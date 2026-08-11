ข่าวระดับชาติ - National
ข้อตกลงน้ำระหว่างไทยและเมียนมาร์จุดชนวนความไม่พอใจเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านมลพิษที่ซ่อนเร้น
ตำรวจเชียงรายกำลังสอบสวนกรณีเจ้าอาวาสวัดแม่คำสูญเสียเงิน 8.7 ล้านบาท">เชียงราย – เมื่อเร็วๆ นี้ นักวิชาการและกลุ่มภาคประชาชนได้ออกมาวิจารณ์ข้อตกลง หรือ TOR ด้านการจัดการคุณภาพน้ำระหว่างภาคเหนือของประเทศไทย">ประเทศไทยและเมียนมาอย่างหนัก พวกเขาระบุอย่างชัดเจนว่าข้อตกลงฉบับนี้ ทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบในหลายด้าน นอกจากนี้ ยังมีเงื่อนไขบางประการที่อาจละเมิดรัฐธรรมนูญของไทยอีกด้วย
ข้อตกลงนี้ถูกลงนามในช่วงที่ผู้นำเมียนมา เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ดร.สืบสกุล กิจนุกร นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และตัวแทนเครือข่ายประชาชนปกป้องแม่น้ำ ได้ตรวจสอบรายละเอียดของ TOR อย่างถี่ถ้วน เขาเปิดเผยว่า ฝ่ายไทยยอมทำตามการแก้ไขของเมียนมาถึง 7 จุดสำคัญด้วยกัน
ประเด็นสำคัญ
- ไทยยอมถอยหลายประเด็นสำคัญ: ไทยยอมตัดความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ และยกเลิกการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษร่วมกัน ทำให้ขาดกลไกการป้องกันมลพิษข้ามพรมแดนที่มีประสิทธิภาพ
- ความเสียเปรียบด้านการทำงาน: คณะทำงานของเมียนมาครอบคลุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า ขณะที่ไทยละเลยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักอย่างจังหวัดระนอง
- ส่อปิดบังข้อมูลของประชาชน: ไทยเป็นผู้เสนอเงื่อนไขให้รักษาความลับของข้อมูล ซึ่งนักวิชาการมองว่าขัดต่อสิทธิการรับรู้ข่าวสารของประชาชน ตามที่รัฐธรรมนูญไทยกำหนดไว้
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกพบว่า ประเทศไทยยอมให้ตัดการร่วมมือ ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำร่วมกันออกไปอย่างน่าตกใจ นอกจากนี้ยังยกเลิกการหาแหล่งที่มาของมลพิษ การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม และการสร้างระบบเตือนภัยล่วงหน้า สิ่งเหล่านี้คือหัวใจสำคัญในการป้องกันปัญหาทางน้ำ
ในด้านการกำหนดนโยบาย ไทยยอมตัดความช่วยเหลือจากองค์กรระดับนานาชาติ เช่น คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRC) และหน่วยงานของอาเซียนออกไป นอกจากนี้ยังตัดเรื่องการสนับสนุนเงินทุน การช่วยเหลือทางเทคนิค และกลุ่มผู้สังเกตการณ์จากต่างประเทศออกทั้งหมด ข้อตกลงนี้ยังถูกระบุให้ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายใดๆ อีกด้วย
ข้อเสนอของไทยที่สร้างความเสียเปรียบเอง
สิ่งที่ทำให้ภาคประชาชนผิดหวังคือ ข้อเสนอของฝ่ายไทยจำนวน 3 จุด กลับทำให้ประเทศของเราเสียเปรียบมากขึ้น จุดแรกคือการกำหนดคณะทำงานร่วม ฝ่ายไทยมีตัวแทนเพียง 7 หน่วยงานเท่านั้น ซึ่งนำโดยกรมควบคุมมลพิษ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และหน่วยงานระดับจังหวัดในภาคเหนือ
ขณะที่เมียนมามีคณะทำงานถึง 9 หน่วยงาน ซึ่งครอบคลุมมิติที่หลากหลายกว่า ทั้งด้านป่าไม้ การขนส่ง และเหมืองแร่ นอกจากนี้ ไทยยังไม่ได้รวมหน่วยงานจากจังหวัดระนองเข้าไปในคณะทำงาน ทั้งที่แม่น้ำกระบุรีในระนองกำลังเผชิญปัญหาการปนเปื้อน จากเหมืองแร่ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างรุนแรง
ดร.สืบสกุล ตั้งข้อสังเกตว่า หน่วยงานระดับจังหวัดมักอ้างเสมอว่าแม่น้ำไม่มีปัญหาและพืชผลยังปลอดภัย พวกเขามักระบุว่าสารโลหะหนักมาจากชั้นดินตามธรรมชาติ โดยไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มารองรับ สิ่งนี้ทำให้รัฐละเลยการแก้ปัญหาการสะสมของโลหะหนักในระยะยาว
ปัญหาหน่วยงานท้องถิ่นและการปิดบังข้อมูล
ประเด็นที่น่ากังวลที่สุดคือการรักษาความลับ ประเทศไทยเป็นผู้เสนอเองว่าข้อมูลทุกอย่างต้องถูกเก็บเป็นความลับ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลดิบหรือเอกสารสำคัญต่างๆ ข้อมูลเหล่านี้จะไม่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทั้งสองฝ่าย ซึ่งถือเป็นการปิดบังข้อมูลประชาชน
