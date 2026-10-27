เชียงราย - Chiang Rai News
ยกระดับเชียงราย! ทุ่มสร้างสะพานข้ามแยกแม่ข้าวต้มแก้รถติด
เชียงราย – กรมทางหลวงชนบทเดินหน้ายกระดับโครงข่ายคมนาคมภาคเหนืออย่างเต็มกำลัง ล่าสุดได้เริ่มเข้าพื้นที่ก่อสร้างสะพานข้ามแยกบนถนนทางหลวงชนบทสาย ชร.1023 แล้ว โครงการนี้ตั้งอยู่ที่บริเวณทางแยกแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดอย่างยั่งยืน
นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า การลงทุนครั้งนี้ใช้งบประมาณกว่า 329 ล้านบาท และมีกำหนดแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2572 สะพานแห่งนี้จะช่วยลดอุบัติเหตุบริเวณทางแยกได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการลงทุนของอุตสาหกรรมในอนาคต
สรุปประเด็นสำคัญ
- งบประมาณ 329 ล้านบาท: โครงการสะพานข้ามแยก ชร.1023 เริ่มดำเนินการแล้ว และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2572
- แก้ปัญหาจราจรและอุบัติเหตุ: มุ่งลดจุดตัดบริเวณทางแยกแม่ข้าวต้ม เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้รถใช้ถนน
- หนุนเศรษฐกิจภูมิภาค: รองรับการขนส่งสินค้าและการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมหลักเข้าสู่ท่าอากาศยานเชียงราย
วิกฤตจราจรแยกแม่ข้าวต้ม สาเหตุหลักที่ต้องเร่งพัฒนา
ปัจจุบันบริเวณแยกแม่ข้าวต้มต้องเผชิญกับปริมาณรถยนต์ที่สัญจรไปมาอย่างคับคั่งทุกวัน ปัญหานี้ทวีความรุนแรงมากขึ้นในช่วงเวลาเร่งด่วน เนื่องจากมีทั้งรถบรรทุกขนาดใหญ่ รถขนส่ง และรถส่วนบุคคลใช้งานร่วมกัน ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนอยู่บ่อยครั้ง
การสร้างสะพานข้ามแยกจึงถือเป็นทางออกที่ตอบโจทย์ที่สุดในการแก้ปัญหาจราจรในขณะนี้ โครงการนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุระยะยาวเท่านั้น แต่ยังช่วยยกระดับการเดินทางให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ท่านสามารถอ่านรายละเอียด ข่าวการก่อสร้างสะพานข้ามแยก เพิ่มเติมได้จากแหล่งข่าวต้นฉบับ
เจาะลึกรายละเอียดโครงสร้างสะพาน 1.25 กิโลเมตร
โครงการพัฒนาเส้นทางนี้มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 1.250 กิโลเมตร โดยได้รับการออกแบบให้มีความทันสมัยและปลอดภัยตามมาตรฐานวิศวกรรมสากล โครงสร้างหลักประกอบด้วยสะพานคู่ขนานยาว 268.60 เมตร และช่วงทางขึ้นลงอีก 170 เมตร รวมเป็นความยาวสะพานทั้งหมด 438.60 เมตร
ในส่วนของถนนเชื่อมต่อจะเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กความยาวรวม 811.40 เมตร พื้นที่จราจรแบ่งเป็น 2 ช่องต่อทิศทาง โดยแต่ละช่องมีความกว้าง 3.50 เมตร นอกจากนี้ยังมีไหล่ทางกว้าง 2 เมตร เกาะกลางถนนแบบยก ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และระบบระบายน้ำที่สมบูรณ์แบบ
มาตรการความปลอดภัยเข้มงวดระหว่างการก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบทให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้างเป็นอันดับแรก ทางหน่วยงานได้เตรียมติดตั้งแบริเออร์และผ้าใบเพื่อแบ่งเขตพื้นที่ทำงานอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งระบบไฟส่องสว่างในเวลากลางคืนเพื่อป้องกันอันตรายแก่ผู้ใช้เส้นทาง
พื้นที่ก่อสร้างสะพานแห่งนี้จะถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ปิดเพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุด ทางโครงการห้ามรถยนต์ทุกชนิดสัญจรผ่านใต้โครงสร้างสะพานโดยเด็ดขาด นอกจากนี้รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างทุกคันจะต้องใช้ผ้าใบคลุมอย่างมิดชิด พร้อมทั้งมีการฉีดพ่นน้ำเพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละออง
การมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่จะไม่สามารถเดินหน้าได้หากขาดการยอมรับจากคนในพื้นที่ เมื่อช่วงเดือนกันยายน 2569 ที่ผ่านมา ทางกรมจึงได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนไปแล้วเบื้องต้น
นอกจากนี้ยังมีการลงนามบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย ระหว่างหน่วยงานรัฐ ผู้รับจ้าง และตัวแทนชุมชน การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น จะช่วยให้โครงการนี้ตอบสนองความต้องการของชาวเชียงรายได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
ยกระดับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวภาคเหนือ
เมื่อโครงการสะพานข้ามแยกนี้เสร็จสมบูรณ์ จะช่วยพลิกโฉมระบบขนส่งโลจิสติกส์ของเชียงรายให้ก้าวหน้าไปอีกระดับ การเดินทางที่รวดเร็วและปลอดภัยขึ้น จะเป็นปัจจัยสำคัญในการดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาตั้งฐานการผลิตในพื้นที่ภาคเหนือ
นอกจากนี้ สะพานแห่งนี้ยังเปรียบเสมือนเส้นทางเชื่อมโยงนักท่องเที่ยวสู่ความสะดวกสบาย การเดินทางไปยังท่าอากาศยานเชียงรายจะคล่องตัวมากขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้มหาศาลให้แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นในระยะยาวอย่างแน่นอน
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เชียงราย - Chiang Rai News
เชียงรายเปิด Life Artist Exhibition โชว์งานผ้าดันเที่ยว
เชียงราย – วันอังคารที่ผ่านมา ใจกลางเมืองเชียงรายคึกคักไปด้วยกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย เปิดนิทรรศการศิลปะครั้งสำคัญ ณ ลานทะเลหมอก ภายในศูนย์การค้าเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
พิธีเปิดงานมี นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เดินทางมาเป็นประธานเปิดนิทรรศการอย่างเป็นทางการ ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มาร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง โดยมี นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย และ นายนิพนธ์ ใจนนท์ถี นายกสมาคมขัวศิลปะเชียงราย ร่วมงานด้วยตนเอง
ประเด็นสำคัญ
- พื้นที่สร้างสรรค์ใหม่: ทกจ.เชียงราย ผนึกกำลัง เทศบาลนครเชียงราย จัดนิทรรศการ Life Artist Exhibition ณ ลานทะเลหมอก เซ็นทรัลเชียงราย เพื่อเปิดพื้นที่โชว์ผลงานศิลปะร่วมสมัย
- ชูภูมิปัญญาสู่อนาคต: งานนี้เน้นจัดแสดงงานผ้าทอพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ และงานศิลปะที่ผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมเข้ากับการออกแบบยุคใหม่
- ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมือง: มุ่งสร้างรายได้จริงให้ศิลปินและช่างฝีมือท้องถิ่น พร้อมยกระดับเชียงรายสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
ศิลปะร่วมสมัยผสานภูมิปัญญาล้านนา
ภายในงาน Life Artist Exhibition ผู้เข้าชมจะได้สัมผัสผลงานศิลปะหลากหลายรูปแบบที่จัดวางไว้อย่างสวยงาม ชิ้นงานเหล่านี้บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตชาวเหนือผ่านงานผ้าทอมือและงานหัตถกรรมพื้นบ้านได้อย่างน่าประทับใจ ศิลปินได้นำลวดลายโบราณมาปรับให้เข้ากับยุคสมัยเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
