ฟุตบอลไทย

แมนเชสเตอร์ ซิตี้ บุกแซงลิเวอร์พูล 2-1 พรีเมียร์ลีก, ดราม่าท้ายเกมที่แอนฟิลด์

Thanawat Chaiyaporn

Published

36 minutes ago

on

แมนเชสเตอร์ ซิตี้ คว้าชัยชนะครั้งสำคัญเหนือลิเวอร์พูล 2-1 ที่แอนฟิลด์ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2026 โดยพลิกเกมในช่วงท้ายเกม ทีมของเป๊ป กวาร์ดิโอลา ตามหลังอยู่ก่อนหมดเวลาเพียงเล็กน้อย แต่ก็ยังหาทางคว้าสามแต้มสำคัญและรักษาความหวังในการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกเอาไว้ได้ เนื่องจากอาร์เซนอลขึ้นนำไปก่อน ผลการแข่งขันนี้ทำให้ซิตี้ลดช่องว่างคะแนนเหลือ 6 คะแนน และเพิ่มพลังใหม่ให้กับการแข่งขันในช่วงท้ายฤดูกาล

ภาพรวมเกม

ครึ่งแรกทั้งสองทีมเล่นกันรัดกุม ลิเวอร์พูลใช้ความได้เปรียบในบ้านกดดันเป็นช่วงๆ ส่วนแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ยังเน้นครองบอลและคุมจังหวะตามถนัด โอกาสมีทั้งสองฝั่ง แต่ยังไม่มีใครเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้ จบ 45 นาทีแรก 0-0 โดยผู้รักษาประตูทั้งคู่มีเซฟสำคัญช่วยทีมไว้

กลับมาครึ่งหลัง ลิเวอร์พูลเร่งเครื่องมากขึ้น และมาได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่ 74 จาก โดมินิก โซบอสซ์ลาย ที่ปั่นฟรีคิกเสียบเสาอย่างสวยงาม ทำให้บรรยากาศในแอนฟิลด์คึกคักทันที ลิเวอร์พูลนำ 1-0 และภาพรวมดูเหมือนจะคุมเกมได้อยู่

แต่แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ไม่ปล่อยให้เกมหลุดมือ พวกเขาตามตีเสมอได้ในนาทีที่ 84 เมื่อ แบร์นาร์โด ซิลวา วอลเลย์จังหวะสำคัญจากบอลที่ เออร์ลิง ฮาลันด์ มีส่วนในจังหวะต่อเนื่อง ส่งบอลพุ่งเข้ามุม สกอร์กลับมาเป็น 1-1

จุดเปลี่ยนใหญ่เกิดช่วงทดเวลาบาดเจ็บ นาทีที่ 90+3 ลิเวอร์พูลเสียจุดโทษ หลัง อลิสซง เบ็คเกอร์ ทำฟาวล์ มาเตอุส นูเนส ในเขตโทษ และเป็น เออร์ลิง ฮาลันด์ รับหน้าที่สังหาร ยิงเข้าไปแบบนิ่งๆ ให้แมนเชสเตอร์ ซิตี้ แซงนำ 2-1 พร้อมปิดเกมคว้าแต้มกลับออกไป

ช่วงท้ายยังมีจังหวะวุ่นวายเพิ่ม เมื่อมีประตูของลิเวอร์พูลถูกยกเลิกหลัง VAR ตรวจสอบ และ โซบอสซ์ลาย โดนใบแดง ทำให้เจ้าบ้านจบเกมด้วยผู้เล่น 10 คน

เหตุการณ์สำคัญในเกม

  • นาทีที่ 74: โดมินิก โซบอสซ์ลาย ซัดฟรีคิกเสียบเสา ลิเวอร์พูลขึ้นนำ 1-0
  • นาทีที่ 84: แบร์นาร์โด ซิลวา วอลเลย์จังหวะสำคัญ ตีเสมอ 1-1
  • นาทีที่ 90+3: แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ได้จุดโทษจากจังหวะอลิสซงฟาวล์นูเนส, เออร์ลิง ฮาลันด์ ยิงเข้าไป แซงนำ 2-1
  • ช่วงท้ายเกม: ประตูของลิเวอร์พูลถูกริบคืนหลัง VAR เช็ก และ โซบอสซ์ลาย ถูกไล่ออก

