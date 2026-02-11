Connect with us

เวสต์แฮม vs แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1-1 ประตูของเชโก้ทำให้สถิติชนะรวดของคาร์ริคต้องหยุดลง

Thanawat Chaiyaporn

Published

11 hours ago

on

เวสต์แฮม vs แมนยู 1-1

ลอนดอน สเตเดี้ยม – ศึกพรีเมียร์ลีกคืนวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 จบลงแบบเจ็บปวดสำหรับเจ้าถิ่น เมื่อเวสต์แฮม ยูไนเต็ด ทำได้แค่เสมอแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1-1 ทั้งที่นำอยู่เกือบทั้งครึ่งหลัง โทมัส โซเช็คโขกให้ขุนค้อนขึ้นนำ แต่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่ 90+6 เบนจามิน เซสโก้ ตัวสำรองของทีมเยือน ซัดตีเสมอพาปีศาจแดงรอดพ้นความพ่ายแพ้ไปได้

เกมนี้บรรยากาศในสนามเดือดตั้งแต่เริ่ม เวสต์แฮมต้องการแต้มเพื่อหนีโซนอันตราย ส่วนแมนฯ ยูไนเต็ด ภายใต้การคุมทีมชั่วคราวของไมเคิล คาร์ริค กำลังมั่นใจ หวังเดินหน้าต่อด้วยผลงานที่ดีต่อเนื่อง – ชมไฮไลท์

เวสต์แฮม vs แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1-1

ครึ่งแรก: เปิดเกมแลกกัน แต่ยังไม่คมพอ

เริ่มเกมมา ทั้งสองทีมเล่นเร็วและกล้าเข้าทำ เวสต์แฮมอาศัยเสียงเชียร์ในบ้าน เดินหน้ากดดันผ่านจารอด โบเว่น และคริสเซนซิโอ ซัมเมอร์วิลล์ ที่พยายามหาช่องเข้าพื้นที่อันตรายหลายครั้ง แต่แนวรับแมนยูยังยืนตำแหน่งแน่น ปิดทางจบสกอร์ได้ดี

ฝั่งผู้มาเยือนก็มีจังหวะโต้กลับและลูกนิ่งให้ลุ้นเหมือนกัน จอชัว เซอร์กซี กับคาเซมิโร่ช่วยกันคุมจังหวะแดนกลาง ทำให้เกมไม่เป็นรอง อย่างไรก็ตาม โอกาสจะแจ้งยังไม่มากพอจะเปลี่ยนเป็นประตู จบครึ่งแรกเสมอ 0-0

เวสต์แฮม vs แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1-1

ครึ่งหลัง: โซเช็คพาเฮก่อน แต่เซสโก้ยิงดับฝันเจ้าถิ่น

กลับมาครึ่งหลังได้ไม่นาน เวสต์แฮมมาได้ประตูขึ้นนำ นาทีที่ 50 โจชัว เซอร์กซีเปิดบอลจากริมเส้นไปถึงโทมัส โซเช็ค ก่อนเจ้าตัวโหม่งเข้าเสาแรกอย่างเฉียบขาด สกอร์ขยับเป็น 1-0 เรียกเสียงเฮลั่นลอนดอน สเตเดี้ยม และยังเป็นอีกหนึ่งประตูสำคัญในสถิติการยิงของมิดฟิลด์ชาวเช็กในพรีเมียร์ลีก

หลังจากนำแล้ว เวสต์แฮมเลือกถอยลงมาตั้งรับให้แน่น เน้นปิดพื้นที่หน้ากรอบเขตโทษ และรอจังหวะสวนกลับ แมนยูครองบอลมากกว่า (ราว 65%) แต่จังหวะเข้าทำยังติด ๆ ขัด ๆ ไมเคิล คาร์ริคแก้เกมช่วงท้าย ส่งเบนจามิน เซสโก้ลงมาเพิ่มความอันตรายในแดนหน้า

