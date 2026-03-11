ข่าวอาชญากรรม - Crime
วิธีเล่นหวยฮานอย (XSMB) จากไทยแบบออนไลน์, ตั้งแต่แทงจนเช็คผล (อัปเดต 2026)
หวยฮานอยที่คนไทยพูดถึงกันบ่อย ๆ จริง ๆ คือการอ้างอิงผล XSMB จากเวียดนาม แล้วนำเลขรางวัลมาตัดเป็น 2 ถึง 4 ตัวเพื่อใช้แทงในเว็บหรือแอปออนไลน์จากไทยได้เลย ที่มันฮิตก็เพราะออกทุกวัน, มีรูปแบบให้เล่นหลายแบบคล้ายหวยไทย, แถมเลือกเวลาได้ทั้งฮานอยพิเศษ, ธรรมดา, และ VIP (ส่วนมากปิดรับก่อนออก 30 ถึง 60 นาที)
บทความนี้ตอบให้ตรง ๆ ว่าเล่นจากไทยทำได้, แต่ต้องเข้าใจความเสี่ยงและกฎหมายก่อน แล้วค่อยไปต่ออย่างมีสติ เพราะหวยออนไลน์ถือเป็นการพนันที่มีโอกาสโดนหลอก, เสียเงินเกินตัว, และมีประเด็นทางกฎหมายไทย
ต่อจากนี้จะพาไล่ทีละขั้น, ตั้งแต่ทำความเข้าใจว่าผล XSMB อ่านยังไงและเอาเลขไหนมาใช้, วิธีเลือกเว็บหรือแอปให้ปลอดภัยขึ้น, ขั้นตอนสมัครและแทงแบบ 2 ตัว, 3 ตัว, วิ่ง, 4 ตัว, ไปจนถึงการเช็คผล, ฝากถอน, และข้อควรรู้สำคัญก่อนตัดสินใจทุกครั้ง (เนื้อหานี้ให้เพื่อความเข้าใจ, ไม่ได้ชี้นำให้เล่น)
หวยฮานอย (XSMB) คืออะไร และผลรางวัลที่คนไทยใช้ดูมาจากไหน
เวลาคนไทยพูดว่า “หวยฮานอย” ส่วนใหญ่กำลังอ้างอิงผล XSMB (Xổ số Miền Bắc) หรือ “หวยภาคเหนือของเวียดนาม” ที่จับรางวัลทุกวัน แล้วเว็บพนันในไทยจะนำ “เลขรางวัล” มาตัดเป็น 2 ตัว, 3 ตัว, 4 ตัว, วิ่ง ให้เราเลือกแทงได้เหมือนเล่นหวยบ้านเรา
จุดที่หลายคนสับสนคือ “ผลเดียวกัน” แต่ “วิธีตัดเลข” และ “ชื่อรอบ” มักต่างกันไปตามเว็บ ดังนั้นก่อนกดแทงให้คิดเหมือนซื้อของออนไลน์ คืออ่านรายละเอียดให้ครบ โดยเฉพาะหน้า กติกา และ ตัวอย่างการคิดผล ของผู้ให้บริการนั้น ๆ
คำศัพท์จำเป็น: รางวัลพิเศษ, รางวัลที่ 1 และเลข 2 ตัว, 3 ตัวที่เอาไปแทง
ให้มองผล XSMB แบบง่าย ๆ ว่า “ต้นทาง” เป็นเลขรางวัลหลายระดับ (ในเวียดนามใช้โครงสร้างรางวัลของเขา) แต่ “ปลายทาง” ที่คนไทยเอาไปแทง มักโฟกัสที่ รางวัลพิเศษ และ รางวัลที่ 1 เพราะจำง่ายและเอามาตัดเลขได้ตรง ๆ
โดยทั่วไป “เลขรางวัล” ของรางวัลใหญ่ ๆ จะเป็นเลข 5 หลัก แล้วค่อยตัดเป็นเลขที่ใช้แทง ดังนี้
- รางวัลพิเศษ (Đặc biệt): มักโชว์เป็นเลข 5 หลัก เช่น 12345
- คนเล่นจากไทยมักดึง 3 ตัวท้าย (345) ไปใช้เป็น 3 ตัวบน (หรือเรียก 3 ตัวตามเว็บ)
- รางวัลที่ 1 (Giải nhất): มักเป็นเลข 5 หลักเช่นกัน เช่น 67890
- คนเล่นจากไทยมักดึง 2 ตัวท้าย (90) ไปเป็น 2 ตัวล่าง
- แต่บางเว็บอาจนิยามให้เป็น 2 ตัวบน หรือเอาไปอ้างอิงตลาด “2 ตัว” คนละแบบ
เพื่อให้เห็นภาพ ลองคิดเหมือน “อ่านป้ายทะเบียนแล้วเลือกจำแค่ท้าย ๆ” คุณไม่ได้ทายทั้งแผ่น แต่เลือกทายบางส่วนที่เว็บกำหนด
จุดชี้เป็นชี้ตายคือ เว็บหนึ่งอาจใช้ 2 ตัวท้ายของรางวัลพิเศษ แต่อีกเว็บใช้ 2 ตัวท้ายของรางวัลที่ 1 ดังนั้นอย่าเดาเอง ต้องเปิดหน้า “กติกา/วิธีคิดผล” ทุกครั้ง
ถ้าคุณอยากเช็คผลจากแหล่งที่รวมผล XSMB รายวันแบบอ่านง่าย ลองดูหน้า “ผล XSMB วันนี้” อย่าง หน้าแสดงผล XSMB รายวัน แล้วค่อยนำเลขไปเทียบกับกติกาของเว็บที่คุณแทง
เวลาออกรางวัลและเวลาปิดรับแทงที่พบบ่อย (ปี 2026 ยังเหมือนเดิม)
ผลหลักของ XSMB ออก ทุกวัน และตามตารางฝั่งเวียดนาม การจับรางวัลมักอยู่ช่วง 18:15 ถึง 18:30 (เวลาเวียดนาม) ซึ่งเวลาเดียวกับไทย (GMT+7) ดังนั้นคนไทยส่วนมากจะเช็คกันช่วง ประมาณหกโมงเย็นกว่า ๆ ไปจนถึงราว 18:30 น.