จุดสุดท้ายคือเรื่องการให้ข้อมูลต่อสาธารณะ ฝ่ายไทยเสนอว่าเอกสารข่าว แถลงการณ์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์ใดๆ ต้องผ่านการตรวจสอบและเห็นชอบจากทั้งสองฝ่ายก่อนเสมอ สิ่งนี้ยิ่งทำให้การทำงานตรวจสอบโปร่งใสเป็นไปได้ยากมาก ดร.สืบสกุลกล่าวอย่างสิ้นหวังว่า เขาไม่มีความเชื่อมั่นใน TOR ฉบับนี้เลย
การจัดการปัญหามลพิษข้ามพรมแดนนั้น ต้องการความร่วมมือที่โปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา หากปราศจากความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ ประชาชนในพื้นที่จะต้องรับกรรมต่อไป คุณสามารถอ่านรายละเอียดข่าวฉบับเต็มได้จากต้นฉบับที่ MGR Online
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ข่าวระดับชาติ - National
จากมหาสารคามสู่กองทัพเรือสหรัฐฯ: เรื่องราวของทหารหญิงไทย ผู้สนับสนุนภารกิจฝูงบินขับไล่ F-35C
เลมัวร์ รัฐแคลิฟอร์เนีย – ทหารเรือหญิงชาวไทยคนหนึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองในกองทัพเรือสหรัฐฯ ด้วยการมีส่วนร่วมในปฏิบัติการสนับสนุนฝูงบินขับไล่สมรรถนะสูงระดับโลก ทหารเรือหญิงผู้นี้คือ พลทหารหญิง กอร์รานิส ออนริต ซึ่งเติบโตในจังหวัดมหาสารคาม และปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ในฝูงบินขับไล่โจมตี (VFA) 122 ณ ฐานทัพอากาศนาวิกโยธินเลมัวร์ รัฐแคลิฟอร์เนีย
ประเด็นสำคัญ
- จุดเริ่มต้นจากภาคเหนือของประเทศไทย">ประเทศไทย: พลทหารกรณิส อนฤทธิ์ เติบโตและจบการศึกษาจากจังหวัดมหาสารคาม ก่อนจะก้าวข้ามขีดจำกัดเปลี่ยนสายงานจากสถาปนิกสู่อาชีพทหารเรือสหรัฐฯ
- บทบาทสำคัญในกองทัพ: เธอทำหน้าที่ดูแลระบบส่งกำลังบำรุงให้ฝูงบิน VFA 122 ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนภารกิจของเครื่องบินขับไล่ F-35C Lightning II และ F/A-18E/F Super Hornet
- รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ: ความทุ่มเททำให้เธอได้รับรางวัล Blue Jacket of the Quarter ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2025 ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศแรกในอาชีพรับราชการทหารเรือ
พลทหารกรณิส อนฤทธิ์ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อปี 2005 ต่อมาเธอคว้าปริญญาตรีด้านสถาปัตยกรรมและการผังเมือง จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในปี 2011
หลังจากนั้น เธอเดินทางไปศึกษาต่อจนจบปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (MBA) จาก Lincoln University ในเมืองออกแลนด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย เมื่อปี 2017 และทำงานเป็นสถาปนิกอยู่หลายปี
อย่างไรก็ตาม เธอตัดสินใจสมัครเข้ารับราชการในกองทัพเรือสหรัฐฯ เมื่อสองปีที่แล้ว เพื่อท้าทายศักยภาพของตนเอง การตัดสินใจครั้งนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในชีวิตและอาชีพการทำงานของเธอ
บทบาทสำคัญในฐานทัพเรือ NAS Lemoore
ปัจจุบัน พลทหารกรณิส ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านส่งกำลังบำรุง ประจำฝูงบิน “Flying Eagles” (VFA 122) ณ ฐานทัพเรือ NAS Lemoore ฐานทัพแห่งนี้เป็นบ้านของฝูงบินขับไล่แปซิฟิก และเป็นสถานที่เดียวของกองทัพเรือสหรัฐฯ ที่ประจำการเครื่องบินขับไล่ล้ำสมัยรุ่น F-35C Lightning II
ฝูงบินแห่งนี้มีกำลังพลรวมกันมากกว่า 700 คน ทุกคนทำงานร่วมกันเป็นทีมขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนภารกิจ การบริหารจัดการอะไหล่ อุปกรณ์ และทรัพยากรต่างๆ ถือเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยให้ฝูงบินสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างต่อเนื่อง
กองทัพเรือสหรัฐฯ พึ่งพาความพร้อมของเรือบรรทุกเครื่องบินและฝูงบินในการรักษาความมั่นคงทางทะเลทั่วโลก การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพของทหารเรือทุกนาย จึงมีผลโดยตรงต่อความมั่นคงและการคุ้มครองเส้นทางขนส่งสินค้าทางทะเล
ทลายกรอบความเชื่อและสร้างความภาคภูมิใจ
