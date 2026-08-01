เชียงราย - Chiang Rai News
วิกฤตน้ำท่วมเชียงราย: แม่น้ำลาวและแม่น้ำกรณ์ทะลักตลิ่ง กระทบชาวบ้านกว่า 50 ครัวเรือน
เชียงราย – เกิดเหตุฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ตอนบนของจังหวัดเชียงรายในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ปริมาณฝนที่สะสมส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำสาย">แม่น้ำสายสำคัญเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว มวลน้ำจากแม่น้ำลาวและแม่น้ำกรณ์ได้เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนในตำบลป่าอ้อดอนชัยแล้ว
เหตุการณ์นี้สร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเมืองอย่างมาก เบื้องต้นพบว่ามีประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้แล้วอย่างน้อย 50 ครัวเรือน ขณะนี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งลงพื้นที่เพื่อสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
ประเด็นสำคัญ
- ระดับน้ำล้นตลิ่งฉับพลัน: ฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้แม่น้ำลาวและแม่น้ำกรณ์เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ตำบลป่าอ้อดอนชัยอย่างรวดเร็ว
- ชาวบ้านเดือดร้อนหนัก: มีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบแล้วอย่างน้อย 50 ครัวเรือน โดยเฉพาะในพื้นที่หมู่ 1 และหมู่ 5
- ระดมกำลังช่วยเหลือด่วน: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสั่งการให้ทุกหน่วยงานลงพื้นที่ช่วยเหลือและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำตลอด 24 ชั่วโมง
เมื่อช่วงสายของวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ระดับน้ำลาวบริเวณขัวร่องขุ่นหล่ายลาวพุ่งสูงถึง 4.69 เมตร อัตราการไหลของน้ำมีความเชี่ยวกรากถึง 209 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้มวลน้ำไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ริมฝั่งอย่างรวดเร็วจนชาวบ้านตั้งตัวแทบไม่ทัน
พื้นที่บ้านร่องขุ่น หมู่ 1 ซึ่งอยู่ติดลำน้ำลาว ได้รับผลกระทบอย่างหนัก โดยมีน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้ว 10 ครัวเรือน ในขณะเดียวกัน บ้านสันสลี หมู่ 5 ก็ถูกน้ำจากแม่น้ำกรณ์เข้าท่วมอีก 40 ครัวเรือน สถานการณ์โดยรวมยังคงน่าเป็นห่วงและต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
นายศิริมงคล คำดี นายกเทศมนตรีตำบลป่าอ้อดอนชัย เปิดเผยว่า ฝนที่ตกหนักหลายวันเป็นสาเหตุหลักของอุทกภัยครั้งนี้ ทางเทศบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและได้เตรียมพร้อมรับมืออย่างเต็มที่ เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมกระสอบทรายและถุงยังชีพไว้ช่วยเหลือชาวบ้านอย่างเพียงพอแล้ว
การบูรณาการกำลังช่วยเหลือจากภาครัฐ
การทำงานในขณะนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างฝ่ายปกครองและหน่วยงานท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด กำนันและผู้ใหญ่บ้านต่างลงพื้นที่เพื่อแจ้งเตือนประชาชนในจุดเสี่ยงตลอดเวลา หากสถานการณ์เลวร้ายลง ทางการก็พร้อมที่จะเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือทันที
ด้านนายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้สั่งการด่วนให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเร่งลงพื้นที่ ท่านเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนดูแลความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรก พร้อมทั้งให้ติดตามระดับน้ำในทุกแม่น้ำอย่างต่อเนื่อง