ความกดดันสะสมเรื่อย ๆ ก่อนจะระเบิดเป็นประตูในช่วงสุดท้าย นาทีที่ 90+6 เซสโก้ได้บอลจากจังหวะเปิดเข้ามาของเพื่อนร่วมทีม แล้ววอลเลย์เน้น ๆ ส่งบอลพุ่งเสียบเสาไกลแบบหมดจด เป็นประตูตีเสมอ 1-1 ที่ทำให้แมนยูได้แต้มสำคัญกลับออกไป และยังไม่แพ้ต่อเนื่องภายใต้การคุมทีมของคาร์ริค

เวสต์แฮม vs แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1-1

สรุปเกม: ขุนค้อนช้ำใจ ปีศาจแดงได้หายใจโล่งขึ้น

ผลเสมอนัดนี้ทำให้เวสต์แฮมยังต้องลุ้นหนักในกลุ่มหนีตกชั้น เพราะแต้มที่ควรได้ 3 คะแนนหลุดมือไปในวินาทีสุดท้าย ขณะที่แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ยังเกาะกลุ่มบนของตารางได้ต่อ แม้จะพลาดโอกาสเก็บชัยชนะเพื่อทำแต้มทิ้งห่าง

หลังเกม นูโน่ เอสปิริโต้ ซานโต้ กุนซือเวสต์แฮมพูดแบบตรงไปตรงมาว่า “เราน่าจะได้ 3 แต้ม แต่ฟุตบอลมันโหด ประตูช่วงทดเจ็บแบบนี้มันเจ็บจริง ๆ”

ส่วนไมเคิล คาร์ริคยกเครดิตให้ผู้ทำประตูว่า “มันเป็นการจบสกอร์ที่ยอดเยี่ยม เซสโก้ช่วยทีมไว้ได้”

รายชื่อผู้เล่นเวสต์แฮม ยูไนเต็ด (ตัวจริงและตัวเปลี่ยนหลัก)

ตำแหน่ง ผู้เล่น หมายเหตุ
GK ฮิวมานน์
DF แอรอน วาน-บิสซาก้า
DF แอ็กเซล ดิสาสี
DF คอนสแตนติโนส มาฟโรปานอส
DF ดิอุฟ เปลี่ยนออก น.79 (สการ์เลส)
MF โทมัส โซเช็ค ทำประตู น.50
MF เอแดร์สัน
FW จารอด โบเว่น แอสซิสต์
FW คริสเซนซิโอ ซัมเมอร์วิลล์
FW อื่น ๆ

(หมายเหตุ: ตารางนี้สรุปผู้เล่นหลักจากรายงานการแข่งขัน)

รายชื่อผู้เล่นแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (ตัวจริงและตัวเปลี่ยนหลัก)

ตำแหน่ง ผู้เล่น หมายเหตุ
GK เซนเน่ ลัมเมนส์
DF ดิโอโก้ ดาโลต์ ได้ใบเหลือง
DF ลูก้า ดิสาสี
DF แฮร์รี่ แม็กไกวร์
MF คาเซมิโร่
MF ค็อบบี้ ไมนู
MF เบรียน เอ็มเบวโม แอสซิสต์
FW จอชัว เซอร์กซี
FW เบนจามิน เซสโก้ ทำประตู น.90+6 (ตัวสำรอง)
FW อื่น ๆ

(หมายเหตุ: เซสโก้ลงมาจากม้านั่งสำรองและเปลี่ยนรูปเกมช่วงท้าย)

บทสรุปและสิ่งที่ต้องจับตา

เกมนี้สะท้อนชัดว่าเวสต์แฮมยังมีปัญหาเรื่องการปิดเกม เมื่อขึ้นนำแล้วแต่รักษาสกอร์ไม่ได้จนจบ ส่วนแมนยูยังมีจุดเด่นเรื่องความพยายาม และไม่ยอมปล่อยเกมหลุดมือแม้เหลือเวลาไม่กี่นาที นัดถัดไป ขุนค้อนต้องรีบเรียกความมั่นใจกลับมาให้เร็วที่สุด ขณะที่ปีศาจแดงยังเดินหน้าลุ้นพื้นที่ท็อปโฟร์ต่อไป