ในสังคมและวัฒนธรรมเอเชีย อาชีพทหารมักถูกมองว่าเป็นอาชีพของผู้ชายมากกว่าผู้หญิง การที่เธอสามารถก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพเรือระดับโลกได้ จึงเป็นเรื่องที่เธอภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง
ความตั้งใจในการทำงานของเธอส่งผลให้เธอได้รับรางวัล Blue Jacket of the Quarter ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2025 รางวัลนี้มอบให้แก่ทหารเรือที่มีผลงานโดดเด่นและมีความประพฤติดีเยี่ยม
กรณิสกล่าวขอบคุณ สุรเดช สามีของเธอที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนเธอมาโดยตลอด รวมถึงทักษะการทำงานเป็นทีมที่เธอเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กในประเทศไทย ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้เธอประสบความสำเร็จในวันนี้ คุณสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ U.S. Navy
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ข่าวระดับชาติ - National
เหตุขัดข้องทางกลไกทำให้รถไฟด่วนที่มุ่งหน้าสู่เชียงใหม่ต้องหยุดชะงัก
ลำปาง – เมื่อช่วงเย็นวันที่ 11 กรกฎาคม 2569 เวลาประมาณ 16.40 น. เกิดเหตุการณ์ระทึกขวัญขึ้นในพื้นที่จังหวัดลำปาง ประชาชนที่สัญจรผ่านบริเวณใต้สะพานลอยกาดเมฆ ตำบลพระบาท ต่างตกใจเมื่อเห็นผู้โดยสารจำนวนมากรีบขนสัมภาระลงจากขบวนรถไฟ ขบวนรถไฟดังกล่าวจอดนิ่งสนิทอยู่บนราง ทำให้หลายคนสงสัยและเป็นห่วงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมาก
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ผู้โดยสารต่างพากันเดินข้ามราวเหล็กออกมาพักคอยอยู่ริมถนนอย่างปลอดภัย ทางเจ้าหน้าที่ได้ประสานงานอย่างรวดเร็วเพื่อดูแลอำนวยความสะดวกให้กับทุกคน ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด และทุกขั้นตอนเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดของการเดินรถ
ประเด็นสำคัญ
- รถไฟด่วนพิเศษขบวนที่ 7 (กรุงเทพอภิวัฒน์–หญิงเชียงใหม่ลวงเด็ก 13 รุมทำร้าย ปมเข้าใจผิดโพสต์คำคม">เชียงใหม่) เกิดเครื่องยนต์ขัดข้องกะทันหันในพื้นที่จังหวัดลำปาง
- เจ้าหน้าที่ตัดสินใจอพยพผู้โดยสารกว่า 100 คน นั่งรถบัสเดินทางต่อไปยังปลายทางที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างปลอดภัย
- ทีมวิศวกรเร่งซ่อมแซมและเคลียร์เส้นทาง เพื่อไม่ให้กระทบรถด่วนพิเศษขบวนที่ 10 ที่จะวิ่งสวนลงมาในช่วงค่ำ
ต่อมา กองจัดการเดินรถเขต 3 (สายเหนือ) ของ การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ออกมาชี้แจงถึงสาเหตุที่แท้จริง รถไฟที่เกิดเหตุคือรถด่วนพิเศษขบวนที่ 7 ซึ่งเดินทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์มุ่งหน้าสู่เชียงใหม่ ขบวนรถเกิดเครื่องยนต์ขัดข้องอย่างกะทันหันระหว่างสถานีหนองวัวเฒ่า
เหตุขัดข้องนี้เกิดขึ้นขณะที่ขบวนรถกำลังจะเคลื่อนตัวเข้าสู่สถานีนครลำปาง ส่งผลให้รถไฟไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ตามปกติ เจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเร่งด่วน โดยจัดเตรียมรถบัสเพื่อขนย้ายผู้โดยสารประมาณ 100 คน เดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดเชียงใหม่จนถึงปลายทางโดยสวัสดิภาพ
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เจ้าหน้าที่เร่งกู้ขบวนรถ หวั่นกระทบตารางเดินรถสายเหนือ
ล่าสุด ทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่เฉพาะทางของการรถไฟฯ ได้ลงพื้นที่พร้อมอุปกรณ์ครบมือ ทั้งแม่แรงและรอกขนาดใหญ่ พวกเขาเร่งดำเนินการถอดเครื่องยนต์ที่ขัดข้องออกจากโบกี้ที่ 2 ซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหา ขบวนรถไฟเที่ยวนี้มีทั้งหมด 3 โบกี้ การทำงานจึงต้องเป็นไปอย่างระมัดระวังและแข่งกับเวลา
หลังจากถอดเครื่องยนต์ที่มีปัญหาออกเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการลากจูงขบวนรถไฟที่เหลือเข้าจอดพักที่สถานีรถไฟนครลำปาง ขั้นตอนนี้สำคัญมากเพื่อเคลียร์เส้นทางเดินรถสายเหนือให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารการเดินทางเพิ่มเติมได้จากแหล่งข่าวท้องถิ่นและ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และคำขออภัยจาก รฟท.
