปุ๋ย จัดการเศษวัสดุ และหลีกเลี่ยงการเผาในที่โล่ง
- ระยะที่ 2 (14 ก.พ. ถึง 10 พ.ค.) ช่วงวิกฤตรวม 86 วัน ออกคำสั่งห้ามเผาทุกชนิดอย่างเด็ดขาด ครอบคลุมพื้นที่เกษตร เศษวัสดุทางการเกษตร ขยะมูลฝอย และวัชพืช ผู้ฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย
ผู้ว่าฯ ย้ำว่า งานป้องกันไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น PM2.5 ต้องพึ่งพาความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะการสื่อสารให้คนเข้าใจเหตุผลและทำตามจริง เพื่อให้อากาศปลอดภัยขึ้นสำหรับเด็ก ผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบาง รวมถึงช่วยลดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ท่องเที่ยวและรายได้ของชุมชน เป้าหมายคือให้คนเชียงรายและนักท่องเที่ยวได้หายใจในอากาศที่ดีขึ้นร่วมกัน
ตั้งเป้าชัด ลดจุดความร้อน และลดวันค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน
มาตรการห้ามเผาครั้งนี้ไม่ได้ทำเพื่อให้ “เรียบร้อย” อย่างเดียว จังหวัดตั้งเป้าผลลัพธ์ไว้ชัดเจน คือ ลดจุดความร้อนลง 30 ถึง 40 เปอร์เซ็นต์ และลดจำนวนวันที่ฝุ่นเกินมาตรฐาน 15 ถึง 30 เปอร์เซ็นต์
คำว่า “เกินมาตรฐาน” อิงเกณฑ์ PM2.5 ของประเทศไทยตามที่กรมควบคุมมลพิษเผยแพร่ โดยค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมงอยู่ที่ 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่าเฉลี่ยรายปี 15 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ดังนั้นการลดวันเกินมาตรฐานจึงหมายถึงลดความเสี่ยงต่อสุขภาพในชีวิตประจำวัน ไม่ใช่แค่ทำตัวเลขให้ดูดี
แต่ในทางปฏิบัติ ความท้าทายของเชียงรายไม่ได้มีแค่การหยุดเผาในจังหวัด เพราะพื้นที่เป็นแอ่งล้อมเขา และยังมีควันข้ามแดนที่ควบคุมได้จำกัด ทำให้การทำให้มาตรการเห็นผลจริงต้องเข้มและต่อเนื่อง
ข้อมูลบทเรียนจาก “รายงานการวิเคราะห์พลวัตจุดความร้อนและการจัดการวิกฤตหมอกควัน จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2568” ถูกนำมาใช้เป็นฐานคิดสำคัญของปี 2569 ประเด็นที่เห็นชัดคือ จำนวนจุดความร้อนลดลงมาก แต่พื้นที่เผาไหม้จริงลดลงไม่มากเท่าที่ควร
รายงานระบุว่า ช่วงฤดูไฟป่า 1 กุมภาพันธ์ ถึง 8 พฤษภาคม ปี 2568 จุดความร้อนสะสมลดจาก 3,885 จุด (ปี 2567) เหลือ 611 จุด ลดลงร้อยละ 84.3 แต่พื้นที่เผาไหม้จริงลดลงเพียงร้อยละ 16.33 จาก 62,521 ไร่ เหลือ 52,311 ไร่ นั่นสะท้อนว่าการจุดไฟอาจน้อยลง แต่ไฟแต่ละครั้งลุกลามหนักขึ้น หรือดับไม่ทัน
เมื่อมองในเชิงนโยบาย บทเรียนนี้เตือนว่าใช้ “จำนวนจุดความร้อน” เป็นตัวชี้วัดอย่างเดียวไม่พอ ไฟที่เริ่มจากจุดเล็กอาจขยายวงกว้างก่อนเจ้าหน้าที่เข้าถึง โดยเฉพาะพื้นที่ภูเขาสูง ป่าลึก และแนวรอยต่อเกษตรที่เข้ายาก
ดาวเทียมช่วยสั่งการเร็วขึ้น แต่ยังต้องแก้ที่เชื้อเพลิงและการเข้าถึงพื้นที่