อย่างไรก็ตาม “เวลาแทงได้ถึงกี่โมง” ไม่ได้เท่ากันทุกเว็บ เพราะเว็บต้องกันความเสี่ยงเรื่องข้อมูลผลออกแล้ว โดยรูปแบบที่พบบ่อยคือ
- ปิดรับก่อนผลออก 15 ถึง 30 นาที (บางที่มากกว่านั้น)
- บางเว็บมี “ตัดรอบ” เป็นช่วงสั้น ๆ ถี่ขึ้น เลยยิ่งต้องดูเวลาปิดรับให้ชัด
ถ้าคุณไม่อยากพลาดรอบ ให้ทำ 2 อย่างนี้แบบง่าย ๆ
- ตั้งเตือนเวลา ในมือถือไว้ก่อนรอบหลักสัก 30 ถึง 45 นาที
- ก่อนกดยืนยันโพย ให้เช็คคำว่า “ปิดรับ” หรือเวลานับถอยหลังในหน้าแทงทุกครั้ง
ในไทยจะเห็นหลายเว็บหรือสื่อรวมผลอัปเดตช่วงเย็นเช่นกัน (เพื่อเทียบเลขได้เร็ว) ตัวอย่างหน้าอัปเดตผลที่คนไทยคุ้นตาคือ หน้ารวมผลหวยฮานอยประจำวัน แต่ให้จำไว้ว่า “ดูผล” ทำได้หลายที่ ส่วน “ตัดเลขไปคิดเงิน” ต้องยึดตามกติกาเว็บที่คุณเล่นเป็นหลัก
ฮานอยปกติ vs ฮานอยพิเศษ vs VIP: ต่างกันยังไงในมุมคนเล่นจากไทย
ถ้าพูดให้ตรงที่สุดแบบไม่ขายฝันคือ XSMB เป็นผลหลักจากเวียดนาม ที่มีรอบจับจริงวันละครั้ง ส่วนคำว่า ฮานอยปกติ, ฮานอยพิเศษ, VIP ที่คนไทยเห็นบ่อย ๆ มักเป็น “ชื่อรอบการเดิมพัน” ที่ผู้ให้บริการทำขึ้น เพื่อให้มีรอบเล่นมากกว่าเดิม หรือจัดตารางเวลาให้ต่างกัน
ก่อนแทงรอบไหน ให้คุณสแกนแค่ 2 เรื่องนี้ก็ลดงงได้เยอะ คือ อ้างอิงผลชุดเดียวกันไหม และ ออกเวลาไหน
ตารางนี้ช่วยเทียบแบบเร็วในมุมคนเล่นจากไทย
|รอบที่เห็นในเว็บ
|โดยทั่วไปหมายถึง
|สิ่งที่ต้องเช็คก่อนแทง
|ฮานอยปกติ
|มักผูกกับผลหลัก XSMB รอบเย็น
|เอาเลขจากรางวัลไหนมาคิด 2 ตัว, 3 ตัว และปิดรับกี่โมง
|ฮานอยพิเศษ
|มักเป็น “รอบเพิ่ม” ที่เว็บตั้งชื่อ, อาจใช้เวลาคนละช่วง
|ใช้ผล XSMB เดิมหรือคนละชุดผล, เวลาออกผล, เวลาปิดรับ
|ฮานอย VIP
|มักเป็นรอบเพิ่มอีกแบบ, เน้นความถี่หรือโปรโมชัน
|เงื่อนไขการคิดผล, อัตราจ่าย, และเวลาตัดรอบแบบนาทีต่อนาที
สรุปสั้น ๆ คือ อย่ายึดแค่ “ชื่อรอบ” เพราะชื่อเหมือนกันคนละเว็บก็ยังไม่เหมือนกันอยู่ดี ให้ดูหน้า “กติกา” แล้วหาบรรทัดที่บอกชัด ๆ ว่า อ้างอิงผล XSMB ส่วนไหน และ ตัดเลขแบบใด ถ้าหาไม่เจอ ให้ถือว่ายังไม่พร้อมแทง
อีกทางเลือกหนึ่งคือคุณเทียบกับแหล่งรวมผลในเวียดนามเพื่อดู “ผลตั้งต้น” ให้ชัวร์ก่อน เช่น หน้าผล XSMB แยกตามวัน แล้วค่อยกลับไปเช็คว่ารอบ “พิเศษ” หรือ “VIP” ของเว็บนั้น ดึงเลขจากจุดเดียวกันจริงไหม
รูปแบบการแทงที่เจอบ่อย และวิธีอ่านโพยแบบไม่งง
เวลาเปิดหน้าแทงหวยฮานอย (XSMB) ครั้งแรก หลายคนจะงงเพราะ “ชื่อเมนู” คล้ายกันไปหมด แต่จริง ๆ หลักการมีแค่ 2 อย่าง คือ เว็บเอาเลขจากรางวัลไหน และ ตัดกี่ตัวจากท้ายเลขรางวัล เท่านั้นเอง
อีกจุดที่ทำให้คนพลาดบ่อยคือ “บน, ล่าง, ตรง, โต๊ด, วิ่ง, ชุด” บางเว็บนิยามไม่เหมือนกัน แม้ใช้ผล XSMB ชุดเดียวกันก็ตาม ดังนั้นก่อนกดยืนยันโพย ให้เปิดหน้า “กติกา” ของเว็บนั้นทุกครั้ง แล้วค่อยเทียบกับเลขผลจริงจากแหล่งรวมผลที่เชื่อถือได้
2 ตัวบน, 2 ตัวล่าง ต่างกันตรงไหน และควรเลือกแบบไหนสำหรับมือใหม่
2 ตัวบน กับ 2 ตัวล่าง มักหมายถึง “เอา 2 ตัวท้าย” เหมือนกัน แต่ต่างกันที่ “เอาจากรางวัลไหน” ตามที่เว็บกำหนด เช่น บางเว็บให้ 2 ตัวบนอ้างอิง 2 ตัวท้ายรางวัลพิเศษ ส่วน 2 ตัวล่างอ้างอิง 2 ตัวท้ายรางวัลที่ 1 (แต่บางเว็บสลับนิยามได้) เพราะฉะนั้นอย่าเดาด้วยความคุ้นจากหวยไทย ให้ยึดกติกาเว็บเป็นหลัก
ลองนึกภาพแบบง่าย ๆ สมมติหน้า “ผล” โชว์ว่า
- รางวัลพิเศษออก 12345
- รางวัลที่ 1 ออก 67890
ถ้าเว็บกำหนด 2 ตัวบน = 2 ตัวท้ายรางวัลพิเศษ คุณจะได้ บน = 45
และถ้า 2 ตัวล่าง = 2 ตัวท้ายรางวัลที่ 1 คุณจะได้ ล่าง = 90
สำหรับมือใหม่ แนะนำให้เริ่มจากรูปแบบ 2 ตัวก่อน เพราะอ่านโพยง่าย และรู้ทันว่าแพ้ชนะจากเลขคู่เดียว สิ่งที่ควรทำคู่กันคือ “เริ่มน้อย” และ “คุมความเสี่ยง” เช่น
- เริ่มแทงด้วยจำนวนเงินที่คุณ รับไหวถ้าเสียทั้งหมด
- เลือกเลขไม่กี่ชุดก่อน อย่าเพิ่งกวาดหน้าตัก
- ถ้าเว็บมีตัวอย่างการคิดผล ให้ไล่อ่านจนเจอประโยคที่บอกชัดว่า “2 ตัวบน” กับ “2 ตัวล่าง” อ้างอิงรางวัลไหน
ทริคจำง่าย: 2 ตัวบน/ล่าง ไม่ได้สำคัญที่คำว่า “บนล่าง” อย่างเดียว แต่สำคัญที่ “เว็บหยิบเลขจากจุดไหนของผล XSMB”
ถ้าอยากดูตัวอย่างเมนูรูปแบบที่เว็บมักใช้เรียก สามารถเทียบคำเรียกได้จากหน้าอธิบายรูปแบบยอดนิยม เช่น รูปแบบการเล่นหวยฮานอยออนไลน์ แล้วกลับมาตรวจ “นิยามบนล่าง” ในเว็บที่คุณเล่นอีกที
3 ตัวบนตรง และ 3 ตัวโต๊ด คืออะไร ทำไมจ่ายไม่เท่ากัน
หัวใจของ 3 ตัวมี 2 แบบที่เจอแทบทุกเว็บคือ ตรง กับ โต๊ด ความต่างเหมือน “ล็อกตำแหน่ง” กับ “ไม่ล็อกตำแหน่ง”
- 3 ตัวบนตรง: ต้องถูก “เลขและลำดับ” เป๊ะ
- 3 ตัวโต๊ด: ถูกเลขชุดเดียวกัน แต่ “สลับตำแหน่งได้”
ให้ภาพจำแบบเร็ว สมมติผล 3 ตัวบนออก 345
- ถ้าคุณแทง ตรง 345 คุณต้องได้ 345 เท่านั้นถึงจะถูก
- แต่ถ้าแทง โต๊ด 345 คุณถูกได้หลายแบบ เช่น 345, 354, 435, 453, 534, 543
