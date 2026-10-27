ข่าวกีฬา Sports
เชียงรายปิดฉาก EGAT ยกน้ำหนัก โคราชผงาดแชมป์รวม
เชียงราย – การแข่งขันยกน้ำหนักระดับชาติ 2 รายการใหญ่ที่เชียงรายปิดฉากลงแล้วอย่างสมบูรณ์แบบเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2569 งานนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักกีฬายุวชนและเยาวชนได้ประชันฝีมือกันอย่างเต็มที่ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา เอ โชว์ฟอร์มร้อนแรง คว้าแชมป์คะแนนรวมทีมเยาวชนชายและหญิงไปครองได้สำเร็จ
ขณะเดียวกัน โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ เอ ก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนคว้าแชมป์ทีมเยาวชนชาย พิธีปิดจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่ศูนย์ประชุมเทศบาลนครเชียงราย โดยมีนายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานมอบรางวัลอย่างสมเกียรติ
ประเด็นสำคัญ
- โคราช เอ คว้าแชมป์คะแนนรวมทีมเยาวชนชาย-หญิง ในศึกยกน้ำหนัก EGAT ประจำปี 2569
- ณัฐธิดา รอบรู้ และ พนธกร บุญประเสริฐ โชว์ฟอร์มสุดยอด กวาดคนละ 3 เหรียญทองในวันสุดท้าย
- จังหวัดเชียงรายโชว์ศักยภาพความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาระดับชาติตลอด 12 วันเต็ม
วันสุดท้ายสุดมันส์ นักกีฬาคว้า 3 เหรียญทอง
ผลการแข่งขันในวันสุดท้ายมีความเข้มข้นอย่างมาก โดยเฉพาะในรุ่นน้ำหนักสูงสุดของทั้งประเภทหญิงและชาย นักกีฬาที่เตรียมตัวมาดีต่างทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ณัฐธิดา รอบรู้ จากศูนย์ฝึกยกน้ำหนักบางแก้ว จังหวัดพัทลุง โชว์ความแข็งแกร่งในรุ่นมากกว่า 77 กิโลกรัมหญิง เธอสามารถคว้าเหรียญทองรวดทั้ง 3 ประเภท ทั้งท่าสแนทช์ คลีนแอนด์เจิร์ก และน้ำหนักรวม
ทางด้านนักกีฬาชาย พนธกร บุญประเสริฐ จากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ เอ ก็ไม่ยอมน้อยหน้า ในรุ่นมากกว่า 95 กิโลกรัมชาย เขาโชว์พลังยกเหล็กคว้า 3 เหรียญทองไปครองเช่นกัน ถือเป็นการปิดฉากการแข่งขันของ สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ได้อย่างสวยงามและน่าประทับใจ
สรุปคะแนนรวม และความภาคภูมิใจของเจ้าภาพ
ไฮไลต์สำคัญในพิธีปิดคือการมอบถ้วยรางวัลให้กับทีมที่ทำคะแนนสูงสุด โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา เอ ทำคะแนนรวมทะลุ 953 คะแนน ทำให้คว้าแชมป์รวมทีมเยาวชนชายและหญิงไปอย่างภาคภูมิใจ ส่วนอันดับสองตกเป็นของโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ เอ ที่ 859 คะแนน ตามมาด้วยโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เอ
สำหรับคะแนนรวมทีมเยาวชนชาย โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ เอ คว้าแชมป์ไปด้วยคะแนน 514 คะแนน เอาชนะคู่แข่งไปได้อย่างขาดลอย ส่วนทีมเยาวชนหญิง แชมป์ตกเป็นของนครราชสีมา เอ ที่ 511 คะแนน ถือเป็นการขับเคี่ยวที่สนุกและสูสีมากตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์นี้
เชียงรายยกระดับการจัดกีฬาระดับชาติ
ตลอดระยะเวลา 12 วัน จังหวัดเชียงรายได้พิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพที่ยอดเยี่ยมในการเป็นเจ้าภาพ การต้อนรับนักกีฬาและผู้ฝึกสอนจากทั่วประเทศเป็นไปอย่างอบอุ่น งานนี้ไม่เพียงแต่เป็นเวทีให้นักกีฬาหน้าใหม่ได้แสดงความสามารถ แต่ยังช่วยสร้างประสบการณ์ล้ำค่าให้กับทุกคน
ความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของเทศบาลนครเชียงรายและทุกภาคส่วนในจังหวัด ถือเป็นความภาคภูมิใจที่เชียงรายได้ร่วมสนับสนุนเยาวชนไทย และพร้อมที่จะผลักดันวงการกีฬายกน้ำหนักให้ก้าวไปสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
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ฟุตบอล