การเฝ้าระวังจุดความร้อนของไทยอาศัยข้อมูลดาวเทียมที่หน่วยงานรัฐใช้ต่อเนื่อง โดย GISTDA มีข้อมูลจากหลายระบบ รวมถึง VIIRS ที่มีความละเอียดประมาณ 375 เมตร ซึ่งใช้กันแพร่หลายในการติดตามและวิเคราะห์พื้นที่ นอกจากนี้เอกสารวิชาการของกรมส่งเสริมการเกษตรก็อธิบายการใช้ข้อมูลดาวเทียมและระบบตรวจจับความร้อนเพื่อช่วยดูแลพื้นที่เกษตรและติดตามการเผา
อย่างไรก็ดี ตัวเลขปี 2568 บอกชัดว่า ต่อให้ตรวจพบเร็วขึ้น แต่ถ้าเข้าพื้นที่ช้า หรือมีเชื้อเพลิงสะสมมาก ไฟเพียงครั้งเดียวก็สร้างความเสียหายได้มาก ปี 2569 จึงเน้นทั้งคำสั่งห้ามเผา และการจัดการเชื้อเพลิงด้วยทางเลือกที่ทำได้จริง เช่น ไถกลบ ทำปุ๋ย จัดการเศษวัสดุทางการเกษตร รวมถึงควบคุมขยะและวัชพืชไม่ให้กลายเป็นเชื้อไฟ
ต่อให้ควบคุมการเผาในพื้นที่ได้ดีขึ้นบางช่วง เชียงรายยังต้องเจอความเสี่ยงจากหมอกควันข้ามแดนจากพื้นที่ใกล้เคียง เมื่อทิศทางลมเปลี่ยน อำเภอชายแดนอย่างแม่สายและเชียงของมักได้รับผลกระทบมากกว่าพื้นที่อื่น
อีกเรื่องที่หนีไม่พ้นคือภูมิประเทศที่ทำให้มลพิษค้างในอากาศง่าย ช่วงหน้าแล้งภาคเหนือมักเกิดอุณหภูมิผกผัน อากาศอุ่นปิดทับอากาศเย็นด้านล่าง ฝุ่นจึงลอยออกยาก เมื่อควันในพื้นที่รวมกับควันข้ามแดน ค่าฝุ่นอาจพุ่งขึ้นได้แม้จุดความร้อนไม่สูงมาก นี่เป็นเหตุผลที่จังหวัดสื่อสารเรื่อง “ห้ามเผา” ควบคู่กับ “สุขภาพ” และ “ท่องเที่ยว” เพื่อให้คนเห็นภาพและร่วมมือจริงในระดับครัวเรือน
ดูแลสุขภาพควบคู่ ห้องปลอดฝุ่นและการป้องกันในวันวิกฤต
ด้านสาธารณสุขเป็นอีกเสาที่ช่วยลดความเสี่ยงในวันที่ค่าฝุ่นสูง ข้อมูลระบุว่าจังหวัดมีห้องปลอดฝุ่นในหน่วยบริการและพื้นที่สาธารณะรวม 903 แห่ง ขณะที่กรมอนามัยมีแนวทางจัดห้องปลอดฝุ่นแบบเป็นระบบ เช่น ปิดประตูหน้าต่างให้สนิท ลดช่องรั่ว ทำความสะอาดแบบเช็ดถู และหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เพิ่มฝุ่น
เมื่อเดินทั้งสองทางพร้อมกัน ภาพของเชียงรายจึงไม่ใช่แค่ “สั่งห้ามแล้วจบ” แต่เป็นการลดต้นเหตุ พร้อมมีมาตรการรองรับเพื่อให้คนใช้ชีวิตได้ปลอดภัยขึ้นในช่วงที่ฝุ่นหนัก
สำหรับเชียงราย คุณภาพอากาศไม่ใช่เรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างเดียว แต่มันสะท้อนภาพลักษณ์เมือง และส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวโดยตรง จากนั้นก็ไปถึงรายได้ของร้านค้า ที่พัก โฮมสเตย์ คนทำทัวร์ และชุมชนท่องเที่ยวในหลายอำเภอ
จังหวัดพยายามสื่อสารให้เข้าใจง่ายว่า ช่วงนี้การลดควันและงดเผา คือการดูแลคนในบ้านและคนมาเยือน ถ้ามาตรการ 86 วันทำให้อากาศดีขึ้นจริง เมืองได้ประโยชน์ทั้งสุขภาพและเศรษฐกิจ แต่ถ้าทำไม่สำเร็จ คนในพื้นที่จะกระทบก่อน โดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ
โจทย์ใหญ่ของการห้ามเผา คือการบังคับใช้ที่เป็นธรรม และทางเลือกของเกษตรกร
