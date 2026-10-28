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ข่าวธุรกิจ Business

ข่าวดี! ราคาน้ำมันจะลดลงวันนี้: น้ำมันดีเซล E20 และ B20 จะลดลงอย่างมาก

Thanawat Chaiyaporn

เผยแพร่

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เมื่อ

น้ำมันดีเซลไทย B7, B20 และ Premium ต่างกันอย่างไร?

เชียงราย – ผู้ขับขี่รถยนต์ชาวไทยต่างยินดีเมื่อผู้ค้าปลีกน้ำมันรายใหญ่ประกาศลดราคาน้ำมันเบนซิน E20 และ B20 ในประเทศ มีผลตั้งแต่เช้าตรู่ที่ผ่านมา การลดราคานี้เน้นไปที่เชื้อเพลิงชีวภาพทางเลือก ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้เดินทางได้อย่างมาก ผู้ขับขี่ที่วางแผนจะเติมน้ำมันสามารถเลื่อนการซื้อไปเป็นวันพรุ่งนี้เพื่อใช้ประโยชน์จากส่วนลดน้ำมันครั้งสำคัญนี้ได้

การปรับเปลี่ยนราคาครั้งนี้สร้างความตื่นตัวให้กับทั้งกลุ่มผู้ใช้รถส่วนบุคคลและกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งทั่วประเทศ การลดราคาดังกล่าวถือเป็นจังหวะที่ดีสำหรับการบริหารจัดการต้นทุนพลังงานประจำสัปดาห์ของทุกคน ข้อมูลการปรับราคาอย่างเป็นทางการได้รับการยืนยันผ่านประกาศจาก สถานีบริการน้ำมัน ชั้นนำเรียบร้อยแล้ว

ประเด็นสำคัญ

  • แก๊สโซฮอล์ E20 ปรับลดราคาลง 2.19 บาทต่อลิตร ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของกลุ่มผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลอย่างมาก
  • ดีเซล B20 ปรับลดราคาลงแรงถึง 3.69 บาทต่อลิตร ส่งผลดีโดยตรงต่อต้นทุนภาคขนส่งและรถกระบะพาณิชย์
  • น้ำมันกลุ่มอื่นทั้งหมด ทั้งแก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95, เบนซิน, ดีเซลพื้นฐาน และกลุ่มพรีเมียม Super Power ยังคงราคาเดิม

รายละเอียดการปรับลดราคาพลังงานรอบล่าสุด

สำหรับการปรับลดราคาในครั้งนี้ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ปรับลดลงทันที 2.19 บาทต่อลิตร นับเป็นการปรับลดที่ช่วยกระเป๋าเงินคนทำงานได้เป็นอย่างดี ในส่วนของ ราคาน้ำมันดีเซล สูตร B20 ปรับลดลงมากที่สุดถึง 3.69 บาทต่อลิตร ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการวิ่งงานของรถบรรทุกขนาดใหญ่และรถขนส่งลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ตัวเลขการปรับลดทั้งสองรายการถือว่าสูงเป็นประวัติการณ์ในรอบหลายเดือนที่ผ่านมา และเป็นข่าวดีสำหรับผู้บริโภคอย่างยิ่ง

ในทางกลับกัน น้ำมันเชื้อเพลิงประเภทอื่นยังคงตรึงราคาเดิมไว้ ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเบนซินธรรมดา แก๊สโซฮอล์ 91 และแก๊สโซฮอล์ 95 ผู้ใช้รถที่เติมน้ำมันกลุ่มดังกล่าวเป็นประจำจึงยังคงต้องจ่ายในอัตราเดิมตามโครงสร้างราคาปัจจุบัน นอกจากนี้ น้ำมันดีเซลมาตรฐานสำหรับรถยนต์ทั่วไปก็ยังไม่มีการขยับราคาลงในรอบการประกาศครั้งนี้เช่นเดียวกัน

