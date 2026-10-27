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เชียงราย - Chiang Rai News

ช็อก! รวบ 3 พระสงฆ์เชียงราย คากุฏิหลังพบเสพยาบ้า

Naree Srisuk

เผยแพร่

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เมื่อ

ช็อก! รวบ 3 พระสงฆ์เชียงราย คากุฏิหลังพบเสพยาบ้า

เชียงราย – วันที่ 26 ตุลาคม 2569 เกิดเหตุการณ์สะเทือนใจชาวบ้านในจังหวัดเชียงราย เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอพานบุกตรวจค้นวัดชื่อดังแห่งหนึ่งในตำบลสันกลาง การลงพื้นที่ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับเบาะแสสำคัญจากสายลับในพื้นที่ สายลับรายงานว่ามีบุคคลภายในวัดแสดงพฤติกรรมน่าสงสัยและอาจเกี่ยวข้องกับยาเสพติด การปฏิบัติการกวาดล้างจึงเริ่มต้นขึ้นอย่างรวดเร็ว

ภายใต้การอำนวยการของ นายอุดม ปกป้องบวรกุล นายอำเภอพาน ฝ่ายความมั่นคงได้เข้าตรวจสอบกุฏิเป้าหมายทันที เมื่อตรวจค้นบริเวณโดยรอบ เจ้าหน้าที่พบอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเสพยาเสพติดซุกซ่อนอยู่ พระสงฆ์เป้าหมายทั้ง 3 รูปจำนนต่อหลักฐานและยอมรับว่าเคยเสพยาบ้าจริง เจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจปัสสาวะเพื่อยืนยันผล ซึ่งปรากฏว่าผลตรวจออกมาเป็นบวกทั้ง 3 ราย

ประเด็นสำคัญ

  • ฝ่ายปกครองอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย บุกตรวจค้นวัดดังและพบพระสงฆ์ 3 รูปเสพยาบ้า
  • เจ้าหน้าที่พบอุปกรณ์เสพยาในกุฏิ โดยผลตรวจปัสสาวะยืนยันสารเสพติดเป็นบวกทั้งหมด
  • บทสรุปคือส่งพระสงฆ์ 2 รูปเข้ารับการบำบัดรักษา และดำเนินคดีทางกฎหมายกับอีก 1 รูป

ช็อก! รวบ 3 พระสงฆ์เชียงราย คากุฏิหลังพบเสพยาบ้า

นโยบายมหาดไทยและการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

ภายหลังจากการตรวจสอบอย่างละเอียด เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด จากการประเมินเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตัดสินใจส่งพระสงฆ์ 2 รายเข้ารับการบำบัดรักษาเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ ส่วนอีก 1 รายถูกส่งตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด ขั้นตอนนี้ถือเป็นการจัดการปัญหาอย่างเด็ดขาดเพื่อคืนความโปร่งใสให้กับชุมชน

ช็อก! รวบ 3 พระสงฆ์เชียงราย คากุฏิหลังพบเสพยาบ้า

การดำเนินการอย่างจริงจังในครั้งนี้ เป็นผลมาจากมาตรการ “มหาดไทย ทำทันที Action 5 PLUS” ด้านความมั่นคง โครงการนี้มีเป้าหมายหลักในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบถอนรากถอนโคน ผู้ที่สนใจสามารถติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับ การปราบปรามยาเสพติดในประเทศไทย เพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ยังคงยืนยันที่จะเดินหน้าตรวจสอบและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนในระยะยาว

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เชียงราย - Chiang Rai News

เชียงรายเปิด Life Artist Exhibition โชว์งานผ้าดันเที่ยว

Naree Srisuk

เผยแพร่

36 วินาทีที่แล้ว

เมื่อ

ตุลาคม 28, 2026

โดย

เชียงรายเปิด Life Artist Exhibition โชว์งานผ้าดันเที่ยว

เชียงราย – วันอังคารที่ผ่านมา ใจกลางเมืองเชียงรายคึกคักไปด้วยกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย เปิดนิทรรศการศิลปะครั้งสำคัญ ณ ลานทะเลหมอก ภายในศูนย์การค้าเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

