เชียงราย - Chiang Rai News
โรงพยาบาลแม่จันเปิดโครงการบริจาคชื่อสัตว์เลี้ยง
เชียงราย – กระแสการทำบุญรูปแบบใหม่กำลังสร้างรอยยิ้มและความอบอุ่นบนโลกออนไลน์ในขณะนี้ เมื่อเจ้าของสุนัขและแมวต่างร่วมใจกันบริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาล โดยใช้ชื่อสัตว์เลี้ยงแสนรักของตนเองเป็นชื่อผู้บริจาคแทน ล่าสุดผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่จัน จังหวัดเชียงราย ได้ออกมาระบุว่า แนวคิดดังกล่าวช่วยสร้างความสุขและฮีลใจให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงได้อย่างมาก พร้อมทั้งยังช่วยกระตุ้นให้ประชาชนรับรู้ถึงช่องทางการสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับดูแลผู้ป่วยอีกด้วย
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2569 นพ.รัฐกานต์ ปาระมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่จัน จังหวัดเชียงราย ได้เปิดเผยถึงกระแสการบริจาคเงินในนามสัตว์เลี้ยงที่กำลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง ทางโรงพยาบาลได้เห็นแนวคิดที่น่ารักนี้จากสถานพยาบาลแห่งอื่นที่ดำเนินการมาก่อนหน้า จึงได้นำมาปรับใช้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่และคนรักสัตว์ทั่วไป มีส่วนร่วมในการทำบุญรูปแบบใหม่ที่เข้าถึงง่ายขึ้น
ประเด็นสำคัญ
- โรงพยาบาลแม่จันเปิดรับบริจาคเงินสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ โดยใช้ชื่อสัตว์เลี้ยงเป็นผู้บริจาคได้
- แคมเปญนี้ช่วยเยียวยาจิตใจเจ้าของสัตว์เลี้ยง และทำให้คนรู้จักช่องทางการบริจาคของโรงพยาบาลมากขึ้น
- ผู้ที่สนใจสามารถส่งสลิปโอนเงินพร้อมรูปสัตว์เลี้ยง เพื่อให้โรงพยาบาลโพสต์ขอบคุณผ่านสื่อออนไลน์ได้
สร้างความสุขพร้อมระดมทุนเพื่อผู้ป่วย
นพ.รัฐกานต์ อธิบายเพิ่มเติมว่า แม้ชื่อผู้บริจาคที่ปรากฏบนสื่อจะเป็นชื่อของสุนัขหรือแมว แต่ผู้บริจาคที่แท้จริงคือเจ้าของสัตว์เลี้ยงนั่นเอง การเปิดพื้นที่ให้เจ้าของได้ส่งภาพและชื่อสัตว์เลี้ยงตัวโปรดมาเผยแพร่ผ่านสื่อของโรงพยาบาล จึงเป็นการช่วยสร้างความภาคภูมิใจและความสุขให้แก่ผู้ร่วมทำบุญได้อย่างลึกซึ้ง
เป้าหมายสำคัญของโครงการนี้คือการระดมทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็น เนื่องจากที่ผ่านมาประชาชนบางส่วนอาจยังไม่ทราบว่าโรงพยาบาลมีช่องทางรับบริจาคเพื่อสนับสนุนการรักษาผู้ป่วย การใช้ชื่อสัตว์เลี้ยงเป็นตัวนำทัพจึงช่วยให้ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงผู้คนได้หลากหลายกลุ่มมากขึ้น และช่วยกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
กระแสดังกล่าวทำให้หน้าเพจของโรงพยาบาลแม่จันคึกคักไปด้วยการโพสต์ขอบคุณผู้บริจาคในนามสัตว์เลี้ยงหลายราย เช่น คุณชอปเปอร์ คุณนามิ คุณนายไทจิ น้อง Hirono พี่ลัคกี้ และน้องปังปัง ทางโรงพยาบาลยังได้โพสต์คำอวยพรให้น้อง ๆ มีสุขภาพแข็งแรง ซึ่งสร้างรอยยิ้มและเสียงชื่นชมจากผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์จำนวนมาก
พลังแห่งความรักสู่น้ำใจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
นอกจากโรงพยาบาลแม่จันแล้ว ปัจจุบันยังมีโรงพยาบาลในหลายจังหวัดที่ร่วมเผยแพร่เรื่องราวการบริจาคในลักษณะเดียวกันอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลแม่จริม จังหวัดน่าน โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโรงพยาบาลลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งล้วนได้รับผลตอบรับที่ดีเยี่ยมจากคนรักสัตว์
