ข่าวอาชญากรรม - Crime
เรือนจำกลางเชียงรายปฏิเสธข้อกล่าวอ้างเรื่องน้ำปนเปื้อน
เชียงราย – กรมราชทัณฑ์ออกมาชี้แจง หลังมีการพูดถึงสภาพความเป็นอยู่ของนายฉัตรมงคล หรือ “บอส” ผู้ต้องขังคดีมาตรา 112 โดยประเด็นหลักอยู่ที่น้ำดื่มและน้ำสำหรับอุปโภคภายในเรือนจำกลางเชียงราย
จากรายงานที่กรมฯได้รับ เรือนจำกลางเชียงรายควบคุมนายฉัตรมงคลไว้ในแดน 3 และมีกำหนดโทษจำคุก 2 ปี โดยเรือนจำยืนยันว่าเรื่องน้ำดื่มมีการดูแลตามระบบที่กำหนดไว้
เรือนจำระบุว่าใช้งานเครื่องกรองน้ำระบบ RO และยืนยันว่ามีน้ำดื่มสะอาดเพียงพอ นอกจากนี้บริเวณโรงเลี้ยงอาหารยังจัดน้ำดื่มผ่านเครื่องทำความเย็นและน้ำร้อนไว้ให้ผู้ต้องขังใช้ได้อย่างทั่วถึง
ขณะเดียวกัน พยาบาลประจำเรือนจำตรวจคุณภาพน้ำทุกเดือน และผลตรวจอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปกติ อีกด้านหนึ่ง เรือนจำอยู่ระหว่างติดตั้งเครื่องกรองน้ำ RO เพิ่มเติมในแดน 3 เพื่อรองรับการใช้งานให้มากขึ้น
น้ำสำหรับอุปโภคและการจัดการเวลาใช้น้ำ
เรือนจำชี้แจงว่าน้ำสำหรับชำระร่างกายเป็นน้ำจากระบบน้ำบาดาล ผ่านการกรองและเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อก่อนนำมาใช้ ช่วงปลายสัปดาห์ก่อนหน้านี้เรือนจำตรวจพบท่อน้ำชำรุด และซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว
ส่วนการบริหารจัดการน้ำ เรือนจำเปิดให้ใช้น้ำช่วงเช้าเพื่อสุขอนามัยส่วนตัว และเปิดให้อาบน้ำก่อนขึ้นเรือนนอน โดยมีทั้งระบบฝักบัวและระบบตักอาบสำหรับผู้สูงอายุ นอกจากนี้เรือนจำกำหนดรอบเวลาอาบน้ำให้เหมาะสม เพื่อให้เป็นระเบียบและให้ทุกคนได้ใช้น้ำเพียงพอ
เรือนจำระบุว่าใช้มาตรฐานการควบคุมดูแลผู้ต้องขัง โดยกำหนดพื้นที่นอนคนละ 1.2 ตารางเมตร การจัดที่นอนแบ่งเป็น 2 รูปแบบตามความเหมาะสมของพื้นที่
ในส่วนผ้าห่ม 3 ผืน ใช้เป็นปูนอน หมอน และผ้าห่ม หากเป็นการนอนบนปูนอนที่วางติดกัน เจ้าหน้าที่จัดให้เรียบร้อย ลดช่องว่างหรือรอยต่อที่อาจรบกวนการนอน
อีกเรื่องที่เรือนจำย้ำคือ อนุญาตให้ผู้ต้องขังนำน้ำดื่มขึ้นไปบริโภคบนเรือนนอนได้ เพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำช่วงกลางคืน และที่ผ่านมาเรือนจำกลางเชียงรายยังไม่พบคำร้องเรียนเรื่องน้ำดื่มและน้ำสำหรับอุปโภค
ย้ำการดำเนินงานตามมาตรฐาน
กรมราชทัณฑ์ยืนยันว่าการดูแลทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOPs) และสอดคล้องกับแนวทางสากล เช่น Nelson Mandela Rules และ Bangkok Rules โดยครอบคลุมสุขอนามัย สวัสดิภาพ และความเป็นอยู่ เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมตามหลักสิทธิมนุษยชน
ด้านนายฉัตรมงคล วัลลีย์ อดีตเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเอกชน อายุ 31 ปี ซึ่งถูกคุมขังที่เรือนจำกลางเชียงรายตั้งแต่วันที่ 18 ก.ย. 2568 เล่าถึงปัญหาที่พบในชีวิตประจำวันภายในเรือนจำ
เขาระบุว่าอาหารบางมื้อทานยาก จึงต้องซื้ออาหารเองอย่างน้อยวันละ 1 มื้อ แล้วนำมาผสมกับอาหารของเรือนจำเพื่อให้ทานได้มากขึ้น
ขณะเดียวกัน เขาสะท้อนเรื่องน้ำใช้ว่าแม้จะมีการกรอง แต่น้ำดื่มยังมีกลิ่นคลอรีน และหากตั้งทิ้งไว้จะเห็นตะกอน ทำให้ผู้ต้องขังหลายคนเลือกซื้อน้ำขวดมาดื่มเอง ส่วนการใช้น้ำอาบ เขาเล่าว่ามีผื่นขึ้นบ่อย และมีสิวอักเสบเป็นหนอง จึงเชื่อมโยงว่าอาจเกี่ยวกับความสะอาดของน้ำ
ปลายเดือนกุมภาพันธ์ก่อนหน้านี้ เขายังเล่าว่าเรือนจำมีช่วงงดใช้น้ำ ไม่เปิดก๊อกน้ำ และประกาศให้ทุกคนใช้น้ำอย่างประหยัด ส่งผลให้การอาบน้ำที่เดิมก็มีเวลาจำกัด เหลือเพียงการเดินผ่านน้ำจากฝักบัวที่เป็นท่อเจาะรู และวันนั้นให้ผู้ต้องขังอาบน้ำได้เพียงรอบเดียวราว 13.40 น. โดยเขาไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดว่าเกิดจากน้ำไม่พอหรือปัญหาอื่น
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
นักวิชาการแสดงความกังวลเกี่ยวกับข้อกล่าวอ้างที่ขัดแย้งกันเรื่องมลพิษในแม่น้ำกก จังหวัดเชียงราย
ข่าวอาชญากรรม - Crime
กัมบะ โอซาก้า เฉือน ราชบุรี เอฟซี 2-1 ช่วงต่อเวลาพิเศษ ทะลุตัดเชือก ACL Two
ราชบุรี สเตเดียม, กัมบะ โอซาก้า จากญี่ปุ่น พลิกเอาชนะ ราชบุรี เอฟซี 2-1 ในช่วงต่อเวลาพิเศษ คว้าตั๋วสู่รอบรองชนะเลิศโซนตะวันออก ศึก AFC Champions League Two 2025/26 ด้วยสกอร์รวมสองนัด 3-2 – รับชมไฮไลท์การแข่งขัน
เกมนี้แข่งขันเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569 ที่ราชบุรี มิตรผล สเตเดียม จังหวัดราชบุรี เป็นนัดที่สองของรอบก่อนรองชนะเลิศ ACL Two โดยเจ้าถิ่น “มังกรไฟ” ราชบุรี เอฟซี พบ “กัมบะ” โอซาก้า จากเจลีก ญี่ปุ่น ในเวลา 90 นาที ทั้งสองทีมสู้กันสูสี ก่อนต้องไปตัดสินในช่วงต่อเวลาพิเศษ และเป็นกัมบะที่ทำได้เฉียบคมกว่า จบเกมราชบุรีแพ้ 1-2 ส่งผลให้กัมบะผ่านเข้ารอบต่อไป
จากนัดแรกที่ญี่ปุ่น เสมอกัน 1-1 ทำให้ราชบุรีต้องการชัยชนะเพื่อเข้ารอบ อย่างไรก็ตาม กัมบะ โอซาก้า คุมจังหวะได้ดีกว่า และสร้างโอกาสเข้าทำมากกว่า โดยเฉพาะช่วงที่พวกเขาครองบอลต่อเนื่อง
ไฮไลท์สำคัญของเกม
- นาทีที่ 29: กัมบะ โอซาก้า ออกนำ 0-1 จาก เก็นตะ มิอุระ (Genta Miura) ซัดไกลนอกกรอบเขตโทษฝั่งขวา บอลโค้งเสียบเสาไกล ผู้รักษาประตูราชบุรีปัดไม่ทัน
- นาทีที่ 50: ราชบุรี เอฟซี ตีเสมอ 1-1 จาก เกลย์สัน (Gleyson) ที่เก็บจังหวะในกรอบเขตโทษ หลังบอลทะลุแนวรับกัมบะ ก่อนจบสกอร์ให้แฟนบอลเจ้าถิ่นได้เฮ