การห้ามเผาแบบเด็ดขาดจะเกิดผลได้ ต้องทำให้คนมีทางเลือกพอจะทำตาม เพราะในภาคเกษตร การเผามักถูกมองว่าเร็วและต้นทุนต่ำ ปี 2569 จึงผลักดันทางเลือก เช่น ไถกลบ ทำปุ๋ย และจัดการวัชพืชให้เหมาะสม
อีกด้านคือการบังคับใช้กฎหมายที่ต้องตรงไปตรงมา ไม่เลือกปฏิบัติ และทำควบคู่กับการสื่อสารแบบเข้าใจคน เพื่อลดแรงปะทะระหว่างรัฐกับชุมชน การตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์และมาตรการเชิงรุกตามที่ระบุไว้ จึงเป็นจุดที่จะบอกได้ว่าเชียงรายคุมสถานการณ์ได้มากแค่ไหนในช่วง 86 วันนี้
มาตรการปี 2569 ของเชียงรายคือการต่อยอดจากบทเรียนปี 2568 ที่ชี้ว่า ลดจุดความร้อนได้มาก ไม่ได้แปลว่าความเสียหายจะลดตามเสมอ ปีนี้จังหวัดเลือกเดินทางที่เข้มขึ้น ด้วยคำสั่งห้ามเผาทุกชนิด 86 วัน ตั้งเป้าลดจุดความร้อนและลดวันฝุ่นเกินมาตรฐาน พร้อมเสริมการสื่อสาร ทางเลือกจัดการเชื้อเพลิง และการดูแลสุขภาพผ่านห้องปลอดฝุ่น
เป้าหมายปลายทางไม่ใช่แค่ตัวเลขบนรายงาน แต่คือทำให้วันธรรมดาของคนเชียงรายกลับมาหายใจได้เต็มปอด และทำให้เมืองกลางหุบเขาและชายแดนมีความเชื่อมั่นพอจะต้อนรับผู้มาเยือนได้ โดยไม่ต้องคอยลุ้นว่าท้องฟ้าจะกลายเป็นสีเทาเมื่อไร
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝุ่น PM2.5 ล่วงหน้า 7 วัน
เชียงราย - Chiang Rai News
เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท เปิดตัวแพ็กเกจพักผ่อนริมน้ำเพื่อฟื้นฟูสมดุลจากภายใน
เชียงราย, ประเทศไทย – เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท ขอเชิญทุกท่านมาสัมผัสการพักผ่อนที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน ณ ริมฝั่งแม่น้ำกก กับแพ็กเกจ Stay & Spa ที่จะทำให้คุณได้ค้นพบความสงบในหัวใจท่ามกลางวัฒนธรรมที่เปี่ยมด้วยเสน่ห์
“เรามุ่งมั่นที่จะมอบการพักผ่อนที่แสนสงบ ที่ซึ่งวัฒนธรรมจะกลับมามีชีวิตอีกครั้ง และความเงียบสงบจะช่วยฟื้นฟูสมดุลของใจ” คุณสิตพร เจษฎาวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด กล่าว “สิ่งที่ทำให้เราแตกต่างคือความเชื่อมโยงกับธรรมชาติ แขกของเราสามารถดื่มด่ำกับบรรยากาศใต้ต้นจามจุรียักษ์อายุกว่า 120 ปี และการใช้ชีวิตให้ช้าลงในพื้นที่ที่ออกแบบมาอย่างมีสไตล์ แขกของเราจะได้สัมผัสกับความสุขในการใช้ชีวิต (Joy of Living) ตามแบบฉบับของเลอ เมอริเดียน อย่างแท้จริง”
รายละเอียดแพ็กเกจ Stay & Spa:
- พักผ่อน 3 วัน 2 คืน: สัมผัสการใช้ชีวิตระดับ 5 ดาวในห้องพักที่ตกแต่งอย่างมีระดับ พร้อมระเบียงส่วนตัวชมทัศนียภาพธรรมชาติที่งดงาม
- อาหารเช้าทุกวัน: เริ่มต้นเช้าวันใหม่ที่ห้องอาหาร เลเทส เรซิพี (Latest Recipe) ด้วยกาแฟออร์แกนิกหอมกรุ่นและเมนูรสเลิศ
- ฟื้นฟูสมดุล: ทรีตเมนต์ 90 นาที สำหรับ 02 ท่าน (1 ครั้งต่อการเข้าพัก) ที่ ภาวาตี สปา (Parvati Spa) ด้วยเทคนิคการนวดเพื่อคลายความเหนื่อยล้า