การเร่งเคลียร์รางรถไฟครั้งนี้ มีเป้าหมายสำคัญเพื่อป้องกันผลกระทบต่อเนื่องที่จะเกิดกับผู้โดยสารกลุ่มอื่น หากเปิดเส้นทางเดินรถไม่ทันเวลา อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อรถด่วนพิเศษขบวนที่ 10 รถขบวนนี้มีกำหนดเดินทางจากเชียงใหม่กลับสู่กรุงเทพอภิวัฒน์ และต้องแล่นผ่านสถานีนครลำปางในเวลาประมาณ 20.30 น. ของวันเดียวกัน
ขณะนี้ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายกำลังอยู่ระหว่างเร่งแก้ไขสถานการณ์อย่างเต็มกำลัง พร้อมติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด การรถไฟแห่งประเทศไทยได้กล่าวขออภัยผู้โดยสารทุกท่านสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และจะคอยรายงานข้อมูลอัปเดตให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการ
สำหรับผู้โดยสารที่จองตั๋วเดินทางในเส้นทางสายเหนือช่วงเวลานี้ ควรเผื่อเวลาในการเดินทางให้มากขึ้นกว่าเดิม นอกจากนี้ ท่านสามารถตรวจสอบสถานะขบวนรถไฟแบบเรียลไทม์ได้ทางแอปพลิเคชันหรือคอลเซ็นเตอร์ 1690 เพื่อวางแผนการเดินทางได้อย่างแม่นยำ
อุบัติเหตุครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการรับมือภาวะฉุกเฉินของเจ้าหน้าที่ แม้จะเกิดความล่าช้า แต่ความปลอดภัยของทุกคนต้องมาเป็นอันดับแรกเสมอ เราหวังว่าระบบการเดินรถสายเหนือจะกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดเพื่อให้บริการประชาชนต่อไป
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ข่าวระดับชาติ - National
อาหาร หมา เลือกแบบไหนให้เหมาะกับน้องที่สุด?
การเลือก อาหาร หมา ที่เหมาะกับน้องสุนัขไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะตัวเลือกมีเยอะจนบางทีอ่านฉลากยังงงไปหมด แต่คำว่า “ดีที่สุด” ของแต่ละบ้านไม่เหมือนกันเลย มันขึ้นกับอายุ ขนาดตัว ระดับกิจกรรม และสุขภาพของน้องเป็นหลัก
ถ้าลูกสุนัขย่อมต้องการสารอาหารไม่เท่ากับหมาวัยโต หรือหมาพันธุ์เล็กย่อมกินไม่เหมือนพันธุ์ใหญ่ การรู้หลักเลือกอาหารที่ตรงกับความต้องการจริง จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้มั่นใจขึ้น อ่านฉลากเป็น และหลีกเลี่ยงสูตรที่ไม่เหมาะกับน้องได้ง่ายกว่าเดิม แล้วไปดูวิธีเลือกแบบจับต้องได้กันเลย
อาหารหมาที่ดีจริง ๆ ต้องดูจากอะไรบ้าง
อาหารหมาที่ดีไม่ได้วัดจากถุงสวยหรือราคาสูงอย่างเดียว แต่ต้องดูว่าให้สารอาหารครบ และเหมาะกับน้องจริงไหม สุนัขแต่ละตัวใช้พลังงานต่างกัน บางตัววิ่งทั้งวัน บางตัวอยู่บ้านเงียบ ๆ ถ้าเลือกผิด น้องอาจอ้วนง่าย ขนไม่สวย หรือกินแล้วไม่ค่อยมีแรงได้
หลักง่าย ๆ คือดู สูตรอาหาร, ส่วนผสม, และ ความเหมาะกับช่วงวัย ก่อนเสมอ ถ้าเข้าใจสามเรื่องนี้ คุณจะคัดอาหารหมาได้เร็วขึ้น และไม่หลงไปกับคำโฆษณาบนฉลากมากเกินไป
โปรตีน ไขมัน และคาร์โบไฮเดรต ควรสมดุลแค่ไหน
โปรตีนจากสัตว์คือส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างและซ่อมแซมกล้ามเนื้อ น้องหมาที่กำลังโตหรือออกกำลังกายเยอะ มักต้องการโปรตีนที่พอเหมาะและย่อยง่าย ไขมันดีช่วยเรื่องพลังงาน ทำให้น้องมีแรงเล่น เดิน หรือออกกำลังได้ดี อีกทั้งยังช่วยให้ขนเงางามและผิวไม่แห้ง