สาเหตุที่ “จ่ายไม่เท่ากัน” เพราะ โต๊ดมีโอกาสถูกมากกว่า เว็บเลยมักจ่ายน้อยกว่าตรง (ในหลายเว็บปี 2026 จะเห็น 3 ตัวตรงจ่ายสูงกว่าโต๊ดชัดเจน) ดังนั้นอย่าเทียบแค่ว่าเลขเดียวกันแล้วคิดว่าอัตราจ่ายต้องเท่ากัน
อีกเรื่องที่ต้องระวังคือ “โต๊ดคิดยังไง” เพราะบางเว็บไม่ได้คิดเหมือนกันทั้งหมด เช่น
- บางเว็บคิดโต๊ดเป็น ชุดเต็ม 6 กลับ (กรณีเลขไม่ซ้ำกัน)
- บางเว็บคิดแบบ มีเงื่อนไขเลขซ้ำ (เช่น 112) ทำให้จำนวนกลับไม่เท่ากัน
- บางเว็บให้เลือก “โต๊ด” แต่รายละเอียดบอกว่า คิดเฉพาะสลับบางแบบ หรือหักค่าน้ำต่างกัน
ทางรอดคือดูตัวอย่างในหน้ากติกา แล้วลองเทียบด้วยการ “จิ้มกลับเลข” ในหัวสัก 2 ถึง 3 แบบ ถ้ารู้สึกไม่ชัด ให้ถือว่ายังไม่ควรลงเงินเยอะ
วิ่งบน, วิ่งล่าง และการเล่นแบบชุด เหมาะกับใคร
วิ่ง คือการแทงเลขเดี่ยว 0-9 แล้วลุ้นให้เลขนั้นไปโผล่ “ในตำแหน่งที่เว็บกำหนด” พูดง่าย ๆ คือไม่ต้องจำเลขยาว เหมาะกับคนที่อยากเล่นเบา ๆ หรืออยากกระจายความเสี่ยงจากเลขหลัก
โดยทั่วไปจะเจอ 2 แบบนี้
- วิ่งบน: เลือกเลข 1 ตัว แล้วให้ไปตรงกับเลขใดก็ได้ใน “ชุดบน” ที่เว็บกำหนด (บางเว็บอิง 3 ตัวท้ายรางวัลพิเศษ)
- วิ่งล่าง: เลือกเลข 1 ตัว แล้วให้ไปตรงกับเลขใดก็ได้ใน “ชุดล่าง” (บางเว็บอิง 2 ตัวท้ายรางวัลที่ 1)
ส่วน การเล่นแบบชุด คือการ “ซื้อหลายเลขในครั้งเดียว” เช่น ซื้อ 2 ตัวหลายชุดพร้อมกัน, ซื้อ 3 ตัวหลายชุด, หรือเลือกชุดที่เว็บจัดให้ (บางที่เรียก “ชุด 2 ตัว”, “ชุด 4 ตัว” แล้วแต่เมนู) จุดแข็งคือช่วยให้คุณไม่ต้องกดทีละรายการ และกระจายเลขได้ไวขึ้น
อย่างไรก็ตาม แบบชุดมี “กับดักที่เจอบ่อย” คือ ยอดรวมที่ต้องจ่ายจริงพุ่งขึ้นโดยไม่รู้ตัว เพราะแต่ละเลขคิดเงินแยกกัน พอรวมหลายชุดแล้วกลายเป็นหลายสิบรายการทันที ก่อนกดยืนยันโพย ให้หยุดดู 2 จุดนี้เสมอ
- ยอดเดิมพันรวม (total) ขึ้นเท่าไหร่
- จำนวนรายการ ที่ถูกสร้างในโพย (บางเว็บแสดงเป็นบรรทัด)
ถ้าคุณยังใหม่ ให้ใช้วิ่งหรือชุดแบบเล็ก ๆ เป็นตัวช่วยฝึกอ่านโพยก่อน แล้วค่อยเพิ่มจำนวนเลขเมื่อเริ่มจับทางกติกาของเว็บนั้นได้จริง
เล่นหวยฮานอยจากไทยแบบออนไลน์ ทำตามนี้ทีละขั้นตั้งแต่สมัครจนยืนยันโพย
ถ้าคุณจะเล่นหวยฮานอย (อ้างอิงผล XSMB) จากไทยแบบออนไลน์ ให้คิดเหมือนทำธุรกรรมสำคัญ 2 อย่างต้องมาก่อนเสมอ คือ เลือกผู้ให้บริการให้รอบคอบ และ ตรวจโพยก่อนกดยืนยัน เพราะความพลาดส่วนใหญ่ไม่ได้มาจาก “เลขไม่เข้า” แต่มาจาก “เลือกรอบผิด, เลือกประเภทผิด, ใส่เงินผิด” หรือเจอเงื่อนไขที่อ่านไม่ครบ
ด้านล่างคือขั้นตอนแบบจับมือทำ ตั้งแต่เช็คลิสต์ก่อนสมัคร ไปจนถึงการแก้ปัญหาเวลาเว็บเข้าไม่ได้ แบบไม่ซับซ้อนและทำตามได้จริง
เลือกเว็บหรือแอปยังไงให้เสี่ยงน้อยลง (เช็คลิสต์ก่อนสมัคร)
การเลือกเว็บหรือแอปคือด่านแรกที่กันปัญหาตามหลังได้เยอะมาก ให้คุณตั้งหลักว่า “ไม่มีที่ไหนปลอดภัย 100%” แต่เราทำให้ เสี่ยงน้อยลง ได้ด้วยการเช็คทีละข้อ
ก่อนสมัคร ลองไล่เช็คให้ครบชุดนี้ (ใช้เวลาไม่กี่นาที แต่ช่วยลดเรื่องชวนปวดหัวได้เป็นกอง)
- มีกติกาชัดเจน: ต้องหาเจอว่า 2 ตัว, 3 ตัว, วิ่ง, โต๊ด คิดจากรางวัลไหน และคิดผลแบบไหน ถ้าหาไม่เจอ ให้ถือว่าเสี่ยง
- มีเวลาเปิดปิดรับแทงชัด: หน้าแทงควรบอกเวลาปิดรับของรอบนั้น หรือมีนับถอยหลังให้เห็น ไม่ใช่ให้เดาเอง
- มีผลย้อนหลัง: ควรดูผลย้อนหลังได้ในระบบ เพื่อเทียบว่าบันทึกผลตรงและสม่ำเสมอ
- ติดต่อได้จริง: ต้องมีช่องทางที่ตอบได้ เช่น แชทในเว็บ, LINE, หรืออีเมลที่ใช้งานจริง ลองทักถามก่อนสมัครก็ได้
- มีรีวิวจากหลายแหล่ง: อย่าเชื่อรีวิวแหล่งเดียว เพราะทำขึ้นได้ ให้ดูหลายเว็บ หลายกลุ่ม แล้วเทียบ “ข้อเสีย” ที่คนพูดซ้ำกัน
- เงื่อนไขฝากถอนและขั้นต่ำชัด: ฝากขั้นต่ำเท่าไร, ถอนขั้นต่ำเท่าไร, ใช้เวลากี่นาที, มีค่าธรรมเนียมหรือไม่ ต้องบอกตรง ๆ
- รองรับธนาคารไทยหรือวอลเล็ท: ยิ่งช่องทางชัด ยิ่งลดโอกาสโอนผิดบัญชี โดยเฉพาะตอนรีบก่อนปิดรับ
- ไม่เร่งให้เติมเงินด้วยโปรแรงเกินจริง: โปรที่บีบให้เติมทันที มักพาคนพลาดได้ง่าย เพราะเงื่อนไขจุกจิก
ถ้าหน้า “กติกา” อ่านแล้วเหมือนอ่านแล้วไม่รู้เรื่อง หรือเขียนกว้าง ๆ แบบเอาไปตีความได้หลายทาง ให้หยุดก่อน นี่คือสัญญาณเตือนที่ดีมาก
ขั้นตอนสมัครให้ผ่านไว และทำไมต้องใช้ชื่อบัญชีธนาคารตรงกับผู้เล่น
สมัครให้ผ่านไวไม่ยาก ถ้าคุณเตรียมข้อมูลให้ครบ และกรอกตามจริง เพราะหลายเว็บใช้ข้อมูลพวกนี้ตอนถอนเงินหรือยืนยันตัวตนภายหลัง
ขั้นตอนสมัครทั่วไปที่เจอบ่อยจะประมาณนี้
- กรอกข้อมูลสมาชิก: เบอร์โทร, ชื่อผู้ใช้, รหัสผ่าน (บางที่ขอชื่อจริง)
- ยืนยันเบอร์โทร: รับรหัส OTP แล้วกรอกให้ครบ
- ผูกบัญชีรับเงิน: เลือกธนาคารหรือวอลเล็ท แล้วกรอกเลขบัญชีให้ถูกต้อง
- เข้าสู่ระบบ: จากนั้นค่อยไปดูเมนูฝากเงินและหน้าแทง
บางเว็บมีหน้าอธิบายขั้นตอนสมัครของตัวเอง คุณใช้เป็น “ตัวอย่างหน้าตาที่มักเจอ” ได้ เช่น ตัวอย่างหน้าวิธีสมัครสมาชิก แล้วค่อยเทียบกับเว็บที่คุณเลือกใช้งานจริงอีกที