เช็กราคากลุ่มน้ำมันพรีเมียมและคำแนะนำสำหรับผู้ขับขี่

ด้านกลุ่มน้ำมันเกรดพรีเมียมสมรรถนะสูงก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคาเช่นกัน ทั้งน้ำมัน Super Power แก๊สโซฮอล์ 95, Super Power X ดีเซล และ Super Power X 99 ยังคงจำหน่ายในอัตราเดิมทุกสาขา ผู้ขับขี่ที่ต้องการความแรงและการปกป้องเครื่องยนต์ขั้นสุดยังสามารถเลือกเติมได้ตามความต้องการ ข้อมูลโครงสร้างราคานี้ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องตามเกณฑ์นโยบายของ กระทรวงพลังงาน เรียบร้อยแล้ว

ข้อแนะนำสำคัญสำหรับผู้ที่กำลังมองหาน้ำมันเต็มถัง ขอให้ตรวจสอบสัญลักษณ์ประเภทน้ำมันที่ฝาถังน้ำมันของท่านอย่างรอบคอบก่อนเติม หากเครื่องยนต์รองรับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 หรือดีเซล B20 ควรรอเติมหลังเวลาตีห้าของวันพรุ่งนี้เพื่อความคุ้มค่าสูงสุด การวางแผนแวะเข้าปั๊มให้ถูกจังหวะเวลาจะช่วยให้คุณประหยัดเงินในกระเป๋าได้หลายร้อยบาทต่อถังอย่างแน่นอน

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ข่าวธุรกิจ Business

สายการบินไทยเวียดเจ็ทได้กลับมาให้บริการเที่ยวบินตรงระหว่างเชียงรายและภูเก็ตแล้ว

Rebecca Kim

เผยแพร่

1 วันที่แล้ว

เมื่อ

ตุลาคม 27, 2026

โดย

เวียดเจ็ทกลับมาให้บริการเที่ยวบินตรงจากภูเก็ตไปเชียงรายอีกครั้ง ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยว

เชียงราย – ข่าวดีสำหรับนักเดินทางทุกคน สายการบินเวียตเจ็ทไทยแลนด์ได้กลับมาเปิดให้บริการเที่ยวบินตรงอีกครั้ง เส้นทางนี้เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดภูเก็ตและเชียงราย โดยเริ่มบินตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป ผู้โดยสารไม่ต้องเสียเวลาต่อเครื่องที่สนามบินในกรุงเทพฯ อีกต่อไป

การเปิดเส้นทางบินตรงนี้ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับการเดินทางข้ามภูมิภาคได้อย่างมาก นอกจากนี้ยังเป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของทั้งสองจังหวัดให้คึกคักมากขึ้น นักท่องเที่ยวสามารถวางแผนการเดินทางได้ง่ายขึ้นและประหยัดเวลาอันมีค่าได้มาก

ประเด็นสำคัญ

  • เวียตเจ็ทไทยแลนด์เปิดเที่ยวบินตรง ภูเก็ต-เชียงราย เริ่ม 26 ตุลาคม 2569
  • บินสัปดาห์ละ 3 วัน (จันทร์, พุธ, ศุกร์) ด้วยเครื่องบินใหม่ โบอิ้ง 737-8
  • ช่วยลดเวลาเดินทาง ไม่ต้องต่อเครื่องที่กรุงเทพฯ กระตุ้นเศรษฐกิจสองภูมิภาค

เวียตเจ็ทเปิดบินตรงภูเก็ตเชียงราย หนุนท่องเที่ยวเหนือจรดใต้

พิธีต้อนรับอย่างอบอุ่นที่สนามบินเชียงราย

เมื่อเที่ยวบินปฐมฤกษ์เดินทางมาถึงท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ทางจังหวัดได้จัดพิธีต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ นายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้ให้เกียรติเป็นผู้แทนต้อนรับ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความยินดีจากทุกภาคส่วนที่มาร่วมงาน

นายนรศักดิ์กล่าวว่า ทางจังหวัดรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เที่ยวบินนี้กลับมาให้บริการ เชียงรายมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมล้านนาที่โดดเด่นมากมาย การเชื่อมต่อกับภูเก็ตซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักของภาคใต้ จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากขึ้นอย่างแน่นอน