เกมนี้ถูกพูดถึงหนักมาก เพราะรูปเกมสูสีและมีจุดเปลี่ยนในช่วงสุดท้าย ทำให้แฟนบอลลุ้นกันถึงวินาทีสุดท้ายจริงๆ

สถิติทีมแมนเชสเตอร์ ซิตี้

รายการ ค่าคะแนน/จำนวน
ประตูที่ทำได้ 2
ประตูที่เสีย 1
การครองบอล (%) 58
การยิงทั้งหมด 14
การยิงเข้ากรอบ 6
การผ่านบอลสำเร็จ 512 (88%)
ใบเหลือง 3
ใบแดง 0
ผู้เล่นเด่น เออร์ลิง ฮาลันด์ (1 ประตู), แบร์นาร์โด ซิลวา (1 ประตู)

แมนเชสเตอร์ ซิตี้ แสดงให้เห็นชัดว่าไม่ยอมแพ้ง่ายๆ แม้จะตามหลังช่วงท้าย แต่ยังเดินหน้าหาประตูจนพลิกกลับมาชนะได้

สถิติทีมลิเวอร์พูล

รายการ ค่าคะแนน/จำนวน
ประตูที่ทำได้ 1
ประตูที่เสีย 2
การครองบอล (%) 42
การยิงทั้งหมด 12
การยิงเข้ากรอบ 5
การผ่านบอลสำเร็จ 398 (82%)
ใบเหลือง 4
ใบแดง 1 (โซบอสซ์ลาย)
ผู้เล่นเด่น โดมินิก โซบอสซ์ลาย (1 ประตู)

ลิเวอร์พูลทำได้ดีในภาพรวม โดยเฉพาะหลังจากขึ้นนำ แต่ความผิดพลาดช่วงท้ายเกมทำให้เสียแต้มไปแบบน่าเสียดาย แถมยังต้องเล่น 10 คนในช่วงท้ายอีกด้วย

สรุปผลและผลต่อการลุ้นแชมป์

ชัยชนะนัดนี้ช่วยให้แมนเชสเตอร์ ซิตี้ กลับมาเกาะกลุ่มลุ้นแชมป์อย่างจริงจังต่อไป และการบุกชนะที่แอนฟิลด์ก็เพิ่มความมั่นใจให้ทีมไม่น้อย ขณะที่ลิเวอร์พูลเจ็บหนักจากการเสียประตูท้ายเกม รวมถึงดราม่าจาก VAR และใบแดงที่ทำให้บทสรุปยิ่งขมขึ้น

พรีเมียร์ลีกยังคงเป็นลีกที่เปลี่ยนได้ทุกนาที และเกมนี้ก็ย้ำชัดว่า ถ้าเผลอแค่ช่วงสั้นๆ ผลลัพธ์อาจพลิกได้ทันที

ฟุตบอลไทย

พีที ประจวบฯ เฉือน เชียงราย ยูไนเต็ด 3-2 เกมเดือด 5 ประตูที่สามอ่าว สเตเดียม

Thanawat Chaiyaporn

Published

4 weeks ago

on

January 10, 2026

By

ศึกไทยลีก 1 วันที่ 10 มกราคม 2026 ที่สามอ่าว สเตเดียม จบลงแบบคนดูได้ลุ้นจนวินาทีสุดท้าย เมื่อ พีที ประจวบ เอฟซี เปิดบ้านชนะ เชียงราย ยูไนเต็ด ไปแบบสนุกมือ 3-2 เกมนี้ผลัดกันรุกผลัดกันรับ มีจังหวะเปลี่ยนโมเมนตัมหลายครั้ง และจบสกอร์ได้คมทั้งสองทีม เหมาะกับคำว่าเป็นเกมกลางตารางที่คาดเดาไม่ได้จริงๆ

ครึ่งแรก ประจวบฯ คุมเกมก่อน, เชียงรายฯ ตีเสมอทัน

ประจวบฯ ออกสตาร์ตด้วยพลังในบ้าน ครองบอลได้มากกว่า และหาจังหวะเข้าทำต่อเนื่อง ก่อนจะได้ประตูนำในนาทีที่ 22 จากเกมสวนกลับเร็ว Taua Ferreira dos Santos เติมทางริมเส้นแล้วเปิดบอลเข้ากลางอย่างแม่นยำให้ Nick Taylor โหม่งเต็มๆ บอลพุ่งผ่านมือผู้รักษาประตูทีมเยือนเข้าไป เจ้าถิ่นได้เฮลั่นสนาม