ส่วนคาร์โบไฮเดรตไม่ได้มีไว้แค่เพิ่มอิ่มเท่านั้น แต่ยังช่วยเป็นแหล่งพลังงานเสริมในมื้ออาหารด้วย อย่างไรก็ตาม ปริมาณต้องพอดี ถ้ามากเกินไปก็อาจทำให้น้ำหนักขึ้นง่าย โดยเฉพาะหมาที่ไม่ค่อยได้ขยับตัว
ถ้าจะเลือกแบบง่าย ๆ ให้มองหาอาหารที่มีสารอาหารครบและสมดุลสำหรับช่วงวัยของน้อง หลายแบรนด์อธิบายสารอาหารหลักไว้อย่างชัดเจน เช่น แนวทางโภชนาการของ Royal Canin และคำแนะนำการดูฉลากจาก Hill’s Pet Nutrition ก็ช่วยให้เห็นภาพได้ดี
ถ้าอาหารดีจริง น้องจะได้ทั้งพลังงานที่พอเหมาะ กล้ามเนื้อที่แข็งแรง และขนผิวที่ดูสุขภาพดีในระยะยาว
อ่านฉลากอาหารหมาให้เป็นภายในไม่กี่นาที
เริ่มจากดูว่าเป็นสูตรสำหรับลูกสุนัข สุนัขโต หรือสุนัขสูงวัย เพราะแต่ละช่วงวัยต้องการสารอาหารไม่เท่ากัน จากนั้นดูรายการส่วนผสม วัตถุดิบตัวแรก ๆ คือสิ่งที่มีมากที่สุดในสูตร ถ้าเป็นแหล่งโปรตีนที่ระบุชัด เช่น ไก่ ปลา หรือแกะ จะอ่านง่ายและประเมินคุณภาพได้ดีกว่า
ต่อมาควรมองหาคำว่า complete and balanced เพราะหมายถึงอาหารสูตรนั้นมีสารอาหารครบตามที่ควรมี แล้วค่อยเช็กวันหมดอายุ เลขทะเบียนอาหารสัตว์ และสภาพถุงหรือกระป๋อง ถุงที่พอง ชำรุด หรือมีรอยรั่วไม่ควรเสี่ยง
อีกจุดที่ต้องระวังคือคำอธิบายที่กว้างเกินไป เช่น “เนื้อสัตว์ป่น” หรือ “ผลพลอยได้จากสัตว์” ถ้าไม่บอกชนิดชัดเจน ควรตั้งข้อสงสัยไว้ก่อน เพราะฉลากที่ดีควรตอบคำถามได้ตรง ๆ ไม่ใช่ปล่อยให้เดาเอง
เลือกอาหารหมาให้ตรงช่วงวัยของน้อง
ช่วงวัยคือจุดเริ่มต้นของการเลือก อาหาร หมา ที่ถูกทางที่สุด เพราะร่างกายของลูกสุนัข สุนัขโต และสุนัขสูงวัยไม่ได้ใช้พลังงานเท่ากันเลย ถ้าเลือกสูตรผิด น้องอาจโตช้า อ้วนง่าย หรือกินแล้วไม่สบายท้องได้
หลักง่าย ๆ คือดูว่าสูตรนั้นตอบโจทย์ “ร่างกายตอนนี้” ของน้องหรือไม่ ไม่ใช่เลือกจากความคุ้นเคยของบ้านเราอย่างเดียว อาหารที่ดีควรช่วยให้น้องเติบโต แข็งแรง และอยู่กับคุณได้อย่างสบายตัวในแต่ละช่วงวัย
ลูกสุนัขต้องการพลังงานและสารอาหารเพื่อการเติบโต
ลูกสุนัขโตเร็วมากในช่วงแรกของชีวิต จึงต้องการ โปรตีนและพลังงานสูงกว่าสุนัขวัยอื่น เพื่อใช้สร้างกล้ามเนื้อ กระดูก และเนื้อเยื่อใหม่ รวมถึงช่วยวางพื้นฐานของภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงด้วย ถ้าได้สารอาหารไม่พอ การเติบโตอาจช้าลง และร่างกายอาจไม่เต็มศักยภาพ
อีกเรื่องที่สำคัญคืออาหารลูกสุนัขมักออกแบบให้ย่อยง่ายกว่า และมีสัดส่วนสารอาหารที่เหมาะกับวัยกำลังโต การใช้อาหารสุนัขโตแทนไปนาน ๆ ไม่ใช่ทางเลือกที่ดี เพราะสูตรสุนัขโตมักมีพลังงานต่ำกว่า และไม่ตอบโจทย์การสร้างร่างกายของลูกสุนัขในระยะยาว
Royal Canin อธิบายโภชนาการลูกสุนัข ได้ชัดว่าโภชนาการช่วงนี้ต้องดูทั้งอายุและขนาดตัวร่วมกัน
สุนัขโตควรได้อาหารที่อิ่มพอดีและคุมน้ำหนักง่าย
พอสุนัขเข้าสู่วัยโต เป้าหมายจะเปลี่ยนจาก “สร้างร่างกาย” มาเป็น “คงสภาพร่างกาย” อาหารที่ดีจึงควรสมดุล ไม่มันเกิน และไม่ให้พลังงานสูงเกินความจำเป็น ถ้าน้องกินเกินใช้ น้ำหนักจะขึ้นง่าย และเริ่มมีภาระกับข้อและหัวใจได้
ลองดูระดับกิจกรรมของน้องเป็นหลัก ถ้าเป็นหมาขี้เล่น ชอบวิ่ง หรือออกนอกบ้านบ่อย ก็อาจต้องการพลังงานมากกว่าสุนัขที่เลี้ยงในบ้านเป็นหลัก ส่วนสุนัขที่นอนเยอะหรือเคลื่อนไหวน้อย ควรเลือกสูตรที่คุมแคลอรีได้ดี และให้ความอิ่มพอเหมาะ