ฟุตบอล

เชลซีสะดุดคาบ้าน! ลีดส์ ยูไนเต็ด ฮึดไล่เจ๊า 2-2 ชวดแต้มลุ้นท็อปโฟร์

Thanawat Chaiyaporn

Published

11 hours ago

on

February 11, 2026

By

เชลซี vs ลีดส์ ยูไนเต็ด 2-2

ค่ำคืนที่สแตมฟอร์ด บริดจ์ เกมเหมือนจะเป็นของเชลซีเต็มๆ ทีมของ ลิอัม โรเซนิเออร์ เกือบคว้าชัยในลีกเป็นนัดที่ 5 ติดต่อกัน และมีโอกาสขยับขึ้นพื้นที่ท็อปโฟร์ด้วย แต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปในครึ่งหลัง เมื่อลีดส์ ยูไนเต็ดที่กำลังมั่นใจ ไล่จากตาม 0-2 กลับมาเสมอ 2-2 ทำให้ “สิงห์บลู” ทำแต้มหล่นแบบน่าเสียดาย

เชลซีออกสตาร์ตได้ดี ครองบอลมากกว่าและเจาะได้ต่อเนื่อง นาทีที่ 24 โคล พาลเมอร์ แทงทะลุช่องให้ โจเอา เปดรู หลุดเดี่ยว ก่อนยกบอลข้ามหัวคาร์ล ดาร์โลว์เข้าไปอย่างเหนือชั้น เจ้าถิ่นนำ 1-0 แบบสมเหตุสมผล – ชมไฮไลท์

จบครึ่งแรก เชลซีดูคุมเกมได้ชัด ลีดส์แทบไม่ค่อยมีจังหวะจบสกอร์ใส่โรเบิร์ต ซานเชซ

เชลซีสะดุดคาบ้าน! ลีดส์ ยูไนเต็ด ฮึดไล่เจ๊า 2-2

ครึ่งหลังเชลซีมาได้เพิ่ม นาทีที่ 58 ผู้ตัดสินให้จุดโทษหลังเปดรูโดน แจกา บิโจล เบียดล้มในเขตโทษ พาลเมอร์รับหน้าที่สังหาร ยิงเรียดไปมุมขวาล่างไม่พลาด สกอร์เป็น 2-0 บรรยากาศในสนามเหมือนชัยชนะกำลังอยู่แค่เอื้อม

แต่ลีดส์ไม่ยอมง่ายๆ นาทีที่ 67 ทีมเยือนได้จุดโทษคืน เมื่อ โมอิเซส ไกเซโด ไปทำฟาวล์ เจย์เดน โบเกิล ในกรอบเขตโทษ ลุคัส นเมชา ยิงเข้ามุมซ้ายอย่างเฉียบคม ไล่มา 2-1

จากนั้นอีก 6 นาที เกมก็กลับมาเท่ากัน นาทีที่ 73 แนวรับเชลซีมีพลาดจังหวะสำคัญ เปิดทางให้ โนอาห์ โอกาฟอร์ ตัวสำรองของลีดส์ หลุดเข้าไปยิงด้วยซ้ายในกรอบเขตโทษ บอลพุ่งเสียบตาข่ายเป็น 2-2 ทำเอาสแตมฟอร์ด บริดจ์เงียบลงทันที ขณะที่แฟนทีมเยือนฉลองกันสุดเสียง

เชลซีสะดุดคาบ้าน! ลีดส์ ยูไนเต็ด ฮึดไล่เจ๊า 2-2

ท้ายเกมเชลซีเร่งหาประตูชัย ช่วงทดเจ็บ โจเรล ฮาโต้ เปิดบอลโค้งให้เปดรูโหม่ง แต่บอลชนคานเต็มๆ ต่อด้วยโอกาสทองของพาลเมอร์จากจังหวะเปิดต่ำเข้ามาหน้าประตู เขายิงข้ามคานจากระยะใกล้มากแบบไม่น่าเชื่อ กลายเป็นช็อตที่แฟนบอลพูดถึงกันทั้งเกม