- Unlock Art™: เปิดรับแรงบันดาลใจทางวัฒนธรรม ณ ไร่แม่ฟ้าหลวง ด้วยบัตรคีย์การ์ดของโรงแรม
ราคาเริ่มต้น 12,005 บาท สำหรับการเข้าพัก 2 คืน (สำหรับ 2 ท่าน)
เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท ที่พักอันเงียบสงบริมแม่น้ำ โอบล้อมด้วยความเขียวชอุ่ม พร้อมมอบประสบการณ์การพักผ่อนอันสมบูรณ์แบบให้คุณได้เติมเต็มพลังและสร้างความทรงจำอันล้ำค่าในช่วงเวลาที่งดงามที่สุดของปี
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่ง โปรดติดต่อ:
- โทร: +66 53 603 333
- อีเมล: rsvn.chiangrai@lemeridien.com
- เว็บไซต์: www.marriott.com/ceimd
สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกแมริออท บอนวอย®:
สมัครฟรีได้ที่ https://bit.ly/lmcrpr
เกี่ยวกับ โรงแรม และ รีสอร์ท เลอ เมอริเดียน
ก่อตั้งขึ้นในกรุงปารีสช่วงยุค 60 ซึ่งเป็นยุคแห่งการเดินทางอันหรูหรา โรงแรมและรีสอร์ท เลอ เมอริเดียนยังคงสืบสานการเฉลิมฉลองวัฒนธรรมทั่วโลกผ่านจิตวิญญาณแบบยุโรปที่โดดเด่นในเรื่องการดื่มด่ำกับชีวิตที่ดี ด้วยโรงแรมและรีสอร์ทมากกว่า 115 แห่ง ใน 30 กว่าประเทศทั่วโลก ตั้งแต่ มัลดีฟส์ จนถึงโมนาโก และจากซานตาโมนิกา จนถึง เสฉวน เลอ เมอริเดียน มีการออกแบบในสไตล์มิดเซนจูรีที่น่าดึงดูด พร้อมด้วยโปรแกรมอันเป็นเอกลักษณ์ที่นำเสนอความสนุกสนานในรูปแบบของ กาแฟ ค็อกเทลสุดหรู อาหาร ฤดูร้อน ครอบครัว และการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเดินทางผู้มีใจรักในความคิดสร้างสรรค์ ได้ออกไปสำรวจโลกอย่างมีสไตล์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.lemeridien.com และติดตามเราบน Facebook Instagram และ Twitter เลอ เมอริเดียน มีความภาคภูมิใจที่ได้เข้าร่วมใน Marriott Bonvoy ซึ่งเป็นโปรแกรมการเดินทางระดับโลกจาก Marriott International โปรแกรมนี้มอบสิทธิประโยชน์สุดพิเศษให้แก่สมาชิกจาก แบรนด์ระดับโลกมากมาย พร้อมมอบประสบการณ์สุดพิเศษบน Marriott Bonvoy Moments และสิทธิประโยชน์อันเหนือชั้นอื่น ๆ เช่น เข้าพักฟรีและการได้รับสถานะ Elite ลงทะเบียนฟรี หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมได้ที่ marriottbonvoy.com
เปิดประตูสู่ฤดูกาลแห่งความรัก: ดื่มด่ำช่วงเวลาพิเศษริมแม่น้ำกกกับแคมเปญ ‘AVEC AMOUR’ ณ เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท
เชียงราย - Chiang Rai News
ชายหนุ่มจากเชียงรายถูกจับกุมฐานถ่ายรูปบัตรเลือกตั้งก่อนนำไปใช้
เชียงราย – ก่อนปิดหีบเลือกตั้ง ส.ส. และประชามติฯ ตำรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ กกต.เชียงราย และฝ่ายปกครอง ควบคุมตัวชายวัย 33 ปี หลังทำเครื่องหมายในบัตรแล้วใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพภายในคูหา เจ้าหน้าที่ตรวจพบพร้อมหลักฐานในเครื่อง เจ้าตัวรับสารภาพ ก่อนถูกนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
