วช. เปิดศูนย์เรียนรู้โดรนเพื่อการเกษตร ที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย หนุนเกษตรในพื้นที่
เชียงราย -เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2569 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ จัดพิธีเปิด “ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีโดรนด้านการเกษตร วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย” ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ภายในงานมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานพิธี พร้อมด้วย นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ กล่าวรายงาน และ นายชัชวาล วงศ์ใหม่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย กล่าวต้อนรับ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิจาก วช. เข้าร่วม
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ระบุว่า ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ตั้งใจยกระดับทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้กับครู นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และประชาชนที่สนใจ โดยเน้นการนำโดรนไปใช้จริงในงานเกษตร เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และสนับสนุนคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ ศูนย์จะเป็นพื้นที่ถ่ายทอดความรู้และจัดอบรมตั้งแต่พื้นฐานการใช้งาน ไปจนถึงการพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมโดรนเพื่อการเกษตร พร้อมตั้งเป้าเป็นต้นแบบที่ขยายผลสู่พื้นที่ใกล้เคียงได้
ด้าน นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล กล่าวว่า ศูนย์นี้เป็นอีกแรงขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาทักษะ และเพิ่มทางเลือกด้านอาชีพให้คนในชุมชน โดยเน้นการใช้โดรนในภาคเกษตรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ศูนย์มีความพร้อมทั้งอุปกรณ์และสื่อการสอน เช่น โดรนเพื่อการเกษตร ระบบฝึกบินจำลอง (Flight Simulator) เพื่อฝึกการควบคุมอากาศยานไร้คนขับ และห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอนด้านโดรน ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)
ขณะที่ นายชัชวาล วงศ์ใหม่ กล่าวว่า วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายพร้อมสนับสนุนศูนย์ฯ ทั้งด้านสถานที่และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริง ทั้งการใช้งาน การดูแลรักษา และการซ่อมบำรุงโดรนด้านการเกษตรอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
วช. และสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ มองตรงกันว่าการผลักดันวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในงานเกษตร จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สร้างโอกาสทางอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในจังหวัดเชียงรายและพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมวางบทบาทศูนย์ฯ ให้เป็นต้นแบบการพัฒนาเทคโนโลยีโดรนเพื่อการเกษตรในระดับภูมิภาคต่อไป
เกิดแผ่นดินไหวขนาด 2.9 ริกเตอร์ในอำเภอแม่สวาย จังหวัดเชียงราย
เชียงราย- 30 มกราคม 2026, ช่วงบ่ายวานนี้ชาวบ้านในตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย รับรู้แรงสั่นสะเทือนสั้นๆ จากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 2.9
ข้อมูลจาก กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ของ กรมอุตุนิยมวิทยา ระบุว่า เหตุเกิดเมื่อเวลา 13:32 น. วันที่ 29 มกราคม 2026 จุดศูนย์กลางอยู่ที่พิกัด 19.647°N, 99.367°E และมีความลึกประมาณ 5 กิโลเมตร
รายงานในพื้นที่บอกว่า อาคารหลายจุดในตำบลศรีถ้อยมีอาการสั่นไหวเล็กน้อย บางคนรู้สึกเหมือนพื้นหรือบ้านโยกเบาๆ จึงออกมานอกอาคารชั่วครู่เพื่อความปลอดภัย เบื้องต้นยังไม่พบรายงานความเสียหายต่อโครงสร้าง ไม่มีผู้บาดเจ็บ และไม่มีผลกระทบสำคัญต่อการใช้ชีวิตประจำวัน
