สนามบินเชียงรายเพิ่มสีสันวัฒนธรรม ต้อนรับตรุษจีน
เชียงราย – ปีนี้ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ไม่ได้ทำหน้าที่แค่รับส่งผู้โดยสารเหมือนเดิม แต่หันมาใส่ใจ “การต้อนรับแบบมีวัฒนธรรม” มากขึ้น เพื่อให้ผู้มาเยือนรู้สึกมั่นใจตั้งแต่ก้าวแรก และช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในพื้นที่
ขณะเดียวกัน ภาพรวมการฟื้นตัวของการบินไทยสะท้อนผ่านตัวเลขล่าสุดของ Airports of Thailand Public Company Limited (AOT) ซึ่งรายงานกำไรสุทธิ 4,652.62 ล้านบาท ในไตรมาส 1 ของปีงบประมาณ 2569
แม้ผลประกอบการของ AOT จะเป็นภาพระดับประเทศ แต่สำหรับสนามบินภูมิภาคแล้ว “ความต่อเนื่องของดีมานด์การเดินทาง” สำคัญกว่า เพราะยิ่งมีเที่ยวบินและผู้โดยสารมากขึ้น จังหวัดอย่างเชียงรายก็ได้ประโยชน์โดยตรง
เรื่องนี้ยิ่งมีความหมาย เพราะรายได้จากท่องเที่ยวยังเป็นเสาหลักของจังหวัด ในช่วงที่ภาคการผลิตของไทยเผชิญแรงกดดันเชิงโครงสร้างระยะยาว
Nakon Chiang Rai รายงานสถิติท่องเที่ยวเชียงรายปี 2025 ว่ามีรายได้รวม 51,540.09 ล้านบาท และมีผู้มาเยือนทั้งหมด 6,463,147 คน สำหรับผู้ประกอบการท้องถิ่น ตัวเลขนี้ยังเป็นหนึ่งในฐานรายได้ที่มั่นคงที่สุด
สนามบินแม่ฟ้าหลวงจัดกิจกรรมตรุษจีน
บรรยากาศเริ่มคึกคักในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2026 เวลา 09.30 น. เมื่อท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย จัดกิจกรรมต้อนรับเทศกาลตรุษจีน 2026 โดยมี นาวาอากาศเอก สกานต์ อุดร (ผู้ชำนาญการระดับ 9) รักษาการผู้อำนวยการท่าอากาศยาน เป็นประธาน พร้อมทีมผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วม
ภายในงาน เจ้าหน้าที่มอบ “ส้มมงคล” ให้ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ และร้านค้าภายในอาคารผู้โดยสาร เพื่อส่งคำอวยพรปีใหม่จีน และสร้างความประทับใจตั้งแต่ต้นทางการเดินทาง
นอกจากนี้ สนามบินยังจัดมุมถ่ายภาพตกแต่งตามธีมเทศกาล เปิดให้ผู้เดินทางถ่ายรูปได้ตั้งแต่ 1 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2026 บริเวณใกล้พื้นที่ผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ รายละเอียดเล็ก ๆ แบบนี้ช่วยให้การมาถึงเชียงรายดูอบอุ่นขึ้นทันที
ในมุมธุรกิจ กิจกรรมอาจดูไม่ใหญ่โตนัก แต่หลังช่วงปีที่การท่องเที่ยวผันผวน ผู้เดินทางมักประเมินจุดหมายจากเรื่องพื้นฐานก่อน เช่น ความสบายในสนามบิน การสื่อสารที่ชัดเจน การช่วยเหลือด้านภาษา และการต่อรถเข้าเมืองที่ง่าย เมื่อรู้สึกปลอดภัยและได้รับการดูแล ผู้คนก็มักอยู่ต่อและใช้จ่ายมากขึ้น