หลังจบเกม ลิอัม โรเซนิเออร์ ให้สัมภาษณ์ว่า “เราน่าเก็บชัยชนะได้ เราเริ่มเกมดีมาก แต่เราเสียประตูจากจุดโทษ และมีข้อผิดพลาดในแนวรับจนเสียแต้ม พาลเมอร์พลาดโอกาสท้ายเกมก็จริง แต่เขาคือนักเตะระดับท็อป เราไม่โทษใคร นี่คือฟุตบอล เราต้องเรียนรู้และไปต่อ”

ฝั่ง แดเนียล ฟาร์เก้ กุนซือลีดส์พอใจกับหนึ่งแต้ม “กลับมาจากตามหลังสองประตูที่สแตมฟอร์ด บริดจ์ไม่ใช่เรื่องง่าย นักเตะสู้กันสุดใจ แต้มนี้สำคัญมากกับเป้าหมายหนีโซนตกชั้นของเรา”

เชลซีสะดุดคาบ้าน! ลีดส์ ยูไนเต็ด ฮึดไล่เจ๊า 2-2

สรุปผลการแข่งขันและไฮไลท์สำคัญ

  • เชลซีคุมบอลและสร้างโอกาสได้เยอะ แต่จบไม่เด็ดขาด
  • ลีดส์อาศัยจุดโทษและความผิดพลาดคู่แข่ง กลับมามีแต้ม
  • VAR มีบทบาทกับจุดโทษทั้งสองฝั่ง แต่ไม่มีดราม่าใหญ่
  • เชลซีอดขยับขึ้นอันดับ 4 หลังแมนยูฯ เสมอเวสต์แฮม

เชลซีสะดุดคาบ้าน! ลีดส์ ยูไนเต็ด ฮึดไล่เจ๊า 2-2

ตารางนักเตะเชลซี (ตัวจริงและเปลี่ยนตัวหลัก พร้อมบทบาท)

ตำแหน่ง นักเตะ หมายเหตุ
ผู้รักษาประตู โรเบิร์ต ซานเชซ มีเซฟสำคัญ แต่ช่วยไม่ได้กับ 2 ประตู
กองหลัง มาร์ค คูคูเรญ่า (ออก) → โจเรล ฮาโต้ เปลี่ยนครึ่งหลัง ฮาโต้เติมเกมและสร้างโอกาส
กองหลัง เวสลีย์ โฟฟานา โดยรวมแน่น แต่มีส่วนกับจังหวะเสียประตูตีเสมอ
กองหลัง เทรโวห์ ชาโลบาห์ อ่านเกมดี แต่แผงหลังหลุดสมาธิช่วงสำคัญ
กองหลัง ริซ เจมส์ จ่ายบอลดี แต่จังหวะเข้าพื้นที่อันตรายมีไม่มาก
กองกลาง โมอิเซส ไกเซโด เสียจุดโทษและโดนใบเหลือง
กองกลาง เอ็นโซ เฟอร์นันเดซ คุมจังหวะและเชื่อมเกมได้ดี
ปีกขวา โคล พาลเมอร์ ยิงจุดโทษ 1 ประตู แต่พลาดโอกาสทองท้ายเกม
ปีกซ้าย เอสเตวอง วิลเลียน มีส่วนกับการขึ้นเกม แต่จังหวะจบยังไม่คม
กองหน้า โจเอา เปดรู ยิง 1 ประตู เรียกจุดโทษ เกือบเป็นฮีโร่ช่วงท้าย
กองหน้า นิโคลัส แจ็คสัน ลงมาเพิ่มมิติในแดนหน้า

เชลซีมีเพิ่มเป็น 44 คะแนน จาก 26 นัด รั้งอันดับ 5 ชั่วคราว

ตารางนักเตะลีดส์ ยูไนเต็ด (ตัวจริงและเปลี่ยนตัวหลัก พร้อมบทบาท)