ภาพรวมความเสี่ยงแผ่นดินไหวของเชียงราย
จังหวัดเชียงรายอยู่ในเขตที่มีการเคลื่อนไหวของรอยเลื่อนหลายแนว ใกล้กลุ่มรอยเลื่อนสำคัญอย่าง กลุ่มรอยเลื่อนแม่ลาว และยังได้รับอิทธิพลจากรอยเลื่อนใกล้เคียง เช่น รอยเลื่อนแม่จัน ทำให้พื้นที่ภาคเหนือมีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดปานกลางเป็นระยะ
แม้เหตุส่วนใหญ่จะไม่รุนแรง แต่ในอดีตเคยมีเหตุที่แรงกว่านี้ เช่น
- เหตุ แผ่นดินไหวแม่ลาว 5 พฤษภาคม 2014 (ขนาด 6.1 ถึง 6.3) ถือเป็นเหตุที่เครื่องมือวัดบันทึกได้รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของไทย ส่งผลให้บ้านเรือน โรงเรียน วัด และโครงสร้างพื้นฐานในอำเภอแม่ลาว แม่สรวย และพาน เสียหายในวงกว้าง มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บหลายสิบราย
- เหตุ แผ่นดินไหวหลานชาง, เกิ่งหม่า ปี 1988 (ขนาด 7.6 และ 7.2 บริเวณชายแดนเมียนมา-จีน) ซึ่งมีแรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ในเชียงราย และเกิดความเสียหายเล็กน้อยบางจุด
- เหตุ แผ่นดินไหวปี 2007 ขนาด 6.3 ในประเทศลาว (แขวงบ่อแก้ว) ที่รับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ในหลายพื้นที่ของเชียงราย
- เหตุขนาดเล็กอีกหลายครั้ง รวมถึงแรงสั่นจากแนวรอยเลื่อนฝั่งชายแดนเมียนมา เช่น เหตุขนาด 5.2 ที่เคยรู้สึกได้ในหลายอำเภอ
เหตุการณ์เหล่านี้สะท้อนว่า แม้แผ่นดินไหวใหญ่จะไม่ได้เกิดบ่อย แต่เชียงรายยังอยู่ในโซนที่มีการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกจากระบบรอยเลื่อนในภูมิภาค
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังติดตามสถานการณ์ต่อเนื่อง และขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมอยู่เสมอ โดยเฉพาะเหตุที่มีความลึกตื้น เพราะแม้ขนาดไม่มาก ก็ทำให้รู้สึกสั่นได้ชัดในบางพื้นที่
กรมอุตุนิยมวิทยาแนะนำว่า ผู้ที่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนหรือพบความผิดปกติ สามารถแจ้งผ่านช่องทางทางการ เพื่อช่วยเก็บข้อมูลสำหรับการติดตามและประเมินผลต่อไป
ทศบาลนครเชียงราย เดินหน้ายกระดับ “สวนตุงและโคมนครเชียงราย”
เชียงราย -เทศบาลนครเชียงราย นำโดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และภาคประชาชน เดินหน้าพัฒนาเมืองต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิดยกระดับคุณภาพชีวิตควบคู่การดูแลสิ่งแวดล้อม และการสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ โดยเตรียมผลักดันการพัฒนา “สวนตุงและโคมนครเชียงราย” ให้เป็นสวนสาธารณะกลางเมืองที่ใช้งานได้จริงสำหรับคนทุกวัย
สวนตุงและโคมนครเชียงรายตั้งอยู่ใจกลางเมือง รอบพื้นที่มีทั้งสถานศึกษา ชุมชน และย่านการค้า ทำให้มีผู้คนหลากหลายกลุ่มเข้ามาใช้บริการตลอดวัน ทั้งเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และผู้สูงอายุ พื้นที่นี้จึงเป็นพื้นที่สีเขียวสำคัญของเมือง นายกเทศมนตรีนครเชียงรายจึงตั้งเป้ายกระดับการใช้ประโยชน์ของสวน ให้เปิดบริการตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำ รองรับการออกกำลังกาย การพักผ่อน การเรียนรู้ และกิจกรรมของชุมชนได้เต็มที่
แนวทางพัฒนาจะเน้นทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ที่สวยงาม และการส่งเสริมสุขภาพ เพิ่มพื้นที่ไม้ยืนต้นและความร่มรื่น พร้อมออกแบบพื้นที่บนฐานความรู้ โดยได้รับความร่วมมือจาก รศ.ดร.กัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายใต้โครงการปลูกเลี้ยงไม้ดอกไม้ประดับเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและลดมลภาวะฝุ่น PM 2.5 ซึ่งมี ดร.อนันต์ พิริยะภัทรกิจ จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นหัวหน้าโครงการ เป้าหมายคือพัฒนาให้สวนแห่งนี้เป็นต้นแบบสวนสาธารณะ “ธรรมชาติบำบัด” ลดผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ใจกลางเมือง