- นาทีที่ 99 (ต่อเวลาพิเศษ): กัมบะ โอซาก้า ขึ้นนำอีกครั้งเป็น 1-2 จาก เวลตัน เฟลิเป (Welton Felipe) ลากบอลเข้าเขตโทษแล้วซัดซ้ายไปเสาไกล ผ่านมือ กำพล พาทอมมรรคกุล
หลังจากเสียประตู ราชบุรีพยายามเร่งเกมบุกเพื่อทวงคืน แต่ยังหาช่องจบสกอร์ไม่ได้ จบ 120 นาที ราชบุรีแพ้ 1-2 รวมสองนัดกัมบะชนะ 3-2 และผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ
แม้ราชบุรีจะสู้ได้ดี และยื้อเกมได้ยาวถึงต่อเวลา แต่กัมบะ โอซาก้า แสดงคุณภาพทีมจากเจลีกให้เห็นชัด พวกเขาคุมบอลและบุกได้ต่อเนื่อง โดยบางช่วงมีสัดส่วนครองบอลสูงราว 78%
สถิติและนักเตะเด่นของกัมบะ โอซาก้า
|ตำแหน่ง
|นักเตะ
|หมายเหตุ
|ผู้รักษาประตู
|ไม่ระบุชื่อหลักในรายงาน
|เซฟจังหวะสำคัญช่วยทีมประคองเกม
|กองหลัง
|เก็นตะ มิอุระ
|ยิงไกลเป็นประตูขึ้นนำ
|กองกลาง
|เวลตัน เฟลิเป
|ทำประตูชัยช่วงต่อเวลา
|กองหน้า
|ผู้เล่นแนวรุกคนอื่นๆ
|สร้างโอกาสเข้าทำหลายครั้ง
|ผู้จัดการทีม
|ไม่ระบุ
|ปรับแผนช่วงต่อเวลาแล้วเห็นผล
กัมบะชนะเกมนี้จากความนิ่งในจังหวะสำคัญ และคุณภาพเกมรุกที่ทำได้ทั้งยิงไกลและพาบอลเจาะแนวรับ
สถิติและนักเตะเด่นของราชบุรี เอฟซี
|ตำแหน่ง
|นักเตะ
|หมายเหตุ
|ผู้รักษาประตู
|กำพล พาทอมมรรคกุล
|เซฟหลายครั้ง, ได้รับคำชม, เรตติ้งสูง 8.5
|กองหลัง
|แนวรับทีมชาติไทยและต่างชาติ
|ยืนตำแหน่งดีในช่วงแรกของเกม
|กองกลาง
|เกลย์สัน
|ยิงประตูตีเสมอในครึ่งหลัง
|กองหน้า
|ผู้เล่นแนวรุก
|มีโอกาสแต่จบไม่คมพอ
|ผู้จัดการทีม
|ไม่ระบุ
|พยายามปรับเกมรุกช่วงท้าย
ราชบุรีได้รับเสียงชื่นชมจากทั้งแฟนบอลและสื่อ เพราะสู้จนวินาทีสุดท้าย โดยเฉพาะกำพลที่ช่วยทีมไว้หลายครั้ง และถูกยกให้เป็นผู้เล่นเด่นของทีมในนัดนี้
สรุปผลและความหมายของเกม
แม้ราชบุรี เอฟซี จะหยุดเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศ แต่ภาพรวมถือว่าน่าประทับใจ พวกเขาต่อกรกับทีมแกร่งจากเจลีกได้ดี และลากเกมถึงช่วงต่อเวลาพิเศษ
ด้านกัมบะ โอซาก้า ได้ชัยชนะ 2-1 ที่ราชบุรี ทำให้เดินหน้าต่อใน AFC Champions League Two 2025/26 ด้วยความมั่นใจ และตอกย้ำมาตรฐานของทีมจากญี่ปุ่นในรายการนี้
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
ลีดส์ ยูไนเต็ด เอาชนะ นอริช ซิตี้ 3-0 ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ เอฟเอ คัพ
ข่าวอาชญากรรม - Crime
แม่และลูกสาววัย 16 ปีถูกชายคลุ้มคลั่งทำร้ายอย่างโหดเหี้ยมด้วยมีดพร้า
เกิดเหตุสะเทือนขวัญในพื้นที่ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช เมื่อชายวัย 19 ปี ซึ่งมีประวัติป่วยจิตเวช เกิดอาการคลุ้มคลั่ง บุกพังประตูบ้านและประตูห้องนอน ก่อนใช้อาวุธมีดพร้าฟันแม่กับลูกสาวได้รับบาดเจ็บหนัก จากนั้นหลบหนีไปล้างคราบเลือดที่คาร์แคร์ใกล้บ้าน กระทั่งต่อมาพ่อพาเข้ามอบตัวแล้ว