ประเด็นที่คนพลาดบ่อยคือ “ชื่อบัญชีไม่ตรงผู้เล่น” ซึ่งมักทำให้เกิดปัญหาตามนี้
- ถอนเงินไม่เข้า หรือโดนตีกลับ เพราะระบบกันความเสี่ยงการสวมสิทธิ์
- เกิดข้อพิพาทตอนทวงถาม เพราะพิสูจน์ความเป็นเจ้าของบัญชียาก
- การตรวจสอบใช้เวลานานขึ้น สุดท้ายกลายเป็นเครียดและเสียเวลา
เพื่อกันหลุดแบบง่าย ๆ ทำ 3 อย่างนี้ตอนสมัคร
- ตั้งรหัสผ่านให้เดายาก และอย่าใช้รหัสซ้ำกับอีเมลหรือโซเชียล
- ถ้ามีตัวเลือก 2FA ให้เปิดใช้ทันที
- เก็บหลักฐานสำคัญไว้ เช่น สลิปโอน, วันเวลา, และเลขรายการธุรกรรม
วิธีแทงในหน้าเว็บ: เลือกรอบ, เลือกประเภท, ใส่เลข, ใส่เงิน, ตรวจโพยก่อนกดยืนยัน
หน้าแทงของแต่ละเว็บหน้าตาไม่เหมือนกันทั้งหมด แต่ “จุดที่ต้องกด” มักวนอยู่ชุดเดิม ถ้าคุณอ่านหน้าจอเป็นลำดับ จะลดการกดผิดแบบเห็นผลได้ชัด
ให้คุณไล่จากบนลงล่างแบบนี้ทุกครั้ง (เหมือนเช็คตั๋วเครื่องบินก่อนจ่ายเงิน)
- ปุ่มเลือกรอบฮานอย: เลือกให้ตรง (ปกติ, พิเศษ, VIP) และเช็คเวลาปิดรับทันที
- เลือกประเภทที่แทง: 2 ตัว, 3 ตัว, วิ่ง, โต๊ด (บางเว็บแยก “บน, ล่าง” เป็นเมนูย่อย)
- ช่องกรอกเลข: ใส่เลขให้ครบหลักตามประเภท เช่น 2 ตัวต้องใส่ 2 หลัก อย่าเผลอพิมพ์เกิน
- ช่องจำนวนเงิน: ใส่เงินต่อรายการให้ชัด ระวังระบบที่ตั้งค่าเริ่มต้นไว้สูง
- ปุ่มเพิ่มรายการ: กดเพิ่มแล้วดูว่ารายการไปโผล่ในโพยสรุปด้านล่างจริงไหม
- สรุปโพย: ตรวจรายการทั้งหมดก่อนกดยืนยัน ไม่ใช่ดูแค่บรรทัดล่าสุด
ก่อนกด “ยืนยันโพย” ให้ตรวจ 3 อย่างนี้เสมอ
- รอบที่เลือก ตรงกับเวลาที่คุณตั้งใจเล่นไหม
- ประเภทที่เลือก ตรงกับที่คุณคิดไว้ไหม (ตรง, โต๊ด, วิ่ง, บน, ล่าง)
- ยอดรวมทั้งหมด ถูกต้องไหม (โดยเฉพาะตอนซื้อหลายรายการ)
ถ้ารอบใกล้ปิดรับ ยิ่งต้องช้าลงอีกนิด ความรีบคือสาเหตุอันดับต้น ๆ ของการกดยืนยันผิด
ถ้าเว็บเข้าไม่ได้ต้องทำยังไง (ลิงก์สำรอง, DNS, VPN) แบบไม่ซับซ้อน
บางช่วงเว็บเข้าไม่ได้เกิดขึ้นจริง และมักเป็นเรื่องเดิม ๆ เช่นโดนบล็อกเป็นระยะ, ลิงก์หลักล่ม, หรือเบราว์เซอร์ค้างจากแคชเก่า ถ้าคุณเจอปัญหานี้ อย่าเพิ่งรีบทำทุกอย่างพร้อมกัน ให้ไล่แก้จากง่ายไปยาก
เริ่มจาก 4 วิธีที่คนส่วนใหญ่แก้ได้เลย
- ใช้ลิงก์สำรอง (Mirror link): ขอจาก “ช่องทางทางการ” ของเว็บเท่านั้น เช่นหน้าแชทหรือไลน์ที่ประกาศไว้ ระวังลิงก์ปลอมที่หน้าตาคล้าย
- เปลี่ยนเบราว์เซอร์ หรือโหมดไม่ระบุตัวตน: บางทีคุกกี้พัง ทำให้วนเข้าหน้าเดิมซ้ำ
- ล้างแคชและคุกกี้: โดยเฉพาะถ้าเว็บเพิ่งเปลี่ยนโดเมนหรือเปลี่ยนหน้าเข้าสู่ระบบ
- เปลี่ยน DNS: ถ้าค่ายเน็ตบล็อกระดับ DNS การเปลี่ยน DNS อาจช่วยให้เข้าได้
ถ้ายังไม่ได้จริง ๆ ค่อยใช้ VPN แล้วเลือกประเทศใกล้ไทย เช่นสิงคโปร์ เพื่อให้ความหน่วงน้อยลง หลายคนเข้าได้ทันทีเมื่อสลับเส้นทางเน็ต
อย่างไรก็ตาม ต้องจำไว้ 2 ข้อ
- VPN ไม่ได้ทำให้ถูกกฎหมาย มันแค่ช่วยเรื่องการเชื่อมต่อ
- VPN ฟรีหลายตัวมีความเสี่ยงเรื่องข้อมูล ดังนั้นถ้าจะใช้ ให้เลือกแอปที่น่าเชื่อถือ และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวให้ดี
ถ้าคุณเพิ่งเริ่มเล่น แนะนำให้ “ทดสอบเข้าเว็บ” ล่วงหน้าก่อนเวลาปิดรับสัก 1 ชั่วโมง จะได้ไม่ต้องมาวิ่งแก้ปัญหาตอนนาทีสุดท้าย
ฝากเงิน, ถอนเงิน, เช็คผล และเคลมรางวัลให้ครบในรอบเดียว
ถ้าอยากเล่นหวยฮานอยออนไลน์ให้ “จบในรอบเดียว” ให้คิดเหมือนทำธุรกรรมสำคัญ 4 ขั้น คือ ฝากให้ถูก, ถอนให้ผ่าน, เช็คผลให้ตรงรอบ, และ เก็บหลักฐานไว้เคลมได้ทันที เพราะปัญหาส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากเลขออกอะไร แต่เกิดจากรายละเอียดเล็ก ๆ อย่างยอดโอนไม่ตรง, เวลาธนาคารหน่วง, หรือเช็คผลคนละวันที่เว็บคิดเงิน
ด้านล่างคือวิธีทำให้ทุกอย่างไหลลื่น ตั้งแต่ฝากจนถึงสรุปยอด โดยไม่ต้องมานั่งแก้ทีหลังให้ปวดหัว
ฝากเงินแบบไหนเร็วสุด และต้องระวังอะไรเรื่องสลิปและเวลาธนาคาร
ช่องทางฝากที่คนไทยใช้บ่อยสุดมักเป็น โอนผ่านแอปธนาคารไทย เพราะเข้าระบบไวและมีสลิปชัด ส่วน True Wallet ก็สะดวกสำหรับบางคน แต่ต้องยอมรับว่า “ไม่ใช่ทุกเว็บรองรับ” และบางช่วงอาจมีดีเลย์ตามผู้ให้บริการ
โดยทั่วไป ถ้าฝากผ่านโอนธนาคารแล้วเครดิตยังไม่เข้า ให้เผื่อเวลาไว้ประมาณ 1 ถึง 5 นาที (แล้วแต่ระบบของเว็บ, ธนาคาร, และช่วงคนใช้งานหนาแน่น) ดังนั้นถ้ารอบใกล้ปิดรับ อย่าเพิ่งฝากแบบ “เสี้ยวนาทีสุดท้าย” เพราะคุณอาจกดยืนยันโพยไม่ทันทั้งที่เงินออกจากบัญชีแล้ว
เพื่อกันพลาดแบบที่เจอกันบ่อย ให้ยึด 4 ข้อนี้เป็นนิสัยก่อนกดโอนทุกครั้ง
- โอนตามยอดเป๊ะ: หลายเว็บใช้ยอดเป็นตัวจับคู่รายการ ถ้าคุณโอนเกินหรือขาด ระบบอาจไม่รับอัตโนมัติ
- เช็คเลขบัญชีให้ตรง: โดยเฉพาะเว็บที่เปลี่ยนบัญชีรับโอนเป็นรอบ ๆ อย่าใช้ข้อมูลเก่าจากแชทหรือรูปที่เซฟไว้