AOT กำไรสุทธิ 4.65 พันล้านบาท ในไตรมาส 1 ปีงบฯ 2569
ผลประกอบการไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2569 ของ AOT ครอบคลุมช่วงตุลาคมถึงธันวาคม 2025 โดยบริษัทระบุว่ามีกำไรสุทธิ 4,652.62 ล้านบาท และมีรายได้รวม 17,332.42 ล้านบาท
ด้านปริมาณการเดินทางก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน AOT รายงานเที่ยวบินรวม 208,281 เที่ยว จากสนามบินทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ แม่ฟ้าหลวง เชียงราย ภูเก็ต และหาดใหญ่ ส่วนจำนวนผู้โดยสารอยู่ที่ 34.47 ล้านคน สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน
ตัวเลขเหล่านี้ไม่ได้สื่อแค่เรื่องกำไร แต่ยังชี้ว่าความต้องการเดินทางยังเดินหน้าต่อ ซึ่งทำให้หลายสนามบินเข้าใกล้ขีดจำกัดรองรับผู้โดยสารมากขึ้น ดังนั้น แผนขยายความจุกลายเป็นเรื่องเร่งด่วน เพราะความจุที่เพิ่มขึ้นช่วยทั้งท่องเที่ยว การค้า และการเชื่อมต่อภูมิภาค
โดยทั่วไป สนามบินพึ่งรายได้จากกิจกรรมการบินเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม เมื่อปัจจัยโลกผันผวน รายได้รูปแบบเดียวอาจเสี่ยงเกินไป ด้วยเหตุนี้ ผู้ประกอบการสนามบินหลายแห่งจึงพยายามเพิ่มรายได้ที่ไม่ใช่การบิน เช่น ค้าปลีก อสังหาริมทรัพย์ บริการ และกิจกรรมเชิงพาณิชย์รอบสนามบิน
สำหรับ AOT บริษัทเคยพูดถึงการผลักดันรายได้กลุ่มนี้ผ่านการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์และการลงทุนจากภาคเอกชน ตัวอย่างที่ถูกกล่าวถึง ได้แก่ โครงการสถานีชาร์จรถบัสไฟฟ้าที่สุวรรณภูมิ ซึ่งผ่านการอนุมัติแล้ว นอกจากนี้ AOT ยังพูดถึงแผนเปิดประมูลพื้นที่พัฒนาเชิงพาณิชย์ที่หาดใหญ่
อีกประเด็นที่ถูกจับตาคือการปรับค่าธรรมเนียมบริการผู้โดยสารขาออกให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีกรอบคาดการณ์ราวกลางปี 2026 นักลงทุนติดตามเรื่องนี้ เพราะกระทบกระแสเงินสดและความพร้อมในการลงทุนระยะยาว
ท่องเที่ยวเชียงรายทะลุ 51.5 พันล้านบาท
กลับมาที่เชียงราย ข้อมูลปี 2025 สะท้อนฐานท่องเที่ยวที่แข็งแรง จังหวัดต้อนรับผู้มาเยือน 6,463,147 คน และสร้างรายได้ท่องเที่ยวรวม 51,540.09 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดในสัดส่วนสำคัญไม่แพ้ตัวเลขรวม นักท่องเที่ยวไทยยังเป็นแรงหลัก มีจำนวน 5,765,564 คน สร้างรายได้ 44,460.27 ล้านบาท ขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ที่ 697,583 คน ทำรายได้ 7,079.82 ล้านบาท
