เชียงราย - Chiang Rai News
เกิดการปะทะอย่างรุนแรงที่ชายแดนเชียงราย! ทหารยึดยาเมทแอมเฟตามีนได้ 4 ล้านเม็ด
เชียงราย – กองกำลังทหารไทยเปิดฉากยิงปะทะกับกลุ่มขบวนการลักลอบค้ายาเสพติดอย่างดุเดือดกลางดึก บริเวณแนวชายแดนไทย-เมียนมา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าที่ทหารสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างปลอดภัยไร้การสูญเสีย ก่อนระดมกำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และยึดยาบ้าล็อตใหญ่ได้มากถึง 4 ล้านเม็ด ปฏิบัติการสกัดกั้นครั้งสำคัญนี้สะท้อนถึงมาตรการลาดตระเวนที่เข้มขวด เพื่อป้องกันไม่ให้สารเสพติดไหลเข้าสู่ตอนในของประเทศ
เหตุการณ์ระทึกขวัญดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นเมื่อช่วงค่ำของวันที่ 26 ตุลาคม 2569 เวลาประมาณ 20.30 น. ขณะที่กำลังพลจาก ร้อย.ม.3 ฉก.ทัพเจ้าตาก กำลังปฏิบัติหน้าที่เฝ้าตรวจบริเวณบ้านผาแตก หมู่ที่ 10 ตำบลเวียงพางคำ เจ้าหน้าที่สังเกตเห็นกลุ่มชายต้องสงสัยจำนวนประมาณ 15 ถึง 20 คน กำลังสะพายกระสอบขนาดใหญ่ลัดเลาะผ่านช่องทางธรรมชาติเข้ามายังเขตแดนไทย ทันทีที่เจ้าหน้าที่แสดงตัวเพื่อขอตรวจค้น ฝ่ายคนร้ายกลับใช้อาวุธปืนยิงใส่เพื่อเปิดทางหนี จนเกิดการดวลปืนยาวนานราว 5 นาที ก่อนที่กลุ่มคนร้ายจะล่าถอยและอาศัยความมืดหลบหนีข้ามฝั่งไป
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สรุปสาระสำคัญ
การเปิดฉากยิงปะทะกันในความมืดใช้เวลาประมาณ 5 นาที ก่อนที่เสียงปืนของฝ่ายตรงข้ามจะสงบลง ความชำนาญในภูมิประเทศและสภาพป่าทึบช่วยให้กลุ่มคนร้ายหลบหนีข้ามแนวเขตแดนไปได้ เจ้าหน้าที่ทหารทุกนายสามารถควบคุมสถานการณ์และเอาชีวิตรอดได้อย่างปลอดภัยโดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ หลังสิ้นเสียงปืน หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากได้สั่งการวางกำลังโอบล้อมและปิดกั้นพื้นที่โดยรอบทันที เพื่อความปลอดภัยก่อนเข้าพิสูจน์ทราบในช่วงเช้าตรู่
เปิดผลตรวจยึดยาบ้าล็อตมหึมา 16 เป้สะพายหลัง
เมื่อเข้าสู่วันที่ 27 ตุลาคม 2569 เวลา 06.00 น. เจ้าหน้าที่ได้สนธิกำลังเข้าตรวจค้นพื้นที่ปะทะอย่างละเอียด ผลการตรวจสอบพบกระสอบปุ๋ยดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลังจำนวน 16 กระสอบถูกทิ้งไว้กระจัดกระจาย ตรวจสอบภายในพบยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) บรรจุอยู่กระสอบละประมาณ 250,000 เม็ด รวมของกลางทั้งหมดประมาณ 4,000,000 เม็ด การสกัดจับครั้งนี้นับเป็นผลงานชิ้นสำคัญในการตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดก่อนกระจายสู่สังคมไทย
ของกลางทั้งหมดถูกรวบรวมส่งมอบให้พนักงานสอบสวน สภ.แม่สาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 ขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งขยายผลหาความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้สั่งการและเครือข่ายผู้รับซื้อในพื้นที่ชั้นในของประเทศ ทั้งนี้ กองทัพเน้นย้ำความพร้อมในการปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อปกป้องความมั่นคงปลอดภัยและสกัดกั้นขบวนการผิดกฎหมายตามแนวตะเข็บชายแดนอย่างเด็ดขาด
