ข่าวอาชญากรรม - Crime
ตำรวจพบมือสังหารรับจ้างฉายา “หมี ช้างกลาง” ซ่อนตัวอยู่ในบ้านต้นไม้
ตำรวจและฝ่ายปกครองร่วมกันติดตามจับกุม นายโกมินทร์ หรือ “หมี ช้างกลาง” อายุ 51 ปี ผู้ต้องหาคดีฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ตามหมายจับศาลจังหวัดเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี หลังสืบพบว่าเจ้าตัวหนีไปกบดานบนภูเขาสูง และใช้บ้านต้นไม้เป็นที่ซ่อนตัว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2569 พันตำรวจเอกชัยภัทร ศรีเรือง ผู้กำกับการ สภ.ถ้ำพรรณรา นำกำลังตำรวจ สภ.ถ้ำพรรณรา ประสานชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค 8 และฝ่ายปกครองอำเภอถ้ำพรรณรา ลงพื้นที่ติดตามผู้ต้องหารายดังกล่าว ซึ่งมีประวัติพัวพันคดีรุนแรงหลายคดี
จากการสืบสวน เจ้าหน้าที่พบเบาะแสว่า “หมี” หลบหนีขึ้นไปอยู่บริเวณภูเขาถ้ำกัลยาณมิตร หมู่ 7 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อกับเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเชื่อว่าใช้ป่าบนเขาเป็นจุดซ่อนตัวหลัก
ต่อมา เจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลว่าเขามักลงจากเขามาหาเสบียงเป็นระยะ ดังนั้นจึงวางกำลังเฝ้าติดตาม จนพบตัวผู้ต้องหาขณะลงมาซื้อของจำเป็น เมื่อตรวจสอบและแสดงหมายจับก็ยืนยันได้ว่าเป็นบุคคลเดียวกัน จากนั้นเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไว้ และตรวจค้นพบอาวุธปืนพกขนาด 11 มม. 1 กระบอก พร้อมเครื่องกระสุนหลายนัด จึงยึดไว้เป็นของกลาง
หลังถูกจับกุม ผู้ต้องหารับสารภาพว่าไปซ่อนตัวอยู่บนภูเขาจริง และสร้างบ้านต้นไม้บนต้นไม้สูงเพื่อหลบสายตาคน โดยจุดดังกล่าวมองผ่านๆ แทบไม่เห็น เพราะกลืนไปกับแนวป่า เจ้าหน้าที่จึงพาไปตรวจค้นพื้นที่กบดาน ซึ่งต้องเดินเท้าขึ้นเขาระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร
เมื่อถึงจุดซ่อนตัว เจ้าหน้าที่พบบ้านต้นไม้ตามที่ให้การไว้ และตรวจพบอาวุธปืนลูกซองยาวอีก 1 กระบอก พร้อมเครื่องกระสุน จึงตรวจยึดเพิ่มเติมเพื่อนำไปตรวจสอบ
ผู้ต้องหาระบุว่า ตลอดชีวิตเคยรับจ้างก่อเหตุสังหารหลายครั้ง ทั้งคดีที่ถูกจับได้และหลุดรอดไป โดยเคยมีคดีใหญ่ในอดีตที่เกี่ยวข้องกับการสังหารผู้ใหญ่บ้านในอำเภอถ้ำพรรณรา และเคยถูกจำคุก 8 ปี หลังพ้นโทษก็ยังวนกลับไปอยู่ในเส้นทางเดิม และอ้างว่ามีผู้เสียชีวิตจากการกระทำของตนรวมแล้วนับสิบราย ได้ค่าจ้างเป็นเงินหลักแสนต่อราย แต่สุดท้ายไม่เหลือเงิน และต้องหนีซ่อนตัวตลอด
นอกจากนี้ เขายังบอกกับตำรวจว่า ระยะหลังมีคนส่งมือปืนมาตามล่าเพื่อ “ตัดตอน” ทำให้ต้องหนีเข้าป่าลึก และเลือกทำที่ซ่อนบนเขา อย่างไรก็ตาม เขาไม่คิดว่าจะถูกจับได้ระหว่างลงมาหาเสบียง
ขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบประวัติคดีค้างเก่า รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการตามหมายจับที่มีผลอยู่ เพื่อส่งตัวเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายต่อไป
การบินไทยขยับราคาตั๋ว 10-15% รับต้นทุนน้ำมันพุ่ง, สายการบินไทยรายอื่นเริ่มปรับตาม
ข่าวอาชญากรรม - Crime
ศาลไทยสั่งจำคุกชาวจีน 2 ปี 3 เดือน คดีฟิชชิงสแกม หลอกเหยื่อไทยและต่างชาติกรอกข้อมูลบัตรเครดิต
กรุงเทพฯ – ศาลอาญาไทยพิพากษาจำคุกชาวจีนรายหนึ่งเป็นเวลา 2 ปี 3 เดือน ในข้อหาหลอกลวงโดยใช้ลิงก์ปลอมเพื่อหลอกให้เหยื่อป้อนข้อมูลบัตรเครดิต ซึ่งจะถูกนำไปใช้ซื้อสินค้ามูลค่าสูงก่อนที่จะแปลงเป็นเงินสดผ่านช่องทางต่างๆ
ผู้ต้องหาชื่อ นายอาน ยุ่เผิง (Yupeng An) ตำรวจจับกุมได้เมื่อเดือนสิงหาคมปีก่อน ในพื้นที่เขตบางชัน กรุงเทพมหานคร ระหว่างการตรวจค้น เจ้าหน้าที่พบหลักฐานจำนวนมาก ทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และข้อมูลธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับการกระทำผิด
ภาพรวมคดีและรูปแบบการหลอกลวง
ตามคำพิพากษา ผู้ต้องหาส่งข้อความหรืออีเมลไปยังเหยื่อ แล้วแนบลิงก์ที่ปลอมให้เหมือนเว็บไซต์ธนาคารหรือหน่วยงานที่คนไว้ใจ เมื่อเหยื่อกดเข้าไปและกรอกข้อมูลบัตรเครดิต รวมถึงรหัส OTP ข้อมูลจะถูกดึงออกไปทันที
หลังจากนั้น ผู้ต้องหาและเครือข่ายนำข้อมูลไปชำระค่าสินค้าออนไลน์ที่มีราคาสูง เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า ทองคำ หรือสินค้าหรู จากนั้นจึงนำสินค้าไปขายต่อ หรือทำให้เป็นเงินสดด้วยวิธีต่างๆ
เหยื่อส่วนใหญ่เป็นคนไทย และชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทย รวมมูลค่าความเสียหายหลายล้านบาท ตำรวจระบุว่า คดีนี้เชื่อมโยงกับขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดการกันเป็นระบบ
แก๊งสแกมที่เกี่ยวข้องกับชาวจีนในไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
ช่วงหลายปีที่ผ่านมา ไทยเจออาชญากรรมไซเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับชาวจีนมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะแก๊งคอลเซ็นเตอร์ และฟิชชิงสแกม ข้อมูลจากตำรวจและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองระบุว่า มีขบวนการบางส่วนใช้ประเทศไทยเป็นฐานปฏิบัติการ เพราะมีเงื่อนไขที่เอื้อหลายอย่าง เช่น
- อยู่ใกล้ประเทศเพื่อนบ้านที่พบศูนย์สแกมขนาดใหญ่ เช่น พม่าและกัมพูชา
- การเดินทางและการติดต่อข้ามพรมแดนทำได้สะดวก
- มีชุมชนชาวจีนในไทยจำนวนมาก ทำให้หลบซ่อนและเคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้น