แนวทางเลือกอาหารสุนัขตามช่วงวัย มีมุมมองที่ช่วยเทียบความต่างของสูตรได้ดี
สุนัขสูงวัยควรเน้นย่อยง่ายและดูแลข้อต่อ
เมื่ออายุมากขึ้น ระบบย่อยและการเผาผลาญของน้องมักช้าลง อาหารสุนัขสูงวัยจึงควรเน้น โปรตีนคุณภาพดี ย่อยง่าย ไขมันพอดี และช่วยพยุงร่างกายโดยรวม บางสูตรมีสารช่วยเรื่องข้อต่อ หรือมีใยอาหารที่ช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานสม่ำเสมอขึ้น
นอกจากฉลากแล้ว ต้องดูฟันและพฤติกรรมการกินด้วย ถ้าน้องเคี้ยวลำบาก หยิบเม็ดอาหารแล้วปล่อย หรือกินช้าลงมาก อาจต้องเปลี่ยนขนาดเม็ดหรือปรับเนื้อสัมผัสให้เหมาะกว่าเดิม สุนัขบางตัวเริ่มเลือกกินหรือกินน้อยลงเพราะไม่สบายตัว จึงควรสังเกตให้ละเอียด
แนวคิดเรื่องโปรตีนย่อยง่ายและสารอาหารสำหรับวัยสูงสามารถอ่านต่อได้จาก คำแนะนำโภชนาการสุนัขสูงวัย
ถ้าอยากเลือกให้แม่น ให้ถามตัวเองก่อนว่า น้องกำลัง “โต”, “คงสภาพ”, หรือ “ดูแลวัยชรา” อยู่
เมื่อแยกช่วงวัยได้ชัด การเลือกอาหารหมาจะง่ายขึ้นมาก และคุณจะเห็นภาพว่าต้องโฟกัสที่พลังงาน การย่อย หรือการดูแลร่างกายส่วนไหนเป็นพิเศษก่อน
เลือกตามรูปร่าง นิสัย และสุขภาพของสุนัข
การเลือก อาหาร หมา ที่ดี ไม่ได้ดูแค่วัยอย่างเดียว เพราะสุนัขแต่ละตัวมีรูปร่างและปัญหาสุขภาพต่างกันมาก ตัวที่อ้วนง่าย ตัวที่แพ้ง่าย หรือบ้านที่มีน้องป่วยอยู่แล้ว ล้วนต้องเลือกสูตรต่างกันทั้งนั้น ถ้าเลือกให้ตรง น้องจะกินได้สบายขึ้น และคุณก็จัดมื้ออาหารได้แม่นขึ้นด้วย
สุนัขอ้วนหรือง่ายต่อการน้ำหนักขึ้นควรเลือกสูตรไหน
ถ้าน้องเริ่มมีพุง หรือกินนิดเดียวแต่น้ำหนักขึ้นไว ควรมองหาอาหารที่ แคลอรีต่ำลง แต่ยังอิ่มพอ สูตรที่ดีมักมีไขมันพอดี ไม่สูงเกินไป และมีใยอาหารช่วยให้อิ่มนานขึ้น บางสูตรยังมีโปรตีนที่ช่วยพยุงมวลกล้ามเนื้อไว้ด้วย
การลดน้ำหนักไม่ควรตัดอาหารแบบหักดิบ เพราะน้องอาจหิวจัดและหงุดหงิดง่าย ควรคุมปริมาณต่อมื้อให้แน่นอน แบ่งเป็นมื้อย่อยได้ถ้าน้องชอบขออาหารบ่อย และหลีกเลี่ยงขนมระหว่างวันมากเกินไป การปรับสูตรอาหารควบคู่กับพฤติกรรมการกินจะเห็นผลชัดกว่า
น้ำหนักของสุนัขลดลงได้ถ้าคุมทั้ง “สูตร” และ “ปริมาณ” ไปพร้อมกัน
ถ้าอยากอ่านแนวทางอาหารสูตรคุมน้ำหนักเพิ่มเติม ลองดู อาหารสุนัขสูตรควบคุมน้ำหนัก ประกอบได้
ถ้าน้องแพ้อาหาร ควรสังเกตอะไรบนถุง
สำหรับสุนัขแพ้ง่าย ให้ดูที่แหล่งโปรตีนให้ชัดก่อน ถุงอาหารที่ระบุโปรตีนเดี่ยว หรือระบุชนิดโปรตีนตรงไปตรงมา มักช่วยให้คุมสิ่งที่น้องกินได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ สูตรที่มีส่วนผสมน้อยก็มักเหมาะกับการสังเกตอาการมากกว่า เพราะรู้ได้เร็วว่าแพ้อะไร
เวลาลองเปลี่ยนอาหาร ควรเปลี่ยนทีละน้อย ไม่ใช่สลับทันทีในมื้อเดียว เพื่อดูว่าร่างกายน้องรับได้ไหม อาการที่ควรจับตา ได้แก่ คันบ่อย, ท้องเสีย, อาเจียน, ขนร่วง, หรือผิวหนังแดง ถ้าอาการมาเป็นชุด ควรหยุดและทบทวนสูตรที่ใช้อยู่
ข้อมูลอาการแพ้อาหารในสุนัขจาก Thonglor Pet Hospital ช่วยให้สังเกตได้ง่ายขึ้นว่าควรมองหาสัญญาณไหนเป็นพิเศษ
กรณีมีโรคประจำตัว ควรปรึกษาสัตวแพทย์ก่อนเสมอ
ถ้าน้องมีโรคไต ปัญหาทางเดินอาหาร หรือภาวะสุขภาพอื่น ๆ อย่าเลือกอาหารทั่วไปแทนอาหารรักษาโรคเอง เพราะบางสูตรต้องปรับโปรตีน ฟอสฟอรัส โซเดียม หรือไขมันตามอาการของน้องโดยตรง สูตรที่ดูเหมือนดีสำหรับหมาทั่วไป อาจไม่เหมาะกับสุนัขป่วยเลย
