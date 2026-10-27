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เชียงใหม่ - Chiang Mai

ชุมชนดอยปุยขอโทษ ปมตัดต้นพญาเสือโคร่ง อุทยานฯ ลุยเอาผิด

Thanawat Chaiyaporn

เผยแพร่

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เมื่อ

ชุมชนดอยปุยขอโทษ ปมตัดต้นพญาเสือโคร่ง อุทยานฯ ลุยเอาผิด

เชียงใหม่ – ลายเป็นประเด็นร้อนที่ชาวเชียงใหม่ให้ความสนใจอย่างมาก สำหรับกรณีกลุ่มจิตอาสาเข้าไปตัดต้นไม้ยืนต้นภายในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ล่าสุดตัวแทนชาวบ้านม้งดอยปุยได้ออกมายอมรับผิดและกล่าวขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว โดยยืนยันว่าไม่มีเจตนาทำลายทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของชุมชน

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบุคคลที่อ้างตัวเป็นจิตอาสา เข้าไปขอปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ แต่กลับมีการลักลอบตัดต้นนางพญาเสือโคร่งและไม้อื่นๆ ไปหลายต้น ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งเข้ามาตรวจสอบอย่างเร่งด่วน เพื่อหาผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น

ประเด็นสำคัญ

  • ตัวแทนชุมชนบ้านม้งดอยปุยออกมาขอโทษสังคม หลังกลุ่มจิตอาสาแอบตัดต้นนางพญาเสือโคร่งในเขตอุทยานฯ
  • อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ตรวจพบต้นไม้ถูกตัด 15 ต้น พร้อมดำเนินคดีกลุ่มผู้กระทำผิด 7 ราย
  • เจ้าหน้าที่เตรียมขยายผลหาผู้สั่งการ ยืนยันทำคดีตรงไปตรงมา และเตรียมฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับมาสวยงาม

ชุมชนดอยปุยขอโทษ ปมตัดต้นพญาเสือโคร่ง อุทยานฯ ลุยเอาผิด

ผู้นำชุมชนน้อมรับผิด ชี้เป็นความหละหลวม

นายเมธาพันธ์ ภุชกฤษดาภา กำนันตำบลสุเทพ ซึ่งเป็นตัวแทนชาวบ้าน ได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างสุดซึ้ง โดยยอมรับว่าอาจมีความหละหลวมในการตรวจสอบการทำงานของกลุ่มจิตอาสา ทั้งที่ชาวบ้านทราบดีว่าการตัดต้นไม้ในป่าอนุรักษ์เป็นเรื่องผิดกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม ทางชุมชนพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ และยินดีร่วมฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิม ทั้งนี้ ทางตัวแทนชาวบ้านหวังว่าสังคมจะเข้าใจ และรอให้กระบวนการยุติธรรมทำหน้าที่ลงโทษผู้กระทำผิดตัวจริง

นอกจากนี้ ต้นนางพญาเสือโคร่งในบริเวณดังกล่าวยังมีความสำคัญทางจิตใจต่อชาวเชียงใหม่เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นต้นไม้ที่ปลูกขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเมื่อ 20 ปีที่แล้ว การสูญเสียในครั้งนี้จึงสร้างความสะเทือนใจให้แก่คนในพื้นที่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ชุมชนดอยปุยขอโทษ ปมตัดต้นพญาเสือโคร่ง อุทยานฯ ลุยเอาผิด

อุทยานฯ เอาจริง สั่งลุยดำเนินคดีขั้นเด็ดขาด

ด้านนายกริชสยาม คงสตรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจว่า มีต้นไม้ถูกตัดไปถึง 15 ต้น และถูกนำไปแปรรูปเป็นท่อนไม้จำนวน 46 ท่อน ในจำนวนนี้เป็นต้นนางพญาเสือโคร่ง หรือซากุระเมืองไทย ถึง 11 ต้น