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เชียงราย - Chiang Rai News
ชาวเชียงราย ร่วมตักบาตรเทโว พระสงฆ์ 127 รูป จากวัดดอยงำเมือง ถึง
เชียงราย – บรรยากาศยามเช้าในตัวเมืองเชียงรายเต็มไปด้วยความศรัทธาอันอบอุ่น เมื่อประชาชนนับพันคนพร้อมใจกันออกมาร่วมทำบุญใหญ่รับอรุณ คณะสงฆ์จำนวน 127 รูป เดินบิณฑบาตเป็นแถวยาวสวยงามลงมาจากบันไดวัดดอยงำเมืองสู่ท้องถนนอย่างสงบ
พิธีตักบาตรเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการตั้งแต่เวลาเจ็ดนาฬิกาของวันที่ 27 ตุลาคม 2569 ท่ามกลางอากาศบริสุทธิ์ เส้นทางบุญทอดยาวผ่านใจกลางเมืองไปจนถึงบริเวณแยกศาล ถนนธนาลัย ซึ่งมีพุทธศาสนิกชนรอต้อนรับอย่างเนืองแน่น ผู้คนต่างเตรียมข้าวสารและอาหารแห้งมาด้วยรอยยิ้มเปี่ยมสุข เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีมาแต่โบราณกาล
สรุปประเด็นสำคัญ
- พระรัตนมุนีนำพระภิกษุสงฆ์ 127 รูป ออกรับบิณฑบาตจากวัดดอยงำเมืองถึงแยกศาล ถนนธนาลัย
- ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลและประชาชน ร่วมทำบุญอย่างพร้อมเพรียง
- ประเพณีจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงส์ พร้อมเสริมสิริมงคลแก่คนในชุมชน
พลังศรัทธาสายบุญเมืองเหนือ ข้าราชการและชาวบ้านร่วมใจ
งานบุญครั้งสำคัญนี้ได้รับเกียรติจาก นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ที่เดินทางมาเป็นประธานฝ่ายฆราวาส นอกจากนี้ยังมี นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ นาย นรศักดิ์ สุขสมบูรณ์ และ นายรุจติศักดิ์ รังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมพิธีอย่างพร้อมหน้า การรวมพลังของผู้บริหารระดับจังหวัดในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความผูกพันอันแน่นแฟ้นระหว่างผู้นำกับชุมชนท้องถิ่น
ทางด้านตัวแทนท้องถิ่นนำโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย และ นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ได้นำคณะทำงานเข้าร่วมอย่างคึกคัก ทุกคนร่วมใจกันส่งมอบกำลังใจและสิ่งของจำเป็นแด่คณะสงฆ์ตลอดสองฝั่งทางเดินอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ภาพความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชนในวันนี้จึงสะท้อนถึงความสามัคคีที่เหนียวแน่นของ จังหวัดเชียงราย ได้เป็นอย่างดี
ตลอดแนวเส้นทางตั้งแต่บันไดประวัติศาสตร์วัดดอยงำเมือง ชาวบ้านทุกวัยต่างนั่งพับเพียบพนมมือรับพรด้วยความสงบ เด็กเล็กและผู้สูงอายุต่างมีส่วนร่วมในกิจกรรมบุญครั้งนี้ร่วมกันอย่างกลมเกลียว รอยยิ้มและแววตาที่เปี่ยมด้วยความสุขสะท้อนให้เห็นว่าศรัทธาในพุทธศาสนายังคงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนอย่างแท้จริง
คุณค่าทางวัฒนธรรมและความหมายของตักบาตรเทโวโรหณะ
การจัดกิจกรรม ตักบาตรเทโวโรหณะ ถือเป็นหมุดหมายสำคัญทางประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีหลังวันออกพรรษาหนึ่งวัน พิธีนี้จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญตามพุทธประวัติเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เหตุการณ์ดังกล่าวนับเป็นสัญลักษณ์แห่งความกตัญญูกตเวทิตาและการกลับคืนสู่การเกื้อกูลมวลมนุษยชาติอย่างแท้จริง
ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ พระรัตนมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ได้เมตตาให้ศีลให้พรแก่พุทธศาสนิกชนทุกคนอย่างทั่วถึง ท่านได้เน้นย้ำถึงการใช้ชีวิตด้วยความมีสติ การแบ่งปัน และความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ในสังคม คำอวยพรที่มอบให้ชาวเชียงรายในวันนี้จึงเป็นเสมือนพลังใจสำคัญในการขับเคลื่อนชีวิตให้ก้าวผ่านทุกอุปสรรค
ทางด้านผู้นำเมืองอย่าง นายวันชัย จงสุทธานามณี ได้กล่าวย้ำถึงเจตนารมณ์ในการรักษาประเพณีนี้ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน โดย เทศบาลนครเชียงราย พร้อมให้การสนับสนุนการจัดงานเช่นนี้อย่างต่อเนื่องในทุกปี เพื่อให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ได้สัมผัสและซึมซับมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของท้องถิ่นตนเองอย่างใกล้ชิด
งานบุญใหญ่ในครั้งนี้จึงมิใช่เพียงการถวายทานเพื่อความเป็นสิริมงคลส่วนบุคคลเท่านั้น หากแต่ยังเป็นการสร้างสะพานเชื่อมความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างคนในชุมชนทุกยุคสมัยเข้าด้วยกัน ท้ายที่สุดแล้ว ประเพณีตักบาตรเทโวเมืองเชียงรายจะยังคงทำหน้าที่เป็นมรดกทางจิตวิญญาณที่ส่องสว่างนำทางชีวิตผู้คนต่อไปอย่างไม่เสื่อมคลาย
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เชียงรายเปิด Life Artist Exhibition โชว์งานผ้าดันเที่ยว
เชียงราย – วันอังคารที่ผ่านมา ใจกลางเมืองเชียงรายคึกคักไปด้วยกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย เปิดนิทรรศการศิลปะครั้งสำคัญ ณ ลานทะเลหมอก ภายในศูนย์การค้าเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
พิธีเปิดงานมี นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เดินทางมาเป็นประธานเปิดนิทรรศการอย่างเป็นทางการ ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มาร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง โดยมี นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย และ นายนิพนธ์ ใจนนท์ถี นายกสมาคมขัวศิลปะเชียงราย ร่วมงานด้วยตนเอง
ประเด็นสำคัญ
- พื้นที่สร้างสรรค์ใหม่: ทกจ.เชียงราย ผนึกกำลัง เทศบาลนครเชียงราย จัดนิทรรศการ Life Artist Exhibition ณ ลานทะเลหมอก เซ็นทรัลเชียงราย เพื่อเปิดพื้นที่โชว์ผลงานศิลปะร่วมสมัย
- ชูภูมิปัญญาสู่อนาคต: งานนี้เน้นจัดแสดงงานผ้าทอพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ และงานศิลปะที่ผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมเข้ากับการออกแบบยุคใหม่
- ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมือง: มุ่งสร้างรายได้จริงให้ศิลปินและช่างฝีมือท้องถิ่น พร้อมยกระดับเชียงรายสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
ศิลปะร่วมสมัยผสานภูมิปัญญาล้านนา
ภายในงาน Life Artist Exhibition ผู้เข้าชมจะได้สัมผัสผลงานศิลปะหลากหลายรูปแบบที่จัดวางไว้อย่างสวยงาม ชิ้นงานเหล่านี้บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตชาวเหนือผ่านงานผ้าทอมือและงานหัตถกรรมพื้นบ้านได้อย่างน่าประทับใจ ศิลปินได้นำลวดลายโบราณมาปรับให้เข้ากับยุคสมัยเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