อาหารกลุ่มนี้ควรใช้ตามคำแนะนำสัตวแพทย์เป็นหลัก โดยเฉพาะถ้าน้องกินยาอยู่ หรือมีอาการขึ้น ๆ ลง ๆ ระหว่างวัน การเลือกผิดอาจทำให้อาการแย่ลงได้ง่ายกว่าที่คิด
ถ้าต้องการภาพรวมเรื่องอาหารสำหรับภาวะเฉพาะ ลองอ่าน อาหารสุนัขสำหรับภาวะพิเศษ เพิ่มเติมได้ แต่สุดท้ายแล้วคำแนะนำจากสัตวแพทย์ยังสำคัญที่สุดสำหรับเคสที่มีโรคประจำตัว
การเลือกสูตรที่ตรงกับรูปร่าง นิสัย และสุขภาพ จะช่วยให้มื้ออาหารของน้องคุ้มค่ากว่าเดิม และยังลดโอกาสเจอปัญหาซ้ำ ๆ ในระยะยาวด้วย
อาหารเม็ด อาหารเปียก หรือทำเอง แบบไหนเหมาะกับบ้านคุณ
คำตอบสั้น ๆ คือไม่มีแบบไหนที่ชนะทุกบ้าน เพราะ อาหาร หมา ที่เหมาะจริงต้องเข้ากับชีวิตของคุณด้วย ไม่ใช่ดูแค่ว่าหมา “ชอบกิน” อย่างเดียว บ้านที่ต้องการความง่ายทุกวัน บ้านที่น้องกินยาก หรือบ้านที่อยากควบคุมวัตถุดิบเอง ล้วนมีคำตอบไม่เหมือนกัน
ถ้ามองให้ตรงไปตรงมา อาหารเม็ดให้งานบ้านง่ายกว่า อาหารเปียกช่วยเพิ่มความน่ากิน ส่วนอาหารทำเองให้ความยืดหยุ่นสูง แต่ต้องมีวินัยมากกว่าเดิม ถ้าเลือกผิดแบบ บ้านจะเหนื่อย และน้องอาจได้สารอาหารไม่สมดุลตามไปด้วย
อาหารเม็ดเหมาะกับคนที่ต้องการความสะดวกและควบคุมง่าย
อาหารเม็ดคือทางเลือกที่เข้ากับบ้านส่วนใหญ่ เพราะเก็บง่าย ตวงง่าย และแบ่งมื้อได้ชัดเจน คุณจะรู้ว่ามื้อนี้น้องกินไปเท่าไร และคุมปริมาณได้ง่ายกว่าอาหารแบบอื่น
ข้อดีอีกอย่างคืออาหารเม็ดมักเก็บได้นานกว่า และไม่ต้องกังวลเรื่องเสียเร็วเหมือนอาหารเปียก นอกจากนี้ เม็ดอาหารบางแบบยังช่วยขัดผิวฟันได้บ้าง แม้จะไม่แทนการดูแลช่องปากทั้งหมดก็ตาม
อย่างไรก็ตาม อย่าเลือกแค่เพราะ “เคยกินยี่ห้อนี้” หรือ “หาซื้อง่าย” ควรดูสูตรให้เหมาะกับอายุ ขนาดตัว และระดับกิจกรรมของน้องด้วย ถ้าอยากให้บ้านดูแลง่ายในระยะยาว อาหารเม็ดคุณภาพดีมักเป็นฐานหลักที่มั่นคงกว่า
อาหารเปียกช่วยเพิ่มความน่ากิน แต่ต้องดูเรื่องโภชนาการ
อาหารเปียกมีกลิ่นหอม เนื้อสัมผัสนุ่ม และมีความชุ่มน้ำสูง จึงช่วยดึงความอยากอาหารได้ดีมาก โดยเฉพาะกับหมาที่กินยาก ดื่มน้ำน้อย หรือเริ่มมีปัญหาฟันและเหงือก
แต่ข้อดีนี้มาพร้อมต้นทุนที่สูงกว่า และการเก็บรักษาที่ต้องระวังมากขึ้น เปิดแล้วต้องใช้ให้หมดตามเวลา ไม่อย่างนั้นเสียง่าย นอกจากนี้ อาหารเปียกให้พลังงานต่อปริมาณไม่เท่ากับอาหารเม็ด จึงต้องคุมปริมาณให้ดี ไม่เช่นนั้นน้องอาจได้แคลอรีเกินโดยไม่รู้ตัว
ถ้าคุณใช้ทั้งสองแบบร่วมกัน การดูสัดส่วนมื้ออาหารสำคัญมาก แนวทางผสมอาหารจาก Royal Canin ช่วยให้เห็นภาพว่าควรจัดมื้อยังไงไม่ให้พลาดเรื่องปริมาณ
อาหารทำเองใช้ได้ไหม และต้องระวังอะไรบ้าง
อาหารทำเองใช้ได้ ถ้าคุณทำอย่างถูกสูตรและรู้จริงเรื่องโภชนาการ จุดแข็งคือคุมวัตถุดิบได้ เลือกของที่น้องแพ้ยาก หรือปรับตามความชอบของน้องได้ง่ายกว่า แต่สิ่งที่หลายบ้านพลาดคือคิดว่า “วัตถุดิบดี” แปลว่า “อาหารดี” ทันที
ความจริงคืออาหารทำเองต้องครบทั้งโปรตีน ไขมัน วิตามิน และแร่ธาตุในสัดส่วนที่เหมาะสม ถ้าขาดไปแค่บางตัว น้องอาจสะสมปัญหาได้ในระยะยาว เช่น โตไม่เต็มที่ กล้ามเนื้อไม่ดี หรือขาดสารอาหารบางชนิดโดยไม่รู้ตัว