สำหรับประชาชนและคนรักสัตว์ที่ต้องการร่วมทำบุญ สามารถแจ้งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมส่งข้อมูลและภาพถ่ายของสัตว์เลี้ยงแสนรัก ผ่านช่องทางที่โรงพยาบาลได้ประชาสัมพันธ์ไว้ โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมและร่วม บริจาคให้โรงพยาบาลแม่จัน ได้ทันที
เรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่การสร้างความอบอุ่นบนโลกออนไลน์เท่านั้น แต่ยังเป็นการเปลี่ยนพลังแห่งความรักที่เจ้าของมีต่อสัตว์เลี้ยง ให้กลายเป็นพลังแห่งการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ เพื่อสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยและช่วยพัฒนาศักยภาพการรักษาของโรงพยาบาลต่อไปในอนาคต
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ทหารเชียงใหม่ยึดยาบ้าเกือบ 900,000 เม็ด หลังปะทะกลุ่มลำเลียงยาเสพติด
เชียงใหม่ – เจ้าหน้าที่ทหารพรานปะทะกับกลุ่มต้องสงสัยลักลอบขนยาเสพติดบริเวณป่าห่างไกลในอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ หลังพบผู้ต้องสงสัยประมาณ 5 ถึง 10 คนกำลังเดินแบกเป้ใบใหญ่บนเส้นทางธรรมชาติใกล้ชายแดน
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำวันที่ 24 ตุลาคม หน่วยลาดตระเวนจาก กองกำลังผาเมือง พบกลุ่มดังกล่าวและสั่งให้หยุดเพื่อตรวจค้น แต่ผู้ต้องสงสัยกลับเปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่ จึงเกิดการยิงตอบโต้กันนานประมาณ 5 นาที
หลังเสียงปืนสงบลง เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่ แต่กลุ่มผู้ต้องสงสัยหลบหนีเข้าไปในป่าทึบได้ ต่อมาพบกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลัง 6 ใบ ซึ่งถูกทิ้งไว้ระหว่างทาง ภายในบรรจุยาบ้ารวมประมาณ 900,000 เม็ด
สรุปเหตุการณ์
- เจ้าหน้าที่ปะทะกับกลุ่มลำเลียงยาเสพติดในป่าของอำเภอแม่อาย นานประมาณ 5 นาที
- ยึดเป้สะพายหลัง 6 ใบ บรรจุยาบ้าราว 900,000 เม็ด
- ผู้ต้องสงสัยหลบหนีไปได้ โดยอาศัยความชำนาญในพื้นที่ป่าทึบ
ยาบ้า 900,000 เม็ดในเป้ 6 ใบ
จากการตรวจนับ พบว่าเป้ 3 ใบมีใบละ 138,000 เม็ด ส่วนอีก 3 ใบมีใบละประมาณ 162,000 เม็ด รวมทั้งหมดราว 900,000 เม็ด ยาบ้าบางส่วนบรรจุหีบห่อพร้อมเครื่องหมายตัวอักษร “A”
ก่อนเกิดเหตุ หน่วยข่าวกรองทางทหารได้รับข้อมูลว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดผ่านบริเวณใกล้บ้านป่าคุย เจ้าหน้าที่จึงวางกำลังเฝ้าตรวจตามเส้นทางภูเขาที่คาดว่ากลุ่มผู้ต้องสงสัยจะใช้
พันเอกณัฐฐา นวลศรีชัย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพ ประสานการปฏิบัติงานร่วมกับกองร้อยทหารพรานที่ 3201 โดยจัดกำลังเฝ้าสังเกตการณ์ตามแนวเส้นทางก่อนเข้าตรวจพื้นที่หลังเกิดเหตุ
เพิ่มการลาดตระเวนตามแนวชายแดนภาคเหนือ
อำเภอแม่อายมีพื้นที่ป่าและเส้นทางภูเขาที่เข้าถึงได้ยาก ทำให้การเฝ้าระวังการลักลอบขนยาเสพติดตามแนวชายแดนเป็นงานที่ท้าทาย หลังตรวจยึดยาเสพติดแล้ว ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ตำรวจในพื้นที่ หน่วยลาดตระเวนชายแดน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนร่วมติดตามผู้ต้องสงสัย
เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบยาเสพติดที่ยึดได้ เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งผลิตและที่มาของสินค้า เครื่องหมายบนบรรจุภัณฑ์อาจช่วยในการสืบสวนเส้นทางลำเลียงและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
กองกำลังผาเมืองระบุว่าจะเพิ่มการลาดตระเวนตามแนวชายแดนในช่วงสัปดาห์ต่อจากนี้ พร้อมขอให้ประชาชนแจ้งเจ้าหน้าที่หากพบความเคลื่อนไหวที่น่าสงสัยในพื้นที่ของตนเอง
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ช็อก! รวบ 3 พระสงฆ์เชียงราย คากุฏิหลังพบเสพยาบ้า
เชียงราย – วันที่ 26 ตุลาคม 2569 เกิดเหตุการณ์สะเทือนใจชาวบ้านในจังหวัดเชียงราย เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอพานบุกตรวจค้นวัดชื่อดังแห่งหนึ่งในตำบลสันกลาง การลงพื้นที่ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับเบาะแสสำคัญจากสายลับในพื้นที่ สายลับรายงานว่ามีบุคคลภายในวัดแสดงพฤติกรรมน่าสงสัยและอาจเกี่ยวข้องกับยาเสพติด การปฏิบัติการกวาดล้างจึงเริ่มต้นขึ้นอย่างรวดเร็ว
ภายใต้การอำนวยการของ นายอุดม ปกป้องบวรกุล นายอำเภอพาน ฝ่ายความมั่นคงได้เข้าตรวจสอบกุฏิเป้าหมายทันที เมื่อตรวจค้นบริเวณโดยรอบ เจ้าหน้าที่พบอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเสพยาเสพติดซุกซ่อนอยู่ พระสงฆ์เป้าหมายทั้ง 3 รูปจำนนต่อหลักฐานและยอมรับว่าเคยเสพยาบ้าจริง เจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจปัสสาวะเพื่อยืนยันผล ซึ่งปรากฏว่าผลตรวจออกมาเป็นบวกทั้ง 3 ราย
ประเด็นสำคัญ
- ฝ่ายปกครองอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย บุกตรวจค้นวัดดังและพบพระสงฆ์ 3 รูปเสพยาบ้า
- เจ้าหน้าที่พบอุปกรณ์เสพยาในกุฏิ โดยผลตรวจปัสสาวะยืนยันสารเสพติดเป็นบวกทั้งหมด
- บทสรุปคือส่งพระสงฆ์ 2 รูปเข้ารับการบำบัดรักษา และดำเนินคดีทางกฎหมายกับอีก 1 รูป
นโยบายมหาดไทยและการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
ภายหลังจากการตรวจสอบอย่างละเอียด เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด จากการประเมินเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตัดสินใจส่งพระสงฆ์ 2 รายเข้ารับการบำบัดรักษาเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ ส่วนอีก 1 รายถูกส่งตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด ขั้นตอนนี้ถือเป็นการจัดการปัญหาอย่างเด็ดขาดเพื่อคืนความโปร่งใสให้กับชุมชน
การดำเนินการอย่างจริงจังในครั้งนี้ เป็นผลมาจากมาตรการ “มหาดไทย ทำทันที Action 5 PLUS” ด้านความมั่นคง โครงการนี้มีเป้าหมายหลักในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบถอนรากถอนโคน ผู้ที่สนใจสามารถติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับ การปราบปรามยาเสพติดในประเทศไทย เพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ยังคงยืนยันที่จะเดินหน้าตรวจสอบและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนในระยะยาว
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เชียงราย – เกิดเหตุการณ์ระทึกขวัญขึ้นที่บริเวณชายแดนจังหวัดเชียงราย เมื่อเจ้าหน้าที่ทหารพรานได้ปะทะกับกลุ่มขบวนการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติ เหตุการณ์นี้ส่งผลให้ผู้ต้องสงสัยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 2 ราย เจ้าหน้าที่สามารถยึดยาบ้าได้จำนวนมหาศาลถึง 300,000 เม็ด
การปะทะกันครั้งนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าของบ้านสันมะเค็ด ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างระมัดระวังและรัดกุม เจ้าหน้าที่ทหารทุกนายปลอดภัยดีและไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
ประเด็นสำคัญ
- เกิดการปะทะเดือด: ทหารพรานยิงปะทะกับกลุ่มค้ายาเสพติดนานกว่า 5 นาที ที่บริเวณชายแดนจังหวัดเชียงราย
- ยึดของกลางจำนวนมาก: หลังเสียงปืนสงบ เจ้าหน้าที่พบศพผู้ก่อเหตุ 2 ราย และยึดยาบ้าได้มากถึง 300,000 เม็ด
- คุมเข้มชายแดน: เจ้าหน้าที่ระดับสูงสั่งเพิ่มกำลังลาดตระเวน เพื่อสกัดกั้นการแอบขนยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศ
เหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นในช่วงหัวค่ำของวันที่ 25 ตุลาคม เวลาประมาณ 18.20 น. ทหารพรานกองร้อยที่ 3107 ได้ออกเดินเท้าลาดตระเวนตามปกติ พวกเขามีหน้าที่เฝ้าระวังและป้องกันการทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบตามแนวชายแดน
ระหว่างที่กำลังเดินลาดตระเวน เจ้าหน้าที่ได้พบเห็นกลุ่มคนต้องสงสัยประมาณ 2 ถึง 5 คนเดินผ่านมา คนกลุ่มนี้สะพายกระสอบเป้ที่มีลักษณะดัดแปลงผิดสังเกต ทหารพรานจึงส่งสัญญาณเพื่อขอเข้าไปตรวจค้น
แต่กลุ่มผู้ต้องสงสัยกลับไม่ยอมให้ความร่วมมือ พวกเขาใช้ปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่กลุ่มเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อเปิดทางหนี การกระทำนี้ทำให้เกิดการยิงตอบโต้กันอย่างดุเดือดนานประมาณ 5 นาที ก่อนที่เสียงปืนจะสงบลง
ตรวจสอบพื้นที่และยึดหลักฐานสำคัญ
เนื่องจากพื้นที่เกิดเหตุเป็นป่ามืดและมีความเสี่ยงสูง เจ้าหน้าที่จึงต้องวางกำลังล้อมพื้นที่ไว้ตลอดทั้งคืนเพื่อความปลอดภัย จนกระทั่งช่วงเที่ยงของวันที่ 26 ตุลาคม ทีมตรวจสอบจึงลงพื้นที่อย่างละเอียดอีกครั้ง
ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองได้สั่งการให้ทหารและตำรวจ สภ.แม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมตรวจสอบพื้นที่ พวกเขาพบร่างผู้เสียชีวิต 2 ราย พร้อมกับกระสอบเป้ดัดแปลงตกอยู่จำนวน 2 ใบ
เมื่อเจ้าหน้าที่เปิดกระสอบเป้ออกดู ก็พบยาบ้าซุกซ่อนอยู่ภายใน รวมจำนวนทั้งหมดประมาณ 300,000 เม็ด ของกลางทั้งหมดถูกยึดไว้เป็นหลักฐาน เพื่อส่งต่อให้ตำรวจนำไปขยายผลทางคดีต่อไป
ยกระดับความปลอดภัยแนวชายแดน
ปัญหายาเสพติดบริเวณชายแดนยังคงเป็นเรื่องที่น่ากังวลสำหรับประเทศไทย กลุ่มพ่อค้ายามักใช้เส้นทางธรรมชาติที่ซับซ้อนในการแอบขนของผิดกฎหมายเข้ามา เจ้าหน้าที่จึงต้องทำงานอย่างหนักและเสี่ยงภัยตลอดเวลา
หลังเกิดเหตุการณ์ปะทะในครั้งนี้ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองได้สั่งกำชับทุกหน่วยงานในพื้นที่ ให้เพิ่มความเข้มงวดในการเดินลาดตระเวนให้มากขึ้น เป้าหมายคือการตัดวงจรการค้ายาเสพติดตั้งแต่จุดเริ่มต้นเพื่อความปลอดภัย
การทำงานร่วมกันระหว่างทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ถือเป็นกุญแจสำคัญที่สุดในการแก้ปัญหานี้ ทีมสืบสวนจะเร่งหาข้อมูลต่อว่ายาบ้าล็อตนี้เป็นของใคร เพื่อตามจับกลุ่มคนที่อยู่เบื้องหลังให้ได้
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