ช่วงเช้ามืดเวลา 04.30 น. วันที่ 11 มี.ค. ตำรวจ สภ.สิชล พร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัย เดินทางไปตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งในหมู่ 4 ต.สี่ขีด หลังรับแจ้งมีผู้ถูกทำร้ายภายในบ้าน เมื่อถึงที่เกิดเหตุพบร่องรอยเลือดกระจายอยู่ในห้องนอน และผู้บาดเจ็บเป็นแม่ลูก 2 คน นอนอยู่ในสภาพบาดเจ็บสาหัส
ผู้บาดเจ็บทราบชื่อ นางจรรยาพร อายุ 43 ปี และ น.ส.กมลวรรณ อายุ 16 ปี ทั้งคู่ถูกฟันหลายแผลตามร่างกาย เจ้าหน้าที่จึงรีบนำส่งโรงพยาบาลสิชล แพทย์ทำการรักษาอย่างเร่งด่วน ก่อนอาการปลอดภัย โดยแม่ต้องเย็บแผลรวม 77 เข็ม ส่วนลูกสาวเย็บ 66 เข็ม
ต่อมาตำรวจระบุผู้ก่อเหตุคือ นายภาณุพงษ์ อายุ 19 ปี อยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน หลังเกิดเหตุได้หลบหนี ทำให้ตำรวจระดมกำลังติดตามตัวอย่างเร่งด่วน ขณะเดียวกันญาติพยายามประสานให้เข้ามอบตัว จนในเวลาต่อมา พ่อของผู้ก่อเหตุพาตัวมาพบพนักงานสอบสวน และให้การรับสารภาพ เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวดำเนินคดีตามขั้นตอน
จากการสอบสวนเบื้องต้น นายภาณุพงษ์เป็นผู้ป่วยจิตเวช และมีอาการทางสมองร่วมด้วย โดยต้องรับประทานยาต่อเนื่องทุกวัน ก่อนเกิดเหตุผู้บาดเจ็บทั้งสองนอนพักอยู่ในห้องนอน ผู้ก่อเหตุถือมีดพร้าเข้ามาพังประตูบ้านและพังประตูห้องนอน แล้วลงมือทำร้ายแม่ก่อน เมื่อลูกสาวเข้าช่วยจึงถูกทำร้ายไปด้วย
หลังจากนั้นลูกสาวพยายามหนีออกจากบ้านเพื่อเอาชีวิตรอด ส่วนผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์ออกไป โดยมีรายงานว่าไปล้างตัวที่คาร์แคร์แบบล้างรถอัตโนมัติภายในหมู่บ้าน ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุ
ด้านประวัติของผู้ก่อเหตุ พบว่าเคยมีปัญหาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาก่อน แต่ปัจจุบันเลิกแล้ว และในช่วงราว 2 ปีที่ผ่านมาเริ่มมีอาการป่วยจิตเวช ต้องกินยาอย่างต่อเนื่อง กระทั่งมาเกิดเหตุทำร้ายร่างกายครั้งนี้
หลังเหตุการณ์ดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับรายงาน และสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ รวมถึงช่วยเหลือดูแลสองแม่ลูกที่ได้รับบาดเจ็บ เพื่อให้เข้าถึงการรักษาและการช่วยเหลือที่จำเป็นต่อไป
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
ตม.เชียงรายจับ 11 ชาวจีน ลักลอบเข้าเมือง ซ่อนตัวบ้านเช่าแม่สาย
ข่าวอาชญากรรม - Crime
ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่จับกุมชาวอังกฤษที่ต้องการตัวในข้อหาลักทรัพย์และอยู่เกินกำหนดวีซ่า