ขณะเดียวกัน ชุดข้อมูลเดียวกันระบุว่าตลาดต่างชาติของเชียงรายลดลงเมื่อเทียบกับปี 2024 ทั้งจำนวนคนและรายได้ ดังนั้น เทศกาลตรุษจีนจึงมีน้ำหนักมากขึ้น เพราะเป็นช่วงที่ใช้ดูสัญญาณการกลับมาของตลาดจีน และดูว่าการมาเยือนจะต่อยอดเป็นการกลับมาซ้ำหรือการบอกต่อได้มากแค่ไหน
การจัดกิจกรรมต้อนรับที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ไทยจีน ส่งสัญญาณชัดว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวจีนยังสำคัญต่อเชียงราย สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว ตรุษจีนไม่ใช่แค่ช่วงคนแน่น แต่เป็นช่วงทดสอบทั้งระบบ เช่น เที่ยวบิน การต่อรถเข้าเมือง การเดินทางในตัวเมือง การช่วยเหลือด้านภาษา ช่องทางชำระเงิน และการดูแลความปลอดภัย
เชียงรายมีเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมชัดเจน แต่ผู้มาเยือนก็ต้องการความสะดวกสบายและการเดินทางที่ไม่ซับซ้อนด้วย เมื่อทริปง่าย คนมักเพิ่มจำนวนคืน ใช้จ่ายต่อทริปมากขึ้น และกระจายเงินไปยังชุมชนมากกว่าเดิม นี่คือเป้าหมายที่จังหวัดต้องการ ไม่ใช่แค่คนมาเพิ่ม แต่เป็นการเข้าพักที่มีคุณภาพ
เชียงรายต้องเปลี่ยน “ผู้โดยสารขาเข้า” ให้เป็น “การใช้จ่ายในจังหวัด”
จำนวนผู้โดยสารรวม 34.47 ล้านคน ในไตรมาส 1 ปีงบฯ 2569 ของ AOT แปลว่าความต้องการเดินทางยังมีอยู่ แต่โจทย์ของเชียงรายคือทำอย่างไรให้การเดินทางผ่านสนามบินกลายเป็นมูลค่าจริงในพื้นที่
สำหรับเชียงราย ความสำเร็จไม่ได้อยู่แค่เพิ่มเที่ยวบินหรือเพิ่มผู้โดยสาร เป้าหมายที่ใหญ่กว่าคือทำให้คนที่ลงเครื่องอยู่ต่อให้นานขึ้น ซื้อสินค้าและบริการท้องถิ่น และออกเดินทางไปนอกตัวเมืองสู่เมืองรองและชุมชนต่าง ๆ
ถึงแม้รายได้ท่องเที่ยวจะสูง จังหวัดก็ยังอ่อนไหวต่อฤดูกาลและความผันผวนของตลาดต่างชาติ โดยเฉพาะหลังตัวเลขต่างชาติในปี 2025 ลดลง
ดังนั้น กิจกรรมตรุษจีนที่สนามบินช่วยสร้างภาพบวกตั้งแต่จุดสัมผัสแรก แต่ในระยะยาว เชียงรายยังต้องทำงานร่วมกันหลายด้าน เช่น การสื่อสารการตลาดที่ชัดขึ้น สินค้าท่องเที่ยวที่แข็งแรงขึ้น การเข้าถึงที่สะดวกขึ้น และมาตรฐานบริการที่สม่ำเสมอ หากทำไม่ต่อเนื่อง แรงส่งหลังเทศกาลก็อาจหายไปเร็ว
การขยายสนามบินและการปรับโครงสร้างรายได้ของสนามบินมีผลต่อจังหวัดอย่างเชียงรายโดยตรง เพราะเมื่อความจุเพิ่ม สายการบินก็เพิ่มเส้นทาง เพิ่มความถี่ และทำให้เดินทางสะดวกขึ้น ผลคือการดึงคนเข้าเมืองและการเชื่อมต่อไปยังภูมิภาคอื่นทำได้ง่ายกว่าเดิม
อย่างไรก็ตาม โครงสร้างพื้นฐานอย่างเดียวไม่พอ หากรายได้ท่องเที่ยวไม่กระจายถึงธุรกิจรายย่อย ชุมชน และแรงงานบริการ ความร่วมมือในพื้นที่อาจลดลงได้ และสุดท้ายจะกระทบคุณภาพของจุดหมายปลายทางในระยะยาว