การเดินทางที่ง่ายขึ้นนี้จะช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนและธุรกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึกในเชียงรายต่างก็เตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากภาคใต้และชาวต่างชาติที่จะเดินทางมาเยือน

เวียตเจ็ทเปิดบินตรงภูเก็ตเชียงราย หนุนท่องเที่ยวเหนือจรดใต้

สัมผัสความสบายกับเครื่องบินรุ่นใหม่

นายปิ่นยศ พิบูลสงคราม ผู้บริหารจากสายการบินเวียตเจ็ทระบุว่า บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาเส้นทางบินในประเทศอย่างต่อเนื่อง การกลับมาครั้งนี้จะเชื่อมโยงการเดินทางเหนือและใต้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ที่สำคัญคือมีการนำเครื่องบินโบอิ้ง 737-8 รุ่นใหม่มาให้บริการแก่ผู้โดยสารทุกคน

เครื่องบินรุ่นใหม่นี้มีจุดเด่นหลายอย่างที่ช่วยให้ผู้โดยสารนั่งสบายขึ้น ห้องโดยสารมีความเงียบมากขึ้น และยังมีช่องเก็บสัมภาระด้านบนที่กว้างขวางกว่าเดิม ทำให้ทุกการเดินทางเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจและผ่อนคลายตลอดเส้นทางยาวนานนี้

ผู้โดยสารจะได้รับประสบการณ์การบินที่ราบรื่นและปลอดภัย การเลือกใช้เครื่องบินที่ทันสมัยแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจของสายการบินที่ต้องการมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า การเดินทางข้ามภูมิภาคจึงไม่ใช่เรื่องน่าเหนื่อยหน่ายอีกต่อไป

เวียตเจ็ทเปิดบินตรงภูเก็ตเชียงราย หนุนท่องเที่ยวเหนือจรดใต้

ตารางบินและช่องทางการจองตั๋วที่ง่ายดาย

เที่ยวบินเส้นทางภูเก็ต-เชียงรายนี้ จะให้บริการสัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ เที่ยวบิน VZ400 จะออกจากท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตเวลา 08.30 น. และเดินทางถึงเชียงรายเวลา 10.35 น. เวลาที่ลงตัวนี้ช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถเริ่มต้นทริปของวันได้ทันที

ส่วนเที่ยวบินขากลับ VZ401 จะออกจากเชียงรายเวลา 11.10 น. และเดินทางถึงภูเก็ตเวลา 13.25 น. ตารางเวลานี้เหมาะมากสำหรับการเตรียมตัวเดินทางกลับแบบสบายๆ ไม่ต้องรีบร้อนตื่นเช้าจนเกินไป เป็นการจัดสรรเวลาที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวอย่างแท้จริง

การเปิดเที่ยวบินตรงนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการขยายธุรกิจท่องเที่ยวและบริการในระยะยาว ผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบตารางบินและจองตั๋วได้ที่เว็บไซต์ของ สายการบินเวียตเจ็ทไทยแลนด์ หรือผ่านแอปพลิเคชัน LINE ที่ @Thaivietjet นอกจากนี้ยังสามารถสอบถามผ่านศูนย์บริการลูกค้า โทร 02-089-1909 ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 ถึง 22.00 น.