แม้ว่าจะมีข่าวดีที่ระดับน้ำในจุดวัดโป่งฟูเฟืองเริ่มลดลงบ้างแล้ว แต่ความเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันยังมีอยู่ หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติม คาดว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะค่อยๆ คลี่คลายและกลับสู่สภาวะปกติในไม่ช้า
คำแนะนำด้านความปลอดภัยสำหรับประชาชน
จังหวัดเชียงรายขอความร่วมมือให้ผู้ที่อาศัยอยู่ริมน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ ประชาชนสามารถติดตามอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ เช่น สำนักข่าวไทยรัฐออนไลน์ การเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอจะช่วยลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้มาก
หากพบว่าระดับน้ำเริ่มสูงขึ้น ขอให้ประชาชนรีบย้ายสิ่งของมีค่าและสัตว์เลี้ยงขึ้นที่สูงทันที นอกจากนี้ ควรเตรียมชุดปฐมพยาบาล ยารักษาโรค และอาหารแห้งไว้ใช้ในยามจำเป็น สิ่งสำคัญที่สุดคือการปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
ความร่วมมือของทุกคนจะช่วยให้ชุมชนของเราผ่านวิกฤตภัยธรรมชาติครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัย ขอให้ชาวเชียงรายทุกคนดูแลสุขภาพและระมัดระวังอันตรายจากกระแสน้ำ หากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนสามารถติดต่อหน่วยงานท้องถิ่นได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ยกเลิกสัญญาหอพักนักศึกษา มูลค่า 468 ล้านบาท
วิกฤตน้ำท่วมแม่สาย-เชียงราย: น้ำท่วมครั้งใหญ่ไหลทะลักข้ามพรมแดน ชาวบ้านหวาดวิตกเรื่องฝนตกหนัก
เชียงราย - Chiang Rai News
วิกฤตฝนถล่มเชียงราย!! ดินสไลด์ตัดขาดถนนแม่ฟ้าหลวง-น้ำล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือน
เชียงราย – วันนี้ (31 ก.ค.) เกิดเหตุฝนตกหนักและดินสไลด์ในอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ทำให้ถนนพังเสียหายและรถยนต์ไม่สามารถสัญจรได้ ขณะเดียวกันแม่น้ำลาวได้เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนในอำเภอเมืองเชียงรายกว่า 50 ครัวเรือน เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนได้เร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือและซ่อมแซมจุดที่เสียหายแล้ว
เมื่อเวลา 04.53 น. ของวันที่ 31 กรกฎาคม กรมทรัพยากรน้ำรายงานสภาพอากาศที่แปรปรวนหนัก มีปริมาณฝนตกสะสมสูงถึง 89 มิลลิเมตรในพื้นที่ตำบลแม่สลองใน เหตุการณ์นี้ทำให้เกิดดินสไลด์อย่างรุนแรง ทับเส้นทางหลักที่ใช้เข้าสู่หมู่บ้านห้วยผึ้ง อำเภอแม่ฟ้าหลวง
ดินที่ถล่มลงมาทำให้พื้นผิวถนนทรุดตัวและพังเสียหายในหลายจุด รถยนต์ทั่วไปไม่สามารถขับผ่านเส้นทางนี้ได้เลย ขณะที่รถบรรทุกดังขึ้นเพื่อเป็นการเตือน ทำให้รถจักรยานยนต์คันหนึ่งประสบอุบัติเหตุ ส่งผลให้หญิงอายุ 46 ปีเสียชีวิต">รถจักรยานยนต์ยังพอสัญจรผ่านได้ แต่ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงสุด ติดตามข้อมูลภัยพิบัติเพิ่มเติมได้ที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สรุปประเด็นสำคัญ
- ฝนตกหนักสะสม 89 มิลลิเมตร ทำให้เกิดดินถล่มและถนนทรุดตัวในพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง
- ระดับน้ำในแม่น้ำสายลดลงแล้ว แต่แม่น้ำลาวเอ่อท่วมบ้านเรือนในอำเภอเมืองเชียงราย
- หน่วยงานท้องถิ่นเร่งเข้าช่วยเหลือ ซ่อมแซมถนน และเตือนให้ชาวบ้านหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยง
เจ้าหน้าที่เร่งซ่อมแซมถนนและช่วยเหลือชาวบ้าน
นอกจากถนนที่ถูกตัดขาดแล้ว ยังมีดินโคลนไหลเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนบางส่วน โชคดีที่ความเสียหายไม่รุนแรง และไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้
หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและฝ่ายปกครองได้ลงพื้นที่ทันที พวกเขาช่วยกันซ่อมแซมถนนในจุดที่สามารถแก้ไขได้ เพื่อให้ชาวบ้านกลับมาเดินทางได้ตามปกติโดยเร็ว
สำหรับพื้นที่ที่เสียหายหนักและต้องใช้เวลาซ่อมแซมนาน เจ้าหน้าที่ได้ติดป้ายประกาศเตือนอย่างชัดเจน โดยขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางเหล่านั้นเพื่อความปลอดภัยของทุกคน
ก่อนหน้านี้ไม่นาน พื้นที่นี้เพิ่งเผชิญปัญหาดินทรุดและน้ำกัดเซาะในหมู่บ้านใกล้เคียง เจ้าหน้าที่จึงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอย
สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เมืองเชียงราย
ข่าวดีสำหรับวันนี้คือ ระดับน้ำในแม่น้ำสายเริ่มลดระดับลงอย่างช้าๆ ทำให้สถานการณ์น้ำท่วมบริเวณชายแดนไทยและเมียนมาคลี่คลายลง พื้นที่ทั้งสองฝั่งปลอดภัยจากการถูกน้ำกัดเซาะตลิ่ง
แต่ในทางกลับกัน แม่น้ำลาวที่ไหลผ่านอำเภอเมืองเชียงรายกลับมีระดับน้ำสูงขึ้นถึง 4.69 เมตร มวลน้ำได้เอ่อล้นเข้าท่วมหมู่บ้านร่องขุ่น ทำให้มีน้ำท่วมขังราว 10 ครัวเรือน
นอกจากนี้ พื้นที่บ้านสันสลีซึ่งอยู่ในตำบลเดียวกัน ก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักเช่นกัน ล่าสุดมีรายงานว่าน้ำได้เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนมากกว่า 40 ครัวเรือนแล้ว
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งประเมินความเสียหายและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่ ประชาชนสามารถติดตามประกาศสภาพอากาศได้จาก กรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่อไป
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
เหตุการณ์ยิงกันสุดเศร้าในเชียงราย!!เจ้าหน้าที่หมู่บ้านยิงคนร้ายใช้มีดทำร้ายเพื่อช่วยชีวิตลูกชาย
สำนักงานส่งเสริมการเกษตรจังหวัดเชียงรายอนุมัติสินเชื่อปลอดดอกเบี้ยเพื่อสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดุก
เชียงราย - Chiang Rai News
สำนักงานส่งเสริมการเกษตรจังหวัดเชียงรายอนุมัติสินเชื่อปลอดดอกเบี้ยเพื่อสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดุก
เชียงราย – เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) จังหวัดเชียงราย ได้ลงพื้นที่อำเภอแม่สาย เพื่อเตรียมทำสัญญาเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยจำนวน 265,800 บาท ให้กับกลุ่มเกษตรกร โครงการนี้มุ่งสนับสนุนการเลี้ยงปลาดุกเพื่อสร้างรายได้ ซึ่งจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก 13 คน ตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน 3 ปี
นายนิยม สุวรรณประภา หัวหน้าสำนักงาน กฟก. สาขาเชียงราย ได้นำทีมงานลงพื้นที่พบปะเกษตรกรอย่างใกล้ชิด การลงพื้นที่ครั้งนี้จัดขึ้นที่บ้านป่าบงงาม ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พวกเขาได้จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารเงินทุน
เจ้าหน้าที่ได้อธิบายขั้นตอนปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขของสัญญาให้ทุกคนทราบอย่างชัดเจน การพูดคุยนี้ช่วยให้สมาชิกเข้าใจตรงกันก่อนที่จะลงนามและรับเงินไปใช้ โครงการนี้มุ่งหวังให้เกษตรกรสามารถนำเงินไปลงทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อครอบครัว