เชียงใหม่ – ตำรวจ กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปคม.) ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ นำกำลังชุดจับกุมจาก กก.4 บก.ปคม. เข้าจับกุมชายชาวต่างชาติรายหนึ่ง อายุ 47 ปี สัญชาติบริติซ (นาย James) หลังพบว่ามีหมายจับค้างเก่า และยังเข้าข่ายอยู่ในประเทศไทยโดยผิดเงื่อนไขการอนุญาต
การจับกุมเกิดขึ้นที่บาร์แห่งหนึ่ง ย่านถนนกำแพงดิน ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตามขั้นตอน หลังสืบทราบว่าผู้ต้องหาพักอาศัยอยู่ในอาคารดังกล่าว
ข้อกล่าวหาและฐานความผิดที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่ระบุว่า ผู้ต้องหามีหมายจับศาลจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 ในข้อหาเกี่ยวกับการร่วมกันลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะ เพื่อให้สะดวกต่อการก่อเหตุ การพาทรัพย์ไป หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการจับกุม นอกจากนี้ยังพบปมเรื่องการอยู่ในราชอาณาจักรเกินกำหนดอนุญาต และเข้ามาอยู่ในประเทศไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต
ระหว่างตรวจสอบเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่ยังพบพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับสื่อลามก โดยเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายในลักษณะการมีไว้ ครอบครอง หรือทำให้แพร่หลายซึ่งสื่อลามกในรูปแบบต่างๆ
คดีนี้มาจากความร่วมมือระหว่าง กก.4 บก.ปคม., หน่วยงาน National Crime Agency (NCA) และเครือข่าย NGOs ภายใต้ The Scientia Program เพื่อเฝ้าติดตามพฤติกรรมผู้ใช้งานแอป KIK ที่เข้าข่ายครอบครองหรือเผยแพร่สื่อลามกอนาจารเด็ก และพบข้อมูลเชื่อมโยงว่ามีบุคคลต้องสงสัยพำนักอยู่ในประเทศไทย
หลังตรวจสอบตัวตนและขยายผล เจ้าหน้าที่จึงพบชื่อชายชาวบริติซวัย 47 ปีรายนี้ และเชื่อมโยงไปถึงหมายจับคดีลักทรัพย์ รวมถึงสถานะการพำนักที่ผิดกฎหมาย
ขั้นตอนเข้าตรวจค้นและจับกุม
ต่อมา ตำรวจนำหมายค้นของศาลจังหวัดเชียงใหม่ไปยังอาคารเป้าหมาย เมื่อถึงที่เกิดเหตุพบประตูปิดสนิท จึงเรียกให้ผู้ที่อยู่ด้านในออกมาพบ จากนั้นมีหญิงสาวเปิดประตูและยืนยันว่าผู้ต้องหาพักอยู่ในอาคารจริง ก่อนพาเจ้าหน้าที่ขึ้นไปยังห้องพักชั้น 3
เมื่อถึงหน้าห้อง เจ้าหน้าที่เรียกให้ผู้พักอาศัยออกมาแสดงตัว จนพบผู้ต้องหาตามหมายจับ โดยผู้ต้องหายอมรับว่าอยู่ห้องดังกล่าวจริง เจ้าหน้าที่จึงแสดงหมายค้นและหมายจับ พร้อมแจ้งข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้อง ก่อนควบคุมตัวและนำส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
คุณภาพอากาศ PM2.5 ในเชียงใหม่ถูกยกระดับเป็นระดับวิกฤต