อีกส่วนสำคัญคือการจัดวางอุปกรณ์ออกกำลังกาย และการปรับพื้นที่กิจกรรมให้เหมาะกับการใช้งานของเด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ เพื่อให้ทุกคนใช้งานได้สะดวกและปลอดภัย สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเชียงรายสู่การเป็น Sport City และ Garden City ที่สนับสนุนการใช้ชีวิตกลางแจ้งอย่างพอดี
การยกระดับสวนตุงและโคมนครเชียงรายจึงไม่ใช่แค่การปรับปรุงสวนให้สวยขึ้น แต่เป็นการต่อยอดนโยบายเมืองคุณภาพชีวิต ให้คนเชียงรายมีพื้นที่พักผ่อน ออกกำลังกาย และทำกิจกรรมร่วมกันได้มากขึ้น พร้อมสร้างเมืองน่าอยู่ที่เดินหน้าอย่างยั่งยืนในระยะยาว
การปฏิรูปการนำเงินตราต่างประเทศกลับประเทศของไทยก่อให้เกิดการถกเถียง
Iเชียงราย สิงห์ พาร์ค ขอเชิญท่านมาเยี่ยมชม International Balloon Fiesta 2026
เชียงราย – เตรียมมองฟ้าเชียงรายให้ไม่เหมือนเดิม เมื่อ สิงห์ปาร์ค เชียงราย ยืนยันความพร้อมจัดงาน Singha Park International Balloon Fiesta 2026 ครั้งที่ 10 แบบยิ่งใหญ่ จัดระหว่าง 11-15 กุมภาพันธ์ 2569 บรรยากาศโรแมนติกต้อนรับวาเลนไทน์มาเต็ม พร้อมคอนเซ็ปต์ “World Class Love Destination” และความอลังการของเทศกาลบอลลูนนานาชาติที่คนรอทั้งปี
ปีนี้จัดทัพบอลลูนแฟนซีหลากสี กว่า 30 ลูก จาก 13 ประเทศ ขึ้นโชว์เหนือท้องฟ้าเชียงราย ให้ได้เก็บภาพสวยๆ และเดินเล่นรับลมหนาวแบบเพลินๆ
คุณพงษ์รัตน์ เหลืองธำรงเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด ระบุว่า งานในปี 2569 เป็นการจัดต่อเนื่องครั้งที่ 10 จากความสำเร็จตลอดหลายปีที่ผ่านมา งานเทศกาลบอลลูนของสิงห์ปาร์คยังได้รับรางวัล Gold Award สาขา Best Overall Entertainment Program จากเวที 2025 IFEA/Haas & Wilkerson Pinnacle Awards (สหรัฐอเมริกา) ซึ่งสะท้อนมาตรฐานการจัดงานและความตั้งใจที่จะสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวที่รวมความโรแมนติก ธรรมชาติ วัฒนธรรม และความบันเทิงระดับสากล เพื่อผลักดันเชียงรายสู่ “World Class Love Destination” พร้อมช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและรายได้หมุนเวียนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
ไฮไลต์กิจกรรมที่ห้ามพลาด
สิงห์ปาร์คจัดโปรแกรมให้ครบหลายสไตล์ ทั้งสายถ่ายรูป สายวัฒนธรรม และสายกิจกรรม
- Magic Night Glow
โชว์แสง สี เสียง จากบอลลูนนานาชาติริมทะเลสาบ บรรยากาศช่วงค่ำสวยมาก
- โขนกลางแปลงริมน้ำ
ชมศิลปะการแสดงชั้นสูงเรื่องรามเกียรติ์ ชุด “มังกรกัณฐ์ชาญศักดา เกสรทมาลามหามิตร” พร้อมนักแสดงกว่า 200 ชีวิต (จัดเฉพาะวันที่ 13-14 ก.พ.)
- Balloon Love
กิจกรรมซิกเนเจอร์ของงาน กับการจดทะเบียนสมรสและบอกรักบนท้องฟ้าแบบ 360 องศา สำหรับ 14 คู่รักผู้โชคดี ในเช้าวันที่ 14 กุมภาพันธ์
คอนเสิร์ต 5 วัน 5 คืน จัดเต็มตั้งแต่ 19.00 น.
นอกจากบอลลูนและกิจกรรมในงานแล้ว ยังมีคอนเสิร์ตจากศิลปินดังทุกคืน ใครชอบดูดนตรีสดวางแผนมาได้เลย
- 11 ก.พ.: CLOCKWORK MOTIONLESS, LOMOSONIC, BANK PREETI, TAITOSMITH
- 12 ก.พ.: PURPEECH, BOWKYLION, 4EVE, NONT TANONT
- 13 ก.พ.: ZOM MARIE, LIPTA, PUN
- 14 ก.พ.: INK WARUNTORN, TOBII, TIMETHAI, YOUNGOHM
- 15 ก.พ.: MEYOU x JAONAAY, MIRRR, LABANOON, DA ENDORPHINE
กินเที่ยวครบ จบในที่เดียว
ภายในงานมีร้านอาหารชื่อดังให้เลือกหลายแนว มีกิจกรรม Workshop สำหรับครอบครัว และโซนผจญภัยสำหรับคนชอบความสนุก เช่น Zipline, ขับ ATV รวมถึง ฟาร์มทัวร์ ชมไร่ชาและบรรยากาศธรรมชาติของสิงห์ปาร์ค
ราคาบัตร Singha Park International Balloon Fiesta 2026
- Super Early Bird (24-31 ม.ค.): บัตร 5 วัน 999 บาท, บัตร 1 วัน 280 บาท
- ราคาปกติ (1-15 ก.พ.): 350 บาทต่อวัน
- บัตร VIP: 4,000 บาทต่อวัน (จำกัด 240 โต๊ะต่อวัน)
- เด็กสูงไม่เกิน 100 ซม. เข้าฟรี
ช่องทางจำหน่ายบัตร: ซื้อออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Eventpass หรือซื้อหน้างานได้ที่ร้านค้าหน้าไร่ และร้านค้าบ้านแดง สิงห์ปาร์ค เชียงราย
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม: Facebook: Singha Park Chiang Rai