การนำเสนองานครั้งนี้เปิดโอกาสให้ช่างฝีมือชุมชนได้เรียนรู้เทรนด์การออกแบบสมัยใหม่ร่วมกับศิลปินมืออาชีพ ผู้ร่วมงานจะได้เห็นกระบวนการคิดที่นำเอกลักษณ์ท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นของใช้และของตกแต่งบ้าน นอกจากนี้ สินค้าทุกชิ้นยังมีความพร้อมที่จะนำออกไปจำหน่ายในตลาดระดับสากลได้อย่างน่าภาคภูมิใจ
ผลงานศิลปะที่จัดแสดงไม่ได้เป็นเพียงแค่ของประดับ แต่เป็นเครื่องสะท้อนรากเหง้าทางวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตชีวา นักท่องเที่ยวสามารถเดินชื่นชมรายละเอียดของเส้นใยและสีสันธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด ที่สำคัญยังมีการจัดพื้นที่ให้ผู้มาเยือนได้พูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองกับเจ้าของผลงานโดยตรงอีกด้วย
พลังแห่งเมืองศิลปะและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้กล่าวเน้นย้ำถึงบทบาทของศิลปะที่มีต่อการพัฒนาเมือง ศิลปะไม่ได้แยกออกจากชีวิตประจำวันแต่เป็นหัวใจหลักที่หล่อเลี้ยงวิถีคนเชียงรายมาเนิ่นนาน เทศบาลจึงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนพื้นที่สาธารณะเพื่อให้คนรุ่นใหม่และช่างฝีมือได้มาปล่อยของกันอย่างเต็มที่
การรวมตัวของศิลปินในครั้งนี้จึงช่วยสร้างงานและสร้างรายได้หมุนเวียนในระดับฐานรากได้อย่างแท้จริง การส่งเสริมธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ยังช่วยดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพที่ชื่นชอบงานศิลป์เข้ามาในพื้นที่ เมืองเชียงรายจึงมีความพร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับภูมิภาค
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐและเครือข่ายศิลปินเชียงรายเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้งานนี้สำเร็จขึ้นมาได้ การทำงานร่วมกันช่วยให้การวางแผนพัฒนาเมืองเป็นไปอย่างตรงจุดและตอบโจทย์ชุมชน ส่งผลให้เกิดการต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมให้กลายเป็นสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจที่จับต้องได้จริง
ชวนสัมผัสเสน่ห์งานผ้าที่เซ็นทรัลเชียงราย
ด้าน นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวเชิญชวนผู้คนให้มาร่วมงานอย่างเป็นกันเอง ผู้จัดงานตั้งใจเปิดพื้นที่กลางห้างดังเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงศิลปะท้องถิ่นได้ง่ายขึ้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้มาเยือนจะได้สัมผัสเสน่ห์ของงานผ้าและงานศิลปะที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์
งานนิทรรศการนี้ยังทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างผู้ผลิตในชุมชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้อย่างดีเยี่ยม ผู้เข้าชมสามารถเลือกซื้อของฝากและของที่ระลึกที่มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครติดไม้ติดมือกลับบ้าน การอุดหนุนผลงานเหล่านี้ถือเป็นการส่งกำลังใจตรงถึงช่างฝีมือในหมู่บ้านอย่างแท้จริง
ดังนั้นการมาเที่ยวงานนี้จึงเป็นมากกว่าการเดินชมนิทรรศการทั่วไป แต่คือการร่วมรักษาภูมิปัญญาให้คงอยู่คู่เมืองเหนือ ผู้สนใจสามารถแวะมาชม ช้อป และสัมผัสงานศิลปะได้ที่ลานทะเลหมอก เซ็นทรัลเชียงราย ได้แล้ววันนี้ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเมืองเชียงรายไปด้วยกัน
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ทหารเชียงใหม่ยึดยาบ้าเกือบ 900,000 เม็ด หลังปะทะกลุ่มลำเลียงยาเสพติด
เชียงใหม่ – เจ้าหน้าที่ทหารพรานปะทะกับกลุ่มต้องสงสัยลักลอบขนยาเสพติดบริเวณป่าห่างไกลในอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ หลังพบผู้ต้องสงสัยประมาณ 5 ถึง 10 คนกำลังเดินแบกเป้ใบใหญ่บนเส้นทางธรรมชาติใกล้ชายแดน
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำวันที่ 24 ตุลาคม หน่วยลาดตระเวนจาก กองกำลังผาเมือง พบกลุ่มดังกล่าวและสั่งให้หยุดเพื่อตรวจค้น แต่ผู้ต้องสงสัยกลับเปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่ จึงเกิดการยิงตอบโต้กันนานประมาณ 5 นาที
หลังเสียงปืนสงบลง เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่ แต่กลุ่มผู้ต้องสงสัยหลบหนีเข้าไปในป่าทึบได้ ต่อมาพบกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลัง 6 ใบ ซึ่งถูกทิ้งไว้ระหว่างทาง ภายในบรรจุยาบ้ารวมประมาณ 900,000 เม็ด
สรุปเหตุการณ์
- เจ้าหน้าที่ปะทะกับกลุ่มลำเลียงยาเสพติดในป่าของอำเภอแม่อาย นานประมาณ 5 นาที
- ยึดเป้สะพายหลัง 6 ใบ บรรจุยาบ้าราว 900,000 เม็ด
- ผู้ต้องสงสัยหลบหนีไปได้ โดยอาศัยความชำนาญในพื้นที่ป่าทึบ
ยาบ้า 900,000 เม็ดในเป้ 6 ใบ
จากการตรวจนับ พบว่าเป้ 3 ใบมีใบละ 138,000 เม็ด ส่วนอีก 3 ใบมีใบละประมาณ 162,000 เม็ด รวมทั้งหมดราว 900,000 เม็ด ยาบ้าบางส่วนบรรจุหีบห่อพร้อมเครื่องหมายตัวอักษร “A”
ก่อนเกิดเหตุ หน่วยข่าวกรองทางทหารได้รับข้อมูลว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดผ่านบริเวณใกล้บ้านป่าคุย เจ้าหน้าที่จึงวางกำลังเฝ้าตรวจตามเส้นทางภูเขาที่คาดว่ากลุ่มผู้ต้องสงสัยจะใช้
พันเอกณัฐฐา นวลศรีชัย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพ ประสานการปฏิบัติงานร่วมกับกองร้อยทหารพรานที่ 3201 โดยจัดกำลังเฝ้าสังเกตการณ์ตามแนวเส้นทางก่อนเข้าตรวจพื้นที่หลังเกิดเหตุ
เพิ่มการลาดตระเวนตามแนวชายแดนภาคเหนือ
อำเภอแม่อายมีพื้นที่ป่าและเส้นทางภูเขาที่เข้าถึงได้ยาก ทำให้การเฝ้าระวังการลักลอบขนยาเสพติดตามแนวชายแดนเป็นงานที่ท้าทาย หลังตรวจยึดยาเสพติดแล้ว ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ตำรวจในพื้นที่ หน่วยลาดตระเวนชายแดน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนร่วมติดตามผู้ต้องสงสัย
เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบยาเสพติดที่ยึดได้ เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งผลิตและที่มาของสินค้า เครื่องหมายบนบรรจุภัณฑ์อาจช่วยในการสืบสวนเส้นทางลำเลียงและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
กองกำลังผาเมืองระบุว่าจะเพิ่มการลาดตระเวนตามแนวชายแดนในช่วงสัปดาห์ต่อจากนี้ พร้อมขอให้ประชาชนแจ้งเจ้าหน้าที่หากพบความเคลื่อนไหวที่น่าสงสัยในพื้นที่ของตนเอง
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