เชียงราย ยูไนเต็ด ตั้งหลักได้ไว และยังอันตรายจากลูกนิ่งตามสไตล์ พวกเขาตามตีเสมอ 1-1 ในนาทีที่ 38 จากลูกเตะมุมที่เปิดเข้ามาในเขตโทษ ก่อนที่ Airton Tirabassi จะขึ้นโหม่งสูงสุดส่งบอลเข้าประตู ทำให้จบครึ่งแรกด้วยสกอร์เท่ากัน

พีที ประจวบ ชนะ เชียงราย ยูไนเต็ด 3-2

ครึ่งหลัง ยิงกันต่อเนื่อง, จุดโทษตัดสินเกม

กลับมาครึ่งหลังเกมเปิดมากขึ้น และประจวบฯ ได้ประตูนำอีกครั้งอย่างรวดเร็ว ในนาทีที่ 51 เมื่อ Phon-Ek Jensen ได้โอกาสยิงไกลนอกกรอบ บอลโค้งเสียบมุมบนแบบสวยๆ เสียงเชียร์ในสามอ่าวดังสนั่นทันที

แต่เชียงรายฯ ไม่ยอมง่ายๆ พวกเขาเดินหน้ากดดันต่อ และมาได้ประตูตีเสมอ 2-2 ในนาทีที่ 68 จากบอลทะลุช่องที่ตัดแนวรับเจ้าถิ่น ก่อนที่ Oussama Thiangkham จะหลุดไปยิงผ่านผู้รักษาประตูแบบใจเย็น

ช่วงท้ายเกมทั้งสองทีมต่างมองหาประตูชัย จนกระทั่งนาทีที่ 82 ประจวบฯ ได้จุดโทษจากจังหวะแฮนด์บอลในกรอบเขตโทษ และเป็น Taua Ferreira dos Santos รับหน้าที่สังหารไม่พลาด ส่งเจ้าถิ่นนำ 3-2 แม้เชียงรายฯ จะบุกหนักช่วงท้าย มีทั้งลูกเตะมุมและจังหวะหวาดเสียวช่วงทดเวลา แต่ประจวบฯ ยังยืนระยะได้ดี เก็บ 3 แต้มในบ้านสำเร็จ

พีที ประจวบ ชนะ เชียงราย ยูไนเต็ด 3-2

ไฮไลต์สำคัญของเกม

  • 22′ ประจวบฯ นำ 1-0, Nick Taylor โหม่งจากการเปิดของ Taua Ferreira dos Santos
  • 38′ เชียงรายฯ ตีเสมอ 1-1, Airton Tirabassi โหม่งจากลูกเตะมุม
  • 51′ ประจวบฯ นำ 2-1, Phon-Ek Jensen ยิงไกลเสียบมุม
  • 68′ เชียงรายฯ ตีเสมอ 2-2, Oussama Thiangkham หลุดยิงจากบอลทะลุช่อง
  • 82′ ประจวบฯ นำ 3-2, Taua Ferreira dos Santos ยิงจุดโทษเข้าไป

ชัยชนะนัดนี้สะท้อนว่า พีที ประจวบฯ กล้าเล่นเกมรุกและจบสกอร์ได้ในจังหวะสำคัญ ส่วนเชียงราย ยูไนเต็ด น่าเสียดายกับจังหวะเสียประตู โดยเฉพาะช่วงท้าย ทั้งที่พวกเขากลับมาได้ดีหลายครั้ง

อันดับและสถานการณ์บนตาราง (หลังเกม, ณ 11 มกราคม 2026)

หลังคว้า 3 คะแนนในบ้าน ประจวบฯ ขยับอันดับดีขึ้นในกลุ่มกลางตาราง ขณะที่เชียงรายฯ หล่นลงเล็กน้อย แต่ยังเกาะกลุ่มได้อยู่ในการลุ้นพื้นที่ครึ่งบน

พีที ประจวบ เอฟซี (โดยประมาณ อันดับ 9-10)

  • แข่ง: 14 นัด
  • แต้ม: 17-19 (หลังชนะเพิ่มแต้ม)
  • ประตูได้เสีย: ยิง 19, เสีย 17 (ผล 3-2 ช่วยให้ผลต่างดีขึ้น)