วันนี้ (8 ก.พ.) พ.ต.อ.อนุสรณ์ หน่อคำบุตร ผกก.สภ.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย พร้อมเจ้าหน้าที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำ จ.เชียงราย และฝ่ายปกครอง ควบคุมตัวชาย 1 ราย คือ นายสมชาติ อายุ 33 ปี ชาว ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย เหตุเกิดในหน่วยเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 20 ที่อาคารเอนกประสงค์หมู่บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ 15 ต.บ้านดู่ ซึ่งมีการจัดให้ลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และลงประชามติรัฐธรรมนูญ
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งระบุว่า ขณะนายสมชาติรับบัตรและเข้าไปในคูหา หลังทำเครื่องหมายแล้วได้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายภาพบัตรเลือกตั้ง ทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ พบโทรศัพท์อยู่ในมือ และเมื่อสอบถาม นายสมชาติยอมรับว่าเป็นผู้ถ่ายภาพจริง เมื่อตรวจดูในโทรศัพท์ก็พบภาพบัตรที่บันทึกไว้ตามที่แจ้ง
เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหา “ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ได้ลงคะแนนแล้ว” ซึ่งเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ปี พ.ศ. 2561 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.บ้านดู่ เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอน
ส่วนการรายงานผลนับคะแนนจาก บัตรเลือกตั้งล่วงหน้า ในเขตเลือกตั้งที่ 1 จ.เชียงราย (ทั้งในเขต นอกเขต และต่างประเทศ) ระบุว่าในช่วงต้น ผู้สมัครจากพรรคประชาชนคือ นายชิตวัน ชินอนุวัฒน์ อดีต ส.ส. มีคะแนนนำเป็นอันดับ 1 ขณะที่ นายธนรัช จงสุทธานามณี จากพรรคเพื่อไทยตามมาเป็นอันดับถัดไป ด้านคะแนนบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชนก็นำเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวเป็นเพียงผลนับจากบัตรล่วงหน้าชุดที่ 1 จากทั้งหมด 11 ชุด
เชียงรายกำลังก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวหลัก
ตำรวจด่านชายแดนเชียงรายยึดยาบ้าได้ 5.3 ล้านเม็ด
ตำรวจเชียงรายกำลังสอบสวนคดีฆาตกรรมชายสองคนในตำบลแม่ยาว
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเตือนประชาชนเกี่ยวกับกลโกงรูปแบบใหม่ในสามเหลี่ยมทองคำ
จังหวัดเชียงรายประกาศห้ามเผาสิ่งของเป็นเวลา 86 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ถึง 10 พฤษภาคม
เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท เปิดตัวแพ็กเกจพักผ่อนริมน้ำเพื่อฟื้นฟูสมดุลจากภายใน