ขบวนการเหล่านี้มักตั้งหลักในพื้นที่ชายแดนหรือเมืองใหญ่ แล้วใช้การหลอกแบบผสม (hybrid scam) ที่รวมการโทรหลอก การล่อผ่านออนไลน์ และการฟอกเงินผ่านคริปโตเคอร์เรนซี แม้ไทยและจีนจะร่วมมือกวาดล้างเป็นระยะ แต่ปัญหายังหนักอยู่ โดยปีที่ผ่านมามีรายงานจับกุมชาวจีนที่เกี่ยวข้องกับสแกมหลายร้อยราย
จับกุมชาวจีนในเชียงราย สะท้อนความเสี่ยงพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ
เชียงรายซึ่งอยู่ใกล้รอยต่อไทยกับพม่าและลาว กลายเป็นอีกพื้นที่ที่มีการจับกุมคดีอาชญากรรมไซเบอร์ถี่ขึ้นในช่วงหลัง ตัวอย่างคดีสำคัญที่มีรายงาน ได้แก่
- มีนาคม 2568 ตำรวจ PCT ภาค 5 และ ตม.เชียงราย จับกุมชาวจีน 9 ราย พร้อมคนไทย 2 ราย หลังพบเช่าบ้านเพื่อใช้เป็นฐานหลอกเหยื่อต่างชาติในรูปแบบไฮบริดสแกม
- มีนาคม 2569 ตม.เชียงราย จับกุมชาวจีน 11 ราย ที่หลบหนีจากการกวาดล้างในท่าขี้เหล็ก ฝั่งเมียนมา แล้วข้ามเข้ามาในอำเภอแม่สาย พร้อมยึดโทรศัพท์มือถือ 45 เครื่อง และรถยนต์ที่ใช้รับส่ง
- ตุลาคม 2568 เจ้าหน้าที่จับกุมชาวจีน 1 ราย พร้อมบัตร ATM มากกว่า 2,000 ใบ และเงินสดหลายแสนบาท ในพื้นที่เชียงราย
ภาพรวมการจับกุมเหล่านี้ชี้ว่า กลุ่มสแกมบางส่วนใช้ชายแดนภาคเหนือเป็นทั้งทางผ่านและจุดตั้งหลักใหม่ หลังโดนกดดันในประเทศเพื่อนบ้าน
ตำรวจแนะวิธีป้องกัน ฟิชชิงสแกมและลิงก์ปลอม
ตำรวจไซเบอร์ (บก.ปอท.) แนะนำให้ประชาชนระวังพฤติกรรมเสี่ยงที่เจอบ่อย โดยทำตามนี้ได้เลย
- อย่ากดลิงก์จากข้อความหรืออีเมลที่ดูแปลกๆ หรือเร่งให้ทำทันที
- ตรวจสอบ URL ให้รอบคอบ ควรเป็นเว็บทางการและมี https
- อย่ากรอกข้อมูลบัตรเครดิตหรือรหัส OTP ในเว็บไซต์ที่ไม่น่าเชื่อถือ
- ถ้าสงสัยว่าถูกหลอก ให้รีบแจ้งตำรวจที่สายด่วน 1441 หรือเข้าเว็บไซต์ thaipolice.go.th
คดีนี้เป็นอีกเคสที่สะท้อนความพยายามของไทยในการจัดการอาชญากรรมไซเบอร์ข้ามชาติ และกดดันเครือข่ายที่ใช้ไทยเป็นจุดทำงานหรือทางผ่าน
รถยนต์ชนกับรถจักรยานยนต์ในจังหวัดพะเยา ส่งผลให้พี่น้องสองคนเสียชีวิต
ข่าวอาชญากรรม - Crime
กัมบะ โอซาก้า เฉือน ราชบุรี เอฟซี 2-1 ช่วงต่อเวลาพิเศษ ทะลุตัดเชือก ACL Two
ราชบุรี สเตเดียม, กัมบะ โอซาก้า จากญี่ปุ่น พลิกเอาชนะ ราชบุรี เอฟซี 2-1 ในช่วงต่อเวลาพิเศษ คว้าตั๋วสู่รอบรองชนะเลิศโซนตะวันออก ศึก AFC Champions League Two 2025/26 ด้วยสกอร์รวมสองนัด 3-2 – รับชมไฮไลท์การแข่งขัน
เกมนี้แข่งขันเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569 ที่ราชบุรี มิตรผล สเตเดียม จังหวัดราชบุรี เป็นนัดที่สองของรอบก่อนรองชนะเลิศ ACL Two โดยเจ้าถิ่น “มังกรไฟ” ราชบุรี เอฟซี พบ “กัมบะ” โอซาก้า จากเจลีก ญี่ปุ่น ในเวลา 90 นาที ทั้งสองทีมสู้กันสูสี ก่อนต้องไปตัดสินในช่วงต่อเวลาพิเศษ และเป็นกัมบะที่ทำได้เฉียบคมกว่า จบเกมราชบุรีแพ้ 1-2 ส่งผลให้กัมบะผ่านเข้ารอบต่อไป
จากนัดแรกที่ญี่ปุ่น เสมอกัน 1-1 ทำให้ราชบุรีต้องการชัยชนะเพื่อเข้ารอบ อย่างไรก็ตาม กัมบะ โอซาก้า คุมจังหวะได้ดีกว่า และสร้างโอกาสเข้าทำมากกว่า โดยเฉพาะช่วงที่พวกเขาครองบอลต่อเนื่อง
ไฮไลท์สำคัญของเกม
- นาทีที่ 29: กัมบะ โอซาก้า ออกนำ 0-1 จาก เก็นตะ มิอุระ (Genta Miura) ซัดไกลนอกกรอบเขตโทษฝั่งขวา บอลโค้งเสียบเสาไกล ผู้รักษาประตูราชบุรีปัดไม่ทัน
- นาทีที่ 50: ราชบุรี เอฟซี ตีเสมอ 1-1 จาก เกลย์สัน (Gleyson) ที่เก็บจังหวะในกรอบเขตโทษ หลังบอลทะลุแนวรับกัมบะ ก่อนจบสกอร์ให้แฟนบอลเจ้าถิ่นได้เฮ
- นาทีที่ 99 (ต่อเวลาพิเศษ): กัมบะ โอซาก้า ขึ้นนำอีกครั้งเป็น 1-2 จาก เวลตัน เฟลิเป (Welton Felipe) ลากบอลเข้าเขตโทษแล้วซัดซ้ายไปเสาไกล ผ่านมือ กำพล พาทอมมรรคกุล
หลังจากเสียประตู ราชบุรีพยายามเร่งเกมบุกเพื่อทวงคืน แต่ยังหาช่องจบสกอร์ไม่ได้ จบ 120 นาที ราชบุรีแพ้ 1-2 รวมสองนัดกัมบะชนะ 3-2 และผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ
แม้ราชบุรีจะสู้ได้ดี และยื้อเกมได้ยาวถึงต่อเวลา แต่กัมบะ โอซาก้า แสดงคุณภาพทีมจากเจลีกให้เห็นชัด พวกเขาคุมบอลและบุกได้ต่อเนื่อง โดยบางช่วงมีสัดส่วนครองบอลสูงราว 78%
สถิติและนักเตะเด่นของกัมบะ โอซาก้า
|ตำแหน่ง
|นักเตะ
|หมายเหตุ
|ผู้รักษาประตู
|ไม่ระบุชื่อหลักในรายงาน
|เซฟจังหวะสำคัญช่วยทีมประคองเกม
|กองหลัง
|เก็นตะ มิอุระ
|ยิงไกลเป็นประตูขึ้นนำ
|กองกลาง
|เวลตัน เฟลิเป
|ทำประตูชัยช่วงต่อเวลา
|กองหน้า
|ผู้เล่นแนวรุกคนอื่นๆ
|สร้างโอกาสเข้าทำหลายครั้ง
|ผู้จัดการทีม
|ไม่ระบุ
|ปรับแผนช่วงต่อเวลาแล้วเห็นผล
กัมบะชนะเกมนี้จากความนิ่งในจังหวะสำคัญ และคุณภาพเกมรุกที่ทำได้ทั้งยิงไกลและพาบอลเจาะแนวรับ
สถิติและนักเตะเด่นของราชบุรี เอฟซี
|ตำแหน่ง
|นักเตะ
|หมายเหตุ
|ผู้รักษาประตู
|กำพล พาทอมมรรคกุล
|เซฟหลายครั้ง, ได้รับคำชม, เรตติ้งสูง 8.5
|กองหลัง
|แนวรับทีมชาติไทยและต่างชาติ
|ยืนตำแหน่งดีในช่วงแรกของเกม
|กองกลาง
|เกลย์สัน
|ยิงประตูตีเสมอในครึ่งหลัง
|กองหน้า
|ผู้เล่นแนวรุก
|มีโอกาสแต่จบไม่คมพอ
|ผู้จัดการทีม
|ไม่ระบุ
|พยายามปรับเกมรุกช่วงท้าย
ราชบุรีได้รับเสียงชื่นชมจากทั้งแฟนบอลและสื่อ เพราะสู้จนวินาทีสุดท้าย โดยเฉพาะกำพลที่ช่วยทีมไว้หลายครั้ง และถูกยกให้เป็นผู้เล่นเด่นของทีมในนัดนี้
สรุปผลและความหมายของเกม
แม้ราชบุรี เอฟซี จะหยุดเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศ แต่ภาพรวมถือว่าน่าประทับใจ พวกเขาต่อกรกับทีมแกร่งจากเจลีกได้ดี และลากเกมถึงช่วงต่อเวลาพิเศษ
ด้านกัมบะ โอซาก้า ได้ชัยชนะ 2-1 ที่ราชบุรี ทำให้เดินหน้าต่อใน AFC Champions League Two 2025/26 ด้วยความมั่นใจ และตอกย้ำมาตรฐานของทีมจากญี่ปุ่นในรายการนี้
ลีดส์ ยูไนเต็ด เอาชนะ นอริช ซิตี้ 3-0 ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ เอฟเอ คัพ
ข่าวอาชญากรรม - Crime
แม่และลูกสาววัย 16 ปีถูกชายคลุ้มคลั่งทำร้ายอย่างโหดเหี้ยมด้วยมีดพร้า
เกิดเหตุสะเทือนขวัญในพื้นที่ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช เมื่อชายวัย 19 ปี ซึ่งมีประวัติป่วยจิตเวช เกิดอาการคลุ้มคลั่ง บุกพังประตูบ้านและประตูห้องนอน ก่อนใช้อาวุธมีดพร้าฟันแม่กับลูกสาวได้รับบาดเจ็บหนัก จากนั้นหลบหนีไปล้างคราบเลือดที่คาร์แคร์ใกล้บ้าน กระทั่งต่อมาพ่อพาเข้ามอบตัวแล้ว
ช่วงเช้ามืดเวลา 04.30 น. วันที่ 11 มี.ค. ตำรวจ สภ.สิชล พร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัย เดินทางไปตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งในหมู่ 4 ต.สี่ขีด หลังรับแจ้งมีผู้ถูกทำร้ายภายในบ้าน เมื่อถึงที่เกิดเหตุพบร่องรอยเลือดกระจายอยู่ในห้องนอน และผู้บาดเจ็บเป็นแม่ลูก 2 คน นอนอยู่ในสภาพบาดเจ็บสาหัส
ผู้บาดเจ็บทราบชื่อ นางจรรยาพร อายุ 43 ปี และ น.ส.กมลวรรณ อายุ 16 ปี ทั้งคู่ถูกฟันหลายแผลตามร่างกาย เจ้าหน้าที่จึงรีบนำส่งโรงพยาบาลสิชล แพทย์ทำการรักษาอย่างเร่งด่วน ก่อนอาการปลอดภัย โดยแม่ต้องเย็บแผลรวม 77 เข็ม ส่วนลูกสาวเย็บ 66 เข็ม
ต่อมาตำรวจระบุผู้ก่อเหตุคือ นายภาณุพงษ์ อายุ 19 ปี อยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน หลังเกิดเหตุได้หลบหนี ทำให้ตำรวจระดมกำลังติดตามตัวอย่างเร่งด่วน ขณะเดียวกันญาติพยายามประสานให้เข้ามอบตัว จนในเวลาต่อมา พ่อของผู้ก่อเหตุพาตัวมาพบพนักงานสอบสวน และให้การรับสารภาพ เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวดำเนินคดีตามขั้นตอน
จากการสอบสวนเบื้องต้น นายภาณุพงษ์เป็นผู้ป่วยจิตเวช และมีอาการทางสมองร่วมด้วย โดยต้องรับประทานยาต่อเนื่องทุกวัน ก่อนเกิดเหตุผู้บาดเจ็บทั้งสองนอนพักอยู่ในห้องนอน ผู้ก่อเหตุถือมีดพร้าเข้ามาพังประตูบ้านและพังประตูห้องนอน แล้วลงมือทำร้ายแม่ก่อน เมื่อลูกสาวเข้าช่วยจึงถูกทำร้ายไปด้วย
หลังจากนั้นลูกสาวพยายามหนีออกจากบ้านเพื่อเอาชีวิตรอด ส่วนผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์ออกไป โดยมีรายงานว่าไปล้างตัวที่คาร์แคร์แบบล้างรถอัตโนมัติภายในหมู่บ้าน ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุ
ด้านประวัติของผู้ก่อเหตุ พบว่าเคยมีปัญหาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาก่อน แต่ปัจจุบันเลิกแล้ว และในช่วงราว 2 ปีที่ผ่านมาเริ่มมีอาการป่วยจิตเวช ต้องกินยาอย่างต่อเนื่อง กระทั่งมาเกิดเหตุทำร้ายร่างกายครั้งนี้
หลังเหตุการณ์ดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับรายงาน และสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ รวมถึงช่วยเหลือดูแลสองแม่ลูกที่ได้รับบาดเจ็บ เพื่อให้เข้าถึงการรักษาและการช่วยเหลือที่จำเป็นต่อไป