พิธีเปิดงานมี นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เดินทางมาเป็นประธานเปิดนิทรรศการอย่างเป็นทางการ ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มาร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง โดยมี นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย และ นายนิพนธ์ ใจนนท์ถี นายกสมาคมขัวศิลปะเชียงราย ร่วมงานด้วยตนเอง

ประเด็นสำคัญ 

  • พื้นที่สร้างสรรค์ใหม่: ทกจ.เชียงราย ผนึกกำลัง เทศบาลนครเชียงราย จัดนิทรรศการ Life Artist Exhibition ณ ลานทะเลหมอก เซ็นทรัลเชียงราย เพื่อเปิดพื้นที่โชว์ผลงานศิลปะร่วมสมัย
  • ชูภูมิปัญญาสู่อนาคต: งานนี้เน้นจัดแสดงงานผ้าทอพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ และงานศิลปะที่ผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมเข้ากับการออกแบบยุคใหม่
  • ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมือง: มุ่งสร้างรายได้จริงให้ศิลปินและช่างฝีมือท้องถิ่น พร้อมยกระดับเชียงรายสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

เชียงรายเปิด Life Artist Exhibition โชว์งานผ้าดันเที่ยว

ศิลปะร่วมสมัยผสานภูมิปัญญาล้านนา

ภายในงาน Life Artist Exhibition ผู้เข้าชมจะได้สัมผัสผลงานศิลปะหลากหลายรูปแบบที่จัดวางไว้อย่างสวยงาม ชิ้นงานเหล่านี้บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตชาวเหนือผ่านงานผ้าทอมือและงานหัตถกรรมพื้นบ้านได้อย่างน่าประทับใจ ศิลปินได้นำลวดลายโบราณมาปรับให้เข้ากับยุคสมัยเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

การนำเสนองานครั้งนี้เปิดโอกาสให้ช่างฝีมือชุมชนได้เรียนรู้เทรนด์การออกแบบสมัยใหม่ร่วมกับศิลปินมืออาชีพ ผู้ร่วมงานจะได้เห็นกระบวนการคิดที่นำเอกลักษณ์ท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นของใช้และของตกแต่งบ้าน นอกจากนี้ สินค้าทุกชิ้นยังมีความพร้อมที่จะนำออกไปจำหน่ายในตลาดระดับสากลได้อย่างน่าภาคภูมิใจ

ผลงานศิลปะที่จัดแสดงไม่ได้เป็นเพียงแค่ของประดับ แต่เป็นเครื่องสะท้อนรากเหง้าทางวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตชีวา นักท่องเที่ยวสามารถเดินชื่นชมรายละเอียดของเส้นใยและสีสันธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด ที่สำคัญยังมีการจัดพื้นที่ให้ผู้มาเยือนได้พูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองกับเจ้าของผลงานโดยตรงอีกด้วย

เชียงรายเปิด Life Artist Exhibition โชว์งานผ้าดันเที่ยว

พลังแห่งเมืองศิลปะและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้กล่าวเน้นย้ำถึงบทบาทของศิลปะที่มีต่อการพัฒนาเมือง ศิลปะไม่ได้แยกออกจากชีวิตประจำวันแต่เป็นหัวใจหลักที่หล่อเลี้ยงวิถีคนเชียงรายมาเนิ่นนาน เทศบาลจึงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนพื้นที่สาธารณะเพื่อให้คนรุ่นใหม่และช่างฝีมือได้มาปล่อยของกันอย่างเต็มที่

การรวมตัวของศิลปินในครั้งนี้จึงช่วยสร้างงานและสร้างรายได้หมุนเวียนในระดับฐานรากได้อย่างแท้จริง การส่งเสริมธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ยังช่วยดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพที่ชื่นชอบงานศิลป์เข้ามาในพื้นที่ เมืองเชียงรายจึงมีความพร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับภูมิภาค

ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐและเครือข่ายศิลปินเชียงรายเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้งานนี้สำเร็จขึ้นมาได้ การทำงานร่วมกันช่วยให้การวางแผนพัฒนาเมืองเป็นไปอย่างตรงจุดและตอบโจทย์ชุมชน ส่งผลให้เกิดการต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมให้กลายเป็นสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจที่จับต้องได้จริง

เชียงรายเปิด Life Artist Exhibition โชว์งานผ้าดันเที่ยว

ชวนสัมผัสเสน่ห์งานผ้าที่เซ็นทรัลเชียงราย

ด้าน นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวเชิญชวนผู้คนให้มาร่วมงานอย่างเป็นกันเอง ผู้จัดงานตั้งใจเปิดพื้นที่กลางห้างดังเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงศิลปะท้องถิ่นได้ง่ายขึ้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้มาเยือนจะได้สัมผัสเสน่ห์ของงานผ้าและงานศิลปะที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์

งานนิทรรศการนี้ยังทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างผู้ผลิตในชุมชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้อย่างดีเยี่ยม ผู้เข้าชมสามารถเลือกซื้อของฝากและของที่ระลึกที่มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครติดไม้ติดมือกลับบ้าน การอุดหนุนผลงานเหล่านี้ถือเป็นการส่งกำลังใจตรงถึงช่างฝีมือในหมู่บ้านอย่างแท้จริง

ดังนั้นการมาเที่ยวงานนี้จึงเป็นมากกว่าการเดินชมนิทรรศการทั่วไป แต่คือการร่วมรักษาภูมิปัญญาให้คงอยู่คู่เมืองเหนือ ผู้สนใจสามารถแวะมาชม ช้อป และสัมผัสงานศิลปะได้ที่ลานทะเลหมอก เซ็นทรัลเชียงราย ได้แล้ววันนี้ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเมืองเชียงรายไปด้วยกัน

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เชียงราย - Chiang Rai News

ทหารเชียงใหม่ยึดยาบ้าเกือบ 900,000 เม็ด หลังปะทะกลุ่มลำเลียงยาเสพติด

Thanawat Chaiyaporn

เผยแพร่

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เมื่อ

ตุลาคม 27, 2026

โดย

ทหารเชียงใหม่ยึดยาเมทแอมเฟตามีนล็อตใหญ่

เชียงใหม่ – เจ้าหน้าที่ทหารพรานปะทะกับกลุ่มต้องสงสัยลักลอบขนยาเสพติดบริเวณป่าห่างไกลในอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ หลังพบผู้ต้องสงสัยประมาณ 5 ถึง 10 คนกำลังเดินแบกเป้ใบใหญ่บนเส้นทางธรรมชาติใกล้ชายแดน

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำวันที่ 24 ตุลาคม หน่วยลาดตระเวนจาก กองกำลังผาเมือง พบกลุ่มดังกล่าวและสั่งให้หยุดเพื่อตรวจค้น แต่ผู้ต้องสงสัยกลับเปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่ จึงเกิดการยิงตอบโต้กันนานประมาณ 5 นาที

หลังเสียงปืนสงบลง เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่ แต่กลุ่มผู้ต้องสงสัยหลบหนีเข้าไปในป่าทึบได้ ต่อมาพบกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลัง 6 ใบ ซึ่งถูกทิ้งไว้ระหว่างทาง ภายในบรรจุยาบ้ารวมประมาณ 900,000 เม็ด

สรุปเหตุการณ์

  • เจ้าหน้าที่ปะทะกับกลุ่มลำเลียงยาเสพติดในป่าของอำเภอแม่อาย นานประมาณ 5 นาที
  • ยึดเป้สะพายหลัง 6 ใบ บรรจุยาบ้าราว 900,000 เม็ด
  • ผู้ต้องสงสัยหลบหนีไปได้ โดยอาศัยความชำนาญในพื้นที่ป่าทึบ