- เก็บสลิปทันที: เก็บทั้งภาพสลิปและเลขอ้างอิงรายการ (ถ้ามี) เผื่อเครดิตไม่เข้าแล้วต้องส่งให้แอดมินตรวจ
- ฝากช่วงคนใช้น้อยถ้าเครดิตเข้าช้า: ถ้าคุณไม่ได้รีบแทง ลองฝากก่อนเวลาปิดรับนาน ๆ ระบบมักนิ่งกว่า
ถ้าเครดิตไม่เข้าเกิน 5 นาที อย่าโอนซ้ำทันที ให้เช็คยอดเงินในเว็บก่อน แล้วค่อยทักแอดมินพร้อมสลิปและเวลาโอน จะจบไวกว่า
อีกจุดที่หลายคนลืมคือ เวลาธนาคารและเวลาตัดรอบ บางธนาคารมีช่วงปรับปรุงระบบ หรือแจ้งเตือนธุรกรรมช้ากว่าปกติ ยิ่งถ้าเล่นช่วงใกล้เวลาออกผล คุณควรเผื่อเวลาเพิ่ม และเลี่ยงการโอนแบบเร่งรีบ
ถอนเงินให้ไม่ติดปัญหา: ขั้นต่ำถอน, ชื่อบัญชี, และเวลาที่ควรรอ
การถอนให้ผ่านเร็ว ไม่ได้ขึ้นกับ “กดถอนเร็ว” อย่างเดียว แต่ขึ้นกับการเตรียมเงื่อนไขให้ครบก่อนกดถอน ถ้าพลาดจุดเดียว ระบบอาจตีกลับ หรือให้รอตรวจสอบนานกว่าปกติ
ก่อนกดถอน ให้หยุดเช็ค 3 เรื่องนี้ก่อนเสมอ
- ยอดเงินถอนได้จริง: บางเว็บแยก “ยอดคงเหลือ” กับ “ยอดถอนได้” เช่นติดเงื่อนไขโปร หรือยังไม่ตัดรอบผล
- ขั้นต่ำถอนของเว็บ: เจอบ่อยตั้งแต่หลักร้อยไปถึงหลายร้อยบาท (แล้วแต่ที่) ถ้ากดต่ำกว่า ระบบมักไม่ให้ทำรายการ
- ชื่อบัญชีและเลขบัญชีต้องตรงผู้เล่น: อย่าฝากหรือถอนเข้าบัญชีคนอื่น เพราะนี่คือเหตุผลอันดับต้น ๆ ที่ทำให้ติดตรวจสอบ
เรื่อง “เวลาที่ควรรอ” ก็สำคัญเหมือนกัน หลังออกผลใหม่ ๆ ระบบอาจมีคนกดถอนพร้อมกัน ทำให้รายการหน่วงได้เป็นช่วง ๆ ถ้าคุณเพิ่งถูกรางวัล ให้รอให้ยอดอัปเดตก่อน แล้วค่อยกดถอน ไม่ต้องรีบกดซ้ำหลายครั้ง เพราะยิ่งทำให้ตามรายการยากขึ้น
ถ้าจะให้ชัวร์ขึ้นอีกระดับ ลองใช้แนวคิดนี้เวลาเลือกยอดถอน
- ถอนยอดที่ พอดีและสมเหตุสมผล ไม่ต้องถอนถี่ทุก 5 นาที
- ถ้ากังวลเรื่องระบบครั้งแรก ให้ ถอนยอดเล็ก ๆ เพื่อทดสอบ ก่อน แล้วค่อยถอนก้อนใหญ่ภายหลัง
เมื่อถอนช้าเกินกว่าที่เว็บแจ้งไว้ ให้ติดต่อแอดมินแบบ “ส่งข้อมูลที่ทำให้เขาตรวจได้ทันที” จะคุยง่ายกว่าเดิมมาก สิ่งที่ควรส่งไปพร้อมกันคือ เวลาแจ้งถอน, ยอดถอน, ธนาคารปลายทาง, และภาพหน้ารายการถอน (ถ้ามี) แล้วรอคำตอบเป็นรอบ ๆ อย่ากดซ้ำไปเรื่อย ๆ
เช็คผลหวยฮานอยให้ชัวร์: ดูผลจากเว็บที่แทงและเทียบกับผล XSMB
การเช็คผลที่ปลอดภัยที่สุดคือเช็ค 2 แหล่งพร้อมกัน เสมอ เหตุผลก็ง่ายมาก เพราะแม้ใช้ผล XSMB ชุดเดียวกัน แต่เว็บที่คุณแทงอาจมี “วิธีตัดเลข” และ “กติกาคิดผล” ของตัวเอง คุณเลยควรดูทั้งต้นทางและปลายทางให้ตรงกัน
แหล่งที่ควรเช็คประจำมี 2 จุดนี้
- หน้า “ผลรางวัล” ของเว็บที่แทง: เพราะเว็บจะสรุปให้ตามกติกาของเขาเอง เช่น 2 ตัวบนอ้างรางวัลไหน, 3 ตัวบนตัดแบบไหน, โต๊ดคิดยังไง
- หน้าอ้างอิงผล XSMB: เพื่อดูผลตั้งต้นแบบสดหรือย้อนหลัง เช่น หน้าผล XSMB ถ่ายทอดสด หรือถ้าคุณจะเทียบย้อนหลังแบบเร็ว ใช้ หน้าผล XSMB เมื่อวาน ได้เลย
เวลาคนพลาด มักพลาดเพราะ “ดูผลถูกเว็บ แต่ผิดวัน” หรือ “ดูรอบที่ชื่อคล้ายกัน” ดังนั้นก่อนสรุปว่าได้หรือเสีย ให้เช็ค 3 อย่างนี้ทุกครั้ง
- วันที่ตรงกัน: โดยเฉพาะคนที่เช็คข้ามเที่ยงคืน หรือกลับมาเช็คเช้าวันถัดไป
- รอบที่แทงตรงกัน: ปกติ, พิเศษ, VIP ของแต่ละเว็บอาจไม่เหมือนกัน อย่าดูแค่ชื่อ
- ประเภทโพยตรงกัน: 2 ตัวบน, 2 ตัวล่าง, 3 ตัวตรง, โต๊ด, วิ่ง เป็นต้น
สุดท้าย อย่าเพิ่งลบหลักฐานเร็วเกินไป เก็บ สกรีนช็อตโพย และ หน้าสรุปผล ไว้จนกว่ายอดจะสรุปในกระเป๋าเงินเรียบร้อย โดยเฉพาะวันที่ระบบหน่วงหรือคนเข้าใช้งานเยอะ หลักฐานพวกนี้คือ “ใบเสร็จ” ที่ช่วยให้คุยกับแอดมินรู้เรื่องในไม่กี่ข้อความ
ความเสี่ยงและข้อกฎหมายที่คนไทยควรรู้ก่อนเล่น พร้อมวิธีตั้งขอบเขตไม่ให้บานปลาย
หวยฮานอยออนไลน์เล่นง่ายก็จริง แต่ความเสี่ยงไม่ได้อยู่แค่ “เลขไม่เข้า” เท่านั้น สิ่งที่หลายคนเจอในชีวิตจริงคือเรื่องกฎหมาย, เส้นทางเงิน, และปัญหาเวลาเว็บมีประเด็นแล้วเราแทบเรียกร้องอะไรไม่ได้
ถ้าคุณจะตัดสินใจเล่น ควรเข้าใจภาพรวมให้ชัดก่อน แล้วตั้งขอบเขตแบบที่ทำได้จริง เพราะการพนันมีโอกาสพาให้ “ไหล” แบบไม่รู้ตัว
เล่นจากไทยผิดกฎหมายไหม และเรื่องนี้กระทบผู้เล่นยังไงในชีวิตจริง
ภาพรวมแบบภาษาง่ายคือ การพนันออนไลน์ที่ไม่ได้รับอนุญาตในไทยมีความเสี่ยงทางกฎหมาย แม้คุณจะเป็น “ผู้เล่น” ไม่ได้เป็นเจ้ามือก็ตาม นอกจากนี้ การโอนเงินไปยังระบบที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายผิดกฎหมาย อาจลากผลกระทบมาถึงตัวแบบคาดไม่ถึง
ผลที่กระทบชีวิตจริงที่เจอบ่อยมีประมาณนี้
- บัญชีธนาคารถูกตรวจสอบหรือถูกอายัดชั่วคราว หากธุรกรรมไปพัวพันเส้นทางเงินที่มีปัญหา (บางเคสเกิดจากการโอนผ่านบัญชีม้า) ข่าวเตือนแนวนี้มีให้เห็นบ่อย เช่น คำเตือนเรื่องเสี่ยงอายัดบัญชีจากหวยออนไลน์
- ถูกหลอกแล้วเรียกร้องยาก เพราะเว็บเถื่อนไม่มีระบบคุ้มครองผู้บริโภคแบบบริการถูกกฎหมาย พอมีปัญหา เช่น ถอนเงินไม่ได้, เปลี่ยนกติกา, ปิดหนี เรามักทำอะไรได้จำกัด