ตำแหน่ง นักเตะ หมายเหตุ
ผู้รักษาประตู คาร์ล ดาร์โลว์ เจองานหนัก เซฟหลายครั้งแต่เสีย 2 ประตู
กองหลัง แจกา บิโจล เสียจุดโทษให้เชลซี
กองหลัง โจ ราดซินสกี้ ช่วยเกมรับดี โดยเฉพาะช่วงครึ่งแรก
กองหลัง เบน คริสเตนเซ่น อ่านเกมรับและซ้อนตำแหน่งได้ดี
แบ็กขวา เจย์เดน โบเกิล เรียกจุดโทษให้ทีม จุดเปลี่ยนสำคัญของเกม
กองกลาง อิลลาน เมซลิเยร์ ทำหน้าที่กลางสนามได้เนียน คุมจังหวะช่วยทีม
กองกลาง อาร์เซน ซัคก้า ช่วยต่อบอลและพาเกมรุกเดินหน้า
ปีก ลุคัส นเมชา ยิงจุดโทษไล่คืน เป็นคีย์แมนของการคัมแบ็ก
ปีก ดาเนียล เจมส์ ลงมาเพิ่มความเร็วและช่วยไล่เพรส
กองหน้า โจเอล พิโร่ ลงมาช่วยเก็บบอลและกดดันแนวรับ
กองหน้า โนอาห์ โอกาฟอร์ ตัวสำรองซูเปอร์ซับ ยิงประตูตีเสมอ 2-2

ลีดส์เก็บเพิ่มเป็น 30 คะแนน ขึ้นมาอยู่อันดับ 15 ปลอดภัยขึ้นจากโซนตกชั้น

เกมนี้แสดงให้เห็นถึงความเปราะบางของเชลซี แม้จะเล่นดีแต่การเสียสมาธิเพียงชั่วครู่ก็ทำให้เสียแต้มสำคัญ ส่วนลีดส์แสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณนักสู้ ภายใต้แดเนียล ฟาร์เก้ พวกเขายังมีลุ้นรอดพ้นตกชั้นต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เวสต์แฮม vs แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1-1 ประตูของเชโก้ทำให้สถิติชนะรวดของคาร์ริคต้องหยุดลง

Continue Reading

ฟุตบอลไทย

แมนเชสเตอร์ ซิตี้ บุกแซงลิเวอร์พูล 2-1 พรีเมียร์ลีก, ดราม่าท้ายเกมที่แอนฟิลด์

Thanawat Chaiyaporn

Published

3 days ago

on

February 9, 2026

By

แมนเชสเตอร์ ซิตี้ บุกแซงลิเวอร์พูล 2-1

แมนเชสเตอร์ ซิตี้ คว้าชัยชนะครั้งสำคัญเหนือลิเวอร์พูล 2-1 ที่แอนฟิลด์ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2026 โดยพลิกเกมในช่วงท้ายเกม ทีมของเป๊ป กวาร์ดิโอลา ตามหลังอยู่ก่อนหมดเวลาเพียงเล็กน้อย แต่ก็ยังหาทางคว้าสามแต้มสำคัญและรักษาความหวังในการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกเอาไว้ได้ เนื่องจากอาร์เซนอลขึ้นนำไปก่อน ผลการแข่งขันนี้ทำให้ซิตี้ลดช่องว่างคะแนนเหลือ 6 คะแนน และเพิ่มพลังใหม่ให้กับการแข่งขันในช่วงท้ายฤดูกาล

แมนเชสเตอร์ ซิตี้ บุกแซงลิเวอร์พูล 2-1

ภาพรวมเกม

ครึ่งแรกทั้งสองทีมเล่นกันรัดกุม ลิเวอร์พูลใช้ความได้เปรียบในบ้านกดดันเป็นช่วงๆ ส่วนแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ยังเน้นครองบอลและคุมจังหวะตามถนัด โอกาสมีทั้งสองฝั่ง แต่ยังไม่มีใครเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้ จบ 45 นาทีแรก 0-0 โดยผู้รักษาประตูทั้งคู่มีเซฟสำคัญช่วยทีมไว้

กลับมาครึ่งหลัง ลิเวอร์พูลเร่งเครื่องมากขึ้น และมาได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่ 74 จาก โดมินิก โซบอสซ์ลาย ที่ปั่นฟรีคิกเสียบเสาอย่างสวยงาม ทำให้บรรยากาศในแอนฟิลด์คึกคักทันที ลิเวอร์พูลนำ 1-0 และภาพรวมดูเหมือนจะคุมเกมได้อยู่