บีจี ปทุม ยูไนเต็ด เอาชนะ เชียงราย ยูไนเต็ด 2-0
เชียงราย – การแข่งขันฟุตบอลไทยลีก 1 ฤดูกาล 2026-27 ทวีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ ล่าสุดเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2026 ทัพ “เดอะ แรบบิท” บีจี ปทุม ยูไนเต็ด เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ “กว่างโซ้งมหาภัย” สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด ท่ามกลางความตื่นเต้นของแฟนบอลที่เข้ามาชมเกมอย่างหนาตา ผลปรากฏว่าเจ้าบ้านทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม สามารถเก็บชัยชนะไปได้ด้วยสกอร์ 2-0
เกมเริ่มต้นขึ้นด้วยจังหวะบุกอย่างหนักของเจ้าบ้าน และเพียงแค่ 5 นาทีแรกของการแข่งขัน บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ก็ได้ประตูขึ้นนำอย่างรวดเร็ว จากจังหวะการทำเกมทางกราบขวา อัครพงศ์ พุ่มวิเศษ เปิดบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษ บอลแฉลบผู้เล่นทีมเยือนไปชนคานก่อนจะเข้าประตูไป ทำให้ทัพเดอะ แรบบิท ออกนำ 1-0 ตั้งแต่ไก่โห่ สร้างความได้เปรียบและโมเมนตัมให้กับทีมอย่างมหาศาล
ประเด็นสำคัญ
- การเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยม: บีจี ปทุม ยูไนเต็ด คว้าความได้เปรียบตั้งแต่ 5 นาทีแรกจากการทำเข้าประตูตัวเองที่โชคร้ายของฝั่งทีมเยือน
- ทีเด็ดตัวสำรอง: ฟาบิโอ คอฟมันน์ ที่ถูกเปลี่ยนตัวลงมาในครึ่งหลัง กลายเป็นซูเปอร์ซับที่ทำประตูย้ำชัยชนะให้กับเจ้าบ้าน
- เกมรับที่เหนียวแน่น: ทัพเดอะ แรบบิท รักษาสกอร์และเก็บคลีนชีตได้อย่างหมดจด แสดงให้เห็นถึงวินัยในเกมรับที่แข็งแกร่ง
ไฮไลท์สำคัญและประตูตอกย้ำชัยชนะ
เข้าสู่ช่วงครึ่งหลัง เกมยังคงเปิดแลกกันอย่างสนุก จนกระทั่งในนาทีที่ 61 ทัพเจ้าบ้านมาได้ประตูหนีห่างเป็น 2-0 จากจังหวะสวนกลับเร็ว เจา มักโน่ จ่ายบอลทะลุช่องอย่างสุดสวยให้กับ ฟาบิโอ คอฟมันน์ ตัวสำรองที่เพิ่งลงสนามมา หลุดเดี่ยวเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนจะซัดผ่านมือ อภิรักษ์ วรวงษ์ นายทวารทีมเยือนเข้าไปอย่างเฉียบขาด หลังจากนั้นในนาทีที่ 73 บีจี ปทุมฯ เกือบได้ประตูที่สาม เมื่อ ชนาธิป สรงกระสินธ์ จ่ายบอลให้ คอฟมันน์ ได้สับไกบริเวณริมเส้นเขตโทษฝั่งซ้าย แต่คราวนี้ผู้รักษาประตูทีมเยือนยังป้องกันเอาไว้ได้ จบเกมการแข่งขัน เจ้าบ้านเก็บ 3 คะแนนเต็มไปครองอย่างสง่างาม โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก เว็บไซต์ทางการของ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด
รายชื่อ 11 ผู้เล่นตัวจริงของทั้งสองทีม
ตารางผู้เล่น: บีจี ปทุม ยูไนเต็ด
|ตำแหน่ง
|ชื่อนักเตะ
|หมายเหตุ
|ผู้รักษาประตู
|สรานนท์ อนุอินทร์
|–
|กองหลัง
|วาริส ชูทอง, มาร์โก นิโคลิช, เอเลียส ดอเลาะ, เอดิน ออสมาโนวิช
|–
|กองกลาง
|สารัช อยู่เย็น (C), กฤษดา กาแมน, อัครพงศ์ พุ่มวิเศษ, ลูคัส อันเดอร์เซ่น
|–
|กองหน้า
|รัฐศาสตร์ บัวบาน, แอชลีย์ คอฟฟีย์
|–
ตารางผู้เล่น: สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด
|ตำแหน่ง
|ชื่อนักเตะ
|หมายเหตุ
|ผู้รักษาประตู
|อภิรักษ์ วรวงษ์
|–
|กองหลัง
|ริคาร์โด้ โกเมส, ภัทรพล ศึกษากิจ, เฮลิโอ มอนเตโร่ บาติสต้า, ธวัชชัย อินทร์ประโคน
|–
|กองกลาง
|แฮรีส สจ๊วร์ต, วานเดอร์สัน, ศนุกรานต์ ถิ่นจอม (C)
|–
|กองหน้า
|รอบสัน ซานโตส, ดูดู้ ซิลวา, กุสตาโว ชูตซ์
|–
การแข่งขันนัดนี้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมและแทคติกที่เฉียบคมของ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ที่สามารถเจาะแนวรับของ สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้พวกเขาเดินหน้าเก็บชัยชนะในลีกได้อย่างต่อเนื่อง
BG Pathum United vs Singha Chiangrai United Match Highlights วิดีโอนี้รวบรวมจังหวะการทำประตูและเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในการพบกันของทั้งสองทีม เพื่อให้เห็นภาพรวมของเกมได้อย่างชัดเจน