ประเด็นสำคัญ
- กฟก. เชียงราย อนุมัติเงินทุน 265,800 บาท แบบไม่มีดอกเบี้ย เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่
- โครงการนี้เน้นการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปลาดุก โดยมีสมาชิกร่วมโครงการจำนวน 13 คน
- ระยะเวลาของโครงการอยู่ที่ 3 ปี เพื่อให้เกษตรกรมีเวลาพัฒนาธุรกิจของตนเองอย่างมั่นคง
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้มีมติอนุมัติแผนงานนี้เพื่อช่วยเหลือและยกระดับกลุ่มเกษตรกร โครงการดังกล่าวอยู่ภายใต้แผนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประจำปี 2569 ซึ่งตั้งเป้าหมายในการสร้างรายได้เสริม กลุ่มเป้าหมายหลักคือองค์กรเกษตรกรพัฒนาสวนแตงโมที่ต้องการขยายโอกาสทำกิน
เงินทุนสนับสนุนจำนวน 265,800 บาทนี้ เป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีการคิดดอกเบี้ยหรือค่าใช้จ่ายแอบแฝงใดๆ สมาชิกทั้ง 13 คนจะได้รับโอกาสในการนำทุนก้อนนี้ไปบริหารจัดการฟาร์มปลาดุกของตนเองตลอด 3 ปี สิ่งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการแก้ปัญหาหนี้สินและเพิ่มพูนรายได้ให้กับชุมชน
2026/08/2-1.jpg" alt="124 สำนักงานส่งเสริมการเกษตรจังหวัดเชียงรายอนุมัติสินเชื่อปลอดดอกเบี้ยเพื่อสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดุก" width="1477" height="1108" srcset="https://i0.wp.com/www.chiangraitimes.com/th/wp-content/uploads/2026/08/2-1.jpg?w=1477&ssl=1 1477w, https://i0.wp.com/www.chiangraitimes.com/th/wp-content/uploads/2026/08/2-1.jpg?resize=300%2C225&ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.chiangraitimes.com/th/wp-content/uploads/2026/08/2-1.jpg?resize=1024%2C768&ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/www.chiangraitimes.com/th/wp-content/uploads/2026/08/2-1.jpg?resize=768%2C576&ssl=1 768w" sizes="(max-width: 740px) 100vw, 740px" />
เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย
การสนับสนุนจาก กฟก. ไม่ได้หยุดอยู่แค่เพียงโครงการนี้เท่านั้น เกษตรกรกลุ่มอื่นๆ ในจังหวัดที่สนใจสามารถรวมกลุ่มเพื่อเสนอแผนงานได้เช่นกัน กฟก. พร้อมเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามาปรึกษาและขอรับการสนับสนุน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก
เป้าหมายระยะยาวคือการทำให้เกษตรกรสามารถยืนหยัดและพึ่งพาตนเองได้ในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน การให้ความรู้ควบคู่ไปกับเงินทุนคือกลยุทธ์สำคัญที่จะช่วยให้โครงการต่างๆ ประสบความสำเร็จ คุณสามารถติดตามข่าวสารและการสนับสนุนอื่นๆ เพิ่มเติมได้จาก เว็บไซต์สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เพื่ออัปเดตข้อมูลใหม่ๆ
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นเสนอโครงการ สามารถติดต่อสำนักงาน กฟก. สาขาจังหวัดเชียงรายได้โดยตรง สำนักงานตั้งอยู่ที่ชั้น 1 ของศาลากลางจังหวัดเชียงราย หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่เบอร์ 053-150156 ในวันและเวลาราชการ
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
เชียงรายตั้งเป้าเป็น”ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก”
เหตุการณ์ยิงกันสุดเศร้าในเชียงราย!!เจ้าหน้าที่หมู่บ้านยิงคนร้ายใช้มีดทำร้ายเพื่อช่วยชีวิตลูกชาย
เชียงราย - Chiang Rai News
เหตุการณ์ยิงกันสุดเศร้าในเชียงราย!!เจ้าหน้าที่หมู่บ้านยิงคนร้ายใช้มีดทำร้ายเพื่อช่วยชีวิตลูกชาย