ในภาพรวม รายได้ท่องเที่ยวเชียงรายปี 2025 ที่ 51,540.09 ล้านบาท ยืนยันว่าการท่องเที่ยวช่วยพยุงเศรษฐกิจท้องถิ่นได้ ขั้นต่อไปคือทำให้รายได้นี้สม่ำเสมอขึ้น และกระจายได้ดีขึ้น ไม่ใช่โฟกัสแค่จำนวนคน
ก้าวต่อไปของเชียงรายคือ “ความมั่นใจ”
ตรุษจีน 2026 เติมพลังให้บรรยากาศท่องเที่ยวเชียงราย ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เริ่มต้นด้วยกิจกรรมต้อนรับที่ทำให้การมาถึงรู้สึกพิเศษ ขณะเดียวกัน ภาพรวมการบินของประเทศก็ดีขึ้น จากกำไรสุทธิไตรมาส 1 ปีงบฯ 2569 ของ AOT ที่ 4,652.62 ล้านบาท และจำนวนผู้โดยสารรวม 34.47 ล้านคน
ถึงอย่างนั้น เชียงรายยังต้องเดินสองทางพร้อมกัน ทางแรกคือรักษาตลาดคนไทย ซึ่งเป็นรายได้หลักของจังหวัด ทางที่สองคือฟื้นดีมานด์จากต่างชาติ โดยเน้นคุณภาพมากขึ้น หลังตัวเลขปี 2025 ลดลงจากปีก่อนหน้า
ปี 2026 จุดเปลี่ยนจริงไม่ใช่แค่ช่วงเทศกาลสัปดาห์เดียว แต่อยู่ที่ว่ากระแสวันหยุดจะพาคน “อยู่ต่อ” ใช้จ่าย “กว้างขึ้น” และเชื่อใจ “มากขึ้น” ได้หรือไม่ เมื่อทำได้ เศรษฐกิจท่องเที่ยวระดับ 51.5 พันล้านบาทก็จะกลายเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในจังหวัด
ตัวเลขและช่วงเวลาสำคัญ
- เชียงราย (2025): ผู้มาเยือนรวม 6,463,147 คน รายได้ท่องเที่ยวรวม 51,540.09 ล้านบาท ตลาดหลักคือคนไทย และตลาดต่างชาติลดลงเมื่อเทียบกับ 2024
- AOT (ไตรมาส 1 ปีงบฯ 2569): กำไรสุทธิ 4,652.62 ล้านบาท รายได้รวม 17,332.42 ล้านบาท เที่ยวบิน 208,281 เที่ยว ผู้โดยสาร 34.47 ล้านคน
- กิจกรรมตรุษจีน สนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (2026): จัดงานวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2026 และเปิดมุมถ่ายภาพวันที่ 1 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2026
เชียงราย – ทหารร่วมกับตำรวจ ปส. ยึดยาบ้าจำนวนมากหลังเข้าตรวจค้นพื้นที่นาข้าวใกล้ชายแดนแม่สาย ปฏิบัติการครั้งนี้มาจากเบาะแสว่ามีกลุ่มคนมารวมตัวในพื้นที่เพื่อมั่วสุมยาเสพติด
เจ้าหน้าที่เน้นค้นหาบริเวณพื้นที่เกษตรในหมู่ 4 ตำบล ห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย ซึ่งเป็นนาข้าวกว้าง และมีบางส่วนทำเป็นแปลงผักขนาดเล็ก
เมื่อไปถึง เจ้าหน้าที่พบชาย 3 คนอยู่ใกล้แปลงผัก ต่อมาทราบชื่อคือ อายี อายุ 55 ปี, กำแป๊ะ อายุ 35 ปี ทั้งคู่มาจากอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย และอาหี อายุ 60 ปี จากตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย
เจ้าหน้าที่ระบุว่าทั้งสามมีท่าทีลุกลี้ลุกลน เดินวนไปมา และไม่ทำงานในแปลงตามปกติ ด้วยเหตุนี้จึงตรวจสอบพื้นที่รอบๆ อย่างละเอียด
ระหว่างตรวจค้น เจ้าหน้าที่สังเกตเห็นแนวดินยาวที่เหมือนเพิ่งขุดใหม่ เมื่อลงตรวจในหลุม พบไม้ไผ่วางปิดทับไว้ และพบกระสอบสานถูกฝังอยู่มากกว่า 30 กระสอบ
หลังเปิดตรวจ ทุกกระสอบบรรจุยาบ้า เจ้าหน้าที่ประเมินว่ามีกระสอบละราว 200,000 เม็ด รวมทั้งหมดประมาณ 6,000,000 เม็ด และควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยทั้งสามไว้ในที่เกิดเหตุ
จากการสอบถามเบื้องต้น ผู้ต้องสงสัยให้การว่ากระสอบดังกล่าวถูกลำเลียงมาจากแนวชายแดนไทยเมียนมาในพื้นที่แม่สาย แล้วนำมาฝังไว้เพื่อหลบซ่อน รอคำสั่งให้นำส่งเข้าพื้นที่ชั้นในของไทย นอกจากนี้ยังยอมรับว่าเตรียมขนยาผสมไปกับผลผลิตทางการเกษตรเพื่ออำพราง
ต่อมาเจ้าหน้าที่ส่งตัวผู้ต้องสงสัยพร้อมของกลางให้พนักงานสอบสวน สภ.แม่สาย ดำเนินคดี และขยายผลหาผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
กองกำลังผาเมือง (สะกดได้ทั้ง Pha Muang และ Pha Meuang) เป็นหน่วยหลักด้านความมั่นคงชายแดนภาคเหนือ และทำงานด้านปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่เชียงรายและเชียงใหม่ หน่วยปฏิบัติจะออกลาดตระเวน ตั้งจุดตรวจ และเฝ้าระวังเส้นทางลักลอบขนของผิดกฎหมาย
เป้าหมายสำคัญคือยาบ้าที่ไหลเข้ามาจากแนวชายแดนใกล้เมียนมาและลาว ดังนั้นจึงมีทั้งการยึดของกลางล็อตใหญ่ การจับกุม และบางครั้งเกิดการปะทะด้วยอาวุธ
ในเชียงราย หน่วยยังเดินหน้าปฏิบัติการต่อเนื่องถึงช่วงต้นปี 2026 โดยเฉพาะอำเภอชายแดนอย่างแม่สายและแม่ฟ้าหลวง รายงานถึงเดือนกุมภาพันธ์ยังพบการยึดของกลางจำนวนมากในระดับ “หลักล้านเม็ด” ต่อเนื่องจากช่วงหลังเดือนมกราคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกดดันเครือข่ายค้ายาในโซนสามเหลี่ยมทองคำ
ปฏิบัติการยึดจับล่าสุดของกองกำลังผาเมืองในเชียงราย
- ปลายเดือนมกราคม 2026 (ราว 26 ม.ค.): ตำรวจแม่สายร่วมทีมสืบสวนพบยาบ้าประมาณ 975,000 เม็ด ซุกในรถที่ลานจอดโรงแรม หมู่ 10 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย และจับผู้ต้องสงสัย 2 ราย
- ปลายเดือนมกราคม 2026 (ราว 30 ม.ค.): ทหารกองกำลังผาเมืองปะทะกลุ่มลำเลียงยาใกล้บ้านห้วยน้ำริน อำเภอแม่สาย ระหว่างเข้าขัดขวางการขนยา