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ข่าว - News

รัฐอัดฉีดบริษัททัวร์ 40,000 บาท กระตุ้นเที่ยวไทย

Rebecca Kim

เผยแพร่

3 วันที่แล้ว

เมื่อ

ตุลาคม 25, 2026

โดย

รัฐอัดฉีดบริษัททัวร์ 40,000 บาท กระตุ้นเที่ยวไทย

 เชียงราย – รัฐบาลไทยเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเต็มกำลัง เพื่อต้อนรับฤดูกาลแห่งการเดินทางที่กำลังจะมาถึง ล่าสุดได้เปิดตัวแคมเปญใหม่เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศอย่างเป็นทางการ โครงการนี้มุ่งเป้าไปที่การช่วยเหลือผู้ประกอบการทัวร์และนักท่องเที่ยวชาวไทยโดยตรง รัฐบาลพร้อมมอบเงินอุดหนุนค่าเดินทางสูงสุดถึง 40,000 บาทต่อทริป เพื่อเป็นแรงจูงใจในการออกเดินทางสำรวจความสวยงามของประเทศไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จับมือกับพันธมิตร 9 องค์กร เพื่อเปิดตัวโครงการ “เที่ยวข้ามภาคกับทัวร์” แคมเปญนี้ออกแบบมาเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางนอกฤดูกาลท่องเที่ยวและกระจายคนสู่เมืองรอง รัฐบาลคาดหวังว่าจะสามารถสร้างรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้มากกว่า 208 ล้านบาททั่วประเทศ โครงการนี้ถือเป็นความหวังใหม่ในการฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวระดับท้องถิ่นให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง

สรุปประเด็นสำคัญ 

  • รัฐบาลพร้อมอุดหนุนค่ารถบัสสูงสุด 40,000 บาท และรถตู้สูงสุด 10,000 บาทต่อทริป
  • เงื่อนไขหลักคือต้องเป็นการเดินทางข้ามจังหวัด และพักค้างคืนอย่างน้อย 2 วัน 1 คืน
  • นักท่องเที่ยวสามารถจองและเดินทางได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2570

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์สุดคุ้ม

สำหรับเงื่อนไขการรับสิทธิ์นั้น ผู้ประกอบการจะต้องจัดกลุ่มทัวร์ตามขนาดที่โครงการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด กรณีเดินทางด้วยรถบัสจะต้องมีนักท่องเที่ยวชาวไทยร่วมเดินทางอย่างน้อย 30 คน รัฐบาลจะช่วยอุดหนุนค่าเช่ารถให้วันละ 10,000 บาท โดยจำกัดเพดานสูงสุดไม่เกิน 40,000 บาทต่อหนึ่งทริป ส่วนการใช้รถตู้จะต้องมีผู้โดยสารขั้นต่ำ 6 คน ซึ่งจะได้รับเงินช่วยเหลือวันละ 2,500 บาท และสูงสุด 10,000 บาทต่อทริป

ทริปการเดินทางทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นการข้ามเขตจังหวัดอย่างชัดเจน นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวจะต้องพักค้างคืนในจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่พื้นที่จุดเริ่มต้นของทริป โครงการนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น แต่ยังช่วยกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการรายย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เม็ดเงินเหล่านี้จะถูกส่งต่อไปยังโรงแรม ร้านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนโดยตรง

โครงการนี้เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกแพ็กเกจเดินทางได้หลากหลายรูปแบบตามไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ สุขภาพ หรือแม้แต่การทำกิจกรรมเพื่อสังคม หากคุณเป็นบริษัททัวร์หรือนักท่องเที่ยวที่สนใจ สามารถอ่าน มาตรการอัดฉีดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อศึกษารายละเอียดของสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมได้ทันที นอกจากนี้ยังสามารถโทรสอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากสายด่วน ททท. 1672 เพื่อเริ่มต้นวางแผนวันหยุดพักผ่อนสุดคุ้มของคุณ

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ข่าวธุรกิจ Business

ททท. แจกส่วนลดตั๋วบิน 500 บาท กระตุ้นเศรษฐกิจ 300 ล้าน

Rebecca Kim

เผยแพร่

4 วันที่แล้ว

เมื่อ

ตุลาคม 24, 2026

โดย

ททท. แจกส่วนลดตั๋วบิน 500 บาท กระตุ้นเศรษฐกิจ 300 ล้าน

เชียงราย – ฤดูกาลท่องเที่ยวปลายปีนี้กลับมาคึกคักอีกครั้ง เมื่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเต็มกำลัง โครงการล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวคือแคมเปญอุดหนุนค่าโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ มอบส่วนลดทันที 500 บาทต่อเที่ยวบิน แคมเปญนี้มุ่งหวังที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และเปิดโอกาสให้คนไทยได้ออกไปสัมผัสความสวยงามของประเทศตัวเองมากยิ่งขึ้นในช่วงปลายปี