- กระทบเครดิตและการเงินส่วนตัว เพราะถ้าบัญชีสะดุด คุณจ่ายบิล, รับเงินเดือน, โอนค่าใช้จ่ายในบ้านจะวุ่นทันที
ถ้ามองแบบเปรียบเทียบง่าย ๆ การเล่นในระบบที่ไม่ถูกกฎหมายก็เหมือนซื้อของจากร้านที่ไม่มีหน้าร้าน ไม่มีใบเสร็จจริง วันไหนมีปัญหา คุณแทบไม่มี “ที่ให้ไปเคลม”
สุดท้ายเรื่องนี้ต้องจบที่การตัดสินใจของคุณเอง แต่ขอให้ตัดสินใจแบบรับผิดชอบ และอย่ามองข้ามผลกระทบที่อาจลามไปถึงคนในบ้าน
สัญญาณเตือนเว็บเสี่ยงโกง และวิธีเก็บหลักฐานถ้ามีปัญหา
เว็บเสี่ยงโกงมักไม่ได้โกงตั้งแต่วันแรก บางที่ทำให้รู้สึก “จ่ายจริง” ก่อน แล้วค่อยเริ่มมีเงื่อนไขแปลก ๆ ตอนคุณถอนเงินหรือได้ยอดเยอะ ดังนั้นให้คุณดูสัญญาณเตือนเป็นพิเศษ
สัญญาณที่ควรหยุดและถอยออกมาก่อน
- เปลี่ยนกติกาบ่อย หรือแก้หน้า “กติกา” แบบไม่แจ้งล่วงหน้า
- ปิดรับแทงถี่ผิดปกติ โดยเฉพาะช่วงใกล้ออกผล ทั้งที่ก่อนหน้านี้รับแทงปกติ
- ผลออกช้ากว่ามาตรฐาน หรือประกาศผลไม่ตรงกับแหล่งอ้างอิงที่คุณเช็คประจำ
- ถอนยาก, ให้รอนานผิดปกติ หรือให้ทำขั้นตอนเพิ่มเรื่อย ๆ แบบไม่มีเหตุผลชัด
- ขอเอกสารเกินจำเป็น เช่น ขอข้อมูลละเอียดมากเกินกว่าที่ควรใช้เพื่อยืนยันตัวตนทั่วไป
- แอดมินตอบเลี่ยง โยนไปมา, ตอบไม่ตรงคำถาม, หรือใช้คำว่า “ระบบตรวจสอบ” แบบไม่บอกกรอบเวลา
ถ้าคุณเริ่มรู้สึกแปลก ๆ ให้ “เก็บหลักฐานก่อน” แล้วค่อยคุย เพราะหลักฐานคือภาษากลางที่ทำให้คุยรู้เรื่อง และทำให้คุณไม่หลงลืมรายละเอียดเอง
- เก็บ สลิปฝาก-ถอน และเลขอ้างอิงรายการ
- เซฟ เลขรายการเดิมพัน (bet ID), วันเวลา, ยอดเงิน
- แคป แชทกับแอดมิน แบบเห็นเวลาและชื่อบัญชีที่คุย
- เก็บภาพ หน้ากติกา และเงื่อนไขโปร ณ วันที่เล่น (ถ่ายไว้ก่อนมีปัญหายิ่งดี)
- จด เวลาออกผล ที่เว็บประกาศ เทียบกับแหล่งอ้างอิงที่คุณใช้
- แคป ภาพโพย และหน้าสรุปยอดหลังผลออก
หากต้องการตัวอย่างเคส “หลอกโอนเงินก่อนปิดเว็บหนี” เพื่อจำพฤติกรรมมิจฉาชีพให้แม่น ดูได้จากข่าวเตือนอย่าง เคสเตือนภัยหลอกเล่นหวยออนไลน์ แล้วเอามาเทียบกับสถานการณ์ที่คุณเจอ
วิธีเล่นแบบมีวินัย: ตั้งงบ, ตั้งเวลา, และหยุดเมื่อถึงเป้า
ถ้าคุณจะเล่นจริง ๆ “วินัย” คือเข็มขัดนิรภัย ไม่ได้ทำให้ชนะ แต่ช่วยไม่ให้พังแบบยาว ๆ เป้าหมายคือเล่นให้จบในกรอบ ไม่ใช่เล่นเพื่อไล่เอาคืน
แนวทางที่ทำได้จริงและควรตั้งไว้ก่อนเริ่ม
- ตั้งงบรายวันหรือรายสัปดาห์ แล้วถือกฎว่า “หมดคือหยุด” เงินส่วนนี้ควรเป็นเงินที่เสียได้โดยไม่กระทบค่าใช้จ่ายจำเป็น
- จำกัดจำนวนโพยต่อวัน เช่น 1 ถึง 3 โพยพอ เพื่อไม่ให้มือไวเกินสมอง
- ตั้งเวลาเล่นไม่เกินกี่นาที เช่น 10 ถึง 15 นาทีต่อวัน แล้วออกจากหน้าเว็บทันทีเมื่อครบเวลา
- ห้ามเพิ่มเงินตามอารมณ์ โดยเฉพาะหลังเสียติดกัน เพราะนี่คือทางด่วนไปสู่การบานปลาย
- จดบันทึกสั้น ๆ ทุกครั้ง แค่ 1 บรรทัดก็พอ เช่น “วันนี้รวมเสีย 300” หรือ “สัปดาห์นี้รวมได้ 150” ตัวเลขจริงช่วยดึงคุณกลับสู่ความจริง
อีกเทคนิคหนึ่งคือกำหนด “จุดหยุด” ไว้ชัด ๆ ตั้งแต่แรก เช่น
- ได้กำไรถึงเป้าแล้วหยุดทันที (ไม่เล่นต่อเพื่อ “เอาอีกนิด”)
- ขาดทุนถึงเพดานแล้วปิดเกม (ไม่ไล่ทุน)
การพนันอาจทำให้เสพติดได้ ถ้าคุณเริ่มโกหกคนรอบตัว, ยืมเงินมาเล่น, หรือหยุดไม่ได้แม้ตั้งใจ ให้ขอความช่วยเหลือทันทีจากคนไว้ใจหรือผู้เชี่ยวชาญ
หัวใจของการเล่นหวยฮานอยจากไทยให้ไม่งงคือ 5 ข้อนี้, หนึ่ง เข้าใจผล XSMB และเวลาออกรางวัลให้ตรงรอบ (ที่พบบ่อยคือเฉพาะกิจ 16:30 น., พิเศษ 17:30 น., ปกติ 18:30 น., VIP 19:30 น.), สอง เลือกรอบและประเภทให้ถูก (2 ตัว, 3 ตัว, วิ่ง, โต๊ด) เพราะแต่ละเว็บตัดเลขไม่เหมือนกัน, สาม ตรวจโพยก่อนยืนยันทุกครั้ง โดยเฉพาะรอบ, ประเภท, และยอดรวม, สี่ เช็คผล 2 แหล่งเสมอ คือหน้าเว็บที่แทงและผล XSMB ต้นทางเพื่อกันดูผิดวันหรือผิดรอบ, ห้า ระวังกฎหมายและตั้งงบให้ชัด, วินัย คือเส้นที่ช่วยให้เล่นแล้วไม่พังยาว
ถ้าจะทำขั้นต่อไป ให้เริ่มจากทดลองเงินน้อย, เก็บสลิปและสกรีนช็อตทุกครั้ง, แล้วค่อยเพิ่มเมื่อคุณอ่านกติกาเว็บนั้นคล่องจริง ขอบคุณที่อ่านมาถึงตรงนี้, ถ้าคุณมีทริคเช็คผลหรือวิธีคุมงบที่ใช้ได้ผล, ลองแชร์ไว้เป็นประโยชน์กับคนอื่นได้เลย
ตำรวจเชียงใหม่จำลองเหตุการณ์ฆาตกรรมของ “ปอนด์” ผู้ต้องสงสัยที่พบศพในสวนลำไย อำเภอหางดง
เชียงใหม่ – ด้วยความกลัวการรุมประชาทัณฑ์ ตำรวจหางดงจึงนำ “ปอนด์” มาจำลองเหตุการณ์ในห้องประชุมของสถานีตำรวจแทนที่จะเป็นที่เกิดเหตุจริง เขาเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการบีบคอหญิงสาวก่อนที่จะซ่อนท่อนล่างของศพที่เปลือยเปล่าในสวนลำไย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ในขณะเดียวกัน แฟนหนุ่มของเหยื่อได้นำตะกร้าของขวัญมาขอบคุณตำรวจที่จับกุมฆาตกรตัวจริงได้