ทางตำรวจ สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ ได้ลงพื้นที่สอบสวนและพบตัวผู้ร่วมกระทำผิดแล้วจำนวน 7 ราย โดยเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด แม้กลุ่มคนเหล่านี้จะอ้างว่าเข้ามาเพื่อถางหญ้าและปรับปรุงภูมิทัศน์ก็ตาม ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากรายงานข่าวของ MGR Online

การตัดต้นไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติถือเป็นความผิดร้ายแรง แม้ว่าต้นไม้เหล่านั้นจะเป็นต้นที่ชาวบ้านปลูกขึ้นเองในอดีตก็ตาม ดังนั้น ทางเจ้าหน้าที่จะไม่มีการละเว้น และไม่กังวลหากมีความพยายามนำเรื่องการเมืองเข้ามาเชื่อมโยง

ชุมชนดอยปุยขอโทษ ปมตัดต้นพญาเสือโคร่ง อุทยานฯ ลุยเอาผิด

เร่งขยายผลหาคนสั่งการ เตรียมฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว

ทางด้านนายสุรเชษฐ์ ตาคำมา นายกเทศมนตรีเมืองสุเทพ ได้สั่งการให้นิติกรตรวจสอบภาพถ่ายที่ถูกแชร์ในโลกออนไลน์อย่างละเอียด หลังพบว่ามีบางคนสวมใส่เสื้อกั๊กของทางเทศบาลในวันเกิดเหตุ เบื้องต้นขอยืนยันว่าเจ้าหน้าที่เทศบาลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบตัดไม้ในครั้งนี้อย่างแน่นอน

ปัจจุบัน ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งสืบสวนเพื่อขยายผลไปถึงผู้สั่งการตัวจริงที่อยู่เบื้องหลัง พร้อมทั้งเตรียมแผนฟื้นฟูพื้นที่ดอยปุยให้กลับมาสวยงามโดยเร็วที่สุด เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว

ดอยปุยยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่มีผลต่อเศรษฐกิจของชุมชน การแก้ไขปัญหานี้อย่างโปร่งใสจึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยฟื้นฟูภาพลักษณ์ ทางชุมชนยังคงเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวดอยปุยได้ตามปกติ

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เชียงใหม่ - Chiang Mai

ทหารพรานปะทะเดือดแม่อาย วิสามัญแก๊งค้ายา ยึดฝิ่น 100 กิโล

Rebecca Kim

เผยแพร่

5 วันที่แล้ว

เมื่อ

ตุลาคม 23, 2026

โดย

ทหารพรานปะทะเดือดแม่อาย วิสามัญแก๊งค้ายา ยึดฝิ่น 100 กิโล

เชียงใหม่ – กำลังทหารพรานไทยเปิดฉากยิงปะทะดุเดือดกับคาราวานลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติกลางป่าลึก อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เหตุการณ์ตึงเครียดนี้เกิดขึ้นตลอดทั้งคืนหลังพบกลุ่มติดอาวุธลอบข้ามแดนเข้ามาในเขตไทย

หลังเสียงปืนสงบลงในช่วงเช้าตรู่ เจ้าหน้าที่เข้าเคลียร์พื้นที่จนพบฝ่ายตรงข้ามเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 1 ศพ พร้อมทั้งตรวจยึดของกลางฝิ่นดิบน้ำหนักรวมกว่า 100 กิโลกรัม มูลค่าความเสียหายของขบวนการหลายล้านบาท

ประเด็นสำคัญ

  • การปะทะยาวนาน: ทหารพรานปะทะคาราวานค้ายากว่า 20 คน ตลอดทั้งคืนตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา
  • ผลการปฏิบัติการ: วิสามัญคนร้ายเสียชีวิต 1 ศพ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยทุกนายปลอดภัย
  • ของกลางมูลค่าสูง: ตรวจยึดฝิ่นดิบน้ำหนักกว่า 102 กิโลกรัม มูลค่าปลายทางในประเทศหลายล้านบาท