- วันที่ 30 ม.ค. 2026 (รายงานราว 31 ม.ค.): กองกำลังผาเมืองร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง เช่น กองร้อยทหารม้าที่ 3 และชุดเฉพาะกิจทัพเจ้าตาก เข้าสกัดกลุ่มแบกหามราว 30 ถึง 35 คน ใกล้บ้านห้วยน้ำริน หมู่ 7 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย ยึดยาบ้าประมาณ 6 ล้านเม็ด บรรจุในกระสอบดัดแปลง 30 ใบ (เฉลี่ยใบละราว 200,000 เม็ด) พร้อมควบคุมตัวผู้ขนยาอายุ 17 ปี 1 ราย ซึ่งให้การว่าถูกว่าจ้างให้ร่วมขนยา อีกทั้งช่วง ต.ค. 2025 ถึงปลาย ม.ค. 2026 หน่วยรายงานการสกัดกั้นยาเสพติด 190 ครั้ง และจับกุม 202 ราย
- ช่วงปลายเดือนมกราคม 2026 (ราว 30 ถึง 31 ม.ค.): ตำรวจสกัดการส่งยาบ้าลงใต้ผ่านรถโดยสารที่ สถานีขนส่งเชียงราย โดยคดียึดของกลาง 1.2 ล้านเม็ดในกระเป๋าใบใหญ่ 4 ใบ (ใบละราว 300,000 เม็ด) และจับผู้ต้องสงสัย 2 รายจากจังหวัดตรัง
โรงแรมสิงห์ปาร์คเชียงรายจัดแสดงโขนกลางแจ้ง โดยมีนักแสดงเยาวชนท้องถิ่นกว่า 200 คน
เชียงราย – สิงห์ปาร์ค เชียงราย เตรียมจัดการแสดง “โขนกลางแปลง” ภายในงานเทศกาลบอลลูนนานาชาติที่ใหญ่ระดับอาเซียน บรรยากาศชมง่าย ใกล้ชิดคนดู และอยู่ท่ามกลางธรรมชาติสวย ๆ ของพื้นที่ริมทะเลสาบ การแสดงครั้งนี้เป็นความร่วมมือของกลุ่มศิลปินวังหน้า และเยาวชนในจังหวัดเชียงรายกว่า 200 คน
ชุดการแสดงตอน “มังกรกัณฐ์ชาญศักดา เกสรทมาลามหามิตร” โดดเด่นด้วยท่ารำที่สง่างาม เครื่องแต่งกายละเอียดงดงาม และการผสมผสานแสง สี เสียงที่ดูร่วมสมัย ทำให้ผู้ชมและนักท่องเที่ยวหยุดมองได้ไม่ยาก โดยกำหนดแสดง 2 วัน คือวันที่ 13 และ 14 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 18.00 ถึง 19.15 น. ณ บริเวณริมทะเลสาบ สิงห์ปาร์ค เชียงราย
นอกจากโขนกลางแปลงแล้ว ภายในงานเทศกาลบอลลูนฯ ยังมีกิจกรรมให้เดินเที่ยวต่อได้อีกเยอะ ทั้งบอลลูนหลากสีมากกว่า 30 ลูก จาก 13 ประเทศ รวมถึงกิจกรรมช่วงวาเลนไทน์ที่ผ่านมาที่จัดงานบอลลูนเลิฟ จดทะเบียนสมรส และบอกรักบนฟ้าของ 14 คู่รัก เพิ่มบรรยากาศหวาน ๆ ให้กับงาน
ขณะเดียวกัน ยังมีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังต่อเนื่อง 5 วัน 5 คืน และการแข่งขันบอลลูนนานาชาติชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท อีกทั้งมีโซนเด็ก กิจกรรม Workshop บูธอาหารและสินค้าชุมชน รวมถึงกิจกรรมแนวผจญภัย เช่น Zipline ชมวิวมุมสูง ขับ ATV และฟาร์มทัวร์ชมไร่ชา งานจัดช่วงวันที่ 11 ถึง 15 กุมภาพันธ์ ณ สิงห์ปาร์ค เชียงราย
น่าเศร้า! หญิงสาวอายุ 20 ปีจากเชียงรายถูกรถกระบะชนขณะข้ามถนน
อุบัติเหตุรุนแรงบนถนนชัยพฤกษ์ จ.นนทบุรี น.ส.สุภาพร ยูเบีย เสียชีวิตทันที ตำรวจพบรถเกี่ยวข้อง 2 คัน เดินหน้าตรวจกล้องวงจรปิด และเรียกคนขับให้ปากคำเพื่อหาสาเหตุ