เชียงราย – เกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญขึ้นที่จังหวัดเชียงราย เมื่อผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านต้องตัดสินใจใช้ปืนประจำกายเพื่อปกป้องชีวิตลูกชายของตนเอง เหตุการณ์สุดระทึกนี้สร้างความตกใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมาก เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่ยาว ได้เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุทันทีที่ได้รับแจ้ง
เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อผู้เป็นพ่อเห็นลูกชายถูกคนร้ายใช้มีดปลายแหลมบุกเข้ามาทำร้ายต่อหน้าต่อตา ด้วยสัญชาตญาณความเป็นพ่อที่ต้องปกป้องครอบครัว เขาจึงตัดสินใจชักปืนพกขนาด 9 มม. ยิงสวนไปยังมือมีดเพื่อหยุดยั้งเหตุร้าย กระสุนเข้าเป้าอย่างจัง ส่งผลให้ผู้ก่อเหตุเสียชีวิตคาที่ในเวลาต่อมา
ประเด็นสำคัญ
- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตัดสินใจใช้ปืน 9 มม. ยิงชายวัย 55 ปีจนเสียชีวิต หลังจากเห็นว่าชายคนดังกล่าวใช้มีดทำร้ายร่างกายลูกชายของตนเอง
- จุดเกิดเหตุอยู่ที่บ้านห้วยขมนอก ตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย โดยผู้เสียชีวิตมีบาดแผลถูกยิงเข้าที่บริเวณศีรษะ
- ผู้ก่อเหตุไม่ได้หลบหนีไปไหน แต่เลือกที่จะยืนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่ยาว เพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
นาทีชีวิต เมื่อพ่อต้องปกป้องลูกจากคมมีด
ตามรายงานข่าวจาก ข่าวสดออนไลน์ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุชายถูกยิงเสียชีวิตที่บริเวณท้ายหมู่บ้านจะแตะ พื้นที่นี้เป็นหมู่บ้านบริวารของบ้านห้วยขมนอก หมู่ 10 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งปกติแล้วเป็นชุมชนที่ค่อนข้างเงียบสงบ
เมื่อทีมเจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุ พวกเขาพบร่างของนายจะคือ อายุ 55 ปี นอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่บนพื้น บริเวณศีรษะมีบาดแผลจากการถูกยิงด้วยกระสุนปืนอย่างชัดเจน ในขณะเดียวกัน นายนิคม อายุ 45 ปี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ยืนรอมอบตัวพร้อมอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุ
ต้นตอความขัดแย้งที่นำไปสู่เหตุสลด
จากการสอบสวนเบื้องต้นโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่า ก่อนเหตุการณ์จะบานปลาย นายจะคือได้ใช้มีดปลายแหลมเข้าทำร้ายนายสิทธิ์ ลูกชายวัย 24 ปีของนายนิคมอย่างอุกอาจ โดยคมมีดได้ฟันเข้าที่บริเวณแขนของนายสิทธิ์จนได้รับบาดเจ็บ
ในช่วงเวลาหน้าสิ่วหน้าขวาน นายนิคมผู้เป็นพ่อเห็นลูกชายกำลังตกอยู่ในอันตรายถึงชีวิต เขาจึงตัดสินใจชักปืนพกประจำตัวยิงเข้าที่ศีรษะของนายจะคือ การตัดสินใจในเสี้ยววินาทีนี้มีเป้าหมายเพื่อหยุดยั้งอันตราย ส่งผลให้นายจะคือสิ้นใจในที่เกิดเหตุทันที
รอมอบตัวรับทราบข้อกล่าวหาตามกฎหมาย
แม้จะเพิ่งผ่านเหตุการณ์ระทึกขวัญมา แต่นายนิคมก็ไม่ได้มีความคิดที่จะหลบหนีความผิด เขาเลือกที่จะยืนรอพบเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยอาการสงบ เพื่อแสดงเจตนาว่าตนเองทำไปเพื่อปกป้องลูกชายและพร้อมรับผิดชอบตามกฎหมาย
ในเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวนายนิคมพร้อมของกลางไปยังสถานีตำรวจ เพื่อทำการสอบปากคำพยานและดำเนินคดีตามขั้นตอน คดีนี้เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความรักของพ่อที่ยอมทำทุกอย่างเพื่อปกป้องลูก แม้จะต้องเผชิญหน้ากับกระบวนการยุติธรรมก็ตาม