ย้อนกลับไปช่วงค่ำ เจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพราน หน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพ กองกำลังผาเมือง ได้รับรายงานสายข่าวเรื่องการลักลอบขนยาเสพติด จึงนำกำลังออกลาดตระเวนในพื้นที่บ้านนามะอื้น ตำบลมะลิกา อำเภอแม่อาย

กระทั่งเวลาประมาณ 19.00 น. เจ้าหน้าที่ตรวจพบกลุ่มชายฉกรรจ์ต้องสงสัยประมาณ 20 คน สะพายเป้เดินเท้าลัดเลาะผ่านแนวป่า ทหารพรานจึงส่งสัญญาณเตือนเพื่อให้หยุดตรวจค้นตามขั้นตอนกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม ฝ่ายขบวนการกลับใช้อาวุธปืนสงครามยิงเปิดทางใส่เจ้าหน้าที่ก่อนทันที ทำให้ทหารพรานต้องตัดสินใจยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตัวอย่างหนักหน่วง ก่อนที่กลุ่มคนร้ายจะล่าถอยไปชั่วคราว

เฝ้าพื้นที่ทั้งคืนก่อนเข้าเคลียร์รุ่งสาง

เนื่องจากจุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากเส้นเขตแดนประเทศเมียนมาเพียง 300 ถึง 500 เมตร ทำให้ตลอดทั้งคืนยังมีเสียงปืนดังขึ้นเป็นระยะ เพราะฝ่ายตรงข้ามพยายามยิงกดดันหวังชิงสัมภาระคืน

ผู้บังคับการทหารพรานจึงสั่งการส่งกำลังเสริมและชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าตรึงพื้นที่ป่ารอบด้านอย่างรัดกุม ทหารทุกนายวางแนวป้องกันจนถึงเช้าวันถัดไปเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัย

เมื่อแสงสว่างเปิดทาง คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ และแพทย์โรงพยาบาลแม่อาย จึงร่วมกันเข้าตรวจค้นพื้นที่อย่างละเอียดรอบบริเวณ

ยึดฝิ่นดิบน้ำหนักรวมกว่า 102 กิโลกรัม

จากการตรวจสอบพบศพผู้ต้องสงสัยเพศชาย 1 ราย พร้อมตรวจพบรอยเลือดเป็นแนวยาวข้ามฝั่งชายแดน ซึ่งคาดว่ามีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตถูกลากพากลับไปอีกหลายคน

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังสามารถยึดกระเป๋าเป้ดัดแปลงได้ทั้งหมด 5 ใบ ภายในบรรจุฝิ่นดิบอัดก้อนรวม 72 ก้อน น้ำหนักรวมอยู่ที่ 102.4 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าเบื้องต้นในพื้นที่ชายแดนกว่า 2 ล้านบาท

หากฝิ่นดิบล็อตนี้หลุดรอดเข้าไปในเขตเมืองชั้นใน มูลค่าจะพุ่งสูงถึงกิโลกรัมละ 50,000 บาท หรือหากนำไปแปรรูปเป็นเฮโรอีนจะมีมูลค่ามหาศาล ทางเจ้าหน้าที่จึงได้ส่งมอบของกลางทั้งหมดให้พนักงานสอบสวน สภ.แม่อาย ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

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เชียงใหม่ - Chiang Mai

เชียงใหม่เปิดตัว “รถรางไฟฟ้าสีเขียว” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองอัจฉริยะ

Thanawat Chaiyaporn

เผยแพร่

6 วันที่แล้ว

เมื่อ

ตุลาคม 22, 2026

โดย

เชียงใหม่เปิดตัว "รถรางไฟฟ้าสีเขียว" เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองอัจฉริยะ

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2569 จังหวัดเชียงใหม่ก้าวสู่ยุคใหม่ของการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ด้วยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งสำคัญ ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เชียงใหม่ แม่ปิง การจับมือครั้งนี้เกิดขึ้นระหว่าง บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC นำโดยนางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และหน่วยงานหลักในพื้นที่เชียงใหม่ งานนี้ได้รับเกียรติจากนายทศพล เผื่อนอุดม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และตัวแทนจากตำรวจภูธร ขนส่งจังหวัด รวมถึง ททท. มาร่วมเป็นสักขีพยานอย่างพร้อมเพรียง