เชียงราย – เกิดอุบัติเหตุทางถนนที่น่าเศร้าอีกครั้ง เมื่อหญิงสาวอายุ 20 ปีจากเชียงรายเสียชีวิตหลังจากวิ่งข้ามถนนใต้สะพานลอยแทนที่จะใช้ทางม้าลายที่กำหนดไว้ เธอถูกรถกระบะชนอย่างแรงจนร่างกระเด็น จากนั้นรถอีกคันที่ตามมาไม่สามารถหลบได้และเหยียบซ้ำ ตำรวจกำลังเร่งตรวจสอบ โดยเฉพาะภาพจากกล้องวงจรปิด เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์
เวลาประมาณ 22.40 น. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 ตำรวจ สภ.ชัยพฤกษ์ จ.นนทบุรี รับแจ้งเหตุรถชนคนเดินเท้าเสียชีวิต บนถนนชัยพฤกษ์ขาออก บริเวณหน้าเทศบาลตำบลบางพลับ อ.ปากเกร็ด หลังรับแจ้งจึงไปตรวจสอบพร้อมแพทย์นิติเวช และอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู
กลางถนนบริเวณช่องทางหลักเลนขวาสุด เจ้าหน้าที่พบร่าง น.ส.สุภาพร ยูเบีย อายุ 20 ปี ชาวจังหวัดเชียงราย เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ สภาพนอนคว่ำหน้า เสื้อผ้าฉีกขาด แขนขาหักหลายจุด ศีรษะมีบาดแผลรุนแรง และมีคราบเลือดรวมถึงชิ้นส่วนร่างกายกระจายบนพื้นถนน
ถัดจากจุดพบร่างไปราว 50 เมตร พบรถกระบะยี่ห้อฟอร์ด สีขาว ทะเบียน กอ 4459 นนทบุรี ด้านหน้ารถเสียหายหนัก คนขับคือ นายโชติชนก อายุ 29 ปี ชาว จ.นนทบุรี ยืนรอให้การกับตำรวจในที่เกิดเหตุ
ต่อมา เจ้าหน้าที่พบรถเก๋งยี่ห้อโตโยต้า สีเทา ทะเบียน สส 109 กรุงเทพมหานคร อยู่ห่างออกไปอีกราว 50 ถึง 100 เมตร คนขับให้ข้อมูลว่า ขับตามหลังรถกระบะมา เมื่อเห็นเหตุการณ์จึงเบรกไม่ทัน ทำให้ล้อรถทับร่างผู้เสียชีวิตที่อยู่กลางถนน
จากกล้องวงจรปิดใกล้จุดเกิดเหตุ เห็นผู้เสียชีวิตเดินออกจากร้านสะดวกซื้อ ก่อนวิ่งข้ามถนนใต้สะพานลอยในทันที คนขับรถกระบะให้การว่าใช้ความเร็วประมาณ 100 กม./ชม. และหยุดรถไม่ทันเมื่อผู้เสียชีวิตวิ่งตัดหน้า
ทำไมหลายคนยังไม่ใช้สะพานลอย
แม้สะพานลอยทำไว้เพื่อช่วยลดความเสี่ยง แต่ในชีวิตจริงยังมีคนเลือกข้ามถนนด้านล่างด้วยหลายเหตุผล เช่น
- ไม่สะดวก เพราะต้องขึ้นลงบันไดสูง โดยเฉพาะตอนรีบหรือถือของ
- สภาพทางเดินไม่น่าใช้งาน เช่น แสงสว่างน้อย พื้นลื่นตอนฝนตก หรือโครงสร้างชำรุด
- ความเคยชิน หลายคนเลือกข้ามจุดสั้น ๆ เพื่อประหยัดเวลา โดยเฉพาะช่วงดึก
- การบังคับใช้กฎหมายยังไม่ต่อเนื่อง ทำให้บางคนมองความเสี่ยงเป็นเรื่องไกลตัว
เหตุครั้งนี้ตอกย้ำชัดว่า การข้ามถนนผิดจุดอาจจบลงด้วยความสูญเสียที่ป้องกันได้
ย้อนดูเหตุคนเดินเท้าเสียชีวิตที่เคยเกิดขึ้น
ปัญหาคนเดินเท้าถูกชนจนเสียชีวิตเกิดขึ้นซ้ำ ๆ ในไทย และมีหลายกรณีที่สังคมจำได้ เช่น
- ปี 2562 น้องลิ้นจี่ (วิลาวัณย์ พุ่มมาลา) เสียชีวิตหลังถูกรถจักรยานยนต์ชน ขณะข้ามทางม้าลายแยกผังเมือง กรุงเทพฯ จนเกิดกระแสเรียกร้องความปลอดภัยคนข้ามถนน