วันนี้ (9 มีนาคม 2569) พล.ต. พล.ต.ท. จักรยุทธ โชติวาจิรพงษ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พัน.ต.ท. เอกนิษฐ์ ขจิต รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจหางดง และเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านอื่นๆ… ตำรวจจับกุมตัวนายพณุวัฒน์ หรือ “พอนด์” รินทาวุฒิ ในข้อหาฆาตกรรมโดยการบีบคอ นางสาวยุภา หรือ “น้องพริก” หญิงชาวไทยอายุ 21 ปี จากอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เสียชีวิต โดยพบศพเปลือยท่อนล่างในบ้านหลังหนึ่งในสวนลำไย อำเภอหางดง มีการจำลองเหตุการณ์ในที่เกิดเหตุเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรับสารภาพของผู้ต้องสงสัย
อย่างไรก็ตาม การจำลองเหตุการณ์ไม่ได้จัดขึ้น ณ ที่เกิดเหตุจริง เนื่องจากกังวลถึงความวุ่นวายที่อาจเกิดขึ้นจากญาติของผู้เสียชีวิต จึงได้จัดขึ้นในห้องประชุมชั้น 3 ของสถานีตำรวจหางดง จังหวัดเชียงใหม่แทน
การจำลองเหตุการณ์เริ่มต้นด้วยนายพานุวัฒน์พบเหยื่อกำลังนอนอยู่ ใช้ผ้าคลุมหน้าเหยื่อ แล้วใช้สายไฟเครื่องหนีบผมรัดคอเหยื่อจนเสียชีวิต หลังจากจำลองเหตุการณ์เสร็จสิ้น ผู้ต้องสงสัยถูกควบคุมตัวที่สถานีตำรวจทันทีภายใต้การเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
ในวันเดียวกันนั้น นายไฟท์ แฟนหนุ่มของเหยื่อ ได้ไปที่ร้านอาหารริมชลชมจันทร์ บนถนนคลองชลประธาน ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเหยื่อทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เขาแสดงความเสียใจและพยายามทำใจกับโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้น จากนั้นเขาไปที่สถานีตำรวจหางดงเพื่อมอบตะกร้าขอบคุณแก่ พล.ต.ท. จักรยุทธ โชติวาจิรพงษ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจ และ พล.ต.ท. เอกนิษฐ์ ขจิต รองผู้บังคับการสอบสวน ที่จับกุมผู้กระทำผิดตัวจริงและทำให้เขาพ้นจากข้อกล่าวหา
นายไฟท์เปิดเผยว่าเขารู้สึกโล่งใจที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรม เขาปฏิเสธการกระทำผิดใดๆ ตั้งแต่ต้น โดยระบุว่าเขาไม่มีเจตนาที่จะทำร้ายพี่น้องของเขา เขายังกล่าวอีกว่าพวกเขาติดต่อสื่อสารและพูดคุยกันอย่างเปิดเผยเสมอ และไม่เคยมีความเป็นศัตรูกัน เขาดีใจที่ผู้กระทำผิดถูกจับกุมและพี่น้องของเขาได้รับความยุติธรรม แต่ก็เสียใจที่พวกเขาจะไม่ได้พบกันอีกต่อไป
ตำรวจจับผู้ต้องสงสัยฆ่าโหดสาว PR วัย 21 ปี ที่หางดง เชียงใหม่
เชียงใหม่ – ตำรวจรายงานว่า จับกุมผู้ต้องสงสัยวัย 31 ปีได้แล้ว คดีหญิงวัย 21 ปีถูกพบเสียชีวิตภายในบ้านกลางสวนลำไย ในพื้นที่ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยสภาพศพมีร่องรอยถูกบีบคอ
หลังตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยมาไว้ที่ สถานีตำรวจหางดง ญาติของผู้เสียชีวิตเดินทางไปที่สถานีตำรวจ และพยายามเข้าไปเผชิญหน้ากับผู้ต้องสงสัย อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่เข้าห้ามไว้เพื่อไม่ให้เกิดเหตุรุนแรง
ตำรวจระบุผู้เสียชีวิตคือ น.ส.ยุพา หรือ “แพรว” อายุ 21 ปี ทำงานเป็นพนักงาน PR ในสถานบันเทิงยามค่ำคืนในเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ตรวจที่เกิดเหตุเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2569 เป็นบ้าน 2 ชั้น ครึ่งปูนครึ่งไม้ ตั้งอยู่ในสวนลำไย ใกล้ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง
จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบ รอยที่ลำคอสอดคล้องกับการถูกรัดคอ กางเกงของผู้เสียชีวิตถูกถอดออก ตำรวจประเมินว่าเสียชีวิตมาแล้วราว 2 วัน นอกจากนี้ โทรศัพท์มือถือ 2 เครื่องหายไป และพบกระเป๋าสะพายสีขาวยี่ห้อ LYN กับหมวกของผู้เสียชีวิต ถูกทิ้งไว้ด้านนอกบ้าน
เจ้าของร้านอาหารรายหนึ่ง ซึ่งเป็นคนติดต่อผู้เสียชีวิตครั้งสุดท้ายในวันที่ 5 มีนาคม เริ่มผิดสังเกตเพราะผู้เสียชีวิตไม่มาทำงานในวันที่ 6 มีนาคม จึงไปที่บ้านพักและพบร่าง ก่อนแจ้งตำรวจ คนใกล้ชิดบอกว่าเธอเป็นที่รู้จักในที่ทำงาน และมีคนมาสนใจหลายคน
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เผยว่า ชุดสืบสวนไล่ตรวจพยานหลักฐานและคำให้การพยาน จนพบจุดขัดแย้งสำคัญคือไทม์ไลน์ของผู้ต้องสงสัยไม่ตรงกับพนักงานส่งพัสดุของบริษัทขนส่งรายหนึ่ง
หลังเกิดเหตุ มีพัสดุเครื่องสำอางที่ผู้เสียชีวิตสั่งมาส่งแบบเก็บเงินปลายทาง ตำรวจระบุว่า ผู้ต้องสงสัยนำเงิน 200 บาทที่หยิบจากกระเป๋าของผู้เสียชีวิตไปจ่ายค่าส่ง
คำให้การของผู้ต้องสงสัยระบุว่า ผู้เสียชีวิตมีปัญหาเรื่องที่พักใกล้ที่ทำงาน จึงขอมาพักที่บ้านซึ่งเกิดเหตุ ส่วนผู้ต้องสงสัยพักอยู่ที่นี่ในฐานะคนดูแลบ้านและสวน ได้ค่าจ้างรายเดือน โดยแฟนของเขา ซึ่งเป็นญาติของผู้เสียชีวิต มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดที่พักครั้งนี้
ตำรวจเล่าว่า ผู้เสียชีวิตพักอยู่ชั้นบน และประตูบานเลื่อนไม่สามารถล็อกได้ ก่อนเกิดเหตุ ผู้ต้องสงสัยไปดื่มสุราที่ร้านประจำใกล้บ้าน จากนั้นกลับมาที่บ้านและเห็นผู้เสียชีวิตนอนอยู่ จึงเกิดความต้องการทางเพศ
ตำรวจระบุว่า ผู้ต้องสงสัยใช้ผ้าปิดหน้า และใช้สายไฟจากอุปกรณ์หนีบผมรัดคอจนเสียชีวิต ต่อมาเมื่อถอดกางเกงผู้เสียชีวิต พบว่าอยู่ระหว่างมีประจำเดือน เขาจึงพยายามทำให้ดูเหมือนเป็นเหตุชิงทรัพย์ โดยทำลูกบิดประตูให้เสียหาย เอาเงินสดไป และนำกระเป๋าไปทิ้งไว้นอกบ้าน
อีกจุดที่ตำรวจให้ความสนใจคือ ตอนเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบครั้งแรก ผู้ต้องสงสัยทำท่าทีเหมือนเป็นพยานที่ให้ความร่วมมือ และไม่แสดงอาการที่ทำให้น่าสงสัยในทันที
ผู้สื่อข่าวที่ สภ.หางดง รายงานว่า ระหว่างตำรวจพาผู้ต้องสงสัยลงมาสอบปากคำ ญาติผู้เสียชีวิตพยายามกรูเข้าไปทำร้าย เพราะโกรธกับความรุนแรงของคดี โดยเฉพาะในวันที่พบศพ มีคนเห็นผู้ต้องสงสัยยืนอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ และยังมีท่าทีสงบ
บ้านสิงหไคล ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมชมนิทรรศการ องค์ประกอบแห่งธรรมชาติ โดย พุทธรักษ์ ดาสาดา วันที่ 14 มีนาคม 2569
เชียงราย – บ้านสิงหไคล ภายใต้มูลนิธิมดชนะภัย ขอเชิญร่วมงานเปิดนิทรรศการ “Elements of Nature” ผลงานของ พุทธรักษ์ ดาษดา ศิลปินรับเชิญของมูลนิธิประจำปี 2026
บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย ขอเชิญทุกท่านเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน นิทรรศการ Elements of Nature โดย พุทธรักษ์ ดาษดา ศิลปินรับเชิญของมูลนิธิมดชนะภัยประจำปี 2569 ในวันเสาร์ 14 มีนาคม 2569 เวลา 15.00 น. ณ บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย เชียงราย
พุทธรักษ์ ดาษดา (เชียงราย 2529) เป็นศิลปินอิสระและเป็นเจ้าของดาษดาสตูดิโอ
จบการศึกษาคณะศิลปกรรม สาขาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เธอเคยทำงานในมหาวิทยาลัยราชภัฎ โดยได้มีโอกาสวาดภาพพฤกษศาสตร์ (botanical) ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ของมหาวิทยาลัย ทำให้เธอได้ใช้เวลากับการสังเกตธรรมชาติ และพัฒนางานจากความเข้าใจในระบบนิเวศของแมลงและสัตว์ ความรู้สึกจากฤดูกาล วัฏจักรการผุพังการย่อยสลาย โดยนำพืชพรรณ สัตว์ แมลง มนุษย์ มาผสมผสานประกอบกันเป็นภาพเหนือจริง แสดงให้เห็นเรื่องราวความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ
เธอมีผลงานแสดงเดี่ยวครั้งแรก ในปี 2560 The Inspiration ณ ขัวศิลปะ และ Alongside ณ 333 Anywhere P.1 Warehouse 30 ในปี 2564 และครั้งนี้เป็นการแสดงงานเดี่ยวครั้งใหม่ของเธอที่เชียงราย ในบรรยากาศของบ้านพักโบราณในยุคมิชชันนารี ณ บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย
นิทรรศการ Elements of Nature เป็นการแสดงงานจิตรกรรมและประติมากรรมไม้ บอกเล่าความคิดและความรู้สึกที่เธอมีต่อธรรมชาติที่อยู่รอบตัว ไม่ว่าจะเป็นแสงแดด อากาศ ดิน น้ำ ลม อากาศ พืช สัตว์ มนุษย์ ล้วนเชื่อมโยงและต้องพึ่งพาซึ่งกันและกัน ในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมซึ่งสอดแทรกอยู่ในงานของเธอ
โดยรายได้จากการจำหน่ายผลงานและของที่ระลึก หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว มอบให้กับมูลนิธิมดชนะภัยเพื่อสนับสนุนโครงการลดการเผาโดยการผลิต Biochar เพื่อปอดสะอาดสำหรับคนเชียงราย
นิทรรศการจัดแสดงวันที่ 14 มีนาคม- 7 มิถุนายน 2569 ณ บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย เปิดให้เข้าชมฟรี เวลา 10.00-16.00 น. (หยุดวันจันทร์)
บ้านสิงหไคลฯ ตัวบ้านเป็นอาคารโบราณอายุ 103 ปี เรียกกันในชื่อบ้านมิชชันนารี OMF ออกแบบโดยนายแพทย์วิลเลียม เอ.บริกส์ ปัจจุบันได้รับการบูรณะ ปรับเปลี่ยนเป็นที่ทำการมูลนิธิมดชนะภัย โดยบริเวณชั้น 2 เปิดเป็นแกลเลอรี่แสดงผลงานศิลปะ และบริเวณชั้นล่างเป็นร้านกาแฟบ้านมด Baanmod CAFE’ และดาษดาสตูดิโอ 2
บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย มีเป้าหมายในการเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านสถาปัตยกรรมและเรื่องของภัยพิบัติ รวมทั้งเป็นจุดเชื่อมต่อไปสู่เรื่องราวทางศิลปะให้กับผู้ที่สนใจ โดยมีการจัดแสดงงานศิลปะในการสะสม ซึ่งมีทั้งผลงานของศิลปินแห่งชาติ ศิลปินไทยที่มีชื่อเสียง และผลงานที่บอกเล่าถึงความงามของจังหวัดเชียงราย นอกจากนี้บ้านสิงหไคลยังเป็นพื้นที่ในการจัดกิจกรรมทางด้านสังคมและศิลปะวัฒนธรรมให้กับประชาชน เพื่อร่วมส่งเสริมให้เชียงรายเป็นเมืองที่น่าอยู่ และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเชียงรายเมืองศิลปะ
บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย อยู่ในบริเวณตัวเมืองเชียงราย ตั้งอยู่บนนถนนสิงหไคล ใกล้แยกทางเข้าถนนเกาะลอย ด้านหน้ามีร้านสีเหลืองชื่อ มดนมสดเปิดให้บริการทุกวัน แต่ยังไงลองติดต่อสอบถามล่วงหน้าได้ที่ FB : singhaklaihouse