การนำเสนองานครั้งนี้เปิดโอกาสให้ช่างฝีมือชุมชนได้เรียนรู้เทรนด์การออกแบบสมัยใหม่ร่วมกับศิลปินมืออาชีพ ผู้ร่วมงานจะได้เห็นกระบวนการคิดที่นำเอกลักษณ์ท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นของใช้และของตกแต่งบ้าน นอกจากนี้ สินค้าทุกชิ้นยังมีความพร้อมที่จะนำออกไปจำหน่ายในตลาดระดับสากลได้อย่างน่าภาคภูมิใจ
ผลงานศิลปะที่จัดแสดงไม่ได้เป็นเพียงแค่ของประดับ แต่เป็นเครื่องสะท้อนรากเหง้าทางวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตชีวา นักท่องเที่ยวสามารถเดินชื่นชมรายละเอียดของเส้นใยและสีสันธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด ที่สำคัญยังมีการจัดพื้นที่ให้ผู้มาเยือนได้พูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองกับเจ้าของผลงานโดยตรงอีกด้วย
พลังแห่งเมืองศิลปะและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้กล่าวเน้นย้ำถึงบทบาทของศิลปะที่มีต่อการพัฒนาเมือง ศิลปะไม่ได้แยกออกจากชีวิตประจำวันแต่เป็นหัวใจหลักที่หล่อเลี้ยงวิถีคนเชียงรายมาเนิ่นนาน เทศบาลจึงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนพื้นที่สาธารณะเพื่อให้คนรุ่นใหม่และช่างฝีมือได้มาปล่อยของกันอย่างเต็มที่
การรวมตัวของศิลปินในครั้งนี้จึงช่วยสร้างงานและสร้างรายได้หมุนเวียนในระดับฐานรากได้อย่างแท้จริง การส่งเสริมธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ยังช่วยดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพที่ชื่นชอบงานศิลป์เข้ามาในพื้นที่ เมืองเชียงรายจึงมีความพร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับภูมิภาค
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐและเครือข่ายศิลปินเชียงรายเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้งานนี้สำเร็จขึ้นมาได้ การทำงานร่วมกันช่วยให้การวางแผนพัฒนาเมืองเป็นไปอย่างตรงจุดและตอบโจทย์ชุมชน ส่งผลให้เกิดการต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมให้กลายเป็นสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจที่จับต้องได้จริง
ชวนสัมผัสเสน่ห์งานผ้าที่เซ็นทรัลเชียงราย
ด้าน นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวเชิญชวนผู้คนให้มาร่วมงานอย่างเป็นกันเอง ผู้จัดงานตั้งใจเปิดพื้นที่กลางห้างดังเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงศิลปะท้องถิ่นได้ง่ายขึ้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้มาเยือนจะได้สัมผัสเสน่ห์ของงานผ้าและงานศิลปะที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์
งานนิทรรศการนี้ยังทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างผู้ผลิตในชุมชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้อย่างดีเยี่ยม ผู้เข้าชมสามารถเลือกซื้อของฝากและของที่ระลึกที่มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครติดไม้ติดมือกลับบ้าน การอุดหนุนผลงานเหล่านี้ถือเป็นการส่งกำลังใจตรงถึงช่างฝีมือในหมู่บ้านอย่างแท้จริง
ดังนั้นการมาเที่ยวงานนี้จึงเป็นมากกว่าการเดินชมนิทรรศการทั่วไป แต่คือการร่วมรักษาภูมิปัญญาให้คงอยู่คู่เมืองเหนือ ผู้สนใจสามารถแวะมาชม ช้อป และสัมผัสงานศิลปะได้ที่ลานทะเลหมอก เซ็นทรัลเชียงราย ได้แล้ววันนี้ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเมืองเชียงรายไปด้วยกัน
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เชียงราย - Chiang Rai News
ทหารเชียงใหม่ยึดยาบ้าเกือบ 900,000 เม็ด หลังปะทะกลุ่มลำเลียงยาเสพติด
เชียงใหม่ – เจ้าหน้าที่ทหารพรานปะทะกับกลุ่มต้องสงสัยลักลอบขนยาเสพติดบริเวณป่าห่างไกลในอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ หลังพบผู้ต้องสงสัยประมาณ 5 ถึง 10 คนกำลังเดินแบกเป้ใบใหญ่บนเส้นทางธรรมชาติใกล้ชายแดน
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำวันที่ 24 ตุลาคม หน่วยลาดตระเวนจาก กองกำลังผาเมือง พบกลุ่มดังกล่าวและสั่งให้หยุดเพื่อตรวจค้น แต่ผู้ต้องสงสัยกลับเปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่ จึงเกิดการยิงตอบโต้กันนานประมาณ 5 นาที
หลังเสียงปืนสงบลง เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่ แต่กลุ่มผู้ต้องสงสัยหลบหนีเข้าไปในป่าทึบได้ ต่อมาพบกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลัง 6 ใบ ซึ่งถูกทิ้งไว้ระหว่างทาง ภายในบรรจุยาบ้ารวมประมาณ 900,000 เม็ด
สรุปเหตุการณ์
- เจ้าหน้าที่ปะทะกับกลุ่มลำเลียงยาเสพติดในป่าของอำเภอแม่อาย นานประมาณ 5 นาที
- ยึดเป้สะพายหลัง 6 ใบ บรรจุยาบ้าราว 900,000 เม็ด
- ผู้ต้องสงสัยหลบหนีไปได้ โดยอาศัยความชำนาญในพื้นที่ป่าทึบ
ยาบ้า 900,000 เม็ดในเป้ 6 ใบ
จากการตรวจนับ พบว่าเป้ 3 ใบมีใบละ 138,000 เม็ด ส่วนอีก 3 ใบมีใบละประมาณ 162,000 เม็ด รวมทั้งหมดราว 900,000 เม็ด ยาบ้าบางส่วนบรรจุหีบห่อพร้อมเครื่องหมายตัวอักษร “A”
ก่อนเกิดเหตุ หน่วยข่าวกรองทางทหารได้รับข้อมูลว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดผ่านบริเวณใกล้บ้านป่าคุย เจ้าหน้าที่จึงวางกำลังเฝ้าตรวจตามเส้นทางภูเขาที่คาดว่ากลุ่มผู้ต้องสงสัยจะใช้
พันเอกณัฐฐา นวลศรีชัย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพ ประสานการปฏิบัติงานร่วมกับกองร้อยทหารพรานที่ 3201 โดยจัดกำลังเฝ้าสังเกตการณ์ตามแนวเส้นทางก่อนเข้าตรวจพื้นที่หลังเกิดเหตุ
เพิ่มการลาดตระเวนตามแนวชายแดนภาคเหนือ
อำเภอแม่อายมีพื้นที่ป่าและเส้นทางภูเขาที่เข้าถึงได้ยาก ทำให้การเฝ้าระวังการลักลอบขนยาเสพติดตามแนวชายแดนเป็นงานที่ท้าทาย หลังตรวจยึดยาเสพติดแล้ว ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ตำรวจในพื้นที่ หน่วยลาดตระเวนชายแดน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนร่วมติดตามผู้ต้องสงสัย
เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบยาเสพติดที่ยึดได้ เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งผลิตและที่มาของสินค้า เครื่องหมายบนบรรจุภัณฑ์อาจช่วยในการสืบสวนเส้นทางลำเลียงและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
กองกำลังผาเมืองระบุว่าจะเพิ่มการลาดตระเวนตามแนวชายแดนในช่วงสัปดาห์ต่อจากนี้ พร้อมขอให้ประชาชนแจ้งเจ้าหน้าที่หากพบความเคลื่อนไหวที่น่าสงสัยในพื้นที่ของตนเอง
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เชียงราย - Chiang Rai News
โรงพยาบาลแม่จันเปิดโครงการบริจาคชื่อสัตว์เลี้ยง
เชียงราย – กระแสการทำบุญรูปแบบใหม่กำลังสร้างรอยยิ้มและความอบอุ่นบนโลกออนไลน์ในขณะนี้ เมื่อเจ้าของสุนัขและแมวต่างร่วมใจกันบริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาล โดยใช้ชื่อสัตว์เลี้ยงแสนรักของตนเองเป็นชื่อผู้บริจาคแทน ล่าสุดผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่จัน จังหวัดเชียงราย ได้ออกมาระบุว่า แนวคิดดังกล่าวช่วยสร้างความสุขและฮีลใจให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงได้อย่างมาก พร้อมทั้งยังช่วยกระตุ้นให้ประชาชนรับรู้ถึงช่องทางการสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับดูแลผู้ป่วยอีกด้วย
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2569 นพ.รัฐกานต์ ปาระมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่จัน จังหวัดเชียงราย ได้เปิดเผยถึงกระแสการบริจาคเงินในนามสัตว์เลี้ยงที่กำลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง ทางโรงพยาบาลได้เห็นแนวคิดที่น่ารักนี้จากสถานพยาบาลแห่งอื่นที่ดำเนินการมาก่อนหน้า จึงได้นำมาปรับใช้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่และคนรักสัตว์ทั่วไป มีส่วนร่วมในการทำบุญรูปแบบใหม่ที่เข้าถึงง่ายขึ้น
ประเด็นสำคัญ
- โรงพยาบาลแม่จันเปิดรับบริจาคเงินสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ โดยใช้ชื่อสัตว์เลี้ยงเป็นผู้บริจาคได้
- แคมเปญนี้ช่วยเยียวยาจิตใจเจ้าของสัตว์เลี้ยง และทำให้คนรู้จักช่องทางการบริจาคของโรงพยาบาลมากขึ้น
- ผู้ที่สนใจสามารถส่งสลิปโอนเงินพร้อมรูปสัตว์เลี้ยง เพื่อให้โรงพยาบาลโพสต์ขอบคุณผ่านสื่อออนไลน์ได้
สร้างความสุขพร้อมระดมทุนเพื่อผู้ป่วย
นพ.รัฐกานต์ อธิบายเพิ่มเติมว่า แม้ชื่อผู้บริจาคที่ปรากฏบนสื่อจะเป็นชื่อของสุนัขหรือแมว แต่ผู้บริจาคที่แท้จริงคือเจ้าของสัตว์เลี้ยงนั่นเอง การเปิดพื้นที่ให้เจ้าของได้ส่งภาพและชื่อสัตว์เลี้ยงตัวโปรดมาเผยแพร่ผ่านสื่อของโรงพยาบาล จึงเป็นการช่วยสร้างความภาคภูมิใจและความสุขให้แก่ผู้ร่วมทำบุญได้อย่างลึกซึ้ง
เป้าหมายสำคัญของโครงการนี้คือการระดมทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็น เนื่องจากที่ผ่านมาประชาชนบางส่วนอาจยังไม่ทราบว่าโรงพยาบาลมีช่องทางรับบริจาคเพื่อสนับสนุนการรักษาผู้ป่วย การใช้ชื่อสัตว์เลี้ยงเป็นตัวนำทัพจึงช่วยให้ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงผู้คนได้หลากหลายกลุ่มมากขึ้น และช่วยกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
กระแสดังกล่าวทำให้หน้าเพจของโรงพยาบาลแม่จันคึกคักไปด้วยการโพสต์ขอบคุณผู้บริจาคในนามสัตว์เลี้ยงหลายราย เช่น คุณชอปเปอร์ คุณนามิ คุณนายไทจิ น้อง Hirono พี่ลัคกี้ และน้องปังปัง ทางโรงพยาบาลยังได้โพสต์คำอวยพรให้น้อง ๆ มีสุขภาพแข็งแรง ซึ่งสร้างรอยยิ้มและเสียงชื่นชมจากผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์จำนวนมาก
พลังแห่งความรักสู่น้ำใจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
นอกจากโรงพยาบาลแม่จันแล้ว ปัจจุบันยังมีโรงพยาบาลในหลายจังหวัดที่ร่วมเผยแพร่เรื่องราวการบริจาคในลักษณะเดียวกันอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลแม่จริม จังหวัดน่าน โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโรงพยาบาลลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งล้วนได้รับผลตอบรับที่ดีเยี่ยมจากคนรักสัตว์
สำหรับประชาชนและคนรักสัตว์ที่ต้องการร่วมทำบุญ สามารถแจ้งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมส่งข้อมูลและภาพถ่ายของสัตว์เลี้ยงแสนรัก ผ่านช่องทางที่โรงพยาบาลได้ประชาสัมพันธ์ไว้ โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมและร่วม บริจาคให้โรงพยาบาลแม่จัน ได้ทันที
เรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่การสร้างความอบอุ่นบนโลกออนไลน์เท่านั้น แต่ยังเป็นการเปลี่ยนพลังแห่งความรักที่เจ้าของมีต่อสัตว์เลี้ยง ให้กลายเป็นพลังแห่งการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ เพื่อสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยและช่วยพัฒนาศักยภาพการรักษาของโรงพยาบาลต่อไปในอนาคต
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