“หนงหลิน” เด็กหญิงวัย 6 ขวบ ทายาทตระกูล “สำรุ่ยเนทอง” ตีฆ้องได้อย่างชำนาญ สร้างความประหลาดใจให้กับผู้ชม
พยากรณ์อากาศสำหรับเชียงรายวันที่ 12 มีนาคม และทั่วประเทศไทย: โปรดระวังพายุฤดูร้อน
เรอัล มาดริด ถล่ม แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 3-0 ในศึกแชมเปี้ยนส์ลีก
กัมบะ โอซาก้า เฉือน ราชบุรี เอฟซี 2-1 ช่วงต่อเวลาพิเศษ ทะลุตัดเชือก ACL Two
แม่และลูกสาววัย 16 ปีถูกชายคลุ้มคลั่งทำร้ายอย่างโหดเหี้ยมด้วยมีดพร้า
ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่จับกุมชาวอังกฤษที่ต้องการตัวในข้อหาลักทรัพย์และอยู่เกินกำหนดวีซ่า
เรือนจำกลางเชียงรายปฏิเสธข้อกล่าวอ้างเรื่องน้ำปนเปื้อน
นักวิชาการแสดงความกังวลเกี่ยวกับข้อกล่าวอ้างที่ขัดแย้งกันเรื่องมลพิษในแม่น้ำกก จังหวัดเชียงราย
วิธีเล่น “ลอตเตอรีลาว”: คู่มือฉบับเข้าใจง่าย ตั้งแต่การซื้อจนถึงการตรวจสอบผล (อัปเดตปี 2026)
วิธีเล่นหวยฮานอย (XSMB) จากไทยแบบออนไลน์, ตั้งแต่แทงจนเช็คผล (อัปเดต 2026)
“หมอปลา” พาเหยื่อหญิงไปแจ้งความกับตำรวจกล่าวหา “บิ๊กเทา” หมอผีชราชื่อดัง ว่าล่วงละเมิดทางเพศพวกเธอ
คนขับรถประสบอุบัติเหตุในลำปางหลังจากหลับในขณะขับรถ มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บ 3 ราย
เชียงรายเร่งยกระดับแม่สรวยกระตุ้นการท่องเที่ยว
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดเชียงรายเรียกร้องให้ทบทวนบัตรเลือกตั้งที่เป็นโมฆะ
ตำรวจจับกุมชาวอิสราเอลคนหนึ่งที่เกาะพะงัน และยึดยาเสพติดได้กว่า 50 ล้านบาท
ตรวจหวยลาววันนี้: กระแส “หวยลาวพัฒนา” ยังแรงต่อเนื่องในปี 2569
ชายคนหนึ่งที่ยิงปืน 4 นัดใส่บ้านนักการเมืองอ้างว่าถูกผีสิง
ชายคนหนึ่งสารภาพหลังยิงตำรวจว่า “ผมไม่อยากติดคุกเป็นครั้งที่สาม”
บริษัท ทรู เทเลคอม และหน่วยงานในอำเภอแม่สาย ได้ตัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไปยังศูนย์รับสายหลอกลวง
โรงแรมสิงห์ปาร์คเชียงรายจัดแสดงโขนกลางแจ้ง โดยมีนักแสดงเยาวชนท้องถิ่นกว่า 200 คน
Trending
- เชียงราย - Chiang Rai News6 days ago
คริสตจักรแมนมิน เชียงราย ครบรอบ 15 ปี จัดนมัสการพิเศษ พร้อมกิจกรรมวัฒนธรรม
- ข่าวระดับชาติ - National6 days ago
เหตุการณ์สุดช็อกในพัทยา! หญิงข้ามเพศเปลือยกายสองคนไล่ตามนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย
- เชียงราย - Chiang Rai News6 days ago
ปริมาณสำรองเชื้อเพลิงของเชียงรายมีเพียงพอต่อความต้องการ
- สุขภาพและการแพทย์6 days ago
ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจังหวัดเชียงรายแสดงความกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของโรคไม่ติดต่อในเด็ก