ยาบ้า 900,000 เม็ดในเป้ 6 ใบ

จากการตรวจนับ พบว่าเป้ 3 ใบมีใบละ 138,000 เม็ด ส่วนอีก 3 ใบมีใบละประมาณ 162,000 เม็ด รวมทั้งหมดราว 900,000 เม็ด ยาบ้าบางส่วนบรรจุหีบห่อพร้อมเครื่องหมายตัวอักษร “A”

ก่อนเกิดเหตุ หน่วยข่าวกรองทางทหารได้รับข้อมูลว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดผ่านบริเวณใกล้บ้านป่าคุย เจ้าหน้าที่จึงวางกำลังเฝ้าตรวจตามเส้นทางภูเขาที่คาดว่ากลุ่มผู้ต้องสงสัยจะใช้

พันเอกณัฐฐา นวลศรีชัย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพ ประสานการปฏิบัติงานร่วมกับกองร้อยทหารพรานที่ 3201 โดยจัดกำลังเฝ้าสังเกตการณ์ตามแนวเส้นทางก่อนเข้าตรวจพื้นที่หลังเกิดเหตุ

ทหารเชียงใหม่ยึดยาเมทแอมเฟตามีนล็อตใหญ่

เพิ่มการลาดตระเวนตามแนวชายแดนภาคเหนือ

อำเภอแม่อายมีพื้นที่ป่าและเส้นทางภูเขาที่เข้าถึงได้ยาก ทำให้การเฝ้าระวังการลักลอบขนยาเสพติดตามแนวชายแดนเป็นงานที่ท้าทาย หลังตรวจยึดยาเสพติดแล้ว ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ตำรวจในพื้นที่ หน่วยลาดตระเวนชายแดน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนร่วมติดตามผู้ต้องสงสัย

เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบยาเสพติดที่ยึดได้ เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งผลิตและที่มาของสินค้า เครื่องหมายบนบรรจุภัณฑ์อาจช่วยในการสืบสวนเส้นทางลำเลียงและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

กองกำลังผาเมืองระบุว่าจะเพิ่มการลาดตระเวนตามแนวชายแดนในช่วงสัปดาห์ต่อจากนี้ พร้อมขอให้ประชาชนแจ้งเจ้าหน้าที่หากพบความเคลื่อนไหวที่น่าสงสัยในพื้นที่ของตนเอง

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เชียงราย - Chiang Rai News

โรงพยาบาลแม่จันเปิดโครงการบริจาคชื่อสัตว์เลี้ยง

Rebecca Kim

เผยแพร่

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เมื่อ

ตุลาคม 27, 2026

โดย

บริจาคในนามสัตว์เลี้ยง รพ.แม่จันชวนทำบุญ

เชียงราย – กระแสการทำบุญรูปแบบใหม่กำลังสร้างรอยยิ้มและความอบอุ่นบนโลกออนไลน์ในขณะนี้ เมื่อเจ้าของสุนัขและแมวต่างร่วมใจกันบริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาล โดยใช้ชื่อสัตว์เลี้ยงแสนรักของตนเองเป็นชื่อผู้บริจาคแทน ล่าสุดผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่จัน จังหวัดเชียงราย ได้ออกมาระบุว่า แนวคิดดังกล่าวช่วยสร้างความสุขและฮีลใจให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงได้อย่างมาก พร้อมทั้งยังช่วยกระตุ้นให้ประชาชนรับรู้ถึงช่องทางการสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับดูแลผู้ป่วยอีกด้วย

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2569 นพ.รัฐกานต์ ปาระมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่จัน จังหวัดเชียงราย ได้เปิดเผยถึงกระแสการบริจาคเงินในนามสัตว์เลี้ยงที่กำลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง ทางโรงพยาบาลได้เห็นแนวคิดที่น่ารักนี้จากสถานพยาบาลแห่งอื่นที่ดำเนินการมาก่อนหน้า จึงได้นำมาปรับใช้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่และคนรักสัตว์ทั่วไป มีส่วนร่วมในการทำบุญรูปแบบใหม่ที่เข้าถึงง่ายขึ้น

ประเด็นสำคัญ

  • โรงพยาบาลแม่จันเปิดรับบริจาคเงินสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ โดยใช้ชื่อสัตว์เลี้ยงเป็นผู้บริจาคได้
  • แคมเปญนี้ช่วยเยียวยาจิตใจเจ้าของสัตว์เลี้ยง และทำให้คนรู้จักช่องทางการบริจาคของโรงพยาบาลมากขึ้น
  • ผู้ที่สนใจสามารถส่งสลิปโอนเงินพร้อมรูปสัตว์เลี้ยง เพื่อให้โรงพยาบาลโพสต์ขอบคุณผ่านสื่อออนไลน์ได้

โรงพยาบาลแม่จันเปิดโครงการบริจาคชื่อสัตว์เลี้ยง

สร้างความสุขพร้อมระดมทุนเพื่อผู้ป่วย

นพ.รัฐกานต์ อธิบายเพิ่มเติมว่า แม้ชื่อผู้บริจาคที่ปรากฏบนสื่อจะเป็นชื่อของสุนัขหรือแมว แต่ผู้บริจาคที่แท้จริงคือเจ้าของสัตว์เลี้ยงนั่นเอง การเปิดพื้นที่ให้เจ้าของได้ส่งภาพและชื่อสัตว์เลี้ยงตัวโปรดมาเผยแพร่ผ่านสื่อของโรงพยาบาล จึงเป็นการช่วยสร้างความภาคภูมิใจและความสุขให้แก่ผู้ร่วมทำบุญได้อย่างลึกซึ้ง

เป้าหมายสำคัญของโครงการนี้คือการระดมทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็น เนื่องจากที่ผ่านมาประชาชนบางส่วนอาจยังไม่ทราบว่าโรงพยาบาลมีช่องทางรับบริจาคเพื่อสนับสนุนการรักษาผู้ป่วย การใช้ชื่อสัตว์เลี้ยงเป็นตัวนำทัพจึงช่วยให้ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงผู้คนได้หลากหลายกลุ่มมากขึ้น และช่วยกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม

กระแสดังกล่าวทำให้หน้าเพจของโรงพยาบาลแม่จันคึกคักไปด้วยการโพสต์ขอบคุณผู้บริจาคในนามสัตว์เลี้ยงหลายราย เช่น คุณชอปเปอร์ คุณนามิ คุณนายไทจิ น้อง Hirono พี่ลัคกี้ และน้องปังปัง ทางโรงพยาบาลยังได้โพสต์คำอวยพรให้น้อง ๆ มีสุขภาพแข็งแรง ซึ่งสร้างรอยยิ้มและเสียงชื่นชมจากผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์จำนวนมาก

โรงพยาบาลแม่จันเปิดโครงการบริจาคชื่อสัตว์เลี้ยง

พลังแห่งความรักสู่น้ำใจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

นอกจากโรงพยาบาลแม่จันแล้ว ปัจจุบันยังมีโรงพยาบาลในหลายจังหวัดที่ร่วมเผยแพร่เรื่องราวการบริจาคในลักษณะเดียวกันอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลแม่จริม จังหวัดน่าน โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโรงพยาบาลลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งล้วนได้รับผลตอบรับที่ดีเยี่ยมจากคนรักสัตว์

สำหรับประชาชนและคนรักสัตว์ที่ต้องการร่วมทำบุญ สามารถแจ้งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมส่งข้อมูลและภาพถ่ายของสัตว์เลี้ยงแสนรัก ผ่านช่องทางที่โรงพยาบาลได้ประชาสัมพันธ์ไว้ โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมและร่วม บริจาคให้โรงพยาบาลแม่จัน ได้ทันที

เรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่การสร้างความอบอุ่นบนโลกออนไลน์เท่านั้น แต่ยังเป็นการเปลี่ยนพลังแห่งความรักที่เจ้าของมีต่อสัตว์เลี้ยง ให้กลายเป็นพลังแห่งการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ เพื่อสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยและช่วยพัฒนาศักยภาพการรักษาของโรงพยาบาลต่อไปในอนาคต

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