10 อันดับนักท่องเที่ยวขาเข้าสูงสุดหลังวันที่ 1 พ.ย. ประเทศไทยกลับมาเปิดทำการอีกครั้ง – ททท. ห้องข่าว

กรุงเทพฯ 10 พฤศจิกายน 2564 – ขณะนี้ประเทศไทยได้ต้อนรับผู้มาเยือนที่ได้รับวัคซีนอย่างครบถ้วนจากทั่วโลกผ่านแผนการเข้าที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสองแบบ: TEST & GO Exemption from Quarantine and Living in the “Blue Zone” (17 จุดหมายปลายทางในแซนด์บ็อกซ์) ผู้เยี่ยมชมบางส่วนหรือไม่ได้รับการฉีดวัคซีนก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งผ่านข้อกำหนดของ Happy Quarantine

ในช่วงวันที่ 1-6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จำนวนนักท่องเที่ยวขาเข้าประเทศไทยจาก 10 อันดับแรก* ณ ท่าอากาศยานนานาชาติทั้งหมด ได้แก่

สหรัฐอเมริกา – 2,465 ขาเข้า เยอรมนี – 2,334 ขาเข้า สหราชอาณาจักร – 1,376 ขาเข้า ญี่ปุ่น – 1,258 ขาเข้า เกาหลีใต้ – ขาเข้า 906 คน รัสเซีย 905 – ขาเข้า สวิตเซอร์แลนด์ – 838 ขาเข้า สวีเดน – 724 ขาเข้า ฝรั่งเศส – ผู้โดยสาร 695 คน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ – 542 ขาเข้า

ปัจจุบัน โครงการยกเว้นจากการกักกัน (TEST & GO) มีไว้สำหรับนักเดินทางจาก 63 ประเทศและเขตแดนที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น รายชื่อประเทศที่ได้รับอนุมัติจะขยายเพิ่มในภายหลังเพื่อให้ครอบคลุมทั่วโลกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565

ในขณะเดียวกัน ระบบ Thailand Pass ได้เปิดตัวระบบ Web-based เพื่อรองรับนโยบาย “ง่ายต่อการเดินทาง” ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติกรอกข้อมูลการเดินทางและสุขภาพ พร้อมอัพโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย

ดูรายการตรวจสอบที่ใช้งานง่ายของคะแนนที่ครอบคลุมก่อน ระหว่าง และหลังการเดินทางมายังประเทศไทยภายใต้ 3 โครงการหลัก: การยกเว้นจากการกักกัน (TEST & Go) การใช้ชีวิตใน “โซนสีน้ำเงิน” และเขตกักกันทางเลือก (AQ) ที่ https://www.tatnews.org/thailand-reopening/ หรือ https://www.tatnews.org/entry-thailand-frequently-asked-questions/.

สถิตินี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอเมื่อมีข้อมูลใหม่ กรุณาเช็คอินที่ www.tatnews.org เพื่อติดตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและคล่องตัว

*ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข