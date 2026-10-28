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ข่าวอาชญากรรม - Crime

ช็อกวัดอ่างทอง พระบวช 24 พรรษา ผูกคอมรณภาพปริศนา

Thanawat Chaiyaporn

เผยแพร่

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เมื่อ

ช็อกวัดอ่างทอง พระบวช 24 พรรษา ผูกคอมรณภาพปริศนา

กำแพงเพชร – เกิดเหตุการณ์เศร้าสลดขึ้นที่วัดอ่างทองในช่วงปลายเทศกาลเข้าพรรษา ตำรวจได้รับแจ้งเหตุพระภิกษุรูปหนึ่งเสียชีวิตกะทันหันภายในที่พักของท่าน เหตุการณ์นี้สร้างความตกใจและเศร้าโศกแก่ฆราวาสและพระภิกษุรูปอื่นๆ ในวัด ตำรวจและทีมแพทย์นิติเวชได้เดินทางมาตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตในทันที

เมื่อเวลาประมาณ 17.00 น. วันที่ 27 ตุลาคม ทางด้าน พ.ต.ท.ณัฐวุฒิ สิงพา พนักงานสอบสวน สภ.เมืองกำแพงเพชร ได้รับแจ้งเหตุด่วน จึงได้ประสานแพทย์นิติเวชจากโรงพยาบาลกำแพงเพชรและอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิสว่างกำแพงเพชรธรรมสถานรุดไปยังวัดอ่างทอง หมู่ 1 บ้านปากอ่าง ต.อ่างทอง จุดเกิดเหตุเป็นกุฏิไม้ติดกับศาลาการเปรียญ ซึ่งพบร่างของพระภิกษุใช้เชือกไนล่อนสีเขียวผูกคอกับไม้แปกุฏิในสภาพกึ่งยืนกึ่งนั่งย่อเข่า

ประเด็นสำคัญ

• พบศพพระสมบุญ ใบพะออม อายุ 57 ปี บวชมานาน 24 พรรษา มรณภาพในกุฏิไม้ โดยไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือถูกทำร้าย

• โยมพ่อวัย 76 ปีติดต่อลูกชายไม่ได้ จึงขึ้นไปเรียกพร้อมพระลูกวัดก่อนพังประตูพบร่างผูกคอติดกับไม้แป

• สาเหตุเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากความเครียดปัญหาสุขภาพระบบทางเดินหายใจ ประกอบกับความวิตกกังวลเรื่องลี้ลับหลังเผาตอไม้

จากการตรวจสอบอย่างละเอียดภายในที่เกิดเหตุ พบว่าผู้เสียชีวิตคือ พระสมบุญ ใบพะออม หรือฉายา ปภสฺสโร อายุ 57 ปี โดยสภาพศพไม่พบร่องรอยบาดแผลจากการถูกทำร้ายร่างกาย และข้าวของเครื่องใช้ภายในห้องยังคงวางเป็นระเบียบเรียบร้อย นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือการรื้อค้นทรัพย์สินใดๆ ภายในกุฏิไม้หลังดังกล่าว

สอบถามพระลูกวัดผู้เห็นเหตุการณ์คนแรกเล่าว่า โยมพ่อของพระสมบุญได้เดินทางมาตามหาลูกชายที่วัดเนื่องจากโทรศัพท์ติดต่อไม่ได้ ทั้งสองจึงช่วยกันขึ้นไปเรียกที่หน้าประตูกุฏิแต่กลับไม่มีเสียงขานรับหรือสัญญาณตอบกลับใดๆ ออกมา ทุกคนจึงตัดสินใจช่วยกันพังประตูเข้าไป ก่อนที่โยมพ่อจะสังเกตเห็นร่างของพระลูกชายผูกคออยู่บริเวณมุมห้องและรีบแจ้งเจ้าหน้าที่

ทางด้าน นายอัครพล ใบพะออม อายุ 76 ปี ซึ่งเป็นโยมพ่อของพระสมบุญ ได้เปิดเผยข้อมูลด้วยน้ำตาและความอาลัยอย่างสุดซึ้ง โดยระบุว่าพระลูกชายได้อุทิศตนในร่มกาสาวพัสตร์บวชเรียนมาอย่างยาวนานถึง 24 พรรษา และมีอุปนิสัยร่าเริงเป็นมิตรกับทุกคน อีกทั้งที่ผ่านมาไม่เคยมีเรื่องบาดหมางหรือมีปัญหากระทบกระทั่งกับใครในชุมชนวัดแห่งนี้แม้แต่ครั้งเดียว

ปมปริศนาความเครียดและลางบอกเหตุก่อนมรณภาพ

อย่างไรก็ตาม โยมพ่อได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเมื่อไม่นานมานี้ พระสมบุญได้ไปทำการเผาตอไม้ต้นหนึ่งภายในบริเวณวัด หลังจากวันนั้นเป็นต้นมา พระลูกชายเริ่มเปลี่ยนไปเป็นคนเงียบขรึม มีสีหน้าหมองคล้ำและมักบ่นว่ารู้สึกเหมือนมีคนคอยติดตามเอาชีวิตตลอดเวลา แม้ว่าจะมีหมอดูทักเตือนให้รีบทำพิธีสะเดาะเคราะห์แก้เคล็ด แต่พระสมบุญก็ยังไม่ได้มีโอกาสประกอบพิธีดังกล่าวแต่อย่างใด

ในส่วนของวันก่อนเกิดเหตุ โยมพ่อยังคงเดินทางมาร่วมทำบุญวันออกพรรษาตามประเพณีและได้นัดหมายกับพระลูกชายไว้ล่วงหน้า โดยตกลงกันว่าจะมาช่วยกางร่มให้ในพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะช่วงเช้า แต่วันรุ่งขึ้นกลับไม่เห็นพระสมบุญลงมารับบิณฑบาต จนกระทั่งรอถึงช่วงเย็นด้วยความเป็นห่วงจึงตัดสินใจเดินทางมาตรวจสอบที่กุฏิและพบกับความสูญเสียครั้งใหญ่ในชีวิต

ขณะเดียวกันกลุ่มญาติโยมและพระลูกวัดต่างให้ข้อมูลสอดคล้องกันว่า เมื่อวันก่อนพระสมบุญยังคงขึ้นแสดงธรรมเทศนามหาชาติกัณฑ์ที่สองตามหน้าที่ ทว่าในขณะแสดงธรรมนั้นมีอาการอ่อนเพลียและเหนื่อยล้าอย่างเห็นได้ชัด ก่อนที่ช่วงเย็นจะยังคงลงมากวาดลานวัดตามกิจวัตรสงฆ์ แต่พอถึงเช้าวันถัดไปก็ไม่ปรากฏตัวในพิธีตักบาตรเทโว และพบว่าจานภัตตาหารที่นำมาถวายไว้หน้ากุฏิยังคงวางอยู่โดยไม่ได้เปิดฉัน

สรุปแนวทางการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

เจ้าหน้าที่ตำรวจและแพทย์นิติเวชสันนิษฐานสาเหตุเบื้องต้นว่า อาจเกิดจากภาวะความเครียดสะสมจากปัญหาสุขภาพทางกาย โดยเฉพาะอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจหรือโรคปอด ซึ่งพระสมบุญเคยบ่นกับคนใกล้ชิดว่ามีอาการเหนื่อยหอบอยู่เป็นประจำ บวกกับความวิตกกังวลทางจิตใจเกี่ยวกับเรื่องที่มีคนจะมาปองร้ายหลังจากเผาตอไม้ จึงอาจเป็นแรงกดดันที่ทำให้ตัดสินใจจบชีวิตลง

ทั้งนี้ทางพนักงานสอบสวน สภ.เมืองกำแพงเพชร ได้ทำการบันทึกภาพและรวบรวมพยานหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุไว้อย่างครบถ้วน พร้อมส่งมอบร่างของพระสมบุญให้ทีมแพทย์นำไปชันสูตรพลิกศพอย่างเป็นทางการอีกครั้งเพื่อยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัด ก่อนจะอนุญาตให้ทางครอบครัวรับร่างไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามประเพณีของครอบครัวต่อไป

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ข่าวอาชญากรรม - Crime

หน่วยเฉพาะกิจชายแดนจังหวัดเชียงรายยึดยาเมทแอมเฟตามีนได้ 20 ล้านเม็ด

Naree Srisuk

เผยแพร่

17 นาทีที่แล้ว

เมื่อ

ตุลาคม 28, 2026

โดย

หน่วยเฉพาะกิจชายแดนจังหวัดเชียงรายยึดยาเมทแอมเฟตามีนได้ 20 ล้านเม็ด

เชียงราย — กองกำลังผาเมืองเปิดปฏิบัติการเชิงรุกสกัดกั้นขบวนการค้ายาเสพติดตามแนวชายแดนภาคเหนืออย่างเข้มข้นต่อเนื่อง โดยล่าสุดเจ้าหน้าที่ทหารได้เข้าตรวจสอบของกลางยาบ้าล็อตใหญ่กว่า 4 ล้านเม็ด หลังเปิดฉากยิงปะทะกับกลุ่มคาราวานลักลอบลำเลียงยาเสพติดในเขตป่าเขาบ้านผาแตก ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

การปะทะเกิดขึ้นกลางดึกเมื่อทหารร้อย ม.3 หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตาก ตรวจพบกลุ่มติดอาวุธลอบขนกระสอบฟางข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้าน และเมื่อเจ้าหน้าที่ส่งสัญญาณขอตรวจค้น กลุ่มคนร้ายกลับเปิดฉากยิงอาวุธปืนเข้าใส่เพื่อเปิดทางหนี ทำให้ทหารต้องยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตัว ก่อนที่ขบวนการจะทิ้งกระสอบฟางบรรจุยาบ้า 16 ใบไว้ในแนวป่าแล้วล่าถอยหนีไป

สรุปประเด็นสำคัญ

• ยึดยาบ้ามหาศาล: กองกำลังผาเมืองสกัดกั้นยาบ้าสะสมกว่า 18.4 ล้านเม็ด และไอซ์ 120 กก. ในช่วงเวลาไม่ถึงหนึ่งเดือนของปีงบประมาณใหม่

• ปะทะเดือดชายแดน: เกิดเหตุปะทะกับขบวนการลำเลียงยาเสพติด 4 ครั้ง ส่งผลให้คนร้ายถูกวิสามัญฆาตกรรมเสียชีวิตรวม 3 ราย

• จุดเพ่งเล็งแม่สาย: เจ้าหน้าที่ยึดยาบ้าล็อตใหญ่ล่าสุด 4 ล้านเม็ด บริเวณบ้านผาแตก อำเภอแม่สาย หลังคาราวานคนร้ายยิงเปิดทางหนี

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 27 ตุลาคม พลตรีสาธิตย์ ไวยนนท์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง ได้มอบหมายให้ พันเอกสุทธิ์เขตต์ ศรีนิลทิน รองผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง พร้อมด้วยพันเอกบัณฑิต ชาวกัณหา รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตาก และนายวรายุทธ ค่อมบุญ นายอำเภอแม่สาย สนธิกำลังร่วมกับตำรวจ สภ.แม่สาย เข้าเคลียร์พื้นที่เกิดเหตุอย่างละเอียด

จากการตรวจสอบจุดเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่พบกระสอบฟางสีรุ้งดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลังจำนวน 16 ใบ ซุกซ่อนยาบ้ารวมกว่า 4,000,000 เม็ด ซึ่งกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดวางแผนลักลอบลำเลียงเข้ามาพักในหมู่บ้านแนวตะเข็บชายแดน เพื่อเตรียมกระจายส่งต่อไปยังพื้นที่ตอนในของประเทศตามคำสั่งของเครือข่ายรายใหญ่

พันเอกสุทธิเขต เปิดเผยว่า ผู้บังคับบัญชาทุกระดับได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง โดยประสานงานกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ ปฏิบัติการดังกล่าวสามารถควบคุมสถานการณ์ได้สำเร็จโดยไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้รับบาดเจ็บ

คำสั่งเข้มงวดสกัดกั้นยาเสพติดตลอด 24 ชั่วโมง

พันเอกสุทธิเขต เปิดเผยว่า ผู้บังคับบัญชาทุกระดับได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง โดยประสานงานกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ ปฏิบัติการดังกล่าวสามารถควบคุมสถานการณ์ได้สำเร็จโดยไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้รับบาดเจ็บ

นอกจากนี้ รายงานสถิติผลการปฏิบัติงานของ กองกำลังผาเมือง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 จนถึงปัจจุบัน ชี้ให้เห็นว่าสามารถสกัดกั้นขบวนการค้ายาเสพติดได้มากถึง 26 ครั้ง จับกุมผู้ต้องหาได้ 24 ราย เกิดการปะทะติดอาวุธ 4 ครั้ง และมีคนร้ายถูกวิสามัญฆาตกรรมเสียชีวิต 3 ศพ

พันเอกสุทธิเขต เปิดเผยว่า ผู้บังคับบัญชาทุกระดับได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง โดยประสานงานกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ ปฏิบัติการดังกล่าวสามารถควบคุมสถานการณ์ได้สำเร็จโดยไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้รับบาดเจ็บ

สรุปยอดจับกุมสะสม: ยาบ้าทะลุ 18 ล้านเม็ด เชียงรายครองสถิติสูงสุด

ยอดตรวจยึดของกลางรวมประกอบด้วย ยาบ้า 18,470,529 เม็ด, ยาไอซ์ 120 กิโลกรัม, ฝิ่นดิบ 102.4 กิโลกรัม และคีตามีนอีก 139 กิโลกรัม โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพียงจังหวัดเดียว มีการสกัดกั้นได้ถึง 9 ครั้ง จับกุมผู้ต้องหา 9 ราย ปะทะ 2 ครั้ง และยึดยาบ้าได้มากถึง 13,385,605 เม็ด

กองทัพภาคที่ 3 และฝ่ายปกครองยืนยันจะเดินหน้ากดดันขบวนการค้ายาเสพตามแนวป่าเขาชายแดนไทย-เมียนมาอย่างเด็ดขาดและต่อเนื่อง เพื่อตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติไม่ให้ทะลักเข้ามาทำลายความมั่นคงและเศรษฐกิจของสังคมไทยในทุกมิติ

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ข่าวอาชญากรรม - Crime

หน่วยงานสาธารณสุขของไทยทำลายยาเสพติดผิดกฎหมายได้ 93 ตัน

Naree Srisuk

เผยแพร่

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เมื่อ

ตุลาคม 28, 2026

โดย

หน่วยงานสาธารณสุขของไทยทำลายยาเสพติดผิดกฎหมายได้ 93 ตัน

กรุงเทพฯ – ประเทศไทยได้ก้าวไปอีกขั้นในการต่อสู้กับยาเสพติด ด้วยการเผาทำลายยาเสพติดที่ยึดได้กว่า 93 ตัน กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้นำในการจัดพิธีทำลายครั้งใหญ่ ณ โรงงานกำจัดขยะอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ เหตุการณ์นี้นับเป็นครั้งที่ 63 ที่ประเทศไทยจัดกิจกรรมทำลายยาเสพติดขนาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันจัดงานภายใต้หัวข้อ “เผาเพื่อสิ่งที่ดีกว่า” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะกำจัดยาเสพติดอันตรายออกจากชุมชน การปฏิบัติการครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อตัดวงจรการจัดหายาเสพติดอย่างถาวรและปกป้องประชาชนจากผลกระทบที่ร้ายแรงของการเสพติด ทางการได้ให้ความมั่นใจว่ากระบวนการทั้งหมดมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ตั้งแต่ต้นจนจบ

ประเด็นสำคัญ 

  • น้ำหนักรวมมหาศาล: ยาเสพติดของกลางครั้งนี้มีน้ำหนักรวมหีบห่อสูงถึง 93,092 กิโลกรัม จากคดีความทั้งหมด 48,320 คดี
  • ยาบ้าครองแชมป์: ของกลางหลักที่ตรวจยึดได้คือเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้ามากกว่า 48,172 กิโลกรัม ตามด้วยไอซ์และคีตามีน
  • เผาด้วยเตาความร้อนสูง: ใช้เตาเผาขยะอันตรายสองระดับความร้อนสูงสุด 1,200 องศาเซลเซียส พร้อมทำลายสารพิษได้มากกว่า 99.99%

ยุทธการ Burn for Better เพื่อสังคมที่ปลอดภัย

พิธีเผาทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่ 63 นี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Burn for Better เผาวันนี้ เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า” ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีตัวแทนจากหลายภาคส่วนมาร่วมเป็นสักขีพยานอย่างพร้อมเพรียง

ภาครัฐตั้งเป้าหมายชัดเจนในการป้องกันไม่ให้ยาเสพติดรั่วไหลกลับสู่ชุมชนอย่างเด็ดขาด นอกจากนี้ การทำงานร่วมกันระหว่างตำรวจ ทหาร อัยการ และกระทรวงสาธารณสุข ยังช่วยยกระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรม

สถิติของกลางและประเภทสารเสพติดที่ถูกทำลาย

จากการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาพบว่า ยาบ้ายังคงเป็นของกลางที่มีปริมาณมากที่สุดถึง 48,172 กิโลกรัม ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ยังยึดยาไอซ์ได้อีกกว่า 20,934 กิโลกรัม ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สะท้อนถึงการปราบปรามอย่างเข้มข้น

นอกจากสองรายการหลักข้างต้นแล้ว ยังมีคีตามีนปริมาณ 2,683 กิโลกรัม ไซบูทรามีนกว่า 1,700 กิโลกรัม รวมถึงเฮโรอีนอีกราว 635 กิโลกรัม ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสารอันตรายที่ส่งผลกระทบต่อระบบประสาทและสุขภาพของผู้เสพโดยตรง

การเผาทำลายครั้งนี้ใช้เตาเผาขยะอุตสาหกรรมอันตรายที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและชุมชนใกล้เคียง โดยกระบวนการจะแบ่งออกเป็นเตาเผาแบบหมุนอุณหภูมิ 850 องศาเซลเซียส และเตาเผาซ้ำที่ความร้อนสูงกว่า 1,200 องศาเซลเซียส

ด้วยระดับความร้อนที่สูงมาก ทำให้มั่นใจได้ว่าสารเคมีและสารประกอบอินทรีย์อันตรายจะสลายตัวหมดสิ้นเกินกว่า 99.99% ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะเดินเครื่องเผาต่อเนื่องตลอด 6 วัน พร้อมทีมงานตรวจวัดคุณภาพอากาศทุก 3 ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยสูงสุด

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ข่าวอาชญากรรม - Crime

ตร.จราจรห้ามปิดหน้า-รับสินบน กฎใหม่เน้นเตือนก่อน

Naree Srisuk

เผยแพร่

2 วันที่แล้ว

เมื่อ

ตุลาคม 26, 2026

โดย

ตร.จราจรห้ามปิดหน้า-รับสินบน กฎใหม่เน้นเตือนก่อน

เชียงราย – สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ออกคำสั่งใหม่ที่สร้างความฮือฮาให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วประเทศ กฎระเบียบฉบับนี้มุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงพฤติกรรมของตำรวจจราจรอย่างจริงจังและยกระดับการให้บริการประชาชน เป้าหมายหลักคือการล้างบางปัญหาการทุจริตและสินบนที่ฝังรากลึกมาอย่างยาวนาน คำสั่งใหม่นี้บังคับให้เจ้าหน้าที่ต้องแสดงใบหน้าที่ชัดเจนขณะปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้ยังกำหนดให้เริ่มต้นด้วยการให้คำแนะนำและตักเตือนผู้กระทำผิดแทนการแจกใบสั่งทันที

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