ถ้าจะทำเองเป็นหลัก ควรมีคำแนะนำจากสัตวแพทย์หรือนักโภชนาการสัตว์ ไม่ใช่เดาส่วนผสมเองจากสูตรในบ้าน เพราะอาหารหมาแบบทำเองต้องแม่นกว่าที่หลายคนคิด
บ้านที่เหมาะกับอาหารแบบไหน คือบ้านที่ดูแลได้ต่อเนื่อง ไม่ใช่บ้านที่เลือกตามกระแส
ถ้าคุณอยากได้ความสบาย อาหารเม็ดมักตอบโจทย์ที่สุด ถ้าอยากเพิ่มความน่ากินและดูแลน้ำในร่างกาย อาหารเปียกช่วยได้ดี ส่วนอาหารทำเองเหมาะกับคนที่พร้อมลงทุนเวลาและความรู้ เลือกจากวิถีชีวิต งบ และความสม่ำเสมอของบ้านคุณ แล้วน้องจะได้มื้ออาหารที่เข้ากับเขาจริง ๆ
วิธีเปลี่ยนอาหารหมาแบบไม่ทำให้ท้องเสีย
การเปลี่ยน อาหาร หมา ควรทำแบบค่อยเป็นค่อยไปเสมอ เพราะลำไส้ของน้องต้องใช้เวลาปรับตัวกับสูตรใหม่ ถ้าเปลี่ยนทันที บางตัวอาจท้องเสีย อาเจียน หรือเบื่ออาหารได้ง่าย วิธีที่ดีคือค่อย ๆ ลดอาหารเดิมและเพิ่มอาหารใหม่ทีละน้อย พร้อมดูอาการของน้องไปด้วยทุกวัน
ค่อย ๆ ผสมอาหารใหม่กับอาหารเดิม
เริ่มจากผสมอาหารใหม่ในสัดส่วนเล็กน้อยก่อน เช่น วันแรกใช้ อาหารใหม่ 25% กับอาหารเดิม 75% จากนั้นค่อยปรับเป็นครึ่งต่อครึ่งในช่วงกลางสัปดาห์ แล้วขยับไปเป็นอาหารใหม่มากขึ้นเรื่อย ๆ จนเปลี่ยนได้เต็มที่ภายในประมาณ 5 ถึง 7 วัน หรือมากกว่านั้นถ้าน้องท้องไวเป็นพิเศษ
ถ้าสุนัขเคยท้องเสียง่าย หรือเพิ่งป่วยมาก่อน การเปลี่ยนช้ากว่านี้ก็ไม่เสียหายเลย เพราะความนิ่งของระบบย่อยสำคัญกว่าความเร็ว ลองอ่านแนวทางการเปลี่ยนอาหารแบบเป็นขั้นจาก คำแนะนำเปลี่ยนอาหารสุนัขอย่างปลอดภัย ประกอบได้
ระหว่างเปลี่ยน ควรดู 3 อย่างให้ชัด
- อุจจาระ ถ้าเริ่มนิ่มหรือเหลว แปลว่าระบบย่อยยังไม่พร้อม
- ความอยากอาหาร ถ้าน้องกินน้อยลงกว่าปกติ อาจไม่ถูกใจสูตรใหม่
- พฤติกรรม ถ้าน้องซึม กระสับกระส่าย หรือเลียท้องบ่อย ควรชะลอการเปลี่ยน
ถ้าท้องเริ่มปั่นป่วน ให้ถอยกลับไปสัดส่วนเดิมก่อน แล้วค่อยเริ่มใหม่อีกครั้งอย่างช้าลง
สัญญาณที่บอกว่าอาหารสูตรนี้อาจไม่เหมาะ
ถ้าเปลี่ยนอาหารแล้วน้องมี ท้องเสีย อาเจียน คันมาก หรือซึมลง อย่าฝืนต่อ เพราะร่างกายอาจกำลังบอกชัดว่าอาหารสูตรนี้ไม่เหมาะ บางตัวจะเริ่มจากคัน เกาบ่อย หรือเลียอุ้งเท้าไม่หยุดก่อน แล้วค่อยตามมาด้วยอาการท้องไส้ปั่นป่วน
อาการที่ควรจับตาเป็นพิเศษคือผิวหนังแดง ขนร่วง หูอักเสบ กินน้อยลง และอึนิ่มต่อเนื่อง ถ้าเห็นอาการหลายอย่างพร้อมกัน โดยเฉพาะช่วงหลังเริ่มอาหารใหม่ไม่นาน ควรหยุดสูตรนั้นก่อน แล้วปรึกษาสัตวแพทย์เพื่อหาสาเหตุให้ชัดเจน ข้อมูลอาการแพ้อาหารจาก Thonglor Pet Hospital ช่วยให้สังเกตได้ง่ายขึ้นว่าควรหยุดเมื่อไร
ถ้าอาการแรงขึ้น หรือท้องเสียหลายครั้งติดกัน อย่ารอให้ดีเอง การเปลี่ยนอาหารที่ถูกวิธีควรช่วยให้น้องสบายท้องขึ้น ไม่ใช่ทำให้แย่ลงกว่าเดิม
สรุป
การเลือก อาหาร หมา ที่ดีที่สุด เริ่มจากดูวัย ขนาดตัว ระดับกิจกรรม และสุขภาพของน้องให้ชัดก่อนเสมอ จากนั้นค่อยอ่านฉลากให้เป็น ดูว่าโปรตีนดีไหม สารอาหารครบหรือเปล่า และเหมาะกับร่างกายของน้องจริงหรือไม่
อาหารที่ดีสำหรับบ้านหนึ่ง อาจไม่เหมาะกับอีกบ้านเลย ดังนั้นยี่ห้อแพงไม่ได้แปลว่าดีที่สุดเสมอไป แต่ อาหารที่เหมาะกับน้องตัวนั้นจริง ๆ คือคำตอบที่ใช่ที่สุด
ถ้าเลือกเป็นตั้งแต่ต้น น้องจะกินได้สบายขึ้น สุขภาพดีขึ้น และใช้ชีวิตได้คล่องตัวกว่าเดิมในทุกวัน
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