แต่แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ไม่ปล่อยให้เกมหลุดมือ พวกเขาตามตีเสมอได้ในนาทีที่ 84 เมื่อ แบร์นาร์โด ซิลวา วอลเลย์จังหวะสำคัญจากบอลที่ เออร์ลิง ฮาลันด์ มีส่วนในจังหวะต่อเนื่อง ส่งบอลพุ่งเข้ามุม สกอร์กลับมาเป็น 1-1

จุดเปลี่ยนใหญ่เกิดช่วงทดเวลาบาดเจ็บ นาทีที่ 90+3 ลิเวอร์พูลเสียจุดโทษ หลัง อลิสซง เบ็คเกอร์ ทำฟาวล์ มาเตอุส นูเนส ในเขตโทษ และเป็น เออร์ลิง ฮาลันด์ รับหน้าที่สังหาร ยิงเข้าไปแบบนิ่งๆ ให้แมนเชสเตอร์ ซิตี้ แซงนำ 2-1 พร้อมปิดเกมคว้าแต้มกลับออกไป

ช่วงท้ายยังมีจังหวะวุ่นวายเพิ่ม เมื่อมีประตูของลิเวอร์พูลถูกยกเลิกหลัง VAR ตรวจสอบ และ โซบอสซ์ลาย โดนใบแดง ทำให้เจ้าบ้านจบเกมด้วยผู้เล่น 10 คน

แมนเชสเตอร์ ซิตี้ บุกแซงลิเวอร์พูล 2-1

เหตุการณ์สำคัญในเกม

  • นาทีที่ 74: โดมินิก โซบอสซ์ลาย ซัดฟรีคิกเสียบเสา ลิเวอร์พูลขึ้นนำ 1-0
  • นาทีที่ 84: แบร์นาร์โด ซิลวา วอลเลย์จังหวะสำคัญ ตีเสมอ 1-1
  • นาทีที่ 90+3: แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ได้จุดโทษจากจังหวะอลิสซงฟาวล์นูเนส, เออร์ลิง ฮาลันด์ ยิงเข้าไป แซงนำ 2-1
  • ช่วงท้ายเกม: ประตูของลิเวอร์พูลถูกริบคืนหลัง VAR เช็ก และ โซบอสซ์ลาย ถูกไล่ออก

เกมนี้ถูกพูดถึงหนักมาก เพราะรูปเกมสูสีและมีจุดเปลี่ยนในช่วงสุดท้าย ทำให้แฟนบอลลุ้นกันถึงวินาทีสุดท้ายจริงๆ

แมนเชสเตอร์ ซิตี้ บุกแซงลิเวอร์พูล 2-1

สถิติทีมแมนเชสเตอร์ ซิตี้

รายการ ค่าคะแนน/จำนวน
ประตูที่ทำได้ 2
ประตูที่เสีย 1
การครองบอล (%) 58
การยิงทั้งหมด 14
การยิงเข้ากรอบ 6
การผ่านบอลสำเร็จ 512 (88%)
ใบเหลือง 3
ใบแดง 0
ผู้เล่นเด่น เออร์ลิง ฮาลันด์ (1 ประตู), แบร์นาร์โด ซิลวา (1 ประตู)

แมนเชสเตอร์ ซิตี้ แสดงให้เห็นชัดว่าไม่ยอมแพ้ง่ายๆ แม้จะตามหลังช่วงท้าย แต่ยังเดินหน้าหาประตูจนพลิกกลับมาชนะได้

สถิติทีมลิเวอร์พูล

รายการ ค่าคะแนน/จำนวน
ประตูที่ทำได้ 1
ประตูที่เสีย 2
การครองบอล (%) 42
การยิงทั้งหมด 12
การยิงเข้ากรอบ 5
การผ่านบอลสำเร็จ 398 (82%)
ใบเหลือง 4
ใบแดง 1 (โซบอสซ์ลาย)
ผู้เล่นเด่น โดมินิก โซบอสซ์ลาย (1 ประตู)