เชียงราย ยูไนเต็ด (โดยประมาณ อันดับ 7-8)

  • แข่ง: 13 นัด
  • แต้ม: 17
  • ประตูได้เสีย: ยิง 15, เสีย 13

(หมายเหตุ: ข้อมูลอันดับอ้างอิงจากช่วงต้นเดือนมกราคม 2026 โดยก่อนแข่งประจวบฯ อยู่ราวอันดับ 9-10 และเชียงรายฯ ราวอันดับ 7-8, ผลการแข่งขันทำให้ประจวบฯ ได้แรงส่งเพิ่ม)

โปรแกรมนัดถัดไป

ทั้งสองทีมยังมีตารางแข่งที่ไม่ง่ายในช่วงนี้

พีที ประจวบ เอฟซี

  • 17 มกราคม: เยือน สุโขทัย
  • 24-25 มกราคม: มีโอกาสเล่นในบ้านเจอทีมกลุ่มกลางตาราง (เช่น อุทัยธานี หรือทีมที่สลับโปรแกรม)
  • เป้าหมาย: เก็บแต้มต่อเนื่อง โดยเฉพาะเกมในบ้าน เพื่อขึ้นไปอยู่ครึ่งบน

เชียงราย ยูไนเต็ด

  • 18 มกราคม: เยือน บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด (งานหนักกับทีมลุ้นแชมป์)
  • หลัง 23 มกราคม: มีเกมในบ้านเพื่อเรียกแต้มคืน
  • เป้าหมาย: ลดข้อผิดพลาดในเกมรับ ก่อนเจอเกมเยือนใหญ่ๆ

ผลสกอร์ 3-2 นัดนี้เติมสีสันให้ไทยลีก 2025-26 ได้ชัดเจน เกมกลางตารางยังคงเป็นโซนที่มีเรื่องให้ลุ้นเสมอ ประจวบฯ ได้ความมั่นใจไปเต็มๆ ส่วนเชียงรายฯ ต้องรีบกลับมาเก็บคะแนนให้ได้ในนัดต่อไป ก่อนฤดูกาลจะเข้มข้นยิ่งขึ้นจนถึงช่วงปลายซีซันในเดือนพฤษภาคม 2026

ฟุตบอลไทย

ลี ยองแร ประกาศเลิกเล่นฟุตบอลแล้วในวัย 39 ปี

Published

1 month ago

on

January 3, 2026

By

อี ยอง แร” อดีตนักเตะ “สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด” ประกาศรีไทร์แขวนสตั๊ดเป็นที่เรียบร้อย ในวัย 39 ปี

มิดฟิลด์ชาวเกาหลีใต้รายนี้เคยค้าแข้งกับทัพ “กว่างโซ้งมหาภัย” ช่วงปี 2018-2021 ลงสนามรวมทุกรายการ 85 นัด ทำได้ 6 ประตู และ 11 แอสซิสต์ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของทีมชุดแชมป์หลายรายการ ทั้งไทยลีก 2019, เอฟเอ คัพ 2018, ลีก คัพ 2018 รวมถึงไทยแลนด์ แชมเปี้ยนส์ คัพ ปี 2018 และ 2020

สโมสรสุดท้ายก่อนแขวนสตั๊ดของเขาคือ แดกู เอฟซี ทีมจากลีกบ้านเกิด โดยลงเล่นรวมทุกรายการ 132 นัด ทำได้ 3 แอสซิสต์ หลังจากนี้ อี ยอง แร จะขยับบทบาทไปเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนของ แดกู เอฟซี ต่อไป

เส้นทางค้าแข้งของ อี ยอง แร เคยผ่านทีมเยาวชนของ เอฟซี เม็ตซ์ ที่ฝรั่งเศส รวมถึง กย็องนัม เอฟซี, ซูวอน บูลวิงส์, สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด และ แดกู เอฟซี ส่วนในระดับทีมชาติ เขาเคยติดทีมชาติเกาหลีใต้หลายชุด ตั้งแต่ U17, U20 และทีมชุดใหญ่ในปี 2010 โดยลงเล่นรวมทั้งหมด 19 นัด

แท็กที่เกี่ยวข้อง: สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด, อี ยอง แร, แดกู เอฟซี