เสียงตอบรับจากนักท่องเที่ยวชาวไทยถือว่าถล่มทลายเกินคาดหมาย เพียงไม่กี่วันหลังเปิดตัว มีการจองที่นั่งไปแล้วมากกว่า 46,000 สิทธิ ตัวเลขนี้คิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของโควตาทั้งหมดที่เตรียมไว้ 99,000 สิทธิ ความสำเร็จอย่างรวดเร็วนี้สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการเดินทางที่อัดอั้นมานาน และคาดว่าจะช่วยอัดฉีดเม็ดเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นได้สูงถึง 300 ล้านบาท หรือประมาณ 9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ประเด็นสำคัญ

  • รับส่วนลดค่าตั๋วเครื่องบิน 500 บาทต่อเที่ยวบิน ผ่าน 7 สายการบินชั้นนำของไทย เพียงกรอกโค้ด FLYTODOM
  • โครงการได้กระแสตอบรับดีเยี่ยม กวาดยอดจองทะลุ 46,000 สิทธิในเวลาอันรวดเร็ว
  • ททท. ตั้งเป้าหมายสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นแตะระดับ 300 ล้านบาท

ขั้นตอนรับสิทธิและการร่วมมือกับ 7 สายการบิน

ความน่าสนใจของโครงการนี้คือความง่ายในการเข้าร่วม คุณไม่ต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันที่ซับซ้อนให้ยุ่งยาก เพียงแค่เข้าไปที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของ 7 สายการบินที่ร่วมโครงการ ได้แก่ การบินไทย, ไทยแอร์เอเชีย, ไทยเวียตเจ็ท, บางกอกแอร์เวย์ส, นกแอร์, ไทยไลอ้อนแอร์ และอีซี่แอร์ไลน์ จากนั้นเลือกเที่ยวบินที่ต้องการและกรอกโค้ด “FLYTODOM” ในขั้นตอนการชำระเงิน ระบบจะหักส่วนลด 500 บาทออกทันที

เคล็ดลับที่นักเดินทางควรรู้คือ หากคุณต้องการบินไป-กลับ คุณสามารถแยกจองทีละเที่ยวบินเพื่อรับส่วนลดรวมสูงสุด 1,000 บาทต่อคนได้ โครงการนี้เปิดให้จองสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม ถึง 15 ธันวาคม 2569 และคุณสามารถเลือกเดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ยาวไปจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2570 แต่อย่ารอช้า เพราะสิทธิมีจำนวนจำกัดและถูกจองอย่างรวดเร็วทุกวัน

แรงผลักดันสำคัญเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. ยืนยันว่าความสำเร็จของโครงการนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ที่ชัดเจน เธอกล่าวว่าเมื่อรัฐบาลทำให้การเดินทางเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ประชาชนก็พร้อมที่จะออกไปสำรวจประเทศและสนับสนุนธุรกิจในท้องถิ่น สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ภาคการท่องเที่ยวไทยต้องเผชิญกับการแข่งขันที่ดุเดือดจากประเทศเพื่อนบ้าน และอัตราค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้น

การเดินทางเที่ยวในประเทศที่เพิ่มขึ้นไม่ได้เป็นเพียงตัวเลขบนหน้ากระดาษ แต่มันหมายถึงรายได้ที่ส่งตรงถึงมือประชาชนในพื้นที่ นโยบายนี้ช่วยให้เม็ดเงินกระจายสู่ฐานราก ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ร้านอาหาร หรือชุมชนท่องเที่ยวขนาดเล็ก หากคุณสนใจเจาะลึกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ สามารถอ่าน รายงานข่าวการท่องเที่ยว เพิ่มเติมได้ การร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในครั้งนี้ คือฟันเฟืองสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

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