- ปี 2562 น้องใบหม่อน นักเรียน ม.4 วิทยาลัยนาฏศิลป์ จ.นครปฐม เสียชีวิตจากการถูกรถชน ขณะข้ามทางม้าลายหน้าโรงเรียน
- ปี 2565 หญิงวัย 57 ปี วิ่งออกกำลังกายและข้ามถนนโดยไม่ใช้สะพานลอย ก่อนถูกรถชนเสียชีวิตใต้สะพานลอย ลักษณะคล้ายเหตุล่าสุด
- สถิติที่อ้างอิงได้ กรมควบคุมโรคระบุว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา คนเดินเท้าเสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 506 ราย และบาดเจ็บเข้ารักษาในโรงพยาบาลเฉลี่ย 5,870 ราย ขณะเดียวกัน Thai RSC รายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสะสมปี 2567 ถึง 2568 ยังอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะช่วงเทศกาล
- คดีที่พบได้บ่อย มีหลายกรณีคนเดินเท้าดื่มสุราแล้วข้ามถนนจนเกิดเหตุ โดยแนวคำพิพากษามักพิจารณาเรื่องความประมาทของผู้ขับขี่เป็นหลัก
- ปี 2567 ถึง 2568 ช่วงปีใหม่และเทศกาลต่าง ๆ คนเดินเท้ายังคงเป็นกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะถนนหลายเลนและถนนที่รถใช้ความเร็วสูงในเขตชานเมือง
ข้อมูลจากมูลนิธิเมาไม่ขับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสะท้อนตรงกันว่า คนเดินเท้าเป็นกลุ่มเปราะบาง และมักเสียเปรียบเมื่อเกิดเหตุบนถนนใหญ่
ข้อเสนอที่สังคมพูดถึงหลังเกิดเหตุ
หลังเหตุครั้งนี้ หลายฝ่ายกลับมาพูดถึงมาตรการความปลอดภัยอีกครั้ง โดยมีข้อเสนอที่พบได้บ่อย เช่น
- เพิ่มไฟส่องสว่างและป้ายเตือนบริเวณสะพานลอยและจุดเสี่ยง
- ทำรั้วกั้นกลางถนน ลดการข้ามผิดจุด
- เพิ่มจุดตรวจ และจริงจังกับการบังคับใช้กฎหมายจราจร
- รณรงค์ให้ใช้ทางข้ามที่ถูกต้อง ผ่านสื่อและโรงเรียน โดยเน้นกลุ่มเยาวชน
- คุมความเร็วในเขตชุมชน และติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มในจุดอันตราย
ด้านตำรวจ สภ.ชัยพฤกษ์ เดินหน้าสอบสวนต่อเนื่อง และอาจพิจารณาแจ้งข้อหา ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 พร้อมตรวจสอบความเร็ว ปริมาณแอลกอฮอล์ และสภาพรถของทั้งสองคัน
ขณะเดียวกัน ครอบครัวของ น.ส.สุภาพร ซึ่งเป็นวัยรุ่นจากเชียงรายที่เข้ามาทำงานหรือใช้ชีวิตในพื้นที่กรุงเทพฯและนนทบุรี ต้องเผชิญความสูญเสียครั้งใหญ่ เพื่อนและคนใกล้ชิดต่างแสดงความอาลัย
อุบัติเหตุบนถนนไทยยังพรากชีวิตคนจำนวนมากทุกปี โดยเฉพาะคนเดินเท้า เหตุของน.ส.สุภาพรจึงเป็นบทเรียนที่เจ็บปวดว่า ทุกครั้งที่ข้ามถนนต้องให้ความปลอดภัยมาก่อนเสมอ หากทุกฝ่ายช่วยกันจริงจัง โอกาสเกิดเหตุซ้ำย่อมลดลงได้