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
เชียงรายตั้งเป้าเป็น “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโล”
วิกฤตน้ำท่วมแม่สาย-เชียงราย: น้ำท่วมครั้งใหญ่ไหลทะลักข้ามพรมแดน ชาวบ้านหวาดวิตกเรื่องฝนตกหนัก
วิกฤตฝนถล่มเชียงราย!! ดินสไลด์ตัดขาดถนนแม่ฟ้าหลวง-น้ำล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือน
สำนักงานส่งเสริมการเกษตรจังหวัดเชียงรายอนุมัติสินเชื่อปลอดดอกเบี้ยเพื่อสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดุก
เหตุการณ์ยิงกันสุดเศร้าในเชียงราย!!เจ้าหน้าที่หมู่บ้านยิงคนร้ายใช้มีดทำร้ายเพื่อช่วยชีวิตลูกชาย
เชียงรายตั้งเป้าเป็น “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก”
วิกฤตน้ำท่วมเชียงราย: แม่น้ำลาวและแม่น้ำกรณ์ทะลักตลิ่ง กระทบชาวบ้านกว่า 50 ครัวเรือน
วิกฤตน้ำท่วมแม่สาย-เชียงราย: น้ำท่วมครั้งใหญ่ไหลทะลักข้ามพรมแดน ชาวบ้านหวาดวิตกเรื่องฝนตกหนัก
ตำรวจลาวได้ทลายแก๊งฉ้อโกงข้ามชาติ โดยจับกุมผู้ต้องสงสัย 135 คน รวมถึงชาวไทย 22 คน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ยกเลิกสัญญาหอพักนักศึกษา มูลค่า 468 ล้านบาท
ตำรวจเชียงรายยึดยาบ้า 400,000 เม็ด ที่พบถูกทิ้งไว้บนทางเลี่ยงเมืองแม่สาย
วิกฤตน้ำป่าเชียงราย! ฝนถล่มหนักข้ามคืน ทะลักท่วม 4 หมู่บ้านและถนนสายหลัก
ตำรวจจับกุมผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมสามศพสุดสะเทือนขวัญในจังหวัดนครสวรรค์
ตำรวจเชียงรายกำลังตามล่าคนขับรถชนรถจักรยานยนต์แล้วหนี
ตำรวจทลายเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติที่เชื่อมโยงกับการจับกุมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวไทย
ปะทะดุเดือด! ตำรวจสกัดแก๊งค้ายาเสพติด ยึดยาเมทแอมเฟตามีนครึ่งตัน ในเชียงราย
อุบัติเหตุรถบรรทุกร้ายแรงเปิดโปงขบวนการค้ามนุษย์ มีผู้เสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บ 8 ราย
ประกาศเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลัน!! สำหรับจังหวัดเชียงรายและพะเยา เนื่องจากฝนตกหนัก
ตำรวจจับกุมพนักงานบาร์ชาย ข้อหาข่มขืนนักท่องเที่ยวหญิงชาวอังกฤษวัย 34 ปี
ชายชาวเชียงรายถูกจับกุมหลังก่อเหตุยิงกันในครอบครัว ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 2 รายและบาดเจ็บ 2 ราย
ตำรวจจับกุมคนขับรถชนแล้วหนี พร้อมของกลางเป็นยาบ้า 8 ล้านเม็ด ซ่อนอยู่ใต้แตงกวา
ชายอายุ 27 ปีถูกจับกุมในข้อหาแอบขายบุหรี่ไฟฟ้าให้กับวัยรุ่นในจังหวัดเชียงราย
บทสรุปดราม่ารถไฟฟ้า BTS! นักเรียนอิตาลีขอโทษสาวไทย ยอมรับผิดและจ่ายค่าปรับตามกฎหมาย
บาร์เซโลน่า ถล่ม ราโย่ บาเยกาโน่ 1-0
พอร์ตเอฟซี ปะทะ เชียงราย ยูไนเต็ด 2-1 โดยได้ประตูชัยในครึ่งหลัง
การตัดแต่งต้นไม้ผิดพลาดอย่างร้ายแรง ส่งผลให้หลังคาตลาดในจังหวัดพะเยาพังเสียหาย
Trending
-
ข่าวอาชญากรรม - Crime4 days ago
แก๊งอันธพาลรุมทำร้ายอย่างโหดเหี้ยมในลำปาง!! แม่เรียกร้องความเป็นธรรมให้ลูกสาววัย 15 ปี
-
ข่าวธุรกิจ Business6 days ago
มหาวิทยาลัยภาคเหนือของประเทศไทยผนึกกำลังส่งเสริมสิ่งทอไทยท้องถิ่น
-
เชียงราย - Chiang Rai News6 days ago
กรมทางหลวงกำลังปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 1020 สายเชียงราย-เชียงของ ให้เป็น 4 เลน เพื่อการค้าข้ามพรมแดนที่ดีขึ้น
-
ข่าวอาชญากรรม - Crime5 days ago
ด่วน! บ้านสองชั้นในจังหวัดพะเยาถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมด ทำให้ครอบครัวหนึ่งที่มีสมาชิก 6 คนไร้ที่อยู่อาศัย