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ข่าวกีฬา Sports
เซ็นทรัล เชียงราย ดันเยาวชนขึ้นสังเวียนมวยไทยดาวรุ่ง 2026
เชียงราย – เซ็นทรัล เชียงราย จับมือ การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย และค่ายมวยชั้นนำ เตรียมจัดงานใหญ่ “CHIANGRAI MUAY THAI RISING STARS 2026” ในวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2569 นี้ กิจกรรมนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้แนวคิด “ก้าวแรกบนสังเวียน สู่ดาวรุ่งมวยไทย” เพื่อสร้างพื้นที่แสดงศักยภาพให้นักชกเยาวชนรุ่นใหม่ในพื้นที่
นอกจากนี้ งานดังกล่าวยังมุ่งหวังที่จะสืบสานศิลปะการป้องกันตัวประจำชาติไทยให้คงอยู่และแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถมาร่วมสัมผัสเสน่ห์ของมวยไทยได้อย่างใกล้ชิด ทั้งจากการชมการแข่งขันสุดมันส์ และการร่วมกิจกรรมเวิร์กชอปต่างๆ ภายในศูนย์การค้า
ประเด็นสำคัญ
- งานมวยไทยดาวรุ่ง 2026 จัดขึ้นวันที่ 25 ต.ค. 2569 ณ เซ็นทรัล เชียงราย โซนทะเลหมอก
- ชมการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นเยาวชน 10 คู่ พร้อมโชว์ศิลปะมวยไทยโบราณสุดตื่นตา
- เปิดคลินิกสอนทักษะมวยไทยพื้นฐานฟรี สำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้การป้องกันตัว
สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ จะมีนักชกเยาวชนเข้าร่วมประลองฝีมือจำนวน 20 คน ซึ่งถูกจับคู่แข่งขันกันทั้งหมด 10 คู่ การแข่งขันนี้จัดขึ้นเพื่อให้น้องๆ ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จริงบนเวทีระดับมาตรฐาน นอกจากนี้ยังมีการแสดงโชว์มวยไทยโบราณและคีตะมวยไทยที่สวยงามจากนักเรียนค่าย ST Muay Thai & MBT Muay Thai อีกด้วย
ไฮไลท์สำคัญสำหรับครอบครัวคือ Muay Thai Clinic ที่เปิดสอนทักษะการออกอาวุธและการป้องกันตัวฟรีโดยครูมวยมืออาชีพ หากใครสนใจสามารถติดตามข่าวสารและนโยบายกีฬาท้องถิ่นเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่ออัปเดตกิจกรรมดีๆ แบบนี้ จากนั้นในช่วง 14.30 น. จะเป็นการแข่งขันจริง พร้อมพิธีมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ
พิธีเปิดงานจะเริ่มอย่างเป็นทางการในเวลา 11.00 น. ถึง 12.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก คุณชญาณ์นันท์ เชื้อศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย คุณสายัณห์ นักบุญ ผู้อำนวยการศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงราย ที่มากล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านอย่างอบอุ่น
งานนี้ยังได้ คุณสุชานนท์ เทพมณีไชย ผู้บริหารค่ายมวยชื่อดัง มาร่วมกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์หลักของการจัดงาน กิจกรรมนี้ตอกย้ำบทบาทของเซ็นทรัลในการเป็นศูนย์กลางของชุมชนและครอบครัวที่สนับสนุนด้านกีฬาอย่างแท้จริง ขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมเชียร์นักกีฬาได้ที่ โซนทะเลหมอก ชั้น 1 มาร่วมส่งกำลังใจให้ดาวรุ่งมวยไทยก้าวสู่ความสำเร็จด้วยกัน
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ข่าวกีฬา Sports
นักยกน้ำหนักเยาวชนจากเชียงรายคว้าเหรียญทอง 2 เหรียญ
เชียงราย – เปิดฉากอย่างเป็นทางการและสุดยิ่งใหญ่ สำหรับการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักยุวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 บรรยากาศการแข่งขันวันแรกเต็มไปด้วยความคึกคักและเสียงเชียร์จากแฟนกีฬาทั่วประเทศ โดยงานนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ ศูนย์ประชุมนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2569 นักกีฬายกน้ำหนักดาวรุ่งจากหลากหลายสถาบันต่างมุ่งมั่นแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ เพื่อแย่งชิงความเป็นหนึ่งและก้าวสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติในอนาคต
ในส่วนของพิธีการมอบรางวัลวันแรกนั้น ได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญในวงการกีฬาและผู้บริหารท้องถิ่นมาร่วมงานอย่างคับคั่ง นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ในฐานะประธานจัดการแข่งขัน พร้อมด้วย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบเหรียญรางวัล นอกจากนี้ พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย ประธานกิตติมศักดิ์สหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ (IWF) ยังได้เดินทางมาร่วมชมและให้กำลังใจนักกีฬารุ่นเยาว์แบบติดขอบเวทีอีกด้วย
ประเด็นสำคัญ
- จังหวัดเชียงรายได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 ตลอดช่วงวันที่ 15–26 ตุลาคมนี้
- “จักรพงศ์ อันยะ” นักยกลูกเหล็กดาวรุ่งจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา เอ โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยม ประเดิมกวาด 2 เหรียญทองและ 1 เหรียญเงิน ในรุ่น 50 กิโลกรัมชาย
- ทัวร์นาเมนต์นี้ถือเป็นการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ซึ่งเป็นเวทีระดับประเทศในการพัฒนานักกีฬาระดับรากหญ้า
สรุปผลการแข่งขันรุ่น 50 กก. ชาย สุดเร้าใจ
สำหรับการแข่งขันรายการนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ไฮไลต์ของการแข่งขันในวันแรกตกเป็นของรุ่นน้ำหนัก 50 กิโลกรัมชาย ซึ่งมีการขับเคี่ยวกันอย่างสูสีตั้งแต่ท่าแรก โดยผลปรากฏว่า จักรพงศ์ อันยะ จากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา เอ สามารถทำผลงานได้อย่างโดดเด่นและคงเส้นคงวาที่สุด เขาจัดการคว้าไปได้ถึง 2 เหรียญทอง จากท่าคลีนแอนด์เจิร์กที่ 105 กิโลกรัม และน้ำหนักรวม 183 กิโลกรัม พร้อมกับได้อีก 1 เหรียญเงิน จากท่าสแนตช์ที่ 78 กิโลกรัม
ขณะเดียวกัน คู่แข่งคนสำคัญอย่าง จารุวิทย์ มนต์มนัสชัย จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่ ก็โชว์ฟอร์มได้ดีไม่แพ้กัน โดยสามารถคว้าเหรียญทองในท่าสแนตช์ไปครองด้วยสถิติ 79 กิโลกรัม นอกจากนี้ยังเก็บเพิ่มได้อีก 2 เหรียญเงิน จากท่าคลีนแอนด์เจิร์ก (91 กิโลกรัม) และน้ำหนักรวม (170 กิโลกรัม) ทำให้การแข่งขันในกลุ่มผู้นำเป็นไปอย่างตื่นเต้นเร้าใจตลอดทั้งเกม
ส่วนผลการแข่งขันในอันดับรองลงมา กฤษกร พวงไธสงค์ จากโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ดี ทำผลงานคว้า 2 เหรียญทองแดง จากท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 90 กิโลกรัม และน้ำหนักรวม 163 กิโลกรัม ทางด้าน กฤษดา ไทยทวี จากโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ซี ก็ไม่น้อยหน้า เก็บไป 1 เหรียญทองแดง จากท่าสแนตช์ 75 กิโลกรัม
เชียงรายพร้อมสานต่อความยิ่งใหญ่ระดับประเทศ
ภาพรวมของการจัดการแข่งขันในวันแรกดำเนินไปอย่างราบรื่นและได้รับคำชมเชยเป็นอย่างมาก นักกีฬาจากทุกสถาบันได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการพัฒนากีฬายกน้ำหนักระดับยุวชนของประเทศไทย หากต้องการติดตามความเคลื่อนไหวเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่ สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนทัวร์นาเมนต์นี้
ทั้งนี้ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 ถึง 2 รายการใหญ่ ประกอบด้วย การแข่งขันระดับยุวชน (อายุ 13–15 ปี) และการแข่งขันระดับเยาวชน แฟนกีฬาสามารถร่วมส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยได้ตั้งแต่วันที่ 15 ไปจนถึง 26 ตุลาคม 2569 ณ ศูนย์ประชุมนครเชียงราย มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันเยาวชนไทยสู่ความสำเร็จในระดับสากลไปด้วยกัน
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