ลิเวอร์พูลทำได้ดีในภาพรวม โดยเฉพาะหลังจากขึ้นนำ แต่ความผิดพลาดช่วงท้ายเกมทำให้เสียแต้มไปแบบน่าเสียดาย แถมยังต้องเล่น 10 คนในช่วงท้ายอีกด้วย

สรุปผลและผลต่อการลุ้นแชมป์

ชัยชนะนัดนี้ช่วยให้แมนเชสเตอร์ ซิตี้ กลับมาเกาะกลุ่มลุ้นแชมป์อย่างจริงจังต่อไป และการบุกชนะที่แอนฟิลด์ก็เพิ่มความมั่นใจให้ทีมไม่น้อย ขณะที่ลิเวอร์พูลเจ็บหนักจากการเสียประตูท้ายเกม รวมถึงดราม่าจาก VAR และใบแดงที่ทำให้บทสรุปยิ่งขมขึ้น

พรีเมียร์ลีกยังคงเป็นลีกที่เปลี่ยนได้ทุกนาที และเกมนี้ก็ย้ำชัดว่า ถ้าเผลอแค่ช่วงสั้นๆ ผลลัพธ์อาจพลิกได้ทันที

ฟุตบอล

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เปิดโอลด์ แทรฟฟอร์ดอัด สเปอร์ส 2-0 คว้าชัย 4 นัดติด

Thanawat Chaiyaporn

Published

3 days ago

on

February 8, 2026

By

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เปิดโอลด์ แทรฟฟอร์ดอัด สเปอร์ส 2-0

ที่สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่มี ไมเคิล แคร์ริค ทำหน้าที่กุนซือชั่วคราว เดินหน้าเก็บสามแต้มสำคัญ หลังเอาชนะ ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ 2-0 ในศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ นัดที่ 25 ส่งให้ “ปีศาจแดง” ชนะต่อเนื่องเป็นนัดที่ 4 ยึดอันดับ 4 แบบแน่น ๆ และตามหลังอันดับ 2 แค่ 3 คะแนน

เกมนี้เตะในช่วงเวลาพิเศษ เพราะเป็นวันถัดจากการรำลึกครบรอบ 68 ปี โศกนาฏกรรมมิวนิก แฟนบอลเจ้าถิ่นร่วมกันทำให้บรรยากาศในสนามเต็มไปด้วยความหมาย ก่อนที่ทีมจะตอบแทนด้วยฟอร์มที่ดุดัน โดยเฉพาะครึ่งหลังที่คุมเกมได้ชัดเจนกว่า

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เปิดโอลด์ แทรฟฟอร์ดอัด สเปอร์ส 2-0

จังหวะที่ทำให้เกมเปลี่ยน: โรเมโรโดนแดง

ช่วงต้นเกมสูสีกันพอสมควร สเปอร์สของ โธมัส แฟรงค์ พยายามครองบอลและขึ้นเกมรุกเป็นระยะ แต่สถานการณ์เปลี่ยนทันทีในนาทีที่ 29 เมื่อ คริสเตียน โรเมโร กัปตันทีมสเปอร์ส โดนใบแดงโดยตรงจากจังหวะยกเท้าสูงใส่ คาเซมิโร แบบอันตราย ทำให้ทีมเยือนต้องเล่น 10 คนยาว ๆ

หลังเสียคน สเปอร์สดูเสียทรง เกมรับเริ่มหลวม และยูไนเต็ดก็เพิ่มแรงกดดันต่อเนื่อง

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เปิดโอลด์ แทรฟฟอร์ดอัด สเปอร์ส 2-0