เป้าหมายหลักของความร่วมมือคือการผลักดันเชียงใหม่ให้เป็นเมืองอัจฉริยะและเมืองท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ การลงนามนี้คือจุดเริ่มต้นของการลงมือทำจริงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวเชียงใหม่ ทุกฝ่ายมุ่งมั่นที่จะเชื่อมโยงระบบขนส่งมวลชนในเขตเมืองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การพัฒนาระบบการเดินทางที่สะดวกและสะอาดจะเป็นปัจจัยสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก

Key Takeaways

  • จังหวัดเชียงใหม่และ AWC ร่วมลงนาม MOU เพื่อพัฒนาเมืองสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำและเมืองอัจฉริยะอย่างเต็มรูปแบบ
  • มีการนำรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า (EV Bus) มาทดลองให้บริการจริง เพื่อช่วยลดปัญหาฝุ่น PM2.5 และเชื่อมโยงการเดินทางในตัวเมือง
  • เตรียมเปิดตัว “Chiang Mai Tram By Lannatique” แทรมไฟฟ้านำเที่ยวแห่งแรกของไทยที่ใช้พลังงานสะอาด 100% เชื่อมโยง 40 แลนด์มาร์ก

เชียงใหม่เปิดตัว "รถรางไฟฟ้าสีเขียว" เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองอัจฉริยะ

ยกระดับขนส่งสาธารณะด้วยพลังงานสะอาด

ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีลงนาม คณะผู้บริหารและผู้ร่วมงานได้ร่วมกันทดสอบนั่งรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าหรือ EV Bus การทดลองวิ่งครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการนำนวัตกรรมสีเขียวมาใช้งานจริง รถ EV Bus จะเข้ามาช่วยรองรับการเชื่อมโยงระบบขนส่งมวลชนในตัวเมืองเชียงใหม่ ประชาชนและนักท่องเที่ยวจะสามารถเดินทางไปยังจุดต่างๆ ได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น

จุดเด่นที่สำคัญของการใช้รถไฟฟ้าคือความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนมาใช้ระบบขนส่งพลังงานสะอาดจะช่วยลดปัญหาฝุ่นควัน PM2.5 ที่มักสร้างผลกระทบต่อพื้นที่เชียงใหม่ได้อย่างตรงจุด การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการจราจรเป็นก้าวสำคัญของเมือง การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่บริสุทธิ์ให้กับทุกคน

การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะที่ปราศจากมลพิษจะช่วยเปลี่ยนภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวเชียงใหม่ ผู้คนสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างสบายใจโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการทำลายสิ่งแวดล้อม ความร่วมมือที่แข็งแกร่งระหว่างภาครัฐและเอกชนในครั้งนี้จะเป็นรากฐานที่มั่นคง โครงการนี้จะสร้างประโยชน์ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสุขภาพของประชาชนในระยะยาว

เชียงใหม่เปิดตัว "รถรางไฟฟ้าสีเขียว" เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองอัจฉริยะ

เปิดตัวแทรมไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทย

ไฮไลต์ที่น่าจับตามองคือการเตรียมเปิดตัว “Chiang Mai Tram By Lannatique” ซึ่งเป็นรถแทรมไฟฟ้านำเที่ยวแห่งแรกของประเทศไทย โครงการนี้อยู่ภายใต้โครงการใหญ่ “ลานนาทีค เดสทิเนชั่น” ที่ต้องการผลักดันเชียงใหม่สู่จุดหมายปลายทางท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลก รถแทรมคันนี้ขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาด 100% ซึ่งตอบโจทย์เทรนด์การเดินทางของโลกยุคใหม่

การออกแบบรถแทรมไฟฟ้าเป็นการผสมผสานระหว่างความทันสมัยและอัตลักษณ์ที่งดงามของศิลปะล้านนา รูปลักษณ์ที่โดดเด่นจะทำให้รถแทรมกลายเป็นจุดสนใจและสัญลักษณ์ใหม่ของเมืองเชียงใหม่ รถแทรมจะวิ่งให้บริการเชื่อมโยงสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญและแลนด์มาร์กทางประวัติศาสตร์กว่า 40 แห่งรอบตัวเมือง นักท่องเที่ยวจะได้รับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมในการชมเมือง

การนำระบบแทรมไฟฟ้ามาใช้ไม่เพียงแต่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ยังช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมผ่านเส้นทางประวัติศาสตร์ เชียงใหม่กำลังแสดงให้เห็นว่าการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและการใช้เทคโนโลยีแห่งอนาคตสามารถก้าวเดินไปพร้อมกันได้ โครงการนี้จะสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทย

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เชียงใหม่ - Chiang Mai

งานมหกรรมเสรีภาพ 250 ปี เชียงใหม่ เฉลิมฉลองความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกา

Rebecca Kim

เผยแพร่

2 สัปดาห์ที่แล้ว

เมื่อ

ตุลาคม 17, 2026

โดย

พาเที่ยวงาน Freedom 250 อเมริกันแฟร์ เชียงใหม่ สุดยิ่งใหญ่

เชียงใหม่ – เชียงใหม่เริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างยิ่งใหญ่! กับงานมหกรรมเฉลิมฉลองทางวัฒนธรรมสุดอลังการภายใต้ชื่อ “Freedom 250: American Fair Chiang Mai” ซึ่งจัดขึ้นโดย สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ ในประเทศไทย งานเทศกาลครั้งนี้จัดขึ้นอย่างตั้งใจเพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 250 ปีแห่งการก่อตั้งสหรัฐอเมริกา ในขณะเดียวกันก็มุ่งหวังที่จะกระชับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยและสหรัฐฯ ให้ยั่งยืนและลึกซึ้งยิ่งขึ้น

เทศกาลสุดพิเศษนี้ถูกจัดขึ้นอย่างตระการตา ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สวน อบจ. เชียงใหม่) โดยมีกำหนดการจัดงานตั้งแต่วันที่ 16 ถึง 18 ตุลาคม 2569 ท่ามกลางบรรยากาศปลายฝนต้นหนาวที่เย็นสบายของภาคเหนือ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยตลอดจนชาวต่างชาติ ต่างหลั่งไหลมาร่วมสัมผัสกลิ่นอายและเสน่ห์ของวัฒนธรรมอเมริกันกันอย่างคึกคักตั้งแต่เริ่มเปิดประตูงาน

ประเด็นสำคัญ 

  • งาน “Freedom 250: American Fair Chiang Mai” เฉลิมฉลองครบรอบ 250 ปีสหรัฐฯ จัดขึ้นที่สวน อบจ. เชียงใหม่ วันที่ 16-18 ตุลาคม 2569
  • ผู้ร่วมงานจะได้สัมผัสอาหารอเมริกันกว่า 40 ร้าน ดนตรีสด รถคลาสสิก นิทรรศการ และโซนกิจกรรมสำหรับครอบครัว
  • เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมฟรีตลอดสุดสัปดาห์ โดยเริ่มเปิดงานช่วงเย็นในวันศุกร์ และช่วงเที่ยงในวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์

พาเที่ยวงาน Freedom 250 อเมริกันแฟร์ เชียงใหม่ สุดยิ่งใหญ่

สัมผัสรสชาติอาหารและเสียงดนตรีสไตล์อเมริกันแท้ๆ

เมื่อก้าวเข้าสู่ภายในบริเวณงาน ผู้ร่วมงานจะได้พบกับบูธสินค้าและอาหารอเมริกันแท้ๆ มากกว่า 40 ร้านค้า ที่ตั้งเรียงรายต้อนรับทุกคน ร้านค้าเหล่านี้ต่างพร้อมใจกันขนเมนูยอดนิยมและสินค้าไลฟ์สไตล์จากผู้ประกอบการชั้นนำทั้งของไทยและสหรัฐฯ มาให้ทุกคนได้เลือกชิมและเลือกช้อปกันอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็นเบอร์เกอร์ บาร์บีคิว หรือของหวานสไตล์อเมริกันดั้งเดิม

นอกจากอาหารรสเลิศแล้ว บรรยากาศภายในงานยังถูกเติมเต็มด้วยดนตรีสดหลากหลายแนวที่สลับสับเปลี่ยนมาสร้างสีสันตลอดทั้งวัน เสียงดนตรีเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวา ไม่ว่าจะเป็นจังหวะแจซสุดคลาสสิก หรือการบรรเลงจากวงโยธวาทิตที่ยิ่งใหญ่ตระการตา นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสวิงแดนซ์ที่เชิญชวนให้ผู้ร่วมงานทุกคนลุกขึ้นมาออกสเต็ปอย่างสนุกสนาน สร้างรอยยิ้มและความประทับใจได้อย่างยอดเยี่ยม

พาเที่ยวงาน Freedom 250 อเมริกันแฟร์ เชียงใหม่ สุดยิ่งใหญ่

ตื่นตากับโซนยานยนต์คลาสสิกและกิจกรรมครอบครัว

นอกเหนือจากความบันเทิงบนเวทีและอาหารอร่อยแล้ว สายรักยานยนต์ยังได้ตื่นตาตื่นใจไปกับโซนจัดแสดงรถยนต์และมอเตอร์ไซค์คลาสสิกสไตล์อเมริกันยอดฮิต รถคลาสสิกที่หาชมได้ยากเหล่านี้ถูกนำมาจอดอวดโฉมให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกันอย่างใกล้ชิด ถือเป็นอีกหนึ่งจุดถ่ายรูปไฮไลต์ที่ได้รับความสนใจจากผู้คนอย่างล้นหลาม

สำหรับกลุ่มครอบครัวและเด็กๆ ที่มาร่วมงาน ทางผู้จัดได้เตรียมพื้นที่โซนกิจกรรมไลฟ์สไตล์และแอดเวนเจอร์ไว้รองรับอย่างครบครัน มีทั้งหน้าผาจำลองสำหรับสายลุย บ้านลมขนาดใหญ่ และเวิร์คชอป DIY ที่ช่วยเสริมสร้างจินตนาการ พร้อมทั้งไฮไลต์สุดฮาอย่างการประกวดแต่งกายชุดคาวบอย และการแข่งขันเลียนเสียงไก่สไตล์อเมริกันที่เรียกเสียงหัวเราะได้ตลอดงาน

พาเที่ยวงาน Freedom 250 อเมริกันแฟร์ เชียงใหม่ สุดยิ่งใหญ่

นิทรรศการศิลปะและกำหนดการเข้าร่วมงานฟรี

ขณะเดียวกัน ผู้ร่วมงานยังได้รับความรู้และความบันเทิงทางศิลปะควบคู่กันไปอย่างลงตัว ผ่านบูทนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานต่างๆ ของทางการสหรัฐฯ การจัดแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยภายในงานสะท้อนให้เห็นถึงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่สวยงามระหว่างสองประเทศ ซึ่งถือเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีและส่งเสริมมิตรภาพในระดับประชาชน

งาน “Freedom 250: American Fair Chiang Mai” พร้อมเปิดประตูแห่งความสุขให้ทุกคนเข้าชมฟรีตลอดสุดสัปดาห์นี้ สำหรับวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม งานเริ่มตั้งแต่เวลา 17.00 – 21.00 น. ส่วนวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม เปิดให้สนุกเต็มอิ่มตั้งแต่ 12.00 – 21.00 น. และส่งท้ายความประทับใจในวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม ตั้งแต่เวลา 12.00 – 20.00 น. ผู้ที่สนใจสามารถเดินทางมาร่วมสัมผัสประสบการณ์วัฒนธรรมอเมริกันสุดพิเศษกลางเมืองเชียงใหม่ได้เลย!

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