ซานาเอะ ทาคาอิจิ ของญี่ปุ่น คว้าชัยในการเลือกตั้งปี 2026 และก้าวขึ้นสู่อำนาจอย่างมั่นคง
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ บุกแซงลิเวอร์พูล 2-1 พรีเมียร์ลีก, ดราม่าท้ายเกมที่แอนฟิลด์
ผลเลือกตั้ง 2569: ภูมิใจไทยขึ้นนำ สภาชุดใหม่เปลี่ยนหน้าใหญ่
ชายหนุ่มจากเชียงรายถูกจับกุมฐานถ่ายรูปบัตรเลือกตั้งก่อนนำไปใช้
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เปิดโอลด์ แทรฟฟอร์ดอัด สเปอร์ส 2-0 คว้าชัย 4 นัดติด
ศาลฎีกาสั่งปลดผู้สมัครรับเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร 49 คน ก่อนการเลือกตั้ง
หน่วยเฉพาะกิจผาเมืองทำลายไร่ฝิ่นในจังหวัดน่าน
ตำรวจจับกุมกรรมการบริษัทรายหนึ่งในข้อหาฉ้อโกงธนาคารเป็นเงิน 21 ล้านบาท
การเลือกตั้งปี 2026: 10 เขตเลือกตั้งที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิด
ตำรวจเชียงรายจับกุมผู้ต้องสงสัยซื้อเสียงในอำเภอพาน
รถตู้ระเบิด!! คนขับเสียชีวิตหลังจากรถตู้โดยสารของเขาลุกไหม้เป็นไฟ
ลูกชายติดยาเสพติดแทงแม่วัย 64 ปีเสียชีวิตที่ร้านก๋วยเตี๋ยวในจังหวัดเชียงราย
Malwarebytes เตือนเหตุข้อมูล Instagram หลุด อ้างกระทบผู้ใช้ 17.5 ล้านบัญชี
ท่องเที่ยวเชียงรายกำลังเจอทางแยกใหญ่, จะเป็นแค่จุดแวะหรือปลายทางจริงจัง
เชียงรายกำลังโศกเศร้ากับการเสียชีวิตอย่างน่าเศร้าของ “ป้าพัน” เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือชื่อดัง
ทางรถไฟรางคู่เชียงรายก่อสร้างแล้วเสร็จเกิน 50%
ไบรท์ตันช็อกโอลด์ แทรฟฟอร์ด บุกชนะแมนฯ ยูไนเต็ด 2-1 ศึกเอฟเอ คัพ
โรงพยาบาลแพร่ อพยพผู้ป่วย 124 ราย หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ชั้นสอง
ประเทศไทยกำลังเร่งดำเนินการเพื่อดึงดูดดิสนีย์แลนด์มาตั้งอยู่ในประเทศไทย
เลขเวทมนตร์สลากกินแบ่งรัฐบาล, วิธีเลือกเลขให้คุ้มและเอียงโอกาสชนะ
กรมอนามัยเตือน ไทยคลอดก่อนกำหนดพุ่ง 9.91% สูงกว่าค่าเฉลี่ยโลก
ตำรวจจับกุมชายอายุ 39 ปี ในข้อหาพยายามฆ่า
เศรษฐกิจเชียงรายคาดว่าจะเติบโต 2.0 เปอร์เซ็นต์
มีผู้เสียชีวิต 32 รายจากเหตุเครนถล่มทับรถไฟที่กำลังวิ่งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
หัวหน้าแก๊งต้มตุ๋นชาวจีนถูกจับกุมแล้วในจังหวัดชลบุรี
Trending
-
ข่าวการเมือง6 days ago
กกต.เชียงรายลงหมายเลขผู้สมัคร ส.ส.เขต 5 คลาดเคลื่อน 3 ราย ผู้สมัครร้องเรียน หวั่นคนสับสน
-
ข่าวระดับชาติ - National6 days ago
OBEC กำลังสอบสวนกรณีครูหญิงคนหนึ่งในเชียงใหม่ฆ่าตัวตายเนื่องจาก ‘ทำงานหนักเกินไป’
-
ข่าวอาชญากรรม - Crime5 days ago
ด่านชายแดนเชียงรายปะทะกับผู้ค้ายาเสพติด ยึดยาไอซ์ได้ 300 กิโลกรัม
-
ข่าวการเมือง6 days ago
ชัยธวัฒน์ลงพื้นที่หาเสียงในจังหวัดเชียงรายเพื่อสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคประชาชน