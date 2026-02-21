เชียงราย - Chiang Rai News
ชุมชนเชียงรายส่งเสริมกิจกรรมล่องแก่งและเล่นห่วงยางในแม่น้ำแม่ยาว
เชียงราย – เชียงราย หลังเจอปีที่หนักจากปัญหาโลหะหนัก มลพิษในแม่น้ำก๊ก และภัยธรรมชาติหลายระลอก อบต.แม่ยาว จังหวัดเชียงราย เดินหน้าแนวทางท่องเที่ยวใหม่ โดยหันมาโปรโมต “แม่น้ำแม่ยาว” แทน
ครั้งนี้จุดสนใจอยู่ที่ แม่น้ำลาว ซึ่งเป็นลำน้ำสาขาที่ชุมชนยืนยันว่าใสสะอาด และยังไม่พบปัญหาสารปนเปื้อนแบบที่เกิดในแม่น้ำกก ตัวแทนชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เพิ่งประชุมร่วมกันภายใต้แนวคิด “เปลี่ยนวิกฤตปนเปื้อนแม่น้ำกกให้เป็นโอกาส เปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ริมแม่น้ำแม่ยาว”
ช่วงเวลานี้สำคัญ เพราะใกล้เทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นช่วงที่คนออกมาเล่นน้ำและเที่ยวริมแม่น้ำกันคึกคัก แต่แม่น้ำกกที่เคยเป็นจุดหลักของการท่องเที่ยว ยังถูกมองว่าเสี่ยงจากปัญหามลพิษต่อเนื่อง ดังนั้นชุมชนจึงเร่งสร้างทางเลือกใหม่ เพื่อให้คนยังมาเที่ยวเชียงรายได้ และลดความเสี่ยงต่อสุขภาพไปพร้อมกัน
วิกฤตแม่น้ำกก ทำรายได้หายไปทั้งปี
แม่น้ำกกซึ่งเป็นสาขาสำคัญของแม่น้ำโขง ไหลผ่านเชียงรายและเชียงใหม่ กลายเป็นประเด็นใหญ่ตั้งแต่ต้นปี 2025 หลังผลตรวจพบโลหะหนักหลายชนิด เช่น สารหนู ตะกั่ว แคดเมียม และสารอื่นๆ ลำน้ำมีต้นกำเนิดจากรัฐฉาน ประเทศเมียนมา ซึ่งมีการขยายเหมืองแร่หายากและเหมืองทอง เมื่อมีพายุหรืออุทกภัย น้ำไหลบ่าพาตะกอนจากพื้นที่เหมืองลงสู่ลำน้ำ
เดือนเมษายน 2025 กรมควบคุมมลพิษของไทยออกคำเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำในแม่น้ำกก เพราะบางจุดตรวจพบค่าสารหนูเกินมาตรฐานความปลอดภัยของประเทศที่ 0.01 mg/L และบางจุดสูงเกินกว่านั้นมากกว่าเท่าตัว ต่อมา Mekong River Commission และนักวิจัยอิสระ รวมถึงทีมจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายงานว่ามลพิษกระจายไปยังลำน้ำที่เชื่อมต่อ เช่น แม่น้ำสาย-รวก และแม่น้ำโขง
พื้นที่ตำบลแม่ยาวได้รับผลกระทบเร็ว เพราะคนจำนวนมากพึ่งกิจกรรมริมแม่น้ำทำมาหากิน เมื่อความกังวลเพิ่มขึ้น การท่องเที่ยวริมน้ำก็ชะลอลง และหยุดไปในที่สุด ทริปล่องแพ แคมป์ช้าง และทัวร์ธรรมชาติเจอการยกเลิกต่อเนื่อง จนผู้ประกอบการหลายรายต้องหยุดกิจการชั่วคราว
รายงานในภาคเหนือประเมินความเสียหายรวมต่อปีสูงถึง 1.3 พันล้านบาท (ราว 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ทั้งจากเกษตร ประมง และท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับมลพิษ ในแม่ยาว ชุมชนอย่างกะเหรี่ยงรวมมิตรต้องปรับวิถีชีวิต แคมป์ช้างงดอาบน้ำในแม่น้ำ ผู้ให้บริการเรือหยุดวิ่ง และงานสงกรานต์ริมแม่น้ำกกในปี 2025 ก็เงียบลง บางงานยกเลิก ทำให้รายได้ตามฤดูกาลหายไปทันที
ยิ่งไปกว่านั้น น้ำท่วมในปี 2024 และ 2025 ซ้ำเติมสถานการณ์ เพราะน้ำหลากพาตะกอนปนเปื้อนขึ้นพื้นที่เกษตรและชุมชน ผลคือหลายคนเริ่มมองหาทางเลือกใหม่ ที่ยังพยุงการท่องเที่ยวได้ โดยไม่ต้องพึ่งแม่น้ำกก
หันมาใช้แม่น้ำแม่ยาว จุดขายคือใสสะอาดและน้ำไหลสม่ำเสมอ
อ้างอิงจาก ข่าวทรานบาวน์ดรี ผู้นำท้องถิ่นและผู้ใหญ่บ้านเสนอให้ขยับกิจกรรมมาอยู่ที่แม่น้ำแม่ยาวแทน ลำน้ำนี้ไหลไปรวมกับแม่น้ำกก แต่มีต้นน้ำจากพื้นที่สูง โดยรับน้ำจากลำห้วยแม่สายและลำห้วยสงควาย ชาวบ้านบอกว่าน้ำใส และมีน้ำไหลต่อเนื่องเกือบตลอดปี เพราะมาจากแหล่งน้ำบนดอยที่ถูกรบกวนน้อยกว่า
ในที่ประชุม ตัวแทนจาก อบต.แม่ยาวย้ำว่าแม่น้ำแม่ยาวยังดูสะอาดและน่าใช้งาน อีกทั้งทิวทัศน์สวยและระดับน้ำค่อนข้างคงที่ จึงเหมาะสำหรับรองรับกิจกรรมที่เคยพึ่งแม่น้ำกก
แผนเบื้องต้นวางให้ “บ้านสันมูล” (หมู่ 8) เป็นจุดหลักของการพัฒนา พื้นที่ริมน้ำเข้าถึงได้ราว 2 กิโลเมตร และกำหนดช่วงนำร่องประมาณ 800 เมตร เพื่อเริ่มจัดกิจกรรมท่องเที่ยวก่อน
แนวคิดเริ่มต้นมีหัวข้อหลักดังนี้
- ล่องแพเปียกและเล่นท่อยาง เป็นกิจกรรมหลัก เน้นความสนุกแบบปลอดภัย เหมาะกับครอบครัวและกลุ่มเพื่อนช่วงสงกรานต์
- ให้ชุมชนดูแลเอง ตั้งแต่การวางแผน การทำงานประจำวัน ไปจนถึงการดูแลลำน้ำ
- มีมาตรการรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น จำกัดจำนวนคนในบางช่วง และมีกติกาง่ายๆ เพื่อไม่ให้แม่น้ำสกปรก
- ผูกกับวัฒนธรรมและธรรมชาติท้องถิ่น เช่น กลิ่นอายล้านนา โฮมสเตย์ และเส้นทางเดินชมธรรมชาติพร้อมไกด์ชุมชน
ผู้ประกอบการที่ร่วมวงคุยบอกว่า การย้ายจุดเล่นน้ำช่วยประคองรายได้ช่วงสงกรานต์ที่เคยพึ่งคนริมแม่น้ำกก หลายคนเห็นตรงกันว่าไม่ควรปล่อยให้ปัญหาของแม่น้ำสายเดียว ทำให้การท่องเที่ยวทั้งพื้นที่หยุดชะงัก และแม่น้ำแม่ยาวคือทางเริ่มต้นใหม่ที่คนสบายใจจะลงเล่นน้ำ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อพยุงเศรษฐกิจและดูแลแม่น้ำไปพร้อมกัน
แผนของแม่น้ำแม่ยาวสอดคล้องกับแนวทางท่องเที่ยวโดยชุมชนที่หลายพื้นที่ภาคเหนือทำอยู่ แนวคิดหลักคือให้รายได้กลับสู่ครอบครัวในพื้นที่ ไม่รั่วไหลออกไปมาก ขณะเดียวกัน ชุมชนก็มีแรงจูงใจในการรักษาความสะอาดของแม่น้ำ เพราะถ้าน้ำเสีย กิจกรรมทั้งหมดก็ไปต่อไม่ได้
ฝั่งผู้นำหมู่บ้านย้ำเรื่อง “รับผิดชอบร่วมกัน” จึงมีการคุยเรื่องอบรมไกด์ท้องถิ่น วางขั้นตอนความปลอดภัยสำหรับกิจกรรมทางน้ำ และจัดสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน เช่น จุดพัก จุดเปลี่ยนเสื้อผ้า และพื้นที่บริการนักท่องเที่ยว
สำหรับสงกรานต์ 2026 ผู้จัดมองภาพเป็นงานขนาดไม่ใหญ่เกินไป แต่คึกคักพอให้คนมาใช้เวลาได้ทั้งวัน กิจกรรมที่คาดไว้มีทั้งเล่นน้ำอย่างปลอดภัย การแสดงวัฒนธรรม และร้านอาหารจากผู้ค้าท้องถิ่น โดยหวังให้ถูกใจทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ยังอยากสัมผัสบรรยากาศสงกรานต์ แต่ต้องการหลีกเลี่ยงโซนที่มีข่าวปนเปื้อน
อย่างไรก็ตาม งานยังมีโจทย์ที่ต้องทำต่อ ทั้งงบเริ่มต้นสำหรับทำพื้นที่ และการประชาสัมพันธ์เพื่อให้คนรู้จักแม่น้ำแม่ยาวในฐานะจุดหมายใหม่ของเชียงราย ถึงกระนั้น หลายฝ่ายก็ชื่นชมความพยายามของชุมชนที่ปรับตัวได้เร็ว ท่ามกลางปัญหามลพิษข้ามพรมแดนที่ยังไม่จบง่ายๆ
สำหรับคนแม่ยาว แม่น้ำสายนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความหวัง เพราะน้ำที่ใสช่วยให้เล่นสงกรานต์ได้อย่างสบายใจ และยังพาคนกลับมาให้ความสำคัญกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติอีกครั้ง ผู้นำชุมชนคนหนึ่งสรุปความรู้สึกไว้ว่า ชุมชนเสียไปมากจากพิษในแม่น้ำกก แต่ตอนนี้กำลังสร้างสิ่งที่มั่นคงกว่าเดิมบนฐานของแม่น้ำแม่ยาว
เมื่อสงกรานต์ใกล้เข้ามา แม่ยาวจึงเดินหน้าต่อ โดยจับตาต้นน้ำจากภูเขาและลำห้วยต่างๆ และขับเคลื่อนแผนที่ยึดความปลอดภัย การจัดการโดยคนในพื้นที่ และการฟื้นตัวที่ทำได้จริงเป็นหลัก
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
ผู้ว่าฯเชียงรายสั่งห้ามใช้น้ำแม่น้ำกก-แม่น้ำสาย หลังพบปนเปื้อนสารหนู
เชียงราย - Chiang Rai News
สนามบินเชียงรายเพิ่มสีสันวัฒนธรรม ต้อนรับตรุษจีน
เชียงราย – ปีนี้ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ไม่ได้ทำหน้าที่แค่รับส่งผู้โดยสารเหมือนเดิม แต่หันมาใส่ใจ “การต้อนรับแบบมีวัฒนธรรม” มากขึ้น เพื่อให้ผู้มาเยือนรู้สึกมั่นใจตั้งแต่ก้าวแรก และช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในพื้นที่
ขณะเดียวกัน ภาพรวมการฟื้นตัวของการบินไทยสะท้อนผ่านตัวเลขล่าสุดของ Airports of Thailand Public Company Limited (AOT) ซึ่งรายงานกำไรสุทธิ 4,652.62 ล้านบาท ในไตรมาส 1 ของปีงบประมาณ 2569
แม้ผลประกอบการของ AOT จะเป็นภาพระดับประเทศ แต่สำหรับสนามบินภูมิภาคแล้ว “ความต่อเนื่องของดีมานด์การเดินทาง” สำคัญกว่า เพราะยิ่งมีเที่ยวบินและผู้โดยสารมากขึ้น จังหวัดอย่างเชียงรายก็ได้ประโยชน์โดยตรง
เรื่องนี้ยิ่งมีความหมาย เพราะรายได้จากท่องเที่ยวยังเป็นเสาหลักของจังหวัด ในช่วงที่ภาคการผลิตของไทยเผชิญแรงกดดันเชิงโครงสร้างระยะยาว
Nakon Chiang Rai รายงานสถิติท่องเที่ยวเชียงรายปี 2025 ว่ามีรายได้รวม 51,540.09 ล้านบาท และมีผู้มาเยือนทั้งหมด 6,463,147 คน สำหรับผู้ประกอบการท้องถิ่น ตัวเลขนี้ยังเป็นหนึ่งในฐานรายได้ที่มั่นคงที่สุด
สนามบินแม่ฟ้าหลวงจัดกิจกรรมตรุษจีน
บรรยากาศเริ่มคึกคักในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2026 เวลา 09.30 น. เมื่อท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย จัดกิจกรรมต้อนรับเทศกาลตรุษจีน 2026 โดยมี นาวาอากาศเอก สกานต์ อุดร (ผู้ชำนาญการระดับ 9) รักษาการผู้อำนวยการท่าอากาศยาน เป็นประธาน พร้อมทีมผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วม
ภายในงาน เจ้าหน้าที่มอบ “ส้มมงคล” ให้ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ และร้านค้าภายในอาคารผู้โดยสาร เพื่อส่งคำอวยพรปีใหม่จีน และสร้างความประทับใจตั้งแต่ต้นทางการเดินทาง
นอกจากนี้ สนามบินยังจัดมุมถ่ายภาพตกแต่งตามธีมเทศกาล เปิดให้ผู้เดินทางถ่ายรูปได้ตั้งแต่ 1 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2026 บริเวณใกล้พื้นที่ผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ รายละเอียดเล็ก ๆ แบบนี้ช่วยให้การมาถึงเชียงรายดูอบอุ่นขึ้นทันที
ในมุมธุรกิจ กิจกรรมอาจดูไม่ใหญ่โตนัก แต่หลังช่วงปีที่การท่องเที่ยวผันผวน ผู้เดินทางมักประเมินจุดหมายจากเรื่องพื้นฐานก่อน เช่น ความสบายในสนามบิน การสื่อสารที่ชัดเจน การช่วยเหลือด้านภาษา และการต่อรถเข้าเมืองที่ง่าย เมื่อรู้สึกปลอดภัยและได้รับการดูแล ผู้คนก็มักอยู่ต่อและใช้จ่ายมากขึ้น
AOT กำไรสุทธิ 4.65 พันล้านบาท ในไตรมาส 1 ปีงบฯ 2569
ผลประกอบการไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2569 ของ AOT ครอบคลุมช่วงตุลาคมถึงธันวาคม 2025 โดยบริษัทระบุว่ามีกำไรสุทธิ 4,652.62 ล้านบาท และมีรายได้รวม 17,332.42 ล้านบาท
ด้านปริมาณการเดินทางก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน AOT รายงานเที่ยวบินรวม 208,281 เที่ยว จากสนามบินทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ แม่ฟ้าหลวง เชียงราย ภูเก็ต และหาดใหญ่ ส่วนจำนวนผู้โดยสารอยู่ที่ 34.47 ล้านคน สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน
ตัวเลขเหล่านี้ไม่ได้สื่อแค่เรื่องกำไร แต่ยังชี้ว่าความต้องการเดินทางยังเดินหน้าต่อ ซึ่งทำให้หลายสนามบินเข้าใกล้ขีดจำกัดรองรับผู้โดยสารมากขึ้น ดังนั้น แผนขยายความจุกลายเป็นเรื่องเร่งด่วน เพราะความจุที่เพิ่มขึ้นช่วยทั้งท่องเที่ยว การค้า และการเชื่อมต่อภูมิภาค
โดยทั่วไป สนามบินพึ่งรายได้จากกิจกรรมการบินเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม เมื่อปัจจัยโลกผันผวน รายได้รูปแบบเดียวอาจเสี่ยงเกินไป ด้วยเหตุนี้ ผู้ประกอบการสนามบินหลายแห่งจึงพยายามเพิ่มรายได้ที่ไม่ใช่การบิน เช่น ค้าปลีก อสังหาริมทรัพย์ บริการ และกิจกรรมเชิงพาณิชย์รอบสนามบิน
สำหรับ AOT บริษัทเคยพูดถึงการผลักดันรายได้กลุ่มนี้ผ่านการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์และการลงทุนจากภาคเอกชน ตัวอย่างที่ถูกกล่าวถึง ได้แก่ โครงการสถานีชาร์จรถบัสไฟฟ้าที่สุวรรณภูมิ ซึ่งผ่านการอนุมัติแล้ว นอกจากนี้ AOT ยังพูดถึงแผนเปิดประมูลพื้นที่พัฒนาเชิงพาณิชย์ที่หาดใหญ่
อีกประเด็นที่ถูกจับตาคือการปรับค่าธรรมเนียมบริการผู้โดยสารขาออกให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีกรอบคาดการณ์ราวกลางปี 2026 นักลงทุนติดตามเรื่องนี้ เพราะกระทบกระแสเงินสดและความพร้อมในการลงทุนระยะยาว
ท่องเที่ยวเชียงรายทะลุ 51.5 พันล้านบาท
กลับมาที่เชียงราย ข้อมูลปี 2025 สะท้อนฐานท่องเที่ยวที่แข็งแรง จังหวัดต้อนรับผู้มาเยือน 6,463,147 คน และสร้างรายได้ท่องเที่ยวรวม 51,540.09 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดในสัดส่วนสำคัญไม่แพ้ตัวเลขรวม นักท่องเที่ยวไทยยังเป็นแรงหลัก มีจำนวน 5,765,564 คน สร้างรายได้ 44,460.27 ล้านบาท ขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ที่ 697,583 คน ทำรายได้ 7,079.82 ล้านบาท
ขณะเดียวกัน ชุดข้อมูลเดียวกันระบุว่าตลาดต่างชาติของเชียงรายลดลงเมื่อเทียบกับปี 2024 ทั้งจำนวนคนและรายได้ ดังนั้น เทศกาลตรุษจีนจึงมีน้ำหนักมากขึ้น เพราะเป็นช่วงที่ใช้ดูสัญญาณการกลับมาของตลาดจีน และดูว่าการมาเยือนจะต่อยอดเป็นการกลับมาซ้ำหรือการบอกต่อได้มากแค่ไหน
การจัดกิจกรรมต้อนรับที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ไทยจีน ส่งสัญญาณชัดว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวจีนยังสำคัญต่อเชียงราย สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว ตรุษจีนไม่ใช่แค่ช่วงคนแน่น แต่เป็นช่วงทดสอบทั้งระบบ เช่น เที่ยวบิน การต่อรถเข้าเมือง การเดินทางในตัวเมือง การช่วยเหลือด้านภาษา ช่องทางชำระเงิน และการดูแลความปลอดภัย
เชียงรายมีเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมชัดเจน แต่ผู้มาเยือนก็ต้องการความสะดวกสบายและการเดินทางที่ไม่ซับซ้อนด้วย เมื่อทริปง่าย คนมักเพิ่มจำนวนคืน ใช้จ่ายต่อทริปมากขึ้น และกระจายเงินไปยังชุมชนมากกว่าเดิม นี่คือเป้าหมายที่จังหวัดต้องการ ไม่ใช่แค่คนมาเพิ่ม แต่เป็นการเข้าพักที่มีคุณภาพ
เชียงรายต้องเปลี่ยน “ผู้โดยสารขาเข้า” ให้เป็น “การใช้จ่ายในจังหวัด”
จำนวนผู้โดยสารรวม 34.47 ล้านคน ในไตรมาส 1 ปีงบฯ 2569 ของ AOT แปลว่าความต้องการเดินทางยังมีอยู่ แต่โจทย์ของเชียงรายคือทำอย่างไรให้การเดินทางผ่านสนามบินกลายเป็นมูลค่าจริงในพื้นที่
สำหรับเชียงราย ความสำเร็จไม่ได้อยู่แค่เพิ่มเที่ยวบินหรือเพิ่มผู้โดยสาร เป้าหมายที่ใหญ่กว่าคือทำให้คนที่ลงเครื่องอยู่ต่อให้นานขึ้น ซื้อสินค้าและบริการท้องถิ่น และออกเดินทางไปนอกตัวเมืองสู่เมืองรองและชุมชนต่าง ๆ
ถึงแม้รายได้ท่องเที่ยวจะสูง จังหวัดก็ยังอ่อนไหวต่อฤดูกาลและความผันผวนของตลาดต่างชาติ โดยเฉพาะหลังตัวเลขต่างชาติในปี 2025 ลดลง
ดังนั้น กิจกรรมตรุษจีนที่สนามบินช่วยสร้างภาพบวกตั้งแต่จุดสัมผัสแรก แต่ในระยะยาว เชียงรายยังต้องทำงานร่วมกันหลายด้าน เช่น การสื่อสารการตลาดที่ชัดขึ้น สินค้าท่องเที่ยวที่แข็งแรงขึ้น การเข้าถึงที่สะดวกขึ้น และมาตรฐานบริการที่สม่ำเสมอ หากทำไม่ต่อเนื่อง แรงส่งหลังเทศกาลก็อาจหายไปเร็ว
การขยายสนามบินและการปรับโครงสร้างรายได้ของสนามบินมีผลต่อจังหวัดอย่างเชียงรายโดยตรง เพราะเมื่อความจุเพิ่ม สายการบินก็เพิ่มเส้นทาง เพิ่มความถี่ และทำให้เดินทางสะดวกขึ้น ผลคือการดึงคนเข้าเมืองและการเชื่อมต่อไปยังภูมิภาคอื่นทำได้ง่ายกว่าเดิม
อย่างไรก็ตาม โครงสร้างพื้นฐานอย่างเดียวไม่พอ หากรายได้ท่องเที่ยวไม่กระจายถึงธุรกิจรายย่อย ชุมชน และแรงงานบริการ ความร่วมมือในพื้นที่อาจลดลงได้ และสุดท้ายจะกระทบคุณภาพของจุดหมายปลายทางในระยะยาว
ในภาพรวม รายได้ท่องเที่ยวเชียงรายปี 2025 ที่ 51,540.09 ล้านบาท ยืนยันว่าการท่องเที่ยวช่วยพยุงเศรษฐกิจท้องถิ่นได้ ขั้นต่อไปคือทำให้รายได้นี้สม่ำเสมอขึ้น และกระจายได้ดีขึ้น ไม่ใช่โฟกัสแค่จำนวนคน
ก้าวต่อไปของเชียงรายคือ “ความมั่นใจ”
ตรุษจีน 2026 เติมพลังให้บรรยากาศท่องเที่ยวเชียงราย ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เริ่มต้นด้วยกิจกรรมต้อนรับที่ทำให้การมาถึงรู้สึกพิเศษ ขณะเดียวกัน ภาพรวมการบินของประเทศก็ดีขึ้น จากกำไรสุทธิไตรมาส 1 ปีงบฯ 2569 ของ AOT ที่ 4,652.62 ล้านบาท และจำนวนผู้โดยสารรวม 34.47 ล้านคน
ถึงอย่างนั้น เชียงรายยังต้องเดินสองทางพร้อมกัน ทางแรกคือรักษาตลาดคนไทย ซึ่งเป็นรายได้หลักของจังหวัด ทางที่สองคือฟื้นดีมานด์จากต่างชาติ โดยเน้นคุณภาพมากขึ้น หลังตัวเลขปี 2025 ลดลงจากปีก่อนหน้า
ปี 2026 จุดเปลี่ยนจริงไม่ใช่แค่ช่วงเทศกาลสัปดาห์เดียว แต่อยู่ที่ว่ากระแสวันหยุดจะพาคน “อยู่ต่อ” ใช้จ่าย “กว้างขึ้น” และเชื่อใจ “มากขึ้น” ได้หรือไม่ เมื่อทำได้ เศรษฐกิจท่องเที่ยวระดับ 51.5 พันล้านบาทก็จะกลายเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในจังหวัด
ตัวเลขและช่วงเวลาสำคัญ
- เชียงราย (2025): ผู้มาเยือนรวม 6,463,147 คน รายได้ท่องเที่ยวรวม 51,540.09 ล้านบาท ตลาดหลักคือคนไทย และตลาดต่างชาติลดลงเมื่อเทียบกับ 2024
- AOT (ไตรมาส 1 ปีงบฯ 2569): กำไรสุทธิ 4,652.62 ล้านบาท รายได้รวม 17,332.42 ล้านบาท เที่ยวบิน 208,281 เที่ยว ผู้โดยสาร 34.47 ล้านคน
- กิจกรรมตรุษจีน สนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (2026): จัดงานวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2026 และเปิดมุมถ่ายภาพวันที่ 1 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2026
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
ทหารในจังหวัดเชียงรายยึดยาบ้า 6 ล้านเม็ดที่ฝังไว้ในนาข้าว
เชียงราย - Chiang Rai News
ทหารในจังหวัดเชียงรายยึดยาบ้า 6 ล้านเม็ดที่ฝังไว้ในนาข้าว
เชียงราย – ทหารร่วมกับตำรวจ ปส. ยึดยาบ้าจำนวนมากหลังเข้าตรวจค้นพื้นที่นาข้าวใกล้ชายแดนแม่สาย ปฏิบัติการครั้งนี้มาจากเบาะแสว่ามีกลุ่มคนมารวมตัวในพื้นที่เพื่อมั่วสุมยาเสพติด
เจ้าหน้าที่เน้นค้นหาบริเวณพื้นที่เกษตรในหมู่ 4 ตำบล ห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย ซึ่งเป็นนาข้าวกว้าง และมีบางส่วนทำเป็นแปลงผักขนาดเล็ก
เมื่อไปถึง เจ้าหน้าที่พบชาย 3 คนอยู่ใกล้แปลงผัก ต่อมาทราบชื่อคือ อายี อายุ 55 ปี, กำแป๊ะ อายุ 35 ปี ทั้งคู่มาจากอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย และอาหี อายุ 60 ปี จากตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย
เจ้าหน้าที่ระบุว่าทั้งสามมีท่าทีลุกลี้ลุกลน เดินวนไปมา และไม่ทำงานในแปลงตามปกติ ด้วยเหตุนี้จึงตรวจสอบพื้นที่รอบๆ อย่างละเอียด
ระหว่างตรวจค้น เจ้าหน้าที่สังเกตเห็นแนวดินยาวที่เหมือนเพิ่งขุดใหม่ เมื่อลงตรวจในหลุม พบไม้ไผ่วางปิดทับไว้ และพบกระสอบสานถูกฝังอยู่มากกว่า 30 กระสอบ
หลังเปิดตรวจ ทุกกระสอบบรรจุยาบ้า เจ้าหน้าที่ประเมินว่ามีกระสอบละราว 200,000 เม็ด รวมทั้งหมดประมาณ 6,000,000 เม็ด และควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยทั้งสามไว้ในที่เกิดเหตุ
จากการสอบถามเบื้องต้น ผู้ต้องสงสัยให้การว่ากระสอบดังกล่าวถูกลำเลียงมาจากแนวชายแดนไทยเมียนมาในพื้นที่แม่สาย แล้วนำมาฝังไว้เพื่อหลบซ่อน รอคำสั่งให้นำส่งเข้าพื้นที่ชั้นในของไทย นอกจากนี้ยังยอมรับว่าเตรียมขนยาผสมไปกับผลผลิตทางการเกษตรเพื่ออำพราง
ต่อมาเจ้าหน้าที่ส่งตัวผู้ต้องสงสัยพร้อมของกลางให้พนักงานสอบสวน สภ.แม่สาย ดำเนินคดี และขยายผลหาผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
กองกำลังผาเมือง (สะกดได้ทั้ง Pha Muang และ Pha Meuang) เป็นหน่วยหลักด้านความมั่นคงชายแดนภาคเหนือ และทำงานด้านปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่เชียงรายและเชียงใหม่ หน่วยปฏิบัติจะออกลาดตระเวน ตั้งจุดตรวจ และเฝ้าระวังเส้นทางลักลอบขนของผิดกฎหมาย
เป้าหมายสำคัญคือยาบ้าที่ไหลเข้ามาจากแนวชายแดนใกล้เมียนมาและลาว ดังนั้นจึงมีทั้งการยึดของกลางล็อตใหญ่ การจับกุม และบางครั้งเกิดการปะทะด้วยอาวุธ
ในเชียงราย หน่วยยังเดินหน้าปฏิบัติการต่อเนื่องถึงช่วงต้นปี 2026 โดยเฉพาะอำเภอชายแดนอย่างแม่สายและแม่ฟ้าหลวง รายงานถึงเดือนกุมภาพันธ์ยังพบการยึดของกลางจำนวนมากในระดับ “หลักล้านเม็ด” ต่อเนื่องจากช่วงหลังเดือนมกราคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกดดันเครือข่ายค้ายาในโซนสามเหลี่ยมทองคำ
ปฏิบัติการยึดจับล่าสุดของกองกำลังผาเมืองในเชียงราย
- ปลายเดือนมกราคม 2026 (ราว 26 ม.ค.): ตำรวจแม่สายร่วมทีมสืบสวนพบยาบ้าประมาณ 975,000 เม็ด ซุกในรถที่ลานจอดโรงแรม หมู่ 10 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย และจับผู้ต้องสงสัย 2 ราย
- ปลายเดือนมกราคม 2026 (ราว 30 ม.ค.): ทหารกองกำลังผาเมืองปะทะกลุ่มลำเลียงยาใกล้บ้านห้วยน้ำริน อำเภอแม่สาย ระหว่างเข้าขัดขวางการขนยา
- วันที่ 30 ม.ค. 2026 (รายงานราว 31 ม.ค.): กองกำลังผาเมืองร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง เช่น กองร้อยทหารม้าที่ 3 และชุดเฉพาะกิจทัพเจ้าตาก เข้าสกัดกลุ่มแบกหามราว 30 ถึง 35 คน ใกล้บ้านห้วยน้ำริน หมู่ 7 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย ยึดยาบ้าประมาณ 6 ล้านเม็ด บรรจุในกระสอบดัดแปลง 30 ใบ (เฉลี่ยใบละราว 200,000 เม็ด) พร้อมควบคุมตัวผู้ขนยาอายุ 17 ปี 1 ราย ซึ่งให้การว่าถูกว่าจ้างให้ร่วมขนยา อีกทั้งช่วง ต.ค. 2025 ถึงปลาย ม.ค. 2026 หน่วยรายงานการสกัดกั้นยาเสพติด 190 ครั้ง และจับกุม 202 ราย
- ช่วงปลายเดือนมกราคม 2026 (ราว 30 ถึง 31 ม.ค.): ตำรวจสกัดการส่งยาบ้าลงใต้ผ่านรถโดยสารที่ สถานีขนส่งเชียงราย โดยคดียึดของกลาง 1.2 ล้านเม็ดในกระเป๋าใบใหญ่ 4 ใบ (ใบละราว 300,000 เม็ด) และจับผู้ต้องสงสัย 2 รายจากจังหวัดตรัง
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
เปิดประตูสู่ฤดูกาลแห่งความรัก: ดื่มด่ำช่วงเวลาพิเศษริมแม่น้ำกกกับแคมเปญ ‘AVEC AMOUR’ ณ เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท
เชียงราย - Chiang Rai News
โรงแรมสิงห์ปาร์คเชียงรายจัดแสดงโขนกลางแจ้ง โดยมีนักแสดงเยาวชนท้องถิ่นกว่า 200 คน
เชียงราย – สิงห์ปาร์ค เชียงราย เตรียมจัดการแสดง “โขนกลางแปลง” ภายในงานเทศกาลบอลลูนนานาชาติที่ใหญ่ระดับอาเซียน บรรยากาศชมง่าย ใกล้ชิดคนดู และอยู่ท่ามกลางธรรมชาติสวย ๆ ของพื้นที่ริมทะเลสาบ การแสดงครั้งนี้เป็นความร่วมมือของกลุ่มศิลปินวังหน้า และเยาวชนในจังหวัดเชียงรายกว่า 200 คน
ชุดการแสดงตอน “มังกรกัณฐ์ชาญศักดา เกสรทมาลามหามิตร” โดดเด่นด้วยท่ารำที่สง่างาม เครื่องแต่งกายละเอียดงดงาม และการผสมผสานแสง สี เสียงที่ดูร่วมสมัย ทำให้ผู้ชมและนักท่องเที่ยวหยุดมองได้ไม่ยาก โดยกำหนดแสดง 2 วัน คือวันที่ 13 และ 14 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 18.00 ถึง 19.15 น. ณ บริเวณริมทะเลสาบ สิงห์ปาร์ค เชียงราย
นอกจากโขนกลางแปลงแล้ว ภายในงานเทศกาลบอลลูนฯ ยังมีกิจกรรมให้เดินเที่ยวต่อได้อีกเยอะ ทั้งบอลลูนหลากสีมากกว่า 30 ลูก จาก 13 ประเทศ รวมถึงกิจกรรมช่วงวาเลนไทน์ที่ผ่านมาที่จัดงานบอลลูนเลิฟ จดทะเบียนสมรส และบอกรักบนฟ้าของ 14 คู่รัก เพิ่มบรรยากาศหวาน ๆ ให้กับงาน
ขณะเดียวกัน ยังมีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังต่อเนื่อง 5 วัน 5 คืน และการแข่งขันบอลลูนนานาชาติชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท อีกทั้งมีโซนเด็ก กิจกรรม Workshop บูธอาหารและสินค้าชุมชน รวมถึงกิจกรรมแนวผจญภัย เช่น Zipline ชมวิวมุมสูง ขับ ATV และฟาร์มทัวร์ชมไร่ชา งานจัดช่วงวันที่ 11 ถึง 15 กุมภาพันธ์ ณ สิงห์ปาร์ค เชียงราย
ติดตามรายละเอียดกิจกรรมของสิงห์ปาร์ค เชียงราย ได้ทาง Facebook
มหาเศรษฐีชาวอังกฤษ เควนติน กริฟฟิธส์ เสียชีวิตหลังพลัดตกจากคอนโดหรูในพัทยา
ชุมชนเชียงรายส่งเสริมกิจกรรมล่องแก่งและเล่นห่วงยางในแม่น้ำแม่ยาว
ศาลอาญาพิพากษาจำคุกตลอดชีวิต “แอม ไซยาไนด์” คดีวางยาพิษตำรวจหญิง “สารวัตรปู”
มอลลี่ ไซบีเรียนฮัสกี้จากไปอย่างสงบ หลังสู้จนถึงที่สุด ท่ามกลางพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวง
ตำรวจไซเบอร์จับกุมหญิงชาวยูเครนในคดีฉ้อโกงแบบพีระมิดมูลค่า 340 ล้านดอลลาร์
สนามบินเชียงรายเพิ่มสีสันวัฒนธรรม ต้อนรับตรุษจีน
ทหารเชียงรายยึดยาบ้า 9 ล้านเม็ดในเชียงแสน
โจรขโมยทองจากกรุงเทพฯ ถูกจับกุมที่อำเภอแม่สุ่ย จังหวัดเชียงราย
วูล์ฟแฮมป์ตัน 2-2 อาร์เซนอล: เกมสุดดุเดือดจบลงด้วยความวุ่นวาย เมื่อผู้เล่นปะทะกัน
นิวคาสเซิล ถล่ม คาราบัก 6-1 จ่อเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย แชมเปียนส์ลีก
เพลงของ Lil Poppa ได้รับความนิยมอย่างมากบน Spotify หลังจากมีการประกาศข่าวการเสียชีวิต
YouTube ประสบปัญหาขัดข้องครั้งใหญ่ ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานจำนวนมากทั่วโลก
มือปืนที่ทำให้ปทุมธานีผวาเข้ามอบตัว ตำรวจเผยขอโทษและย้ำไม่คิดทำร้ายเด็ก
ตำรวจจับกุมผู้ลักลอบค้าสัตว์ป่าชาวอินเดียที่สนามบินสุวรรณภูมิ
หน่วยงานสาธารณสุขเตือนเกี่ยวกับระดับ PM2.5 ที่เพิ่มสูงขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานสอบสวนอาชญากรรม (CIB) ได้จับกุมเจ้าหน้าที่ 6 คน ในข้อหาออกบัตรประจำตัวประชาชนไทยให้แก่พลเมืองชาวจีน
นักท่องเที่ยวชาวจีนก่อเหตุทะเลวิวาทในแถวรอเข้าชมวัดร่องขุน (วัดขาว)
ตำรวจเชียงรายจับกุมชาวต่างชาติฐานกระทำการอนาจารและข่มขู่เภสัชกร
รถยนต์โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ ประสบอุบัติเหตุขณะขับด้วยความเร็วสูง ทำให้ชาวจีนเสียชีวิต 2 ราย
ราคาทองวันนี้ (23 ม.ค. 2569) เช็กให้เป็นก่อนซื้อขาย เพราะเช้าเดียวก็เปลี่ยนได้หลายรอบ
Iเชียงราย สิงห์ พาร์ค ขอเชิญท่านมาเยี่ยมชม International Balloon Fiesta 2026
เฟเนร์บาห์เช่พลาดท่าคาบ้าน แพ้แอสตัน วิลลา 0-1 ในศึก UEFA Europa League
สนามบินหลักของไทยเพิ่มมาตรการตรวจสอบด้านสุขภาพ หลังพบรายงานการพบเชื้อไวรัสนิปาห์ในอินเดีย
ตำรวจชายแดนเชียงรายยึดยาบ้า 6 ล้านเม็ด หลังไล่ล่ารถยนต์
ญาติช็อก จัดงานศพไปแล้ว หนุ่มเชียงรายวัย 48 กลับมาปรากฏตัวต่อหน้า
หมู่บ้านต่างๆ ในภูมิภาคทาลยัคของเมียนมาร์กำลังใช้ชีวิตอยู่ด้วยความหวาดกลัวกลุ่มลักพาตัวชาวจีน
ตำรวจจับกุมชายชาวอังกฤษวัย 58 ปี หลังยิงภรรยาชาวไทยเสียชีวิต
เชียงรายฉลองครบรอบ 764 ปี เมืองก่อตั้ง
นักเรียนชั้น ม.1 หวาดกลัวสุดขีด หลังถูกเพื่อนร่วมชั้นรังแกและดูถูกเหยียดหยามที่โรงเรียน
ร้านทองในประเทศไทยกำลังเผชิญกับการปิดตัวลงหลังจากราคาสูงเกิน 70,000 บาท
Trending
-
ข่าวอาชญากรรม - Crime6 days ago
คนขับรถประสบอุบัติเหตุในลำปางหลังจากหลับในขณะขับรถ มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บ 3 ราย
-
เชียงราย - Chiang Rai News7 days ago
บริษัท ทรู เทเลคอม และหน่วยงานในอำเภอแม่สาย ได้ตัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไปยังศูนย์รับสายหลอกลวง
-
เชียงราย - Chiang Rai News6 days ago
เชียงรายเร่งยกระดับแม่สรวยกระตุ้นการท่องเที่ยว
-
ข่าวอาชญากรรม - Crime6 days ago
ตำรวจจับกุมชาวอิสราเอลคนหนึ่งที่เกาะพะงัน และยึดยาเสพติดได้กว่า 50 ล้านบาท