L

ไฮไลท์สำคัญของเกม

  • นาทีที่ 38: ไบรอัน เอ็มเบวโม ยิงให้แมนฯ ยูไนเต็ดขึ้นนำ 1-0 จากลูกเตะมุมที่ซ้อมกันมา บอลโดนสกัดออกมาเข้าทางก่อนเอ็มเบวโมกดแบบไม่จับส่งบอลเข้าไปอย่างคมกริบ
  • ครึ่งหลัง ยูไนเต็ดคุมจังหวะได้มากกว่า อามาด ดิอัลโล และ มาเตอุส คุนญา เคยส่งบอลเข้าไปแล้ว แต่ถูกจับล้ำหน้า ทีมยังบุกต่อแบบไม่ผ่อน
  • นาทีที่ 81: บรูโน แฟร์นันเดส บวกสกอร์ที่สองจากจังหวะเข้าชาร์จแถวเสาไกล รับบอลครอสจากเพื่อนร่วมทีม ทำให้เจ้าถิ่นหนีเป็น 2-0
  • จิโอวานนี่ วิคาริโอ นายทวารสเปอร์ส เซฟช่วยทีมไว้หลายครั้ง โดยเฉพาะจังหวะรับมือโหม่งของคาเซมิโรในครึ่งแรก แต่สุดท้ายต้านไม่อยู่

หลังเหลือผู้เล่นน้อยกว่า สเปอร์สแทบหาจังหวะจบแบบจะแจ้งไม่ได้ และยังคงไม่ชนะในพรีเมียร์ลีกตลอดปี 2026 จนถึงตอนนี้ ทำให้แรงกดดันที่มีต่อโธมัส แฟรงค์เริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เปิดโอลด์ แทรฟฟอร์ดอัด สเปอร์ส 2-0

รายชื่อผู้เล่นแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (ตัวจริงและคนสำคัญ)

ตำแหน่ง นักเตะ หมายเหตุ
ผู้รักษาประตู (ไม่ระบุในรายงานหลัก)
กองหลัง ดิโอโก ดาโลต์, แฮร์รี่ แม็กไกวร์, ลิซานโดร มาร์ติเนซ, ลุค ชอว์ เกมรับแน่น เล่นแข็งแกร่ง
กองกลาง คาเซมิโร, ค็อบบี้ ไมนู, อามาด ดิอัลโล, บรูโน แฟร์นันเดส บรูโนทำประตูตอกย้ำชัยชนะ
กองหน้า มาเตอุส คุนญา, ไบรอัน เอ็มเบวโม เอ็มเบวโมยิงปลดล็อกเกม

(ไลน์อัพตามรายงาน: ลัมเมนส์, ดาโลต์, แม็กไกวร์, มาร์ติเนซ, ชอว์, คาเซมิโร, ไมนู, อามาด, แฟร์นันเดส, คุนญา, เอ็มเบวโม)

รายชื่อผู้เล่นท็อตแนม ฮอตสเปอร์ (ตัวจริงและเปลี่ยนตัว)

ตำแหน่ง นักเตะ หมายเหตุ
ผู้รักษาประตู วิคาริโอ เซฟหลายครั้ง แต่เสีย 2 ประตู
กองหลัง เกรย์, โรเมโร (โดนไล่ออก น.29), ฟาน เดอ เวน, อูโดกี (เปลี่ยน ซูซ่า น.55) ใบแดงทำเกมเปลี่ยนทันที
กองกลาง ปาลินญา (เปลี่ยน บิสซูม่า น.80), ซาร์, กัลลาเกอร์ (เปลี่ยน โคโล มูอานี น.80) เสียสมดุลหลังเหลือ 10 คน
กองหน้า โอโดแบร์ (เปลี่ยน ดรากูซิน น.32), ไซมอนส์, โซลันเก้ (เปลี่ยน เทล น.80) โอกาสจบสกอร์น้อย

สรุปภาพรวมและทิศทางต่อไป

สามแต้มเกมนี้ทำให้แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดของแคร์ริคมั่นใจมากขึ้น เห็นภาพการเล่นเป็นระบบชัดขึ้น ทั้งการใช้ลูกตั้งเตะและการลงโทษความผิดพลาดของคู่แข่งในช่วงสำคัญ

ฝั่งท็อตแนมต้องรีบจัดการปัญหา โดยเฉพาะเรื่องวินัยในเกม ใบแดงของโรเมโรที่เป็นใบที่สองของซีซันยิ่งทำให้ทีมเป๋ และการรอชัยชนะนัดแรกของปี 2026 ก็ยังต้องรอต่อไป หากยังแก้ไม่ตก โอกาสหลุดจากกลุ่มหัวตารางก็มีสูง

Trending